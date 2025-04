Otimização de fluxos de trabalho com desenvolvimento ágil de software

quer entender _Desenvolvimento ágil de software _e as ferramentas necessárias para implementá-lo?

O desenvolvimento ágil de software é uma das maneiras mais eficientes de otimizar os processos de trabalho e atender às necessidades dos clientes.

Ele divide seu processo de desenvolvimento em partes menores, chamadas sprints, nas quais você trabalha em intervalos de uma a duas semanas. Isso permite que você incorpore o feedback do cliente de forma incremental para criar um produto melhor.

_Mas o que é isso e como você o implementa?

Neste guia, abordaremos tudo o que você precisa saber sobre Agile desenvolvimento de software para ajudá-lo a implementá-lo de forma eficaz.

Destacaremos até mesmo o melhores softwares ágeis para 2021 para ajudá-lo a começar da maneira mais fácil possível!

Este artigo contém:

(clique nos links para ir para uma seção) O que é a metodologia Agile no desenvolvimento de software?

Quais são as diferenças entre uma abordagem ágil e uma abordagem em cascata?

Ao contrário de outros métodos de desenvolvimento, como o Modelo Waterfall o Agile adota uma abordagem baseada em sprints para o gerenciamento de projetos.

Em vez de trabalhar em todo o projeto de uma só vez, o modelo ágil divide seu projeto em duas partes projeto de software em ciclos de desenvolvimento menores (sprints) que são distribuídos para diferentes equipes de projeto.

Quando cada ciclo de desenvolvimento é concluído, ele é apresentado aos clientes (testadores) para receber feedback. Em seguida, você incorpora as informações dos testadores antes de passar para o próximo ciclo.

para uma análise mais detalhada de como a metodologia ágil de desenvolvimento de software difere da metodologia Waterfall , clique aqui .**_

Por que o Agile é tão popular?

Há uma razão simples para o fato de o Agile ser tão popular:

ele facilita muito a vida da sua equipe de desenvolvimento de software e dos seus clientes!

como?

Ao dividir o projeto de software em ciclos menores, você aumenta a flexibilidade do projeto. Sua equipe de desenvolvimento não precisa mais incorporar alterações ao projeto inteiro: elas são feitas apenas para um ciclo de desenvolvimento.

Dessa forma, quando algo dá errado, você não está refazendo tudo como aquele filme do Sonic que teve que ser completamente reanimado!

Além disso, ao envolver seus clientes no processo de desenvolvimento de software, você poderá criar um produto final que reflita com precisão as necessidades e os desejos deles.

Obter estes Dicas ágeis de especialistas _para elevar o nível de seu processo de desenvolvimento ágil*

O que é o Manifesto Ágil?

Em 2001, 17 desenvolvedores de software, incluindo Kent Beck, Jeff Sutherland, Martin Fowler, Ken Schwaber e Alistair Cockburn, reuniram-se para criar um breve documento que definia o que deveria ser o Agile.

Para entender o Desenvolvimento ágil de software para entender melhor o ciclo de vida do software ágil, é importante revisar o Manifesto Ágil.

Ele é um resumo rápido dos princípios que orientam o modelo Agile.

Quais são os 12 princípios do Agile?

Esses 12 princípios ágeis, de acordo com o Aliança Ágil :

Entrega contínua

Aproveitar as mudanças

Entrega frequente

As empresas e os desenvolvedores trabalham juntos

Indivíduos motivados

Conversa face a face

Software de trabalho

Desenvolvimento sustentável

Excelência técnica

Simplicidade

Equipes auto-organizadas

Ajustes regulares

Vamos dar uma olhada mais de perto em cada princípio ágil:

A. Princípios da satisfação do cliente ágil

A satisfação do cliente deve ser sempre sua prioridade máxima. A única maneira de conseguir isso é por meio demelhoria contínua por meio do desenvolvimento orientado por testes. Sempre aceite as mudanças nos requisitos, mesmo que elas ocorram no final do processo de desenvolvimento. Essas mudanças iterativas (recorrentes) ajudam você a sempre atender às necessidades do cliente. Entregue software e serviços funcionais com frequência. A entrega frequente de produtos de software aos clientes é a única maneira de obter feedback contínuo.

B. Princípios de qualidade ágil

Sua principal medida de sucesso é desenvolver um software funcional que satisfaça com precisão os desejos do cliente. Tenha como objetivo o desenvolvimento sustentável orientado por testes. Sua equipe deve ser capaz de manter a qualidade de seus processos incrementais e iterativos durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). A dedicação contínua à excelência técnica e ao design simples ajuda você a se adaptar ao feedback do cliente e a satisfazer suas necessidades.

C. Princípios do trabalho em equipe ágil

Os desenvolvedores ágeis e as partes interessadas no projeto devem colaborar ativamente para entender claramente e implementar o feedback do cliente. Sempre crie um software funcional com pessoas motivadas e ofereça a elas o ambiente ágil de que precisam para realizar o trabalho. A conversa cara a cara, pessoalmente, é a maneira mais eficiente de colaborar com o Agile DevOps. O melhor trabalho de projeto vem de equipes auto-organizadas. Quando Equipes ágeis gerenciam a si mesmas, elas podem progredir rapidamente.

D. Princípios do gerenciamento ágil

A simplicidade é um elemento essencial do gerenciamento de projetos Agile. A simplicidade pode ser vista como o corte de todas as etapas e procedimentos desnecessários em seu processo de desenvolvimento Agile Lembre-se de avaliar constantemente o progresso da sua equipe em intervalos regulares. Isso o ajudará a ajustar cada sprint e processo futuros.

Quais são as diferentes metodologias ágeis?

Embora o desenvolvimento ágil de software seja um processo de desenvolvimento comum por si só, ele também é a base de muitas outras metodologias de desenvolvimento de software.

Pense da seguinte forma: O Agile começou tudo e todos gostaram tanto que quiseram experimentar suas próprias versões!

Felizmente, essas versões não são tão *ahem* amadoras como esta:

Veja a seguir uma análise mais detalhada de alguns métodos populares baseados na ideia ágil:

Qual é a metodologia Agile mais popular? Scrum é uma das metodologias ágeis mais populares.

Uma equipe Scrum é uma multifuncional equipe que geralmente consiste de 5 a 7 desenvolvedores de software experientes e autossuficientes. Liderados por um Scrum Master, eles não precisam de muita supervisão devido ao tamanho reduzido da equipe e são capazes de trabalhar sozinhos em projetos tecnológicos complexos.

bônus: saiba como a Scrum master gerencia um Equipe de base !**_

Como em qualquer outra abordagem ágil, a Metodologia Scrum divide o ciclo de vida de um produto em sprints menores para incorporar o feedback do usuário final nos níveis do processo de desenvolvimento.

A equipe do Scrum também organiza reuniões especiais chamadas Scrum cerimônias que incluem o standup diário, planejamento de sprint , revisão do sprint e retrospectiva do sprint. Aqui está nosso guia sobre _Reuniões de base Como a equipe do Scrum geralmente é muito experiente, essa metodologia de desenvolvimento de software é mais adequada para um projeto de software altamente complexo, cujo ciclo de vida evolui e muda constantemente.

De fato, temos certeza de que o Scrum poderia ter lidado com todas as reviravoltas e mudanças que a última temporada de Game of Thrones teve!

Se ao menos eles tivessem recebido o feedback dos clientes sobre essa temporada enquanto a faziam... ugh.

Curioso sobre o gerenciamento de projetos Scrum? Clique aqui para saber mais.

O que é desenvolvimento de software Kanban?

O desenvolvimento de software Kanban é uma excelente abordagem ágil que prioriza o visual.

A maioria das equipes de projeto usa o desenvolvimento de software Kanban para visualizar o progresso do projeto e fazer um balanço rápido das entregas. No método Kanban, todas as suas tarefas são dispostas em um Quadro Kanban onde você pode movê-los e fazer ajustes rapidamente.

Essa metodologia de desenvolvimento de software é baseada em três princípios ágeis:

Sempre visualize seu fluxo de trabalho para manter facilmente um registro dos desenvolvimentos

Limitar a quantidade de tarefas de trabalho em andamento (WIP) para agilizar suas atividades

Crie uma abordagem iterativa focada em testar e desenvolver primeiro as tarefas de alta prioridade antes de passar para as menos essenciais

Quer saber como kanban pode afetar seus negócios workflow ? Este artigo tem todas as respostas

O que é desenvolvimento de software enxuto?

O desenvolvimento enxuto de software é outra metodologia popular de desenvolvimento baseada em Agile.

O desenvolvimento enxuto de software é caracterizado pela minimização de todas as atividades desnecessárias e de desperdício em seu fluxo de trabalho de desenvolvimento.

aqui está uma coisa engraçada: quando você ouve a palavra "enxuto", provavelmente pensa em algo associado à dieta, certo?

E é disso que se trata o desenvolvimento enxuto!

O objetivo do desenvolvimento enxuto é simplificar e encurtar seu ciclo de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, oferecer a seus clientes o melhor sistema de software enxuto possível.

É como uma dieta radical para seu projeto, eliminando todo o excesso. Só que, desta vez, é uma dieta radical que funciona!

Quer saber como o Lean funciona? Este artigo explica todos os 7 princípios do Lean e este artigo fornece um guia sobre gerenciamento de projetos Lean.

O que é o método de desenvolvimento de sistemas dinâmicos (DSDM)?

O DSDM é uma estrutura ágil focada em fornecer benefícios comerciais estrategicamente alinhados para obter o melhor retorno possível sobre o investimento.

A metodologia de desenvolvimento faz isso dividindo seu projeto em quatro tipos de requisitos funcionais em ordem decrescente de prioridade:

Deve ter (M)

Deveria ter (S)

Poderia ter (C)

Não terá (W)

Ao direcionar seus recursos para os itens com a prioridade mais alta primeiro, você poderá obter o melhor valor comercial do seu processo de desenvolvimento.

Além do processo de priorização, há oito princípios ágeis fundamentais que orientam essa metodologia de desenvolvimento:

Concentrar-se na necessidade comercial principal

Entregar no prazo

Colaborar com frequência

Nunca comprometer a qualidade do software

Construir de forma incremental após estabelecer bases sólidas

Envolver-se em desenvolvimento e testes iterativos

Comunique-se com clareza

Demonstre controle sobre todos os seus processos

O que é Extreme Programming (XP)?

A programação extrema é um dos métodos de desenvolvimento de software mais populares. Seu nome vem do método de levar as práticas regulares de desenvolvimento de software a seus limites extremos.

E, embora seu nome possa soar como se tivesse sido criado para festas de fraternidade da faculdade, trata-se de uma metodologia de desenvolvimento Agile extremamente técnica.

A metodologia de programação Extreme se concentra em:

Fornecer produtos de software de alta qualidade com frequência

Incorporar o feedback do cliente durante todos os ciclos de teste de software

Colaboração contínua com ciclos rápidos de feedback

Quer saber como é experimentar o XP? Clique aqui.

O que é desenvolvimento orientado a recursos (FDD)?

O movimento ágil FDD foi iniciado em 1997 como uma das primeiras metodologias de desenvolvimento de software baseadas em Agile.

Como outros métodos ágeis, o objetivo final do FDD é criar um produto funcional que satisfaça as necessidades do cliente. Para isso, ele aborda cada recurso separadamente e obtém feedback do cliente sobre ele.

Essa metodologia ágil de desenvolvimento de software consiste em seis etapas principais:

Desenvolver um modelo geral Criar sua lista de recursos Planeje seus recursos Projete seus recursos Entregue seus recursos Obtenha feedback sobre seus recursos

Nota: Há um grande número de outras metodologias ágeis que servem a vários propósitos, incluindo Crystal, Scaled Agile Framework (SAFe) e Scrumban.

dê uma olhada neste artigo para saber mais sobre SAFe e Scrumban .**_

Quais são os benefícios do trabalho ágil?

A adoção de qualquer metodologia de desenvolvimento ágil pode ajudá-lo de várias maneiras.

Aqui estão algumas delas benefícios do desenvolvimento ágil :

Melhor satisfação do cliente

Maior adaptabilidade

Melhor gerenciamento de orçamento e tempo

Melhor trabalho em equipe Aumento da motivação



Agora, vamos ver como eles são importantes para sua empresa:

1. Melhor satisfação do cliente

A melhor parte sobre DevOps ágil é que ele envolve ativamente os clientes no processo de desenvolvimento de software. Dessa forma, em vez de presumir o que eles querem, você os envolve de fato como testadores de design e desenvolvimento de software!

Essa integração contínua do feedback do cliente tornará os testes de software mais eficientes e ajudará você a entregar um produto final com o qual eles fiquem satisfeitos.

voltando ao exemplo do Sonic que mencionamos anteriormente

Se os produtores tivessem adotado o Agile, eles teriam incluído o feedback do cliente no processo de desenvolvimento e evitado todo o trabalho de reanimar tudo!

Mas, ainda assim, parabéns aos produtores por realmente ouvir os fãs. Ao contrário de um certo drama de fantasia que não vai refazer sua última temporada tão cedo..

2. Mais adaptabilidade

Como o processo Agile divide seu projeto em sprints, ele é um método de desenvolvimento de software muito adaptável.

Sempre que você precisar incorporar o feedback do cliente, não precisará refazer ou editar todo o projeto ; basta refazer o teste de software para um sprint. Essa abordagem de desenvolvimento incremental de aplicativos facilita muito a adaptação rápida a mudanças repentinas!

3. Melhor gerenciamento de orçamento e tempo

Como a modelagem ágil é tão adaptável, ela ajuda todos os desenvolvedores de software a tomar decisões rápidas sobre as compensações entre as restrições de tempo e orçamento. Dessa forma, você terá tempos de resposta mais rápidos com melhores benefícios de custo ao desenvolver uma arquitetura de software!

4. Melhor trabalho em equipe

Uma metodologia de desenvolvimento ágil prioriza a colaboração ativa da equipe, o que significa que ela facilitará um melhor trabalho em equipe. Todos têm um papel importante a desempenhar na programação Agile e precisam trabalhar juntos no desenvolvimento de software.

5. Aumento da motivação

Como o Agile DevOps se concentra em ciclos menores e de curto prazo, uma equipe ágil pode concluir tarefas rapidamente para ter uma sensação de realização. Isso pode motivá-los a continuar trabalhando duro no desenvolvimento de software no futuro!

Quando você não deve usar o Agile?

Embora a metodologia de desenvolvimento de software Agile seja excelente para sua empresa e seus clientes, você não pode usá-la em todos os projetos.

Você provavelmente não se beneficiará da abordagem ágil nessas situações:

Quando seu projeto de desenvolvimento de software não é tão urgente

Quando não houver uma equipe de desenvolvimento de software talentosa

Quando não há um caminho para a colaboração contínua com o cliente

O melhor software ágil para suas atividades de desenvolvimento de produtos

Embora o método Agile possa ajudá-lo a otimizar seu processo de desenvolvimento de software, ele não é suficiente por si só.

Você precisa da ferramenta certa para executar a metodologia!

Com a ferramenta certa Ferramenta ágil de gerenciamento de projetos, você será capaz de:

Gerenciar sprints

Acompanhar o progresso do projeto

Colaborar com sua equipe

Envolver ativamente clientes e partes interessadas em seu processo

Felizmente, o ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de projetos perfeita para gerenciar o processo Agile!

O que é ClickUp ?

ClickUp é uma das maiores empresas de ferramentas de gerenciamento de projetos ágeis mais bem avaliadas do mundo . Usada pelo Google, Webflow e Airbnb, ela o ajudará a monitorar seu processo de desenvolvimento Agile e a gerenciar suas tarefas e sprints com eficiência.

Veja mais detalhes sobre como o ClickUp pode ajudá-lo a implementar práticas ágeis:

1. Gerencie diferentes requisitos de projetos Agile com várias visualizações

a mentalidade ágil tem tudo a ver com a adaptação às mudanças, certo?

É por isso que seu ambiente Agile também precisa refletir isso!

Felizmente, é exatamente isso que o ClickUp oferece a você.

Em vez de usar uma ferramenta de gerenciamento de projetos Agile que o obriga a se adaptar a ela, o ClickUp oferece várias visualizações para se adaptar à sua equipe!

Seria como se os produtores de Game of Thrones lhe dessem a opção de escolher quem se sentaria no trono! Não haveria mais debates ou discordâncias - todos teriam o que queriam.

Veja a seguir uma análise mais detalhada dessas visualizações e como elas criam um ambiente ágil preparado para lidar com as práticas ágeis:

1) Exibições de tarefas necessárias O ClickUp tem duas visualizações de tarefas obrigatórias para se adaptar a diferentes abordagens de gerenciamento de projetos:

Visualização do quadro Se você é fã do processo Kanban, esta é a visualização ideal para você.

A interface do quadro Kanban do ClickUp ajuda a mover tarefas, visualizar o status do projeto e acompanhar rapidamente o processo de desenvolvimento Agile. Basta dar uma olhada rápida no quadro Kanban para determinar em quais estágios os projetos estão e movê-los instantaneamente!

Temos certeza de que você não vai se cansar dessa visualização.

Desculpe.

Visualização de lista Essa é uma boa visualização para pessoas que gerenciam seu trabalho com Estilo GTD listas de tarefas. Aqui, suas tarefas são listadas em uma lista de verificação simples que pode ser verificada à medida que você avança.

Também é possível usar a visualização de lista para acompanhar rapidamente as listas de Sprint para várias tarefas e histórias de usuários. Como todas elas estão listadas uma após a outra, você pode lidar com cada uma delas em ordem.

#

**Visualização de caixa O Box View é a visualização ideal para qualquer gerente de projeto Agile ou Mestre do Scrum .

_Por quê?

Ele oferece aos gerentes uma visão geral de alto nível de todas as tarefas em que a equipe do projeto está trabalhando no momento. Como as tarefas do sprint são classificadas por responsável, o gerente de projeto pode determinar rapidamente em que todos estão trabalhando e fazer ajustes na carga de trabalho.

#

**Visualização do calendário A visualização de calendário do ClickUp ajuda o Scrum Master durante os ciclos de planejamento de sprint. Use-a para visualizar todas as suas próximas tarefas e desenvolver um processo de planejamento de sprint eficiente e preciso.

Você pode até mesmo usá-la para identificar quando poderá adicionar coisas do seu lista de pendências do produto e programar maratonas de Netflix!

Para maior adaptabilidade do planejamento de sprint, um gerente pode visualizar seu calendário como:

Dias : Para visualizar as tarefas do projeto agendadas em uma determinada data

: Para visualizar as tarefas do projeto agendadas em uma determinada data 4 dias: Para visualizar as tarefas agendadas em um período contínuo de quatro dias

Para visualizar as tarefas agendadas em um período contínuo de quatro dias Semana: Para ver o cronograma semanal do sprint

Para ver o cronograma semanal do sprint Mensalmente: Para ver o roteiro do seu projeto de desenvolvimento de software para o próximo mês

#

**Modo Eu O modo "Me" do ClickUp destaca apenas os comentários, as subtarefas e as listas de tarefas atribuídas a você. Isso minimizará as distrações, ajudando-o a se concentrar melhor em suas tarefas.

2. Acompanhe seus sprints de forma eficaz com Listas de Sprint O ClickUp pode adicionar listas de verificação a vários projetos, tarefas e subtarefas. Isso o ajuda a criar listas de sprint que dividem as entregas do projeto para um período. Assim, é possível verificar facilmente os itens dessas listas à medida que a equipe avança.

Você pode até mesmo adicionar Pontos do Scrum para cada lista para estimar quanto tempo levará para eliminar o restante do backlog do produto.

**_Espere, o que são Scrum points?

este artigo explica isso e outras coisas*_ _Artifícios do Scrum *

No entanto, isso não é tudo.

Como essas listas são muito fáceis de entender, um Treinador ágil pode usá-los para ensinar uma equipe ágil a adotar facilmente uma estrutura ágil disciplinada.

_Você não gostaria de ter ferramentas úteis como essas quando estava na faculdade? _Saiba como configurar uma estrutura Agile no ClickUp!

3. Obtenha visões gerais visuais de alto nível de seus projetos com o Painéis ágeis Painéis do ClickUp

são perfeitos para visões gerais de alto nível para o gerenciamento de projetos Agile. Adicione suas listas e tarefas de Sprint a esses Dashboards para ver rapidamente como as coisas estão progredindo.

será o seu próprio centro de controle de missão, onde você poderá observar tudo o que acontece. Como o Olho de Sauron, de O Senhor dos Anéis... mas sem o aspecto assustador!_

Quais são algumas métricas do Agile que você pode usar para gerar relatórios?

Com o software de gerenciamento de projetos Agile, os proprietários de produtos têm acesso às principais métricas para avaliar o sucesso de seu projeto Agile. Essas métricas incluem velocidade, burndowns, burnups e fluxos cumulativos.

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a rastrear essas métricas Métricas ágeis :

**Velocidade

ClickUp's Gráfico de velocidade ajuda a determinar rapidamente a taxa de conclusão de suas tarefas. Suas tarefas são divididas em intervalos semanais ou quinzenais e a velocidade média delas é exibida.

Além disso, o ClickUp agrupa automaticamente os dados da Sprint List para facilitar a adição a cada gráfico.

**Gráficos de redução de velocidade

Os gráficos Burndown do ClickUp ajudam a visualizar o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta. Ele mostra quanto trabalho ainda falta para ser feito.

Veja o que o gráfico burndown do ClickUp destaca:

Progresso alvo: O ritmo ideal de conclusão de tarefas necessário para cumprir seus prazos

O ritmo ideal de conclusão de tarefas necessário para cumprir seus prazos Progresso projetado: Sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente

Sua taxa de tendência atual com base nas tarefas concluídas atualmente Ativo: O número real de tarefas que você concluiu no momento

**Gráficos de burndown

Os gráficos de burnup destacam o que foi concluído em relação ao escopo restante.

Isso o ajuda a fazer um balanço do que foi realizado até o momento para motivar sua equipe Agile a cumprir os prazos.

**Gráficos de fluxo cumulativo

O gráfico de fluxo cumulativo do ClickUp ajuda você a visualizar e acompanhar o progresso do projeto ao longo do tempo. Como as tarefas são coloridas com base em seu status, você pode acompanhar facilmente seu backlog do sprint e conclusão do backlog do produto.

Quer fazer um curso intensivo sobre métricas ágeis? Dê uma olhada em nossos artigos sobre Fluxo cumulativo , Burndown , queimadura , e Gráficos de velocidade .

4. Facilite a comunicação do projeto com seções de comentários

Cada tarefa do ClickUp vem com sua própria seção de comentários dedicada para ajudar sua equipe a trocar documentos, ideias e memes!

Para maior colaboração, você pode até marcar pessoas para atualizações instantâneas e manter o projeto em andamento.

O ClickUp também pode integrar com várias ferramentas de comunicação, como Slack e Skype, para garantir que a comunicação eficiente esteja sempre disponível!

A comunicação e o feedback lentos são algumas das maneiras mais fáceis de a engenharia de software sair dos trilhos.

Felizmente, o ClickUp tem uma solução simples para acelerar as coisas, no estilo da Fórmula 1.

Essa software gratuito de gerenciamento de projetos permite converter instantaneamente um comentário em uma tarefa e atribuí-la aos membros da sua equipe. O membro da equipe designado será notificado sobre isso e até mesmo aparecerá em suas notificações para ajudá-lo a começar.

Quando terminar, ele poderá marcar o comentário como resolvido para eliminar qualquer acompanhamento desnecessário.

6. Gerencie vários estágios do projeto Agile com Status personalizados Os projetos de desenvolvimento ágil de software não são todos iguais.

É por isso que sua ferramenta de gerenciamento de projetos Agile também não pode tratá-los da mesma forma!

Ao contrário das ferramentas tradicionais de gerenciamento de projetos que fornecem um conjunto padrão de status de projeto, o ClickUp permite que você os personalize projeto por projeto!

Dessa forma, você não fica preso a um conjunto de status que não reflete com precisão os estágios do projeto.

Você pode ser tão criativo e detalhado quanto quiser - "Beta Testing", "Pair Programming", "Brainstorming over a couple of beers" - tudo depende de você!

No entanto, esses não são todos os recursos do ClickUp.

O ClickUp também oferece muitos outros recursos para gerenciar seu processo Agile, como:

Prioridades : ajuda seus desenvolvedores a lidar com os itens mais importantes primeiro

Dependências dependências: ajuda os desenvolvedores ágeis a sempre tentar as tarefas na ordem certa

Gráficos de Gantt : acompanham o progresso do seu projeto em uma linha do tempo

Documentos : criar e armazenar documentação detalhada sobre sua empresa e projetos Agile

Relatórios e insights detalhados relatório e insights detalhados: para obter insights detalhados sobre seus desenvolvedores Agile e sua empresa

Aplicativos móveis poderosos para iOS e Android : ajudam você a permanecer produtivo em movimento

Conclusão

Usar métodos ágeis de desenvolvimento de software é uma das maneiras mais fáceis de aumentar a eficiência do projeto e atender melhor às necessidades do cliente.

E, assim como "ser ágil" significa agir rapidamente, "adotar o Agile" significa adaptar-se rapidamente às mudanças do projeto e, ao mesmo tempo, cumprir seus objetivos.

E já que não é possível gerenciar projetos ágeis sem a ferramenta ágil certa, por que não se inscrever no ClickUp hoje mesmo? Ele simplificará as coisas para torná-lo tão ágil quanto Usain Bolt e, ao mesmo tempo, fornecerá todos os recursos de que você precisa para implementar o Agile e ter tanto sucesso quanto ele!