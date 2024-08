os 10 melhores resumos de vídeo com IA que economizarão seu valioso tempo

Você já desejou ter um assistente que pudesse assistir a horas de vídeos importantes (talvez entediantes!) para você e, em seguida, informá-lo rapidamente sobre os itens acionáveis?

Bem, é isso que um resumidor de vídeo com IA faz! Esse pequeno e incansável robô pode assistir a todos os seus webinars, tutoriais ou gravações de reuniões intermináveis e, em seguida, escrever um resumo claro e conciso.

Essa tecnologia inteligente (leia-se: algoritmos avançados) permite que você compreenda rapidamente os pontos essenciais em um formato fácil de digerir, sem entrar em detalhes irrelevantes. Ela também pode passar rapidamente por vídeos longos e funcionar como um

ferramenta de transcrição

economizando tempo e esforço valiosos.

No entanto, encontrar o resumidor de vídeo com IA certo pode ser uma tarefa árdua, pois uma única pesquisa no Google gera milhões de opções. Dediquei mais de 36 horas para pesquisar e testar os principais resumidores de vídeo com IA disponíveis on-line.

Neste guia, discutirei os dez melhores resumidores de vídeo com IA, detalhando seus recursos, preços e benefícios. Assim, da próxima vez que precisar extrair informações de um vídeo longo, você pode deixar que a IA faça o trabalho pesado de assistir e entender o vídeo para que você aproveite ao máximo!

O que você deve procurar em um resumidor de vídeo com IA?

Meu objetivo com este artigo foi identificar as ferramentas mais eficientes que podem economizar seu tempo e aumentar sua produtividade. Por meio desse processo, analisei como esses resumidores de vídeo com IA se integram aos fluxos de trabalho existentes, concentrando-me especialmente em seus recursos em

IA para documentação

.

Ao selecionar um resumidor de vídeo com IA, considere os seguintes fatores para garantir que você escolha o que melhor atenda às suas necessidades:

Exatidão : O resumidor deve capturar os pontos-chave e as ideias principais sem perder detalhes importantes

: O resumidor deve capturar os pontos-chave e as ideias principais sem perder detalhes importantes Velocidade : A ferramenta deve processar rapidamente os vídeos, fornecendo resumos em tempo hábil

: A ferramenta deve processar rapidamente os vídeos, fornecendo resumos em tempo hábil Facilidade de uso : Uma interface amigável é crucial para a integração eficiente do fluxo de trabalho

: Uma interface amigável é crucial para a integração eficiente do fluxo de trabalho Integração : Verifique se o resumidor se integra à sua pilha de tecnologia existente para obter uma operação perfeita e gerenciamento de comunicação

: Verifique se o resumidor se integra à sua pilha de tecnologia existente para obter uma operação perfeita e gerenciamento de comunicação Custo: Avalie os planos de preços para garantir que eles se ajustem ao seu orçamento sem comprometer os recursos

Os 10 melhores resumidores de vídeo com IA para usar em 2024

1. ClickUp: Melhor para transcrições de vídeo com IA e gerenciamento de tarefas

Use o ClickUp Clips para gravar um vídeo e uma narração e compartilhar suas ideias com clareza

O ClickUp tem uma grande variedade de recursos criados para simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a produtividade. Entre eles estão

Clipes do ClickUp

que permite gravar telas, recortar gravações de vídeo, compartilhá-las e colaborar com elas.

O ClickUp Clips realmente ganha vida quando trabalha em conjunto com o

Cérebro ClickUp

um assistente de IA que transcreve gravações e clipes de forma super rápida e com grande precisão. Isso significa que documentar, condensar e compartilhar informações se torna muito mais fácil.

Transcreva automaticamente suas gravações com o ClickUp Brain em poucos minutos

Melhores recursos do ClickUp

Transcreva automaticamente clipes de vídeo, com registros de data e hora e texto pesquisável

Compartilhe instantaneamente incorporando clipes diretamente no ClickUp, por meio de um link público ou baixando o arquivo de vídeo

Conecte-se perfeitamente com o Slack, o Google Drive e muitas outras ferramentas

Adicione comentários diretamente nos clipes de vídeo, facilitando um feedback claro e conciso

Gerencie todos os seus videoclipes em um hub de clipes organizado, facilitando o acesso e a pesquisa de conteúdo específico

Limitações do ClickUp

A configuração inicial pode ser demorada (como qualquer configuração de IA, realmente)

Alguns recursos avançados exigem uma curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Claude 3: Melhor para processamento de linguagem natural

via

Claude

O Claude 3, desenvolvido pela Anthropic, é um modelo avançado de IA projetado para várias tarefas, inclusive resumo de vídeos. Conhecido por sua alta janela de contexto e recursos de recuperação quase perfeitos, o Claude 3 se destaca no resumo de vídeos com IA.

O Claude 3 fornece resumos de vídeo precisos e contextualmente relevantes. Isso o torna um

solução ideal para comunicação empresarial

e uso educacional, especialmente nas áreas de criação de conteúdo, educação e prática de idiomas. Eu o recomendaria para qualquer pessoa que consome regularmente conteúdo de vídeo longo e precisa extrair informações importantes dos vídeos rapidamente.

Claude 3 melhores recursos

Gerar resumos precisos que mantêm o contexto e os pontos principais

Comece a usar rapidamente graças a uma interface intuitiva com uma curva de aprendizado plana

Integre-o a várias plataformas educacionais e profissionais usando sua API e simplifique seus fluxos de trabalho

Transcreva e resuma em qualquer idioma de sua escolha

Limitações do Claude 3

Preço mais alto em comparação com alguns concorrentes

Opções limitadas de personalização do tamanho do resumo

Preços do Claude 3

Plano gratuito

Pro: US$ 20/mês por usuário (mínimo de cinco membros)

Team: US$ 30/mês por usuário (mínimo de cinco membros)

Claude 3 ratings

G2 : 4.7/5 (22+ avaliações)

: 4.7/5 (22+ avaliações) Capterra: 4.8/5 (4+ avaliações)

3. Knowt: Melhor para aprendizagem colaborativa

via

Conhecer

O Knowt é um resumidor de vídeo com IA projetado para ajudar os alunos a estudar com mais eficiência. Ele usa IA para criar flashcards, anotações e resumos de várias fontes, como PDFs, apresentações em PowerPoint e vídeos de palestras.

Se você estiver

tímido com a câmera

e não se sentir à vontade para fazer perguntas durante as aulas ao vivo, ou se quiser apenas revisitar um conceito e não se apressar em compreendê-lo, essa é uma ótima ferramenta para ter ao seu lado.

O Knowt tem um recurso de repetição espaçada que pode ajudar os alunos a reter informações por mais tempo. Isso pode tornar mais eficaz o estudo de última hora.

Melhores recursos do Knowt

Colabore facilmente com recursos de trabalho em grupo e revisão por pares

Ajuste facilmente a duração do resumo e as áreas de foco

Converta vídeos longos (como palestras e webinars) em anotações e flashcards

Integração perfeita com plataformas educacionais como o Google Classroom

Conheça as limitações

Limitado a um contexto educacional

Recursos avançados limitados em comparação com outros resumidores de vídeo com IA

Preços do Knowt

Student Basic: gratuito

Student Plus: US$ 5,99/mês

Student Ultra: US$ 12,99/mês

Classificações conhecidas

G2: Não disponível

Não disponível Capítulo: Não disponível

4. Fireflies.ai: melhor para transcrições e resumos de reuniões

via

Fireflies.ai

O Fireflies.ai é um assistente de reunião com tecnologia de IA que simplifica o processo de transcrição e análise de reuniões. Seus principais recursos incluem gravação de voz, transcrição em tempo real e geração de resumos de reuniões.

A ferramenta fornece resumos detalhados das reuniões e atua como um participante da reunião. É um software valioso para profissionais que participam de reuniões remotamente e precisam

compartilhamento de tela simples e fácil

durante as chamadas com vídeo.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Transcreva e resuma automaticamente as gravações de reuniões

Encontre e revise facilmente os pontos principais de reuniões anteriores usando a opção de pesquisa nas anotações

Atualize as informações de contato com gravações de reuniões e notas de chamadas, integrando-as ao seu CRM

Integração com Zoom, Google Meet e outras ferramentas de reunião populares

Limitações do fireflies.ai

Às vezes, as transcrições podem apresentar pequenos erros, especialmente com sotaques fortes ou jargão técnico

Alguns recursos avançados e integrações só estão disponíveis nos planos premium

Preços do fireflies.ai

Plano gratuito

Plano Pro: US$ 18/mês por assento

Plano Business: US$ 29/mês por assento

Plano Enterprise: US$ 39/mês por assento

Classificações do Fireflies.ai

G2: 5/5 (434+ avaliações)

5/5 (434+ avaliações) Capterra: 4,2/5 (9 avaliações)

5. Summarize.tech: melhor para resumos rápidos de vídeos do YouTube

via

Summarize.tech

O Summarize.tech é uma ferramenta com tecnologia de IA que cria resumos de vídeos longos do YouTube. Ela usa processamento avançado de linguagem natural para condensar conteúdos longos em resumos breves e digeríveis. Portanto, é ideal para quem assiste a muitos vídeos do YouTube.

Você pode consultar a biblioteca de vídeos resumidos ou adicionar um link para um vídeo específico que deseja que seja resumido.

Melhores recursos do Summarize.tech

Resume rapidamente vídeos do YouTube de qualquer tamanho

Use sem complicações com uma interface intuitiva

Ajuste a duração do resumo de acordo com suas necessidades

Limitações do Summarize.tech

Só funciona com vídeos do YouTube

Não é ideal para conteúdo altamente técnico

Preços do Summarize.tech

Uso gratuito

Classificações do Summarize.tech

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

6. Notta AI: melhor para transcrição multilíngue e em tempo real

via

Nota

A Notta AI é especializada em fornecer resumos de vídeos multilíngues. Ele oferece transcrição em tempo real e integração em várias plataformas. Ele pode lidar com transcrições de áudio e vídeo, o que torna o Notta fácil de usar.

Com o Notta, você pode transcrever reuniões ao vivo, arquivos de áudio e arquivos de vídeo em texto com rapidez e precisão. Também é possível carregar arquivos de áudio ou vídeo para transcrição ou importá-los usando seu URL. A ferramenta é compatível com mais de 104 idiomas e oferece recursos como identificação do locutor, registros de data e hora e correções automáticas, garantindo a alta qualidade das transcrições.

O que eu realmente gostei é que ela não apenas transcreve as anotações da reunião, mas também as resume. Além disso, gostei de trabalhar com sua interface de usuário limpa.

Melhores recursos do Notta AI

Transcreve reuniões ao vivo e arquivos gravados em tempo real

Transcrever vídeos em mais de 104 idiomas

Integração com plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Notta AI limitations

Alguns recursos avançados, como a transcrição multilíngue, exigem o plano Pro ou Business

O nível gratuito tem minutos de transcrição limitados por mês

Preços do Notta AI

Plano gratuito

Pro: US$ 14,99 /mês por assento

Business: US$ 27,99 /mês por assento

Empresarial: Preços personalizados

Classificações da Notta AI

G2: 4,6/5 (103 avaliações)

4,6/5 (103 avaliações) Capterra: Não disponível

7. Recall Video Summarizer: Melhor para uso pessoal

via

Recall

O Recall é excelente para resumir o conteúdo on-line e organizá-lo em uma base de conhecimento pessoal. É ideal para usuários que desejam salvar, categorizar e analisar informações de várias fontes on-line. A ferramenta categoriza e vincula automaticamente

resumos de vídeos de treinamento

vídeos de aprendizado, etc., e facilita a recuperação de conhecimento.

Os recursos do Recall incluem o resumo de páginas da Web, blogs, artigos e PDFs. Gosto muito do fato de ele oferecer acesso off-line, o que o torna uma ferramenta para aprendizado contínuo e gerenciamento de informações.

Melhores recursos do resumidor de vídeo Recall

Configuração e uso em segundos com uma interface fácil

Categoriza e vincula automaticamente os resumos salvos

Gerar perguntas a partir de resumos salvos para testar o conhecimento

Entenda ideias complexas facilmente com conteúdo interligado em um gráfico de conhecimento

Exporte suas anotações para qualquer lugar em um formato Markdown

Lembre-se das limitações do resumidor de vídeo

Recursos avançados limitados em comparação com alguns outros resumidores de vídeo com IA

Pode não ser bem dimensionado para projetos maiores

Preços do resumidor de vídeo do recall

Recall lite: Uso gratuito

Recall plus: US$ 10 por mês

Recall business: Preços personalizados

Classificações do resumidor de vídeo Recall

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

8. Qualquer resumo: melhor para uso geral

via

Qualquer resumo

O Any Summary é desenvolvido pelo ChatGPT e resume rapidamente arquivos longos de áudio e vídeo. Ele é compatível com vários tipos de arquivos, incluindo imagens, áudio, vídeo, texto e arquivos CSV, o que o torna uma solução versátil para resumir conteúdo de diferentes fontes. Você também pode optar por adicionar um link de vídeo do YouTube para receber um resumo em vídeo.

Melhores recursos do Any Summary

Escolha o formato de resumo que você precisa, incluindo marcadores, citações ou resumos

Faça resumos de arquivos ou URLs de diferentes formatos, incluindo PDFs, documentos do Word, MP3s e muito mais

Gere resumos rapidamente e economize tempo e esforço no gerenciamento de projetos

Quaisquer limitações de resumo

Pode ser menos preciso com conteúdo altamente técnico

Novos usuários podem precisar de tempo para utilizar totalmente os recursos avançados

Alguns usuários relataram variabilidade na precisão dos resumos

Preço de qualquer resumo

Uso gratuito

Avaliações de qualquer resumo

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não disponível

9. Sumarizador de descrições: Melhor para criadores de conteúdo

via

Descrição

O Descript é uma ferramenta completa para edição, transcrição e resumo de áudio e vídeo. Ela foi projetada para simplificar o processo de edição, tornando-o acessível até mesmo para aqueles que não possuem grandes habilidades técnicas.

O resumidor de vídeo com tecnologia de IA do Descript fornece resultados precisos e quase instantâneos. A ferramenta também identifica e rotula automaticamente os falantes, permite transcrever o áudio em mais de 20 idiomas e oferece um histórico de versões baseado na nuvem para que você (e qualquer outra pessoa com quem esteja trabalhando) possa acompanhar todas as alterações feitas.

Melhores recursos do Descript Summarizer

Edite vídeos e gere resumos na mesma ferramenta

Crie descrições do YouTube, rascunhos de roteiros de vídeo e muito mais com o assistente de IA Underlord

Obtenha granularidade com edição baseada em texto, remoção de palavras de preenchimento e recursos de voz gerados por IA

Registre a atividade da tela e controle sessões de áudio e vídeo remotamente

Limitações do Resumidor de Descrições

Preço mais alto

Requer uma curva de aprendizado para recursos avançados

Os usuários relataram uma perda de qualidade nos arquivos exportados

Preço do Descript Summarizer

Plano gratuito

Hobbyist: $19 /mês por pessoa

Criador: US$ 35 /mês por pessoa

Negócios: US$ 50 /mês por pessoa

Empresa: Preços personalizados

Classificações do Resumidor Descrito

G2: 4,6/5 (mais de 560 avaliações)

4,6/5 (mais de 560 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

10. ScreenApp Video Summarizer: Melhor para uso baseado na Web

via

Aplicativo de tela

O ScreenApp Video Summarizer é uma ferramenta baseada na Web para transcrever e condensar vídeos on-line. Ele permite gravar telas, transcrever áudio com alta precisão, resumir transcrições (e exportar resumos) e transformar texto em anotações rápidas (com registros de data e hora).

O que é realmente interessante é que o ScreenApp também permite que você converse com seus vídeos. Se precisar obter informações específicas do vídeo, basta perguntar ao chatbot integrado e ele fornecerá o que você precisa.

Você também pode traduzir vídeos em mais de 50 idiomas e carregar vídeos em uma ampla variedade de formatos, como .mp4, .mov, .avi e outros.

Melhores recursos do ScreenApp Video Summarizer

Comece a usar sem precisar baixar um aplicativo

Resuma vídeos on-line de forma rápida e precisa

Carregue facilmente vídeos e grave telas em tempo real

Converse com suas gravações e extraia informações valiosas com mais rapidez

Traduza transcrições e resumos de vídeos em mais de 50 idiomas

Limitações do ScreenApp Video Summarizer

Recursos off-line limitados

Menos opções de personalização em comparação com os aplicativos de desktop

Preços do ScreenApp Video Summarizer

Iniciante: uso gratuito

Crescimento: $19 /mês por usuário

Business: US$ 39/mês por usuário

Enterprise: US$ 99/mês por usuário

Classificações do ScreenApp Video Summarizer

G2: Não disponível

Não disponível Capterra: Não há avaliações suficientes

Pare de 1.5Xing vídeos, comece 1.5Xing fluxos de trabalho

Eu absolutamente detesto assistir a horas de vídeos em fast-forward e fazer anotações sempre que encontro informações importantes que valem a pena. É doloroso.

E o fato é que você nem sempre acerta - é muito fácil deixar passar alguns detalhes que mais tarde se revelam conceitos fundamentais.

Os resumos de vídeo com IA são uma bênção. Economizei muitas horas valiosas não apenas assistindo a vídeos, mas também organizando e compartilhando-os.

Existem inúmeras ferramentas gratuitas, freemium e pagas que podem fazer um trabalho fantástico de transcrição e resumo de vídeos com rapidez e precisão. Experimentei várias delas, e o ClickUp é definitivamente a mais fácil de usar. Além disso, ele tem outros recursos, como documentação, bate-papo, etc., o que significa que posso realizar todo o meu trabalho em uma única plataforma.

O Claude também é muito bom (mas é muito caro).

A ferramenta de resumo de vídeo com IA do ClickUp (e muitos outros recursos) é de uso gratuito. Dê uma olhada e veja seus fluxos de trabalho se tornarem muito mais simples!