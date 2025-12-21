Wispr Flow vs ClickUp: qual é melhor para transcrição em tempo real?

Digitar nem sempre consegue acompanhar seus pensamentos. Em um momento você está gravando notas de voz e, no outro, está alternando entre documentos, e-mails e ferramentas de projeto tentando transformar essas ideias em algo útil.

É aí que entram as ferramentas de voz de IA e a transcrição em tempo real, para que você possa falar naturalmente e manter o trabalho em andamento sem precisar lutar com o teclado.

O Wispr Flow funciona como um teclado com inteligência artificial para o seu desktop, transformando ditados em texto limpo dentro dos seus aplicativos de trabalho favoritos. O ClickUp, por outro lado, combina vários recursos e ferramentas em um único espaço de trabalho com tecnologia de voz e inteligência artificial.

Neste artigo, exploraremos o Wispr Flow vs ClickUp, comparando como cada um lida com o gerenciamento de tarefas por voz, recursos de IA contextual e recursos de produtividade.

Wispr Flow vs ClickUp em resumo

Ao comparar uma ferramenta de ditado focada com uma plataforma de produtividade completa, é útil ver as diferenças lado a lado:

Recurso ClickUp Wispr Flow Transcrição em tempo real e captura de notas O ClickUp AI Notetaker grava chamadas suportadas, gera transcrições e resumos e transforma acompanhamentos em tarefas no ClickUp Tasks and Docs. Foca na ditado ao vivo em qualquer campo de texto selecionado; não participa de chamadas, mas permite que você grave notas em qualquer aplicativo. Gerenciamento de projetos e tarefas Hierarquia completa do projeto (Espaços de trabalho → Espaços → Pastas → Listas → Tarefas → Subtarefas) com documentos, painéis e relatórios em um só lugar. Sem gerenciamento integrado de tarefas ou projetos; depende de ferramentas externas como ClickUp, Jira ou CRMs para armazenar e acompanhar o trabalho. Automação do fluxo de trabalho e modelos de IA O ClickUp Automations e o ClickUp Brain lidam com alterações de status, atribuições, notificações, resumos e rascunhos gerados por IA vinculados aos dados do espaço de trabalho. Utiliza modelos de IA para limpar, reescrever e formatar textos ditados, mas não aciona alterações no fluxo de trabalho nem ações de tarefas. Colaboração e comunicação Documentos compartilhados, atribuição de comentários, bate-papo e clipes mantêm conversas, arquivos e tarefas juntos em um único espaço de trabalho colaborativo. Acelera respostas e documentação em ferramentas como e-mail, Slack, Docs ou IDEs, mas não oferece espaço de trabalho compartilhado. Preços Plano gratuito para sempre; planos pagos a partir de US$ 7/mês por usuário, com complementos de IA como Brain e BrainGPT disponíveis nos planos pagos. Básico: gratuito; Pro: US$ 15/mês por usuário; Empresarial: preço personalizado Ideal para Equipes que desejam voz, transcrição, tarefas, documentos e automação de IA em uma única plataforma de produtividade e gerenciamento de projetos. Indivíduos e equipes que desejam uma camada de ditado rápida e flexível que possam usar em aplicativos e fluxos de trabalho existentes.

O que é o ClickUp?

Mantenha-se organizado, trabalhe mais rápido e gerencie todas as tarefas em um só lugar com o ClickUp

Imagine que você está liderando um lançamento: notas de voz no seu telefone, lembretes de tarefas espalhados por diferentes aplicativos e feedback enterrado em threads de e-mail. Cada vez que você alterna entre ferramentas, perde velocidade e contexto. Esse é o clássico exemplo de dispersão no trabalho em ação.

O ClickUp é o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo, criado para reduzir tanto a dispersão do trabalho quanto a dispersão da IA, reunindo todos os seus aplicativos de trabalho, dados e modelos de IA em uma única plataforma.

Você pode planejar projetos, criar tarefas, redigir documentos e adicionar comentários sem alternar entre guias. Todas as suas ferramentas e recursos do ClickUp permanecem conectados em uma única plataforma, para que seu fluxo de trabalho pareça um espaço de trabalho contínuo, em vez de uma pilha de ferramentas desconectadas.

O ClickUp também inclui um assistente de IA integrado chamado ClickUp Brain. Ele atua como um aplicativo de IA contextual que entende suas tarefas, documentos e comentários, e ajuda você a redigir conteúdo diretamente onde o trabalho acontece.

Para equipes que preferem ditar em vez de digitar, o ClickUp BrainGPT adiciona o Talk to Text ao ClickUp Brain. Com o BrainGPT no desktop ou através da extensão do Chrome, você pressiona um atalho simples, fala naturalmente e suas palavras aparecem como texto formatado em tarefas, documentos, comentários ou outros aplicativos de trabalho que você já usa.

Um usuário descreveu isso perfeitamente:

O ClickUp substituiu várias ferramentas nas quais costumávamos confiar — gerenciadores de tarefas, ferramentas de documentos, painéis e até mesmo aplicativos de IA para anotações. A capacidade de personalizar fluxos de trabalho, automatizar atualizações e manter todos alinhados em tempo real mudou completamente a forma como operamos.

Recursos do ClickUp

O ClickUp reúne tarefas, documentos, colaboração e IA em uma única plataforma. Aqui estão os principais recursos mais importantes quando você se preocupa com transcrição, ditado de ideias e transformação de conversas em trabalho.

Recurso nº 1: ClickUp AI Notetaker

Transforme todas as reuniões em notas instantâneas, transcrições e tarefas acionáveis com o ClickUp AI Notetaker

Em vez de depender de anotações manuscritas ou gravações dispersas, o ClickUp AI Notetaker pode se juntar automaticamente a chamadas compatíveis e gerar transcrições e resumos pesquisáveis. A partir daí, você pode criar tarefas, atribuir responsáveis e adicionar prazos diretamente do resumo, para que nada se perca entre uma chamada e sua lista de tarefas.

Como as notas e transcrições ficam dentro do ClickUp Tasks e do ClickUp Docs, sua equipe pode deixar comentários, adicionar feedback e acompanhar o trabalho de acompanhamento sem precisar usar um software de transcrição separado.

Por exemplo, um gerente de vendas realiza reuniões diárias com a equipe. Em vez de digitar itens de ação enquanto as pessoas falam, eles contam com o ClickUp AI Notetaker. Após a reunião, o resumo destaca as decisões e as tarefas de acompanhamento são criadas e atribuídas automaticamente, de modo que o gerente só precisa revisar e ajustar.

Recurso nº 2: ClickUp Brain e BrainGPT

Pergunte, analise e automatize o trabalho com IA que entende todo o seu espaço de trabalho com o BrainGPT

O ClickUp Brain é o seu assistente de IA dentro do ClickUp. Ele usa modelos avançados de IA para responder a perguntas sobre suas tarefas e documentos, criar tarefas e documentos, resumir notas longas e ajudá-lo a estruturar o feedback em um plano claro.

Com o BrainGPT no desktop e como extensão do Google Chrome, você pode usar o Talk to Text para capturar ideias instantaneamente e deixar que a IA cuide do trabalho pesado.

O BrainGPT converte sua fala em texto em aplicativos de desktop, documentos, sites e formulários, para que você possa ditar atualizações ou esboços em vez de digitá-los. Em média, isso ajuda os usuários a economizar até 1,1 dia por semana e concluir tarefas 4 vezes mais rápido do que digitando, graças à sua transcrição alimentada por IA.

Alimentado por modelos de IA premium como ClickUp Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek e Claude, o ClickUp BrainGPT compreende de forma inteligente o seu contexto, edita enquanto você fala e fornece textos refinados em todos os aplicativos.

Ele pode lidar com pontuação, estrutura e formatação para você, de modo que seu conteúdo ditado seja apresentado como parágrafos ou listas de verificação organizados, em vez de transcrições brutas. Com até 88% de economia, este superaplicativo de IA substitui vários aplicativos de IA e ferramentas de transcrição, ao mesmo tempo em que oferece velocidade e precisão por comando de voz.

Você também pode usar o Talk to Text em fluxos de trabalho clássicos de transcrição. O BrainGPT pode:

Grave notas de voz rápidas após uma reunião e insira-as em um documento do ClickUp.

Transforme ideias faladas em documentação ou resumos estruturados do projeto

Preencha formulários e campos sem usar as mãos, enquanto as automações assumem a partir daí.

Recurso nº 3: ClickUp Docs, Tarefas e colaboração

Crie, compartilhe e conecte documentos diretamente aos seus fluxos de trabalho para uma execução mais rápida com o ClickUp Docs

O ClickUp Docs permite que as equipes criem documentos, wikis e centros de conhecimento que se conectam diretamente a tarefas e projetos. Você pode deixar comentários, adicionar comentários para colegas de equipe específicos e converter esses comentários em itens de ação, tudo sem sair do Doc. Os documentos e as tarefas ficam lado a lado, para que você possa acompanhar como um documento se transforma em trabalho real.

Com o Talk to Text, você pode ditar seções de um documento, resumo de reunião ou artigo de conhecimento em vez de digitá-los. Fale seu esboço ou parágrafos completos, deixe o Talk to Text escrevê-los e, em seguida, use o BrainGPT para refinar o texto ou transformar um feedback longo em uma lista de verificação clara.

Além do Docs, o ClickUp Tasks oferece uma estrutura flexível (tarefas, subtarefas, campos personalizados, dependências) para acompanhar tudo, desde listas de verificação simples até projetos complexos. Ao anexar documentos e arquivos às tarefas, você obtém uma experiência de “documentos de tarefas” onde o contexto e a execução coexistem.

Planeje, organize e acompanhe todas as tarefas com campos personalizados, prioridades e prazos com o ClickUp Tasks

📌 Exemplo: uma equipe de marketing redige um briefing de lançamento no ClickUp Docs. Os revisores deixam comentários e, em seguida, convertem os tópicos principais em tarefas para redação, design e controle de qualidade. Essas tarefas permanecem vinculadas ao documento original, proporcionando a todos um único local para acompanhar as alterações, aprovações e datas de lançamento.

Para aumentar essa sinergia, as ferramentas de colaboração do ClickUp ( ClickUp Chat, Assign Comments e ClickUp Clips ) permitem que as equipes deixem comentários, compartilhem clipes rápidos de tela ou voz e trabalhem dentro da mesma plataforma. Isso evita a alternância entre ferramentas e ajuda as equipes a concentrarem suas energias na conclusão de tarefas sem mudança de contexto.

Preços do ClickUp

O que é o Wispr Flow?

via Wispr Flow

O Wispr Flow é uma ferramenta de ditado de voz com inteligência artificial projetada para resolver esse gargalo. Ele permite que você fale naturalmente e transforma instantaneamente sua voz em texto bem formatado em quase todos os aplicativos no Mac, Windows ou iPhone. Você pode ditar no Google Docs, no seu navegador, e-mail, Notion, IDE ou CRM, e o Wispr Flow digitará para você.

Ao contrário das ferramentas básicas de conversão de voz em texto, o Wispr Flow é apresentado como um aplicativo de IA contextual. Ele adiciona pontuação automaticamente, remove palavras de preenchimento e pode adaptar o tom e a formatação com base no que você está escrevendo, seja um documento de projeto, uma resposta de chat ou um bloco de código. Ele oferece suporte a mais de 100 idiomas, o que o torna útil para equipes globais e fluxos de trabalho multilíngues.

Recursos do Wispr Flow

O Wispr Flow tem um objetivo principal: ajudar você a ditar ideias e concluir trabalhos escritos mais rapidamente do que digitando, em qualquer aplicativo ou dispositivo. Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao comparar o Wispr Flow e o ClickUp.

Recurso nº 1: Ditado de voz sem usar as mãos

via Wispr Flow

Com o Wispr Flow, você pode começar a ditar usando um atalho de teclado ou a barra do Flow. Uma vez ativado, ele digita em qualquer campo de texto que você selecionar, seja um e-mail, um Google Doc, uma mensagem de chat ou seu editor de código.

A ferramenta foi projetada para acompanhar a velocidade com que seu cérebro gera ideias, não a velocidade com que seus dedos digitam. O Wispr Flow afirma que a ditado pode ser 3 a 4 vezes mais rápido do que digitar, especialmente para documentos longos, como relatórios ou notas de reuniões.

📌 Exemplo: um gerente de produto participa de uma reunião virtual enquanto revisa seu quadro. Em vez de pausar para digitar notas, ele mantém a tecla de atalho pressionada, dita as atualizações em voz alta o suficiente para o microfone e o Wispr Flow grava tudo na tarefa ou documento que ele tem aberto.

Recurso nº 2: edições e comandos automáticos com tecnologia de IA

O Wispr Flow usa modelos de IA para limpar sua fala. Ele remove palavras de preenchimento, adiciona pontuação e transforma instruções faladas como “novo parágrafo” ou “transforme isso em marcadores” em alterações reais de formatação.

Você também pode usar comandos de voz simples, como “reescreva isso de forma mais formal” ou “encurte este parágrafo”, e o Wispr reescreverá o texto destacado. Isso o torna útil não apenas para ditados brutos, mas também para revisar rascunhos e ajustar a estrutura sem tocar no teclado.

Recurso nº 3: Dicionário pessoal com sincronização entre dispositivos

via Wispr Flow

O Wispr Flow inclui um dicionário pessoal para que você possa ensinar nomes de produtos, acrônimos e termos específicos do domínio. Você pode criar trechos reutilizáveis acionados por frases curtas, o que é útil para assinaturas ou textos recorrentes.

Seu vocabulário e suas preferências são sincronizados entre dispositivos, para que você possa alternar entre o desktop e o celular sem perder o comportamento do seu ditado. Para equipes, os dicionários compartilhados ajudam a manter a ortografia e a terminologia consistentes quando várias pessoas utilizam a mesma ferramenta.

📌 Exemplo: Um redator técnico adiciona “SaaS”, “SDK” e nomes específicos de clientes ao dicionário. Mais tarde, ao ditar um documento longo, esses termos aparecem corretamente todas as vezes, reduzindo a necessidade de correções manuais.

Preços do Wispr Flow

Básico : Gratuito

Pro : US$ 15/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Wispr Flow vs ClickUp: comparação de recursos

Tanto o Wispr Flow quanto o ClickUp ajudam você a usar mais a voz e menos o teclado, mas eles se encaixam no seu fluxo de trabalho de maneiras muito diferentes. O Wispr Flow funciona como uma ferramenta de transcrição de IA e um teclado que você pode usar em qualquer aplicativo, enquanto o ClickUp é uma plataforma de produtividade completa com IA integrada às suas tarefas, documentos e reuniões.

Vamos comparar o Wispr Flow e o ClickUp em termos de transcrição em tempo real, gerenciamento de tarefas, automação de IA, colaboração e preços.

Recurso nº 1: Transcrição em tempo real e captura de notas

ClickUp

O ClickUp combina AI Notetaker, Docs e tarefas para que as conversas das suas reuniões se transformem diretamente em notas estruturadas e itens de ação. O ClickUp AI Notetaker captura o áudio, cria uma transcrição, resume a conversa e permite que você extraia tarefas de acompanhamento com apenas alguns cliques.

Como tudo fica no ClickUp, você pode revisar transcrições dentro das tarefas, adicionar comentários e acompanhar as mudanças de status ao longo do tempo. Se preferir adicionar suas próprias ideias após a chamada, o Talk to Text do ClickUp permite que você dite notas de voz diretamente no Docs ou nas tarefas. Em seguida, você pode usar o ClickUp Brain para resumir ou transformá-las em listas de verificação, sem precisar digitar manualmente.

Wispr Flow

O Wispr Flow se concentra na ditado, em vez de na captura de reuniões. Ele não participa de chamadas, mas permite transcrever sua fala para qualquer aplicativo que você estiver usando. Se você estiver ouvindo uma gravação ou pensando em voz alta após uma reunião, pode ditar seu resumo em um Google Doc, uma tarefa do ClickUp ou seu CRM.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence se você deseja uma transcrição completa da reunião vinculada a tarefas e documentos. O Wispr Flow vence se você deseja uma camada de ditado flexível que possa ser incorporada a qualquer aplicativo que você já usa.

Recurso nº 2: Gerenciamento de projetos e tarefas

ClickUp

Organize o trabalho com uma hierarquia estruturada, do espaço de trabalho às tarefas, para maior clareza dentro do ClickUp

O ClickUp foi criado principalmente como uma plataforma de gerenciamento de projetos e tarefas. Sua hierarquia de projetos (espaços de trabalho → espaços → pastas → listas → tarefas → subtarefas) facilita a organização de grandes projetos e tarefas diárias em uma única estrutura. As tarefas podem incluir campos personalizados, prioridades, listas de verificação e dependências, além de links para o ClickUp Docs e o ClickUp Dashboards.

Você pode criar tarefas a partir de resumos de reuniões, dentro do Docs ou convertendo comentários, para que seus ditados e transcrições sempre tenham um destino claro.

Wispr Flow

O Wispr Flow não gerencia tarefas por conta própria. Ele ajuda você a preencher descrições de tarefas, escrever atualizações e redigir documentação mais rapidamente por meio do ditado de voz, mas você ainda depende de outras ferramentas (como ClickUp, Jira ou um CRM) para realmente armazenar e rastrear essas tarefas.

🏆 Vencedor: O ClickUp ganha claramente no gerenciamento de tarefas e projetos, pois combina planejamento, acompanhamento e relatórios em uma única plataforma, em vez de ficar como uma camada adicional.

Recurso nº 3: Automação do fluxo de trabalho e modelos de IA

ClickUp

Automatize fluxos de trabalho repetitivos com gatilhos e condições personalizados com o ClickUp Automations

O ClickUp inclui automações integradas por meio do ClickUp Automations e do ClickUp Brain para que você possa automatizar alterações de status, atribuições, notificações e até mesmo ações de IA, como resumir um documento ou gerar um rascunho a partir de um prompt.

Com o ClickUp BrainGPT, você pode ditar tarefas e documentos e, em seguida, pedir à IA para resumir informações ou atualizar campos. Você pode usar os mesmos modelos de IA que auxiliam na geração de texto para “ler” seu espaço de trabalho e fornecer respostas sobre o status do seu trabalho.

Wispr Flow

O Wispr Flow usa modelos de IA principalmente para processar entradas de voz. Ele limpa o texto ditado, reescreve o conteúdo quando você solicita e formata a saída em listas, parágrafos ou resumos.

No entanto, ele não conhece seus projetos, tarefas ou quadros. A automação se limita à reescrita e formatação; ela não aciona ações de fluxo de trabalho, como alterar o status ou atribuir tarefas.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence em automação de fluxo de trabalho e profundidade de modelos de IA vinculados às suas tarefas e documentos. O Wispr Flow vence se sua principal prioridade for transformar fala em texto limpo em qualquer aplicativo.

Recurso nº 4: Colaboração e comunicação

ClickUp

O ClickUp foi desenvolvido para a colaboração em equipe. Você pode:

Compartilhe documentos e permita que seus colegas de equipe deixem comentários ou sugiram alterações.

Use o recurso Atribuir comentários para transformar feedback em trabalho rastreável.

Converse dentro do ClickUp com conversas vinculadas a tarefas e documentos.

Grave vídeos ou clipes de voz rápidos e anexe-os às tarefas para contextualizar.

Como tudo acontece dentro do ClickUp, sua equipe pode trabalhar em uma única plataforma e manter conversas, tarefas e documentos conectados.

Wispr Flow

O Wispr Flow não possui um espaço de trabalho compartilhado próprio. A colaboração ocorre nas ferramentas em que você o utiliza: Slack, e-mail, Docs ou gerenciadores de tarefas. Ele acelera a colaboração, ajudando as pessoas que têm dificuldade para digitar ou se concentrar a responder de forma mais rápida e consistente, e muitos usuários com TDAH destacam quanto tempo isso economiza.

🏆 Vencedor: O ClickUp vence na categoria de colaboração estruturada, pois oferece às equipes um único ambiente para acompanhar tarefas, documentos, comentários e notificações. O Wispr Flow é uma ferramenta complementar poderosa para escrever mais rapidamente dentro desses aplicativos.

💟 Bônus: O BrainGPT permite que você crie agentes personalizados no ClickUp apenas falando suas instruções usando o recurso de conversão de voz em texto. Basta descrever, com suas próprias palavras, o que você deseja que o agente faça — como responder a perguntas em um canal ou automatizar atualizações — e ele transcreve sua fala e orienta você na configuração dos gatilhos, condições, ações e fontes de conhecimento do agente. Você pode usar a opção “Ask Brain” para obter sugestões baseadas em IA para refinar as instruções do seu agente, tornando o processo ainda mais fácil. Obtenha assistência do ClickUp Brain e do BrainGPT para criar e ajustar seus agentes.

ClickUp vs. Wispr Flow no Reddit

Os usuários do Reddit que discutem o ClickUp e o Wispr Flow destacam como essas ferramentas atendem a diferentes necessidades de produtividade.

No caso do ClickUp, muitos usuários apreciam sua capacidade de consolidar vários fluxos de trabalho em uma única interface:

Estou realmente impressionado com isso, pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Tudo está dentro da interface do ClickUp. Conecta-se ao meu Google Agenda e é super simples.

Estou realmente impressionado com isso, pois não preciso de outra ferramenta para fazer tudo isso. Tudo está dentro da interface do ClickUp. Conecta-se ao meu Google Agenda e é super simples.

No entanto, alguns usuários encontraram dificuldades com o reconhecimento de idioma em determinados cenários:

Às vezes, há problemas de reconhecimento de idioma. O ClickUp NoteTaker frequentemente identifica erroneamente o árabe como farsi, levando à transcrição incorreta das notas.

Às vezes, há problemas de reconhecimento de idioma. O ClickUp NoteTaker frequentemente identifica erroneamente o árabe como farsi, levando à transcrição incorreta das notas.

Quando se trata do Wispr Flow, os usuários do Reddit adoram como ele transforma a produtividade dos usuários que têm dificuldade com velocidade de digitação ou concentração:

Eu adoro o Wispr Flow. Tenho TDAH, e ele me devolve horas do meu dia e me permite trabalhar em alta velocidade sem restrições de digitação.

Eu adoro o Wispr Flow. Tenho TDAH, e ele me devolve horas do meu dia e me permite trabalhar em alta velocidade sem restrições de digitação.

Mas outros apontam problemas técnicos que podem atrapalhar seu fluxo de trabalho:

Por alguma razão, o aplicativo estraga meu menu de contexto do botão direito do mouse no Firefox. As opções de extensão nos menus de contexto do botão direito desaparecem ao passar o mouse. Passei horas tentando resolver o problema, cheguei até a desinstalar o Firefox, só para descobrir que o Flow era o culpado.

Por alguma razão, o aplicativo estraga meu menu de contexto do botão direito do mouse no Firefox. As opções de extensão nos menus de contexto do botão direito desaparecem ao passar o mouse. Passei horas tentando resolver o problema, cheguei até a desinstalar o Firefox, só para descobrir que o Flow era o culpado.

Qual ferramenta de produtividade é a melhor?

O Wispr Flow é ideal se você deseja se concentrar apenas na ditado em vez de digitação. Ele se destaca quando você passa o dia escrevendo e-mails, documentando ideias ou atualizando cartões em diferentes ferramentas e simplesmente deseja uma maneira mais rápida de colocar as palavras na tela.

O ClickUp é a melhor opção quando você também precisa organizar, acompanhar e entregar trabalhos. Com o ClickUp AI Notetaker para transcrição em tempo real, o ClickUp Brain e o BrainGPT para resumos e ditados baseados em IA, e o ClickUp Tasks e Docs para manter tudo organizado, você obtém uma plataforma onde conversas, notas e execução permanecem conectadas.

Se você está escolhendo entre Wispr Flow e ClickUp e deseja um espaço de trabalho onde ferramentas de IA, tarefas, documentos e projetos coexistam, o ClickUp é a melhor opção a longo prazo para sua equipe.

✅ Comece a usar o ClickUp gratuitamente e experimente as vantagens do ClickUp.