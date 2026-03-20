Modelos de e-mail gratuitos do Figma para equipes de marketing e design

Os modelos de e-mail do Figma são arquivos de design pré-criados com layouts, componentes e estilos para a criação de campanhas de e-mail.

Eles funcionam muito bem para qualquer tipo de modelo de e-mail, desde sequências de boas-vindas e anúncios promocionais até boletins informativos semanais e e-mails transacionais, como confirmações de pedidos.

A melhor parte? O design modular permite que você misture e combine seções para atender às necessidades de cada campanha sem precisar começar do zero. Resumindo, eles são incríveis.

Este artigo explica o que torna um modelo de e-mail do Figma eficaz, além de oferecer algumas recomendações úteis. Você também aprenderá como os modelos gratuitos do ClickUp podem preencher a lacuna de gerenciamento de projetos entre seus arquivos do Figma e uma campanha lançada, sem o caos.

O que são modelos de e-mail do Figma?

Um bom modelo de e-mail do Figma deve oferecer uma base sólida para a interface do seu e-mail, com componentes responsivos que ficam bem em qualquer dispositivo.

Veja o que você deve procurar em um modelo de e-mail do Figma de qualidade: ✨

Layouts responsivos: Garanta que os componentes se adaptem a diferentes tamanhos de tela, do desktop ao celular ( Garanta que os componentes se adaptem a diferentes tamanhos de tela, do desktop ao celular ( 46,56% das aberturas de e-mail ocorrem em dispositivos Apple), usando design baseado em restrições

Layout automático: use modelos com espaçamento flexível que se ajusta automaticamente quando você adiciona ou remove conteúdo, poupando-lhe ajustes manuais

Variantes de componentes: procure estados pré-definidos para botões, cabeçalhos e chamadas à ação (CTAs) para manter a consistência com menos esforço

Sistema tipográfico: O modelo deve usar estilos de texto consistentes que combinem com fontes compatíveis com e-mail, como Arial, Georgia ou Helvetica

Variáveis de cor: Encontre modelos com cores de marca fáceis de atualizar, que aplicam as alterações em todos os elementos de uma só vez

Modelos de design de e-mail gratuitos para fluxos de trabalho do Figma

Com base nos arquivos da comunidade Figma que você forneceu, criei uma seção para cada modelo seguindo o formato solicitado.

1. Modelos de e-mail gratuitos da Designmodo

via Figma

O pacote Designmodo Free Email Templates oferece uma maneira simplificada de criar e-mails profissionais sem precisar começar do zero. Esses modelos foram criados levando em conta uma ampla variedade de casos de uso, desde necessidades de marketing até transações, garantindo que sua marca mantenha a consistência em todos os pontos de contato com o cliente. Seja para anunciar o lançamento de um produto ou enviar uma atualização semanal, esses layouts oferecem uma base bem elaborada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Fácil de usar para desenvolvedores: Projetado especificamente para ser compatível com frameworks de e-mail e ferramentas de exportação populares

Baseado em componentes: Utiliza o layout automático e os componentes do Figma, facilitando a troca de imagens e a alteração de cores instantaneamente

Estética moderna: Apresenta tipografia clean e amplo espaço em branco para garantir a legibilidade em qualquer dispositivo

🧠 Curiosidade: Em 1976, a Rainha Elizabeth II tornou-se a primeira chefe de Estado a enviar um e-mail. Ela usou a ARPANET (precursora da internet) durante uma visita ao Royal Signals and Radar Establishment. Seu nome de usuário era o majestoso HME2 (Sua Majestade, Elizabeth II).

2. Modelo de e-mail para designers e startups

via Figma

O Modelo para Designers e Startups foi criado para quem quer se destacar. Afastando-se dos e-mails corporativos “chatos”, este modelo usa elementos que quebram o padrão e chamadas à ação ousadas para chamar a atenção. É particularmente eficaz para portfólios ou anúncios de produtos de tecnologia, onde o apelo visual é uma prioridade.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Narração visual: Otimizado para imagens de alta qualidade e arranjos tipográficos criativos

Pronto para startups: Inclui seções específicas para apresentações da “Equipe”, “Marcos do produto” e “Destaques de recursos”

Facilidade de uso: Possui um sistema modular de arrastar e soltar para que você possa empilhar seções como blocos de construção

3. Modelos de e-mail 2025: Desktop e celular

via Figma

Olhando para o futuro da comunicação, o pacote Modelos de E-mail 2025 se concentra na acessibilidade e em interações móveis de ponta. Esses modelos foram criados para lidar com os recursos dos clientes de e-mail modernos, oferecendo uma aparência sofisticada que transmite qualidade e atualidade. Ele prioriza a navegação “fácil de usar com o polegar” e layouts de alto contraste.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Otimizado para o modo escuro: Criado especialmente para ficar incrível tanto no tema claro quanto no escuro

Design voltado para dispositivos móveis: Prioriza a experiência no celular, garantindo que botões e links sejam fáceis de tocar em telas menores

Elementos interativos: Projetado com “estados de foco” e componentes interativos em mente para clientes que os suportam

📮ClickUp Insight: 11% dos nossos entrevistados utilizam a IA principalmente para brainstorming e geração de ideias. Mas o que acontece com essas ideias brilhantes depois? É aí que você precisa de um quadro branco com inteligência artificial, como o ClickUp Whiteboards, para transformar instantaneamente as ideias da sessão de brainstorming em tarefas. E se você não conseguir explicar bem um conceito, basta pedir ao gerador de imagens com IA para criar um recurso visual com base na sua solicitação. É o aplicativo completo para o trabalho que permite que você crie ideias, visualize e execute tudo mais rápido! Use o ClickUp Brain para criar maquetes, diagramas e muito mais nos quadros brancos do ClickUp

4. Modelos de e-mail para boletins informativos

via Figma

Os Modelos de e-mail para boletins informativos foram criados para curadores e redatores. Se o seu objetivo é compartilhar informações, artigos ou resumos semanais, este modelo oferece a hierarquia perfeita. Ele equilibra seções com muito texto com imagens em destaque, garantindo que seus leitores não se sintam sobrecarregados pelo conteúdo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Hierarquia clara: usa tamanhos variados de títulos e divisores de conteúdo para organizar as informações de forma lógica

Layouts fáceis de ler: Inclui seções de “Links rápidos” e “Destaques” para leitores que preferem dar uma olhada rápida

Tipografia clara: Focada na legibilidade para garantir que boletins informativos longos sejam agradáveis aos olhos

5. 10 modelos de e-mail gratuitos

via Figma

Este pacote com 10 modelos é o “canivete suíço” do design de e-mails. Ele oferece uma enorme variedade de estilos, o que significa que você pode encontrar um modelo para praticamente qualquer ocasião — seja um e-mail de “boas-vindas”, uma notificação de “senha esquecida” ou um anúncio de “promoção sazonal”. É um excelente recurso para criar rapidamente uma biblioteca abrangente de e-mails.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Variedade: Abrange várias categorias, incluindo comércio eletrônico, SaaS e marca pessoal

Camadas estruturadas: as camadas do Figma, meticulosamente organizadas, facilitam a navegação no arquivo para iniciantes

Pronto para uso: Cada um dos 10 modelos é uma página completa, não apenas um trecho, oferecendo um design completo do início ao fim

⚡️ Arquivo de modelos: Modelos gratuitos de transferência de projetos para transições eficientes

Limitações do uso de modelos do Figma para e-mails

Seu belo design de e-mail no Figma está preso. É apenas uma imagem de um e-mail, não um e-mail real, e fica isolado, desconectado do seu plano de campanha, do texto e do processo de aprovação.

Parece uma simples desconexão, mas acaba levando a transferências manuais, feedback perdido em intermináveis sequências de comentários e falta de visibilidade sobre o status da campanha. Trata-se da clássica dispersão do trabalho — a fragmentação das tarefas por várias ferramentas desconectadas que não se comunicam entre si — e isso está custando seu tempo e criando oportunidades para erros.

O problema é que o Figma não foi criado para gerenciar todo o fluxo de trabalho de gerenciamento de campanhas de e-mail. Aqui estão as lacunas que você encontrará:

Sem exportação para HTML: Seus designs do Figma precisam ser codificados manualmente ou processados por uma ferramenta de terceiros para se tornarem um e-mail em HTML funcional, o que adiciona etapas extras e aumenta o risco de erros

Sem acompanhamento de campanhas: assim que um design sai do Figma, você perde toda a visibilidade sobre ele. Não há como vincular o arquivo de design a taxas de abertura, cliques ou outras métricas de desempenho

Gargalos na aprovação: Deixar comentários no Figma é ótimo para feedback visual, mas não se conecta a um fluxo de trabalho formal de aprovação com prazos e atribuições às partes interessadas

Lacunas no controle de versões: Gerenciar diferentes versões de um e-mail para testes A/B ou várias campanhas fica complicado rapidamente sem uma camada de gerenciamento de projetos para manter tudo organizado Gerenciar diferentes versões de um e-mail para testes A/B ou várias campanhas fica complicado rapidamente sem uma camada de gerenciamento de projetos para manter tudo organizado

Uma transferência de projeto difícil : Seus desenvolvedores e profissionais de marketing por e-mail precisam de mais do que apenas um arquivo de design. Eles precisam de especificações, texto final e prazos, tudo em um só lugar, para evitar confusão Seus desenvolvedores e profissionais de marketing por e-mail precisam de mais do que apenas um arquivo de design. Eles precisam de especificações, texto final e prazos, tudo em um só lugar, para evitar confusão

Por exemplo, o teste A/B é uma das maneiras mais rápidas de tornar as versões e os resultados difíceis de rastrear sem uma camada de fluxo de trabalho dedicada.

Modelos gratuitos do ClickUp para gerenciamento de e-mails

Quando o fluxo de trabalho de e-mail é uma bagunça caótica de diferentes aplicativos e etapas manuais, você acaba perdendo tempo com tarefas administrativas em vez de criar ótimas campanhas.

É nessas lacunas que uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho entra em cena. Ela conecta sua fase de design ao restante do ciclo de vida da produção de e-mails, oferecendo uma única fonte de verdade do início ao fim.

Gerencie a parte operacional de suas campanhas de e-mail — do planejamento à análise de desempenho — com modelos de fluxo de trabalho do ClickUp que complementam seus designs do Figma.

Anexe arquivos do Figma diretamente às tarefas, acompanhe as revisões de design e coordene os esforços da equipe sem precisar trocar de ferramenta usando os modelos do ClickUp. Além disso, você pode gerar o texto inicial do e-mail, resumir o feedback da campanha e automatizar tarefas repetitivas com o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado.

Aqui estão 9 modelos gratuitos para lidar com todas as etapas da produção de seus e-mails. 🛠️

1. Modelo de e-mail de marketing da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito O modelo de e-mail de marketing do ClickUp ajuda você a criar e-mails bonitos e personalizados que chamam a atenção e aumentam o engajamento.

Planejar uma campanha de marketing por e-mail multitoque em uma planilha é uma receita para prazos perdidos e tarefas esquecidas. Este modelo de e-mail de marketing da ClickUp™ oferece uma estrutura organizada para executar campanhas, desde a concepção até o envio, garantindo que nada seja esquecido. É perfeito para equipes de marketing que gerenciam várias campanhas de e-mail ao mesmo tempo.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Acompanhamento das fases da campanha: avance as campanhas por seções organizadas para planejamento, design, redação, revisão e envio

Campos personalizados do ClickUp : Acompanhe o tipo de e-mail, o segmento de público e o status da campanha rapidamente Acompanhe o tipo de e-mail, o segmento de público e o status da campanha rapidamente

Visualização da linha do tempo do ClickUp: Programe campanhas visualmente para definir prazos realistas e gerenciar a capacidade da equipe

Integração com o ClickUp Brain: Gere variações de linhas de assunto e rascunhos iniciais de texto diretamente nas tarefas da sua campanha ( Gere variações de linhas de assunto e rascunhos iniciais de texto diretamente nas tarefas da sua campanha ( 92% dos usuários diários de IA relatam aumento de produtividade)

🎥 Aprenda a criar conteúdo em grande escala usando IA no ClickUp.

2. Modelo de e-mail publicitário da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Mantenha seus clientes informados sobre seus produtos e serviços com o modelo de e-mail publicitário do ClickUp

Quando uma promoção relâmpago está no ar, não há margem para erros. O Modelo de Anúncio por E-mail garante que seus códigos de desconto, datas de validade e texto do anúncio fiquem todos alinhados.

Ele foi projetado especificamente para equipes de e-commerce que precisam sincronizar designs do Figma com o estoque real e as datas de lançamento, transformando o caos promocional em uma ciência da conversão.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Calendário promocional: Planeje eventos de vendas, lançamentos de produtos e campanhas sazonais em um calendário compartilhado

Campos de acompanhamento de ofertas: use campos personalizados para armazenar códigos de desconto, datas de validade e detalhes da promoção

Suporte a anexos do Figma: vincule seus arquivos de design de modelos de e-mail do Figma diretamente às tarefas para facilitar a consulta durante as revisões

Notas de conversão: Registre insights de desempenho em cada tarefa para melhorar promoções futuras

3. Modelo de campanha de marketing por e-mail da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Gerencie sua estratégia de e-mail com o modelo de campanha de marketing por e-mail do ClickUp

A execução de uma sequência complexa de e-mails requer uma abordagem de gerenciamento de tarefas, dividindo cada e-mail em partes menores e mais fáceis de gerenciar.

Este Modelo de Campanha de Marketing por E-mail ajuda você a dominar fluxos com vários e-mails, tratando cada mensagem como um subprojeto cirúrgico. Seja na criação de uma série de integração de 7 dias ou de um percurso de nutrição de longo prazo, essa estrutura garante que sua narrativa permaneça consistente e que cada CTA seja verificada duas vezes antes de chegar à caixa de entrada.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Subtarefas do ClickUp para cada componente: Divida linhas de assunto, texto de pré-visualização, corpo do texto e CTAs em itens separados da lista de verificação Divida linhas de assunto, texto de pré-visualização, corpo do texto e CTAs em itens separados da lista de verificação

Dependências de tarefas do ClickUp : Vincule tarefas para que o redator seja notificado quando o design for aprovado, evitando gargalos Vincule tarefas para que o redator seja notificado quando o design for aprovado, evitando gargalos

Acompanhamento de prazos: defina defina datas de vencimento realistas no ClickUp para cada fase, a fim de evitar corridas de última hora

Acompanhamento de sequências: Gerencie campanhas com vários e-mails com visibilidade clara do que já foi enviado e do que vem a seguir

🌼 Você sabia? Bill Clinton ficou famoso por afirmar ter enviado apenas dois e-mails durante toda a sua presidência. Só que isso não é verdade. Há um rastro deles!

4. Automação de e-mails com o modelo ClickUp da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Obtenha uma lista de verificação detalhada para um processo de automação de e-mails sem complicações com o modelo “Automação de e-mails com o ClickUp”

Tarefas repetitivas de e-mail, como o envio de um boletim informativo semanal ou de um relatório mensal, geram um volume significativo de trabalho administrativo manual. Este modelo de automação de e-mail com o ClickUp™, da ClickUp™, ajuda você a configurar fluxos de trabalho automatizados para essas tarefas recorrentes, liberando sua equipe para se concentrar em trabalhos mais estratégicos.

Embora algumas campanhas possam precisar de um toque pessoal, esta foi projetada para equipes com fluxos de trabalho de e-mail previsíveis e de alto volume.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Automações do ClickUp: Atribua tarefas automaticamente, altere status ou notifique as partes interessadas quando um marco da campanha for atingido

Tarefas recorrentes do ClickUp : Gere tarefas de produção consistentes para sua newsletter em um cronograma semanal ou mensal Gere tarefas de produção consistentes para sua newsletter em um cronograma semanal ou mensal

Gatilhos de integração: conecte-se ao seu provedor de serviços de e-mail para acionar ações no ClickUp com base em eventos externos

👉🏽 Por que não terceirizar algumas dessas atualizações manuais para um agente? Aqui estão três superagentes da ClickUp que podem ajudar:

5. Modelo de quadro branco para boletim informativo da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Compartilhe atualizações com facilidade usando o modelo de quadro branco para boletim informativo do ClickUp

Às vezes, uma lista de tarefas linear não é a melhor maneira de começar a planejar um projeto criativo, como um boletim informativo.

Para quem prefere o pensamento visual, o Modelo de Quadro Branco para Boletim Informativo oferece uma tela infinita para arrastar, soltar e conectar os pilares de conteúdo. Ele funciona como o mapa perfeito de gerenciamento de projetos de design entre um layout preliminar no Figma e um calendário editorial finalizado, permitindo que você visualize a “vibe” do seu boletim informativo antes mesmo de definir uma data de entrega.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Notas adesivas do ClickUp Whiteboard para geração de ideias: Registre ideias de tópicos, ângulos de conteúdo e títulos em um formato visual e livre

Converter em tarefas: Transforme suas melhores ideias do quadro branco diretamente em tarefas executáveis na sua lista de projetos com um clique

Incorporação de protótipos do Figma: insira links ativos de protótipos do Figma no seu quadro branco para referência visual durante as sessões de planejamento

Colaboração em tempo real: Faça brainstorming com sua equipe e veja os cursores de todos se movendo em tempo real, não importa onde estejam

6. Modelo de revisão de design da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Crie um espaço colaborativo para organizar todas as etapas do design com o modelo de revisão de design do ClickUp

Buscar feedback e aprovações por e-mail ou Slack é ineficiente e leva à perda de comentários e a um controle de versões confuso.

O Modelo de Revisão de Design acaba com o “ciclo vicioso de feedback” ao oferecer um ambiente transparente para todas as partes interessadas. Ao centralizar as críticas, você garante que cada iteração do seu design no Figma seja analisada, acompanhada e aprovada sem a dor de cabeça das idas e vindas.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Etapas estruturadas de revisão: use um fluxo de trabalho dedicado do ClickUp Approvals para conduzir os designs pela revisão inicial, revisões e aprovação final

Tópicos de comentários do ClickUp: Vincule o feedback diretamente às tarefas de design para que todos os comentários fiquem em um só lugar e estejam vinculados à versão correta

Campos personalizados para aprovações: acompanhe o status das aprovações, veja quem ainda precisa revisar e conte as rodadas de revisão

7. Modelo de design gráfico da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Fique à frente de todas as solicitações de design com várias listas pré-criadas neste modelo de Design Gráfico da ClickUp

Quando as solicitações de design vêm de todas as direções, fica difícil priorizar e gerenciar as cargas de trabalho.

Este Modelo de Design Gráfico funciona como uma comporta, padronizando a forma como você recebe e executa cabeçalhos de e-mail, ícones e imagens de destaque. Ele ajuda os líderes de design a se concentrarem primeiro nos recursos de alto impacto, garantindo que a equipe não se afogue em pequenas solicitações enquanto uma grande campanha se aproxima.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Formulários ClickUp para recebimento de solicitações: Padronize as solicitações de design recebidas com um formulário que capture todas as especificações necessárias, prazos e Padronize as solicitações de design recebidas com um formulário que capture todas as especificações necessárias, prazos e diretrizes da marca

Prioridades do ClickUp : Use campos de prioridade para sinalizar solicitações urgentes, para que seus designers possam se concentrar primeiro no trabalho de maior impacto Use campos de prioridade para sinalizar solicitações urgentes, para que seus designers possam se concentrar primeiro no trabalho de maior impacto

Anexos de arquivos do ClickUp: Armazene os resultados finais diretamente na tarefa para facilitar a entrega e manter um registro claro do trabalho concluído

Acompanhamento de prazos: defina e acompanhe datas de vencimento para garantir que todos os recursos sejam entregues no prazo

8. Modelo de guia de estilo da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Use o modelo para criar diretrizes de estilo específicas para cada projeto e evitar confusão e erros

Uma identidade visual inconsistente — como o raio errado de um botão ou um código hexadecimal “quase certo” — pode fazer com que um e-mail profissional pareça uma fraude. Use o Modelo de Guia de Estilo para criar o “Manual de Regras” da sua marca. É um documento dinâmico que armazena diretrizes de tipografia, estilo de CTAs e uso do logotipo, garantindo que cada e-mail tenha a identidade da sua marca.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Integração com o ClickUp Docs: Crie um guia de estilo pesquisável e compartilhável que fica bem ao lado de seus projetos e tarefas Crie um guia de estilo pesquisável e compartilhável que fica bem ao lado de seus projetos e tarefas

Histórico de versões do ClickUp: acompanhe as atualizações das suas diretrizes ao longo do tempo e restaure versões anteriores, se necessário

Links compartilháveis do ClickUp: conceda a colaboradores externos ou agências acesso seguro e somente para visualização ao seu guia de estilo

Incorporações: inclua incorporações do Figma em tempo real, amostras de cores e exemplos de fontes diretamente na sua documentação

⚡️ Arquivo de modelos: 10 modelos de guia de estilo para ampliar sua marca

9. Modelo de identidade de marca da ClickUp™

Baixe o modelo gratuito Simplifique o processo de criação de uma identidade de marca impactante com o modelo de identidade de marca do ClickUp

Quando os ativos da marca estão espalhados por várias pastas e unidades de armazenamento, as equipes perdem tempo procurando os arquivos certos e muitas vezes acabam usando versões desatualizadas.

Este modelo de identidade de marca da ClickUp™ centraliza todos os seus ativos e diretrizes de identidade de marca em um único espaço organizado do ClickUp. Desde a documentação de voz e tom até pacotes de ícones e logotipos, esse espaço garante que todos os membros da equipe — desde o diretor de marketing interno até um freelancer externo — trabalhem com as mesmas informações.

🌟 Veja por que você vai gostar:

Organização da biblioteca de recursos: use tarefas para armazenar logotipos, ícones e elementos de marca com convenções de nomenclatura claras e arquivos anexados

Documentação da voz da marca: Crie um ClickUp Doc para definir o tom da sua marca, as diretrizes de comunicação e o que fazer e o que não fazer no texto dos e-mails

Diretrizes de uso do logotipo: Regras de espaçamento, variações de cor e usos proibidos para garantir a consistência

Visibilidade multifuncional: compartilhe o Space com as equipes de marketing, design e conteúdo para manter todos alinhados

📖 Leia mais: Como escolher um software de gerenciamento de projetos para sua equipe

Fluxo de trabalho de design falho? Mude para o ClickUp!

O design é apenas o começo da história. A forma como essa história chega ao seu público depende inteiramente da sua infraestrutura.

Os modelos de e-mail do Figma são ferramentas incríveis para contar histórias visuais, mas mesmo o melhor design pode ser prejudicado por um fluxo de trabalho fragmentado.

Ao combinar seus arquivos de design com os modelos de fluxo de trabalho do ClickUp, você cria um pipeline integrado que flui naturalmente da concepção à execução. Essa integração garante que os objetivos, os recursos e os cronogramas da sua campanha estejam sempre sincronizados. Eleve seu padrão de produção, abandonando as atualizações manuais e adotando um ecossistema automatizado e conectado.

Comece hoje mesmo gratuitamente com o ClickUp e veja por si mesmo!

Perguntas frequentes sobre modelos de e-mail do Figma

Sim. Anexe links de arquivos do Figma diretamente às tarefas do ClickUp ou incorpore protótipos ativos nos documentos do ClickUp para gerenciar todo o fluxo de trabalho relacionado aos seus designs em um único lugar.

Um kit de interface de usuário para e-mail do Figma oferece componentes de design visual, como botões, cabeçalhos e layouts, para você usar dentro do Figma. Um modelo de fluxo de trabalho de e-mail, como os do ClickUp, gerencia o processo operacional do design, incluindo atribuições de tarefas, aprovações, prazos e acompanhamento de campanhas.

Acompanhe as principais métricas das campanhas de e-mail criando relatórios personalizados com os painéis do ClickUp. Anexe relatórios de desempenho do seu provedor de e-mail às tarefas concluídas da campanha. Resuma os resultados e obtenha sugestões de otimização para futuras campanhas com o ClickUp Brain.