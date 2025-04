50 ideias criativas de boletins informativos para envolver seu público

Você já viu isso antes, aqueles pop-ups que o incentivam a assinar um boletim informativo, prometendo conteúdo exclusivo, acesso antecipado ou um desconto tentador. Você pensa: "Por que não?" e digita seu e-mail.

Passadas algumas semanas, e aquele boletim informativo outrora empolgante? Está enterrado sob uma pilha de e-mails não abertos, aguardando seu destino inevitável: o temido clique em Unsubscribe.

Então, como garantir que seu boletim informativo não tenha o mesmo fim?

Um ótimo boletim informativo é mais do que clicar em Enviar em um e-mail cheio de atualizações. Trata-se de criar conteúdo que cativa, gera confiança e mantém seu público ansioso pela próxima edição.

Nesta postagem do blog, estamos compartilhando um guia completo para criar um boletim informativo, incluindo 50 ideias que envolvem e motivam de forma consistente.

resumo de 60 segundos Escolha um tipo de boletim informativo que se alinhe às suas metas - insights, atualizações, histórias, curadoria, comunidade ou vendas

Há seis tipos de boletins informativos a serem considerados: percepções e conhecimentos especializados do setor, atualizações de produtos e negócios, histórias e lições pessoais, curadorias e resumos, criação de comunidades, vendas e promoções

Crie boletins informativos eficazes com conteúdo digitalizável, uma hierarquia visual clara, otimização para dispositivos móveis e CTAs personalizados, testando e ajustando continuamente para melhorar o envolvimento

Crie o hábito de criar boletins informativos capturando ideias à medida que elas surgem, desenvolvendo um fluxo de trabalho estruturado, colaborando de forma eficiente, aproveitando as ferramentas de IA e monitorando continuamente o desempenho para ajustar e melhorar ao longo do tempo

O ClickUp ajuda a simplificar a coleta de ideias, a organização de tarefas, o controle de desempenho, a criação de conteúdo e muito mais, permitindo a criação de boletins informativos envolventes e consistentes, aprimorados com suporte de IA

Tipos de boletins informativos a serem considerados

O que você deseja alcançar com seu boletim informativo? Ter um objetivo claro em mente que se alinhe às suas principais metas de negócios é essencial para estruturar seu conteúdo de forma eficaz em torno dele.

Vamos dar uma olhada em alguns tipos de boletins populares.

curações e resumos

Quem disse que os boletins informativos precisam ser sempre sobre novos insights? Já existe uma grande quantidade de informações por aí, e você pode criar um boletim informativo selecionando o conteúdo mais valioso sobre um determinado tópico em um único e-mail semanal.

Isso é especialmente adequado para tópicos altamente saturados, como SEO ou IA generativa, em que as pessoas procuram acessar as informações mais úteis rapidamente.

histórias e lições pessoais

Essa é uma excelente maneira de empreendedores individuais e marcas em espaços criativos criarem uma conexão com seu público.

Concentre-se em conteúdo autêntico e bruto, como lições aprendidas, momentos emocionais, atualizações diárias, dicas de produtividade que funcionam para você e assim por diante. Lembre-se de usar uma linguagem simples e honesta para aumentar a capacidade de relacionamento.

Se quiser manter seu público-alvo empolgado com o que está construindo, seu boletim informativo pode compartilhar atualizações de produtos, conteúdo dos bastidores, atualizações sobre financiamento, contagem regressiva para o lançamento, informações sobre acesso antecipado e assim por diante.

💲 Vendas e promoções

Os boletins informativos podem ser um valor agregado significativo para seu ciclo de vendas! A chave é garantir que você não esteja apenas vendendo para o seu público - você está fornecendo a ele insights valiosos que o ajudam a fazer escolhas melhores, mesmo que ele não compre o seu produto. Há vários modelos de campanha de gotejamento que você pode conferir para se inspirar.

criação de comunidade

Se você deseja reunir seu público como uma família, trate seu boletim informativo como o espaço que os une. Compartilhe as perspectivas dos usuários, incluindo perguntas e respostas, organize desafios semanais divertidos ou agende encontros virtuais.

insights e experiência no setor

Esse é um formato ideal se você quiser se apresentar como um especialista. Você pode analisar as tendências do setor, oferecer perspectivas com base em seus anos de experiência ou se aprofundar em tópicos sobre os quais você tem conhecimento do assunto.

📮ClickUp Insight: Enquanto 60% dos funcionários respondem a mensagens instantâneas em menos de 10 minutos, 15% levam mais de 2 horas para responder. Essa mistura de respostas rápidas e respostas atrasadas pode criar lacunas na comunicação e retardar a colaboração. Com o ClickUp, todas as suas mensagens, tarefas e atualizações ficam em um só lugar, garantindo que nenhuma conversa fique pendente e que todos permaneçam em sincronia, independentemente da rapidez - ou lentidão - com que respondem.

50 ideias de conteúdo envolvente para boletins informativos

Curações e resumos

1. Promoções de blogs

Deseja aumentar o alcance de seu blog? Use seu boletim informativo para promover seus artigos mais recentes. Quer você compartilhe uma única publicação ou um resumo com curadoria, essa estratégia mantém os assinantes do boletim informativo envolvidos e, ao mesmo tempo, direciona o tráfego para o seu site.

✨ Inspiração: Aqui está o nosso próprio boletim informativo, WriteClick , que traz para você um resumo de postagens de blog selecionadas a cada duas semanas! De metodologias detalhadas a dicas práticas, ele traz para você as últimas tendências do mundo da produtividade.

2. Perguntas frequentes

Transforme perguntas comuns em conteúdo! Reúna as perguntas frequentes de suas transcrições de bate-papo ao vivo, comentários de mídia social ou e-mails de consulta e aborde-as em seu boletim informativo. Isso não apenas economiza tempo, mas também garante que você esteja respondendo exatamente o que o seu público quer saber.

📌 Exemplo: Se você é uma empresa de tecnologia de saúde, pode dizer: Analisamos seus comentários e consultas de bate-papo, e aqui estão as principais perguntas que você tem feito P: Como o seu software se integra aos sistemas de saúde existentes?

3. Arquivos e modelos

Todo mundo gosta de coisas gratuitas, especialmente se forem fáceis de pegar. Ofereça aos seus assinantes modelos, estruturas ou listas de verificação prontos para uso que eles possam aplicar imediatamente em suas vidas pessoais ou profissionais. Alguns exemplos incluem calendários de planejamento, planilhas de orçamento, planos de exercícios e até mesmo modelos de boletins informativos.

Inspiração: A DesignModo acerta em cheio ao oferecer um pacote de recursos de prototipagem gratuitos, incluindo slides e painéis de navegação. Eles não dizem apenas: "Aqui está um brinde". "Eles o enquadram como uma ferramenta indispensável para os designers e tornam o download perfeito.

dica profissional: Mantenha seu CTA direto e orientado para a ação. Frases como "Baixe seu guia " ou "Obtenha seu modelo gratuito " funcionam melhor para e-mails baseados em recursos.

4. Guias de presentes

Para as empresas de comércio eletrônico, as ocasiões especiais são uma mina de ouro para as vendas. E não é só no Natal! Vá em frente e crie um guia de compras, presentes ou viagens para o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Volta às Aulas e assim por diante.

Inspiração: Pensando fora da caixa? Envie aos seus assinantes uma lista selecionada de "Presentes para quem gosta de café". ou faça algo como a Warby Parker. O boletim informativo deles apresenta um guia de presentes elegante e bem organizado, que inclui seleções de produtos selecionados, imagens visualmente atraentes e links de compras claros, garantindo uma experiência de navegação tranquila.

📌 Exemplo: Se você for uma empresa de viagens, compartilhe o Guia Definitivo de Viagem para o Dia dos Namorados. Destaque destinos de sonho, experiências únicas e ofertas de viagem exclusivas e facilite a reserva para os clientes com links diretos! ❤️✈️

5. Informações sazonais obrigatórias

Isso é mais do que compartilhar saudações para a estação. Adapte seus conselhos, produtos ou promoções com base na época do ano.

Exemplo: Se você é uma empresa de produtos para a pele, pode oferecer dicas para limitar a exposição ao sol no verão e também falar sobre protetores solares.

Não importa o setor (manufatura, organizações sem fins lucrativos, educação), sempre haverá datas importantes das quais os assinantes talvez não estejam cientes ou precisem de um lembrete. Crie um boletim informativo com base nessas datas.

Inspiração: A Intuit Turbotax simplifica esse processo enviando lembretes oportunos sobre o prazo final do imposto. Seu boletim informativo inclui até mesmo uma opção "Adicionar ao calendário", para que os leitores possam se manter organizados com apenas um clique.

7. Testes

Os questionários são interativos, divertidos e viciantes. Use-os como uma oportunidade para aumentar o envolvimento e coletar insights relevantes com perguntas personalizadas para seus assinantes e negócios.

✨ Inspiração: A Heights se destaca com um quebra-cabeça que não apenas desperta a curiosidade, mas também promove sutilmente o suplemento nutricional Vitals. Ao convidar os leitores a responderem com suas respostas, eles tornam o boletim informativo interativo em vez de unilateral.

Exemplo: Se você for uma empresa de produtos de beleza, pode perguntar-Qual é o seu tipo de pele? Faça nosso teste de 2 minutos para descobrir. Receba uma recomendação de produto personalizada para manter sua pele brilhante o ano todo!

8. Perguntas "O que você prefere?" do setor

Esse formato leve e interativo permite que os assinantes se envolvam com sua marca de forma divertida. Coloque dilemas específicos do setor que os obriguem a fazer uma escolha interessante.

Exemplo: Se você é uma empresa de software, pode perguntar: Você prefere depurar um código de 1.000 linhas sem comentários ou reescrevê-lo do zero?

dica profissional: Para aumentar a participação em boletins informativos sobre tecnologia, faça uma enquete em seu e-mail e compartilhe a resposta mais popular na próxima edição.

Histórias e lições pessoais

9. Insights dos bastidores (BTS)

Faça com que seus assinantes se sintam parte da equipe. Mostre a eles como você constrói um produto, entrega um projeto ou a cultura do seu escritório. Apresente os membros da equipe com fatos divertidos e suas funções. Ou compartilhe erros de gravação e cenas por trás de uma campanha. O conteúdo BTS humaniza sua marca e promove uma conexão mais forte com seu público.

📌 Exemplo: Se você for uma empresa de produtos, pode pensar em algo como: Já se perguntou como nosso produto mais recente ganha vida? Conheça Sarah, nossa designer-chefe, e confira este divertido esboço que ela fez antes do produto final! Aqui está uma prévia do processo criativo!

10. Uma nota pessoal da equipe

Compartilhe uma mensagem de alguém da sua equipe para dar um toque pessoal ao seu boletim informativo. Não precisa ser necessariamente o CEO. Ouvir um designer de produto, um representante de suporte ao cliente ou até mesmo um estagiário pode ser igualmente interessante.

Exemplo: Se você é uma marca corporativa, que tal introduzir uma série 'A Week in the Life of a [DEPARTMENT] Head'?

11. O mood board ou a inspiração de sua marca

Dê aos seus assinantes um vislumbre da estética, dos temas e das influências que moldam a identidade da sua marca. Seja uma colagem de cores, texturas ou elementos de design, isso faz com que sua marca pareça mais intencional e visualmente atraente.

Inspiração: O boletim informativo "Monday Mood: Autumn Essentials" da Opumo faz a curadoria de um quadro de humor sazonal com tons quentes, texturas aconchegantes e estética minimalista. Eles criam uma experiência imersiva que se alinha à identidade da marca.

12. O que há em nossa mesa?

As pessoas adoram descobrir seus favoritos - sejam ferramentas, gadgets ou itens essenciais que ajudam os profissionais de um determinado setor a se manterem produtivos, criativos ou relaxados. Mostre os itens essenciais da sua equipe de uma forma que desperte a curiosidade e ofereça valor.

Exemplo: Se você for uma agência de design, pense em fazer algo assim: Inside a Graphic Designer's Toolkit: Os 7 gadgets que facilitam nosso trabalho, com estiletes, paletas de cores e o melhor mouse ergonômico para longas horas.

13. Desafio pessoal da equipe

Convide seus assinantes a participarem de um desafio útil ou divertido de ideias para boletins informativos junto com sua equipe. Mantenha a ideia fácil, prática e relevante para o seu setor. Pode ser um desafio simples como "5 dias de caixa de entrada zero", que motiva as pessoas a se organizarem.

Você também pode usar modelos de e-mail de confirmação para enviar confirmação de inscrição aos participantes quando eles se inscreverem no desafio.

Exemplo: Se você tem uma ferramenta de produtividade, que tal introduzir um desafio de organização? Pronto para organizar seu espaço de trabalho e aumentar sua produtividade? Participe do nosso desafio "Desk Detox" de 7 dias!

14. Retrospectiva do marketing nostálgico

As tendências sempre completam o círculo, e aproveitar a nostalgia pode ser uma poderosa ferramenta de marketing. Revisite tendências passadas do setor, explore sua evolução e discuta sua relevância hoje. Adicione isso à sua rotação de ideias de boletins informativos mensais para cobrir o maior número possível de tópicos.

Exemplo: Se você for uma empresa de fintech, faça a curadoria de um boletim informativo sobre Boom or Bust? Revisitando a era Dot-Com vs. a atual bolha de startups ou tópicos semelhantes.

15. Fotos de animais de estimação

Esta é a ideia mais segura de boletim informativo! Fotos fofas de animais de estimação são favorecidas em todos os canais de mídia social e fazem sua marca parecer mais humana e relacionável.

Inspiração: A Fi nn se inclina para isso exibindo fotos de animais de estimação de encher o coração em seu boletim informativo. Em vez de sobrecarregar o e-mail com texto, eles deixam as imagens brilharem enquanto integram perfeitamente uma CTA que incentiva o envolvimento.

16. Promoção de lista de reprodução do Spotify

Os boletins informativos ajudam a construir relacionamentos, e que melhor maneira de se conectar do que por meio da música? Afinal, ela é universal. Compartilhe a playlist de trabalho da sua equipe, uma mistura motivacional ou até mesmo uma playlist temática para os feriados. Qualquer coisa que desperte emoções, melhore o humor e se alinhe com a imagem de sua marca.

Exemplo: Se você é uma marca de estilo de vida, pode dizer: Comece sua semana com nossa lista de reprodução de motivação de segunda-feira. Ouça aqui e conte-nos qual é a sua faixa favorita!

17. Uma pesquisa ou enquete

Está buscando feedback direto de seus assinantes? Envie uma pesquisa ou enquete rápida em seu boletim informativo e veja as respostas chegarem. No entanto, mantenha as pesquisas curtas (de 3 a 5 perguntas no máximo) e torne-as divertidas para aumentar o envolvimento.

Inspiração: O boletim informativo da Mir o mantém a simplicidade. Eles convidam os assinantes a responder a uma pesquisa com três perguntas sobre novos recursos, usando um design limpo com um CTA claro.

18. Citações motivacionais ou engraçadas

Embora esse conteúdo de boletim informativo dependa do seu tipo de negócio, ele permite que você eleve, inspire ou entretenha seus assinantes. Escolha citações que se alinhem à sua mensagem, como motivacional para crescimento, espirituosa para estilo de vida ou instigante para profissionais.

Inspiração: O Zenpen adota uma abordagem minimalista com o "Weekly Drops of Wisdom". "Em vez de simplesmente colocar uma citação aleatória, eles criam uma experiência imersiva com mensagens conscientes, visuais suaves em aquarela e um layout limpo e organizado.

19. Conteúdo exclusivo

Transforme seu boletim informativo em uma experiência VIP exclusiva. Ofereça aos seus assinantes acesso a conteúdo interno, como insights dos bastidores, recursos ocultos, lançamentos de produtos futuros ou descontos especiais que não estão disponíveis em nenhum outro lugar. Isso gera entusiasmo e faz com que as pessoas esperem ansiosamente por seus e-mails.

Exemplo: Se você tiver um produto com recursos de IA, diga: "Dê uma olhada exclusiva em nosso novo recurso baseado em IA que será lançado no próximo mês, apenas para os assinantes do nosso boletim informativo!"

20. X fatos menos conhecidos sobre sua marca

Compartilhe fatos BTS inesperados sobre sua empresa, equipe ou história para criar uma conexão mais profunda com seus assinantes.

📌 Exemplo: Se você for uma startup, apresente uma Você sabia que começamos em uma pequena garagem com apenas duas pessoas e um laptop velho? Nossa jornada tem sido cheia de surpresas - aqui estão cinco fatos menos conhecidos sobre como chegamos até aqui!

21. série "Você está usando isso errado

Muitos clientes, sem saber, fazem mau uso dos produtos, o que afeta sua experiência. Aponte os erros comuns para instruí-los sobre como obter os melhores resultados. É apenas um toque único no compartilhamento de dicas.

📌 Exemplo: Uma empresa de tecnologia pode dizer, Acha que está usando nosso aplicativo em todo o seu potencial? Veja por que você provavelmente está fazendo isso errado e como obter os melhores resultados em 3 etapas simples!

Conte aos seus assinantes o que está acontecendo em suas plataformas sociais e incentive-os a segui-lo para obter as últimas atualizações e insights do setor.

Inspiração: Veja como a Fractel incentiva seus assinantes a se manterem atualizados seguindo-os no Instagram e no Facebook neste boletim informativo.

23. Marketing de webinar

Está organizando um webinar? Seu boletim informativo pode promovê-lo para criar um burburinho e gerar inscrições. Quer seja uma sessão de perguntas e respostas ao vivo, uma sessão de treinamento ou uma palestra do setor, destaque o que os participantes ganharão. No e-mail, inclua um link para registro e uma pequena lista do que eles aprenderão.

Exemplo: Se você for um especialista em finanças, envie um convite dizendo: Participe de nosso webinar gratuito: Como construir riqueza em 2025 (as vagas são limitadas!).

24. Promoções de eventos

Esta é semelhante às promoções de webinar, mas é mais ampla. Crie uma sequência de e-mails que crie entusiasmo para os próximos eventos.

Exemplo: Se estiver lançando um produto, lembre os leitores: Entusiasmado com nosso próximo evento de lançamento de produto? Junte-se a nós para uma primeira olhada exclusiva! As vagas estão se esgotando rapidamente - reserve seu lugar hoje mesmo!

25. Aniversário ou marco de uma empresa

Seu público-alvo quer comemorar as vitórias com você. Seja o aniversário da sua empresa ou um marco importante (por exemplo, atingir US$ 100 milhões em receita ou ganhar um prêmio), compartilhe-o em seu boletim informativo. O reconhecimento público torna sua marca mais autoritária e confiável.

Inspiração: Este boletim informativo da Mad ewell aplica uma abordagem de narrativa para comemorar os marcos de 2024. Ele usa recursos visuais envolventes para fazer com que você se sinta parte da jornada da marca e, ao mesmo tempo, reforça a empolgação com o futuro.

Vendas e promoções

26. Ofertas e descontos

As ofertas e os descontos (também conhecidos como e-mails de incentivo) são uma estratégia básica de marketing por e-mail por um motivo. Todos nós vivemos a emoção de nos inscrevermos em um boletim informativo para obter 10% de desconto em nossa primeira compra! Você também pode configurar campanhas de gotejamento e acionadores automatizados em seu CRM para disparar e-mails de modelo com códigos de desconto.

Inspiração: O Canva faz isso muito bem - nesse boletim informativo, ele promove um desconto de 50% por tempo limitado no Canva Pro, usando um design atraente e um texto com urgência para incentivar uma ação imediata.

27. Série de vídeos

Os vídeos criam conexões mais profundas com seus assinantes. Seja um tutorial, uma visão dos bastidores ou uma análise especializada, o compartilhamento de vídeos curtos do YouTube em seu boletim informativo mantém o dinamismo.

Exemplo: Se você trabalha com tecnologia, crie um vídeo sobre: Uma análise de 2 minutos: Como a IA mudará seu setor para o público específico

28. Programa de indicação de amigos

Transforme seus assinantes em embaixadores da marca com um programa de indicações. Ofereça descontos, recursos gratuitos ou vantagens exclusivas quando eles apresentarem sua marca a novos clientes. Essa também é uma ótima maneira de criar sua lista de e-mails.

Inspiração: O Busu u faz isso com um e-mail limpo e envolvente que oferece 30 dias de acesso gratuito ao Premium Plus para cada amigo convidado. Eles incluem até mesmo um rastreador de progresso para que os usuários possam ver quantas indicações foram concluídas.

29. Saudações de férias

Os feriados são o momento perfeito para espalhar alegria e lembrar aos assinantes que você está pensando neles. Seja um feriado importante, como o Dia de Ação de Graças, ou um feriado de marketing divertido, como o Dia Nacional da Pizza, o envio de um e-mail festivo rápido gera boa vontade.

Inspiração: A Coterie entrega isso lindamente com uma mensagem de feriado simples, mas sincera, agradecendo aos assinantes pelo apoio. Imagens elegantes e um CTA bem posicionado fazem com que pareça mais uma celebração do que um discurso de vendas.

30. Nós tentamos, então você não precisa fazer isso

Teste uma tendência, um método ou um produto viral e compartilhe sua experiência sem filtros. Isso não precisa estar relacionado ao seu setor e pode ser apenas algo divertido e envolvente.

Exemplo: Se você for uma empresa de consultoria na área de saúde, conte aos seus leitores Passei uma semana comendo apenas barras de proteína. Aqui está o que aconteceu: o bom, o ruim e a verificação da realidade repleta de proteínas!

31. O e-mail que se autodestrói

Experimente um e-mail misterioso e sensível ao tempo que crie FOMO (medo de ficar de fora). Diga aos assinantes que eles têm apenas 24 horas para ler e agir antes que o e-mail desapareça para sempre (ou antes que a oferta, o conteúdo ou a oportunidade expire). Por que isso funciona? Porque ele joga com a urgência, a curiosidade e a exclusividade e faz com que as pessoas abram o e-mail apenas para ver o que há dentro dele.

Exemplo: Se você é uma empresa de tênis, experimente isto: Última chance de ganhar 10% de desconto em nossos tênis de edição limitada. Este e-mail se autodestruirá em 24 horas. Não perca essa chance!

Criação de comunidade

32. Conteúdo gerado pelo usuário (UGC)

O UGC é um presente que continua sendo oferecido. É uma forma eficaz de prova social que compreende o conteúdo que seus clientes compartilham com você, como depoimentos, menções em mídias sociais ou recursos visuais (fotos/vídeos).

Embora o UGC seja normalmente compartilhado nas mídias sociais ou no site da empresa, ele também serve como uma excelente ideia de boletim informativo.

Inspiração: A Bubble Goods usa essa estratégia ao destacar marcas lideradas por mulheres no setor de alimentos. Seu boletim informativo não se limita a promover produtos - ele conta histórias de fundadores, exibe imagens de alta qualidade e inclui links diretos para compras, tornando o conteúdo inspirador e interativo.

Exemplo: Se você é uma marca de café, envolva seus leitores com: Aqui está uma mensagem para @CoffeeLover89 por compartilhar sua bebida matinal perfeita feita com nossos grãos de café. Quer ser destaque? Marque-nos com #MyBestBrew!

Essa é uma forma de UGC, mas com um toque pessoal e focado em contar histórias. Seus assinantes estão cheios de ótimas histórias, então por que não destacá-las? Apresente vitórias, desafios ou usos criativos de seu produto ou serviço na vida real.

Exemplo: Se você vende equipamentos de ginástica, pode compartilhar: Stacey compartilhou como nosso equipamento de treino a ajudou a completar seus primeiros 5 km. Leia sua jornada inspiradora!

34. Funcionário do mês

Apresente aos seus assinantes as pessoas incríveis que estão por trás da sua marca. Apresentar um Empregado do Mês aumenta o moral da equipe e faz com que sua marca pareça mais pessoal. Além disso, quem não quer ser reconhecido no boletim informativo da empresa? É altamente validador!

Exemplo: Se você é uma empresa conhecida por designs incríveis, envie aos seus leitores um Shoutout para Josh, nosso incrível designer gráfico. Seu olhar criativo deu vida à nossa última campanha - e ele consegue fazer malabarismos com cinco bolas ao mesmo tempo!

35. Anúncios de emprego

Está contratando? Seu próximo grande funcionário talvez já seja assinante do seu boletim informativo ou talvez conheça o candidato perfeito. Lembre-se de manter o texto do e-mail curto e fácil de ler. Adicione um link para a descrição completa do cargo e destaque as vantagens para torná-lo mais atraente.

Inspiração: Confira o boletim informativo deste Social Print Studio. Ele anuncia uma vaga de emprego de Designer Líder com um design arrojado e divertido e um texto envolvente. O e-mail descreve claramente a função, destaca as principais qualificações e inclui um CTA proeminente ("Veja nossa vaga de emprego") para incentivar as inscrições.

36. Fale com as pessoas que você aprecia

Faça do seu boletim informativo um espaço para a gratidão. Seja para funcionários, parceiros, clientes ou membros da comunidade, demonstrar gratidão sempre fortalece os relacionamentos. Diga "OBRIGADO!

Você também pode transformar isso em um recurso mensal e destacar um assinante, funcionário ou parceiro em cada edição. Melhor ainda, convide seu público a indicar alguém para o próximo destaque.

Exemplo: Se você é uma empresa com excelente atendimento ao cliente, diga Grande obrigado à Emily pelo apoio contínuo à nossa equipe de atendimento ao cliente. Ela acabou de atingir o marco de sua 500ª avaliação positiva!

37. O teste de design de 3 segundos

Teste os instintos de seus assinantes mostrando dois designs de produtos, visuais de marketing ou opções de marca e perguntando qual eles preferem.

Exemplo: Se estiver finalizando o novo logotipo do seu produto, pergunte: Qual logotipo faz você se sentir mais confiante? A opção A (negrito) ou a opção B (elegante)? Vote agora!

Faça a curadoria de uma lista de aplicativos, serviços ou ferramentas úteis que talvez seus assinantes não conheçam.

Exemplo: Se você for uma empresa de automóveis, envie isto aos seus leitores: Descubra o melhor companheiro de viagem! confira o ABC para um planejamento de rota perfeito, atualizações de tráfego em tempo real e acompanhamento da manutenção do carro sem esforço, tudo em um só lugar!

39. Edição Ask Me Anything (AMA)

Esse é um tipo popular de atividade do Reddit. Na verdade, você também pode replicar o mesmo em seu boletim informativo. Responda às perguntas enviadas pelo público em um e-mail dedicado ao estilo de perguntas e respostas.

Exemplo: Se você tiver um produto a ser lançado, informe os leitores: Esta semana, estamos respondendo às suas perguntas urgentes sobre o lançamento do nosso próximo produto!

Conhecimentos e experiência no setor

40. Guias de instruções e tutoriais

As pessoas adoram orientações passo a passo que as ajudem a resolver problemas ou aprimorar habilidades. Tem um tópico complexo em mente? Divida-o em etapas simples e práticas em um e-mail.

Inspiração: A Reclai m AI acerta em cheio em seu boletim informativo, oferecendo uma abordagem passo a passo concisa para implementar dias sem reuniões em um espaço de trabalho. O e-mail inclui pontos de ação claros, um layout visualmente atraente e um CTA que leva a recursos mais detalhados.

41. Erros a serem evitados

Ninguém quer cometer erros que custam caro. Em vez disso, eles querem estratégias baseadas em dados que possam ser aplicadas imediatamente para obter resultados positivos. Por que não destacar as armadilhas comuns do setor e compartilhar dicas úteis sobre como evitá-las?

📌 Exemplo: Se você for um coach de vendas, escreva sobre 5 erros de e-mail frio que estão lhe custando negócios (e como corrigi-los) ou Evite estes 3 erros comuns de discurso de vendas que afastam os clientes em potencial.

42. Mitos e concepções errôneas

Todo setor tem seu quinhão de mitos. Mitos que induzem ao erro. Mitos que confundem. Mitos que retêm as pessoas. Seus assinantes de e-mail acreditam neles, e é hora de acabar com eles com fatos e despertar a curiosidade. Faça isso por meio de seu boletim informativo.

Exemplo: Se você for um nutricionista, fale sobre 5 mitos sobre nutrição que estão prejudicando sua saúde ou A verdade sobre os carboidratos: Por que eles não são o inimigo.

43. Estudos de caso e histórias de sucesso

Mostre, não conte. Use resultados da vida real de clientes, fornecedores ou membros da comunidade para criar estudos de caso convincentes. A prova social gera credibilidade e confiança e ajuda os clientes em potencial a visualizarem o sucesso deles com sua empresa.

Inspiração: Veja o boletim informativo da Beefree, por exemplo. Ela destaca como a Madison Taylor Marketing reduziu o tempo de desenvolvimento de e-mails em 66% usando seu editor de arrastar e soltar. O e-mail não diz apenas "nossa ferramenta economiza tempo" - ele prova isso com números, tornando o impacto inegável.

Dica profissional: Crie modelos de estudo de caso para destacar resultados quantificáveis, como aumento de receita ou economia de tempo.

44. Dicas privilegiadas e segredos do setor

Dê aos seus assinantes acesso a conhecimentos que eles não encontrarão facilmente em outro lugar. Isso pode ser um hack do setor, uma estratégia pouco conhecida ou insights de um estudo relevante. O conteúdo exclusivo gera confiança e faz com que os leitores voltem sempre.

Exemplo: Se você tem uma loja de comércio eletrônico, compartilhe 5 gatilhos psicológicos que aumentam as vendas on-line.

45. Entrevistas com especialistas do setor

Quem não gosta de conselhos de especialistas? Traga profissionais para um boletim informativo no estilo de perguntas e respostas ou destaque as principais conclusões de uma entrevista no boletim informativo. Além disso, insira um link de vídeo ou podcast no conteúdo para aumentar o envolvimento.

Inspiração: Por exemplo, a DesignB etter compartilhou uma entrevista com Jason Goodwin, explorando como o líder de design incorpora o design thinking e as metodologias ágeis aos fluxos de trabalho. Em vez de uma longa transcrição, o e-mail extraiu os melhores insights, com uma opção para ler mais.

46. Infográficos

Nem todas as informações precisam ter muito texto - às vezes, um infográfico visualmente atraente facilita a compreensão de ideias complexas. Sejam tendências do setor, guias de instruções ou insights estatísticos, os infográficos tornam o conteúdo fácil de consumir.

Inspiração: Viu como a Grüns Nutrition compara a concentração de nutrientes em gomas e comprimidos? O boletim informativo deles usa um infográfico elegante com um gráfico de barras que ilustra as taxas de absorção ao longo do tempo. Em vez de uma longa explicação, o visual conta a história.

Dica profissional: Use de 2 a 3 cores e mantenha o texto no mínimo - deixe que os recursos visuais falem por si.

47. Coluna de conselhos

Boletins informativos personalizados podem ser altamente envolventes. Incentive os assinantes a enviar perguntas e compartilhar as respostas em um e-mail no estilo de conselho. Quer se trate de dicas de negócios, bem-estar ou carreira, responder a preocupações reais faz com que seu boletim informativo pareça interativo e valioso.

Exemplo: Um boletim informativo voltado para startups poderia apresentar um Founder's Corner em que os empreendedores enviam perguntas sobre como expandir seus negócios. Uma edição poderia responder à pergunta: Como faço para atrair meus primeiros 100 clientes sem um orçamento de marketing?

48. Compartilhe notícias específicas do setor

Os boletins informativos não precisam cobrir tudo - em vez disso, selecione as atualizações mais relevantes para o seu nicho. Seja em tecnologia, moda, finanças ou bem-estar, ajude seus assinantes a se manterem informados sem sobrecarga de informações. Adicione insights, opiniões ou resumos que facilitem a digestão.

✨ Inspiração: A McKinsey faz isso muito bem. Em um boletim informativo, eles destilaram um relatório econômico complexo em um artigo envolvente sobre "O que será necessário para aumentar a competitividade da Europa". os leitores obtiveram insights valiosos sem precisar ler um relatório completo.

49. Recomendações de podcasts

Os podcasts estão em alta, e seus assinantes apreciarão as recomendações selecionadas. Você pode apresentar um episódio que adorou, uma entrevista com um convidado que vale a pena ouvir ou até mesmo o podcast de sua própria empresa.

Inspiração: Por exemplo, a Guru Conference promove um episódio de seu podcast Guru Insider neste e-mail. Em vez de apenas colocar um link, eles destacam as principais conclusões, dando aos leitores um motivo convincente para se sintonizarem.

50. Comentários

As resenhas nem sempre precisam se concentrar em produtos ou serviços. Livros, tendências, relatórios do setor - sua opinião sobre qualquer coisa relevante para seu público (e setor) pode agregar valor. Na verdade, você também pode compartilhar como a sua empresa é vista no setor. Seja criativo!

✨ Inspiração: A Figlia faz isso de forma brilhante. Seu boletim informativo apresenta resenhas da imprensa do The New York Times, Vogue, Forbes e GQ para criar credibilidade para seu aperitivo sem álcool. Em vez de dizer "Nosso produto é ótimo", eles deixam que vozes confiáveis falem.

Dicas de design e layout para boletins informativos

Não se trata apenas do que você está dizendo em seu boletim informativo, mas de como você o diz. O uso eficaz de cores, recursos visuais e espaço em branco é fundamental para transmitir seu ponto de vista e levar seus assinantes a uma ação desejada.

Aqui estão algumas dicas que você deve ter em mente.

1. Estruture cada boletim informativo para ser digitalizável

Ninguém quer abrir um e-mail e se deparar com um monte de texto. Espace seu conteúdo para facilitar a leitura e certifique-se de que todos os pontos principais possam ser lidos com facilidade.

Você pode fazer isso da seguinte forma Manter seus parágrafos curtos (no máximo três frases)

Usar listas com marcadores ou caixas para resumir informações

Adicionar imagens, infográficos ou GIFs para enriquecer seu conteúdo

2. Use hierarquia visual

Se os seus assinantes não passarem da primeira parte do boletim informativo, certifique-se de que eles vejam as informações mais importantes logo de início. Os títulos e o texto em negrito são seus amigos aqui. Adicione links e CTAs conforme necessário.

Dica profissional: Siga o modelo da pirâmide invertida. Comece com o que é mais importante, depois forneça todos os detalhes e termine com uma CTA forte.

3. Otimize para celular

Atualmente, quase todo mundo lê e-mails no celular, portanto, certifique-se de que seu boletim informativo seja projetado para facilitar a rolagem.

As práticas recomendadas incluem:

Evitar arquivos pesados de imagem/vídeo que podem demorar para carregar

Usar botões de CTA grandes que são fáceis de tocar

Aderir a um layout de coluna única

Dica profissional: A maioria das opções de software de boletim informativo permite que você visualize seu e-mail em monitores de desktop e móveis. Use isso para ajustar seu layout conforme necessário.

4. Tenha uma CTA clara

Todo boletim informativo deve ter um item de ação claro. Não confunda seu assinante com muitas opções. Lembre-se de usar uma linguagem simples e direta em seu botão de CTA, como Baixar agora ou Inscrever-se gratuitamente.

Dica profissional: Inclua um botão de CTA no início do e-mail para que os assinantes possam vê-lo sem precisar rolar a página para baixo da dobra.

Nada grita mais mass marketing do que boletins informativos ou linhas de assunto de e-mail que começam com algo como Caro leitor ou Caro assinante.

Dirija-se a cada assinante pelo nome e adapte seu conteúdo a diferentes públicos e seus interesses.

Você sabia? Linhas de assunto de e-mail personalizadas aumentam as taxas de abertura em 26%

➡️ Leia mais: Como criar uma lista de verificação de marketing por e-mail

Como criar um hábito de boletim informativo criativo

Você provavelmente está cansado de ouvir a frase "consistência é fundamental". "Mas ela realmente é verdadeira, especialmente para boletins informativos. É fácil enviar um ou três e-mails excelentes, mas e-mails excelentes semana após semana? Isso exige comprometimento.

A boa notícia é que isso é mais fácil do que você imagina.

Você precisa de um sistema claro de ideação e criação que se adapte ao seu cronograma de trabalho e aos seus ritmos criativos naturais.

Veja aqui como começar.

1. Capture a inspiração como e quando ela surgir

Você já teve uma grande ideia no meio do dia, mas disse a si mesmo: "Vou escrever mais tarde"?

Para evitar que eles se percam no caos, capture suas ideias de boletim informativo à medida que elas surgirem.

Se estiver procurando inspiração, assine os melhores boletins informativos de IA do mercado e veja quais ângulos e formatos eles estão usando.

Além disso, você desejará criar um banco de ideias central, no qual você desenvolverá suas ideias e criará novas conexões entre elas.

Deixe o ClickUp Docs ajudar.

Crie um banco de ideias de boletins dedicados no ClickUp Docs

Inicie um novo documento para anotar suas ideias de boletim informativo e use páginas aninhadas para organizá-las por tendências do setor, percepções pessoais ou estudos de caso. Você também pode incorporar marcadores para salvar a inspiração de boletins informativos de concorrentes, artigos relevantes ou tendências de mídia social, facilitando a consulta posterior.

O ClickUp Docs também facilita o brainstorming colaborativo com recursos de edição simultânea e Detecção de Colaboração. Sempre que pensar em um ângulo novo ou em um tópico exclusivo, adicione-o ao documento e marque os membros da equipe para obter feedback.

Você pode até mesmo atribuir comentários e converter o texto em tarefas rastreáveis. Quando uma ideia estiver pronta para ser desenvolvida em um boletim informativo, você poderá colocá-la imediatamente em produção sem precisar trocar de ferramenta.

Dica profissional: Peça ideias diretamente aos seus assinantes. Com o que eles têm dificuldade? Que perguntas eles continuam fazendo? Você pode usar o ClickUp Forms para coletar essas ideias. Quando as respostas começarem a chegar, as Automações do ClickUp poderão convertê-las instantaneamente em tarefas que se conectam diretamente ao seu fluxo de trabalho.

2. Tenha um fluxo de trabalho de redação realista

A melhor maneira de vencer o pânico de última hora? Tenha um processo passo a passo claro que você possa seguir, deixando tempo suficiente para idealizar, fazer uma pausa e reescrever conforme necessário.

Por exemplo, se você envia seu boletim informativo às sextas-feiras, seu cronograma de redação poderia ser o seguinte:

Segunda-feira: Brainstorming de ideias e finalização do esboço

Terça-feira: Escreva o primeiro rascunho

Quarta-feira: Editar e escrever o segundo rascunho

Quinta-feira: Adicionar elementos de design

Sexta-feira: Clique em Enviar

➡️ Leia mais: Modelos de boletins informativos gratuitos para o Google Docs

3. Use a IA a seu favor

Há muitas coisas que a IA pode fazer para facilitar o gerenciamento de boletins informativos. Ela pode fazer um brainstorming de ideias de boletins informativos por e-mail, criar esboços, escrever rascunhos alinhados com o tom da sua marca, refinar cópias de marketing e muito mais.

Por exemplo, o assistente de redação incorporado do ClickUp Brain garantirá que seu boletim informativo soe profissional, envolvente e de acordo com a marca. A ferramenta pode fazer a curadoria de uma introdução, resumir os principais insights ou criar chamadas para ação:

Reescreva e refine seu conteúdo para obter mais clareza e tom

Verifique a ortografia e a gramática em tempo real - não são necessários plug-ins

Sugira respostas rápidas para responder mais rapidamente ao feedback do boletim informativo

Escreva e refine o conteúdo do boletim informativo com o ClickUp Brain

Ou, se preferir fazer um brainstorming em voz alta por meio de reuniões de equipe ou anotações de voz, o ClickUp Brain pode transcrever reuniões e anotações de voz em texto estruturado, transformando automaticamente suas ideias em rascunhos de boletins informativos prontos para uso.

Deseja padronizar o formato de seu boletim informativo? O Ask Brain gera modelos para tarefas, documentos e projetos, facilitando a criação de conteúdo em escala. Crie e configure estruturas de boletins informativos recorrentes, calendários editoriais e sequências de alcance com o ClickUp Automations para manter seus fluxos de trabalho organizados e eficientes.

Crie automações personalizadas com prompts de linguagem natural usando o ClickUp Brain

Dica profissional: Assista a tutoriais sobre o uso de IA para escrever e-mails para equilibrar a conveniência do conteúdo de IA com o frescor de sua própria abordagem.

4. Acompanhe e ajuste ao longo do tempo

Todos os meses, reserve um período de tempo para avaliar o desempenho do seu boletim informativo e quais elementos precisam de atenção.

Concentre-se em aspectos como Quais tópicos obtêm as maiores taxas de abertura? Que tipo de respostas por e-mail você está obtendo? Qual é a taxa de cliques em suas CTAs?

As respostas fornecerão informações essenciais sobre como ajustar sua estratégia de boletim informativo para atender às necessidades de seus assinantes.

Com o ClickUp Dashboards, você pode configurar uma visão unificada das principais métricas de boletins informativos, como taxas de abertura, níveis de envolvimento e crescimento de assinantes. Em vez de extrair relatórios manualmente, deixe que seu painel faça o trabalho, fornecendo informações em tempo real em um piscar de olhos.

Visualize o desempenho de seu boletim informativo com o ClickUp Dashboards

Use gráficos, listas e tabelas para visualizar tendências ao longo do tempo. Quer saber quando o envolvimento cai ou quando uma campanha tem um desempenho excepcional? Configure alertas para notificá-lo quando determinados limites forem atingidos para que você possa agir rapidamente.

Obtenha, configure e envie seu boletim informativo com o ClickUp

Os melhores boletins informativos aparecem nas caixas de entrada de seus assinantes quando devem aparecer, sempre, sem falta.

Os exemplos de boletins informativos abordados neste blog trazem variedade ao seu boletim informativo e mantêm os leitores envolvidos. Quando você tiver um fluxo de trabalho estruturado no qual possa confiar e um processo de avaliação e ajuste, já estará na metade do caminho.

Com o ClickUp, você pode gerenciar fluxos de trabalho de boletim informativo de ponta a ponta, desde a geração de ideias até o acompanhamento do desempenho. Ele tem as ferramentas e os recursos certos para simplificar seu processo, otimizar a colaboração, acompanhar o desempenho do conteúdo e manter sua estratégia de boletim informativo organizada.

Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo.