As 10 melhores alternativas ao Epicflow em [ano]

O Epicflow lida bem com a visibilidade do pipeline.

Mas, com isso, sua equipe fica presa a aplicativos separados para tarefas, documentos e colaboração diária. Com 68% dos profissionais sem tempo suficiente de concentração ininterrupta devido à alternância entre aplicativos, essa fragmentação tem um custo alto.

Este guia apresenta as principais alternativas ao Epicflow, que vão desde ferramentas dedicadas de agendamento até espaços de trabalho convergentes onde o planejamento de recursos coexiste com a execução, para que você possa encontrar a opção mais adequada à forma como sua equipe realmente trabalha.

10 alternativas ao Epicflow em resumo

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp Espaço de trabalho de IA convergente, Tarefas e Visualizações, Visualização de carga de trabalho, Automações, ClickUp Brain, Superagentes, Revisão, Painéis, Controle de tempo e Chat Equipes de todos os tamanhos que buscam entrega, colaboração e visibilidade de recursos em um único sistema integrado Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas Jira Planejamento de sprints, roteiros avançados (planos), mapeamento de dependências, JQL, relatórios de burndown e velocidade Equipes de software ágeis que gerenciam sprints e backlogs em grandes empresas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 7,91 por usuário por mês Float Agendamento por arrastar e soltar, % de utilização, folgas e horas de trabalho, orçamentos de projetos Equipes de pequeno a médio porte que desejam um agendamento visual simples e verificações rápidas de capacidade Os planos pagos custam a partir de US$ 8,50 por pessoa cadastrada por mês Resource Guru Calendário de recursos, gerenciamento de conflitos, acompanhamento de folgas, reservas provisórias Equipes pequenas que precisam de um agendamento simples e gestão de férias Os planos pagos custam a partir de US$ 5 por pessoa por mês Monday.com Quadros personalizados, widget de carga de trabalho, linha do tempo e diagrama de Gantt, automações, painéis Equipes e agências de médio porte que buscam uma gestão de trabalho flexível com visualizações básicas de recursos Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12 por usuário por mês Runn Gráficos de capacidade em tempo real, planilhas de horas, utilização, planejamento de cenários, previsão financeira Agências e consultorias de todos os tamanhos que precisam de alocação de recursos vinculada a previsões Os planos pagos custam a partir de US$ 9 por usuário por mês Celoxis Planejamento de portfólio, gráficos de carga de recursos, programação multiprojetos, acompanhamento de tempo e custos PMOs que precisam de controle em nível de portfólio e otimização de recursos em grandes organizações Os planos pagos custam a partir de US$ 10 por usuário Previsão Agendamento assistido por IA, painéis de utilização, acompanhamento de orçamento, planejamento no estilo PSA Grandes equipes de serviços profissionais otimizando a utilização e a rentabilidade Preços personalizados Teamwork.com Entrega de projetos para clientes, agendador de recursos, visualizações da carga de trabalho, controle de horas com faturamento Equipes de atendimento ao cliente, de pequeno a grande porte, que precisam de gerenciamento de projetos e recursos em um único lugar Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,99 por usuário por mês Kelloo Previsão de demanda, programação baseada em competências, painéis de portfólio, planejamento de cenários hipotéticos PMOs de pequeno a médio porte que planejam a capacidade de longo prazo em um pipeline de projetos Os planos pagos custam a partir de US$ 2,09 por recurso por mês

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

Por que optar por alternativas ao Epicflow?

A maioria das pessoas começa a procurar alternativas ao Epicflow quando percebe que não precisa apenas de visibilidade dos recursos, mas de uma maneira mais rápida de planejar, colaborar e realmente executar o trabalho sem ferramentas extras ou manutenção pesada. Aqui estão os principais motivos:

Multiplicação de ferramentas e alternância de contexto: O trabalho acaba espalhado por chats, documentos, planilhas e sua ferramenta de gerenciamento de projetos, de modo que atualizações e decisões ficam espalhadas por toda parte, e a execução fica mais lenta

Custo elevado de configuração e administração: Se o sistema precisar de ajustes constantes para manter a precisão, as equipes deixam de confiar nele, e a adoção diminui gradualmente

Flexibilidade limitada para diferentes fluxos de trabalho: O que funciona para um tipo de projeto pode parecer rígido para equipes multifuncionais que precisam lidar com tarefas pontuais, campanhas e prioridades em constante mudança

Colaboração ineficaz no trabalho: quando feedback, aprovações e transferências de tarefas não estão integrados às tarefas, você acaba com longas sequências de comentários, perda de contexto e retrabalho

Os relatórios não refletem a forma como o trabalho é entregue : não é possível acompanhar facilmente as métricas solicitadas pelos líderes, como atrasos em marcos, tempo bloqueado, alterações no escopo ou produtividade por equipe

Dificuldades de escalabilidade à medida que a equipe cresce: À medida que mais projetos e pessoas se acumulam, fica mais difícil manter as prioridades alinhadas, as cargas de trabalho equilibradas e as dependências claras

As melhores alternativas ao Epicflow para usar

Vamos agora nos aprofundar para analisar as principais alternativas ao Epicflow que você pode escolher:

1. ClickUp (Ideal para consolidar recursos, entrega, colaboração e IA em um único espaço de trabalho)

O Epicflow faz um bom trabalho na otimização de recursos, mas a maioria das equipes ainda acaba tendo que lidar com o restante do sistema operacional em outros lugares, em ferramentas diferentes e desconectadas.

E essa proliferação de ferramentas cresce rapidamente. De acordo com o Relatório sobre o Estado da Produtividade da ClickUp, equipes com baixo desempenho têm quatro vezes mais chances de usar mais de 15 ferramentas.

É nesse momento que você precisa de uma alternativa mais robusta, como o ClickUp. Trata-se de um Espaço de Trabalho de IA Convergente que reúne recursos, tarefas, documentos, chat, painéis, automações e IA em um único sistema conectado.

Veja como o ClickUp ajuda as equipes a planejar, entregar e manter o alinhamento:

Execute as tarefas do dia a dia no ClickUp Tasks

Startups e equipes dinâmicas não têm dificuldade com grandes planos. Elas têm dificuldade com as milhares de pequenas tarefas que se acumulam todos os dias. O ClickUp Tasks oferece a cada item de trabalho um único local para responsabilidade, prioridade, status, prazos e dependências. Isso garante que nada do que você adicionar à sua lista de tarefas se perca.

Dê a cada etapa um local rastreável para responsabilização e prazos com as Tarefas do ClickUp

E como cada equipe gosta de visualizar o trabalho de maneira diferente, você pode associar tarefas às Visualizações do ClickUp para se adequar à forma como sua equipe trabalha. Use a Lista para backlogs estruturados, o Quadro para fluxo, o Calendário para prazos e as visualizações no estilo Linha do Tempo quando a sequência for importante.

Identifique riscos de capacidade antecipadamente com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Quando você está em expansão, o risco real surge quando há trabalho demais para as pessoas erradas no momento errado. A Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp ajuda você a ver a capacidade da equipe que pode ser utilizada em tempo real para detectar sobrecargas antes que elas se transformem em prazos perdidos ou esgotamento.

Entenda a capacidade de trabalho da sua equipe e entre departamentos com a Visualização de Carga de Trabalho do ClickUp

Você pode visualizar a carga de trabalho por responsável em um intervalo de datas, compará-la com a capacidade de cada pessoa e reequilibrá-la rapidamente, transferindo responsabilidades ou ajustando cronogramas. Isso é especialmente útil quando um projeto parece estar indo bem por si só, mas as mesmas poucas pessoas estão discretamente lidando com outras três prioridades em paralelo.

Obtenha respostas instantâneas e saiba os próximos passos com o ClickUp Brain

À medida que seus projetos crescem, o maior gargalo passa a ser o contexto. As atualizações ficam nas tarefas, as especificações nos Docs, as decisões nos comentários, e ninguém tem tempo de juntar tudo isso antes da próxima reunião.

O ClickUp Brain resolve isso permitindo que você faça perguntas diretamente dentro do seu espaço de trabalho e obtenha respostas relacionadas ao seu trabalho. Ele pode resumir longas sequências de tarefas, extrair decisões importantes de qualquer lugar do seu espaço de trabalho e transformar atualizações confusas em itens de ação executáveis que você pode atribuir imediatamente.

Obtenha respostas contextuais sobre o seu trabalho com o ClickUp Brain

Então, em vez de gastar 20 minutos se atualizando, você pode perguntar ao Brain:

“O que está impedindo esse lançamento neste momento?”

“Resuma o que mudou neste projeto esta semana”

“Transforme este resumo da reunião em tarefas com responsáveis e prazos”

🚀 Vantagem do ClickUp: Use os Super Agents do ClickUp como sua camada operacional sempre ativa. Os Super Agents são colegas de equipe do ClickUp alimentados por IA que trabalham com o contexto completo do espaço de trabalho e podem executar fluxos de trabalho de várias etapas em seu nome. Em poucas palavras, eles podem monitorar o trabalho, identificar riscos e tomar medidas com base nas instruções, ferramentas e permissões que você lhes fornecer. Digamos que você configure um Super Agent para ser executado em uma programação, e ele: Cria tarefas de acompanhamento quando algo fica para trás

Verifica um Espaço do ClickUp em busca de tarefas atrasadas ou bloqueadas

Publica um resumo semanal com os próximos passos

Decide a melhor opção para a tarefa e atribui o trabalho

Mantenha o trabalho em andamento automaticamente com as automações do ClickUp

Muito trabalho fica parado em pequenas transferências quando você faz parte de equipes em hipercrescimento. Digamos que alguém altere um status, mas o responsável nunca seja notificado. Uma tarefa é criada, mas ninguém a atribui. Uma data de vencimento muda, e nada a jusante é atualizado.

As automações do ClickUp ajudam a eliminar esse tipo de perda gradual, transformando etapas rotineiras do fluxo de trabalho em regras baseadas em gatilhos.

Automatize atribuições de tarefas, notificações e fluxos de trabalho usando o ClickUp Automations

Você pode automatizar tarefas enfadonhas, mas essenciais, como atribuir tarefas quando elas entram em um determinado status, aplicar um modelo quando uma nova solicitação chega, passar o trabalho para a próxima etapa após a aprovação ou lembrar as partes interessadas quando os prazos estão se aproximando.

Principais recursos do ClickUp

Prós e contras do ClickUp

Prós:

Plataforma tudo-em-um: gerenciamento de recursos, tarefas, documentos e chat em um único espaço de trabalho, eliminando a necessidade de gerenciamento de recursos, tarefas, documentos e chat em um único espaço de trabalho, eliminando a necessidade de alternar entre tarefas

Recursos nativos de IA: O ClickUp Brain tem acesso total aos dados do seu espaço de trabalho, fornecendo insights contextuais e acionáveis

Flexível para equipes de qualquer tamanho: a plataforma se adapta desde profissionais individuais até PMOs corporativos, sem obrigá-lo a usar produtos diferentes

Contras:

Curva de aprendizado básica: O nível de personalização pode parecer um pouco assustador no início; é melhor começar pelos recursos básicos

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2 : 4,7/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

Adoro o ClickUp porque torna o gerenciamento dos nossos projetos realmente simples. Ele reúne recursos que antes eu só encontrava em outros programas, como canais, chats e agentes de IA. Com tudo gerenciado a partir de uma única plataforma, todo o contexto de trabalho fica em um só lugar, então não há necessidade de alternar constantemente entre diferentes ferramentas. Isso faz uma grande diferença e é uma ajuda enorme no nosso trabalho diário.

Adoro o ClickUp porque torna o gerenciamento dos nossos projetos realmente simples. Ele reúne recursos que antes eu só encontrava em outros programas, como canais, chats e agentes de IA. Com tudo gerenciado a partir de uma única plataforma, todo o contexto de trabalho fica em um só lugar, então não há necessidade de alternar constantemente entre diferentes ferramentas. Isso faz uma grande diferença e é uma ajuda enorme no nosso trabalho diário.

2. Jira (Ideal para equipes de software ágeis que precisam de planejamento de capacidade baseado em sprints)

via Jira

Se você está avaliando alternativas ao Epicflow, o Jira costuma ser uma boa opção quando seu trabalho está ligado à entrega de software, fluxos de trabalho de engenharia e equipes de software Agile. Ele é construído em torno de uma única fonte de verdade para itens de trabalho (issues) e os fluxos de trabalho que os levam da ideia até o lançamento.

O Jira se destaca quando você precisa de uma camada de planejamento além da execução. Com a linha do tempo e os Roadmaps Avançados (Planos) do Jira, as equipes podem mapear dependências, alinhar vários projetos e gerenciar a alocação da equipe em relação à capacidade à medida que os planos mudam.

Os melhores recursos do Jira

Planos de trabalho avançados: planeje o trabalho entre várias equipes com mapeamento de dependências e receba alertas quando um sprint estiver sobrecarregado

Encontre qualquer coisa rapidamente com o JQL: Divida grandes backlogs e trabalhos em andamento usando a Jira Query Language para que as equipes possam criar visualizações precisas para triagem, lançamentos, controle de qualidade e verificações de responsabilidade

Relatórios de velocidade e burndown: acompanhe a quantidade de trabalho que sua equipe conclui por sprint para informar um planejamento de capacidade realista para o futuro

Prós e contras do Jira

Prós:

Suporte Deep Agile: Desenvolvido especificamente para desenvolvimento de software com recursos nativos que outras ferramentas apenas aproximam

Integração com o ecossistema da Atlassian: conecta-se perfeitamente ao Confluence, Bitbucket e Trello para um ambiente de desenvolvimento unificado

Linguagem de consulta poderosa (JQL): Crie filtros e relatórios personalizados para análises sofisticadas de recursos

Contras:

Curva de aprendizado íngreme: a interface pode ser confusa, e a configuração dos fluxos de trabalho exige um esforço inicial significativo

Menos adequado para equipes não técnicas: equipes de negócios frequentemente consideram a terminologia e a estrutura do Jira confusas

O Advanced Roadmaps tem disponibilidade limitada: os principais recursos de planejamento de capacidade exigem acesso de nível superior

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 7,91 por usuário/mês

Premium: US$ 14,54 por usuário/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2 : 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 15.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um avaliador do G2 diz: É possível criar painéis especializados, o que facilita a visualização das informações da maneira que eu preciso. O esforço pode ser estimado usando pontos de história e pontos de controle de qualidade, o que ajuda no planejamento e no acompanhamento. Ele também oferece suporte ao gerenciamento de vários projetos em um único lugar, o que é conveniente para gerenciar o trabalho entre equipes ou iniciativas.

Um avaliador do G2 diz:

É possível criar painéis especializados, o que facilita a visualização das informações da maneira que eu preciso. O esforço pode ser estimado usando pontos de história e pontos de controle de qualidade, o que ajuda no planejamento e no acompanhamento. Ele também oferece suporte ao gerenciamento de vários projetos em um único lugar, o que é conveniente para gerenciar o trabalho entre equipes ou iniciativas.

É possível criar painéis especializados, o que facilita a visualização das informações da maneira que eu preciso. O esforço pode ser estimado usando pontos de história e pontos de controle de qualidade, o que ajuda no planejamento e no acompanhamento. Ele também oferece suporte ao gerenciamento de vários projetos em um único lugar, o que é conveniente para gerenciar o trabalho entre equipes ou iniciativas.

📚 Leia mais: Melhores alternativas e concorrentes do Jira para equipes ágeis

3. Float (Ideal para agendamento visual de recursos com simplicidade)

via Float

Se o seu principal desafio é apenas descobrir quem está disponível e quando, uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos pode parecer um pouco complexa de cara. Você só quer um agendamento de recursos simples e visual, sem recursos extras. O Float foi projetado exatamente para isso, oferecendo aos gerentes de recursos uma interface limpa, do tipo arrastar e soltar, para visualizar a disponibilidade rapidamente.

Ele se concentra em fazer bem uma coisa: o planejamento de recursos. A visualização de capacidade mostra as porcentagens de utilização, e você pode identificar lacunas ou sobrealocação rapidamente.

Principais recursos do Float

Programe o trabalho visualmente com o recurso de arrastar e soltar: atribua pessoas a projetos em uma linha do tempo dinâmica e, em seguida, reorganize rapidamente quando as prioridades mudarem

Férias e horário de trabalho: Elabore planos com base na capacidade real, levando em consideração férias, feriados e horários individuais

Orçamento do projeto: Acompanhe as horas programadas em relação aos orçamentos do projeto para evitar Acompanhe as horas programadas em relação aos orçamentos do projeto para evitar o aumento do escopo do ponto de vista dos recursos

Prós e contras do Float

Prós:

Interface visual intuitiva: a visualização da programação é imediatamente compreensível, exigindo um treinamento mínimo

Funcionalidade focada: evita o excesso de recursos, concentrando-se no agendamento de recursos

Integrações robustas: Conecta-se a ferramentas de gerenciamento de projetos como Asana e Trello

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos: sem gerenciamento de tarefas nativo, gráficos de Gantt ou documentação

Os relatórios poderiam ser mais detalhados: Carece das análises avançadas das plataformas completas de gerenciamento de projetos

Sem controle de horas nativo: requer uma integração para comparar as horas programadas com as horas efetivamente trabalhadas

Preços variáveis

Starter: US$ 8,50 por pessoa cadastrada/mês

Pro: US$ 14 por pessoa/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Float

G2 : 4,3/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Float?

Um avaliador do G2 diz: O Float.com oferece uma maneira intuitiva e visual de gerenciar a capacidade da equipe e o planejamento de recursos. A interface baseada em linha do tempo facilita a visualização da disponibilidade, evita a sobrealocação e permite planejar projetos com eficiência. Ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas e melhora a utilização geral sem complexidade desnecessária.

Um avaliador do G2 diz:

O Float.com oferece uma maneira intuitiva e visual de gerenciar a capacidade da equipe e o planejamento de recursos. A interface baseada em linha do tempo facilita a visualização da disponibilidade, evita a sobrealocação e permite planejar projetos com eficiência. Ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas e melhora a utilização geral sem complexidade desnecessária.

O Float.com oferece uma maneira intuitiva e visual de gerenciar a capacidade da equipe e o planejamento de recursos. A interface baseada em linha do tempo facilita a visualização da disponibilidade, evita a sobrealocação e permite planejar projetos com eficiência. Ele ajuda as equipes a se manterem alinhadas e melhora a utilização geral sem complexidade desnecessária.

📮 ClickUp Insight: 64% dos funcionários trabalham ocasionalmente ou com frequência fora do horário programado, com 24% registrando horas extras na maioria dos dias! Isso não é flexibilidade — é trabalho sem fim. 😵‍💫 As Tarefas do ClickUp ajudam você a dividir grandes metas em etapas menores e mais gerenciáveis, para que você sempre saiba o que fazer a seguir — sem se sentir sobrecarregado. Basta pedir à IA do ClickUp para gerar subtarefas, adicionar listas de verificação e mapear dependências para se manter organizado e no controle. Enquanto isso, as Automações do ClickUp simplificam o trabalho rotineiro ao lidar com atualizações, atribuições e lembretes — para que você gaste menos tempo com tarefas repetitivas e mais tempo com o que realmente importa. 🚀 💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp — mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.

4. Resource Guru (Ideal para agendamento simplificado de equipes e gestão de férias)

via Resource Guru

Nada atrapalha mais um plano de projeto do que perceber que você agendou o seu designer-chefe para dois compromissos ao mesmo tempo. O Resource Guru foi desenvolvido para evitar isso.

Ele ajuda as equipes a evitar sobrecarregamento de compromissos com uma visualização precisa do calendário que mostra disponibilidade, tarefas agendadas e folgas em um único lugar, com suporte para gerenciamento de férias.

Um dos destaques é o gerenciamento de conflitos, que detecta automaticamente quando alguém está programado além de sua capacidade ou agendado para tarefas que se sobrepõem.

Principais recursos do Resource Guru

Calendário visual de recursos: Um calendário organizado e codificado por cores mostra todas as reservas da equipe

Agendamentos flexíveis quando os planos mudam: use agendamentos com vários recursos e provisórios para reservar capacidade e, em seguida, confirme assim que os escopos e as datas forem definidos

Gerenciamento de licenças: acompanhe férias e licenças médicas no mesmo sistema, para que os cálculos de capacidade reflitam a realidade

Prós e contras do Resource Guru

Prós:

Simples e direto: Gerencia a programação da equipe e o acompanhamento da disponibilidade sem complicações desnecessárias

A detecção de conflitos evita sobrelotamento: alertas automáticos de conflito identificam erros antes que eles afetem a entrega do projeto

Painéis pessoais para membros da equipe: cada pessoa pode verificar sua própria agenda sem precisar perguntar aos gerentes

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos: Uma ferramenta puramente de agendamento, sem gerenciamento de tarefas ou automação

Relatórios básicos: os relatórios abrangem a utilização, mas carecem de profundidade para análises complexas de portfólio

Sem controle de horas nativo: Não é possível comparar as horas programadas com as horas efetivas sem uma integração de terceiros

Preços do Resource Guru

Grasshopper: US$ 5 por pessoa/mês

Blackbelt: US$ 8 por pessoa/mês

Master: US$ 12 por pessoa/mês

Avaliações e comentários sobre o Resource Guru

G2 : 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Resource Guru?

Um avaliador do G2 diz: O RG é intuitivo e fácil de usar. Funciona muito bem para nós porque os horários e as pessoas estão sempre mudando, e podemos atualizar compromissos de forma rápida e fácil para que todos fiquem informados em tempo real.

Um avaliador do G2 diz:

O RG é intuitivo e fácil de usar. Funciona muito bem para nós porque os horários e as pessoas estão sempre mudando, e podemos atualizar compromissos de forma rápida e fácil para que todos fiquem informados em tempo real.

O RG é intuitivo e fácil de usar. Funciona muito bem para nós porque os horários e as pessoas estão sempre mudando, e podemos atualizar compromissos de forma rápida e fácil para que todos fiquem informados em tempo real.

5. Monday.com (Ideal para gerenciamento visual de tarefas com visualizações de recursos)

O Monday.com oferece uma plataforma altamente personalizável, na qual o acompanhamento de recursos está integrado diretamente à execução do projeto. Isso é perfeito para equipes que desejam criar seus próprios fluxos de trabalho sem serem forçadas a seguir uma estrutura rígida.

Ele é construído em torno de painéis que você pode moldar de acordo com seus fluxos de trabalho e, em seguida, adicionar automação, painéis de controle e integrações para que a execução permaneça organizada à medida que o trabalho cresce.

Além disso, o widget Workload auxilia no gerenciamento da carga de trabalho, exibindo a capacidade da equipe com base em estimativas de esforço.

Principais recursos do Monday.com

Planejamento de capacidade com foco na carga de trabalho: use o Workload para identificar instantaneamente excesso ou falta de capacidade

Visualizações de linha do tempo e Gantt: visualize cronogramas de projetos com dependências para identificar visualize cronogramas de projetos com dependências para identificar gargalos de recursos no plano

Assistente de IA do Monday: Gere resumos de tarefas, redija atualizações e automatize tarefas rotineiras

Prós e contras do Monday.com

Prós:

Altamente visual e intuitivo: a interface baseada em quadro é fácil de ser adotada rapidamente pelas equipes

Personalização flexível: crie fluxos de trabalho, painéis e automações personalizados para se adequarem aos processos da sua equipe

Ecossistema multiprodutos: Oferece produtos separados para CRM, Desenvolvimento e Serviços

Contras:

A precisão da carga de trabalho depende das estimativas de esforço: O widget Carga de Trabalho só é útil se sua equipe estimar consistentemente o esforço necessário para as tarefas

Limites de automação: O número de ações automatizadas por mês pode ser restritivo

Considerações sobre escalabilidade: o número mínimo de licenças pode exigir planejamento à medida que as equipes crescem

Preços do Monday.com

Gratuito

Padrão: US$ 12 por licença por mês

Pro: US$ 19/licença/mês

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Monday.com

G2 : 4,7/5 (mais de 15.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um avaliador do G2 diz: Isso nos ajuda a manter o controle dos projetos e facilita muito o planejamento e a programação das redes sociais.

Um avaliador do G2 diz:

Isso nos ajuda a manter o controle dos projetos e facilita muito o planejamento e a programação das redes sociais.

Isso nos ajuda a manter o controle dos projetos e facilita muito o planejamento e a programação das redes sociais.

📚 Leia mais: As melhores alternativas ao Monday para equipes

6. Runn (Ideal para planejamento de recursos em tempo real com previsão financeira)

via Runn

Para agências e consultorias, o planejamento de recursos é apenas metade do caminho — você também precisa saber se seus projetos são lucrativos.

O Runn oferece visibilidade em tempo real da capacidade da equipe, juntamente com as finanças do projeto. Além de monitorar quem está disponível, você também pode verificar se seus projetos estão no caminho certo para gerar lucro.

Ele combina o agendamento de recursos com o acompanhamento do orçamento e a previsão de receitas, e a plataforma é atualizada em tempo real à medida que as atribuições mudam.

Principais recursos do Runn

Gráficos de capacidade em tempo real: Veja as atualizações da utilização da equipe em tempo real à medida que você faz alterações na programação, sem atrasos na atualização

Mantenha previsões transparentes: Registre o tempo por meio do Runn Timesheets (ou importe de outros rastreadores) para comparar as horas planejadas com as reais e atualizar as previsões com base nos dados reais

Planejamento de cenários: simule cenários hipotéticos para ver como diferentes alocações de recursos afetariam a capacidade e os prazos

Prós e contras do Runn

Prós:

Atualizações em tempo real: as alterações são refletidas imediatamente em todas as visualizações

Integração financeira: Combinar o planejamento de recursos com o acompanhamento do orçamento oferece uma visão completa da saúde do projeto

Integração rápida: equipes pequenas podem começar a usar rapidamente, sem instalação ou configuração complexas

Contras:

Recursos limitados de gerenciamento de projetos: Não inclui gerenciamento de tarefas, documentação ou comunicação entre equipes

Ecossistema de integração mais restrito: Menos integrações nativas do que em plataformas maiores

Fornecedor menos estabelecido: Uma empresa menor, o que pode ser uma preocupação para organizações com requisitos rigorosos em relação aos fornecedores

Preços do Runn

Lite: US$ 9 por licença de recurso por mês

Padrão: US$ 13 por licença de recurso por mês

Avaliações e comentários do Runn

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Runn?

Um avaliador do G2 diz: O Runn funciona bem para nossa organização porque é barato, baseado na nuvem e atende às nossas necessidades de agendamento como gerentes de projeto.

Um avaliador do G2 diz:

O Runn funciona bem para nossa organização porque é barato, baseado na nuvem e atende às nossas necessidades de agendamento como gerentes de projeto.

O Runn funciona bem para nossa organização porque é barato, baseado na nuvem e atende às nossas necessidades de agendamento como gerentes de projeto.

7. Celoxis (Ideal para gestão de portfólio de projetos corporativos com otimização de recursos)

via Celoxis

Quando você é um PMO gerenciando dezenas de projetos ao mesmo tempo, precisa de uma plataforma capaz de lidar com a complexidade. O Celoxis oferece visibilidade centralizada dos recursos, com a capacidade de otimizar a alocação em todo o seu portfólio.

Ele também combina planejamento de projetos (Gantt, modelos, programação) com planejamento de recursos, para que você possa visualizar a carga de trabalho, atribuir funções e identificar conflitos de capacidade antecipadamente.

Além disso, o Celoxis oferece gráficos de carga de recursos que mostram a capacidade em todos os projetos, facilitando a identificação de membros da equipe sobrecarregados e a redistribuição do trabalho.

Os melhores recursos do Celoxis

Gráficos de carga de recursos: visualize a alocação de recursos em todos os projetos em uma única visualização

Planejamento multiprojeto: gerencie dependências e conflitos de recursos em um portfólio de projetos

Vincule a entrega ao prazo, ao custo e à rentabilidade: adicione recursos de planilhas de horas, cálculo de custos e faturamento à medida que você avança nos planos

Prós e contras do Celoxis

Prós:

Visibilidade em nível de portfólio: Projetado para organizações que gerenciam muitos projetos simultaneamente

Opções flexíveis de implantação: Disponível como instalação na nuvem ou no local

Funcionalidades avançadas de relatórios: amplas opções para relatórios personalizados e painéis de controle

Contras:

Interface desatualizada: A interface do usuário parece menos moderna do que a dos concorrentes mais recentes, o que pode afetar a aceitação pelos usuários

Curva de aprendizado mais íngreme: os recursos empresariais exigem configuração e treinamento

Comunidade de usuários menor: Menos recursos online e suporte da comunidade em comparação com plataformas maiores

Preços do Celoxis

Core: US$ 10 por usuário padrão

Essentials: US$ 25 por usuário padrão

Profissional: US$ 35 por usuário padrão

Empresas: US$ 45 por usuário padrão

Empresas: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Celoxis

G2 : 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Celoxis?

Um avaliador do G2 diz: Uma observação clara que fiz sobre o Celoxis é que ele ajuda a tornar o planejamento de projetos mais realista. Com muita frequência, os prazos dos projetos são definidos sem uma estimativa precisa da capacidade real e da carga de trabalho. As ferramentas de programação e planejamento do Celoxis me permitem organizar as tarefas de uma forma que torna o cronograma prático, em vez de puramente teórico. Achei isso especialmente útil porque reduz a frequência com que preciso voltar atrás e revisar o cronograma do projeto.

Um avaliador do G2 diz:

Uma observação clara que fiz sobre o Celoxis é que ele ajuda a tornar o planejamento de projetos mais realista. Com muita frequência, os prazos dos projetos são definidos sem uma estimativa precisa da capacidade real e da carga de trabalho. As ferramentas de programação e planejamento do Celoxis me permitem organizar as tarefas de uma forma que torna o cronograma prático, em vez de puramente teórico. Achei isso especialmente útil porque reduz a frequência com que preciso voltar atrás e revisar o cronograma do projeto.

Uma observação clara que fiz sobre o Celoxis é que ele ajuda a tornar o planejamento de projetos mais realista. Com muita frequência, os prazos dos projetos são definidos sem uma estimativa precisa da capacidade real e da carga de trabalho. As ferramentas de programação e planejamento do Celoxis me permitem organizar as tarefas de uma forma que torna o cronograma prático, em vez de puramente teórico. Achei isso especialmente útil porque reduz a frequência com que preciso voltar atrás e revisar o cronograma do projeto.

🌟 Bônus: E se você tivesse uma equipe de Agentes de IA à sua disposição para gerenciar toda a documentação e coordenação necessárias para o seu projeto, 24 horas por dia, 7 dias por semana? Basta escolher os mais relevantes na biblioteca pronta de Agentes de IA do ClickUp.

8. Forecast (Ideal para gerenciamento de projetos e recursos baseado em IA para serviços profissionais)

via Forecast

As empresas de serviços profissionais precisam otimizar um indicador-chave: a utilização. O Forecast é uma plataforma de automação de serviços profissionais (PSA) baseada em IA que ajuda as equipes a planejar projetos, alocar pessoal e acompanhar a entrega, sem perder de vista a utilização e a rentabilidade.

Em vez de tratar a alocação de recursos como uma entidade separada, ele reúne gerenciamento de projetos, gerenciamento de recursos, planejamento de capacidade e finanças em um único fluxo de trabalho integrado.

A ideia central é que você planeje o trabalho e a alocação de pessoal em um único lugar; então, o Forecast usa sinais de previsão assistidos por IA para ajudar as equipes a identificar mais cedo lacunas de utilização, riscos e pressão de entrega.

Principais recursos do Forecast

Agendamento automático por IA: A plataforma analisa a capacidade e as habilidades da equipe para recomendar a alocação ideal de tarefas

Acompanhamento do orçamento: monitore os orçamentos dos projetos juntamente com a alocação de recursos para verificar se o trabalho programado manterá a rentabilidade do projeto

Painéis de utilização: Acompanhe as taxas de utilização da equipe com painéis visuais para identificar membros subutilizados

Avalie os prós e os contras

Prós:

Recomendações baseadas em IA: sugestões automatizadas de agendamento reduzem o tempo que os gerentes dedicam à alocação de recursos

Foco em serviços profissionais: Desenvolvido com agências e consultorias em mente, com recursos como o acompanhamento de horas faturáveis

Plataforma integrada: Combina gerenciamento de projetos, programação de recursos e acompanhamento financeiro

Contras:

Focado em empresas: pode incluir mais recursos do que o necessário para equipes menores ou organizações com necessidades mais simples

As recomendações de IA exigem dados de qualidade: a qualidade das sugestões depende da precisão dos perfis de habilidades e das estimativas de tempo

Menos flexível para fluxos de trabalho que não sejam de PS: as premissas da plataforma podem não corresponder aos padrões de trabalho de outros setores

Previsão de avaliações e comentários

G2 : 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

Preços estimados

Preços personalizados

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Forecast?

Um avaliador do G2 diz: Adoro como o Forecast combina usabilidade com análise de dados. Ele oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar tarefas e registrar o tempo de trabalho para qualquer pessoa que use o sistema, mas também coleta uma série de métricas de dados úteis que podem ser manipuladas para fornecer insights poderosos de BI.

Um avaliador do G2 diz:

Adoro como o Forecast combina usabilidade com análise de dados. Ele oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar tarefas e registrar o tempo de trabalho para qualquer pessoa que use o sistema, mas também coleta uma série de métricas de dados úteis que podem ser manipuladas para fornecer insights poderosos de BI.

Adoro como o Forecast combina usabilidade com análise de dados. Ele oferece uma maneira rápida e fácil de encontrar tarefas e registrar o tempo de trabalho para qualquer pessoa que use o sistema, mas também coleta uma série de métricas de dados úteis que podem ser manipuladas para fornecer insights poderosos de BI.

9. Teamwork.com (Ideal para equipes que lidam diretamente com clientes e precisam de gerenciamento de recursos e projetos combinados)

Para agências que gerenciam trabalhos de clientes, seu planejador de recursos precisa estar conectado à entrega de projetos, ao controle de horas, à comunicação com o cliente e ao orçamento geral do projeto. O Teamwork.com integra tudo isso em uma única plataforma.

Você pode gerenciar projetos com tarefas, marcos, modelos e controle de tempo, e depois integrar a colaboração com o cliente para que as partes interessadas externas possam se manter informadas.

Ele também oferece suporte à camada de planejamento de recursos. O Schedule do Teamwork oferece uma visão geral da carga de trabalho entre pessoas e projetos, para que você possa criar alocações, planejar a capacidade com antecedência e identificar sobrecargas antes que elas afetem as datas de entrega.

Principais recursos do Teamwork.com

Agendador de recursos: visualize a capacidade da equipe e programe o trabalho entre projetos, integrado aos cronogramas dos projetos

Controle de tempo com horas faturáveis: controle o tempo diretamente nas tarefas e marque as horas como faturáveis ou não faturáveis

Gerenciamento de carga de trabalho: Veja o trabalho atribuído a cada membro da equipe e a capacidade disponível para identificar sobrealocação

Prós e contras do Teamwork.com

Prós:

Feito para agências: Recursos como portais de clientes e controle de horas faturáveis foram projetados para equipes que prestam serviços aos clientes

Plataforma integrada: Reduz a necessidade de várias assinaturas ao combinar gerenciamento de recursos, projetos e tempo

Acessível para equipes pequenas: estrutura de equipe flexível, sem exigir grandes compromissos mínimos

Contras:

Recursos de gerenciamento de recursos menos avançados do que as ferramentas dedicadas: O agendador é funcional, mas carece da profundidade das plataformas dedicadas exclusivamente ao gerenciamento de recursos

A interface pode parecer sobrecarregada: com tantos recursos, a interface do usuário às vezes pode parecer confusa

Limitações dos relatórios: Os recursos avançados de relatórios e portfólio têm disponibilidade limitada

Preços do Teamwork.com

Gratuito

Deliver: US$ 13,99/usuário/mês

Grow: US$ 25,99/usuário/mês

Avaliações e comentários sobre o Teamwork.com

G2 : 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Teamwork.com?

Um avaliador do G2 diz: A capacidade do Teamwork de auxiliar na estrutura organizacional, no alinhamento da equipe e no gerenciamento de tarefas e ferramentas organizacionais fáceis de usar permite que as equipes trabalhem juntas de forma integrada. Isso possibilita a atribuição rápida e fácil de tarefas, o acompanhamento de projetos e a comunicação com outras pessoas em um único programa, tornando possível um fluxo de trabalho eficaz e maior produtividade dos funcionários com o Teamwork. O Teamwork é a maneira ideal de melhorar o gerenciamento de projetos multidimensionais.

Um avaliador do G2 diz:

A capacidade do Teamwork de auxiliar na estrutura organizacional, no alinhamento da equipe e no gerenciamento de tarefas e ferramentas organizacionais fáceis de usar permite que as equipes trabalhem juntas de forma integrada. Isso possibilita a atribuição rápida e fácil de tarefas, o acompanhamento de projetos e a comunicação com outras pessoas em um único programa, tornando possível um fluxo de trabalho eficaz e maior produtividade dos funcionários com o Teamwork. O Teamwork é a maneira ideal de melhorar o gerenciamento de projetos multidimensionais.

A capacidade do Teamwork de auxiliar na estrutura organizacional, no alinhamento da equipe e no gerenciamento de tarefas e ferramentas organizacionais fáceis de usar permite que as equipes trabalhem juntas de forma integrada. Isso possibilita a atribuição rápida e fácil de tarefas, o acompanhamento de projetos e a comunicação com outras pessoas em um único programa, tornando possível um fluxo de trabalho eficaz e maior produtividade dos funcionários com o Teamwork. O Teamwork é a maneira ideal de melhorar o gerenciamento de projetos multidimensionais.

📚 Leia mais: Melhores alternativas ao Teamwork

10. Kelloo (Ideal para planejamento de recursos e análise de capacidade em nível de portfólio)

via Kelloo

O Kelloo foi desenvolvido para PMOs e gerentes de recursos que precisam prever a demanda e planejar a capacidade a longo prazo. Ele ajuda você a entender se possui as habilidades e a capacidade certas para o trabalho que está por vir.

Ele oferece um planejador visual de recursos para programar e alocar tarefas, além de identificar a disponibilidade, a utilização e os conflitos de pontos críticos em todo o seu conjunto de recursos.

A plataforma se concentra no planejamento de recursos em nível de portfólio, mostrando a demanda em todos os projetos e oferecendo suporte à análise de cenários hipotéticos para decisões estratégicas.

Principais recursos do Kelloo

Previsão da demanda por recursos: Preveja as necessidades futuras de recursos com base no seu pipeline de projetos para saber se você precisa contratar ou terceirizar

Agendamento baseado em competências: Atribua tarefas com base nas competências necessárias, e não apenas na disponibilidade

Painéis de planejamento de portfólio: visualize a alocação de recursos e a demanda em todo o portfólio de projetos

Prós e contras do Kelloo

Prós:

Foco no planejamento estratégico: Projetado para o planejamento de capacidade com visão de futuro, ajudando as organizações a planejar com antecedência de vários trimestres

Correspondência de competências: garante que as pessoas certas sejam designadas para o trabalho certo

Visibilidade em nível de portfólio: agrega dados de recursos de todos os projetos para uma visão geral

Contras:

Sem gerenciamento de projetos no nível das tarefas: Lida com o planejamento de recursos, mas não inclui recursos de gerenciamento de tarefas ou colaboração

Fornecedor menor: Menos estabelecido do que as plataformas de gerenciamento de projetos corporativas, com uma comunidade de usuários menor

Requer entrada de dados precisos: a qualidade das previsões depende da existência de planos de projeto e perfis de competências precisos no sistema

Preços do Kelloo

Mensal: US$ 2,09 por recurso (para 10 recursos)

Avaliações e comentários sobre o Kelloo

G2 : Não há avaliações suficientes

Capterra: 4,5/5 (mais de 30 avaliações)

Escolha a alternativa certa ao Epicflow para sua equipe

Escolher a ferramenta errada significa que você estará de volta aqui em seis meses, lidando com as mesmas frustrações.

É por isso que você precisa encontrar uma solução que faça tudo o que você precisa, desde o gerenciamento de projetos até o gerenciamento de recursos.

E essa solução é o ClickUp. É uma plataforma projetada para resolver o problema fundamental da fragmentação. Ao reunir seus planos de recursos, tarefas, documentos e conversas em um único lugar, você elimina o atrito que atrasa sua equipe.

Comece gratuitamente com o ClickUp e reúna seus planos de recursos, tarefas, documentos e conversas em um só lugar.

Perguntas frequentes

O Epicflow é uma ferramenta para otimização de recursos em múltiplos projetos, ideal para identificar futuros gargalos no pipeline de um projeto. Você deve considerar uma alternativa se precisar de uma plataforma que também inclua gerenciamento de tarefas nativo, colaboração em equipe e recursos de automação.

As alternativas diferem bastante na forma como lidam com o gerenciamento de múltiplos projetos. Ferramentas como o ClickUp oferecem gerenciamento integrado de portfólio e tarefas, enquanto plataformas como o Kelloo se concentram exclusivamente em previsões de alto nível, sem execução de tarefas.

As equipes de engenharia e de produto devem priorizar recursos como planejamento de capacidade baseado em sprints, integrações perfeitas com ferramentas de desenvolvimento como GitHub ou GitLab e acompanhamento da velocidade para orientar a alocação futura de recursos com base no desempenho anterior.

Sim, a IA pode agregar um valor significativo ao automatizar tarefas que, de outra forma, seriam realizadas manualmente pelos gerentes. Ela pode economizar horas por semana ao gerar resumos da carga de trabalho, identificar projetos em risco e sugerir a alocação ideal de tarefas com base nas competências e na disponibilidade.