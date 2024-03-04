yazılım Geliştirme Verimliliğini Artıracak 8 DevOps İlkesi

Yazılım geliştirme ve BT operasyon takımlarını birleştirdiğinizde ne elde edersiniz? Tipik yazılım geliştirme yaşam döngüsünün işbirliğini ve verimliliğini iyileştirmek için tasarlanmış bir metodoloji olan DevOps'u elde edersiniz.

DevOps, iki takımı bir araya getirmenin yanı sıra farklı araçları, felsefeleri ve uygulamaları birleştirerek rekor sürede kaliteli ürünler sunar, müşterileri memnun eder ve kaynakların daha iyi kullanılmasını sağlar.

Tüm bunlar DevOps ilkeleri sayesinde mümkündür. Bu ilkeler, yazılım ürünlerinin oluşturulması, test edilmesi, dağıtılması ve bakımının yapılmasına ilişkin süreçleri optimize etmek için geliştirme ve operasyon takımlarına kılavuz görevi görür. Bu anahtar ilkeleri benimsemek, sürekli iyileştirme, departmanlar arası siloların ortadan kaldırılması ve sonuçların paylaşıldığı bir kültürün oluşmasına yol açar.

Bu makalede, karşılaştıkları her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır, yüksek performanslı, esnek ve şeffaf işlevler arası takımlar oluşturmanıza yardımcı olacak sekiz önemli DevOps ilkesi'ni inceleyeceğiz. 💪

DevOps nedir?

DevOps, yazılım geliştirme (Dev) ve BT operasyonları (Ops) takımlarının tüm geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve yazılımı daha hızlı sunmak için güçlerini birleştirdiği karma bir metodolojidir. Şimdi, bunun iki takımı aynı odaya koyup birlikte çalışmasını söylemek kadar kolay olduğunu düşünebilirsiniz

Ancak işler o kadar basit değil. DevOps'un işe yaramasını ve çevik, verimli ve uygun maliyetli olmasını sağlamak için bazı temel kurallara, yani DevOps ilkelerine uymalısınız. Bu ilkeler, geleneksel yazılım geliştirme modelini dönüştürmenize ve takımı doğru yönde yönlendirmenize olanak tanır. ➡️

başarılı bir yazılım takımı oluşturmak için 8 DevOps ilkesi

Yazılım geliştirme iş akışlarını iyileştirmenize ve takımınızı ileriye taşımanıza yardımcı olacak sekiz anahtar DevOps ilkesini keşfedin.

1. İşbirliği bir zorunluluktur

DevOps, geliştirme ve operasyonları bir araya getirdiğinden, verimli bir işbirliği olmadan varlığını sürdüremez. Her DevOps takımının başarısı, büyük ölçüde geliştirme ve dağıtım sırasında ne kadar iyi bir şekilde birlikte çalıştığına bağlıdır.

Her şeyden önce, bilgi paylaşımı önemlidir. Takımdaki herkes, fikirlerini ve tutumlarını özgürce ifade edebilmelidir. Ne kadar küçük görünürse görünsün, bir sorun fark ederseniz, bunu mümkün olan en kısa sürede diğerleriyle paylaşın. Böylece, bir arızayı erken fark etmiş ve tüm takımın sorunu gidermek için harcayacağı saatlerce süren işten kurtarmış olursunuz.

En uyumlu takımlar bile neden bir şeyi yaptıklarını bilmezlerse kendilerini kaybolmuş hissederler, bu nedenle verimli hedef ayarı işbirliğini teşvik etmek için önemli bir koşuldur. Bu hedefler takımınızın yol göstericisidir ve bunların gerçekçi ve açık bir şekilde tanımlandığından emin olmak yöneticinin görevidir. ⭐

DevOps takımındaki herkesin bir rolü vardır. Ancak bu roller birbiriyle bağlantılıdır; bir kişi iyi performans göstermezse, herkes bundan etkilenir. Bunu önlemek için beyin fırtınası, strateji belirleme ve planlama için yeterli alan sağlamalısınız. Böylece herkes tüm sürece dahil olur ve takım arkadaşlarını kolayca takip ederek iş akışlarının sorunsuz olmasını sağlayabilir.

2. Sürekli geri bildirim çok önemlidir

Olumlu ve olumsuz geri bildirimler, takımın motivasyonunu artırır ve sürekli iyileştirme yoluyla doğru yolda ilerlemesine yardımcı olur.

Takım üyeleri, birbirlerine akran değerlendirmeleri yoluyla geri bildirim vermelidir ve siz (yönetici) ara sıra performans değerlendirmeleri yapmalısınız. Bu resmi geri bildirimlerin yanı sıra, takımınızın işleri hakkında bilgi sahibi olmak için düzenli toplantılar düzenlemelisiniz.

Geri bildirim, her geliştirme ve dağıtım döngüsünün görünmez kahramanıdır ve asla göz ardı edilmemelidir. Sürekli izleme yoluyla anahtar performans göstergelerini (KPI) yakından takip etmek, yapıcı geri bildirim sağlamak ve takımınızı başarıya ulaştırmak için yeterli içgörü sağlayacaktır.

3. Artımlı sürümler, istikrarlı bir ş akışı için anahtardır

Birleştirme cehennemine hiç girdiniz mi? Oradan çıkmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Kodların birleştirilmesini gerektiren büyük sürümler genellikle uyumsuzluk ve bir dizi hatayla sonuçlanır. Bu hataları düzeltmek zaman ve çaba gerektirir, bu nedenle yüksek değerli görevlere odaklanmak yerine, kod birleştirme işlemlerinin çalışması için bitmeyen bir döngüye girersiniz.

DevOps metodolojisi, artımlı sürümler üzerinde odaklanarak kaynaklarınızı doğru bir şekilde tahsis etmenizi ve israfı en aza indirmenizi sağlayarak birleştirme cehennemine girmenizi önler.

Küçük ve sık sürümler hızlı incelemeler, kolay testler ve hata tanımlama imkanı sunar. Sorunları erken aşamada tespit ederek, tüm projenin akışını kesintiye uğratmadan anında çözebilirsiniz.

Artımlı sürümlerin bir diğer avantajı ise uyarlanabilirliktir. Müşterileriniz her sürümü inceler ve geri bildirimde bulunur. Bazı değişiklikleri beğenirlerse, çok geriye gitmenize gerek kalmadan bunları daha hızlı uygulayabilirsiniz.

Ürününüzü daha küçük parçalara ayırmanın avantajları vardır, ancak bunun işe yaramasını istiyorsanız, işbirliğine dayalı bir ortama ve sürekli geri bildirim kültürüne ihtiyacınız vardır. Bu, DevOps ilkelerinin birbirine bağımlı olduğunun bir kanıtıdır; bu ilkeler birbirleri olmadan işe yaramaz. ☯️

4. Otomasyon size ivme kazandırır

DevOps metodolojisinin temel amaçlarından biri, yazılımları daha hızlı teslim etmektir. Aynı şey incelemeler, testler ve güncellemeler için de geçerlidir; her süreç hız etrafında döner.

Bu, işinizi aceleye getirmeniz gerektiği anlamına gelmez. Aksine, hedefiniz kaliteden ödün vermeden hızlı çalışmaktır. Sizi ışık hızına ulaştıracak sihirli bir düğme olmasa da, rutin veya tekrarlayan işleri kolaylaştırmanıza ve yüksek değerli görevlere odaklanmanıza yardımcı olabilecek çok da gizli olmayan bir silah var: otomasyon.

DevOps takımları, hızı korumak, hataları en aza indirmek ve emek yoğun faaliyetlerde zaman kazanmak için süreçleri ve görevleri otomatikleştirmeyi amaçlar. Neler otomatikleştirmek isterler? Otomatikleştirilebilecek her şeyi! Otomatik testler, sürekli entegrasyon, sürekli teslimat ve kod olarak altyapı, DevOps takımlarının kaynak sağlama, kod incelemeleri, testler, devirler ve izlemeyi otomatikleştirmek için kullandıkları yöntemlerden sadece birkaçıdır.

Otomasyon, büyük ölçüde zaman tasarrufu sağlamanın yanı sıra iş memnuniyetini de artırabilir. Takım üyeleriniz artık sıkıcı görevlere enerji harcamak yerine daha fazla değer yaratmaya odaklanabilir, bu da işlerinden daha fazla keyif almalarını sağlar. Kim bunu istemez ki? 🥰

5. Veriye dayalı kararlar doğru kararlardır

Test aşamasını %50 oranında azaltmayı ve birçok otomasyon seçeneği sunmayı vaat eden harika bir yeni test yazılımının reklamını gördünüz. "Vay canına, DevOps takımım buna bayılacak" diye düşünüyorsunuz, ancak ani bir satın alma kararı vermek yerine verileri kontrol etmeye karar veriyorsunuz.

Mevcut test aşaması metriklerini inceleyin ve bunların mükemmel olduğunu fark edin; verimsizlik veya bildirilen sorun yok. Ardından takımınıza fikirlerini sorarsınız ve hepsi mevcut yazılımın tüm gereksinimleri karşıladığı konusunda hemfikir olur, bu nedenle yeni bir platforma yatırım yapmaktan vazgeçersiniz.

Bu basit örnek, DevOps'ta kararların nasıl alınması gerektiğini gösterir: her şeyin verilerle desteklenmesi gerekir.

Veriler sizin ispiyoncunuzdur. DevOps süreçlerinin her aşamasındaki sırları ortaya çıkarır, verimsizlikleri ve potansiyel sorunları ortaya çıkarır. 🚩

Verileri gözlemlemek sadece daha iyi kararlar almanıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda zaman içindeki ilerlemenizi de gösterir, bu nedenle mükemmel bir öz denetim stratejisidir.

6. Müşterileriniz yol göstericinizdir

Güneş sistemindeki gezegenlerin güneş etrafında döndüğü gibi, DevOps takımları da müşteriler etrafında döner.

Nihai hedefiniz müşterinizi memnun etmek olduğundan, aldığınız her nefes ve attığınız her adım bunu yansıtmalıdır. 🎶

Müşterilerinizin ne düşündüğünü öğrenmenin en basit yolu onlara sormaktır ve bunu geri bildirim formları aracılığıyla yapabilirsiniz. Her sürümün ardından müşterilerinizle iletişime geçin ve gördüklerini beğenip beğenmediklerini sorun. Stratejilerinizi (gerekirse) ayarlamanıza ve sonucun tam olarak istediğiniz gibi olmasını sağlamanıza yardımcı olacak kapsamlı geri bildirimler vermelerini teşvik edin.

7. Kolektif sorumluluk anlayışı anahtardır

Yazılım geliştirme takımı kod yazar ve ürünü oluşturur, ardından inceleme, test ve dağıtım için operasyon takımına teslim eder. Ancak, operasyon takımı düzeltmesi gereken büyük hataları ortaya çıkarırken, geliştirme takımı boş zamanlarının tadını çıkarır.

Bunun haksızlık olduğunu düşünüyorsanız, haklısınız. DevOps metodolojisi, kolektif sorumluluğu vurgulamak için bu geleneksel yaklaşımı ortadan kaldırır.

Bu, takımdaki herkesin her aşamada üründen sorumlu olduğu anlamına gelir. Yazılım geliştirme ve operasyon ekipleri, en iyi çözümleri bulmak, sorunları ortaya çıkarmak ve hataları ortadan kaldırarak kaliteli yazılımlar sunmak için güçlerini birleştirir.

DevOps, hız ve kaliteye önem verir. Geliştiriciler kod yazarken bir hata yaparsa, bunu düzeltmek de onların görevidir. Bu sorumluluk, herkesin bir görev üzerinde çalışırken %100 performans göstermesini sağlar.

8. Her başarısızlık bir derstir

DevOps, başarısızlıklardan kaçınmaz; aksine, başarısızlıklardan ders almayı teşvik eder. Bu, işinizi kötü yapmanız ve düşük kaliteli ürünler sunmanız gerektiği anlamına gelmez. Mantıklı olduğunda deneme yapmaktan ve risk almaktan korkmamanız gerektiği anlamına gelir.

Ne üzerinde çalışmak isterseniz, bunu erken test aşamasında yapmak en iyisidir. Böylelikle, denemeniz başarısız olursa, müşteri sonuçtan etkilenmez.

Başarısızlıklarınızı belgelemeyi unutmayın. Neyin işe yaramadığını bilmek, aynı hataları tekrarlamanızı önler.

DevOps İlkelerini Uygulamak için ClickUp'ı Kullanın

ClickUp, birçok amaca hizmet edebilen hepsi bir arada görev ve proje yönetimi platformudur. İş akışlarını, iletişimi, işbirliğini ve belge yönetimini kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz, bu nedenle genel olarak yazılım takımları ve özellikle DevOps takımları için mükemmel bir yardımcı olabilir.

Takımınızın performansını artırmanıza, herkesin aynı sayfada kalmasına ve hiçbir bilginin gözden kaçmamasını sağlamanıza yardımcı olabilecek bazı ClickUp özelliklerine göz atalım.

ClickUp Beyaz Tahtalar

Görsel olarak işbirliğine dayalı ClickUp Beyaz Tahtalar ile beyin fırtınası yapın, stratejiler geliştirin veya iş akışlarını haritalayın

Verimli işbirliği, DevOps ilkelerinin temelidir. Dolayısıyla, DevOps takımınızın başarılı olmasını istiyorsanız, onlara gerçek zamanlı iletişim, kolay beyin fırtınası ve strateji oluşturma ve özelleştirme olanakları sunan araçlar sağlamanız gerekir. ClickUp Beyaz Tahtalar tam da bunu yapar.

ClickUp Beyaz Tahtaları, DevOps takımınızın projeleri ve görevleri tartışabileceği ve sorunları çözmek için en iyi fikirleri geliştirebileceği sonsuz dijital tuvallerdir. Yapışkan notlar, semboller, şekiller, renkler ve resimler kullanarak düşüncelerinizi ifade edebilir ve takımınızın yaratıcı potansiyelini ortaya çıkarabilirsiniz.

Her katılımcı, üzerine adı yazılı renk kodlu bir imleç alır, böylece karışıklık veya kaos riski olmaz.

ClickUp Beyaz Tahtalarının bir başka çekici özelliği, tuvalden ayrılmadan görevler oluşturabilmenizdir. Örneğin, takımınız test aşamasını daha verimli hale getirmek için mükemmel bir fikre sahipse, bunu hemen bir göreve dönüştürebilirsiniz. Bu görev, iş akışlarınıza sorunsuz bir şekilde eklenecektir. ✨

ClickUp Sohbet görünümü

Takım üyelerini tartışmalara ekleyin ve tek bir alanda ClickUp Sohbet ile işbirliği yapın, yazılımlar arasında geçiş yapmaktan kurtulun

ClickUp, görevlerinizi ve projelerinizi çeşitli açılardan görüntülemenizi ve iş yükleri, takvimler veya zaman çizelgeleri gibi belirli öğeleri yakınlaştırmanızı sağlayan 10'dan fazla görünüm sunar.

Odak noktanız gerçek zamanlı iletişimse, ClickUp Sohbet görünümünü seveceksiniz. Bu görünüm sayesinde, takım üyelerine mesaj göndermek için artık uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez; bunun yerine, ClickUp içinde sohbet edebilirsiniz. Ayrıca @bahsetmeler kullanabilir, yorumlar atayabilir, dosya ve bağlantılar ekleyebilir ve zengin düzenleme özelliğini kullanarak mesajlarınızı biçimlendirebilirsiniz.

ClickUp Sohbet görünümü, iş ortamı dışında takım arkadaşlarınızı tanımak için de mükemmel olabilir — hayat, favori kitaplar, evcil hayvanlar, küresel ısınma veya aklınıza gelen her şeyi tartışın.

ClickUp Formları görünümü

ClickUp 3.0'da sürükle ve bırak özelliği ile alanlar ekleyip koşullu mantık ekleyerek daha iyi geri bildirimler toplamak için ayrıntılı formlar oluşturun

DevOps metodolojisinde iç ve dış geri bildirimin öneminden bahsetmiştik. Geri bildirim, süreçleri kolaylaştırmanıza, ayarlamalar yapmanıza ve takımınızı motive etmenize yardımcı olur.

ClickUp, geri bildirim sağlamak için mükemmel bir araç sunar: Formlar görünümü. Bu görünüm, takım üyelerinizden veya müşterilerinizden bilgi toplamanızı ve yanıtlarını otomatik olarak görevlere dönüştürmenizi sağlar. Formunuzun sol tarafındaki Görev Alanları'nı kullanarak görünümünü özelleştirin ve yalnızca ihtiyacınız olan bilgileri toplayın.

ClickUp Görevleri

ClickUp Görevleri'ni kullanarak görevler oluşturun, yönetin ve görselleştirin

İşlerinizi daha küçük parçalara ayırın ve güçlü bir görev yönetimi seçeneği olan ClickUp Görevleri ile takip edin.

Bununla, her tür iş için görevler oluşturabilir, tek bir göreve birden fazla atanan kişi ekleyebilir ve daha kolay gezinmek için görevleri alt görevlere bölebilirsiniz.

İş akışlarınızı yansıtacak şekilde görev durumlarını özelleştirin ve görevlerin doğru sırayla yürütülmesini sağlamak için görev ilişkileri ve bağımlılıklar oluşturun.

ClickUp Görevleri, ClickUp Özel Alanları ile birlikte kullanılır. Bu benzersiz işlevsellik, görevleriniz hakkında ayrıntılar sağlamanıza ve tarih ve saat, matematiksel fonksiyonlar, ilerleme çubukları veya açılır menüler gibi farklı türde veriler eklemenize olanak tanır.

ClickUp Belgeleri

Önemli bilgileri belgelemek ve takımla paylaşmak için ClickUp Belgeleri

Titiz kayıt tutma, süreçleri anlamak ve iyileştirmek için gereklidir ve takımınızın güvenebileceği bir bilgi tabanı oluşturmanıza yardımcı olur.

ClickUp Belgeleri , proje kapsamları ve planlarından çalışan kayıtları ve tatil politikalarına kadar her türlü belgeyi oluşturmanıza, düzenlemenize, yönetmenize ve saklamanıza olanak tanır.

Belgeleri kendi başınıza oluşturabilir ve düzenleyebilir veya takım üyelerini ekleyerek onların da katkıda bulunmasını sağlayabilirsiniz. Herkesin bir imleci vardır, böylece tüm değişiklikleri kolayca izleyebilirsiniz. 👀

ClickUp, daha kolay gezinme için belgelerinizi kategorilere ayırmanıza olanak tanır. Ekstra rahatlık ve verimlilik için belirli belgeleri görevlere de bağlayabilirsiniz.

ClickUp Brain

ClickUp Brain'i kullanarak görevler ve belgeler hakkında sorular sorun, otomasyonlar oluşturun ve zamandan tasarruf edin

Görev ve belge yığınları arasında kaybolmak, birçok geliştirici ve proje yöneticisi için tekrarlayan bir kabustur. Yolunuzu kaybederseniz ve bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa, takım üyelerinizden veya yöneticinizden yardım istersiniz. Ancak onlar meşgulse, oturup beklemekten ve değerli zamanınızı kaybetmekten başka yapabileceğiniz bir şey kalmaz. ⏰

İş akışlarınızı yapay zeka ile güçlendiren devrim niteliğindeki bir seçenek olan ClickUp Brain ile bu tür senaryoları geride bırakın. ClickUp Brain, görevlerinizden, belgelerinizden ve süreçlerinizden bilgileri saniyeler içinde emer ve kişisel yapay zeka asistanınız olarak hizmet eder. Bir görev veya belge hakkında sorunuz olduğunda, ClickUp Brain'den yardım isteyebilirsiniz.

Bu özellik, Çalışma Alanınızın en üstünde yer alır, böylece kolayca erişebilirsiniz. Bir sonraki görev için önerilerde bulunabilir ve belirli süreçleri açıklayarak sorunsuz iş akışları sağlar ve performansı artırır.

ClickUp Brain'de AI Proje Yöneticisi özelliği vardır. Bu özellik sayesinde, tekrarlayan işleri otomatikleştirerek DevOps takımınızın yüksek değerli görevlere odaklanmasını sağlayabilirsiniz.

ClickUp şablonları

ClickUp , BT'den pazarlamaya ve İK'ya kadar her şeyi kapsayan 1.000'den fazla şablon içeren etkileyici bir kitaplık sunar.

Bu seçenekleri tek tek incelemekle uğraşmanıza gerek kalmadan (gerçi bu çok kolaydır), işleri organize etmek ve kolaylaştırmak için değerli bir yardımcı olan ClickUp DevOps İş Dağılım Yapısı Şablonu'nu size tanıtacağız.

ClickUp DevOps İş Dağılım Yapısı Şablonu ile işleri düzenleyin, işbirliğini teşvik edin ve yüksek görünürlük sağlayın

Bu çok işlevli şablonla işinizi görevlere bölebilir, belirli takım üyelerine sorumluluklar atayabilir, darboğazları belirleyebilir ve ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Planlamadan dağıtıma kadar tüm projenizi görselleştirin, şeffaflığı teşvik edin ve müşterilerinizin sonuçlardan memnun olmasını sağlayın. 😍

Bu şablon, DevOps süreçlerinize sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabilecek ve bunları iyileştirebilecek birçok şablondan sadece biridir. Diğer seçenekler şunlardır:

ClickUp ile DevOps Kültürü Uygulayın, İşbirliğini ve Verimliliği Artırın

Doğru araçları kullanıyorsanız, DevOps ilkelerini günlük iş akışlarınıza uygulamak çok daha kolaydır. ClickUp, her ilkeyi harfiyen uygulamak ve kaliteyi ve hatalardan öğrenmeyi önceliklendiren bir işbirliği kültürünü teşvik etmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

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