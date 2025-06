as 10 melhores alternativas ao Wispr Flow em 2025

Você acabou de encerrar uma reunião. Ótimas ideias foram compartilhadas, decisões claras foram tomadas e você disse a si mesmo: "Vou digitar tudo isso logo depois."

Mas tomar notas manualmente após uma reunião consome um tempo valioso, e é difícil lembrar quem disse o quê, quando e em que contexto.

É aí que entram as ferramentas de ditado por voz, como o Wispr Flow. Essa ferramenta de ditado online captura palavras faladas, transforma memos de voz em transcrições precisas e ajuda você a organizá-las com comandos de IA.

O objetivo é ajudá-lo a aumentar a produtividade sem perder horas digitando manualmente. Ainda assim, o Wispr Flow não é para todos. Talvez o reconhecimento de voz não seja preciso ou não se encaixe bem no seu fluxo de trabalho. É por isso que reunimos as melhores alternativas ao Wispr Flow para você.

Desde software inteligente de conversão de voz em texto até ferramentas com inteligência artificial que permitem otimizar a tomada de notas e a edição de documentos, essas opções foram projetadas para ajudar você a economizar tempo e trabalhar de forma mais inteligente.

Por que escolher alternativas ao Wispr Flow?

O Wispr Flow é uma ferramenta útil de ditado por voz, mas comentários recentes de usuários destacam vários desafios que podem levá-lo a explorar opções melhores.

Alto uso de memória e CPU : o Wispr Flow consome até 800 MB de RAM e 8% da CPU, o que pode afetar o desempenho do seu sistema, mesmo quando você não está usando ativamente a ferramenta de ditado online. Isso representa um custo real do seu valioso tempo

Experiência de inicialização lenta e pesada : o lançamento do aplicativo pode levar de 8 a 10 segundos, o que não é ideal quando você está com pressa para ditar notas após uma reunião

Questões de privacidade e coleta de dados: O Wispr Flow coleta dados contextuais da tela para melhorar a precisão e se comunica com seus servidores mesmo quando está ocioso. Isso levanta bandeiras vermelhas para usuários focados na privacidade e transparência do usuário

Modelos em nuvem em vez de processamento local : Embora o Wispr Flow dependa da comunicação com o servidor, alguns usuários preferem ferramentas com processamento local que não armazenam ou processam dados externamente ao lidar com conteúdo confidencial

Integração profunda no sistema sem consentimento : o aplicativo se adiciona automaticamente aos itens de login do sistema e às barras de ferramentas do navegador. Alguns usuários relatam que ele reaparece após a remoção, com um comportamento que pode interferir em outros aplicativos ou no seu navegador

Ausência de acesso móvel : O Wispr Flow está disponível apenas para macOS e, mais recentemente, para Windows. Não há aplicativo móvel, o que limita sua utilidade como ferramenta de ditado rápida e precisa para equipes ou profissionais em movimento. Aqui estão alguns modelos úteis de notas de reunião e ferramentas de IA para anotações

Plano gratuito restrito: o plano gratuito limita o uso a um número limitado de palavras por semana. Isso dificilmente é suficiente para reuniões regulares, sessões de brainstorming ou planejamento de conteúdo, especialmente se seu objetivo é aumentar a produtividade com comandos de voz consistentes

Alternativas ao Wispr Flow em resumo

Aqui está a nossa lista das melhores alternativas ao Wispr Flow que pode experimentar hoje mesmo para transcrever facilmente ficheiros de áudio!

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp ClickUp Brain, AI Notetaker, Docs, gerenciamento de tarefas, modelos de reuniões Indivíduos, bem como equipes de médio a grande porte que precisam de um espaço de trabalho completo para notas, tarefas e colaboração Plano gratuito disponível, personalizações disponíveis para empresas Otter. ai Transcrição ao vivo, identificação do locutor, resumos de reuniões, integração com Zoom e Google Meet Indivíduos, empreendedores individuais e pequenas equipes que precisam de transcrição em tempo real e resumos de reuniões Plano gratuito disponível, plano pago a partir de US$ 16,99/mês para recursos premium Sonix. ai suporte para mais de 40 idiomas, importação de áudio/vídeo, marcas de tempo, vocabulário personalizado Freelancers, criadores de conteúdo e equipes globais que precisam de transcrição rápida, multilíngue e com alta precisão Teste gratuito disponível, plano pago a partir de US$ 10/hora para transcrição Temi Preços acessíveis, interface simples, resposta rápida Indivíduos e usuários ocasionais (como estudantes ou jornalistas) que precisam de um software de transcrição rápido e econômico A partir de US$ 0,25/minuto de áudio, modelo pré-pago Descrição Overdub, gravação de tela, edição multitrack e publicação de podcasts Criadores individuais, podcasters e pequenas equipes de mídia que combinam edição de áudio, vídeo e texto Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 24/mês MacWhisper Motor Whisper AI, sem necessidade de internet, suporta vários idiomas Conversão de voz para texto offline para usuários de Mac Plano gratuito disponível, licença única para a versão Pro Dictanote Ditado híbrido + entrada manual, ferramentas de formatação, atalhos de voz Escritores, blogueiros e estudantes que alternam entre ditado e digitação em uma configuração individual Plano gratuito disponível, plano pago a partir de US$ 8/mês Tactiq Transcrições para Zoom, Google Meet, MS Teams, destaque de trechos e resumos automáticos Equipes de pequeno e médio porte que capturam e organizam transcrições de reuniões a partir de videochamadas Plano gratuito disponível, plano pago a partir de US$ 12/mês Rev Transcrição por IA e humana, legendas e suporte a idiomas globais Equipes jurídicas, de mídia e de pesquisa (de médio a grande porte) que precisam de transcrição com precisão de nível humano Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 14,99/mês Superwhisper Interface leve, suporta várias entradas de áudio, não é necessário criar conta Profissionais que priorizam a privacidade e usuários corporativos que utilizam o Whisper AI localmente no Mac e iOS Plano gratuito disponível, planos pagos a partir de US$ 8,49/mês

A melhor alternativa ao Wispr Flow para usar

Agora que você já viu as principais opções, vamos analisá-las uma a uma para encontrar a que melhor se adapta às suas necessidades.

1. ClickUp (Ideal para indivíduos e equipes que precisam de uma plataforma unificada para tarefas e comunicação)

Torne as reuniões 10 vezes mais produtivas com o ClickUp AI Notetaker Capture todos os detalhes de qualquer discussão usando o ClickUp AI Notetaker

A maioria das ferramentas de conversão de voz em texto se limita à transcrição. O ClickUp vai além, transformando suas conversas em planos acionáveis.

Imagine que você está em uma ligação com um cliente, discutindo ideias, debatendo os próximos passos e atribuindo responsabilidades na hora. O ClickUp AI Notetaker entra silenciosamente na reunião (com a sua permissão, é claro), grava a conversa e entrega uma transcrição limpa e organizada na sua caixa de entrada, acompanhada de um resumo inteligente dos principais pontos e ações a serem tomadas.

Grave, transcreva e resuma reuniões automaticamente com o ClickUp AI Notetaker

Mas isso é apenas o começo.

Logo após a reunião, as notas criadas no ClickUp Docs passam a fazer parte do seu espaço de trabalho. Você pode transformar instantaneamente os destaques em tarefas do ClickUp, atribuí-las, definir prazos e manter todo o contexto do projeto centralizado. Esse tipo de integração de tarefas mantém sua equipe alinhada e elimina a necessidade de alternar entre ferramentas. Você também pode usar modelos de lista de tarefas para começar mais rápido.

Formate conteúdo instantaneamente, vincule tarefas e colabore com equipes para edições detalhadas com o ClickUp Docs

Como tudo acontece em um espaço compartilhado, a colaboração parece natural. Sua equipe pode editar notas em conjunto usando a Colaboração ao Vivo no ClickUp, deixar comentários, atualizar o andamento das tarefas e permanecer em sintonia com notas compartilhadas, em vez de perder o foco no panorama geral.

Melhores recursos do ClickUp

AI Notetaker para reuniões: Deixe o Notetaker participar automaticamente de chamadas, gravar conversas e gerar transcrições com resumos e itens de ação

ClickUp Docs: Crie, edite e compartilhe documentos em tempo real, com comentários, menções e vinculação de tarefas

Integração de tarefas a partir de notas: Transforme qualquer parte de um documento ou transcrição em uma tarefa com responsáveis, prazos e tags de projeto

Colaboração em equipe integrada: Edite documentos em conjunto, atribua acompanhamentos, acompanhe atualizações e gerencie feedback — tudo em um único espaço de trabalho compartilhado

ClickUp Brain com comandos de IA: Resuma notas longas, extraia os próximos passos e reescreva o conteúdo dentro do Docs ou comentários com a assistência Resuma notas longas, extraia os próximos passos e reescreva o conteúdo dentro do Docs ou comentários com a assistência da IA do ClickUp

📮ClickUp Insight: A ClickUp descobriu que 47% das reuniões duram uma hora ou mais. Mas todo esse tempo é realmente necessário? O motivo do nosso ceticismo? Apenas 12% dos nossos entrevistados classificam suas reuniões como altamente eficazes. Acompanhar métricas como itens de ação gerados, taxas de acompanhamento e resultados pode revelar se reuniões mais longas realmente agregam valor. As ferramentas de gerenciamento de reuniões do ClickUp podem ajudar! Registre facilmente itens de ação durante discussões com o AI Notetaker, converta-os em tarefas rastreáveis e monitore as taxas de conclusão, tudo em um único espaço de trabalho unificado. Veja quais reuniões realmente geram resultados e quais estão apenas roubando o tempo da sua equipe!

Limitações do ClickUp

O ClickUp oferece muitos recursos, o que pode ser um pouco demais para equipes menores ou usuários individuais que estão começando. Os usuários frequentemente observam que a configuração de painéis, visualizações e fluxos de trabalho personalizados leva algum tempo para ser compreendida

Há relatos ocasionais de lentidão em espaços de trabalho maiores, especialmente quando automações ou integrações pesadas estão em uso

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 compartilhou como o ClickUp transformou o gerenciamento interno de tarefas de sua agência:

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada.

O ClickUp transformou completamente a forma como gerenciamos nossas tarefas internas na agência. Ele me permite acompanhar o fluxo de trabalho de toda a equipe em um só lugar, priorizar assuntos urgentes e manter a comunicação centralizada.

2. Otter. ai (Ideal para transcrição em tempo real e resumos de reuniões)

Otter. ai é uma ferramenta de conversão de voz em texto bem conhecida, criada para profissionais que passam muito tempo em reuniões. Ela oferece transcrição em tempo real com identificação dos locutores e gera automaticamente resumos e transcrições pesquisáveis. Esteja você em uma chamada pelo Zoom, em uma palestra ou em uma entrevista, o Otter ajuda você a manter o foco sem precisar fazer anotações manualmente.

Melhores recursos do Otter.ai

Diferencie os oradores em tempo real durante as reuniões

Obtenha uma visão geral rápida dos momentos importantes sem ler a transcrição completa

Integre facilmente com o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e muito mais através da extensão do Chrome ou integrações nativas

Compartilhe transcrições, adicione comentários e marque colegas de equipe dentro da transcrição usando ferramentas de colaboração

Transcreva de qualquer lugar com aplicativos para iOS, Android e web

Limitações do Otter.ai

A precisão da transcrição pode diminuir com ruídos de fundo, sotaques fortes ou falas sobrepostas

A identificação de locutores geralmente requer ajustes manuais para funcionar de maneira consistente em configurações de grupo

O plano gratuito inclui minutos limitados de transcrição, o que pode não ser suficiente para uso regular

Recursos avançados como resumo ao vivo, colaboração em equipe e controles administrativos estão disponíveis apenas em planos pagos de nível superior

Preços do Otter.ai

Plano Básico : Gratuito

Plano Pro : US$ 16,99/mês por usuário

Plano Empresarial : US$ 30/mês por usuário

Plano Empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre Otter.ai

G2: 4,3/5 (mais de 290 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Otter.ai?

Veja o que um avaliador do G2 diz sobre o Otter.ai:

Um anotador eficaz com bons resumos, itens de ação e integrações úteis

Um anotador eficaz com bons resumos, itens de ação e integrações úteis

3. Sonix. ai (Ideal para transcrição rápida e multilíngue com alta precisão)

O Sonix.ai é ideal para criadores de conteúdo e equipes que precisam de transcrições rápidas e precisas em mais de 40 idiomas. Você pode enviar arquivos de áudio ou vídeo, obter transcrições rápidas com identificação dos locutores e marcas de tempo e editá-las diretamente no navegador. Ele suporta entrada em vários idiomas, permite que os usuários falem livremente e inclui recursos inteligentes, como resumos e opções de exportação.

Melhores recursos do Sonix.ai

Transcreva áudio e vídeo em mais de 40 idiomas para equipes e criadores globais

Obtenha transcrições em minutos, ideal para prazos curtos

Marque os locutores e adicione marcas de tempo por palavra para facilitar a navegação

Edite, destaque e colabore na interface web

Exporte transcrições em TXT, DOCX, PDF, SRT e muito mais para facilitar o compartilhamento e a reutilização

Limitações do Sonix.ai

Não inclui um gravador de voz integrado. Os usuários devem fazer upload de arquivos de áudio ou vídeo

A precisão pode diminuir em ambientes ruidosos ou com diálogos sobrepostos

A versão de avaliação gratuita limitada e os preços podem não ser adequados para uso intenso e contínuo

Preços do Sonix.ai

Teste gratuito disponível

Plano padrão (pagamento conforme o uso): US$ 10/hora para transcrição

Plano Premium: US$ 16,50/usuário por mês (cobrado anualmente) + US$ 5/hora de transcrição

Plano empresarial: Preço personalizado para 5 ou mais usuários

Avaliações e comentários sobre Sonix.ai

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Sonix.ai?

Veja o que um avaliador do G2 tem a dizer:

Sonix. ai é uma ferramenta fantástica para transcrever mensagens de voz de trabalho em qualquer lugar e mantê-las organizadas.

Sonix. ai é uma ferramenta fantástica para transcrever mensagens de voz de trabalho em qualquer lugar e mantê-las organizadas.

4. Temi (Ideal para transcrições rápidas e acessíveis com edição mínima)

O Temi foi desenvolvido para oferecer rapidez e simplicidade. É uma ferramenta de transcrição leve que oferece resultados rápidos a um dos preços mais baixos do mercado. Com seu preço fixo e editor fácil de usar, é o favorito entre profissionais autônomos, como jornalistas, estudantes e criadores de conteúdo.

Você pode enviar seu áudio, receber uma transcrição em poucos minutos e aperfeiçoá-la usando o editor integrado do Temi. Funciona melhor com áudio nítido e ruído de fundo mínimo — perfeito para entrevistas individuais, palestras ou gravações de podcasts.

Embora não tenha recursos de colaboração ou fluxos de trabalho, o Temi se destaca quando acessibilidade e velocidade são suas principais prioridades.

Principais recursos do Temi

Acesse uma das taxas de transcrição mais baixas do mercado. Sem assinaturas, compromissos mensais ou níveis de uso

Receba transcrições em até 5 a 10 minutos após o upload, mesmo para arquivos mais longos

Reproduza áudio, siga marcas de tempo e edite texto linha por linha

Baixe a versão limpa da sua transcrição em formato TXT, SRT ou PDF para compartilhar ou publicar

Limitações do Temi

Não oferece suporte a transcrição ao vivo ou recursos de integração com reuniões

A precisão pode diminuir em gravações com ruído de fundo ou vozes sobrepostas

Sem recursos colaborativos ou de gerenciamento de projetos

Preços do Temi

Teste gratuito disponível

uS$ 0,25 por minuto de áudio (pagamento conforme o uso)

Avaliações e comentários sobre o Temi

Trustpilot : 4/5 (mais de 70 avaliações)

G2: Avaliações insuficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Temi?

Esta avaliação da G2 compartilha:

O Temi transcreve com precisão gravações de áudio. Depois de transcrito, o conteúdo pode ser editado.

O Temi transcreve com precisão gravações de áudio. Depois de transcrito, o conteúdo pode ser editado.

💡 Dica profissional: se você estiver transcrevendo webinars ou videochamadas manualmente, use marcas de tempo para fixar suas anotações. Pause o vídeo e anote a marca de tempo ao lado de cada ponto importante (por exemplo, [03:42] Como criar um roteiro de projeto). Isso facilita revisitar partes complexas sem precisar assistir tudo novamente. Quer mais dicas? Aqui está um guia rápido sobre como fazer anotações de um vídeo com eficiência.

5. Descript (ideal para criadores que combinam transcrição, áudio e edição de vídeo)

via Descript

O Descript é um dos favoritos entre podcasters, profissionais de marketing e educadores que desejam uma maneira mais rápida de transcrever, editar e publicar conteúdo sem precisar alternar entre ferramentas. Ele transforma automaticamente gravações em texto, permitindo que você edite vídeos ou narrações simplesmente alterando a transcrição.

Você pode remover palavras de preenchimento, adicionar legendas e preparar conteúdo para publicação, tudo a partir de um único painel. Com gravação de tela integrada, colaboração em equipe e ferramentas de publicação, o Descript ajuda equipes criativas a transformar ideias em conteúdo finalizado em menos tempo.

Principais recursos do Descript

Edite conteúdo de áudio e vídeo simplesmente editando a transcrição. Corte, reorganize ou exclua seções sem usar um editor de linha do tempo tradicional

Detecte e remova automaticamente palavras de preenchimento como "hum", "uh" e frases repetidas com um clique, tornando o conteúdo mais limpo e profissional

Convide membros da equipe para colaborar em transcrições, cronogramas e edições em tempo real, facilitando o gerenciamento de projetos compartilhados

Grave tutoriais, demonstrações ou orientações gravando a tela diretamente no Descript e, em seguida, edite e publique sem precisar de outra ferramenta

Adicione rapidamente legendas sincronizadas aos vídeos e exporte arquivos de legendas para acessibilidade ou reutilização

Limitações da descrição

Curva de aprendizado para usuários novos em edição de áudio ou vídeo, apesar da interface simplificada

Recursos de nível superior, como remoção de palavras de preenchimento e exportações avançadas, estão disponíveis apenas nos planos pagos

Preços descritivos

Plano gratuito disponível

Plano para amadores : US$ 24/usuário por mês

Plano Creator : US$ 35/usuário por mês

Plano empresarial : US$ 50/usuário por mês

Plano empresarial: preços personalizados para equipes grandes

Avaliações e comentários descritivos

G2 : 4,6/5 (mais de 750 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 150 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Descript?

Veja o que um avaliador do G2 compartilha sobre sua experiência com o Descript:

Ótimo para edições fáceis de vídeo e transcrições, além de muito mais. Editar vídeos e áudio é tão fácil quanto editar um documento, então você não precisa saber usar um programa de edição complicado para fazer o trabalho.

Ótimo para edições fáceis de vídeo e transcrições, além de muito mais. Editar vídeos e áudio é tão fácil quanto editar um documento, então você não precisa saber usar um programa de edição complicado para fazer o trabalho.

6. MacWhisper (ideal para usuários de Mac que procuram transcrição offline)

via MacWhisper

Privacidade e simplicidade estão no centro do MacWhisper. Ele foi projetado exclusivamente para macOS e funciona inteiramente no seu dispositivo — sem necessidade de internet ou armazenamento em nuvem. Seja para transcrever entrevistas, reuniões ou rascunhos de conteúdo, seus arquivos permanecem locais e seguros.

O MacWhisper usa o modelo Whisper da OpenAI para fornecer transcrições precisas em vários idiomas. Você pode enviar arquivos de áudio ou vídeo, visualizar a transcrição em uma interface limpa e editá-la na hora, sem se preocupar com conectividade ou questões de privacidade.

É uma escolha confiável para profissionais que valorizam o controle sobre seus dados e desejam uma ferramenta de transcrição leve, offline e que simplesmente funcione.

Principais recursos do MacWhisper

Transcreva arquivos de áudio e vídeo diretamente no seu Mac sem precisar de conexão com a internet

Use um dos modelos de reconhecimento de voz de código aberto mais precisos para obter resultados de alta qualidade em vários sotaques e idiomas

Suporte à transcrição em dezenas de idiomas, tornando-o útil para projetos internacionais ou equipes multilíngues

Mantenha o foco no seu trabalho, sem pop-ups desnecessários ou confusão

Compre uma vez e use para sempre, graças a um modelo de preços simples, sem taxas contínuas.

Limitações do MacWhisper

Disponível apenas para macOS. Não oferece versões para Windows ou dispositivos móveis

Não oferece transcrição em tempo real nem integração com reuniões ao vivo

Não possui ferramentas de colaboração integradas ou recursos de tarefas para uso em equipe

Preços do MacWhisper

Licença pessoal : ~$64 (pagamento único) [€59]

5 licenças : ~$270 no total / ~$54 por licença [€249 / €49]

10 licenças : ~$490 no total / ~$49 por licença [€450 / €45]

20 licenças : ~$870 no total / ~$44 por licença [€799 / €39]

50 licenças: ~$2.070 no total / ~$41 por licença [€1.899 / €38]

Observação: os preços reais podem variar ligeiramente dependendo das taxas de câmbio atuais.

Avaliações e comentários do MacWhisper

Gumroad: 4,9/5 (mais de 1.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o MacWhisper?

Veja o que um revisor do Product Hunt compartilhou sobre sua experiência com o MacWhisper:

Um aplicativo incrivelmente útil para transcrição no dispositivo. Eu uso para transcrever notas de voz para texto e criar transcrições automáticas de vídeos online para minhas anotações.

Um aplicativo incrivelmente útil para transcrição no dispositivo. Eu uso para transcrever notas de voz para texto e criar transcrições automáticas de vídeos online para minhas anotações.

👀 Você sabia? Nossa pesquisa sobre a eficácia das reuniões revelou que, embora 47% das reuniões durem uma hora ou mais, 14% dos entrevistados conseguem encerrar suas reuniões em apenas 15 minutos. Uma porcentagem pequena, mas notável, que prova que é possível realizar reuniões rápidas e eficientes.

7. Dictanote (Ideal para escritores que desejam uma combinação de ditado e edição manual)

via Dictanote

O Dictanote é ideal para escritores, estudantes e profissionais que desejam alternar entre digitação e entrada de voz sem interromper o processo de escrita. Ele é executado no seu navegador com uma interface limpa, semelhante ao Docs, e reconhecimento de voz integrado.

Você pode falar naturalmente ou digitar no meio do documento, organizar o conteúdo com tags e gerenciar projetos usando "cadernos" separados. Para quem mistura ditado e escrita manual, o Dictanote mantém tudo organizado em um só lugar. Como ele roda inteiramente no navegador, sem integrações pesadas, ele é responsivo mesmo em dispositivos mais lentos ou antigos.

Melhores recursos do Dictanote

Edite o texto enquanto fala com suporte para pontuação automática. Isso economiza tempo na limpeza posterior e ajuda a produzir notas mais polidas instantaneamente

Use o mecanismo de voz integrado ao seu dispositivo, como o Google Speech no Chrome. Isso torna o uso menos dependente de uma internet rápida e mantém seus dados de voz mais privados

Destaque, coloque em itálico, sublinhe e formate suas notas enquanto dita. Isso é útil para quem escreve conteúdos longos ou organiza notas estruturadas

Inicie, pause ou interrompa a ditado usando comandos simples do teclado, facilitando a captura de ideias enquanto realiza várias tarefas ao mesmo tempo

Limitações do Dictanote

Limitado ao Google Chrome em computadores, o que exclui usuários de outros navegadores ou aqueles que precisam de acesso móvel

Sem sincronização ou backup na nuvem, as notas ficam armazenadas localmente, a menos que sejam exportadas manualmente. Isso pode ser arriscado para usuários que trabalham em vários dispositivos ou precisam de sincronização automática

Não suporta arquivos de áudio pré-gravados, tornando-o inadequado para transcrever entrevistas ou reuniões existentes

Preços do Dictanote

Gratuito

Pro: US$ 8 por mês

Avaliações e comentários sobre o Dictanote

Chrome Web Store: 2,7/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dictanote?

Veja o que um avaliador na Chrome Web Store compartilha sobre sua experiência com o Dictanote:

Ontem funcionou muito bem, com a precisão prometida de 90%. No entanto, esta manhã não está funcionando, com uma precisão de apenas 50%. Mesmo com 90% de precisão, eu poderia ter digitado tudo mais rápido do que levou para ditar e depois corrigir.

Ontem funcionou muito bem, com a precisão prometida de 90%. No entanto, esta manhã não está funcionando, com uma precisão de apenas 50%. Mesmo com 90% de precisão, eu poderia ter digitado tudo mais rápido do que levou para ditar e depois corrigir.

8. Tactiq (ideal para capturar e organizar transcrições de videoconferências)

via Tactiq

Você já encerrou uma chamada no Zoom e esqueceu quem prometeu fazer o quê? O Tactiq ajuda a garantir que isso nunca mais aconteça.

Esta extensão do Chrome captura transcrições ao vivo do Google Meet, Zoom e Microsoft Teams e permite destacar momentos importantes e transformá-los em itens de ação, tudo durante a reunião. Ela fica bem posicionada na lateral da tela, para que você possa se concentrar na conversa sem precisar procurar anotações.

Você pode marcar pontos importantes, atribuir acompanhamentos e exportar tudo para ferramentas como Google Docs, Notion ou seu CRM. Como ele é executado no seu navegador e não participa das reuniões como participante, evita os problemas de privacidade comuns aos bots de reunião.

Melhores recursos do Tactiq

Trabalhe perfeitamente com o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams sem precisar de bots ou permissões extras

Marque itens de ação, decisões e insights importantes durante a reunião para que sejam fáceis de revisar posteriormente

Resuma reuniões, redija e-mails de acompanhamento ou gere tickets Jira instantaneamente

Envie transcrições e destaques diretamente para o Google Docs, Notion, Slack ou seu CRM sem copiar e colar

Limitações do Tactiq

Funciona apenas em computadores com o navegador Chrome, o que limita a acessibilidade para usuários móveis ou equipes que utilizam Safari ou Firefox

Algumas funcionalidades, como a integração com CRM e o histórico de transcrição alargado, estão disponíveis apenas em planos pagos de nível superior

Preços do Tactiq

Plano gratuito: Recursos e exportações limitados

Plano Pro: US$ 12/usuário por mês

Plano para equipes: US$ 20/usuário por mês

Plano empresarial: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Tactiq

G2 : Avaliações insuficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Tactiq?

Veja o que diz um avaliador do G2:

A maneira mais fácil de transcrever reuniões. Existem algumas coisas, mas provavelmente meu recurso favorito são os resumos gerados por IA.

A maneira mais fácil de transcrever reuniões. Existem algumas coisas, mas provavelmente meu recurso favorito são os resumos gerados por IA.

9. Rev (Ideal para transcrição feita por humanos com alta confiabilidade)

via Rev

Nem todas as ferramentas de conversão de voz em texto equilibram velocidade e precisão, mas a Rev sim. Com mais de uma década no setor de transcrição, ela combina a eficiência da IA com a precisão humana para setores em que cada palavra é importante.

Seja você um jornalista que precisa de transcrições admissíveis em tribunal, uma equipe jurídica preparando interrogatórios ou um pesquisador analisando horas de entrevistas, a Rev oferece opções flexíveis, desde transcrições rápidas com inteligência artificial até transcrições altamente precisas feitas por humanos.

Ele também oferece recursos como um assistente de IA para exibir citações e temas, transcrições editáveis e integrações com Zoom, Teams e Google Meet.

Principais recursos do Rev

Escolha entre IA para maior velocidade ou transcrição humana para precisão superior a 99%

Gere resumos automaticamente, destaque citações e identifique temas importantes a partir de transcrições. Esse recurso é muito útil se você precisa fazer um acompanhamento após uma entrevista ou extrair os pontos mais importantes de conversas longas

Identifique padrões e contradições em várias transcrições, o que é ótimo para equipes jurídicas, de mídia e de pesquisa

Edite enquanto ouve, acompanhe as alterações e colabore em um espaço de trabalho compartilhado

Grave em qualquer lugar ou conecte-se ao Zoom, Meet e Teams para transcrever automaticamente as reuniões

Limitações do Rev

Sem suporte para transcrição em tempo real para eventos ao vivo ou webinars

A transcrição humana pode ser cara para conteúdos mais longos

Alguns relatos de identificação incorreta de locutores e preocupações com o uso de dados para treinamento de IA

Preços do Rev

Gratuito: 45 minutos de transcrição com IA por mês

Básico: US$ 14,99/usuário/mês

Pro: US$ 34,99/usuário/mês

Empresa: Preço personalizado

Avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rev?

Veja o que um avaliador do G2 diz sobre o Rev:

Nossa agência usa o rev quase diariamente para fornecer rascunhos quase instantâneos com IA para depoimentos. Nossos clientes adoram os links compartilháveis que sincronizam a transcrição com um vídeo. O resumo com IA e o bot de perguntas também são ótimos e estamos ansiosos por sua expansão.

Nossa agência usa o rev quase diariamente para fornecer rascunhos quase instantâneos com IA para depoimentos. Nossos clientes adoram os links compartilháveis que sincronizam a transcrição com um vídeo. O resumo com IA e o bot de perguntas também são ótimos e estamos ansiosos por sua expansão.

👀 Você sabia? 49% dos participantes da nossa pesquisa sobre eficácia em reuniões ainda fazem anotações à mão — uma tendência surpreendente na era digital. Essa dependência de caneta e papel pode ser uma preferência pessoal ou um sinal de que as ferramentas digitais para anotações não estão totalmente integradas aos fluxos de trabalho.

10. Superwhisper (Ideal para usuários corporativos que desejam a precisão do Whisper AI em uma interface limpa)

via SuperWhisper

O Superwhisper é uma poderosa ferramenta de transcrição offline para macOS e iOS, projetada para usuários corporativos. Ele usa a estrutura Whisper. cpp e é executado inteiramente no dispositivo, garantindo total privacidade dos dados.

O que o diferencia é a formatação sensível ao contexto e o suporte a fluxos de trabalho de IA personalizáveis, permitindo que as equipes definam regras de pós-processamento usando processamento de linguagem natural. É ideal para transcrever conteúdo confidencial, como notas jurídicas ou médicas, sem depender de serviços em nuvem.

Principais recursos do Superwhisper

Trabalhe inteiramente no seu dispositivo, usando modelos de IA locais sem enviar nenhum dado para a nuvem

Adapte a saída com base no aplicativo que você está usando. Por exemplo, ele formata o conteúdo como um e-mail dentro do aplicativo Mail ou usa marcadores ao transcrever para o Notes

Adicione prompts em linguagem natural para refinar suas transcrições

Lide com termos específicos de domínios como saúde, direito e pesquisa com maior precisão, graças ao seu sistema de reconhecimento avançado

Acesse controle de versão, edição colaborativa e integrações com ferramentas de IA como GPT-4o e Claude 3.5 para ajudar a refinar transcrições e extrair resumos rapidamente

Armazene todos os arquivos localmente com criptografia de ponta a ponta, garantindo que os dados confidenciais permaneçam seguros e em conformidade com os padrões de privacidade

Limitações do Superwhisper

Requer hardware Mac mais recente (M2 ou superior) para transcrição em tempo real usando os maiores modelos de IA, limitando a acessibilidade para usuários com dispositivos mais antigos

A ausência de identificação de alto-falantes integrada torna mais difícil distinguir entre várias vozes em entrevistas ou reuniões

Curva de aprendizado íngreme para configurar recursos avançados, como modos personalizados e pós-processamento com IA, especialmente para usuários sem conhecimentos técnicos

Preços do Superwhisper

Plano gratuito disponível

Pro: US$ 8,49/mês

Anual: US$ 84,99/ano

Vitalício: $249,99

Avaliações e comentários do Superwhisper

App Store : 4,9/5 (mais de 1200 avaliações)

Product Hunt: 5/5 (mais de 20 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Superwhisper?

Veja o que um usuário escreveu no Product Hunt sobre o Superwhisper:

Que software útil! Estou escrevendo mais e melhores documentações e e-mails com ele, pois facilita muito a digitação.

Que software útil! Estou escrevendo mais e melhores documentações e e-mails com ele, pois facilita muito a digitação.

Como escolher a alternativa certa ao Wispr Flow

As ferramentas de conversão de voz em texto não se limitam mais à transcrição. O verdadeiro valor vem do que você pode fazer com essas transcrições após o término da reunião.

Com ferramentas como o ClickUp, você obtém um sistema completo para transformar ideias em ação. Com o ClickUp AI Notetaker, você pode gravar reuniões, gerar resumos inteligentes e criar tarefas instantaneamente a partir dos principais pontos abordados

Com o ClickUp Docs, sua equipe pode colaborar em notas, vinculá-las a tarefas e manter tudo organizado em um só lugar

É claro que outras ferramentas se destacam em diferentes áreas. Otter.ai e Sonix são ótimas para transcrição rápida com inteligência artificial. Rev oferece resultados altamente precisos e revisados por humanos. MacWhisper e Superwhisper são perfeitas para usuários que priorizam a privacidade e precisam de processamento offline.

A ferramenta certa depende realmente de como é o seu fluxo de trabalho e de como a sua equipe opera.

Comece explorando demonstrações e avaliações gratuitas com plataformas flexíveis como o ClickUp. Obtenha a clareza necessária para escolher a melhor solução para a próxima fase de crescimento da sua equipe.