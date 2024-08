10 melhores alternativas ao Resource Guru: Recursos, preços e classificações

O Resource Guru é um software de gerenciamento de recursos baseado em nuvem para gerentes de projeto.

Do agendamento ao controle de tempo, ele oferece um conjunto abrangente de recursos para simplificar o processo. Isso resulta em fluxos de trabalho otimizados, melhor produtividade, menos atrasos e nenhuma alocação insuficiente ou excessiva de recursos.

No entanto, o Resource Guru também tem seu quinhão de limitações, principalmente em termos de versatilidade. É por isso que ele funciona em determinados setores, como o de serviços profissionais, e tem dificuldades em outros.

Como alguém que já passou um tempo considerável lidando com vários softwares de gerenciamento de recursos, elaborei uma lista das melhores alternativas ao Resource Guru disponíveis atualmente. Dê uma olhada nela para encontrar o melhor software de gerenciamento de recursos para sua empresa em 2024.

O que você deve procurar nas alternativas ao Resource Guru?

Aqui estão os fatores que você deve considerar ao comparar diferentes alternativas ao Resource Guru:

Recursos: O primeiro aspecto que você deve considerar é a variedade de recursos do software. Um software robustoferramenta de gerenciamento de recursos deve ter uma abrangentealocação de recursosprogramação, planejamento e recursos de controle de tempo.

O primeiro aspecto que você deve considerar é a variedade de recursos do software. Um software robustoferramenta de gerenciamento de recursos deve ter uma abrangentealocação de recursosprogramação, planejamento e recursos de controle de tempo. Facilidade de uso: Outro fator que afeta a eficiência do software é se ele é fácil de navegar. Procure uma ferramenta intuitiva que ofereça uma vantagem sobre as demais em termos de facilidade de uso.

Outro fator que afeta a eficiência do software é se ele é fácil de navegar. Procure uma ferramenta intuitiva que ofereça uma vantagem sobre as demais em termos de facilidade de uso. Recursos de integração: Como líder, você precisará de algumas ferramentas e softwares suplementares para gerenciar seus recursos sem problemas. Portanto, escolha o software que ofereça integração com outras ferramentas de terceiros

Como líder, você precisará de algumas ferramentas e softwares suplementares para gerenciar seus recursos sem problemas. Portanto, escolha o software que ofereça integração com outras ferramentas de terceiros Avaliações: As avaliações e classificações anteriores oferecem insights mais profundos sobre o desempenho do software. Portanto, procure as avaliações de cada software na Internet para avaliar a confiabilidade, a satisfação do usuário e outros fatores vitais

As avaliações e classificações anteriores oferecem insights mais profundos sobre o desempenho do software. Portanto, procure as avaliações de cada software na Internet para avaliar a confiabilidade, a satisfação do usuário e outros fatores vitais Preço: Escolha o software que esteja dentro do escopo de seu orçamento. Faça isso e, ao mesmo tempo, garanta que ele venha com todos os recursos necessários para lidar com suas atividades comerciais diárias

As 10 melhores alternativas ao Resource Guru para usar em 2024

Confira esta lista das 10 melhores alternativas ao Resource Guru disponíveis em 2024:

1. ClickUp - Melhor para gerenciamento de recursos Software de gerenciamento de recursos ClickUp é uma ferramenta abrangente para supervisionar todos os seus recursos em um local central.

Para mim, a visibilidade é a parte mais importante do gerenciamento do meu processo de alocação de recursos. Com Visualização ClickUp s, posso personalizar o gerenciamento de tarefas de acordo com minhas necessidades específicas. Isso significa que posso acompanhar projetos, visualizar fluxos de trabalho e criar roteiros - tudo usando o mais de 15 exibições personalizadas !

Por exemplo, posso usar o Visualização da carga de trabalho do ClickUp para planejar e monitorar a capacidade total de trabalho da minha equipe. Mas se você precisar gerenciar a carga de trabalho de um funcionário individual, o Visualização da equipe do ClickUp vem em seu socorro.

Veja e gerencie a carga de trabalho de toda a sua equipe para alocar tarefas de forma mais eficiente com o ClickUp Workload View

De Painéis do ClickUp no ClickUp, você pode acessar cartões de sprint personalizados para gerenciar todos os seus recursos de uma só vez. Isso é excepcionalmente útil ao usar a ferramenta em tempo real.

Mas isso não é tudo. Se os seus fluxos de trabalho exigirem mais personalização, você poderá fazer isso facilmente com a API do ClickUp. Precisa de um aplicativo personalizado para controlar o tempo em um projeto específico? Nós o ajudamos!

Não tem tempo para criar um fluxo de trabalho desde o início? Obtenha 1000+ modelos prontos para uso e personalizáveis de Modelos do ClickUp . Do Relatório de Atividades ao Programa de Auditoria, há um modelo para todas as suas necessidades, prontamente disponível para uso.

Use o modelo ClickUp Resource Planning para identificar recursos, avaliar a disponibilidade e desenvolver um cronograma

Um dos meus modelos preferidos é o Modelo de planejamento de recursos do ClickUp . Seu layout intuitivo e visual me ajuda a planejar, monitorar e otimizar meus recursos. Esse modelo também me permite rastrear dependências ou conflitos de agendamento para evitar o excesso ou a falta de agendamento dos meus recursos. Faça o download deste modelo

Melhores recursos do ClickUp

Gerenciamento de tarefas: Divida os projetos em tarefas menores comTarefas do ClickUp *Gerenciamento de tempo: Acompanhe o tempo do projeto, defina estimativas e aloque tempo para cada uma das tarefas do projeto com oGerenciamento de tempo do ClickUp recurso.

Divida os projetos em tarefas menores comTarefas do ClickUp *Gerenciamento de tempo: Acompanhe o tempo do projeto, defina estimativas e aloque tempo para cada uma das tarefas do projeto com oGerenciamento de tempo do ClickUp recurso. Comunicação simplificada: UseBate-papo do ClickUp para esclarecer dúvidas em qualquer lugar e garantir um fluxo de trabalho contínuo

UseBate-papo do ClickUp para esclarecer dúvidas em qualquer lugar e garantir um fluxo de trabalho contínuo Ferramentas de colaboração: Organize a comunicação interna da equipe enviando e-mails diretamente doE-mail do ClickUp *Automação: Use as ferramentas de IA do ClickUp Brain para automatizar status, atualizações e resumos de projetos

Organize a comunicação interna da equipe enviando e-mails diretamente doE-mail do ClickUp *Automação: Use as ferramentas de IA do ClickUp Brain para automatizar status, atualizações e resumos de projetos Integrações do ClickUp: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas, como Slack, GitHub, HubSpot e Google Drive

Limitações do ClickUp

Todos os recursos não estão disponíveis no aplicativo móvel do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês ou por membro

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. LiquidPlanner - Melhor para agendamento preditivo

via LiquidPlanner O LiquidPlanner é um software de gerenciamento de projetos mais conhecido por seu recurso de programação preditiva. Se a sua equipe trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, recomendo essa alternativa do Resource Guru para otimizar melhor os fluxos de trabalho.

Com essa ferramenta, você pode acompanhar todos os diferentes projetos. Seus recursos de planejamento baseados em prioridades ajudam a manter o controle dos projetos de alto valor. Ele também se integra a ferramentas de gerenciamento de documentos como o Google Drive e o Dropbox e permite que você crie ferramentas personalizadas por meio de sua API aberta.

Melhores recursos do LiquidPlanner

Prever cronogramas e entregas de projetos com o Predictive Scheduling

Otimize os cronogramas da equipe com o Balanced Workload

Priorizar projetos com base em sua importância com o Perfect Prioritization

Acompanhe todas as incertezas ou riscos do seu plano com o Ranged Estimation

Obtenha dados e percepções de desempenho em tempo real com o Intelligent Insights

Limitações do LiquidPlanner

A configuração de projetos consome muito tempo

Faltam alguns recursos essenciais de faturamento e orçamento

Tem uma grande curva de aprendizado associada a ele

Preços do LiquidPlanner

Teste gratuito de 14 dias

Essenciais : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Profissional : $28/mês por usuário

: $28/mês por usuário Ultimate: uS$ 42/mês por usuário

Classificações e resenhas do LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (294 avaliações)

: 4.2/5 (294 avaliações) Capterra: 4.3/5 (667 avaliações)

3. Float - melhor para agendamento de recursos

via Float O Float é outra alternativa sólida ao Resource Guru, com uma abordagem de planejamento de recursos que coloca as pessoas em primeiro lugar.

A ferramenta oferece uma linha do tempo centralizada e em tempo real de seus projetos e força de trabalho para ajudá-lo a atribuir tarefas sistematicamente. Você pode usá-la para alocar tarefas com uma visão em tempo real das habilidades, da capacidade e da disponibilidade da sua equipe. Considero as atribuições baseadas em habilidades particularmente úteis para tarefas especializadas.

A ferramenta também permite planejar e gerenciar orçamentos com base em horas ou taxas para prever a capacidade e os gastos. Além disso, suas planilhas de horas pré-preenchidas o ajudam a controlar e orçar suas despesas em tempo real.

Melhores recursos do Float

Defina horários e locais de trabalho personalizados

Planeje um orçamento personalizado com base em horas/taxas

Agendar e monitorar a carga de trabalho por meio do recurso de agendamento de recursos

Sincronizar outras ferramentas de gerenciamento de projetos, como Asana e Trello

Compare as horas estimadas com as reais usando os recursos de gerenciamento de tempo

Integrar com ferramentas de terceiros, como Asana e Slack

Limitações de float

Não há previsão de receita do projeto disponível

Não é compatível com dispositivos móveis

Difícil de navegar

Preço flutuante

Teste gratuito de 14 dias

Inicial : uS$ 7,50/mês por usuário

: uS$ 7,50/mês por usuário Pro : $12,50/mês por usuário

: $12,50/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações flutuantes

G2 : 4.2/5 (1.240 avaliações)

: 4.2/5 (1.240 avaliações) Capterra: 4.5/5 (1.592 avaliações)

4. Trabalho em equipe - Melhor para colaboração em projetos

via Trabalho em equipe O Teamwork é um software dinâmico de gerenciamento de projetos que ajuda os usuários a gerenciar todos os aspectos das operações do cliente.

Ele permite planejar projetos, alocar recursos e colaborar com a sua equipe para agilizar o processo. Desde o planejamento diário da capacidade e o gerenciamento de despesas até a previsão de longo prazo, o conjunto de recursos do Teamwork abrange todos os aspectos da alocação de recursos.

Os recursos do Teamwork, como o indicador de eficiência, são inestimáveis no planejamento de cronogramas - com base na rapidez ou na lentidão com que uma determinada equipe ou um indivíduo pode realizar as tarefas atribuídas.

A ferramenta é compatível com iOS, Android, Windows e macOS.

Melhores recursos do trabalho em equipe

Controle o tempo, as taxas e o dinheiro gasto

Use modelos pré-criados e formulários de admissão

Personalize suas visualizações de carga de trabalho e fluxos de trabalho

Prever as necessidades futuras de recursos com base nos projetos e pipelines atuais

Identificar dependências de tarefas para evitar conflitos de agendamento

Integre-se a ferramentas como HubSpot e Google Drive

Limitações do trabalho em equipe

Não há suporte para bate-papo ao vivo

Não atende às necessidades de grandes empresas

Complexidade de uso

Preços do trabalho em equipe

**Gratuito para sempre

Entrega : uS$ 13,99/mês por usuário

: uS$ 13,99/mês por usuário Grow : $25,99/mês por usuário

: $25,99/mês por usuário Escala: Preços personalizados

Classificações e avaliações do trabalho em equipe

G2 : 4.4/5 (1.121 avaliações)

: 4.4/5 (1.121 avaliações) Capterra: 4.5/5 (859 avaliações)

5. Monday.com - Melhor para gerenciamento de fluxo de trabalho

via Monday.comSegunda-feira.com é uma solução completa de gerenciamento de trabalho. Ele oferece um conjunto abrangente de recursos que facilitam tanto o planejamento de projetos quanto a gerenciamento de recursos . Segunda-feira.com os painéis altamente intuitivos e personalizáveis do Monday.com facilitam para as equipes o gerenciamento de vários projetos ao mesmo tempo. É uma ferramenta poderosa que também ajuda na elaboração de estratégias, planejamento e execução de projetos.

Com recursos como mais de 10 exibições personalizadas, 30 widgets diferentes para exibição de informações e blocos de construção sem código, Segunda-feira.com é uma das alternativas mais confiáveis do Resource Guru.

Melhores recursos da Monday.com

Atribua tarefas diretamente aos membros da equipe com o People Columns

Escolha entre mais de 200 modelos de automação

Obtenha insights específicos sobre o desempenho usando painéis personalizados

Personalize seus fluxos de trabalho

Integre-se a ferramentas como Slack, Gmail e Outlook

Limitações da Monday.com

Sem acesso off-line

Alguns recursos exigem pagamento extra

Preços da Monday.com

**Gratuito para sempre

Básico : uS$ 12/mês por assento

: uS$ 12/mês por assento Standard : $14/mês por assento

: $14/mês por assento Pro : uS$ 24/mês por assento

: uS$ 24/mês por assento Empresarial: Preços personalizados

Monday.com classificações e avaliações

G2 : 4.7/5 (10.730 avaliações)

: 4.7/5 (10.730 avaliações) Capterra: 4.6/5 (4.794 avaliações)

6. Accelo - O melhor para automação de serviços profissionais (PSA)

via Accelo O Accelo permite que os usuários gerenciem projetos e recursos com uma combinação de metodologias tradicionais e ágeis. Ele é mais conhecido por seus recursos inovadores de controle de tempo. Por exemplo, ele ajuda a manter os orçamentos do projeto sob controle, monitorando as horas faturáveis e não faturáveis.

A plataforma suporta filtragem baseada em habilidades ao atribuir tarefas. Também é possível automatizar a atribuição de tarefas a membros específicos da equipe, com base em regras predefinidas. Depois que as tarefas são atribuídas, é possível automatizar os cronômetros para ajudar a sua equipe a aproveitar ao máximo cada minuto.

Ele também oferece integração perfeita com as principais ferramentas, como MailChimp, Google Workspace, Salesforce, etc., para simplificar ainda mais o processo.

Accelo melhores recursos

Use planilhas de horas automatizadas para o tempo do projeto econtrole de recursos* Personalizar status e fluxos de trabalho

Receba acionadores e notificações do projeto

Visualizar relatórios de tempo real versus tempo estimado para facilitargerenciamento de capacidade* Criar faturas baseadas em orçamento/progresso

Limitações do Accelo

Muito complexo para pequenas empresas

O aplicativo móvel não é totalmente funcional

Accelo preço

Teste gratuito de 7 dias

Profissional : Preços personalizados

: Preços personalizados Empresarial : Preços personalizados

: Preços personalizados Advanced : Preços personalizados

: Preços personalizados Elite: Preços personalizados

Accelo avaliações e críticas

G2 : 4.4/5 (502 avaliações)

: 4.4/5 (502 avaliações) Capterra: 4.5/5 (172 avaliações)

7. Wrike - O melhor para gerenciamento versátil de projetos

via Wrike O Wrike é uma ferramenta de gerenciamento de trabalho que permite escolher entre uma variedade de modelos personalizados, automatizar a entrada de trabalho com formulários de solicitação dinâmicos e muito mais.

A ferramenta permite que você veja a carga de trabalho da equipe em um relance, fornece recursos para colaboração em tempo real (pense em comentários e marcações) e facilita os ajustes imediatos com uma simples função de arrastar e soltar.

O Wrike também se integra a mais de 400 ferramentas e softwares de terceiros necessários para o gerenciamento de projetos, como Adobe, Jira e OneDrive.

Melhores recursos do Wrike

Salvar tarefas, projetos e pastas recorrentes

Visualizar a capacidade individual de cada membro da equipe para obter o melhorutilização de recursos* Crie painéis de controle personalizáveis

Automatizar fluxos de trabalho recorrentes

Verifique relatórios de auditoria sob demanda

Acesse a ferramenta no aplicativo móvel

Limitações do Wrike

A versão gratuita não tem recursos de controle de tempo

Não tem uma ferramenta de faturamento embutida

Tem uma curva de aprendizado associada a ela

Preços do Wrike

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados Pináculo: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Wrike

G2 : 4.2/5 (3.679 avaliações)

: 4.2/5 (3.679 avaliações) Capterra: 4.3/5 (2.629 avaliações)

8. Asana - Melhor para gerenciamento de trabalho

via Asana A Asana é uma solução de gerenciamento de trabalho com tecnologia de IA. Essa ferramenta ajuda os gerentes a acompanhar de perto todos os projetos que estão em andamento na empresa.

Todos os seus recursos se concentram em agendamento, planejamento e facilitação de fluxos de trabalho para maximizar a eficiência. Um dos recursos exclusivos da Asana - Metas - permite que você divida grandes metas em missões menores para ajudá-lo a executá-las e monitorá-las com mais eficiência.

Ao gerenciar projetos complexos ou várias equipes, o recurso de Portfólios da Asana pode ser útil. Isso lhe permite ver o panorama geral, acompanhar o progresso em projetos conectados e planejar estrategicamente a alocação de recursos para obter os melhores resultados.

A Asana também se integra às principais plataformas, como Microsoft Teams, Nave, MailChimp e Mosaic.

Melhores recursos da Asana

Arraste e solte tarefas para gerenciar a carga de trabalho

Medir o tempo real do projeto em relação ao tempo estimado

Compartilhe dados em mais de 270 ferramentas, como Slack e Microsoft Teams

Acesse gráficos e insights em tempo real

Use o recurso de dependências de tarefas para rastrear e evitar conflitos de agendamento

Limitações do Asana

A interface é difícil de navegar

Não há acesso off-line disponível

Preços da Asana

**Gratuito para sempre

Para iniciantes : uS$ 13,49/mês por usuário

: uS$ 13,49/mês por usuário Avançado : $30,49/mês por usuário

: $30,49/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2 : 4.3/5 (9.988 avaliações)

: 4.3/5 (9.988 avaliações) Capterra: 4.5/5 (12.612 avaliações)

9. ClickTime - O melhor para gerenciamento de planilhas de horas

via ClickTime Se você estiver procurando um software para encontrar uma ferramenta robusta para o gerenciamento de planilhas de horas, o ClickTime é uma opção que deve ser explorada.

O ClickTime possui recursos avançados de controle de tempo e orçamento. Do gerenciamento de projetos individuais aos recursos gerais, o ClickTime facilita tudo.

Ele também oferece configurações e percepções avançadas em seus fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode definir taxas de faturamento exclusivas para membros da equipe, funções ou projetos com base em seus conjuntos de habilidades especializadas. A ferramenta então rastreia as horas faturáveis e o ajuda a monitorar a lucratividade do projeto, evitando estouros de orçamento.

O ClickTime também tem um aplicativo móvel para usuários de Android e iOS.

Melhores recursos do ClickTime

Monitore a carga de trabalho da equipe para alocá-la com eficiência

Prever a disponibilidade da força de trabalho

Acesse a visibilidade em tempo real do andamento do projeto

Obter insights sobre desempenho e lucratividade

Integre-se com ferramentas como Slack, Sage e BambooHR

Limitações do ClickTime

Planejamento de recursos O Kantata é uma ferramenta completa para simplificar as diferentes atividades de gerenciamento de recursos, finanças e projetos de uma organização. O USP principal desse software é seu recurso inovador de previsão de recursos.

Ele permite que você compreenda o custo real dos recursos em relação à receita total do projeto para alocação lucrativa de tarefas.

O Kantata também simplifica o processo de trabalho com recursos externos, como freelancers ou prestadores de serviços. Você pode convidar recursos externos como "parceiros" e atribuir tarefas a eles diretamente na plataforma.

A Kantata também se integra a uma ampla gama de ferramentas e plataformas, como Salesforce, Netsuite e Xero. Em resumo, é uma alternativa confiável ao Resource Guru.

Melhores recursos da Kantata

Gerenciar cronogramas, demandas e retornos de projetos

Planejar e alocar melhor a carga de trabalho com a correspondência de inventário de habilidades

Configurar recomendações de recursos com base em dados

Usar ferramentas visuais como linhas do tempo, calendários e quadros de projetos

Limitações do Kantata

A interface do usuário é lenta

O registro de horas é fraco e mal projetado

Não há detalhes completos sobre preços disponíveis

Preços da Kantata

Preços personalizados

Classificações e resenhas da Kantata

G2 : 4.2/5 (1.401 avaliações)

: 4.2/5 (1.401 avaliações) Capterra: 4.2/5 (613 avaliações)

Comece a gerenciar seus recursos de forma eficiente com o ClickUp

O gerenciamento de recursos é uma atividade comercial dinâmica. As chances de sub/sobreutilização são altas se você não tomar decisões informadas.

Embora o Resource Guru ajude até certo ponto, a verdade é que ele deixa a desejar em alguns pontos.

É nesse ponto que o Gerenciamento de recursos do ClickUp ajuda! Desde a maximização da utilização de recursos até a otimização do tempo, o ClickUp é a melhor solução de gerenciamento de recursos para gerentes de projeto disponível no mercado atualmente.

Portanto, apresse-se - baixe o ClickUp hoje mesmo gratuitamente. Registre-se aqui !