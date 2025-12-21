Os 15 melhores modelos de calendário de mídia social do Notion para se manter organizado

Tente construir uma marca hoje sem as redes sociais. Parece quase impossível, não é? O primeiro passo para tornar sua marca visível e atrair clientes é aparecer online, seja no LinkedIn, Instagram ou Twitter.

E estar presente onde seus clientes estão é algo que eles esperam. Atualmente, há 5,41 bilhões de pessoas nas mídias sociais. Isso representa mais de 65% da população mundial.

Mas a verdade é esta: o sucesso nas redes sociais não acontece por acaso. É preciso esforço, estrutura e consistência. Um calendário de redes sociais desempenha um papel crucial para alcançar esse objetivo. Ele ajuda você a manter a regularidade e a confiabilidade nas suas publicações, que é exatamente o que cria confiança com o seu público.

Neste artigo, apresentaremos os melhores calendários de mídia social da Notion que você pode usar para organizar seu conteúdo e planejar seu engajamento com cuidado.

O que torna um modelo de calendário de mídia social do Notion bom?

Em média, as pessoas rolam quase 90 metros de conteúdo em seus celulares todos os dias... isso equivale à altura da Estátua da Liberdade!

Em resumo, esse é o nível de atenção pelo qual você está competindo, e é por isso que um modelo confiável de calendário de mídia social do Notion é tão importante.

Então, aqui está o que você deve procurar:

✅ Uma visualização do calendário que oferece uma visão geral clara das próximas publicações em várias plataformas, ajudando você a manter o cronograma em dia.

✅ Personalização flexível que permite adicionar tags, categorias e canais de mídia social que se adequam à sua estratégia de conteúdo

✅ Espaço para armazenar imagens, vídeos e links em um só lugar , tornando o processo de criação de conteúdo mais fácil e acessível.

✅ Recursos de colaboração integrados onde as tarefas podem ser atribuídas, acompanhadas e atualizadas em tempo real para manter os projetos organizados.

✅ Ferramentas simples para acompanhar o desempenho e ajustar sua abordagem, garantindo que cada postagem apoie seus objetivos e tenha repercussão junto ao seu público.

📖 Leia também: Melhores alternativas ao Notion

Modelos de calendário de mídia social em resumo

Aqui está um resumo dos melhores modelos de calendário de mídia social do Notion e do ClickUp:

15 modelos gratuitos de calendário de mídia social do Notion

As mídias sociais nunca param. Você gerencia publicações, legendas e campanhas em várias plataformas. Esses 15 modelos gratuitos do Notion trazem ordem ao caos interminável das mídias sociais.

1. Página inicial de mídias sociais do Notion

via Notion

O Modelo de Página Inicial de Mídia Social do Notion funciona como um centro de comando para o seu calendário de mídia social: todas as publicações e campanhas ficam em um só lugar, em vez de espalhadas por documentos e planilhas.

Este modelo vem pré-carregado com visualizações de calendário e quadro, para que você possa ver rapidamente o que está sendo publicado e o que ainda precisa ser trabalhado. Você pode agrupar as publicações por plataforma, campanha ou status e, em seguida, filtrar apenas o que é importante naquele dia, como publicações urgentes para um lançamento ou um canal que você está tentando expandir.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Centralize todas as publicações, legendas, recursos e links em um único banco de dados.

Alterne para a visualização do calendário para ter uma visão geral clara da sua programação de publicações.

Use a visualização do quadro para acompanhar as publicações por status, campanha ou plataforma de mídia social.

Adicione tags e filtros para exibir rapidamente as publicações por público, tópico ou pilar.

✨ Ideal para: equipes de mídia social que desejam um hub Notion para planejar, programar e acompanhar publicações em vários canais.

🧠 Você sabia? O primeiro site de rede social verdadeiro é frequentemente considerado o SixDegrees.com, lançado em 1997, que permitia às pessoas listar amigos e enviar mensagens.

2. Modelo de quadro de ideias e validação da Notion

via Notion

O modelo Idea Dump & Validation Board da Notion oferece espaço para as ideias respirarem antes de você decidir quais merecem um lugar no seu calendário de mídias sociais.

Você coloca ideias brutas em um quadro Kanban simples e, em seguida, as move por etapas à medida que adiciona notas e feedback. Com o tempo, você acaba com uma distinção clara entre pensamentos descartáveis e conteúdo que vale a pena desenvolver, de modo que apenas ideias validadas entram no seu calendário editorial.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre ideias gerais de conteúdo em um único espaço antes que elas desapareçam.

Marque cada ideia por plataforma, tópico ou pilar de conteúdo para ver onde ela se encaixa.

Mova os cartões por etapas simples, desde o brainstorming até a ideia validada.

Mantenha pesquisas, capturas de tela e comentários anexados a cada cartão de ideia.

✨ Ideal para: Criadores, estrategistas de conteúdo e gerentes de mídia social que desejam uma maneira estruturada de testar ideias antes de comprometer tempo e orçamento.

📖 Leia também: Aplicativos de diário digital para bullet journaling

3. Modelo YouTube Creator OS da Notion

via Notion

Pense em como MrBeast passou de vídeos de desafios de baixo orçamento para alguns dos conteúdos mais assistidos no YouTube. Nada disso acontece sem uma disciplina rigorosa nos bastidores. O modelo YouTube Creator OS da Notion oferece um espaço de trabalho central para essa disciplina, com áreas dedicadas para ideias, roteiros, recursos e cronogramas de publicação.

Em vez de alternar entre documentos separados para roteiros, miniaturas e prazos, você gerencia tudo em um único sistema. Você pode acompanhar patrocínios e mapear episódios em um calendário para saber sempre quais vídeos estão em pré-produção, edição ou prontos para publicação.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene ideias de vídeos, pesquisas e roteiros em um banco de dados organizado.

Acompanhe os episódios desde a ideia até a publicação com status e datas claros.

Anexe recursos como miniaturas, B-roll e links de referência a cada vídeo.

Use as visualizações do calendário para ver os próximos uploads e evitar correria de última hora.

✨ Ideal para: YouTubers e criadores de vídeo que desejam um centro de produção que abranja ideias, roteiros e publicações em um só lugar.

📮 ClickUp Insight: Mais da metade dos gerentes (55%) faz questão de explicar o motivo por trás dos projetos, conectando as tarefas a objetivos maiores. Mas isso deixa quase metade deles focados apenas no processo, sem um propósito. Quando isso acontece, até mesmo seus melhores funcionários podem perder a motivação, pois não conseguem compreender a real importância do seu trabalho. No ClickUp, você pode vincular tarefas diárias a metas e objetivos maiores e usar relacionamentos e dependências para mapear como cada esforço se encaixa no panorama geral. Dessa forma, o trabalho parece significativo, não apenas uma tarefa rotineira. 💫 Resultados reais: a Cartoon Network utilizou as ferramentas de mídia social do ClickUp para publicar conteúdo com quatro meses de antecedência e gerenciar o dobro do número de canais sociais sem adicionar um único novo membro à equipe.

4. Modelo de sistema de planejamento de conteúdo de mídia social da Notion

via Notion

Quando uma nova série é lançada na Netflix, o lançamento raramente é improvisado; você vê trailers, teasers e entrevistas programados com semanas de antecedência. O modelo de sistema de planejamento de conteúdo de mídia social da Notion ajuda você a trazer esse mesmo nível de estrutura (e entusiasmo para o seu público) para o seu próprio calendário de conteúdo.

Você obtém um banco de dados onde cada postagem tem campos para plataforma, status, data de publicação e detalhes importantes, como legendas ou links de recursos. As visualizações de calendário e quadro permitem que você veja a programação completa do conteúdo, enquanto os painéis básicos ajudam a acompanhar o progresso e identificar lacunas antecipadamente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje publicações em vários canais em um único banco de dados principal.

Use a visualização do calendário para mapear datas de publicação e evitar sobreposições.

Acompanhe o conteúdo desde a ideia até a publicação com etapas de status simples.

Obtenha uma visão geral rápida da carga de trabalho e da cobertura da campanha com painéis de controle.

✨ Ideal para: gerentes de mídia social e pequenas equipes de marketing que desejam um único sistema Notion para planejar e acompanhar conteúdo multiplataforma.

💡 Dica profissional: use os painéis do ClickUp para manter um relatório social ao vivo à frente de sua equipe. Os painéis do ClickUp permitem consolidar o crescimento de seguidores, o engajamento e as métricas da campanha em uma única visualização em tempo real. Obtenha relatórios detalhados e insights nos painéis do ClickUp A melhor parte? Todos os dados são coletados em um único lugar, para que você não precise exportar relatórios separados todas as semanas e enviá-los individualmente. Você também pode conectar suas listas de mídias sociais a um painel e criar widgets para curtidas, compartilhamentos, comentários e cliques em links. Em seguida, você pode usar essa visualização como camada de monitoramento para auditorias e relatórios recorrentes.

5. Modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn da Notion

via Notion

O LinkedIn se tornou uma plataforma de publicação séria, com mais de um bilhão de membros usando-o para compartilhar atualizações, opiniões e publicações longas. O modelo de calendário de conteúdo do LinkedIn da Notion foi projetado especificamente para esse canal, fornecendo um calendário de conteúdo simples para planejar publicações que abordam diretamente seu público empresarial e profissional.

Você pode registrar ideias, rascunhar legendas e atribuir datas de publicação em um só lugar, depois visualizar como será sua semana ou mês antes de publicar qualquer coisa. Como ele foi criado especificamente para o LinkedIn, você pode se concentrar em postagens e vídeos que apoiam a liderança inovadora ou a geração de leads sem ter que se preocupar com conteúdo irrelevante.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie as publicações do LinkedIn em um calendário para saber sempre o que está por vir.

Armazene rascunhos de legendas, ganchos e CTAs junto com cada postagem programada.

Filtre por tópico, campanha ou segmento de público para manter as mensagens focadas.

Acompanhe o status desde o rascunho até a publicação para que nada passe despercebido.

✨ Ideal para: Profissionais, consultores e profissionais de marketing que desejam publicar consistentemente no LinkedIn sem perder o controle de ideias ou datas.

📖 Leia também: Como usar o gerenciamento de projetos do Bullet Journal para se manter no caminho certo

6. Modelo Viral Hooks para Instagram da Notion

via Notion

O modelo Viral Hooks for Instagram da Notion oferece uma biblioteca de primeiras linhas criadas para chamar a atenção e viralizar nas plataformas de mídia social. Em vez de ficar olhando para uma caixa de legenda em branco, você pode escolher entre 30 ganchos para preencher, classificados por tom, como ousado, curioso ou confessional.

Cada gancho é acompanhado por uma sugestão de ângulo ou call to action, para que você incentive as pessoas a curtir, salvar ou clicar em suas publicações. Você também pode filtrar as sugestões por vibração ou estilo de plataforma (carrossel, legenda ou reels) para que a voz da sua marca permaneça consistente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Chame a atenção rapidamente com introduções prontas para conteúdo do Instagram.

Classifique os ganchos por tom ou vibração para combinar com a sua marca e o humor do seu público.

Combine ganchos com as próximas etapas sugeridas para impulsionar salvamentos, cliques ou comentários.

Adapte sugestões para legendas, Reels, carrosséis ou Stories em sua programação de postagens.

✨ Ideal para: criadores de conteúdo do Instagram e estrategistas de mídia social que desejam criar frases de efeito que chamem a atenção sem precisar passar horas elaborando o texto.

🎥 Quer impulsionar o crescimento das suas redes sociais? Assista a este vídeo para obter informações rápidas sobre como você pode usar o ChatGPT para expandir seus perfis nas redes sociais:

7. Modelo de estratégia de mídia social da Notion

via Notion

Grandes mudanças em plataformas, como a reformulação da marca do Twitter para X, mostram como uma mudança na estratégia pode remodelar a conversa em torno da sua marca. O modelo de estratégia de mídia social da Notion ajuda você a definir sua abordagem, para que seu calendário de conteúdo reflita uma direção clara, em vez de ideias pontuais.

Você trabalha em seções para metas, público-alvo, mensagens da marca e escolhas de canais e, em seguida, conecta essa estratégia a planos práticos e análises simples. Com o tempo, você pode comparar o que planejou com o que foi realmente executado e refinar sua estratégia de conteúdo de acordo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina metas claras, como reconhecimento, engajamento ou geração de leads para as mídias sociais.

Mapeie os públicos-alvo e seus hábitos para que as publicações sejam relevantes, e não genéricas.

Esboce planos específicos para cada plataforma que orientem seus modelos de calendário de conteúdo.

Analise métricas de desempenho simples para ajustar sua estratégia ao longo do tempo.

✨ Ideal para: Empresas, profissionais de marketing e criadores que desejam que suas atividades nas redes sociais atendam a uma estratégia clara e de longo prazo.

📖 Leia também: Modelos e técnicas de brainstorming

8. Modelo de planejador de conteúdo de mídia social da Notion

via Notion

Com as tendências do TikTok mudando a cada hora e as plataformas lançando novos formatos constantemente, é fácil cair na armadilha das postagens reativas. O Modelo de Planejador de Conteúdo de Mídia Social da Notion oferece um sistema mais focado: um planejador de conteúdo simples, onde você pode planejar com antecedência, ver sua visualização do calendário e manter todas as partes em movimento organizadas.

Você pode categorizar as publicações por plataforma, tipo de conteúdo ou campanha e, em seguida, movê-las por etapas como rascunho e publicação. A visualização do calendário integrada oferece uma visão geral da sua programação de conteúdo para que você sempre saiba o que será publicado e onde estão as lacunas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje, redija e programe publicações nas redes sociais em um único modelo do Notion.

Use a visualização do calendário para ficar de olho nas próximas datas de publicação.

Marque as publicações por plataforma, tópico ou campanha para se manter organizado.

Separe ideias, rascunhos e publicações para acompanhar o progresso de forma clara.

✨ Ideal para: Criadores, empreendedores e equipes de marketing que desejam um planejador minimalista e eficaz para manter a consistência nas redes sociais.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de planejamento de mídia

9. Modelo de calendário para criadores de conteúdo estético da Notion

via Notion

Em plataformas como Instagram e TikTok, a aparência do seu feed é quase tão importante quanto o que você diz. O modelo de calendário para criadores de conteúdo estético da Notion ajuda você a manter a coerência da sua história visual, combinando um calendário de conteúdo com uma grade de perfis de mídia social e pilares de conteúdo.

Você pode visualizar como as publicações ficam alinhadas, registrar formatos como Reels, carrosséis ou stories e manter legendas, hashtags e inspirações em um só lugar. Isso significa que você tem certeza de como uma publicação se encaixa na sua marca, pois pode vê-la antes de publicá-la.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize o layout da sua grade do Instagram antes de publicar novas postagens.

Organize o conteúdo por formato, como Reels, carrosséis ou Stories.

Mantenha legendas, hashtags e pilares de conteúdo em uma biblioteca estruturada.

Reúna referências estéticas para que o feed geral permaneça coeso ao longo do tempo.

✨ Ideal para: Criadores, influenciadores e marcas visuais que desejam uma maneira elegante e organizada de planejar um feed alinhado à marca.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para redação de conteúdo para uma criação mais rápida

10. Seu modelo de agente de IA de conteúdo da Notion

via Notion

As ferramentas de redação com IA são fáceis de usar, mas fazer com que elas soem como você é o verdadeiro desafio. O Modelo de Agente de IA de Conteúdo da Notion oferece uma plataforma estruturada para treinar um assistente de IA com sua voz, estratégia de conteúdo e trabalhos anteriores. Dessa forma, os rascunhos ficam mais próximos do seu estilo desde o início.

Dentro do modelo, você organiza referências importantes: sua estratégia de conteúdo, diretrizes de tom, glossários e artigos ou publicações de exemplo. Isso dá à IA um contexto melhor para sugerir ideias de conteúdo e rascunhos selecionados para plataformas ou segmentos de público específicos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene diretrizes de tom, exemplos e termos-chave que definem a voz da sua marca.

Use essas referências para solicitar à IA ideias, esboços ou primeiros rascunhos.

Adapte as sugestões para diferentes plataformas, como LinkedIn, Instagram ou boletins informativos.

Mantenha todos os experimentos e aperfeiçoamentos de IA em um só lugar para reutilização futura.

✨ Ideal para: Escritores, profissionais de marketing e criadores que desejam suporte de IA sem perder a consistência em seu tom ou mensagem.

💡 Dica profissional: os agentes de IA e as automações do ClickUp podem aliviar o trabalho repetitivo e com várias etapas do seu calendário de mídias sociais. Em vez de verificar manualmente cada tarefa ou revisar o texto linha por linha, você pode configurar agentes que reagem a gatilhos (como uma tarefa passando para “Revisão”), inspecionam o conteúdo e, em seguida, postam comentários ou avisam o colega de equipe certo. Esses agentes de IA funcionam dentro dos seus espaços, listas e visualizações existentes do ClickUp, o que significa que eles entendem o seu trabalho: Fluxos de trabalho do ClickUp AI Agent que são especialmente úteis para equipes de mídia social: Configure um agente de Relatório Diário na sua Lista do Calendário de Redes Sociais para resumir as publicações previstas para hoje, as tarefas bloqueadas e as aprovações ainda pendentes.

Use um agente de Relatório Semanal para recapitular as publicações, destacar os itens com melhor desempenho e revelar trabalhos atrasados em uma única mensagem.

Configure um agente Team Stand-up que transforma as atualizações de status das tarefas de conteúdo em um breve resumo todas as manhãs. Adicione um agente Auto-Answers para que os colegas de equipe possam fazer perguntas como “Quais publicações nas redes sociais estão programadas para sexta-feira?” e obter respostas com base nos dados das suas tarefas.

Como os agentes funcionam com base nas suas listas, status e campos personalizados existentes do ClickUp, eles permanecem sincronizados com a forma como sua equipe já planeja campanhas e conteúdo. Automatize atualizações semanais sem esforço e obtenha contexto instantâneo sempre usando os agentes de IA do ClickUp

🧠 Você sabia? Os bots de engajamento são mais comuns do que você imagina. Às vezes, até 10% dos “usuários” do Instagram eram, na verdade, bots automatizados curtindo, seguindo ou comentando. Isso significa que, às vezes, é preciso ter cautela com as provas sociais.

11. Threadstorm – Modelo de planejador de conteúdo de tópicos da Notion

via Notion

O modelo Threadstorm–Thread Content Planner da Notion oferece um local estruturado para capturar e programar narrativas longas no X ou no LinkedIn.

Você pode manter um banco de ideias para conceitos de tópicos, rascunhar postagens em ordem e usar uma visualização de calendário para planejar quando cada tópico será publicado. As diferentes tags do modelo facilitam o agrupamento de tópicos por assunto ou série, para que seu conteúdo geral pareça mais conectado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Salve ideias de tópicos em um banco de dados dedicado antes que você as esqueça.

Elabore, reordene e refine tópicos completos sem sair do Notion.

Visualize as datas de publicação das discussões em um calendário para manter a consistência.

Marque os tópicos por assunto, campanha ou série para criar uma narrativa coesa.

✨ Ideal para: Criadores, escritores e profissionais de marketing que usam threads no X ou LinkedIn para compartilhar histórias, tutoriais ou opiniões.

12. Modelo de rastreador de métricas de redes sociais da Notion

via Notion

Publicar sem verificar as análises e os números é uma das maneiras mais fáceis de se afastar do que seu público realmente deseja. O modelo de acompanhamento de métricas de mídia social da Notion reúne todas as suas métricas principais em uma tabela, para que você possa analisar o desempenho em todas as plataformas sem precisar exportar relatórios dispersos todos os meses.

Você registra estatísticas como seguidores, alcance e engajamento para cada canal e período de tempo e, em seguida, filtra por plataforma ou data para ver os padrões. Com uma fórmula simples de taxa de engajamento integrada, você pode identificar rapidamente quais postagens ou campanhas valem a pena repetir em seu calendário de conteúdo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe seguidores, alcance e engajamento para cada plataforma de mídia social.

Registre métricas mensais em uma única tabela, em vez de várias planilhas.

Use uma fórmula personalizável de taxa de engajamento para comparar resultados.

Filtre por plataforma, mês ou campanha para encontrar o conteúdo com melhor desempenho.

✨ Ideal para: gerentes de redes sociais, agências e criadores que desejam uma visão clara e baseada em dados do crescimento e do desempenho.

via Notion

Links importantes tendem a desaparecer quando você mais precisa deles. Podem ser artigos de referência, ferramentas de design, inspiração ou suas próprias publicações anteriores. O modelo Links, atalhos e emblemas da Notion oferece um local estruturado para esses recursos, para que fiquem próximos ao seu planejador de mídias sociais, em vez de ficarem enterrados em favoritos ou documentos.

Você pode salvar URLs, classificá-los por finalidade ou projeto e acessar tudo a partir de um único banco de dados. Ao planejar o conteúdo, basta acessar esse repositório de links, em vez de pesquisar em várias guias. O resultado? Um processo de criação de conteúdo muito mais tranquilo e organizado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Armazene links, atalhos e recursos importantes em uma tabela organizada.

Marque links por projeto, tópico ou plataforma para filtragem rápida.

Conecte seu cofre de links a outros bancos de dados do Notion, como seu calendário de conteúdo.

Reduza o tempo gasto procurando referências enquanto redige posts ou roteiros.

✨ Ideal para: Criadores, profissionais de marketing e equipes que desejam um hub de links leve que ofereça suporte ao seu sistema de planejamento de conteúdo mais amplo.

🧠 Você sabia? Em agosto de 2007, o defensor do código aberto Chris Messina tuitou uma sugestão casual perguntando o que as pessoas achavam de usar o símbolo # para agrupar conversas no Twitter. A equipe do Twitter não ficou convencida no início, mas os usuários adotaram o formato organicamente. Isso fez com que a humilde hashtag se tornasse um dos símbolos mais reconhecíveis na cultura das mídias sociais.

14. Modelo de rastreador de conteúdo de mídia social da Notion

via Notion

Quando as marcas publicam dezenas de vezes por semana em várias plataformas, torna-se difícil lembrar o que foi publicado, onde e qual foi o desempenho. O Modelo de Rastreador de Conteúdo de Mídia Social da Notion ajuda a acompanhar todas essas informações em um pipeline claro, onde cada postagem passa da ideia à programação e à publicação em um único fluxo de trabalho.

Você pode acompanhar plataformas, datas, proprietários e desempenho para cada conteúdo, enquanto as visualizações do calendário e do quadro mostram o fluxo de trabalho. Isso facilita a visualização da cobertura das campanhas e o planejamento da reutilização, em vez de reinventar as publicações todas as vezes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe o status de cada postagem, desde a ideia até a publicação, em um único banco de dados.

Use a visualização do calendário para ver quando as publicações serão disponibilizadas em diferentes plataformas.

Monitore o desempenho para identificar publicações que valham a pena repetir ou reutilizar.

Agrupe e filtre o conteúdo por campanha, canal ou pilar de conteúdo.

✨ Ideal para: gerentes e equipes de redes sociais que desejam passar de postagens reativas para um fluxo de conteúdo consistente e rastreável.

15. Modelo de calendário de conteúdo da Notion

via Notion

O modelo de calendário de conteúdo da Easlo no Notion foi criado para ajudá-lo a planejar sua estratégia de conteúdo, oferecendo um calendário editorial organizado onde você pode ver todas as próximas publicações em todos os canais.

Você pode marcar o conteúdo por plataforma, tópico e status, filtrar por data e mover as publicações por meio de um fluxo de trabalho simples, desde a ideia até a programação e a publicação. Por ser leve e focado, esse modelo também pode funcionar como um modelo de estratégia de marketing de conteúdo. Você também pode usá-lo como um hub central para todos os seus planos de mídia social, conteúdo de blog e campanhas de e-mail.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize seu calendário de conteúdo em um layout simples e fácil de analisar.

Organize as publicações por plataforma, tópico ou campanha usando tags e filtros.

Acompanhe o status para saber sempre o que está em rascunho, agendado ou ao vivo.

Use um único calendário para blogs, redes sociais e outros tipos de conteúdo.

✨ Ideal para: profissionais de marketing, freelancers e pequenas equipes que desejam um calendário editorial simples dentro do Notion.

📖 Leia também: Gerenciamento de projetos de redes sociais

Limitações do Notion

Um avaliador do G2 descreveu o Notion como “Tudo o que falta ao MS Office” e elogiou seu sistema de páginas e atalhos de teclado por sua eficiência. Mas também apontou frustrações com a exportação de páginas para PDFs e a falta de fórmulas intuitivas nas tabelas.

Algumas das limitações mais comuns do Notion incluem:

As opções de exportação são limitadas e os PDFs muitas vezes não correspondem ao layout da página original.

As células da tabela são pesadas, com fórmulas restritas e menos funcionalidades do que as planilhas tradicionais.

O acesso gratuito à IA é limitado a 20 respostas por espaço de trabalho, sem reinicialização, o que pode parecer restritivo para usuários ativos.

O uso offline é inconsistente , com problemas de sincronização entre dispositivos ao trabalhar no modo offline.

O desempenho fica mais lento em espaços de trabalho maiores, fazendo com que grandes bancos de dados e páginas demorem mais para carregar.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para redação de conteúdo para uma criação mais rápida

Modelos alternativos do Notion

Para equipes de mídia social, o verdadeiro desafio não é escrever legendas. É acompanhar tudo o que está espalhado por várias ferramentas. Muitas vezes, o calendário fica no Notion, o texto fica no Google Docs e as aprovações ficam enterradas no Slack.

Quando uma publicação é publicada, você já clicou em meia dúzia de guias. Essa alternância constante é uma sobrecarga de trabalho para as redes sociais. O ClickUp foi criado para resolver isso. É um espaço de trabalho convergente com IA, onde seu calendário de redes sociais, resumos, tarefas, ativos, comentários e relatórios ficam reunidos em um só lugar.

Você pode planejar todo o seu trabalho e acompanhar o desempenho sem sair do mesmo espaço de trabalho, para que o contexto permaneça intacto e as equipes trabalhem mais rápido com menos erros.

Os modelos do ClickUp abaixo oferecem esse sistema conectado como uma alternativa sólida ao Notion para o planejamento e a execução de mídias sociais. 🌟

1. Modelo de calendário de redes sociais ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje campanhas com um calendário do tipo arrastar e soltar com o modelo de calendário de mídia social do ClickUp.

Postagens perdidas geralmente resultam de aprovações dispersas e planilhas parcialmente atualizadas. O modelo de calendário de mídia social do ClickUp oferece um calendário de conteúdo único dentro do ClickUp, onde ideias, rascunhos e postagens programadas podem ser acessados.

Você pode coletar ideias por meio de um formulário simples do ClickUp, movê-las por status personalizados, como Em andamento e Para aprovação, e ver tudo em uma visualização de calendário quando estiver pronto para planejar com antecedência.

Os painéis do ClickUp exibem as principais métricas, para que você possa acompanhar o desempenho sem precisar exportar os dados para ferramentas separadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as publicações em uma biblioteca de conteúdo com etapas de conteúdo claras.

Reúna e classifique ideias por meio de um formulário de sugestões integrado.

Planeje e programe publicações na visualização do calendário para manter uma cadência confiável.

Monitore o desempenho com painéis que exibem as principais métricas em contexto.

✨ Ideal para: gerentes de redes sociais, proprietários de pequenas empresas e equipes criativas que desejam um sistema único para planejar, programar e acompanhar publicações.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para transformar ideias em posts prontos para serem programados. Como o ClickUp Brain fica acima do seu trabalho existente no ClickUp, ele pode ajudá-lo a criar conteúdo social usando os resumos, documentos de campanha e tarefas que você já tem. Um fluxo prático é manter todo o contexto da campanha em uma lista ou documento e, em seguida, pedir ao ClickUp Brain para “transformar isso em um calendário de conteúdo de um mês com legendas para o LinkedIn e o Instagram” ou “escrever três ganchos para este tópico de lançamento”. Pesquise em todos os aplicativos e encontre arquivos instantaneamente com o ClickUp Brain

2. Modelo de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e programe conteúdo em várias plataformas com o modelo de calendário de conteúdo do ClickUp.

O marketing de conteúdo funciona melhor quando suas postagens em blogs, atualizações nas redes sociais e e-mails seguem a mesma estratégia de conteúdo. O modelo de calendário de conteúdo do ClickUp oferece esse calendário editorial central: um único lugar onde você pode ver o que será publicado, quando e em qual canal.

Você pode organizar o conteúdo por tipo, canal e data de publicação usando campos personalizados e, em seguida, alternar entre as visualizações de lista e calendário para ver o pipeline ou a linha do tempo.

À medida que cada peça passa da ideia ao rascunho e à publicação, os status mantêm todos alinhados e facilitam a identificação de gargalos antes que os prazos se esgotem.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Visualize todo o conteúdo, como blogs, e-mails e publicações nas redes sociais, em um calendário unificado.

Use campos personalizados para acompanhar o canal, o proprietário e a campanha de cada item.

Acompanhe as mudanças de status, desde a ideia até a publicação, em um piscar de olhos.

Filtre por tipo de conteúdo ou canal para analisar cargas de trabalho específicas.

✨ Ideal para: equipes de marketing, criadores de conteúdo e empresas que precisam de um calendário editorial centralizado para todos os canais.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de calendário de conteúdo para redes sociais

3. Modelo avançado de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe campanhas em uma visualização flexível do calendário usando o modelo avançado de mídia social do ClickUp.

À medida que novas plataformas de mídia social sobem nas paradas e os algoritmos mudam, o gerenciamento de mídias sociais multicanais pode se tornar complexo rapidamente. O Modelo Avançado de Mídia Social do ClickUp foi criado para lidar com essa complexidade, combinando visualizações de lista, quadro e calendário para que você possa organizar as publicações por plataforma ou status sem perder a visão geral.

Você pode usar campos personalizados para acompanhar detalhes como plataforma, formato, link do rascunho e proprietário, enquanto os documentos ClickUp incorporados podem armazenar bancos de cópias e hashtags. Você também pode agrupar postagens por canal ou campanha, o que facilita equilibrar as cargas de trabalho e manter o conteúdo de cada plataforma em dia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Mapeie publicações em várias plataformas na Visualização de Lista com campos personalizados detalhados.

Visualize os fluxos de trabalho em um quadro Kanban do tipo arrastar e soltar para cada etapa.

Programe e ajuste as publicações na visualização do calendário à medida que as prioridades mudam.

Armazene textos, resumos e recursos diretamente nas tarefas através do Docs.

✨ Ideal para: equipes de mídia social, influenciadores e agências que gerenciam calendários de conteúdo complexos e multicanais.

4. Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina metas claras e acompanhe o progresso em direção ao engajamento ou reconhecimento com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp.

Quando as publicações são feitas sem um plano mais abrangente, é difícil mostrar como as suas redes sociais apoiam os objetivos da sua empresa. O modelo de plano de conteúdo para redes sociais da ClickUp oferece um sistema estruturado em que cada publicação está ligada a objetivos, segmentos de público e campanhas.

Você pode adicionar campos personalizados para plataforma, objetivo, estágio e responsável e, em seguida, usar as visualizações de lista, quadro e calendário para mapear as campanhas ao longo de semanas ou meses. Tarefas de revisão recorrentes ajudam você a revisar o desempenho e ajustar seu plano para que o calendário de conteúdo continue melhorando, em vez de repetir padrões antigos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Crie uma programação consistente de publicações com as visualizações Lista, Quadro e Calendário.

Organize as publicações usando campos personalizados para plataforma, objetivo e propriedade.

Acompanhe o progresso com status claros, desde o briefing até a publicação.

Defina tarefas de revisão recorrentes para que a estratégia de conteúdo evolua com os resultados.

✨ Ideal para: equipes de marketing, agências e pequenas empresas que desejam manter uma estratégia e consistência em seu conteúdo de mídia social.

💡 Dica profissional: use o ClickUp BrainGPT quando seu trabalho nas redes sociais precisar de um reforço maior de IA. O ClickUp BrainGPT é um companheiro de trabalho de IA para desktop que permite trabalhar com vários modelos de IA líderes em um só lugar, em vez de alternar entre aplicativos de IA separados. Você pode escolher o modelo adequado para cada tarefa, solicitar que ele pesquise ou esboce postagens no contexto de suas tarefas e documentos do ClickUp e, em seguida, refinar o texto diretamente em seu calendário de conteúdo ou fluxos de trabalho de mídia social. Obtenha respostas instantâneas e resumos em todo o seu espaço de trabalho ClickUp com o ClickUp BrainGPT Principais recursos do ClickUp BrainGPT com os quais você pode contar: Espaço de trabalho com IA multimodelo: escolha entre os melhores modelos, como Gemini, Claude e GPT, no ClickUp, usando um modelo para explorar ideias e outro para aperfeiçoar o texto, tudo sem sair do seu espaço de trabalho.

Captura de voz para entradas rápidas: use o Talk to Text para falar ideias ou postagens em linguagem natural e transformá-las em tarefas estruturadas, listas de verificação ou rascunhos de postagens vinculados ao seu calendário.

Segurança e conformidade de nível empresarial: conte com as auditorias SOC 2 Tipo II, as certificações ISO 27001/27017/27018 e ISO 42001, a criptografia de dados e a conformidade com GDPR/CCPA/HIPAA do ClickUp, além de políticas que garantem que os provedores de IA não treinem com os dados do seu espaço de trabalho.

5. Modelo de calendário promocional ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe prazos e progresso com cronogramas visuais claros usando o modelo de calendário promocional do ClickUp.

Campanhas sazonais, lançamentos de produtos e eventos de vendas podem se acumular rapidamente ao longo do ano. O modelo de calendário promocional do ClickUp mantém essas promoções em um calendário compartilhado. Dessa forma, você pode ver os feriados e datas importantes que estão por vir, em vez de gerenciá-los em arquivos separados.

Você pode planejar campanhas em uma visualização de cronograma, adicionar tarefas para criação, aprovações e transferências e acompanhar cada item com status como “A fazer”, “Agendado” e “Concluído”. Ao ver tudo organizado ao longo do tempo, fica mais fácil evitar sobreposições e alinhar os calendários de mídia social com iniciativas de marketing mais amplas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Planeje campanhas em torno de feriados, lançamentos e eventos em um único calendário.

Divida as promoções em tarefas com responsáveis, prazos e status.

Use a programação e as visualizações de lista para identificar sobreposições ou semanas vazias.

Mantenha as redes sociais, e-mails e outros canais promocionais alinhados em termos de tempo.

✨ Ideal para: Profissionais de marketing, equipes de varejo e pequenas empresas que desejam manter as campanhas em dia e maximizar cada momento promocional.

📖 Leia também: Principais ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

6. Modelo de postagem de mídia social do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe publicações em um calendário para garantir que elas sejam publicadas no momento certo com o modelo de publicação em mídias sociais do ClickUp.

Por trás de cada campanha bem elaborada, há uma longa lista de publicações individuais com seus textos, recursos e aprovações. O modelo de publicação em mídias sociais do ClickUp ajuda você a gerenciar essa camada granular, atribuindo a cada publicação sua própria tarefa com campos para plataforma, formato, link e status.

Você pode classificar as publicações em visualizações específicas da plataforma (como Instagram, LinkedIn ou TikTok) e movê-las entre painéis de revisão à medida que avançam do rascunho para a versão final. Isso facilita a coordenação entre redatores e aprovadores, mantendo a programação geral de publicações sincronizada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Elabore e organize publicações individuais com campos personalizados específicos para cada plataforma.

Use as visualizações do quadro para gerenciar feedback e aprovações visualmente.

Acompanhe detalhes de desempenho, como hashtags, links de rascunhos ou tags de campanha.

Mantenha todas as notas, comentários e recursos anexados à tarefa pós-publicação.

✨ Ideal para: equipes de marketing, criadores de conteúdo e empresas que desejam manter a consistência e a criatividade em todas as plataformas.

💡 Dica profissional: Transforme os formulários do ClickUp em um sistema simples para solicitações de conteúdo. Pedidos para “apenas mais uma publicação” costumam chegar por chat ou e-mail, onde são fáceis de passar despercebidos. O ClickUp Forms oferece uma maneira estruturada de coletar esses pedidos e transformá-los em tarefas automaticamente. Envie formulários facilmente para suas equipes e partes interessadas com o ClickUp Forms. Você pode criar um formulário simples de “Solicitação de conteúdo social” com campos para plataforma, campanha, objetivo, data de vencimento e mensagem principal. Cada envio se torna uma tarefa em seu modelo de mídia social ou modelo de calendário de mídia social, completo com os detalhes necessários para agendar e entregar.

7. Modelo de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e programe publicações com uma visualização de calendário para um melhor timing com o modelo de mídia social do ClickUp.

Grandes lançamentos, como o último filme do Super-Homem ou qualquer sucesso de bilheteria de Hollywood, funcionam porque todos os canais desempenham um papel coordenado. O modelo de mídia social do ClickUp foi criado para esse tipo de coordenação: ele oferece uma biblioteca de conteúdo, estágios de conteúdo e visualizações de calendário para que as campanhas e o conteúdo sempre ativo compartilhem o mesmo sistema.

Você pode coletar ideias por meio de um formulário de sugestões, agrupar publicações por plataforma ou campanha e acompanhar cada item por meio de status como Em andamento e Concluído. Compartilhar o mesmo modelo com freelancers ou parceiros mantém todos alinhados.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize todas as publicações em uma biblioteca de conteúdo central com etapas claras.

Reúna novas ideias dos colegas de equipe por meio de um formulário de inscrição simples.

Visualize as publicações por plataforma ou campanha para se manter alinhado com as prioridades.

Acompanhe o progresso com status que vão de “informado” a “concluído”.

✨ Ideal para: equipes de marketing, freelancers e agências que desejam uma maneira estruturada, mas flexível, de gerenciar sua presença nas mídias sociais.

📖 Leia também: Melhor software de calendário de conteúdo

8. Modelo de blog de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Reúna e refine ideias para blogs em um banco de ideias estruturado com o modelo de blog de mídia social do ClickUp.

Os momentos virais são úteis, mas o crescimento a longo prazo geralmente vem de um conteúdo consistente no blog, que alimenta as pesquisas e as publicações nas redes sociais. O modelo de blog de mídia social do ClickUp ajuda você a gerenciar esse lado do seu calendário de conteúdo, transformando ideias para o blog em tarefas rastreáveis com prazos e tags de status.

Você pode criar rascunhos no ClickUp Docs, anexar pesquisas e notas de palavras-chave e, em seguida, agendar datas de publicação nas visualizações Lista ou Calendário. Enquanto isso, os painéis do ClickUp ajudam você a acompanhar quais publicações estão no ar e como elas estão se saindo, para que você possa reutilizar as de melhor desempenho em seu calendário de mídias sociais como conteúdo reaproveitado.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Registre ideias para blogs em um backlog organizado com campos para tópicos e objetivos.

Crie rascunhos de publicações no Docs enquanto mantém as tarefas atualizadas quanto ao status e às datas.

Programe o conteúdo na visualização de lista ou calendário para um melhor planejamento.

Acompanhe o desempenho em painéis para ver quais publicações têm melhor desempenho nas redes sociais e nas pesquisas.

✨ Ideal para: blogueiros, profissionais de marketing de conteúdo e equipes de mídia social que dependem do conteúdo de blogs para apoiar campanhas de mídia social.

🧠 Você sabia? O agora onipresente botão “Curtir” do Facebook tem uma história surpreendentemente complicada. A equipe do Facebook considerou chamá-lo de botão “Awesome” (Incrível) antes de decidir por “Curtir” em 2009. O CEO Mark Zuckerberg inicialmente temia que o recurso parecesse trivial, mas ele acabou se tornando uma parte essencial da forma como as plataformas medem o engajamento.

9. Modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje o tempo de publicação do conteúdo com um calendário flexível de atividades usando o modelo de programação de publicações em mídias sociais do ClickUp.

A consistência geralmente é mais importante do que o volume, mas manter um ritmo constante de publicações em todos os canais é um desafio quando cada plataforma tem seu próprio padrão.

O modelo de programação de publicações nas redes sociais do ClickUp concentra-se especificamente na cadência, oferecendo uma visualização por plataforma e um calendário compartilhado de atividades para que você possa planejar semanas de cada vez 📅.

Você pode designar responsáveis, usar status para mostrar o que está em rascunho ou pronto e verificar relatórios integrados para ver se está cumprindo o cronograma planejado. Uma visualização semanal no estilo de tarefas a fazer destaca o que precisa ser preparado a seguir, para que você possa manter uma presença confiável sem correria de última hora.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as publicações por plataforma com visualizações dedicadas para cada canal.

Mapeie sua programação de postagens em um calendário compartilhado que todos possam ver.

Acompanhe as tarefas com status como “A fazer”, “Em andamento” e “Publicado”.

Use relatórios leves para ver se você está cumprindo seu plano.

✨ Ideal para: profissionais de marketing, agências e equipes de mídia social que desejam um ritmo de publicação confiável em várias plataformas.

10. Modelo de campanha de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Atribua responsabilidades de forma clara usando a visualização DACI com o modelo de campanha de mídia social do ClickUp.

Campanhas online populares como o Spotify Wrapped funcionam porque as funções e os resultados esperados são claros muito antes da primeira publicação ser lançada. O modelo de campanha de mídia social do ClickUp oferece esse tipo de clareza, com visualizações de funções DACI para tomada de decisões, cronogramas de campanha e painéis para acompanhar o desempenho de cada campanha.

Você pode dividir as campanhas em tarefas para criação, aprovações, lançamento e relatórios e, em seguida, manter tudo vinculado às metas e métricas dentro do ClickUp. À medida que o conteúdo passa pela produção, os painéis do ClickUp mostram o progresso e os resultados sem a necessidade de planilhas de acompanhamento separadas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Organize as tarefas da campanha com status como “Em andamento” ou “Precisa de aprovação”.

Use as visualizações DACI para esclarecer quem conduz, aprova e consulta o trabalho.

Acompanhe o desempenho com painéis conectados às tarefas da campanha.

Mantenha os cronogramas das campanhas e os calendários de conteúdo em um único espaço compartilhado.

✨ Ideal para: equipes de marketing, agências e marcas que desejam realizar campanhas de mídia social de ponta a ponta em um único espaço de trabalho.

📖 Leia também: Ferramentas de IA para geração de legendas para mídias sociais e conteúdo de vídeo

11. Modelo de calendário de programação de anúncios em redes sociais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje e visualize os cronogramas das campanhas em um calendário compartilhado com a ajuda do modelo de calendário de anúncios de mídia social do ClickUp.

Parar de anunciar para economizar dinheiro é como parar o relógio para economizar tempo.

Parar de anunciar para economizar dinheiro é como parar o relógio para economizar tempo.

As palavras de Henry Ford não poderiam ser mais relevantes na economia atual das mídias sociais.

O modelo de calendário de anúncios em redes sociais do ClickUp centraliza suas campanhas publicitárias para que você possa ver as datas de início e término, tarefas criativas e campos de orçamento em um único calendário, em vez de vários calendários ou aplicativos.

Você pode acompanhar as impressões, os custos e os resultados esperados e reais usando campos personalizados e, em seguida, ajustar os cronogramas à medida que os dados de desempenho são recebidos. Como todas as tarefas, notas e métricas de publicidade ficam em um só lugar, fica mais fácil coordenar com redatores e partes interessadas, mantendo uma visão geral dos gastos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo:

Acompanhe as campanhas publicitárias com campos para alcance, custo, impressões e status.

Planeje datas de voos e prazos criativos em um calendário compartilhado.

Agrupe tarefas por canal, objetivo ou público para obter melhores insights.

Ajuste o tempo rapidamente com base no desempenho, sem perder o contexto.

✨ Ideal para: equipes de marketing, gerentes de publicidade e agências que desejam ter mais controle e visibilidade sobre as campanhas pagas nas redes sociais.

O ClickUp preenche a lacuna do calendário em sua equipe

No final das contas, todos os modelos que exploramos têm seus pontos fortes. Mas quando se trata de reunir tudo e trabalhar em mais do que apenas um calendário de conteúdo básico, o ClickUp oferece um espaço de trabalho com tecnologia de IA para sua equipe.

O que diferencia o ClickUp é a forma como ele reúne todo o seu processo em um único lugar.

Você pode debater ideias, planejar campanhas, programar publicações e acompanhar os resultados sem precisar alternar entre diferentes plataformas. É essa sensação de ter seu calendário e seu conteúdo totalmente conectados que o diferencia de concorrentes como o Notion, que oferece apenas modelos de planejamento de mídias sociais.

Se você está procurando uma maneira de manter a consistência e se preocupar menos com postagens perdidas, esta é a sua chance. Experimente o ClickUp gratuitamente e crie um calendário de mídia social que realmente acompanhe sua equipe.