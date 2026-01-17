Como os desenvolvedores podem gerenciar backlogs de sprint de maneira eficaz

Gerenciar um backlog de sprint de maneira eficaz requer refinamento contínuo, priorização realista e feedback diário.

Mas como aplicar isso em sprints reais, onde os requisitos mudam e o tempo é limitado?

Abaixo, mostramos como os desenvolvedores podem gerenciar o backlog do sprint de maneira eficaz.

⭐ Modelo em destaque Mantenha um backlog de produto centralizado e dinâmico e desenvolva backlogs de sprint diretamente do mesmo espaço de trabalho com o modelo de backlogs e sprints do ClickUp. Organize backlogs e planeje sprints com eficiência usando o modelo de backlogs e sprints do ClickUp. Crie uma única fonte de verdade onde todas as histórias, bugs e tarefas técnicas sejam armazenados com responsáveis, prioridades e estimativas claras. Para isso, use os campos personalizados do ClickUp para rastrear pontos da história, nível de esforço ou categoria de recurso, e os status personalizados do ClickUp, como "Pronto para o sprint", "Em andamento" e "Revisão de código", para manter o trabalho visível em todas as etapas.

O que é um backlog de sprint?

O backlog do sprint é um conceito fundamental nas estruturas de gerenciamento de projetos Agile e Scrum.

Ele representa um plano detalhado e prático que orienta os membros da equipe Scrum durante um Sprint específico: um período curto e limitado (geralmente de 1 a 4 semanas) durante o qual um conjunto de recursos ou melhorias do produto é desenvolvido e entregue.

Sprints visualizados em um fluxo de trabalho do Kanban Board via ClickUp

A equipe de desenvolvimento é responsável pelo backlog do sprint. Ele é um subconjunto do backlog do produto, que é a lista mais ampla de todos os trabalhos desejados para o produto.

Ele contém todos os itens, como histórias de usuários, tarefas, correções de bugs ou defeitos, que a equipe de desenvolvimento e o Scrum Master se comprometem a concluir durante um sprint específico. Esses itens são selecionados durante a Reunião de Planejamento do Sprint, com base na capacidade da equipe e na Meta do Sprint.

🎯 Exemplo Meta do sprint: melhorar a experiência de login dos usuários Backlog do sprint: História do usuário nº 1: Implementar a funcionalidade de redefinição de senha. Tarefa 1: Projetar a interface do usuário de redefinição Tarefa 2: Escrever testes de unidade Tarefa 3: Desenvolver o endpoint da API

Componentes principais de um backlog de sprint

Então, o que realmente compõe um backlog de sprint? Os principais componentes que mantêm cada sprint no caminho certo são 👇

Itens selecionados do backlog do produto (PBIs): são os recursos ou histórias de usuários escolhidos do backlog do produto para o sprint atual. Eles representam o que a equipe se compromete a entregar, com base na prioridade, na meta do sprint e na capacidade da equipe.

Divisão de tarefas: cada PBI selecionado é dividido em tarefas menores e acionáveis que descrevem como a equipe irá implementá-lo. As tarefas devem ser específicas, mensuráveis e pequenas o suficiente para serem concluídas em um dia ou menos.

Meta do sprint: uma declaração concisa que resume o principal objetivo ou valor a ser alcançado durante o sprint. Ela fornece foco e orienta as decisões da equipe ao priorizar ou ajustar o trabalho.

Estimativas de trabalho: estimativas de esforço (em pontos de história, horas ou outra unidade) atribuídas a cada tarefa ou item do backlog. Elas ajudam a equipe do projeto a prever a carga de trabalho, planejar a capacidade e monitorar o progresso.

Acompanhamento do progresso: ferramentas visuais, como quadros de tarefas (A fazer, Em andamento, Concluído) e ferramentas visuais, como quadros de tarefas (A fazer, Em andamento, Concluído) e gráficos burndown , acompanham o progresso ao longo do Sprint. Elas promovem a transparência e permitem que a equipe identifique riscos ou atrasos antecipadamente.

🧠 Curiosidade: O nome “Scrum” foi emprestado do rúgbi. No rúgbi, um scrum é quando a equipe se une e avança como um só. O scrum em software empresta essa imagem de movimento unificado.

Diferença entre backlog do produto e backlog do sprint

Se quisermos corrigir a forma como trabalhamos com backlogs de sprint, precisamos começar por compreender o que eles realmente são e como diferem de seu primo maior, o backlog de produto.

Use o ClickUp para criar uma visualização de lista de backlog com campos personalizados, como Prioridade, ARR e muito mais.

Em resumo, é nisso que um backlog de produto e sprint se concentram👇

Recurso Backlog do produto Backlog do sprint Escopo Produto completo Sprint atual Proprietário Equipe de produto Equipe de desenvolvimento Conteúdo Todos os recursos, épicos e ideias possíveis Tarefas e itens selecionados para um Sprint Frequência de alterações Evolução contínua Atualizado apenas durante o Sprint (se necessário) Objetivo Oriente o desenvolvimento de produtos a longo prazo Entregue valor tangível a curto prazo

🚀 A vantagem do ClickUp: quando um backlog de sprint está bem definido, os desenvolvedores podem passar diretamente de uma tarefa para a construção. Com o Codegen agora integrado ao ClickUp, um item de backlog com escopo claro, completo com requisitos, critérios de aceitação e documentos vinculados, pode ser facilmente usado para geração de código assistida por IA. Em vez de reescrever especificações ou procurar contexto, os desenvolvedores usam o próprio backlog para iniciar a implementação. Quanto mais limpo for o backlog, mais precisamente o Codegen poderá gerar e atualizar o código. O refinamento do backlog deixa de ser uma sobrecarga e se torna um acelerador de compilação.

Por que o gerenciamento eficaz do backlog é importante para os desenvolvedores

Cada decisão sobre o backlog do sprint protege o tempo do desenvolvedor ou o desperdiça lentamente. Veja como isso funciona:

O quê O que ele protege ou melhora para os desenvolvedores Clareza técnica e integridade arquitetônica Itens de backlog claros e refinados reduzem a ambiguidade, ajudando os desenvolvedores a tomar melhores decisões arquitetônicas e identificar dependências antecipadamente. Fluxo de trabalho previsível e foco Um backlog focado limita as mudanças de contexto e as distrações, permitindo estados de fluxo mais longos e consistentes. Equilíbrio entre o valor do produto e a integridade técnica Garante que a refatoração, os testes e a manutenção sejam priorizados junto com os novos recursos, protegendo a qualidade do código a longo prazo. Maior colaboração e alinhamento As sessões de refinamento fornecem aos desenvolvedores informações sobre o escopo e os riscos, levando a planos mais realistas e a um alinhamento mais forte entre o produto e a engenharia.

Como os desenvolvedores podem gerenciar backlogs de sprint de maneira eficaz

Um backlog desorganizado pode atrapalhar até mesmo o melhor plano de sprint.

Abaixo, mostramos como os desenvolvedores podem gerenciar seus backlogs de sprint com eficiência:

Divida as histórias em tarefas acionáveis

Para tornar o progresso visível e mensurável, transforme cada história em seu desenvolvimento de software ágil em tarefas menores e focadas em resultados.

Nesta fase, um bom fluxo de trabalho incluirá: Divida os recursos em entregas específicas, como “Criar API para autenticação” ou “Projetar layout de cartão analítico para [X]”.

Escreva nomes de tarefas curtos e descritivos para que todos possam entender o que está sendo desenvolvido.

Vincule as tarefas às dependências antecipadamente para que os desenvolvedores possam planejar a sequência e as transferências.

Manter o tamanho das tarefas consistente o suficiente para estimar e revisar em um único sprint

Priorize com base nas necessidades comerciais e técnicas

Além do impacto e do esforço, você também deve avaliar o contexto em torno do trabalho, incluindo dependências, riscos de estabilidade e metas de aprendizagem da equipe. Por quê? Porque eles determinam o quão bem o cronograma do sprint se mantém ou se o sprint entra em uma espiral de retrabalho.

Sinal de prioridade oculto O que isso revela Como usá-lo durante o planejamento Dependências upstream Tarefas que desbloqueiam o progresso para outras histórias Programe-os no início do sprint para manter o trabalho posterior desobstruído. Volatilidade do código-fonte Módulos com alterações ou regressões frequentes Priorize refatorações ou testes nessas áreas antes de adicionar novos recursos. Familiaridade da equipe Quem tem contexto ou experiência nessa parte do produto? Atribua com base na experiência para reduzir o tempo de integração e os ciclos de revisão. Urgência do cliente Problemas ativos dos usuários ou incidentes relatados Eleve as correções críticas acima das otimizações de baixo impacto Dívida de conhecimento Confusão repetida, propriedade pouco clara ou documentação desatualizada Reserve capacidade para limpeza a fim de melhorar a velocidade em sprints futuros.

Como o ClickUp ajuda

Você pode modelar essa nuance ainda mais com o ClickUp para equipes de software.

Otimize o desenvolvimento com backlogs, sprints e roadmaps no ClickUp para equipes de software.

Em palavras simples, você pode:

🚀 A vantagem do ClickUp: Como já estamos falando sobre tornar os sprints mais tranquilos... também contamos com um dos nossos superpoderes favoritos do ClickUp para manter tudo funcionando sem precisar ficar vigiando o quadro. Usamos os Super Agentes sem código do ClickUp porque eles nos poupam da espiral de “alguém fez isso?”. Este Agente de Criação de Tarefas Sprint funciona como um colega de equipe digital. Você pode marcá-los em tarefas ou enviar mensagens diretas com perguntas. Veja como eles nos ajudam todos os dias: Quando alguém menciona o Sprint Task Creation Agent em um comentário ou bate-papo, ele analisa o contexto e cria uma tarefa clara e orientada para a ação. A tarefa é vinculada à conversa original, tem como padrão o sprint atual do Growth Ops e é atribuída à pessoa que a invocou, a menos que outro responsável seja explicitamente especificado.

Quando uma tarefa é movida para “Em andamento” , o Sprint Task Creation Agent automaticamente marca nosso colega de equipe de controle de qualidade e deixa um lembrete claro e amigável na thread, garantindo que as transferências ocorram sem acompanhamentos.

No final da semana, o Sprint Task Creation Agent compila um resumo claro do que foi entregue, do que ainda está em andamento e do que precisa de atenção em seguida. Um relatório semanal leve, sem necessidade de preparação manual.

Use sessões de refinamento do backlog

O backlog deve estar alguns passos à frente do sprint, servindo como um guia para o planejamento e a priorização de recursos futuros.

Você usaria o refinamento do backlog para:

Reveja a clareza da história: confirme se cada história descreve uma necessidade real do usuário e um resultado mensurável. Remova tudo o que ainda for uma ideia incompleta.

Defina o que significa “concluído”: registre os critérios de aceitação, as dependências de dados e as condições de teste para que todos os membros da equipe saibam quando parar.

Valide o escopo: divida ou mescle histórias que pareçam muito grandes ou muito pequenas para caber em um único sprint.

Sequência com propósito: antecipe tarefas que possibilitem o progresso de outras equipes ou componentes.

Mantenha o backlog enxuto: arquive o que não está mais alinhado com o roteiro atual, em vez de deixar a desorganização se acumular.

⚡ Arquivo de modelos: Se você gerencia trabalhos ágeis, precisa do Modelo de planejamento ágil de sprint do ClickUp. Ele descreve todas as fases de um sprint, desde tarefas e planejamento até implementação, revisão, implantação e muito mais. Além disso, cada tarefa inclui seu contexto completo, compreendendo tipo, épico, data de vencimento e estimativa de tempo. Juntos, todos esses elementos transformam cada sprint em um ciclo transparente de progresso e entrega.

Acompanhe o progresso diariamente com reuniões stand-up e gráficos burndown.

Depois que um sprint começa, a conscientização supera a velocidade. Portanto, certifique-se de manter as reuniões diárias curtas, focadas no movimento e destinadas a alcançar um ajuste claro.

Uma vez iniciado o sprint, o backlog precisa de feedback contínuo.

Com reuniões diárias, você poderá identificar tarefas paralisadas e mudanças nas prioridades antes que elas se transformem em atrasos maiores.

⭐ Bônus: O ClickUp SyncUps transforma sprints em execução. É uma ferramenta de reunião e colaboração com tecnologia de IA que permite iniciar chamadas de áudio e vídeo instantâneas diretamente no seu ClickUp Workspace. Inicie um SyncUp a partir de qualquer canal ou mensagem direta no ClickUp Chat. O ClickUp AI gera resumos claros para quem não estava online ao mesmo tempo. Ninguém precisa procurar o contexto ou participar de chamadas para se atualizar. Mais importante ainda, essas atualizações não se limitam à conversa. Decisões importantes, bloqueadores e próximos passos podem ser convertidos diretamente em tarefas, atualizações ou ajustes no backlog, mantendo a execução intimamente ligada ao planejamento.

Juntamente com as reuniões diárias, os gráficos de burndown fornecem uma visão em tempo real da saúde do sprint. Quando o gráfico se torna plano ou apresenta picos inesperados, você sabe que algo na execução precisa de atenção antes que a meta do sprint seja comprometida.

📌 Lista de verificação para sua reunião de backlog Analise a última tendência de burndown: se o progresso diminuiu, identifique se o escopo foi ampliado ou se as tarefas foram interrompidas.

Analise o trabalho em andamento: se várias tarefas estiverem ativas, mas nenhuma estiver sendo concluída, concentre-se em algumas até que elas sejam concluídas.

Revisite os bloqueadores: confirme a responsabilidade e o tempo de resolução esperado antes de prosseguir.

Confirme o próximo item pronto: certifique-se de que ele atenda à definição de pronto da equipe antes de incluí-lo.

📮 ClickUp Insight: Quase metade dos participantes da pesquisa afirma que a maior etapa extra que o chat acrescenta é mover manualmente as tarefas para outra ferramenta. Outros 20% gastam tempo relendo tópicos apenas para encontrar o item de ação real. Essas pequenas interrupções se acumulam porque cada transferência representa uma pequena perda de tempo, energia e clareza. O ClickUp substitui a corrida de revezamento por um único movimento. No ClickUp Chat, suas conversas podem ser instantaneamente transformadas em tarefas rastreáveis. Você não perde o ritmo ao transferir o contexto, pois o Converged AI Workspace do ClickUp o mantém intacto para você.

Aqui estão as ferramentas para gerenciamento do backlog do sprint:

1. ClickUp

O ClickUp, o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, combina ferramentas e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

Para equipes que gerenciam sprints no Agile, ele unifica a execução do backlog, os sinais de engenharia e a análise do sprint em um único lugar. Em resumo 👇

Execute projetos ágeis com eficiência

Você tem o roteiro, o backlog e a equipe pronta para começar.

O que você precisa agora é de um espaço de trabalho que mantenha todas as histórias de usuários, tarefas e dependências visíveis (e todos os desenvolvedores em sintonia).

Conheça o ClickUp para equipes ágeis. Ele ajuda equipes de desenvolvimento de qualquer tamanho a executar projetos ágeis de maneira integrada.

Orquestre ciclos de vida ágeis com gerenciamento de tarefas de ponta a ponta usando o ClickUp para equipes ágeis.

Com essa solução, você pode organizar todo o ciclo de vida do produto usando o ClickUp Tasks.

Adapte as tarefas ao seu fluxo com campos personalizados, categorias e muito mais com o ClickUp Tasks.

Cada tarefa pode representar uma história de usuário, um bug ou uma melhoria técnica, completa com pontos de história, responsáveis, prazos e dependências.

Veja como os desenvolvedores e as equipes de produto usam isso para gerenciar sprints e lidar com a priorização ágil de maneira eficaz:

Conecte todas as tarefas ao sprint: organize os itens do backlog em listas que representam sprints ou épicos.

Fluxos de trabalho personalizados criados para ciclos de desenvolvimento reais: use campos personalizados como “Pontos da história”, “Prioridade” ou “Número do sprint” e defina regras automatizadas para mover tarefas quando elas forem concluídas ou bloqueadas.

Mantenha a colaboração no contexto: adicione comentários, anexe designs ou especificações e marque colegas de equipe com @menção para que as conversas permaneçam sincronizadas com o trabalho imediato em questão.

Gerencie sprints, automatize insights de entrega e obtenha mais de 1.000 integrações

O ClickUp Sprints foi projetado para minimizar a sobrecarga de configuração padrão para equipes de desenvolvimento e de produto. Ele permite definir datas de início/término do sprint, atribuir pontos e definir prioridades, deixando o restante das transições para o ClickUp gerenciar automaticamente.

Simplifique o planejamento do sprint e automatize as transições com o ClickUp Sprints.

Resumo:

Quando a data de início do sprint chegar, o ClickUp pode mover automaticamente o sprint para o estado “Em andamento”.

Na data final, ele marca o sprint como concluído, em vez de exigir o encerramento manual.

As tarefas inacabadas de um sprint concluído são automaticamente transferidas (spillover) para o próximo sprint, a fim de evitar confusão desnecessária.

Você pode duplicar as visualizações do sprint para não precisar reconstruir o layout do quadro a cada sprint.

🤔 Perguntas frequentes Como podemos definir pontos de sprint para vários responsáveis no ClickUp? Se sua equipe usa a propriedade compartilhada de tarefas, você pode atribuir pontos de sprint a cada responsável individualmente, em vez de dividir ou duplicar tarefas. Habilite o Multiple Assignees ClickApp nas configurações do seu espaço de trabalho. Abra a tarefa e clique em Adicionar pontos de sprint no canto superior esquerdo. No modal Pontos do Sprint, use o menu suspenso ao lado do avatar de cada responsável: digite um valor personalizado para atribuir pontos diferentes por pessoa. Ou clique em Definir tudo para aplicar o mesmo valor de pontos a todos de uma só vez. Digite um valor personalizado para atribuir pontos diferentes por pessoa. Ou clique em Definir tudo para aplicar o mesmo valor de pontos a todos de uma só vez. Digite um valor personalizado para atribuir pontos diferentes por pessoa.

Ou clique em Definir tudo para aplicar o mesmo valor de pontos a todos de uma só vez. Atribua pontos de sprint individuais a vários responsáveis sem duplicação com o ClickUp Sprints. O total de pontos do sprint exibido na tarefa representa a soma de todos os pontos individuais. Por exemplo, se Dean tem 5 pontos e Alex tem 8, a tarefa exibirá um total de 13 pontos.

Use as integrações do ClickUp para conectar seu backlog/trabalho de sprint com os fluxos de trabalho de desenvolvimento. Isso significa que você pode integrá-lo com o GitHub, GitLab ou Bitbucket para que commits, branches ou atividades de issues possam ser vinculados.

Conecte todos os seus principais aplicativos específicos de desenvolvimento/produto com o ClickUp

🎯 Dica do ClickUp: se houver tarefas que você realiza em cada sprint (retrospectivas, limpeza, verificações de lançamento), não espere para recriá-las manualmente a cada ciclo. Use as automações do ClickUp para preencher automaticamente esses itens, para que sua equipe sempre comece com uma linha de base. Gere automaticamente tarefas recorrentes do sprint com condições usando as automações do ClickUp.

Por exemplo: Crie uma automação em sua lista de execução semanal que adicione tarefas à lista de roteiro do produto quando a caixa de seleção No roteiro estiver marcada.

Crie uma automação na sua lista de backlogs principais do produto que adicione uma tarefa à lista de execução semanal quando seu status mudar para priorizado.

Crie automações na sua lista de backlogs principais do produto para definir o campo personalizado do esquadrão quando uma nova tarefa for criada com base no rótulo do recurso do produto.

Obtenha uma camada de IA inteligente e contextual

Conheça o BrainGPT, o superaplicativo de IA independente da ClickUp.

A IA contextual entende como sua equipe trabalha e destaca o que é importante antes que você precise procurar. Durante o planejamento do sprint, o BrainGPT pode traduzir itens vagos do backlog em tarefas acionáveis com sugestões de subtarefas, estimativas e prioridades.

Use o ClickUp BrainGPT para obter assistência contextual mais rapidamente.

Enquanto o sprint está em andamento, o BrainGPT verifica as atualizações das tarefas para sinalizar riscos antecipadamente, como vários bloqueadores em tickets de alta prioridade ou uma meta do sprint atrasada. Ele pode gerar relatórios de status instantâneos que extraem dados reais de tarefas, comentários e painéis, para que você nunca precise criá-los manualmente.

Esteja você pesquisando suas tarefas, documentos ou aplicativos integrados, usando o Enterprise Search, você pode obter as informações exatas que procura (instantaneamente e no contexto).

Precisa consultar um arquivo de design no Figma, uma linha de código no GitHub ou uma discussão anterior no Slack? Tudo isso está acessível em uma única pesquisa.

Peça ao BrainGPT para encontrar respostas na web, comparar dados ou exibir documentação, mesmo além do seu espaço de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Talk to Text : Capture atualizações, ideias ou alterações de tarefas instantaneamente usando a voz. Evite digitar durante reuniões ou revisões e transforme entradas faladas diretamente em tarefas, comentários ou notas. Capture atualizações, ideias ou alterações de tarefas instantaneamente usando a voz. Evite digitar durante reuniões ou revisões e transforme entradas faladas diretamente em tarefas, comentários ou notas.

Acesse vários modelos de IA: escolha o modelo certo para o trabalho dentro do Workspace e elimine escolha o modelo certo para o trabalho dentro do Workspace e elimine a dispersão da IA . Use diferentes modelos de IA para redação, análise, pesquisa ou síntese com base no que a tarefa realmente precisa.

Painéis : obtenha uma visão em tempo real da saúde, da carga de trabalho e do progresso do sprint em um só lugar. Acompanhe o burndown, os bloqueadores e os sinais de execução sem precisar gerar relatórios ou trocar de ferramenta.

Cartões de IA : exiba insights gerados por IA diretamente nos painéis. Resuma automaticamente o progresso do sprint, sinalize riscos ou destaque trabalhos paralisados sem análise manual.

Limitações do ClickUp

O conjunto abrangente de recursos pode ser um pouco complicado para um novo usuário.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.585 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp AI?

Um usuário do ClickUp também compartilha sua experiência no G2:

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

O ClickUp Brain MAX foi uma adição incrível ao meu fluxo de trabalho. A maneira como ele combina vários LLMs em uma única plataforma torna as respostas mais rápidas e confiáveis, e a conversão de voz em texto em toda a plataforma economiza muito tempo. Também aprecio muito a segurança de nível empresarial, que me dá tranquilidade ao lidar com informações confidenciais. [...] O que mais se destaca é como ele me ajuda a eliminar o ruído e pensar com mais clareza — seja resumindo reuniões, redigindo conteúdo ou fazendo brainstorming de novas ideias. É como ter um assistente de IA completo que se adapta a tudo o que eu preciso.

2. Azure DevOps

O Azure DevOps é a plataforma integrada de entrega de software da Microsoft que ajuda as equipes a planejar, construir, testar e enviar software em escala.

Ele combina ferramentas para planejamento ágil, controle de código-fonte, CI/CD, testes e colaboração em um serviço unificado, proporcionando às equipes de desenvolvimento visibilidade e controle sobre todo o ciclo de vida.

Para auxiliar no planejamento do sprint, você tem recursos como backlogs configuráveis, quadros e caminhos de iteração. Eles ajudam a atribuir tarefas e acompanhar o progresso ao longo dos ciclos Scrum ou Kanban. Todas essas ferramentas de planejamento de sprint são integradas ao controle de código-fonte, compilações e CI/CD.

Principais recursos do Azure DevOps

Durante o planejamento do sprint, você pode atribuir itens do backlog a uma determinada iteração arrastando-os para a visualização do plano do sprint.

Defina a capacidade da equipe ou individual (horas ou dias disponíveis) para que você possa identificar compromissos excessivos antes do início do sprint.

Gráficos e painéis integrados mostram a saúde, a velocidade e as tendências de previsão do sprint para informar as decisões de planejamento.

Limitações do Azure DevOps

O Azure DevOps impõe uma hierarquia estruturada (Epics → Recursos → Histórias de usuários → Tarefas) que pode parecer restritiva para equipes que preferem fluxos de trabalho de planejamento de sprint mais leves ou flexíveis.

Preços do Azure DevOps

Preços personalizados

Avaliações e comentários do Azure DevOps

G2 : 4,2/5 (mais de 680 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Azure DevOps?

Uma avaliação de usuário diz:

Recursos de repositórios de código para armazenar códigos categorizados em vários projetos e também criar pipelines para cada projeto. Os pipelines podem ser acionados manualmente sempre que necessário ou sempre que um evento personalizado for acionado. O Devops oferece acessos e controles baseados em funções, como número mínimo de aprovações necessárias para mesclar solicitações de pull ou adicionar bloqueios em ramificações específicas e assim por diante.

Recursos de repositórios de código para armazenar códigos categorizados em vários projetos e também criar pipelines para cada projeto. Os pipelines podem ser acionados manualmente sempre que necessário ou sempre que um evento personalizado for acionado. O Devops oferece acessos e controles baseados em funções, como número mínimo de aprovações necessárias para mesclar solicitações de pull ou adicionar bloqueios em ramificações específicas e assim por diante.

👀 Você sabia? Existem mais de 8.000 linguagens de programação! De acordo com a Enciclopédia Histórica das Linguagens de Programação, o número chega a incríveis 8.945, desde nomes conhecidos como Python e Java até outros obscuros que quase ninguém jamais usou.

3. Jira

via Jira

O Jira é uma ferramenta de planejamento de sprint. Ele oferece suporte ao gerenciamento de tarefas, acompanhamento de histórias de usuários, colaboração em equipe e monitoramento de sprint para equipes ágeis.

Você pode planejar, executar e conduzir revisões de sprint no Jira. Ele também oferece gerenciamento flexível de backlog e oferece suporte a Agile, processo Scrum e outras metodologias de gerenciamento de projetos.

Você pode planejar tarefas iterativamente no backlog para obter visibilidade completa do escopo do projeto. O Jira permite iniciar sprints com tempo limitado para lidar com partes do projeto e usar quadros Scrum para acompanhar o progresso visualmente à medida que o trabalho avança.

Principais recursos do Jira

Use o Confluence para documentação de sprint e para criar uma base de conhecimento centralizada.

Gerenciamento de backlog com recurso de arrastar e soltar, com estimativa e ajuste do escopo do sprint

Use linhas do tempo interativas para mapear épicos, histórias de usuários e dependências visualmente.

Limitações do Jira

Os quadros do Jira não mostram inerentemente os pontos de história agregados em comparação com a capacidade da equipe sem plug-ins.

Preços do Jira

Gratuito

Padrão : US$ 7,91/usuário/mês

Premium : US$ 14,54/usuário/mês

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 7.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Uma avaliação de usuário diz:

Uso o Jira há mais de um ano e aprecio a forma como ele vincula histórias ou bugs às solicitações de pull ou commits que criamos no Bitbucket. Essa integração torna o rastreamento muito mais conveniente.

Uso o Jira há mais de um ano e aprecio a forma como ele vincula histórias ou bugs às solicitações de pull ou commits que criamos no Bitbucket. Essa integração torna o acompanhamento do trabalho muito mais conveniente.

🧠 Curiosidade: Ward Cunningham, um dos coautores do Manifesto Ágil, inventou o primeiro wiki em 1994, tornando a edição colaborativa ao vivo e simples.

Desafios comuns no gerenciamento do backlog do sprint

Os backlogs de sprint podem parecer simples no papel, mas manter sua integridade é mais fácil dizer do que fazer. Aqui estão as armadilhas comuns que você pode encontrar ao gerenciar sprints no Agile:

1. Compromissos excessivos durante o planejamento do sprint

As equipes muitas vezes assumem mais trabalho do que podem realisticamente concluir dentro do sprint. Isso geralmente acontece quando as estimativas são muito otimistas ou quando há pressão para incluir itens extras.

📌 Exemplo: uma equipe se compromete com 60 pontos de história, apesar de historicamente entregar cerca de 40, levando a vários transbordamentos e metas de sprint não atingidas.

2. Práticas de estimativa inconsistentes

Quando as equipes não conseguem chegar a um acordo sobre os detalhes específicos dos pontos da história, o planejamento se torna pouco confiável. Isso também se traduz em números de velocidade que perdem precisão e sprints futuros que sofrem como resultado.

📌 Exemplo: um desenvolvedor considera um ajuste na interface do usuário como “1 ponto”, outro considera como “3”, deixando o gráfico do sprint da equipe completamente confuso.

3. Dependências que bloqueiam o progresso

O trabalho que depende de outra equipe ou sistema muitas vezes fica parado. Sem uma coordenação adequada, os atrasos se acumulam e bloqueiam os sprints.

📌 Exemplo: A equipe de front-end está bloqueada, aguardando os pontos finais da API do back-end, o que atrasa a conclusão do recurso.

4. Negligenciar a dívida técnica e o trabalho não relacionado a recursos

Quando as equipes buscam apenas novos recursos, a qualidade do código tende a diminuir com o tempo. Ignorar a refatoração ou a limpeza pode levar a sprints mais lentos no futuro.

📌 Exemplo: Adiar repetidamente uma otimização do banco de dados causa problemas de desempenho que levam um sprint inteiro para serem corrigidos posteriormente.

Práticas recomendadas para desenvolvedores que gerenciam backlogs de sprint

Pergunte a qualquer desenvolvedor o que determina o sucesso ou o fracasso de um sprint e observe que eles mencionam (na maioria das vezes) que é a forma como o backlog é tratado.

Aqui estão as melhores práticas para o backlog do desenvolvedor que você deve seguir 👇

Priorize tarefas que desbloqueiam outras: comece com histórias das quais outros colegas de equipe dependem, como APIs de back-end, componentes compartilhados ou tarefas de infraestrutura. Concluir essas tarefas primeiro evita bloqueios posteriores e mantém o sprint fluindo.

Faça estimativas usando sinais de esforço reais: não adivinhe os pontos da história. Use commits recentes, tamanhos de PR ou registros de tempo de histórias semelhantes como referência. Estimativas consistentes e baseadas em dados melhoram a previsibilidade do sprint e reduzem a necessidade de conclusões apressadas.

Adicione detalhes técnicos durante o refinamento: antes de uma história entrar no sprint, certifique-se de que ela inclua ambientes, nomes de ramificações e expectativas de teste. Isso evita a troca de contexto assim que o trabalho começar.

Equilibre novos recursos com refatoração: para cada sprint com muitos recursos, inclua pelo menos uma tarefa de melhoria técnica, como ajuste de desempenho, atualizações de dependências ou limpeza. Isso mantém a velocidade estável ao longo do tempo e reduz riscos futuros.

Analise seriamente os limites do WIP (Work In Progress, Trabalho em Andamento): não mantenha cinco tarefas “em andamento” ao mesmo tempo. Concluir pequenos lotes melhora o fluxo e permite que os revisores de código ou de controle de qualidade trabalhem mais cedo, reduzindo a pressão no final do sprint.

📚 Leia mais: Como usar IA para histórias de usuários no desenvolvimento ágil

Gerencie backlogs de sprint com o ClickUp

Uma medição precisa vale mais do que mil opiniões de especialistas.

Uma medição precisa vale mais do que mil opiniões de especialistas.

Os sprints fluem bem quando o backlog está claro, atualizado e conectado ao código. Os desenvolvedores sabem o que é importante hoje, o que está bloqueado e o que está concluído.

O ClickUp reúne essa estrutura em um único lugar. Ele ajuda você a planejar sprints, definir pontos e mapear a capacidade com visualizações simples e confiáveis, além de vincular commits e pull requests a tarefas, para que o progresso seja visto como fatos. Use cartões de burndown, velocidade e fluxo cumulativo para ver o ritmo, enquanto as automações e a IA lidam com rollovers, trabalhos recorrentes e atualizações de rotina.

Se você deseja sprints estáveis e menos surpresas, execute seu backlog no ClickUp. Crie um sistema em que você possa confiar e deixe a equipe se concentrar no código. Experimente o ClickUp hoje mesmo! ✅

Perguntas frequentes

Um sprint backlog deve conter todas as histórias, tarefas e bugs que a equipe de desenvolvimento de software se comprometeu a realizar nesse sprint. Um sprint backlog eficaz garante que todos os colaboradores compreendam suas funções e prioridades para o sprint.

Depois que o sprint começa, apenas a equipe de desenvolvimento gerencia o backlog. O proprietário do produto define as prioridades antes do planejamento, mas cabe aos desenvolvedores atualizar o progresso, ajustar as estimativas e decidir como concluir o trabalho. O backlog do sprint funciona como um plano vivo que evolui à medida que a equipe aprende mais durante a execução.

Geralmente, uma vez por dia. Atualizações diárias no quadro do sprint mostram a todos o que foi feito, o que está bloqueado e o que vem a seguir.

A regra 20–30–50 ajuda a equilibrar certeza e risco no planejamento do sprint: 20% de trabalho de alta confiança, 30% de itens de complexidade média e 50% de tarefas complexas ou exploratórias. Ela mantém os backlogs realistas, garantindo que as equipes não sobrecarreguem os sprints com trabalhos de alta incerteza, ao mesmo tempo em que continuam progredindo.

O ClickUp se tornou o favorito das equipes que desejam integrar o gerenciamento de sprints a um sistema de fluxo de trabalho mais amplo. Ele permite planejar sprints de scrum, definir pontos de história, acompanhar gráficos de burndown e até mesmo gerenciar documentos ou metas no mesmo espaço.

Faça estimativas com base no esforço e na complexidade, não nas horas. Use histórias anteriores como referência e discuta as partes mais complicadas em conjunto antes de atribuir um valor.

Um backlog claro reduz a troca de contexto, esclarece as prioridades e expõe os bloqueadores antecipadamente. Com um backlog bem mantido, os desenvolvedores passam mais tempo enviando código e menos tempo tentando adivinhar o que vem a seguir.

Para a maioria das equipes atuais, o ClickUp é a melhor alternativa ao Jira para o gerenciamento do backlog do sprint. O ClickUp oferece uma configuração mais limpa, automação mais simples (e mais granular) e maior flexibilidade do que o Jira, especialmente para equipes de desenvolvimento de todos os tamanhos. Ele oferece suporte a tudo, desde o planejamento do sprint até gráficos de burndown, integra-se ao GitHub e ao GitLab e inclui ferramentas para documentação e relatórios, tudo em um único espaço de trabalho.