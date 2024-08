10 melhores softwares de rastreamento de recursos para empresas em 2024

Como gerente de projetos, sua rotina diária pode parecer como se estivesse fazendo malabarismo com uma dúzia de tarefas com os olhos vendados. É por isso que gerenciamento de recursos sem software de rastreamento.

O software de rastreamento de recursos funciona como seus olhos, dando-lhe uma visão clara das habilidades, da disponibilidade e da carga de trabalho da sua equipe para projetos, equipamentos e finanças.

Sem ele, você corre o risco de sobrecarregar os funcionários, subutilizar os recursos disponíveis e encontrar obstáculos inesperados que atrasam os projetos e reduzem os lucros.

Portanto, em vez de deixar as coisas ao acaso e esperar que seus recursos se alinhem perfeitamente, encontre um software de rastreamento de recursos dentre os 10 melhores.

Não se preocupe! Estamos aqui para ajudar. Mas primeiro vamos determinar o que você precisa.

O que você deve procurar em um software de rastreamento de recursos?

O software de rastreamento de recursos é útil para otimizar o planejamento de projetos, a alocação de equipes e a eficiência geral. Mas o que torna o software de rastreamento de recursos ideal? Aqui está um detalhamento dos principais elementos que você deve procurar:

Visão centralizada: Funciona como uma única fonte de verdade, fornecendo uma visão geral clara de todos os seus recursos, incluindo pessoas, equipamentos e orçamento

Funciona como uma única fonte de verdade, fornecendo uma visão geral clara de todos os seus recursos, incluindo pessoas, equipamentos e orçamento Rastreamento em tempo real: Ajuda naplanejamento de recursosincluindo conhecimento humano, equipamentos, orçamento e até mesmo espaço físico. Essa visão holística permite a tomada de decisões informadas

Ajuda naplanejamento de recursosincluindo conhecimento humano, equipamentos, orçamento e até mesmo espaço físico. Essa visão holística permite a tomada de decisões informadas Gerenciamento de habilidades e disponibilidade: Esse recurso ajuda a mapear as habilidades e a disponibilidade da sua equipe, garantindo que você combine os recursos certos com as tarefas certas, evitando overbooking ou subutilização

Esse recurso ajuda a mapear as habilidades e a disponibilidade da sua equipe, garantindo que você combine os recursos certos com as tarefas certas, evitando overbooking ou subutilização Previsão e análise: Esse recurso permite que você preveja as necessidades futuras de recursos e identifique possíveis gargalos, possibilitandoplanejamento de capacidade e alocação de recursos

Esse recurso permite que você preveja as necessidades futuras de recursos e identifique possíveis gargalos, possibilitandoplanejamento de capacidade e alocação de recursos Relatórios e colaboração: A ferramenta escolhida deve gerar relatórios criteriosos para acompanhar o progresso e identificar áreas de melhoria, além de promover a colaboração contínua entre os membros da equipe

A ferramenta escolhida deve gerar relatórios criteriosos para acompanhar o progresso e identificar áreas de melhoria, além de promover a colaboração contínua entre os membros da equipe Integrações: A integração perfeita com ferramentas existentes, como software de gerenciamento de projetos e plataformas de comunicação, promove um fluxo de trabalho unificado e elimina silos de dados

A integração perfeita com ferramentas existentes, como software de gerenciamento de projetos e plataformas de comunicação, promove um fluxo de trabalho unificado e elimina silos de dados Intuitivo e fácil de usar: Uma interface fácil de usar é crucial para a adoção perfeita pela sua equipe. O agendamento simples de tarefas, a funcionalidade de arrastar e soltar e o acesso móvel são os principais recursos para simplificar o processo e minimizar a curva de aprendizado

Os 10 melhores softwares de monitoramento de recursos para usar em 2024

Adquirir um software de rastreamento de recursos é um investimento único que aumentará sua produtividade e os níveis de gerenciamento do trabalho. É preciso garantir que o software escolhido se alinhe bem ao tamanho da sua equipe, ao orçamento e às ferramentas existentes.

Agora que você conhece os benefícios de uma ferramenta de gerenciamento de recursos e de um software de rastreamento, vamos examinar os 10 melhores softwares de gerenciamento de recursos disponíveis no mercado.

1. ClickUp

Acompanhe a carga de trabalho da sua equipe, delegue tarefas com sabedoria e gerencie bloqueios com os ClickUp Dashboards Software de gerenciamento de recursos ClickUp é uma ferramenta de controle de recursos e uma plataforma abrangente de colaboração e produtividade.

Você pode aprimorar seus fluxos de trabalho diários com uma visão centralizada de todas as suas atividades com mais de 15 recursos flexíveis Visualizações do ClickUp . Isso inclui gerenciamento de carga de trabalho, relatórios, análises, tarefas atribuídas e tempo gasto em cada tarefa acessível em vários dispositivos.

Com Painéis do ClickUp no ClickUp Dashboards, você pode criar seu centro de controle de missão com mais de 50 widgets, como gráficos personalizados, sprints, acompanhamento de progresso, acompanhamento de tempo, carga de trabalho, visão geral do projeto e muito mais. API do ClickUp permite que você adicione elementos de marca e personalize o software.

Visualize tarefas e gerencie recursos, otimize cargas de trabalho e antecipe possíveis problemas com o modelo de planejamento de recursos do ClickUp

Adicione mais de 1000 Modelos do ClickUp ao software existente para alocar recursos, planejar um projeto, gerenciar tarefas em diferentes departamentos, planejar um evento ou gerenciar qualquer projeto que desejar!

Para facilitar seus esforços de planejamento de recursos, use Modelo de planejamento de recursos do ClickUp . Esse modelo foi criado para ajudá-lo a planejar, controlar e otimizar seus recursos.

Com esse modelo, é possível criar tarefas para cada meta de planejamento de recursos, atribuir tarefas a membros da equipe, designar cronogramas e acompanhar o progresso das tarefas com cinco status.

Você também pode configurar notificações para se manter atualizado, realizar reuniões regulares para reduzir bloqueios e monitorar ou analisar tarefas para garantir a máxima produtividade.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie seu fluxo de trabalho para gerenciar ativos, inventário, espaço de escritório, equipamentos comerciais e tarefas de equipe

UseCérebro ClickUppara automatizar resumos de projetos, atualizações de projetos e relatórios de status e criar modelos para qualquer uso

Envie e receba e-mails diretamente do site E-mail do ClickUp para organizar a comunicação com seus parceiros, fornecedores e clientes

Divida os projetos em açõesTarefas do ClickUp e subtarefas, atribua-as à sua equipe e adicione listas de verificação e dependências para processos claros e critérios de aceitação

Adicione comentários para esclarecer o que precisa ser feito, compartilhe anexos, atribua itens de ação a membros da equipe e crie canais emBate-papo do ClickUp para ter conversas em tempo real e entender a disponibilidade de recursos

Acompanhe o tempo, defina estimativas, adicione notas, visualize relatórios e atribua tempo para cada tarefa do tempo de suas equipes de qualquer lugar com oRastreamento de tempo do ClickUprecurso

Integre mais de 1.000 ferramentas e aplicativos comIntegrações do ClickUp como Asana, Trello, Airtable e Jira Software

Limitações do ClickUp

Usar a ferramenta em todo o seu potencial pode ser um desafio para novos usuários devido à sobrecarga de recursos

Nem todos os recursos foram incluídos no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Kantata

via Kantata O Kantata vai além do rastreamento básico de recursos e atua como uma potência de automação de serviços profissionais (PSA) projetada explicitamente para agências, consultorias e outras organizações de PSA.

Esse software se concentra na otimização de todo o ciclo de vida do projeto, desde carregamento de recursos e alocação para gerenciamento financeiro e relacionamentos com clientes.

melhores recursos do #### Kantata

Combine as pessoas certas com os projetos adequados com base em suas habilidades e conhecimentos específicos

Obtenha uma visão clara e em tempo real da carga de trabalho da sua equipe, do andamento do projeto e da utilização dos recursos

Preveja as necessidades futuras de recursos e planeje proativamente a capacidade do projeto

Acompanhe os orçamentos, os custos e a lucratividade do projeto em tempo real, permitindo decisões baseadas em dados e melhor controle financeiro

Fornecer aos clientes acesso seguro a atualizações de projetos, documentos e ferramentas de comunicação

Limitações do Kantata

Alguns usuários consideram a interface do usuário desatualizada e não tão intuitiva quanto outras soluções de software modernas

Alguns usuários relatam experiências mistas com o suporte ao cliente, citando dificuldades ocasionais para obter assistência oportuna e eficaz

Preços do Kantata

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Kantata

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 600 avaliações)

3. Flutuação

via Flutuação Float é um ferramenta de gerenciamento de recursos projetada para simplificar o planejamento de projetos, a programação e a alocação de recursos para empresas de todos os portes.

Ela ajuda as organizações a otimizar seus capacidade da equipe e garantir que as pessoas certas estejam trabalhando nas tarefas certas no momento certo.

Melhores recursos do Float

Tenha uma visão clara dedisponibilidade de recursoshabilidades e carga de trabalho atual por meio de sua interface interativa

Programar tarefas e recursos por meio de uma interface de arrastar e soltar

Crie diferentes cenários de projeto e preveja os possíveis requisitos de recursos

Acompanhe diretamente o tempo gasto nas tarefas

Obtenha um fluxo de trabalho centralizado e troca de dados integrando a plataforma com várias ferramentas de gerenciamento de projetos e comunicação

Limitações do Float

A estrutura de preços pode não ser adequada para todas as empresas, especialmente para equipes menores ou com orçamentos apertados

Embora o Float ofereça um aplicativo móvel, alguns usuários o consideram menos rico em recursos e menos fácil de usar em comparação com a versão para desktop

Preços do Float

Inicial: US$ 7,50/usuário por mês

US$ 7,50/usuário por mês Pro: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Float avaliações e comentários

G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)

4. Saviom

via Saviom A Saviom pretende ser uma solução futurista para empresas que buscam liberar todo o potencial de sua força de trabalho.

Fundada por empreendedores visionários, a Saviom conta com mais de 22 anos de experiência e uma clientela que inclui empresas da Fortune 500.

Além de ajudá-lo a rastrear recursos, a Saviom oferece recursos avançados, como gerenciamento de projetos alocação baseada em habilidades, recursos de previsão e relatórios em tempo real.

Melhores recursos do Saviom

Configure cronogramas de acordo com vários fatores, incluindo equipe, função, local, tipo de projeto e habilidades disponíveis

Aproveite as ferramentas de previsão e planejamento de capacidade para lidar proativamente com possíveis lacunas e garantir que você tenha os recursos certos disponíveis no momento certo

Obtenha uma visão clara e dinâmica da utilização de seus recursos com painéis de controle em tempo real e relatórios personalizáveis

Preveja a utilização de recursos faturáveis e identifique oportunidades de mobilizar recursos de trabalhos não faturáveis para faturáveis

Limitações do Saviom

Os recursos avançados podem envolver uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com as ferramentas mais simples de gerenciamento de recursos

Alguns usuários relatam que as opções de personalização podem ser limitadas em relação às suas expectativas

Preços do Saviom

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Saviom

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (20+ avaliações)

5. Planejador de hub

via Planejador de hub O Hub Planner adota uma abordagem centrada em recursos, enfatizando a importância de otimizar as habilidades individuais e maximizar o potencial da equipe.

Ele atende a empresas de todos os tamanhos, desde pequenas startups até grandes empresas, oferecendo uma interface amigável e recursos abrangentes.

Ao contrário das ferramentas que priorizam o gerenciamento de projetos, o Hub Planner se concentra em capacitar a sua equipe, fornecendo visibilidade clara da disponibilidade, das habilidades e da carga de trabalho.

Essa abordagem centrada no ser humano ajuda as empresas a criar um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, evita o esgotamento e melhora a produtividade dos funcionários.

Os melhores recursos do Hub Planner

Visualize a disponibilidade da sua equipe em tempo real com um mapa de calor dinâmico, que é um sistema intuitivo codificado por cores

Simplifique o processo de solicitação e aprovação de folgas com um recurso dedicado de gerenciamento de férias e PTO

Combine as pessoas certas com as tarefas certas com base em suas habilidades e experiências exclusivas

Adapte a plataforma aos seus fluxos de trabalho específicos adicionando campos personalizados e explore recursos avançados, como taxas de faturamento e gerenciamento de orçamento, grupos inteligentes e feriados globais por meio da biblioteca de extensões

Acesse programações, controle o tempo e comunique-se com a sua equipe, tudo com a conveniência do seu dispositivo móvel

Limitações do Hub Planner

Alguns usuários podem achar a interface visualmente menos atraente ou personalizável

Aqueles que gerenciam grandes equipes ou projetos complexos relatam ter encontrado limitações de escalabilidade

Preços do Hub Planner

Plug & Play: US$ 7/usuário por mês

US$ 7/usuário por mês Premium: US$ 18/usuário por mês,

US$ 18/usuário por mês, Líder de negócios: Preço personalizado

Hub Planner avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,2/5 (mais de 100 avaliações)

6. Mosaico

via Mosaico O Mosaic App é uma solução sofisticada baseada em IA que revoluciona a forma como as empresas gerenciam seu ativo mais valioso: as pessoas.

Seu objetivo é transcender as limitações das planilhas tradicionais e do software genérico com inteligência artificial para oferecer maior visibilidade, controle e eficiência na alocação de recursos.

Desde a simplificação da alocação de recursos do projeto e o aumento da produtividade da equipe até a garantia de um faturamento preciso e a previsão de necessidades futuras, o Mosaic App ajuda os gerentes de projeto como seus parceiros estratégicos no gerenciamento de recursos.

Melhores recursos do Mosaic

Obtenha insights em tempo real sobre a disponibilidade dos membros da equipe, a distribuição da carga de trabalho, as lacunas de habilidades e os possíveis gargalos do projeto

Acompanhe os custos do projeto, analise a rentabilidade dos recursos e gere faturas precisas, tudo em uma plataforma unificada

Use painéis personalizáveis, relatórios e campos de dados que garantam que as informações relevantes estejam prontamente disponíveis para a tomada de decisões informadas em todos os níveis da organização

Mantenha-se informado, alinhado e produtivo com atualizações em tempo real, recursos colaborativos e acessibilidade móvel

Limitações do Mosaic

Alguns usuários expressaram preocupação com a segurança e a privacidade dos dados

Pode exigir configuração ou personalização adicional para atender às necessidades específicas de determinados setores com fluxos de trabalho exclusivos

Preços do Mosaic

Plano inicial: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Plano Enterprise: Preços personalizados

Mosaic ratings and reviews

G2: 4,4/5 (não há avaliações suficientes)

4,4/5 (não há avaliações suficientes) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

7. Guru de Recursos

via Recurso Guru Reconhecido por sua simplicidade e facilidade de uso, o Resource Guru capacita empresas de todos os tamanhos, desde solopreneurs até grandes empresas. Você pode usar essa ferramenta para simplificar a alocação de recursos e otimizar a eficiência do projeto.

Ele adota uma abordagem minimalista, concentrando-se nas principais funcionalidades necessárias para o agendamento eficaz de recursos e o gerenciamento de equipes. Sua interface intuitiva e a funcionalidade de arrastar e soltar facilitam o aprendizado e o uso, permitindo que as equipes se tornem rapidamente proficientes no gerenciamento de suas programações e cargas de trabalho.

Os melhores recursos do Resource Guru

Obtenha uma interface limpa e a funcionalidade de arrastar e soltar que tornam o software uma plataforma fácil de usar, mesmo para usuários não técnicos

Gere relatórios personalizáveis e painéis perspicazes para obter insights valiosos sobre a utilização de recursos, o progresso do projeto e o desempenho da equipe

Reserve um fluxo de trabalho de aprovação para facilitar o processo de solicitação de recursos para projetos específicos, estabelecendo uma cadeia de aprovação transparente

Integrá-lo com várias ferramentas comerciais populares, incluindo calendários, software de contabilidade e ferramentas de gerenciamento de projetos

Limitações do Resource Guru

Os usuários que buscam relatórios altamente personalizados ou análise aprofundada de dados podem achar que faltam funcionalidades avançadas

Alguns usuários podem achar que a interface não tem opções de personalização em comparação com outras soluções de software modernas

Preços do Resource Guru

Plano Grasshopper: US$ 5/usuário por mês

US$ 5/usuário por mês Plano Blackbelt: $8/usuário por mês

$8/usuário por mês Plano Master: $12/usuário por mês

Resource Guru avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 500 avaliações)

8. Pagamento

via Pagamento O Paymo transcende as limitações de ferramentas de foco único, oferecendo um conjunto abrangente de recursos que englobam gerenciamento de tarefas, agendamento de equipes, controle de tempo e faturamento de clientes.

É uma plataforma completa, que permite gerenciar todo o ciclo de vida do projeto a partir de um hub central. Essa abordagem simplificada elimina a necessidade de lidar com várias ferramentas, minimiza os silos de dados e promove maior eficiência e colaboração nas equipes.

Melhores recursos do Paymo

Consolide as funcionalidades essenciais, como gerenciamento de tarefas, agendamento de equipes, controle de tempo e faturamento do cliente em um hub central

Organize tarefas de forma eficaz com quadros Kanban visuais. Arraste e solte tarefas entre diferentes estágios (como A fazer, Em andamento e Concluído) para visualizar o fluxo de trabalho, identificar gargalos e acompanhar o progresso em um relance

Use várias opções de controle de tempo, incluindo cronômetros manuais, controle automático e entradas off-line

Gere faturas com a ajuda da automação e do processamento de pagamentos com base no tempo e nas despesas monitoradas e aceite pagamentos on-line de clientes diretamente na plataforma

Limitações do Paymo

Pode não ser tão robusto quanto as ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos ao lidar com projetos de grande escala com dependências complexas

Alguns usuários relatam que o aplicativo móvel tem menos recursos e funcionalidades em comparação com a plataforma baseada na Web

Preços do Paymo

Gratuito para sempre

Iniciante: $9,9/usuário por mês

$9,9/usuário por mês Pequeno escritório: $15,9/usuário por mês

$15,9/usuário por mês Negócios: $23,9/usuário por mês

Paymo avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

9. ClickTime

via Tempo de clique Desde 1999, o ClickTime conquistou um nicho no cenário de controle de tempo e gerenciamento de recursos. Ele vai além das planilhas de horas básicas, oferecendo um conjunto robusto de recursos, incluindo controle de tempo, gerenciamento de projetos, gerenciamento de despesas e relatórios detalhados.

O ClickTime se diferencia por seus painéis personalizáveis e fluxos de trabalho automatizados, simplificando a entrada e a análise de dados, economizando tempo valioso e minimizando o risco de erros.

Melhores recursos do ClickTime

Crie painéis personalizados para visualizar as principais métricas e obter insights em tempo real sobre o andamento do projeto, o desempenho da equipe e a utilização de recursos

Automatize fluxos de trabalho, agilize a entrada e a análise de dados, economize tempo e minimize erros

Integrar o ClickTime com várias ferramentas comerciais populares, incluindo software de contabilidade, plataformas de gerenciamento de projetos e CRMs

Rastreie o tempo de forma precisa com vários métodos, incluindo cronômetros manuais, rastreamento automático de tempo e integração de aplicativos móveis

Anexe recibos e gerencie reembolsos para garantir o controle preciso das despesas e o gerenciamento financeiro simplificado

Limitações do ClickTime

Pode não ser tão robusto quanto as ferramentas dedicadas de gerenciamento de projetos

As empresas que exigem ampla colaboração com o cliente podem achar que faltam recursos dedicados para uma comunicação perfeita com o cliente

Preços do ClickTime

Iniciante: $13/usuário por mês

$13/usuário por mês Equipe: $17/usuário por mês

$17/usuário por mês Premier: $28/usuário por mês

$28/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

4,6/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

10. Parallax

via Paralaxe A Parallax é uma plataforma estratégica e orientada por dados projetada especificamente para organizações de serviços digitais. Ela capacita agências, consultorias e estúdios de desenvolvimento a gerenciar recursos à prova de futuro por meio de previsão, otimização e percepções financeiras.

A Parallax adota uma abordagem holística que se integra perfeitamente aos seus fluxos de trabalho existentes, considerando a disponibilidade da equipe, as habilidades, as demandas do projeto e as metas financeiras.

Essa abordagem centrada em dados diferencia a Parallax. Ele utiliza dados históricos, percepções em tempo real e recursos de previsão para planejar projetos de forma proativa, identificar possíveis lacunas na capacidade de recursos e garantir a alocação ideal de projetos.

Melhores recursos do Parallax

Crie diferentes cenários de projeto e preveja os possíveis requisitos de recursos

Acompanhe os orçamentos, os custos e a lucratividade do projeto em tempo real

Obtenha visibilidade clara da utilização da sua equipe em tempo real

Gere relatórios personalizáveis e painéis perspicazes para obter insights valiosos sobre a utilização de recursos, o desempenho do projeto e a produtividade da equipe

Crie transparência e colaboração com os clientes usando portais de clientes e opções de visibilidade de projetos

Limitações do Parallax

A abordagem orientada por dados e as funcionalidades avançadas podem envolver uma curva de aprendizado mais acentuada em comparação com as ferramentas mais simples de gerenciamento de recursos

Diferentemente do software de gerenciamento de recursos dedicado para fins gerais, o Parallax foi projetado especificamente para organizações de serviços digitais

Preços do Parallax

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Parallax

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,4/5 (mais de 40 avaliações)

Aumente a produtividade da sua equipe com o ClickUp

Agora que você comparou as 10 melhores soluções de gerenciamento de recursos humanos, pode entender melhor como essas ferramentas e aplicativos atuam e como podem ajudá-lo a otimizar fluxos de trabalho, identificar áreas de melhoria e capacitar a tomada de decisões orientada por dados.

Mas se você quiser aproveitar um software que se integre à sua ferramenta mais ampla de gerenciamento de projetos, considere o ClickUp! Com o ClickUp, você desfrutará de funcionalidades adicionais, como gerenciamento de tarefas, ferramentas de comunicação e compartilhamento de documentos. Registrar-se no ClickUp hoje mesmo! Escolha uma solução abrangente para gerenciar e otimizar a carga de trabalho da sua equipe e garantir a utilização eficiente dos recursos!