Como fazer anotações em um vídeo como um profissional

Houve uma época em que assistir a palestras presenciais e fazer anotações em um quadro negro era a norma.

Mas e hoje? Telas digitais, aulas pelo Zoom e vídeos on-line estão ao nosso redor. No entanto, a arte de fazer anotações continua a prosperar.

Afinal, como disse sabiamente o autor americano Ben Casnocha, "**Se você não anotar o que está ouvindo e aprendendo, quais são as chances de se lembrar?

Mas a questão é a seguinte: a tomada de notas mudou significativamente ao longo dos anos.

Hoje, as ferramentas com tecnologia de IA podem resumir automaticamente os vídeos e nos ajudar a fazer anotações mais concisas.

Mas o que diferencia uma boa anotação de uma ótima anotação e como você pode aproveitar as ferramentas de IA para tirar o máximo proveito dos vídeos? Vamos explorar primeiro entendendo como fazer anotações em um vídeo de forma eficaz e por que isso ainda é um elemento essencial do aprendizado. ✍️

Por que você deve fazer anotações em vídeos

Historicamente, fazer anotações sempre foi visto como sinal de um aluno ou ouvinte atento e sério. Mas será que fazer anotações realmente melhora o aprendizado? Aqui está o que a ciência diz:

De acordo com pesquisa de Audrey van der Meer e Ruud van der Weel da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia (NTNU), as pessoas fazem anotações sem pensar.

_"É muito tentador digitar tudo o que o professor diz. Isso entra pelos ouvidos e sai pela ponta dos dedos, mas você não processa as informações recebidas", observou ela.

Em 2022, o canal do YouTube Koi lançou um vídeo intitulado " Por que sua péssima anotação está arruinando suas notas ." No vídeo, o narrador explica um conceito chamado "carga cognitiva"

Ele compara nosso cérebro a um telefone, com a carga cognitiva representando a bateria. Ele enfatiza que nosso cérebro não foi feito para multitarefas, o que o sobrecarrega.

O narrador conta uma experiência pessoal de seu segundo ano na faculdade de medicina, em que sua obsessão por fazer anotações prejudicou seu foco nos pacientes. Em vez de reter informações cruciais, ele se esforçava para fazer perguntas relevantes. Depois que ele mudou da anotação excessiva para a escuta ativa, sua capacidade de se conectar com os pacientes melhorou significativamente.

Mas como a tomada de notas funciona com outras mídias, como vídeos? Você pode usar a IA para ajudar a fazer anotações enquanto assiste a um vídeo? (Dica: sim,) ClickUp's têm você coberto!)

Leia também: Digital Notes vs. Paper Notes: O que é melhor?

Como fazer anotações em um vídeo

**Pesquisa: Qual é o seu maior desafio ao fazer anotações em um vídeo?

Acompanhar o conteúdo em ritmo acelerado (onde não é possível fazer anotações e ouvir ao mesmo tempo) Manter a concentração durante vídeos mais longos Organizar suas anotações de forma eficaz (durante ou após o vídeo) Lembrar-se de detalhes importantes após o término do vídeo

Seja qual for a sua resposta, temos uma solução para todos os desafios acima. Continue lendo 🙂

1. Habilitar closed caption ou legendas

Uma solução fácil para o dilema de fazer anotações é usar legendas.

Ao assistir a vídeos do YouTube, por exemplo, ative o recurso de legendas ou closed caption. Isso permite que você leia o texto na tela enquanto assiste. Isso melhora significativamente sua compreensão e o mantém mais envolvido.

Lembre-se de que o closed caption inclui sons de fundo e dicas não verbais, o que o torna ideal para pessoas com deficiência auditiva, enquanto as legendas são destinadas a espectadores que desejam ler junto.

2. Procure transcrições de vídeo

Alguns vídeos educacionais oferecem transcrições, que podem ser extremamente úteis para fazer anotações. Ao contrário das legendas, uma transcrição permite que você leia o conteúdo em seu próprio ritmo.

Com Cérebro ClickUp você pode transcrever automaticamente suas gravações com IA em apenas alguns minutos.

O ClickUp fornece uma transcrição pesquisável e com registro de data e hora que pode ser facilmente anotada ou destacada. Isso torna a documentação dos pontos principais dos vídeos mais gerenciável e eficiente.

Transcreva suas gravações sem esforço com o ClickUp Brain

Por exemplo, se você for um estudante ocupado que faz malabarismos com várias aulas, esse recurso é um salva-vidas.

Em vez de assistir novamente a aulas inteiras antes de um exame, você pode pesquisar rapidamente a transcrição para localizar e revisar as seções mais relevantes. Isso economiza tempo e garante que você se concentre nas informações mais importantes.

Estresse? Acabou. 🙌

**Leia também 10 melhores ferramentas de transcrição de IA para experimentar em 2024

3. Ajuste a velocidade de reprodução do vídeo

Se o conteúdo se mover muito rapidamente, diminua a velocidade de reprodução do vídeo para 0,75x (ou uma velocidade menor, se preferir). Isso lhe dá mais tempo para absorver as informações e tomar anotações, como a ata da reunião sem se sentir apressado.

dica profissional: Use a técnica Pomodoro 🍅

Ao assistir a vídeos mais longos (vídeos de 1 a 3 horas ou séries de palestras que duram dezenas de horas), experimente a técnica Pomodoro para manter o foco. Assista ao vídeo por 25 minutos, faça um intervalo de 5 minutos e repita. Isso o ajudará a se manter atualizado e a reter mais informações.

4. Pause o vídeo para fazer anotações

Não consegue acompanhar o vídeo? Sem problemas - pause-o sempre que necessário para anotar informações importantes.

Com Clipes do ClickUp você pode gravar sua tela, adicionar seus próprios comentários para revisão posterior e pausar a gravação a qualquer momento para fazer anotações detalhadas.

Esse recurso permite capturar pontos essenciais de vídeos e compartilhar ou incorporar clipes diretamente em seus ClickUp Docs para documentação e revisão.

No caso de palestras em vídeo, ouvir ativamente as palavras-chave e os conceitos é fundamental para fazer anotações eficazes. A utilização de legendas ou closed caption pode melhorar sua compreensão e envolvimento, garantindo que você compreenda o material de forma mais completa.

O ClickUp também se integra facilmente ao seu software de compartilhamento de tela se precisar participar de uma chamada ou compartilhar suas anotações com os membros da equipe.

Compartilhe suas ideias de forma visual e audível com o ClickUp Clips

🏷️ Exemplo: Imagine que você é um estudante que está se preparando para as provas finais. Em vez de se esforçar para acompanhar o ritmo acelerado das aulas em vídeo, você pode fazer uma pausa e dedicar seu tempo para garantir que capte todos os pontos principais.

Posteriormente, ao revisar, reveja os clipes e as anotações específicas que você criou para garantir que não deixou passar nada importante.

**Leia também Como compartilhar e colaborar em anotações

5. Retroceda quando algo não estiver claro

Isso pode parecer óbvio, mas é fundamental: se você não entender algo, retroceda o vídeo e assista-o novamente. Continue rebobinando e repetindo o vídeo até que o conceito fique claro. Essa é uma das melhores coisas dos vídeos gravados: você pode absorvê-los no seu ritmo. Compreender o material é essencial para fazer anotações precisas e eficazes.

Mais uma vez, os clipes do ClickUp podem ser incrivelmente úteis aqui. Você pode gravar e capturar seções essenciais do vídeo e revise-os quantas vezes forem necessárias enquanto faz suas anotações.

Converta facilmente seus clipes do ClickUp em tarefas acionáveis

6. Organize as anotações com títulos e subtítulos

Crie um esboço adicionando títulos e subtítulos com base nos principais tópicos discutidos no vídeo. Essa estrutura o ajudará a organizar seus pensamentos e facilitará a revisão posterior.

O Google Docs ou outras ferramentas digitais podem simplificar o processo de anotações e reduzir as edições demoradas, ClickUp Docs é uma alternativa melhor. Ele oferece gerenciamento de tarefas, formatação personalizável e a capacidade de incorporar vídeos e outros recursos diretamente em suas anotações.

Você pode formatar suas anotações com títulos, subtítulos e marcadores e, ao mesmo tempo, vincular diretamente a tarefas ou outros documentos relevantes em seu fluxo de trabalho.

Personalize seus documentos com opções de estilo, modelos e vídeos e tabelas incorporados

🏷️ Exemplo: Profissionais com agendas lotadas podem usar o ClickUp Docs para organizar e acessar facilmente seus documentos notas de projetos e documentos importantes .

Quando é hora de se preparar para uma reunião ou cumprir o prazo de um projeto, tudo está organizado, o que facilita a execução das tarefas mais importantes sem perder tempo procurando em arquivos dispersos.

Esse é o verdadeiro poder do gerenciamento de projetos .

Dica profissional: Codifique suas anotações com cores usando diferentes destaques para revisitar os principais conceitos, perguntas e ideias. Isso acrescenta organização visual e ajuda durante a revisão. 🎨

7. Use marcadores para detalhes importantes

Ao fazer anotações, liste cada detalhe importante como um marcador. Isso inclui novas palavras do vocabulário ou termos com os quais você não está familiarizado, pessoas importantes, datas e conceitos-chave, entre outros. Os marcadores tornam suas anotações mais claras e fáceis de acompanhar. Concentrando-se nos conceitos principais e organizando-os em marcadores, você pode transformar suas anotações em tópicos concisos e importantes.

Docs e Bloco de notas do ClickUp permitem que você crie marcadores e organize suas anotações de forma eficaz, facilitando a revisão e o acesso posterior.

🏷️ Exemplo: Os engenheiros que assistem a demonstrações de software podem usar resumos de IA para ajudar a dividir explicações complexas de código em pontos fáceis de entender.

Anote rapidamente notas, ideias e lembretes usando o ClickUp Notepad

8. Mantenha suas frases curtas e simples

**Lembre-se: você está fazendo anotações, não escrevendo uma redação detalhada.

Use frases curtas, fragmentos e abreviações para transmitir rapidamente as ideias principais sem perder tempo transcrevendo frases longas. Você sempre pode deixar marcas de tempo em suas anotações para revisitar seções pertinentes do vídeo mais tarde.

O ClickUp Docs oferece um Modo de Foco sem distrações para ajudá-lo a se concentrar no resumo das principais informações do vídeo.

**Leia também 10 melhores resumidores de vídeo com IA que economizarão seu valioso tempo

9. Use suas próprias palavras

Sempre faça anotações com suas próprias palavras. Essa prática ajuda a reforçar as informações e facilita a memorização posterior.

Evite copiar as palavras exatas do palestrante - assimile as informações da maneira que fizer mais sentido para você e personalize seu aprendizado.

Mini-guia: Como manter a concentração ao fazer anotações em um vídeo

🔕 Eliminar as distrações: Feche as guias não relacionadas e silencie as notificações

use o modo de foco: Se estiver fazendo anotações no ClickUp Docs, use o Modo de Foco para minimizar as distrações e se concentrar apenas em suas anotações

⏸️ Faça pausas: Pause o vídeo e faça pequenos intervalos a cada 20 minutos para reter mais informações. Estudos mostram que fazer intervalos melhora o foco e a produtividade

faça um resumo a cada 5 minutos: Pare a cada 5 a 10 minutos para resumir o que acabou de aprender com suas próprias palavras

10. Destaque os principais termos, pessoas e conceitos

Preste atenção às palavras-chave, figuras importantes, datas e conceitos principais do vídeo. Eles geralmente são enfatizados visual e verbalmente. Destaque ou sublinhe esses itens em suas anotações para que eles se destaquem. ClickUp Brain , um assistente de IA inteligente, permite que você gere resumos de vídeos com IA. Com isso, você pode personalizar e reformular para melhor compreensão.

O ClickUp Brain pesquisa as transcrições de seus clipes em busca de respostas para suas perguntas

11. Esboce diagramas simples do vídeo

Se o vídeo incluir diagramas ou gráficos importantes, faça uma pausa e reproduza-os em suas anotações.

Ou você pode seguir estas etapas:

Se estiver fazendo anotações digitais, faça capturas de tela com o ClickUp Clips e incorpore-as diretamente no ClickUp Docs.

Para dar um passo adiante, use Quadros brancos ClickUp para desenhar mapas mentais e visualizar conexões entre conceitos-chave.

Dê vida às suas ideias com o ClickUp Mind Maps De acordo com um estudo a anotação visual é uma estratégia de aprendizado melhor do que sua contraparte tradicional.

🏷️ Exemplo: Se estiver assistindo a um webinar sobre tendências de marketing de conteúdo, você pode usar o recurso Whiteboard do ClickUp para mapear ideias e observações visualmente. Isso permite que você faça um brainstorming junto com suas anotações, transformando os insights do vídeo em estratégias acionáveis.

12. Observe dicas como tom e música de fundo

O vídeo tem uma vantagem exclusiva: sinais não verbais, como tom de voz, música de fundo e efeitos sonoros, geralmente enfatizam pontos importantes.

Usando o ClickUp Clips, você pode capturar essas nuances sem esforço. Como um extensão gratuita do Chrome o Clip permite gravar a tela sem esforço e enviar mensagens claras e de alta qualidade por meio de um link, e-mail ou diretamente no ClickUp.

Compartilhe gravações de tela de alta qualidade com qualquer pessoa, em qualquer lugar, por meio do Clip by ClickUp

13. Use marcas de tempo de vídeo para estruturar suas anotações

Alguns vídeos incluem marcas de tempo ou capítulos, que podem ser um excelente guia para organizar suas anotações. Use esses marcadores de tempo como títulos em suas anotações e liste os principais detalhes em cada um deles. Esse método garante que suas anotações sigam o fluxo lógico do vídeo.

Para facilitar sua vida, o ClickUp Brain permite transcrever automaticamente clipes de vídeo completos com marcas de tempo. Posteriormente, você poderá pesquisar e organizar facilmente suas anotações em torno de momentos cruciais.

Dica profissional: Organize suas anotações com etiquetas e rótulos

No ClickUp Docs, você pode adicionar etiquetas ou rótulos a seções específicas de suas anotações. Use tags como "Importante", "Revisar mais tarde" ou "Conceito-chave" para categorizar suas anotações de forma eficaz. Isso ajuda quando você precisa revisar determinadas seções rapidamente.

A mentalidade ideal para fazer anotações

Agora que já falamos sobre como fazer anotações em um vídeo, vamos explorar a próxima etapa - formar a mentalidade ideal para fazer anotações.

As dicas que discutimos até agora visam atingir metas importantes que aumentam a eficiência e a eficácia da tomada de notas. Para começar, lembre-se sempre de que as anotações são seu registro pessoal do que foi visto. Elas têm o objetivo de ajudá-lo a revisar e lembrar. Elas não são transcrições!

Veja como você deve abordar a tomada de notas:

Concentre-se nos conceitos principais, não em cada detalhe minucioso

Use marcadores ou mapas mentais

Incorporar gatilhos de memória

Torne suas anotações pessoais

Crie anotações que serão úteis (e compreensíveis) meses depois

Depois de aplicar essas estratégias, você deve revisar e refinar suas anotações.

Revisar e refinar suas anotações

Revisar suas anotações é a parte mais importante de fazer anotações (exceto assistir ao vídeo/participar do seminário etc.).

Isso o ajuda a identificar lacunas, informações perdidas ou áreas que precisam de esclarecimento. Como sugerimos acima, experimente o ClickUp Brain para refinar suas anotações, gerando automaticamente resumos de IA do conteúdo do vídeo.

🏷️ Exemplo: imagine um gerente de projeto analisando uma reunião de equipe gravada. Usando o ClickUp Brain, ele transcreve e resume a discussão, destacando os principais itens de ação e as decisões tomadas. Isso permite que ele refine rapidamente suas anotações, garantindo que todos os pontos críticos sejam capturados e efetivamente comunicados à equipe.

O ClickUp ajuda você a fazer anotações melhores

Não há discussão. As anotações podem nos ajudar a aprender melhor. Mas fazer anotações não é apenas rabiscar tudo o que você ouve em um vídeo. É uma habilidade que, se bem utilizada, pode funcionar como um excelente dispositivo de memória e economia de tempo para revisões futuras.

O ClickUp pode simplificar sua jornada para tomar notas de forma eficaz e eficiente. Recapitulando: use o ClickUp Brain para resumir vídeos com IA, o ClickUp Clips para fazer anotações detalhadas, o ClickUp Docs para incorporar clipes de vídeo e formatar anotações e o ClickUp Whiteboards para visualizar conceitos.

Pronto para explorar esses recursos ao vivo? Registre-se no ClickUp gratuitamente e experimente fazer anotações melhores! ✏️