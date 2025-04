10 melhores resumos de reuniões com IA

Vamos ser realistas: fazer anotações durante as reuniões pode ser um ato de malabarismo. Você está tentando manter o foco em uma discussão importante enquanto se esforça para anotar tudo para não esquecer.

Mas e se você não tivesse que escolher entre prestar atenção e registrar todos os detalhes importantes?

Graças aos resumos de reuniões com IA, você não precisa. Com essas ferramentas, você pode se concentrar totalmente na conversa, sabendo que a IA está capturando e resumindo as anotações da reunião para você. 🤖

Desde o registro de itens de ação até a geração de resumos claros, os resumos de reuniões com IA eliminam a necessidade de anotações manuais, permitindo que você esteja mais presente e produtivo em suas reuniões.

Isso desperta seu interesse? 🤔

Então, continue lendo enquanto exploramos os 10 melhores resumidores de reuniões com IA que podem ajudá-lo a transformar seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar em um resumidor de notas com IA?

Escolher o resumidor de reuniões com IA certo é mais do que apenas encontrar uma ferramenta que "funcione" Ele deve ser de alto desempenho, fácil de usar e responsivo. Além disso, aqui estão algumas qualidades essenciais que você deve procurar:

Precisão: Escolha um resumidor de reuniões com IA que gere transcrições precisas das reuniões. Ele facilita a tomada de notas e garante a máxima confiabilidade

Escolha um resumidor de reuniões com IA que gere transcrições precisas das reuniões. Ele facilita a tomada de notas e garante a máxima confiabilidade Personalização: Opte por uma ferramenta que ofereça opções de personalização. Por exemplo, um resumidor de reuniões com IA de qualidade deve permitir que você personalize diferentes notas de reunião com base na duração, nos detalhes, nos pontos principais etc.

Opte por uma ferramenta que ofereça opções de personalização. Por exemplo, um resumidor de reuniões com IA de qualidade deve permitir que você personalize diferentes notas de reunião com base na duração, nos detalhes, nos pontos principais etc. Recursos de integração: Escolha um resumidor que se integre a ferramentas e softwares de terceiros. Isso inclui aplicativos e ferramentas populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet, plataformas de colaboração, como Microsoft Teams, e ferramentas de calendário, como Calendly

Escolha um resumidor que se integre a ferramentas e softwares de terceiros. Isso inclui aplicativos e ferramentas populares de videoconferência, como Zoom e Google Meet, plataformas de colaboração, como Microsoft Teams, e ferramentas de calendário, como Calendly Suporte a idiomas: Encontre uma ferramenta que ofereça suporte a diferentes idiomas globais e regionais. Isso facilita a transcrição em tempo real e ajuda a registrar as reuniões com mais eficiência

Encontre uma ferramenta que ofereça suporte a diferentes idiomas globais e regionais. Isso facilita a transcrição em tempo real e ajuda a registrar as reuniões com mais eficiência Segurança: Escolha um resumidor de notas com IA que ofereça medidas de segurança robustas e cumpra os regulamentos de proteção de dados, garantindo que os detalhes que você compartilha em suas gravações de vídeo estejam protegidos contra acesso não autorizado

Os 10 melhores resumidores de notas de IA para usar

Aqui está uma rápida comparação das principais ferramentas do mercado para ajudá-lo a escolher o resumidor de reuniões com IA certo para suas necessidades específicas. Nós as dividimos com base em seus melhores casos de uso, principais recursos, preços e se elas oferecem um plano gratuito. Dessa forma, você pode identificar facilmente a ferramenta que se adapta ao seu fluxo de trabalho e orçamento.

| Ferramenta | Melhor para | Plano gratuito | Plano pago a partir de | Principais recursos |

Otter.ai | Resumindo reuniões on-line | Sim | US$ 16,99/mês | Gera recapitulações de reuniões, aplicativo móvel, destaca pontos-chave

| Criação de agendas de reuniões | Sim | US$ 11/mês | Captura de notas ao vivo, atribuição de tarefas, notificações em tempo real |

| Sembly AI | Gravação de reuniões | Sim | US$ 29/mês por assento | Identifica os principais momentos, suporta 48 idiomas, pesquisa por palavra-chave

| Extração de anotações de reuniões | Sim | US$ 13,33/mês | Resume reuniões de clientes, gera insights acionáveis |

| Jamie AI | Resumindo reuniões (virtuais e presenciais) | Sim | $26.31/mês | Traduz transcrições em mais de 20 idiomas, marca momentos importantes |

Rewatch | Anotação de vídeos | Sim | US$ 23,75/mês | Organiza reuniões por canal, fornece análises, compartilha resumos |

Tabela de comparação para resumos de reuniões com IA

Agora que você já viu uma rápida comparação dos principais resumidores de reuniões com IA, vamos nos aprofundar no que faz cada ferramenta se destacar. Desde a transcrição em tempo real até as integrações perfeitas e os recursos de automação, exploraremos as vantagens e limitações exclusivas dessas ferramentas para que você possa tomar uma decisão informada sobre qual delas atende melhor às necessidades da sua equipe.

1. ClickUp (melhor para resumo de notas de reunião com tecnologia de IA)

Deseja um assistente de IA no local de trabalho que seja robusto, versátil e de alto desempenho? Não procure mais - o ClickUp é a solução definitiva para você. 🏆

Uma plataforma de gerenciamento de projetos completa, o ClickUp oferece todas as ferramentas e recursos de que você precisa para simplificar todos os aspectos do seu trabalho - e fazer anotações não é exceção.

O que torna o ClickUp o melhor do mercado? O segredo é muito amplo: sua abrangência! Diferentemente de outras ferramentas, o ClickUp oferece soluções para otimizar a tomada de notas para reuniões síncronas e assíncronas.

Imagine uma solução completa para criar pautas de reunião, resumir o conteúdo da reunião e obter anotações automatizadas da reunião. Entre https://clickup.com/clickup-meetings .

Gerenciamento de reuniões abrangente que é a salvação para todos os seus problemas de equipe em tempo real.

Mas espere - isso não é nem a metade do que o ClickUp oferece.

Gere resumos e anotações instantâneos e em tempo real de todas as reuniões com o ClickUp Brain

Transcrição aprimorada de reuniões de vídeo com o ClickUp Brain e Clips https://clickup.com/ai ajuda você a gerar pautas de reuniões, transcrições de reuniões em tempo real, resumos, insights importantes e documentos - tudo isso com apenas algumas instruções. Ele também o ajuda a analisar discussões e destacar itens de ação automaticamente. Em seguida, ele os converte em tarefas e as atribui aos respectivos participantes.

O recurso de resumo da ferramenta também gera uma breve visão geral das principais decisões, itens de ação e conclusões em apenas alguns cliques.

E isso não é tudo! Combine o ClickUp Brain com https://clickup.com/features/clips para transcrever perfeitamente todas as reuniões de vídeo assíncronas!

Organize suas anotações de reuniões, agendas, discussões, etc., em um único lugar com o ClickUp Docs

Registros organizados com o ClickUp Docs

Uma grande armadilha associada aos resumidores de reunião de IA comuns é a escalabilidade. À medida que sua equipe cresce, manter um registro dos pontos críticos discutidos em cada reunião torna-se difícil. Mas não com o Documentos do ClickUp .

Essa ferramenta permite consolidar todas as suas anotações, transcrições, resumos e vídeos de reuniões anteriores em um só lugar.

Além disso, o ClickUp também oferece dois modelos prontos para uso e personalizáveis para gerenciar reuniões e anotações.

Modelos de reunião que você pode usar

Com o Modelo de anotações de reunião do ClickUp além disso, ele cria automaticamente tarefas a partir de itens de ação da reunião, centraliza os documentos da reunião para facilitar o acesso e simplifica a colaboração com atualizações e comentários em tempo real.

Além disso, o Modelo de ata de reunião do ClickUp fornece uma estrutura básica para o registro de atas de reunião como um documento na plataforma ClickUp. Ele ajuda a registrar atas de reuniões, organizar discussões, decisões e acompanhamentos em um formato estruturado, além de compartilhar e atualizar os registros de reuniões facilmente com sua equipe.

perfeito para: Gerentes de projeto e equipes que lidam com vários projetos que exigem resumos detalhados de reuniões, atribuições de tarefas e integração perfeita com outras ferramentas de gerenciamento de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

Converta notas e itens de ação diretamente em tarefas, atribuindo responsabilidades em tempo real

Defina lembretes automáticos para tarefas de acompanhamento, garantindo que nenhum item de ação seja perdido após a reunião

Colabore ao vivo nos documentos da reunião com os membros da equipe, permitindo que todos contribuam simultaneamente

Use opções de rich text como negrito, títulos e marcadores para formatar e organizar suas anotações de reunião com clareza

Pesquise facilmente em notas de reuniões e discussões anteriores, fornecendo acesso rápido a informações importantes

Sincronize com as principais plataformas de reuniões e calendários, como o Google Meet e o Outlook, para agendar reuniões e vincular notas a eventos específicos

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem enfrentar uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Fireflies.ai (melhor para fazer anotações de reuniões)

via Firefiles.ai O Fireflies.ai é um assistente intuitivo de reuniões com IA que gera notas de reunião automáticas .

A ferramenta permite filtrar e ouvir os principais tópicos, adicionar comentários, fixar membros da equipe, acompanhar o tempo de fala do orador e muito mais. Ela é perfeita para criar resumos curtos que eliminam a desordem de reuniões longas.

perfeito para: Equipes remotas ou distribuídas que precisam de resumos rápidos e curtos de reuniões longas e desejam compartilhar notas facilmente em plataformas como Slack ou Asana.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Pesquise em reuniões anteriores e transcrições usando palavras-chave e frases com a pesquisa baseada em IA

Capture e resuma itens de ação de discussões usando inteligência de conversação

Compartilhe anotações de reuniões instantaneamente com sua equipe por meio do Slack, Notion, Asana, etc.

Integre-se com aplicativos de calendário, como o Google Calendar, para agendar e sincronizar reuniões

Limitações do fireflies.ai

Custos altos para recursos avançados

Requer configuração manual pesada para fluxos de trabalho personalizados

Suporte off-line mínimo

Preços do Fireflies.ai

Grátis para sempre

Profissional: US$ 18/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 18/mês por assento (cobrado anualmente) Business: US$ 29/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 29/mês por assento (cobrado anualmente) Enterprise: US$ 39/mês por assento (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (490+ avaliações)

4,8/5 (490+ avaliações) Capterra: NA

3. Otter.ai (melhor para resumir reuniões on-line)

via Otter.aiLontra.ai é um conhecido resumidor de reuniões com IA projetado para facilitar a colaboração entre equipes remotas.

A ferramenta automatiza totalmente todas as atividades de sua sala de reunião. Ela gera resumos de reuniões, atribui itens de ação aos colegas de equipe, fornece legendas para reuniões presenciais e virtuais, etc.

✅ Perfeito para: Equipes que precisam gerar resumos claros de reuniões enquanto estão em movimento, com forte suporte a aplicativos móveis e integração com ferramentas de videoconferência.

Melhores recursos do Otter.ai

Economize tempo ouvindo resumos de 30 segundos de 1 hora de duraçãoatas de reuniões Use o aplicativo móvel para participar e gerar transcrições de reuniões em qualquer lugar

Obtenha insights diretos sobre os principais tópicos discutidos em uma reunião com o recurso Otter AI Chat

Limitações do Otter.ai

Opções de exportação limitadas

O plano gratuito tem restrições

Integração limitada com ferramentas de terceiros

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

4,3/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

4. Avoma (Melhor para obter insights sobre reuniões)

via Avoma O Avoma é um assistente de reunião com IA conhecido por automatizar todo o ciclo de vida da reunião, do planejamento à execução.

Ele ajuda você a criar agendas de reuniões transcrever reuniões, obter resumos e anotações precisas de reuniões e muito mais. A Avoma se concentra no aprimoramento dos resultados de vendas e marketing e fornece insights acionáveis de reuniões com clientes que são valiosos para fechar um negócio.

perfeito para: Equipes de vendas que desejam extrair insights práticos de reuniões com clientes, rastrear padrões de conversação e melhorar a eficiência das reuniões para fechar negócios mais rapidamente.

Melhores recursos do Avoma

Editar e personalizartranscrições de reuniões em tempo real para ajustar resumos ou adicionar notas adicionais

Acompanhe insights de conversação, como taxas de conversação, ritmo do orador e padrões de interação para melhorar a eficiência da reunião

Integre-se a uma variedade de ferramentas de CRM, calendário, conferência e discador

Limitações do Avoma

Maior curva de aprendizado

Caro para equipes pequenas

Não é ideal para transcrever reuniões que não sejam em inglês devido a problemas de precisão

Preços da Avoma

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Starter: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Plus: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Business: $99/mês por usuário

$99/mês por usuário Enterprise: $109/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Avoma

G2: 4,6/5 (mais de 1.320 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.320 avaliações) Capterra: NA

5. Fathom (melhor para resumir vídeos de reuniões)

via Fathom Se estiver procurando um resumidor de reuniões com IA para facilitar as reuniões internas em sua organização, dê uma olhada no Fathom. Ele é abrangente, mas bastante fácil de navegar.

O Fathom faz tudo, desde a gravação de vídeos de reuniões até sua transcrição. Ele ajuda a gerar resumos de reuniões, sincronizar tarefas com o CRM e compartilhar anotações de reuniões com seus colegas de trabalho. Além disso, o Fathom oferece um design pré-concebido modelos de notas de reunião para agilizar o processo.

Perfeito para: Organizações que realizam reuniões por vídeo com frequência e desejam resumos e pontos de ação fáceis de digerir, sem precisar examinar horas de vídeo.

Melhores recursos do Fathom

Receba resumos concisos após cada reunião para evitar a revisão de longas transcrições

Marque discussões importantes para garantir que os principais insights e pontos de ação sejam destacados e facilmente acessíveis

Use a extensão de navegador do Fathom para capturar e transcrever reuniões sem instalar um aplicativo para desktop

Limitações do Fathom

Suporta apenas chamadas de vídeo

Recursos limitados de exportação e compartilhamento no plano gratuito

Preços do Fathom

Grátis para sempre

Premium: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Team Edition: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Team Edition Pro: $39/mês por usuário

Classificações e avaliações do Fathom

G2: 5/5 (3.270+ avaliações)

5/5 (3.270+ avaliações) Capterra: 5/5 (490+ avaliações)

6. Fellow (melhor para criar agendas de reuniões)

via Companheiro(a) Além de ser um popular resumidor de reuniões com IA, o Fellow é mais conhecido por criar agendas de reuniões bem planejadas e com IA.

A ferramenta é ideal para fazer anotações de reuniões e ajuda a obter transcrições completas, destacar momentos importantes, navegar pelas anotações de reuniões com IA e recapitular o contexto.

Mesmo assim, a navegação pode ser complexa, especialmente se você nunca usou uma ferramenta semelhante.

perfeito para: Equipes que exigem reuniões estruturadas e orientadas pela agenda, garantindo que todos os principais pontos de discussão sejam capturados e que as tarefas de acompanhamento sejam claramente definidas.

Melhores recursos

Capturar anotações de reuniões durante conversas ao vivo no Zoom, Google Meet, etc., para garantir que todos os pontos principais sejam documentados em tempo real

Receber notificações em tempo real para itens de ação que surgem das reuniões

Atribua tarefas e itens de ação das transcrições das reuniões aos colegas de equipe diretamente da plataforma

Limitações dos colegas

Recursos de automação limitados

Caro para equipes maiores

Preços semelhantes

Gratuito para sempre

Profissional: $11/mês por usuário

$11/mês por usuário Business: $10/mês por usuário (cobrado anualmente)

$10/mês por usuário (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de colegas

G2: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

7. Sembly AI (melhor para gravar reuniões)

via Montagem AI Sembly é um Ferramenta de reunião de IA que fornece anotações automáticas de reuniões e resumos inteligentes em tamanho reduzido.

A ferramenta permite que você compartilhe toda a transcrição de uma reunião gravada com sua equipe. Além disso, o Sembly se integra a várias ferramentas para otimizar a colaboração e o fluxo de trabalho e é compatível com 48 idiomas.

perfeito para: Equipes globais que precisam de uma ferramenta que ofereça suporte multilíngue e transcrição automática de notas de reunião, facilitando a colaboração em diferentes idiomas.

Melhores recursos do Sembly AI

Marque momentos importantes durante as conversas da reunião para que você possa localizar facilmente pontos de discussão importantes na transcrição posteriormente

Pesquise nos resumos das reuniões usando filtros de palavras-chave para encontrar rapidamente discussões ou pontos de ação específicos

Sincronize automaticamente as anotações da reunião com ferramentas como Asana, Trello e Slack para melhorar a colaboração

Limitações da IA de montagem

Não há edição em tempo real

As transcrições podem ser imprecisas

Curva de aprendizado acentuada para usar a ferramenta

Preço do Assembly AI

Pessoal: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Profissional: US$ 15/mês (cobrado anualmente)

US$ 15/mês (cobrado anualmente) Equipe: US$ 29/mês por assento (cobrado anualmente)

US$ 29/mês por assento (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Assembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: NA

8. Laxis - melhor para extrair notas

via Laxis Procurando ferramentas de resumo de reuniões com IA que possam extrair insights críticos de longas interações com o cliente? Dê uma olhada na Laxis.

Criado com o lema "conversas para conversões", esse anotador de IA cria resumos concisos de transcrições de reuniões com clientes. Dessa forma, você pode acessar itens de ação cruciais para trabalhar e gerar resultados. Além disso, o Laxis se integra às ferramentas de CRM para ajudá-lo a organizar anotações de reuniões e mantê-las à mão.

✅ Perfeito para: Equipes de vendas e de sucesso do cliente que precisam transformar rapidamente as conversas com os clientes em insights acionáveis, concentrando-se em gerar resultados nas reuniões.

Melhores recursos do Laxis

Resumir reuniões com insights baseados em IA para gerar itens de ação, pontos-chave e etapas de acompanhamento automaticamente

Capture os principais pontos e frases durante as reuniões para acessá-los mais tarde com facilidade

Limitações do Laxis

Opções básicas de extração de notas

Suporte mínimo para reuniões e colaboração ao vivo

Preços do Laxis

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Premium: $13,33/mês

$13,33/mês Business: US$ 24,99/mês

US$ 24,99/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Laxis

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: NA

9. Jamie AI (melhor para resumir reuniões)

via Jamie AI Jamie é um Aplicativo de IA para anotações que gera notas automaticamente em plataformas como o Google Meet. Mas ele não se limita a isso.

Mesmo que você esteja participando de uma reunião presencial, o Jamie pode ajudá-lo a extrair resumos concisos da reunião, transcrições e itens de ação. Ele também permite que você assista a recapitulações de reuniões ou reuniões anteriores para obter insights e acessar informações importantes.

perfeito para: Equipes que operam em ambientes virtuais e físicos, pois captura e resume com eficiência os principais pontos de discussão de reuniões presenciais e on-line.

Melhores recursos do Jamie AI

Use a IA do Jamie para identificar pontos de ação e as próximas etapas para uma ação rápida

Marque automaticamente momentos importantes em tempo real para revisitar pontos essenciais

Traduza as transcrições das reuniões em mais de 20 idiomas para garantir uma comunicação perfeita

Limitações da IA do Jamie

Integrações limitadas com plataformas

Opções mínimas de formatação

Preço do Jamie AI (datado de 10/07/2024)

**Gratuito para sempre

Padrão: US$ 26,31/mês (convertido em 10/07/24)

US$ 26,31/mês (convertido em 10/07/24) Pro: US$ 51,53/mês (convertido em 10/07/24)

US$ 51,53/mês (convertido em 10/07/24) Executivo: US$ 108,54/mês (convertido em 10/07/24)

Classificações e avaliações da Jamie AI

G2: NA

NA Capterra: NA

10. Rewatch (melhor para anotar vídeos)

via Assistir novamente Outro anotador de IA bastante popular, o Rewatch, também funciona como gravador de tela para equipes e profissionais.

Obtenha resumos de reuniões, transcrições, itens de ação - tudo com o Rewatch. A ferramenta é colaborativa e abrangente, servindo como uma solução completa para todas as necessidades de reuniões on-line.

Perfeito para: Equipes que gravam e dependem de conteúdo de vídeo, fornecendo resumos detalhados, análises de envolvimento da equipe e arquivos de reuniões organizados para fácil referência.

Veja os melhores recursos

Crie canais para organizar reuniões por equipes ou projetos,

Compartilhe resumos automáticos ou clipes específicos da reunião com sua equipe

Receba análises sobre o envolvimento da equipe, reproduções de vídeos, pesquisas, etc.

Limitações de visualização

Caro para uso regular

Requer muita largura de banda

Não transcreve chamadas telefônicas

Rewatch pricing

Gratuito: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Equipe: US$ 23,75/mês por usuário

US$ 23,75/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Ver classificações e avaliações

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: NA

**Anote todas as suas reuniões com o melhor resumidor de reuniões com IA - ClickUp!

No mundo acelerado de hoje, fazer anotações de reuniões manualmente pode ser um grande desperdício de tempo e uma distração. É aí que um resumidor de reuniões com IA entra em ação para simplificar o processo.

Essas ferramentas economizam tempo ao gerar anotações automáticas de reuniões e garantem que todos os vários destaques, principais conclusões e itens de ação de suas reuniões sejam capturados com precisão. ✍️

Muitas dessas ferramentas se integram sem esforço a softwares populares de videoconferência, como o Google Meet, permitindo que você se concentre totalmente na conversa enquanto a IA cuida das anotações. Isso as torna uma ferramenta essencial para aumentar a produtividade, a precisão e a colaboração.

Portanto, não espere - adquira o ClickUp hoje mesmo. Registre-se aqui para um teste gratuito! 🚀