os 25 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho em 2025

Gerenciar o trabalho pode parecer como desembaraçar fones de ouvido: frustrante e interminável, especialmente quando tarefas recorrentes consomem seu tempo e energia.

🧐 Você sabia? 67% dos funcionários globais admitem que gastam muito tempo em tarefas repetitivas.

Mas aqui está a boa notícia: os softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho podem facilitar isso.

Essas ferramentas otimizam projetos, automatizam tarefas e reduzem o esforço manual. Se você é novo no mundo dos softwares de fluxo de trabalho ou está procurando uma opção mais adequada, você está no lugar certo.

Vamos explorar os 25 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho para transformar a forma como sua equipe trabalha! 🔧

O que é um software de gerenciamento de fluxo de trabalho?

O software de gerenciamento de fluxo de trabalho é uma solução digital projetada para automatizar, organizar e otimizar fluxos de trabalho, garantindo a conclusão eficiente das tarefas.

Desde a atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso até a facilitação de feedback e aprovações, as ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho trazem clareza e colaboração a todos os projetos.

Você pode personalizar esses sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho para se adequar a qualquer setor ou tamanho de equipe — eles são superversáteis.

📮 ClickUp Insight: 1 em cada 4 funcionários usa quatro ou mais ferramentas para criar um contexto de trabalho. Um detalhe importante pode estar oculto em um e-mail, expandido em um tópico do Slack e documentado em uma ferramenta separada, forçando as equipes a perder tempo procurando informações em vez de realizar o trabalho. O ClickUp converge todo o seu fluxo de trabalho em uma plataforma unificada. Com recursos como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs e ClickUp Brain, tudo fica conectado, sincronizado e instantaneamente acessível. Diga adeus ao “trabalho sobre o trabalho” e recupere seu tempo produtivo. 💫 Resultados reais: As equipes podem recuperar mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que significa mais de 250 horas por ano por pessoa — eliminando processos desatualizados de gerenciamento de conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

Benefícios do uso de software de gerenciamento de fluxo de trabalho

Existem mais vantagens do que desvantagens quando se trata de software de gerenciamento de fluxo de trabalho. Aqui estão algumas delas:

Maior produtividade: automatize tarefas repetitivas, elimine gargalos e libere tempo valioso para o pensamento estratégico e a inovação

Colaboração aprimorada: Crie um sistema de comunicação e trabalho sem esforço, com intervenção manual mínima

Redução de erros: Automatize todos os processos manuais para minimizar erros humanos

Melhor visibilidade: Obtenha informações em tempo real sobre o andamento do projeto e identifique rapidamente áreas que precisam de melhorias

🧐 Você sabia? As empresas podem perder até US$ 1,3 milhão por ano devido a fluxos de trabalho ineficientes que atrasam os funcionários.

Portanto, não há motivo para não optar por um software de gerenciamento de fluxo de trabalho!

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de fluxo de trabalho?

Com tantas opções de software disponíveis, selecionar o ideal requer uma análise cuidadosa. Aqui estão alguns fatores importantes a serem considerados:

Recursos de automação: O software deve permitir automatizar processos repetitivos e atribuições de tarefas

🎥 Curioso para saber o que realmente significa “automação de fluxo de trabalho”? Neste vídeo, você verá como as ferramentas de automação transformam tarefas repetitivas em processos contínuos, para que as equipes possam parar de microgerenciar as transferências e deixar que o software gerencie o fluxo.

Painéis personalizáveis: Devem permitir que você personalize as visualizações para Devem permitir que você personalize as visualizações para uma melhor otimização do fluxo de trabalho

Interface intuitiva: garanta que mesmo os funcionários sem conhecimentos técnicos possam usar a ferramenta com um mínimo de treinamento

Integrações: verifique a compatibilidade com suas ferramentas comerciais existentes para uma transição sem esforço

Análise: O software deve fornecer acesso a relatórios detalhados e informações sobre o andamento do projeto

Segurança: Deve priorizar a segurança e a conformidade dos dados

💡Dica profissional: Sempre priorize a escalabilidade e escolha uma ferramenta que possa crescer com sua empresa e se adaptar às necessidades futuras.

Em resumo: os 25 melhores softwares de fluxo de trabalho para otimizar seu trabalho

Aqui está uma visão geral das 25 ferramentas:

Ferramenta Melhor recurso Principal caso de uso Preços ClickUp Automações com tecnologia de IA, mais de 15 visualizações de fluxo de trabalho, assistente de IA integrado (ClickUp Brain) Equipes que precisam de uma plataforma unificada para automações, planejamento visual e gerenciamento colaborativo do trabalho Gratuito para sempre; Personalização disponível para empresas Asana Acompanhamento visual de tarefas, Automação de fluxo de trabalho, Mais de 270 integrações Equipes que precisam de gerenciamento visual de tarefas e comunicação simplificada Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $13,49/mês Segunda-feira Personalização do fluxo de trabalho sem código, Informações sobre projetos, Ferramentas de CRM e desenvolvimento Equipes que precisam de fluxos de trabalho personalizados e ferramentas de gerenciamento de recursos Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 12/mês ProofHub Plataforma tudo-em-um, Controle de tempo, Fluxos de trabalho personalizados Equipes de pequeno a médio porte que desejam gerenciamento de projetos e colaboração unificados 14 dias de avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 50/mês ProcessMaker Automação de baixo código, Processamento inteligente de documentos, Integrações empresariais Empresas de médio porte automatizando fluxos de trabalho complexos e com várias etapas Demonstração disponível; planos pagos a partir de US$ 3.000/mês Smartsheet Visualizações escaláveis (Grade, Gantt, Kanban), Geração de documentos, Ferramentas de colaboração Organizações que ampliam projetos com formatos de fluxo de trabalho flexíveis e sincronização de dados 30 dias de avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 12/mês Wrike Work Intelligence AI, Painéis personalizados, Hierarquia de pastas de projetos Empresas que gerenciam projetos complexos e multifuncionais 14 dias de avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 10/mês Process Street Listas de verificação com tecnologia de IA, Lógica condicional, Modelos de SOP Fluxos de trabalho de tarefas recorrentes e gerenciamento de SOP com integrações de formulários 14 dias de avaliação gratuita; Preços personalizados Hive Chat e vídeo integrados, visualizações do painel, dependências de tarefas Equipes que precisam de colaboração e comunicação em tempo real em um único lugar Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $1,50/mês Zapier Mais de 7.000 integrações, Construtor visual de automação, Zaps pré-construídos Automatize fluxos de trabalho conectando vários aplicativos de terceiros Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $29,99/mês Kissflow Construtor de aplicativos personalizados sem código, Métricas de fluxo de trabalho, Atribuição de tarefas por rodízio Crie aplicativos comerciais personalizados e automatize processos sem recursos de desenvolvimento Teste gratuito; planos pagos a partir de US$ 1.500/mês Kintone Criador de aplicativos personalizados, Colaboração em tempo real, Visualizações de dados Equipes criando espaços de trabalho digitais sem código para necessidades personalizadas 30 dias de avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 16/mês Qntrl Editor visual de fluxo de trabalho, Automação de conformidade, Funções e permissões personalizadas Equipes que gerenciam processos complexos com total visibilidade e aplicação Avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 20/mês Airtable Híbrido de planilha eletrônica e banco de dados, Espaços de trabalho personalizados, Rastreamento do histórico de atividades Equipes criativas e agências que utilizam fluxos de trabalho colaborativos e visuais Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $24/mês Trello Simplicidade Kanban, Automação Butler, Alternância entre várias visualizações Pequenas equipes e indivíduos que gerenciam fluxos de trabalho visuais e leves Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $5/mês Nulab (Backlog) Rastreamento de bugs + fluxos de trabalho, Diagramas Cacoo, Documentos e comunicações compartilhados Equipes de engenharia e de produtos que precisam de ferramentas visuais e colaborativas Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $35/mês Cflow Construtor de arrastar e soltar, Lógica condicional, Mais de 1.000 integrações Equipes substituindo processos tradicionais por automação sem código Teste gratuito; planos pagos a partir de $22/mês Notion Documentos e fluxos de trabalho unificados, Bancos de dados personalizados, Design modular Equipes criando bases de conhecimento e gerenciando o trabalho colaborativo em um único lugar Gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 12/mês ProProfs Project Controle de tempo + faturamento, linhas do tempo de Gantt, controle de despesas Pequenas equipes e startups que gerenciam entregas e faturas de clientes Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $49,97/mês Nintex Automação por arrastar e soltar, Assinaturas digitais, Construtor de fluxo de trabalho na nuvem Empresas de médio a grande porte automatizando processos com grande volume de documentos Demonstração disponível; Preços personalizados Pipefy Construtor sem código, Fluxos de trabalho condicionais, Modelos de RH/TI Equipes de operações automatizando compras, integração e emissão de bilhetes Gratuito para sempre; Preços personalizados Miro Quadro branco em tempo real, resumo por IA, tela de colaboração Equipes remotas e multifuncionais colaborando visualmente em workshops e planejamento Gratuito para sempre; planos pagos a partir de $8/mês Próximo assunto Mais de 3.000 integrações, Controle de tempo, Painéis analíticos Empresas que precisam de automação segura e em conformidade para equipes operacionais e jurídicas Avaliação gratuita; a partir de US$ 625/mês + taxas de usuário beSlick Modelos de fluxo de trabalho guiados, Trilhas de auditoria, IU compatível com dispositivos móveis Equipes em setores regulamentados que precisam de fluxos de trabalho e documentação em conformidade 14 dias de avaliação gratuita; planos pagos a partir de US$ 16/mês Bynder DAM centralizado, marcação de ativos com IA, fluxos de trabalho de aprovação Equipes de marketing e marca que gerenciam ativos digitais, revisões criativas e conformidade Demonstração disponível; Preços personalizados

Os 25 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho

Como avaliamos os softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos os softwares na ClickUp.

Escolha nesta lista os melhores aplicativos de gerenciamento de fluxo de trabalho para atender às suas necessidades.

1. ClickUp (ideal para criar fluxos de trabalho personalizáveis e gerenciamento colaborativo de projetos)

Experimente o ClickUp gratuitamente! Simplifique o trabalho em equipe e crie fluxos de trabalho eficientes de qualquer tipo com o ClickUp

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece um software de automação de fluxo de trabalho sem código para consolidar seu trabalho em vários aplicativos em uma única plataforma colaborativa.

🧠 Curiosidade: 94% das empresas já estão digitalizando seus fluxos de trabalho com sistemas de gerenciamento.

✨ Automatize fluxos de trabalho com o ClickUp Automations

O ClickUp Automations transforma processos manuais tediosos em fluxos de trabalho contínuos que funcionam em piloto automático.

Acionem lembretes e notificações sem esforço com o ClickUp Automations

Ao configurar gatilhos e ações personalizados, as equipes podem eliminar horas de trabalho repetitivo, garantindo que nada seja esquecido. De simples alterações de status a fluxos de trabalho complexos com várias etapas, o ClickUp se adapta aos processos exclusivos da sua equipe sem exigir nenhum conhecimento de programação.

O que diferencia o ClickUp é sua flexibilidade na criação de regras de automação em todo o seu espaço de trabalho. Você pode criar fluxos de trabalho que atribuem tarefas automaticamente, atualizam campos, enviam notificações e criam novas tarefas com base em gatilhos como datas de vencimento ou alterações de status, garantindo processos consistentes com menos trabalho manual.

Principais recursos de automação de fluxo de trabalho:

Atribua tarefas automaticamente aos membros da equipe com base na carga de trabalho, experiência ou escalas rotativas

Crie fluxos de trabalho condicionais que acionam diferentes ações com base em critérios específicos

Configure tarefas recorrentes com modelos pré-preenchidos para processos padronizados

Transfira tarefas entre projetos e atualize status quando as condições forem atendidas

Envie notificações personalizadas às partes interessadas quando marcos importantes forem alcançados

👀 Explore o ClickUp Views para gerenciar o trabalho do seu jeito

De quadros visuais a planejamento baseado em cronogramas, o ClickUp oferece várias visualizações para acompanhar e gerenciar tarefas:

As mais de 15 visualizações do ClickUp oferecem às organizações uma solução completa para todas as equipes

Exibição em lista para acompanhamento focado de tarefas

Board View (Kanban) para gerenciamento visual do progresso

Visualização do gráfico de Gantt para cronogramas e dependências

Visualização do calendário para agendamento rápido

Exibição em tabela para planejamento no estilo planilha

Box View para gerenciamento da carga de trabalho da equipe

Alterne entre as visualizações a qualquer momento para se adequar ao estilo do seu projeto.

🧠 Fique à frente com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain fornece atualizações de progresso e relatórios de status alimentados por IA para tarefas, documentos e pessoas. Com a ajuda da IA, você pode economizar tempo e manter o foco com menos reuniões, resumos rápidos e tarefas automatizadas.

Use o ClickUp Brain para resumir o processo de tarefas, bate-papos e notas de reuniões

🗺️ Mapeie ideias com o ClickUp Mind Maps

Fluxos de trabalho complexos? Não há problema. Com o ClickUp Mind Maps, você pode decompor grandes ideias, criar um diagrama de fluxo de trabalho e transformá-las instantaneamente em tarefas acionáveis.

Visualize projetos complexos, debata ideias e conecte tarefas com o ClickUp Mind Maps

🧩 Colabore visualmente com os quadros brancos do ClickUp

Cansado de reuniões com quadros brancos físicos que ninguém lembra? O ClickUp Whiteboards permite que você faça brainstorming em tempo real, incorpore documentos e vincule tarefas diretamente, para que suas ideias fiquem acessíveis a qualquer hora e em qualquer lugar.

Dê vida às suas ideias com brainstorming interativo, colaboração em tempo real e feedback com o ClickUp Whiteboards

📝 Não sabe por onde começar? Use os modelos de fluxo de trabalho do ClickUp

Inicie qualquer processo com mais de 100 modelos de fluxo de trabalho prontos, projetados para marketing, engenharia, RH, operações e muito mais. Você pode personalizar cada modelo para se adequar ao seu processo específico, sem precisar criar do zero.

Um exemplo é o modelo de fluxograma de processos. Ele ajuda a visualizar cada etapa, otimizar pontos de decisão e simplificar as transferências entre os membros da equipe. É flexível o suficiente para se adaptar a qualquer setor ou fluxo de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Organize fluxos de trabalho usando uma hierarquia de áreas de trabalho, espaços, pastas, listas e tarefas

Escolha entre mais de 100 automações de fluxo de trabalho pré-construídas para atribuir tarefas personalizadas, publicar comentários e muito mais

Acompanhe o progresso, monitore o desempenho e identifique gargalos com os painéis do ClickUp

Crie automações totalmente personalizadas com gatilhos, condições e ações adaptadas aos seus processos

Configure a lógica condicional para que as automações só sejam executadas quando critérios específicos forem atendidos

Automatize a criação de tarefas recorrentes do ClickUp para fluxos de trabalho contínuos

Use o ClickUp Forms para criar e encaminhar tarefas com base no envio automático de formulários

Acompanhe as atividades de automação com registros de auditoria e histórico de automação para garantir a transparência

Priorize a segurança com criptografia forte, controles de acesso e certificação SOC 2

Integre com mais de 1.000 aplicativos, como Slack, GitHub e Dropbox

Limitações do ClickUp

Devido às suas funcionalidades abrangentes e personalização, alguns usuários podem enfrentar uma curva de aprendizagem

A versão móvel ainda não possui todos os recursos da versão para desktop

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:

O ClickUp se destaca por sua versatilidade e abordagem completa para gerenciamento de projetos. Ele se tornou o aplicativo mais usado em nossa organização. Reúne gerenciamento de tarefas, criação de documentos, controle de tempo, metas e ferramentas de colaboração em uma interface unificada que facilita a implementação. As opções de personalização são um destaque, desde visualizações e status personalizados até automação e painéis. É altamente escalável, tornando-o adequado para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações. A interface é elegante e recursos como tarefas recorrentes, integrações com diferentes ferramentas e a visualização “Tudo” realmente otimizam o gerenciamento do fluxo de trabalho.

O ClickUp se destaca por sua versatilidade e abordagem completa para gerenciamento de projetos. Ele se tornou o aplicativo mais usado em nossa organização. Reúne gerenciamento de tarefas, criação de documentos, controle de tempo, metas e ferramentas de colaboração em uma interface unificada que facilita a implementação. As opções de personalização são um destaque, desde visualizações e status personalizados até automação e painéis. É altamente escalável, tornando-o adequado para indivíduos, pequenas equipes e grandes organizações. A interface é elegante e recursos como tarefas recorrentes, integrações com diferentes ferramentas e a visualização “Tudo” realmente otimizam o gerenciamento do fluxo de trabalho.

💡 Dica profissional: comece automatizando tarefas de baixo risco e alta frequência, como lembretes diários ou atribuições de tarefas. Essa é a maneira mais fácil de criar confiança em seu sistema de automação.

2. Asana (ideal para visualizar e trazer clareza aos fluxos de trabalho)

via Asana

O Asana é a caixa de ferramentas indispensável para gerentes de projeto. Seus recursos ajudam as equipes a colaborar, organizar e concluir projetos com eficiência.

Graças ao seu modelo de dados de gráfico de trabalho inovador e recursos versáteis, como atribuição de tarefas, acompanhamento de projetos e visualizações personalizáveis, o Asana garante que todos os projetos sejam executados sem problemas do início ao fim.

Melhores recursos do Asana

Escolha entre várias visualizações — listas, calendários, gráficos de Gantt e quadros Kanban — para atender às necessidades da sua equipe

Automatize tarefas repetitivas e concentre-se em iniciativas estratégicas com a automação de fluxo de trabalho por IA , que economiza tempo

Conecte-se facilmente a mais de 270 aplicativos, como Google Workspace, Microsoft Teams e Slack

Limitações do Asana

As tarefas podem ser atribuídas a apenas uma pessoa por vez

O Asana AI não está disponível para usuários gratuitos

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito para sempre

Starter: $13,49/mês por usuário

Avançado: $30,49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana:

G2: 4,4/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Asana

É fácil de usar, você pode usar as ferramentas simples ou torná-lo mais complexo. Esses controles existem até mesmo por projeto. Alguns podem ser simples, outros podem ser complexos. Também adoro o painel, onde você pode ver vários projetos da equipe ao mesmo tempo.

É fácil de usar, você pode usar as ferramentas simples ou torná-lo mais complexo. Esses controles existem mesmo por projeto. Alguns podem ser simples, outros podem ser complexos. Também adoro o painel, onde você pode ver vários projetos da equipe ao mesmo tempo.

🎉 Curiosidade: o termo “fluxo de trabalho” foi usado pela primeira vez na indústria manufatureira no início do século XX e, agora, ajuda equipes de software a entregar produtos mais rapidamente e profissionais de marketing a planejar lançamentos. Percorremos um longo caminho desde as esteiras transportadoras.

3. Monday (ideal para criar fluxos de trabalho altamente personalizáveis)

Precisa de um espaço de trabalho poderoso que otimize os fluxos de trabalho da equipe e forneça insights claros sobre os projetos? O monday.com tem o que você precisa.

Um dos recursos mais interessantes é a personalização sem código. Sua equipe pode adaptar os fluxos de trabalho às suas necessidades específicas sem precisar programar.

Além disso, o monday.com oferece ferramentas poderosas de gerenciamento de recursos e soluções especializadas, como Monday CRM e Monday Dev, tornando-o perfeito para todos os tipos de negócios.

monday.com melhores recursos

Acompanhe o progresso com gráficos de Gantt, gerenciamento de carga de trabalho e insights em tempo real

Automatize tarefas repetitivas, como atribuições de tarefas e acompanhamento de e-mails

Conecte-se a mais de 200 aplicativos para simplificar diferentes fluxos de trabalho

limitações do monday.com

Uma curva de aprendizado íngreme para iniciantes

O design da plataforma pode parecer confuso para alguns usuários

preços do monday.com

Gratuito para sempre

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

avaliações e comentários sobre o monday.com:

G2: 4,7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday.com

Veja o que este revisor do G2 disse sobre o monday.com:

Uso o monday work management há vários meses e ele foi uma grande mudança para nossa equipe. A plataforma é incrivelmente fácil de usar e nos ajudou a otimizar nossos fluxos de trabalho de maneiras que nunca imaginávamos ser possíveis.

Uso o monday work management há vários meses e ele foi uma grande mudança para nossa equipe. A plataforma é incrivelmente fácil de usar e nos ajudou a otimizar nossos fluxos de trabalho de maneiras que nunca imaginávamos ser possíveis.

4. ProofHub (ideal para gerenciamento holístico de projetos e alinhamento de equipes)

via ProofHub

O ProofHub é uma plataforma completa que ajuda você a eliminar silos, centralizar a comunicação e transformar tarefas dispersas em histórias de sucesso simplificadas.

Ao integrar ferramentas de gerenciamento de tarefas, controle de tempo e colaboração, o ProofHub transforma o caos dos projetos em execução estratégica.

Melhores recursos do ProofHub

Defina marcos importantes para acompanhar o progresso e avaliar o desempenho do projeto

Monitore o desempenho da equipe com recursos integrados de controle de tempo

Otimize as aprovações com fluxos de trabalho personalizados

Limitações do ProofHub

Recursos administrativos limitados, como gerenciamento de permissões, estão disponíveis no plano Essential

Funciona apenas online

Preços do ProofHub

14 dias de avaliação gratuita

Essencial: $50/mês

Controle total: $99/mês

Avaliações e comentários do ProofHub

G2: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ProofHub:

O que mais gosto no ProofHub é como ele simplifica o gerenciamento de vários aspectos do marketing de conteúdo. Posso lidar com tudo, desde a criação de conteúdo e colaboração até a revisão, tudo em um só lugar. Depois de finalizarmos os objetivos da campanha, uso o quadro de “discussão” para documentar nosso plano e fazer ajustes em tempo real. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e gerenciar tarefas usando a visualização do “quadro”.

O que mais gosto no ProofHub é como ele simplifica o gerenciamento de vários aspectos do marketing de conteúdo. Posso lidar com tudo, desde a criação de conteúdo e colaboração até a revisão, tudo em um só lugar. Depois de finalizarmos os objetivos da campanha, uso o quadro de “discussão” para documentar nosso plano e fazer ajustes em tempo real. Gosto muito da capacidade de criar fluxos de trabalho personalizados e gerenciar tarefas usando a visualização do “quadro”.

💡 Dica profissional: Se sua equipe está constantemente “acompanhando”, é um sinal de que seu fluxo de trabalho carece de visibilidade. Use automações para avisar as partes interessadas quando uma tarefa estiver aguardando por elas.

5. ProcessMaker (ideal para simplificar fluxos de trabalho complexos para empresas de médio porte)

via ProcessMaker

O ProcessMaker elimina o incômodo das tarefas manuais, automatizando e simplificando fluxos de trabalho complexos.

Com seu ambiente intuitivo de baixo código e interface drag-and-drop, projetar fluxos de trabalho, digitalizar formulários e gerenciar tarefas se torna fácil.

É ideal para empresas de médio porte, líderes de TI, arquitetos corporativos e engenheiros de software que buscam automatizar fluxos de trabalho complexos.

Melhores recursos do ProcessMaker

Crie fluxos de trabalho e automatize a criação de formulários com ferramentas intuitivas baseadas em IA

Elimine silos de dados com integrações como Salesforce, SAP e Microsoft Dynamics 365

Extraia, analise e processe dados de vários tipos de documentos, como faturas, contratos ou formulários, com o Processamento Inteligente de Documentos (IDP)

Limitações do ProcessMaker

Personalizações avançadas exigem conhecimento de PHP ou JavaScript

As ferramentas de criação de formulários têm opções de personalização limitadas

Preços do ProcessMaker

Demonstração disponível mediante solicitação

Padrão: US$ 3.000 por mês

Profissional: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o ProcessMaker

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProofHub

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o ProcessMaker:

O ProcessMaker é flexível de usar. A plataforma tem a capacidade de fazer um teste para garantir o processo que você está construindo. Você pode executar quantos processos quiser construir e executar.

O ProcessMaker é flexível de usar. A plataforma tem a capacidade de fazer um teste para garantir o processo que você está construindo. Você pode executar quantos processos quiser construir e executar.

6. Smartsheet (ideal para criar fluxos de trabalho escaláveis e facilitar a colaboração)

via Smartsheet

Se você está procurando uma maneira simples de gerenciar seus fluxos de trabalho, o Smartsheet é a opção ideal para você. Ele permite organizar dados com visualizações personalizáveis, automatizar tarefas repetitivas e criar documentos profissionais usando sua ferramenta de geração de documentos.

Com seu design escalável e interface amigável, o Smartsheet permite otimizar fluxos de trabalho, colaborar e gerenciar tarefas com eficácia.

Principais recursos do Smartsheet

Organize e visualize tarefas nos formatos de grade, gráfico de Gantt ou Kanban para maior clareza

Crie e gerencie documentos sem esforço, integrando-os ao DocuSign para contratos

Importe e exporte dados facilmente entre o Smartsheet e sistemas externos para manter seus fluxos de trabalho atualizados

Limitações do Smartsheet

Recursos limitados de controle de tempo para tarefas

Automações avançadas podem exigir mais trabalho manual do que o esperado

Preços do Smartsheet

30 dias de avaliação gratuita

Pro: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Gerenciamento avançado de trabalho: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Smartsheet

G2: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Smartsheet

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Smartsheet:

O Smartsheet é fácil de usar para iniciantes e bastante simples de configurar uma grade básica, relatórios e até mesmo painéis de alto nível. Embora existam partes que podem se tornar complicadas, se você quiser, não é necessário ter conhecimentos de programação para fazer o Smartsheet funcionar para você.

O Smartsheet é fácil de usar para iniciantes e bastante simples de configurar uma grade básica, relatórios e até mesmo painéis de alto nível. Embora existam partes que podem se tornar complicadas, se você quiser, não é necessário ter conhecimentos de programação para fazer o Smartsheet funcionar para você.

7. Wrike (ideal para gerenciar projetos complexos com várias partes interessadas)

via Wrike

Com gerenciamento centralizado de tarefas e ferramentas robustas de colaboração, o Wrike é ideal para equipes que lidam com projetos complexos e interdepartamentais. Ele permite criar pastas, projetos, tarefas e subtarefas ilimitadas, além de rastrear facilmente as responsabilidades com visibilidade clara dos responsáveis.

O recurso de destaque do Wrike, o Work Intelligence, usa IA para simplificar tarefas, prever resultados e permitir uma tomada de decisão mais inteligente.

Melhores recursos do Wrike

Obtenha informações em tempo real com painéis personalizáveis que mantêm sua equipe focada nas prioridades

Automatize tarefas repetitivas e otimize fluxos de trabalho para obter maior eficiência e decisões baseadas em dados com a IA da Work Intelligence

Limitações do Wrike

A configuração de integrações pode, por vezes, ser complexa

Alguns recursos do desktop não estão disponíveis no aplicativo móvel

Preços do Wrike

14 dias de avaliação gratuita

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Wrike:

Ferramenta de gerenciamento de projetos útil para todas as necessidades da nossa equipe – desde agendamento e alocação de recursos até relatórios precisos. Usamos isso todos os dias, e a integração foi super fácil. O suporte ao cliente está sempre disponível

Ferramenta de gerenciamento de projetos útil para todas as necessidades da nossa equipe – desde agendamento e alocação de recursos até relatórios precisos. Usamos isso todos os dias, e a integração foi super fácil. O suporte ao cliente está sempre disponível

🎉 Curiosidade: No ClickUp, você pode combinar automações, modelos e comentários atribuídos para criar ciclos de tarefas recorrentes que lembram, atribuem e documentam o progresso sem intervenção humana.

8. Process Street (ideal para criar fluxos de trabalho com eficiência impulsionada por IA)

via Process Street

O Process Street é uma ferramenta simples, mas poderosa, para gerenciar fluxos de trabalho recorrentes. Ele ajuda você a criar listas de verificação de processos, automatizar aprovações e usar lógica condicional.

Com ferramentas para atribuição de tarefas, aprovações e um feed de atividades compartilhado, o Process Street permite que sua equipe trabalhe de forma coesa. Integre suas ferramentas favoritas para criar uma experiência de fluxo de trabalho suave e coesa.

Principais recursos do Process Street

Use lógica condicional para se adaptar dinamicamente a condições específicas, simplificando processos complexos

Colete e gerencie dados com eficiência com formulários que se integram facilmente aos fluxos de trabalho

Crie listas de verificação de processos personalizadas e SOPs a partir da biblioteca de modelos e aplique-as em vários espaços de trabalho

Limitações do Process Street

Uma abordagem focada em listas de verificação pode não funcionar para fluxos de trabalho complexos

Falta de acompanhamento do progresso em tempo real

Preços do Process Street

14 dias de avaliação gratuita

Startup : Preços personalizados

Pro : Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Process Street

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Process Street

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Process Street:

Ele cria uma experiência realmente intuitiva para os usuários finais e oferece opções para vários tipos de processos a serem implementados na ferramenta (por exemplo, pesquisas, coleta de dados e ativos, integração, etc.). A capacidade de visualizar o status e os dados sobre o desempenho do fluxo é realmente excelente. E a capacidade de se conectar a aplicativos avançados e outras ferramentas é muito boa. Por fim, o atendimento ao cliente da equipe de suporte também é realmente ótimo.

Ele cria uma experiência realmente intuitiva para os usuários finais e oferece opções para vários tipos de processos a serem implementados na ferramenta (por exemplo, pesquisas, coleta de dados e ativos, integração, etc.). A capacidade de visualizar o status e os dados sobre o desempenho do fluxo é realmente excelente. E a capacidade de se conectar a aplicativos avançados e outras ferramentas é muito boa. Por fim, o atendimento ao cliente da equipe de suporte também é realmente ótimo.

9. Hive (ideal para facilitar a comunicação e a execução de projetos)

via Hive

Imagine ter chat integrado, chamadas de vídeo e calendários compartilhados — isso é o Hive, mantendo todos em sintonia. O Hive é mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho. É um centro de comunicação que une sua equipe e faz as coisas acontecerem.

Seu gerenciamento de tarefas, acompanhamento de projetos e integrações simplificam os fluxos de trabalho e melhoram a colaboração em tempo real. O resultado? Comunicação mais fluida e execução mais rápida. Principais recursos do Hive

Crie, atribua e acompanhe tarefas facilmente com recursos como prazos, níveis de prioridade e dependências de tarefas

Obtenha uma visão geral em tempo real do progresso da sua equipe com painéis personalizáveis

Conecte-se a ferramentas populares, como Google Workspace, Slack e Trello, para centralizar seu fluxo de trabalho

Limitações do Hive

Recursos avançados, como assistente de IA e gráficos de Gantt, estão disponíveis apenas em planos pagos

As múltiplas opções de personalização podem causar um tempo de configuração mais longo

Preços do Hive

Gratuito para sempre

Starter: US$ 1,50/mês por usuário

Equipes: US$ 5/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hive

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Hive:

O Hive é ideal para equipes que desejam uma ferramenta de gerenciamento de projetos colaborativa, flexível e fácil de automatizar, que se adapta ao crescimento. É especialmente apreciado por equipes remotas, departamentos de marketing e equipes multifuncionais que dependem de uma comunicação clara e da visibilidade das tarefas.

O Hive é ideal para equipes que desejam uma ferramenta de gerenciamento de projetos colaborativa, flexível e fácil de automatizar, que se adapta ao crescimento. É especialmente apreciado por equipes remotas, departamentos de marketing e equipes multifuncionais que dependem de uma comunicação clara e da visibilidade das tarefas.

10. Zapier (ideal para conectar aplicativos e automatizar fluxos de trabalho)

via Zapier

O Zapier conecta todos os seus aplicativos favoritos em um só lugar, permitindo que você automatize fluxos de trabalho — chamados de “Zaps” — com apenas alguns cliques.

Automatize tudo, desde adicionar novos leads ao seu CRM até acionar notificações do Slack quando uma tarefa estiver atrasada. Com mais de 7.000 aplicativos em seu vasto ecossistema, o Zapier se integra a praticamente todas as ferramentas que você usa.

Melhores recursos do Zapier

Crie Zaps com facilidade usando a interface intuitiva de arrastar e soltar

Defina gatilhos e ações visualmente e automatize a maioria das tarefas

Comece rapidamente com Zaps pré-construídos e aproveite os recursos de IA para resumir conversas ou extrair insights de dados

Limitações do Zapier

A criação de automações complexas pode exigir um período de aprendizagem para novos usuários

Os recursos avançados exigem uma assinatura paga, o que pode não ser ideal para equipes menores

Preços do Zapier

Gratuito para sempre

Profissional: $29,99/mês

Equipe: $103,5/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zapier

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Zapier:

*Há alguns anos, venho usando o Zapier para integrar outros aplicativos no WordPress. O que mais gosto no Zapier é a facilidade de uso. Especificamente, mesmo sem conhecimentos de programação, a configuração dos “Zaps” (fluxos de trabalho automatizados) é intuitiva e direta

*Há alguns anos, venho usando o Zapier para integrar outros aplicativos no WordPress. O que mais gosto no Zapier é a facilidade de uso. Especificamente, mesmo sem conhecimentos de programação, a configuração dos “Zaps” (fluxos de trabalho automatizados) é intuitiva e direta

11. Kissflow (ideal para criar aplicativos comerciais personalizados sem programação)

via Kissflow

E se sua equipe pudesse se transformar em desenvolvedores cidadãos? Com o Kissflow e seu intuitivo criador de aplicativos sem código, isso é totalmente possível!

Sua funcionalidade de arrastar e soltar permite que qualquer pessoa crie aplicativos personalizados e automatize processos que simplificam os processos de negócios. Isso elimina a necessidade de codificação complexa ou dependência de recursos de TI.

Melhores recursos do Kissflow

Crie aplicativos personalizados sob medida para suas necessidades específicas sem escrever uma única linha de código

Atribua tarefas a indivíduos, várias pessoas ou departamentos com opções flexíveis, como rodízio ou prazos fixos

Avalie a eficácia dos fluxos de trabalho com métricas integradas e relatórios pré-definidos para acompanhar o progresso

Limitações do Kissflow

Pode ser caro para pequenas empresas

Integração limitada com outras plataformas

Preços do Kissflow

Versão de avaliação gratuita disponível

Básico: US$ 1.500/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 550 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (mais de 60 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Kissflow

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Kissflow:

A melhor coisa sobre o KissFlow é que ele nos permite automatizar todos os formulários e documentos. Meus funcionários podem acompanhar o progresso, o que garante responsabilidade e facilidade de uso. Foi muito fácil integrar e implementar.

A melhor coisa sobre o KissFlow é que ele nos permite automatizar todos os formulários e documentos. Meus funcionários podem acompanhar o progresso, o que garante responsabilidade e facilidade de uso. Foi muito fácil integrar e implementar.

12. Kintone (ideal para criar aplicativos personalizados para um espaço de trabalho digital ideal)

via Kintone

Esqueça planilhas complicadas e ferramentas genéricas — com o Kintone, você pode criar aplicativos personalizados sob medida para suas necessidades específicas. Crie o espaço de trabalho digital perfeito para sua equipe, sem precisar programar!

Desde o gerenciamento de tickets de suporte ao cliente até o rastreamento de estoque e a organização de processos de RH e gerenciamento de projetos, o Kintone permite que você crie as ferramentas exatas de que precisa para trabalhar de forma mais inteligente, sem esforço.

Melhores recursos do Kintone

Crie bancos de dados, desenvolva fluxos de trabalho e personalize visualizações para atender às necessidades da sua equipe

Colabore com sua equipe por meio de comentários no aplicativo, @menções e notificações em tempo real

Obtenha informações valiosas com tabelas e gráficos personalizáveis que fornecem visualizações em tempo real dos seus dados

Limitações do Kintone

Limitado a 50.000 registros por aplicativo e 150 campos por formulário

Explorar o software pode levar algum tempo

Preços do Kintone

30 dias de avaliação gratuita

Profissional: US$ 16/mês por usuário

Personalizado: $20/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Kintone

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Kintone

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Kintone:

O Kintone tem sido uma excelente plataforma para a transição da nossa equipe. Apreciamos a organização bem estruturada dos aplicativos, a flexibilidade de personalização dentro de cada um e, o mais importante, o excelente atendimento ao cliente que recebemos durante todo o processo de configuração. A equipe de suporte tornou nossa experiência de integração perfeita, reforçando nossa confiança na plataforma.

O Kintone tem sido uma excelente plataforma para a transição da nossa equipe. Apreciamos a organização bem estruturada dos aplicativos, a flexibilidade de personalização dentro de cada um e, o mais importante, o excelente atendimento ao cliente que recebemos durante todo o processo de configuração. A equipe de suporte tornou nossa experiência de integração perfeita, reforçando nossa confiança na plataforma.

13. Qntrl (ideal para gerenciar fluxos de trabalho complexos com visibilidade e controle completos)

via Qntrl

O Qntrl ajuda você a controlar seus processos de negócios, oferecendo uma plataforma centralizada para organizar tarefas, automatizar fluxos de trabalho e melhorar a colaboração.

Visualize tudo com uma interface de arrastar e soltar, automatize verificações de conformidade e gerencie solicitações a partir de um único hub. Relatórios e análises ajudam você a medir o desempenho e otimizar os fluxos de trabalho de maneira eficaz.

Melhores recursos do Qntrl

Visualize todo o seu fluxo de trabalho com visualizações personalizáveis e atualizações em tempo real

Garanta a conformidade com as normas por meio de verificações automatizadas de processos e aplicação de políticas

Elimine as barreiras de comunicação integrando o acesso a dados, atualizações e feedback diretamente nos fluxos de trabalho

Limitações do Qntrl

Opções de personalização limitadas

A experiência móvel pode não ser boa o suficiente

Preços do Qntrl

Versão de avaliação gratuita disponível

Padrão: US$ 20/mês

Empresa: $40/mês

Personalizado: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Qntrl

G2: 4,5/5 (mais de 25 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Qntrl

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Qntrl:

Podemos criar scripts personalizados baseados em javascript. Existem várias opções, como atribuir a uma pessoa específica, atribuir a qualquer função ou equipe ou automatizar com funções personalizadas.

Podemos criar scripts personalizados baseados em javascript. Existem várias opções, como atribuir a uma pessoa específica, atribuir a qualquer função ou equipe ou automatizar com funções personalizadas.

14. Airtable (ideal para fluxos de trabalho colaborativos no estilo planilha)

via Airtable

Uma ferramenta popular por si só, o Airtable combina a facilidade de uma planilha com a potência de um banco de dados.

O Airtable é mais do que apenas uma plataforma de planilhas — ele permite que você crie um fluxo de trabalho de gerenciamento de projetos personalizável. Crie fluxos de trabalho personalizados, gerencie projetos, organize dados e colabore com sua equipe em tempo real — tudo em um só lugar.

Melhores recursos do Airtable

Crie o espaço de trabalho perfeito com o recurso Cobuilder da Airtable

Escolha entre quadros Kanban, calendários e muito mais para visualizar seus projetos da maneira que sua equipe trabalhar melhor

Atribua tarefas, compartilhe o status dos projetos e registre o histórico de atividades para uma colaboração eficaz

Limitações do Airtable

Pode não ser suficiente para análises de dados complexas e relatórios

Recursos avançados estão disponíveis apenas em planos pagos

Preços do Airtable

Gratuito para sempre

Equipe: $24/mês por usuário

Negócios: US$ 54/mês por usuário

Escala empresarial: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Airtable

Leia o comentário deste avaliador da Capterra sobre o Airtable:

No geral, o Airtable oferece um ótimo equilíbrio entre simplicidade e potência, tornando-o uma excelente opção para gerenciar projetos, organizar dados e otimizar fluxos de trabalho. Seu design intuitivo e opções de personalização tornam-no fácil de usar para indivíduos e equipes.

No geral, o Airtable oferece um ótimo equilíbrio entre simplicidade e potência, tornando-o uma excelente opção para gerenciar projetos, organizar dados e otimizar fluxos de trabalho. Seu design intuitivo e opções de personalização tornam-no fácil de usar para indivíduos e equipes.

🧐 Você sabia? Os fluxos de trabalho baseados em permissões evitam o compartilhamento acidental de informações, pois sua tarefa de aprovação financeira não deve ser visível para toda a equipe de design.

15. Trello (ideal para gerenciamento visual de tarefas e colaboração)

via Trello

Reconhecido como o bloco de notas digital preferido de equipes em todo o mundo, o Trello é um software visual de gerenciamento de projetos.

Esteja você planejando uma campanha de marketing ou coordenando o lançamento de um produto complexo, esta ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho transforma listas de tarefas caóticas em quadros Kanban simplificados que facilitam o acompanhamento das tarefas.

Melhores recursos do Trello

Visualize fluxos de trabalho com quadros Kanban, listas e cartões

Alterne rapidamente entre as visualizações Linha do tempo, Calendário e Painel

Utilize o Butler, a ferramenta de automação do Trello, para automatizar tarefas repetitivas

Limitações do Trello

Recursos limitados de gerenciamento de projetos, como controle de tempo e relatórios

Os painéis só podem ser exportados como PDFs com uma integração

Preços do Trello

Gratuito para sempre

Padrão: US$ 5/mês por usuário

Premium: US$ 10/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Trello:

G2: 4,4/5 (mais de 13.500 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello:

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Trello:

Adorei o fato de ser tão fácil de usar, tão fácil que meus funcionários sem conhecimentos técnicos conseguiram utilizá-lo e eu não precisei ficar atrás deles corrigindo erros. É personalizável, então pude usá-lo em qualquer projeto em que estávamos trabalhando, e não apenas em um específico do setor.

Adorei o fato de ser tão fácil de usar, tão fácil que meus funcionários sem conhecimentos técnicos conseguiram utilizá-lo e eu não precisei ficar atrás deles corrigindo erros. É personalizável, então pude usá-lo em qualquer projeto em que estávamos trabalhando, e não apenas em um específico do setor.

16. Nulab (Ideal para um espaço de trabalho unificado para inovação e colaboração)

via Nulab

A Nulab oferece ferramentas poderosas de gerenciamento de fluxo de trabalho, como o Backlog para gerenciamento de projetos e o Cacoo para diagramação de fluxo de trabalho.

Esta plataforma integrada oferece tudo o que você precisa para planejar, acompanhar e executar projetos com eficiência, desde gerenciamento de tarefas e acompanhamento de problemas até comunicação em tempo real e colaboração visual.

Melhores recursos do Nulab

Planeje, acompanhe e gerencie projetos com ferramentas como gráficos de Gantt, quadros Kanban e gráficos burndown

Colabore em tempo real com recursos como quadros brancos online, documentos compartilhados e ferramentas de comunicação integradas

Capture, atribua e resolva problemas com eficiência usando ferramentas integradas que simplificam o processo de rastreamento de bugs

Limitações da Nulab

O plano gratuito permite apenas até cinco integrações

Gerenciamento de arquivos restrito devido a um limite de tamanho de 10 MB

Preços da Nulab

Gratuito para sempre

Starter: US$ 35/mês

Padrão: US$ 100/mês

Premium: US$ 175/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários da Nulab:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Nulab

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre a ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho da Nulab, Backlog:

A melhor coisa sobre este software é seu design simples e fácil para novos usuários. Quando entrei nesta empresa, eu era muito novo nisso e me adaptei facilmente a tudo, porque era a primeira vez que eu tinha que relatar bugs através de um software de rastreamento de bugs. Posso facilmente mencionar bugs neste software e atribuí-los. Também posso mencionar quais bugs têm alta prioridade.

A melhor coisa sobre este software é seu design simples e fácil para novos usuários. Quando entrei nesta empresa, eu era muito novo nisso e me adaptei facilmente a tudo, porque era a primeira vez que eu tinha que relatar bugs por meio de um software de rastreamento de bugs. Posso facilmente mencionar bugs nele e atribuí-los. Também posso mencionar quais bugs têm alta prioridade.

🧐 Você sabia? Os fluxos de trabalho ajudam a revelar tarefas invisíveis, como acompanhamentos, atualizações ou tarefas administrativas, para que você possa eliminá-las ou automatizá-las, em vez de deixá-las consumir o seu dia.

17. Cflow (ideal para transformar processos comerciais tradicionais em fluxos de trabalho automatizados)

via Cflow

Quer abandonar o papel e otimizar seus processos comerciais complexos? O Cflow é uma solução poderosa de gerenciamento de fluxo de trabalho sem código que pode fazer exatamente isso.

Ele usa automação inteligente para transformar seu trabalho e digitalizar as operações em todos os seus departamentos. É um sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho confiável, com mais de 1.000 integrações, como o Zapier, e segurança de dados de primeira classe.

Melhores recursos do Cflow

Crie formulários personalizados sem conhecimentos técnicos com um criador de formulários do tipo arrastar e soltar

Configure fluxos de trabalho automatizados complexos com lógica condicional para aprovações

Obtenha insights acionáveis para otimizar os processos de negócios e identificar gargalos no fluxo de trabalho

Limitações do Cflow

A biblioteca de modelos inclui principalmente modelos de automação de processos de negócios, que podem não atender a todos

Recursos limitados de gerenciamento de projetos

Preços do Cflow

Versão de avaliação gratuita disponível

Joy: US$ 22/mês por usuário

Bliss: US$ 32/mês por usuário

Zen: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Cflow:

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Cflow

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Cflow:

Uso-o há alguns meses e ele me ajudou a organizar meu trabalho com eficiência. A orientação sem código e as soluções baseadas em IA facilitam o gerenciamento de vários projetos e aprovações. O recurso que mais se destaca para mim é que você pode criar modelos para cada projeto e personalizá-los conforme necessário para cada novo projeto. O quadro Kanban é outra vantagem que tornou o gerenciamento de projetos padronizado e sistemático. O status de cada projeto ou tarefa pode ser rastreado facilmente, permitindo uma gestão eficaz.

Uso-o há alguns meses e ele me ajudou a organizar meu trabalho com eficiência. A orientação sem código e as soluções baseadas em IA facilitam o gerenciamento de vários projetos e aprovações. O recurso que mais se destaca para mim é que você pode criar modelos para cada projeto e personalizá-los conforme necessário para cada novo projeto. O quadro Kanban é outra vantagem que tornou o gerenciamento de projetos padronizado e sistemático. O status de cada projeto ou tarefa pode ser rastreado facilmente, permitindo uma gestão eficaz.

18. Notion (ideal para criar uma base de conhecimento centralizada com um espaço de trabalho personalizável)

via Notion

Esqueça a necessidade de alternar entre vários aplicativos — o Notion reinventa o espaço de trabalho combinando documentação de processos, gerenciamento de projetos e colaboração em equipe em uma única plataforma poderosa.

Ele organiza tudo em um só lugar, facilitando o gerenciamento de tarefas, notas e projetos. Com modelos e bancos de dados personalizáveis, você pode adaptar o Notion para se adequar ao seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Notion

Crie espaços de trabalho que se adaptem perfeitamente ao fluxo de trabalho da sua equipe — organize projetos, tarefas e documentos

Expresse-se com uma variedade de tipos de conteúdo — texto, imagens, tabelas e até quadros Kanban e calendários

Utilize comentários, menções e documentos compartilhados para manter todos em sintonia

Limitações do Notion

Alguns usuários podem achar a interface baseada em páginas complexa

Sem acesso offline

Preços do Notion

Gratuito para sempre

Mais: US$ 12/mês por usuário

Negócios: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.500 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Notion

Veja o que este avaliador da Capterra disse sobre o Notion:

No geral, eu adoro. Eu uso o Notion quase todos os dias, tanto para projetos profissionais quanto pessoais, e mesmo depois de meses de uso, ainda não tive nenhum problema. É um aplicativo maravilhoso e um dos meus favoritos.

No geral, eu adoro. Eu uso o Notion quase todos os dias, tanto para projetos profissionais quanto pessoais, e mesmo depois de meses de uso, ainda não tive nenhum problema. É um aplicativo maravilhoso e um dos meus favoritos.

💡 Dica profissional: você pode conectar as visualizações do Calendário e do Kanban em ferramentas como Notion, ClickUp ou Trello, permitindo alternar entre cronogramas e status sem perder o contexto.

19. ProProfs Project (ideal para criar fluxos de trabalho eficazes para pequenas empresas)

via ProProfs Project

O ProProfs Project lida com o gerenciamento de projetos para equipes pequenas e em crescimento. É uma solução econômica com um plano gratuito para até cinco usuários, perfeita para startups e pequenas empresas que estão começando.

Você pode colaborar facilmente, controlar despesas e gerar relatórios detalhados sobre o desempenho do projeto, a alocação de recursos e a produtividade da equipe.

Melhores recursos do ProProfs Project

Atribua tarefas, defina prazos e acompanhe o progresso com subtarefas e níveis de prioridade, mantendo todos responsáveis

Visualize cronogramas e dependências de projetos com gráficos de Gantt, garantindo que todos estejam em sintonia

Registre horas faturáveis com facilidade e gere faturas diretamente a partir do tempo rastreado, simplificando o processo de faturamento

Limitações do ProProfs Project

Recursos avançados limitados para projetos complexos

Opções de personalização restritas

Preços do ProProfs Project

Gratuito para sempre

Negócios: $49,97/mês

Avaliações e comentários do ProProfs Project:

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 75 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ProProfs Project

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ProProfs Project:

O ProProfs me ajuda a otimizar minha carga de trabalho sem complicações. Usando seu painel intuitivo, posso acompanhar se algum recurso está sobrecarregado ou subutilizado. Dessa forma, posso ajustar rapidamente meus fluxos de trabalho e gerenciar minha carga de trabalho diária com eficiência.

O ProProfs me ajuda a otimizar minha carga de trabalho sem complicações. Usando seu painel intuitivo, posso acompanhar se algum recurso está sobrecarregado ou subutilizado. Dessa forma, posso ajustar rapidamente meus fluxos de trabalho e gerenciar minha carga de trabalho diária com eficiência.

20. Nintex (ideal para fluxos de trabalho focados em automação)

via Nintex

O Nintex é particularmente adequado para empresas de médio a grande porte que desejam gerenciar fluxos de trabalho complexos. Seu foco em automação e otimização de processos o torna ideal para empresas de RH, finanças e atendimento ao cliente.

A plataforma oferece suporte a muitos aplicativos para um fluxo de trabalho eficiente e gerenciamento de documentos.

Melhores recursos do Nintex

Crie fluxos de trabalho sem esforço usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Simplifique as aprovações e garanta a conformidade com recursos como assinaturas digitais e fluxos de trabalho de documentos interativos

Automação baseada em nuvem para integração de dados e gerenciamento de tarefas

Limitações do Nintex

Carece de recursos avançados de gerenciamento de fluxo de trabalho e colaboração

Pode ser caro para equipes menores

Preços da Nintex

Demonstração disponível mediante solicitação

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Nintex:

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Nintex

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Nintex:

A Nintex mudou completamente o jogo para automatizar nossos processos de negócios. O recurso de automação de fluxo de trabalho, poderoso e fácil de usar, é realmente forte. Ele nos poupou inúmeras horas nessa frente e pudemos automatizar tarefas repetitivas, como entrada de dados e processo de aprovação. Além disso, seus formulários e recursos de aplicativos nos ajudaram a desenvolver formulários personalizados que podem ser preenchidos e enviados de qualquer lugar, o que tornou mais simples para nós obter informações do campo.

A Nintex mudou completamente o jogo para automatizar nossos processos de negócios. O recurso de automação de fluxo de trabalho, poderoso e fácil de usar, é realmente forte. Ele nos poupou inúmeras horas nessa frente e pudemos automatizar tarefas repetitivas, como entrada de dados e processo de aprovação. Além disso, seus formulários e recursos de aplicativos nos ajudaram a desenvolver formulários personalizados que podem ser preenchidos e enviados de qualquer lugar, o que tornou mais simples para nós obter informações do campo.

🎉 Curiosidade: as listas de verificação são a ferramenta de fluxo de trabalho mais subestimada. De salas de cirurgia a missões espaciais, mesmo os trabalhos mais complexos começam com listas simples e repetíveis.

21. Pipefy (ideal para automação sem código)

via Pipefy

Desde o tratamento de tarefas de RH, como recrutamento, até a otimização das operações de compras e atendimento ao cliente, o Pipefy atende a diversas necessidades comerciais.

O Pipefy é uma plataforma sem código que oferece ferramentas para criar, automatizar e gerenciar fluxos de trabalho sem depender muito do suporte de TI.

Melhores recursos do Pipefy

Crie fluxos de trabalho com ferramentas de arrastar e soltar, lógica condicional e atribuições de tarefas automatizadas

Conecte-se a mais de 300 aplicativos para garantir um fluxo de dados tranquilo

Implemente rapidamente fluxos de trabalho usando modelos para gerenciamento de processos de negócios

Limitações do Pipefy

Opções de personalização limitadas com o plano gratuito

A lógica condicional não pode ser usada em PDFs

Preços do Pipefy

Gratuito para sempre

Negócios: Preços personalizados

Empresa: Preços personalizados

Ilimitado: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Pipefy:

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

O que usuários reais estão dizendo sobre o Pipefy

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o Pipefy:

O Pipefy me ajuda a acompanhar minhas tarefas e em que etapa estou nos meus processos diários. O melhor disso é que raramente deixo de realizar uma atividade importante.

O Pipefy me ajuda a acompanhar minhas tarefas e em que etapa estou nos meus processos diários. O melhor disso é que raramente deixo de realizar uma atividade importante.

22. Miro (ideal para visualizar e colaborar em ideias de forma eficiente)

via Miro

O Miro é uma plataforma de colaboração online inovadora que acelera a jornada da ideia ao resultado. É particularmente adequado para equipes de vários setores que buscam uma plataforma flexível e intuitiva para facilitar a colaboração e o gerenciamento de projetos.

Sua capacidade de oferecer suporte a brainstorming e planejamento em tempo real o torna ideal para desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e design de experiência do usuário.

Melhores recursos do Miro

Use o Intelligent Canvas para combinar documentos, mapas mentais, diagramas e muito mais com um número ilimitado de membros, mesmo na versão gratuita

Trabalhe em conjunto sem esforço com recursos como coedição em tempo real, videoconferência e comentários diretos

Gere protótipos, resuma discussões e obtenha insights valiosos a partir do seu trabalho colaborativo com IA

Limitações do Miro

O aplicativo móvel pode, às vezes, apresentar falta de funcionalidade

Painéis grandes tornam os surfistas mais lentos

Preços do Miro

Gratuito para sempre

Starter: US$ 8/mês por usuário

Negócios: US$ 16/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise Guard: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Miro

G2: 4,7/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Miro

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Miro:

Eu uso o Miro para organizar informações relacionadas a um projeto. Capturas de tela, links, diagramas de fluxo, detalhes competitivos, cronogramas — tudo vai para um quadro GIGANTE do Miro, onde posso encontrar facilmente o que preciso e compartilhar com outras pessoas de forma eficiente.

Eu uso o Miro para organizar informações relacionadas a um projeto. Capturas de tela, links, diagramas de fluxo, detalhes competitivos, cronogramas — tudo vai para um quadro GIGANTE do Miro, onde posso encontrar facilmente o que preciso e compartilhar com outras pessoas de forma eficiente.

🧐 Você sabia? Ferramentas de quadro branco como ClickUp Whiteboards ou Miro não servem apenas para brainstorming — elas podem ser conectadas a tarefas e fluxos de trabalho em tempo real, tornando a ideação parte da execução.

23. Next Matter (ideal para automatizar fluxos de trabalho complexos para empresas)

via Next Matter

O Next Matter é um software de automação de fluxo de trabalho sem código que simplifica as operações e aumenta a colaboração para médias e grandes empresas.

Ele permite que você gerencie questões jurídicas de forma eficaz e crie fluxos de trabalho complexos sem a necessidade de amplo conhecimento em programação, garantindo a excelência operacional em vários departamentos.

Melhores recursos do Next Matter

Integre-se a mais de 3.000 aplicativos para facilitar a troca de dados e automatizar a entrada de dados

Mantenha-se atualizado com as tarefas individuais com um controle preciso do tempo

Obtenha informações valiosas sobre o desempenho operacional com análises abrangentes

Limitações do Next Matter

Pode ser caro para equipes menores

Fluxos de trabalho grandes podem apresentar atrasos no carregamento

Preços do Next Matter

Versão de avaliação gratuita disponível

Starter: Taxa de plataforma de $625/mês + $19/mês por usuário

Crescimento: Taxa de plataforma de US$ 2.950/mês + US$ 29/mês por usuário

Profissional: US$ 7.500 de taxa de plataforma/mês + US$ 49/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários da Next Matter:

G2: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Next Matter

Leia o comentário deste revisor do G2 sobre o Next Matter:

A ferramenta em si é incrivelmente fácil de usar. A equipe fez um excelente trabalho durante o processo de integração, nos treinando sobre como usá-la e respondendo a todas as perguntas, então agora é muito fácil criar novos fluxos e processos para nossa empresa. Acho que a parte de treinamento da integração foi realmente fundamental para o nosso sucesso e adoção da plataforma.

A ferramenta em si é incrivelmente fácil de usar. A equipe fez um excelente trabalho durante o processo de integração, treinando-nos sobre como usá-la e respondendo a todas as perguntas, então agora é muito fácil criar novos fluxos e processos para nossa empresa. Acho que a parte de treinamento da integração foi realmente fundamental para o nosso sucesso e adoção da plataforma.

24. beSlick (Ideal para operações eficientes e em conformidade)

via beSlick

Anteriormente conhecido como Process Bliss, o beSlick é uma plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho completa, projetada para ajudar as equipes a manterem-se atualizadas com as tarefas, melhorar a colaboração e garantir a responsabilidade.

Com mais de 3.000 integrações, ele se conecta perfeitamente aos seus aplicativos favoritos. Seu design intuitivo e aplicativo móvel permitem que sua equipe permaneça produtiva onde quer que esteja.

É uma ótima opção para os setores financeiro, de construção e de gerenciamento de projetos.

melhores recursos do beSlick

Crie e personalize fluxos de trabalho sem esforço com uma interface de arrastar e soltar

Atribua tarefas, defina prazos e mantenha todos em dia com painéis visuais e relatórios

Mantenha-se a par das tarefas críticas com trilhas de auditoria e ferramentas que ajudam a cumprir as normas regulamentares

limitações do beSlick

A versão de avaliação gratuita não oferece todos os recursos

A configuração leva tempo

preços do beSlick

14 dias de avaliação gratuita

Versão paga: US$ 16/mês por usuário

avaliações e comentários do beSlick:

G2: Avaliações insuficientes

Capterra: 4,7/5 (mais de 25 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o beSlick

Veja o que este avaliador do G2 disse sobre o beSlick:

Os modelos intuitivos e fáceis de configurar conectam a documentação com a execução real, guiada e registrada dos processos padrão. A facilidade de uso e o pequeno esforço necessário para configurar o processo, seja ele simples, condicionado ou com várias etapas. Suporte excelente e rápido.

Os modelos intuitivos e fáceis de configurar conectam a documentação com a execução real, guiada e registrada dos processos padrão. A facilidade de uso e o pequeno esforço necessário para configurar o processo, seja ele simples, condicionado ou com várias etapas. Suporte excelente e rápido.

25. Bynder (Ideal para gerenciamento abrangente de ativos digitais)

via Bynder

Precisa de uma ferramenta para gerenciar todos os seus ativos digitais? Então experimente o Bynder. Essa plataforma DAM (Digital Asset Management) ajuda você a organizar fluxos de trabalho de conteúdo, garantir a consistência da marca e impulsionar a colaboração da equipe com recursos baseados em IA.

Além disso, suas integrações com aplicativos como WordPress, Hootsuite e Vimeo garantem que todo o seu espaço de trabalho permaneça em um único local personalizável.

Melhores recursos do Bynder

Organize e encontre tudo o que você precisa em um só lugar com a biblioteca de ativos centralizada

Crie, revise e aprove conteúdos com facilidade usando fluxos de trabalho personalizáveis

Use IA para um gerenciamento de ativos mais inteligente, incluindo marcação automatizada, pesquisa aprimorada e insights de desempenho

Limitações do Bynder

Arquivos grandes ou bibliotecas de ativos podem diminuir o desempenho do software

Alguns clientes consideram os fluxos de trabalho de aprovação inadequados para setores altamente regulamentados

Preços do Bynder

Demonstração disponível mediante solicitação

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Bynder:

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bynder

Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o Bynder:

Usei vários sistemas DAM diferentes ao longo dos anos, e o Bynder é facilmente o mais fácil de usar, tanto na configuração administrativa quanto na experiência geral do usuário. Isso contribui muito para a adoção e o sucesso geral. Como o Bynder é poderoso e possui muitos recursos, sua integração inicial foi projetada para fornecer informações em pequenas doses, de maneira gerenciável. Apreciei isso, porque ajudou nossa equipe a ser mais eficiente: não precisamos gastar nosso tempo em reuniões rediscutindo tópicos passados.

Usei vários sistemas DAM diferentes ao longo dos anos, e o Bynder é facilmente o mais fácil de usar, tanto na configuração administrativa quanto na experiência geral do usuário. Isso contribui muito para a adoção e o sucesso geral. Como o Bynder é poderoso e possui muitos recursos, sua integração inicial foi projetada para fornecer informações em pequenas doses, de maneira gerenciável. Apreciei isso, porque ajudou nossa equipe a ser mais eficiente: não precisamos gastar nosso tempo em reuniões rediscutindo tópicos passados.

📖 Leia também: Exemplos de fluxo de trabalho e casos de uso

Menções especiais para softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho

Camunda é uma poderosa plataforma de automação de fluxo de trabalho que ajuda as empresas a otimizar processos complexos com seus recursos de código aberto e altamente personalizáveis.

O Teamwork é uma ferramenta colaborativa de gerenciamento de projetos que permite às equipes gerenciar tarefas, comunicar-se e acompanhar o progresso dos projetos de maneira eficiente.

O Toggl Track é uma ferramenta de controle de tempo simples, mas eficaz, que permite que as equipes monitorem suas horas de trabalho, otimizem a produtividade e melhorem os cronogramas dos projetos.

Desfrute de um gerenciamento de fluxo de trabalho perfeito com o ClickUp

A escolha da plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho certa define todo o seu progresso e produtividade. Embora existam várias opções, o ClickUp é uma solução abrangente e versátil que ajuda você a trabalhar de forma mais inteligente, sem esforço.

Precisa de recursos robustos de gerenciamento de tarefas, rastreamento e colaboração? Confira! Deseja integrar IA avançada ao seu fluxo de trabalho? Confira novamente!

O ClickUp fornece uma única fonte de verdade para todo o seu trabalho. Cadastre-se hoje mesmo para obter uma conta gratuita no ClickUp! ✅