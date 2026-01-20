Qual pilha de IA é a mais adequada para equipes de design e criativas

As ferramentas de IA estão se multiplicando mais rápido do que as revisões de design nas manhãs de segunda-feira. 🚀

Cada uma delas promete reduzir pela metade o tempo de design, criar instantaneamente recursos de alta qualidade ou, de alguma forma, desbloquear 10 vezes mais criatividade. A verdadeira questão é: você precisa de todas essas ferramentas?

Não.

O que você realmente precisa é de um conjunto de aplicativos de IA que funcionem bem juntos e apoiem seu processo criativo do início ao fim. Em outras palavras, uma pilha de IA.

Vamos examinar mais de perto essa configuração e explorar como você pode construir ou escolher o conjunto perfeito para sua equipe!

Componentes essenciais de uma pilha de IA para equipes criativas

As ferramentas específicas em uma pilha de tecnologia de IA variam de acordo com os objetivos e prioridades da sua equipe.

Dito isso, uma excelente pilha de IA para qualquer trabalho criativo sempre tem cinco componentes principais:

Esses são softwares de IA que ajudam você a rapidamente fazer brainstorming, criar e editar seus ativos criativos em apenas alguns minutos. Embora o resultado geralmente precise de alguns ajustes (nem sempre é perfeito logo de cara), eles aceleram a produção de seu conteúdo.

Aqui estão algumas ferramentas comuns de criação de conteúdo de IA que você deve considerar adicionar:

Assistentes de texto e redação: use-os para gerar textos publicitários, legendas para redes sociais, posts em blogs, rascunhos de e-mails, resumos, meta descrições, resumos de produtos , SOPs, etc.

Geradores de imagens e designs: obtenha gráficos para redes sociais, maquetes de produtos, pôsteres de eventos, ilustrações, storyboards e muito mais com obtenha gráficos para redes sociais, maquetes de produtos, pôsteres de eventos, ilustrações, storyboards e muito mais com geradores de arte de IA

Ferramentas de criação de vídeo: perfeitas para criar vídeos promocionais curtos, demonstrações de produtos, vídeos explicativos ou Reels rápidos. Elas também podem transformar roteiros em vídeos animados ou clipes no estilo apresentador.

Ferramentas de pesquisa e otimização de conteúdo: faça brainstorming de ideias para tópicos, identifique lacunas de conteúdo, otimize seus blogs com as palavras-chave certas, gere resumos de SEO e analise o conteúdo dos concorrentes com melhor desempenho.

Ferramentas de áudio e voz: converta roteiros em fala natural, transcreva entrevistas, crie trechos de áudio para mídias sociais e gere narrações ou dublagens para vídeos e anúncios.

Criadores de web design: ótimos para prototipagem rápida, eles permitem que você faça iterações mais rapidamente. Use-os para gerar layouts de página inicial e página de destino, criar modelos de interface do usuário e estilizar automaticamente as páginas com os elementos da sua marca.

📝 Observação rápida: as ferramentas de criação de conteúdo de IA combinam a IA tradicional (como aprendizado de máquina e análise preditiva) com modelos mais recentes de IA generativa. Por exemplo, o Grammarly usa IA tradicional para tarefas de edição, como verificações gramaticais e de tom, mas seus recursos mais recentes usam IA generativa para criar conteúdo totalmente novo a partir do zero.

Biblioteca de recursos de IA

Não é tão comentado, mas é uma das partes mais importantes da sua pilha de tecnologia de IA.

Uma biblioteca de ativos de IA marca, agrupa e categoriza automaticamente seus ativos no momento em que você os carrega. Isso facilita o armazenamento e a organização de todos os seus arquivos criativos.

A busca por arquivos também fica muito mais simples! Em vez de lembrar nomes exatos de arquivos ou vasculhar pastas, digite uma consulta em linguagem natural, como: “Mostre-me todas as imagens da campanha de fim de ano com fundo vermelho.” E pronto!

Outra grande vantagem? Essas ferramentas podem excluir ativos duplicados, para que você não perca horas limpando manualmente seu armazenamento.

✅ Verificação dos fatos: 83% dos funcionários acabam recriando arquivos que já existem! Por quê? Porque simplesmente não conseguem encontrar os originais em seu sistema atual. Essa duplicação constante é um grande obstáculo à produtividade. É exatamente por isso que uma biblioteca de ativos de IA é fundamental — ela resolve o problema da localização instantaneamente.

A inteligência artificial simplifica a comunicação da equipe de duas maneiras principais:

Ele reúne tudo: não é mais necessário alternar entre ferramentas de chat, e-mail e reuniões. A IA integra tudo isso, para que você possa acessar qualquer conversa ou canal de comunicação a partir de um único local central.

Facilita a comunicação: a IA pode resumir longas conversas, traduzir mensagens, transcrever reuniões e extrair detalhes importantes de gravações de áudio. Isso significa que você pode conversar e colaborar com sua equipe não apenas com facilidade, mas de forma muito mais inteligente, rápida e eficiente.

📮 ClickUp Insight: Quase 20% dos participantes da nossa pesquisa enviam mais de 50 mensagens instantâneas por dia. Esse volume elevado pode indicar uma equipe em constante movimento, com trocas rápidas — ótimo para a velocidade, mas também propício para sobrecarga de comunicação. Com as ferramentas de colaboração integradas do ClickUp, como o ClickUp Chat e os Comentários Atribuídos do ClickUp, suas conversas estão sempre vinculadas às tarefas certas, aumentando a visibilidade e reduzindo a necessidade de acompanhamentos desnecessários.

Sua equipe de design precisa de um sistema inteligente de gerenciamento de projetos tanto quanto as equipes de engenharia ou de produto. Especialmente se você é uma agência que lida com diferentes clientes, a IA pode gerenciar o caos para você.

Com uma ferramenta de gerenciamento de projetos baseada em IA, você pode automaticamente:

Analise a capacidade da equipe e atribua tarefas aos membros disponíveis.

Preveja os cronogramas dos projetos e estime os custos

Atualize o status das tarefas, envie lembretes e monitore o progresso em tempo real.

📚 Leia mais: Testamos as 10 melhores ferramentas de IA para gerentes de produto

Como construir ou escolher sua pilha de IA para equipes criativas

Não tem certeza se deve construir uma pilha de IA do zero ou apenas escolher uma?

Aqui está uma regra prática rápida para ajudá-lo a decidir:

Vá em frente e CRIE se você é uma grande organização ou agência com necessidades personalizadas complexas, ativos altamente confidenciais para gerenciar ou software proprietário que não pode ser integrado às ferramentas de IA amplamente disponíveis.

Você deve ESCOLHER uma solução pré-existente se tiver uma empresa de pequeno ou médio porte, um orçamento ou recursos limitados para construir uma pilha de IA e quiser usar a IA imediatamente.

Depois de tomar essa decisão, é hora de agir.

Vamos mostrar como você pode realmente construir ou escolher sua pilha de IA passo a passo:

Etapa 1: defina suas necessidades

Faça um inventário dos tipos de recursos que sua equipe produz com mais frequência.

Você lidera uma equipe focada exclusivamente em conteúdo, que produz posts para blogs e textos com elementos visuais ocasionais? Nesse caso, uma pilha de design leve é suficiente. Uma que ofereça geração simples de imagens por IA.

Ou sua equipe é voltada para o design, produzindo identidades de marca, visuais de campanha, maquetes de interface do usuário e ilustrações de produtos? Então você precisa de ferramentas de design de produto em sua pilha de tecnologia para dar suporte a iterações rápidas e fluxos de trabalho com várias exportações.

Compare cada ferramenta de IA com base na sua função fundamental.

📌 Exemplo: se você tem cinco geradores de texto para imagem na sua lista, observe a rapidez e a precisão de cada um na geração de imagens.

Lembre-se: uma ferramenta complicada que ninguém usa é um desperdício de dinheiro. Escolha algo fácil de usar que seus designers, redatores, editores etc. possam começar a usar em minutos, não em semanas.

Em seguida, leve em consideração a escalabilidade para atender à carga de trabalho futura, à capacidade da equipe e aos custos adicionais.

A privacidade dos dados é igualmente importante aqui. Verifique se a ferramenta oferece criptografia, certificações de conformidade e permissões granulares para usuários. Certifique-se de que você pode restringir facilmente o compartilhamento de dados para treinar modelos de IA.

Mas você sabe qual é o verdadeiro fator decisivo? Integrações.

Todas as ferramentas que você adicionar à sua pilha de IA devem se integrar às outras e ao seu sistema existente para garantir um fluxo de dados tranquilo.

📮ClickUp Insight: 70% dos entrevistados afirmam que mantêm as abas abertas porque planejam “voltar a elas mais tarde”. Já ouvimos isso antes. 🤭 Ironicamente, 30% dizem que se sentiriam aliviados se perdessem todas as abas anteriores em uma falha do navegador, por exemplo. Esse é o efeito Zeigarnik em ação. Nosso cérebro se apega a tarefas inacabadas, transformando cada aba em um suspense. Você se sente ocupado, mesmo quando nada está realmente avançando. Como um espaço de trabalho de IA convergente, o ClickUp mantém suas prioridades em primeiro plano. Peça ao ClickUp Brain para mostrar suas prioridades diárias ou semanais ou faça pesquisas na web em tempo real para encontrar informações relevantes exatamente quando você precisar delas. Agora você pode fechar abas sem fechar loops. 🕊️

Etapa 3: conecte os fluxos de trabalho de IA com uma orquestração unificada

Várias ferramentas em sua pilha de tecnologia de IA de design levam à proliferação de ferramentas, o que esgota a produtividade, o orçamento e o foco. Isso se transformará em proliferação de trabalho, onde seus arquivos, atualizações e decisões ficarão espalhados por aplicativos, conversas de chat e caixas de entrada.

Adivinha o impacto desse problema? Uma perda impressionante de US$ 2,5 trilhões em produtividade global a cada ano.

via Pesquisa ClickUp

Para evitar isso, uma vez que sua pilha de IA estiver em funcionamento, você precisará de uma única camada de orquestração para conectar seus esforços entre ferramentas e departamentos.

O ClickUp se torna essa camada de orquestração.

O primeiro Converged AI Workspace do mundo conecta aplicativos e fluxos de trabalho em uma plataforma unificada.

O que isso significa para você? 👇

📮 ClickUp Insight: equipes de baixo desempenho são 4 vezes mais propensas a usar mais de 15 ferramentas, enquanto equipes de alto desempenho mantêm a eficiência limitando seu kit de ferramentas a 9 ou menos plataformas. Mas que tal usar uma única plataforma? Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp reúne suas tarefas, projetos, documentos, wikis, bate-papos e chamadas em uma única plataforma, com fluxos de trabalho alimentados por IA. Pronto para trabalhar de forma mais inteligente? O ClickUp funciona para todas as equipes, torna o trabalho visível e permite que você se concentre no que é importante, enquanto a IA cuida do resto.

Etapa 4: Implante a pilha e treine sua equipe

Quando sua pilha de IA estiver pronta, implemente-a em fases para facilitar a adoção e os testes de desempenho.

Comece com tarefas que oferecem valor imediato. Pode ser sintetizar a pesquisa do usuário ou automatizar partes do processo de transferência do design. Em seguida, refine os fluxos de trabalho.

Ou, se sua equipe for pequena, implemente a pilha de IA para apenas um projeto.

Use essas vitórias para conquistar o apoio das partes interessadas antes de expandir a adoção da IA.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Clips para capturar rapidamente gravações de tela e criar tutoriais de produtos para treinar os membros da equipe. Você pode incorporar esses Clips diretamente nas tarefas ou documentos do ClickUp ou simplesmente compartilhá-los por meio de links. Compartilhe contexto e feedback rapidamente com sua equipe por meio de mensagens de vídeo curtas usando o ClickUp Clips.

Etapa 5: Monitore o desempenho e repita

Momento da verdade! Você precisa fazer estas perguntas:

Qual é o desempenho da sua pilha de IA?

Isso realmente ajudou sua equipe a produzir e entregar criativos mais rapidamente?

Você está observando um aumento na qualidade e na quantidade do trabalho de design?

O sistema de IA reduziu o número de revisões ou, pior ainda, aumentou-as?

Acompanhe esse progresso desde o primeiro dia — não apenas durante o piloto inicial, mas continuamente. Dessa forma, você pode identificar proativamente quando certas ferramentas deixam de funcionar de maneira eficaz ou quando surgem novas necessidades que exigem soluções mais avançadas.

⭐ Bônus: Aqui estão as principais métricas que você deve acompanhar: Satisfação das partes interessadas, insights dos clientes ou pontuação de feedback

Tempo de resposta por projeto (antes e depois da IA)

Número de ciclos de revisão necessários

Tempo economizado em tarefas repetitivas

Volume de criativos produzidos por semana/mês

Porcentagem de entregas dentro do prazo

Exemplo de pilha de IA para equipes de design e criativas em 2026

Selecionamos um conjunto básico de tecnologias de IA para suas equipes de design e criativas. Fique à vontade para adicionar ou trocar ferramentas de acordo com suas necessidades:

1. Ideação e geração de conteúdo

Essa camada estimula o pensamento criativo inicial e acelera a criação de conteúdo para suas equipes de design. Ela ajuda os designers a passar mais rapidamente de uma tela em branco para conceitos utilizáveis, sejam eles direcionamentos visuais, ideias de campanha ou rascunhos de textos.

ChatGPT

Comece com o ChatGPT para debater conceitos de design, ideias de campanha, planos de marketing, direções criativas, etc.

Principais recursos:

Geração de ideias para campanhas, layouts e temas de design

Rascunhos de textos para páginas de destino, microcopy e briefings criativos

Sugestões conversacionais para iterar conceitos rapidamente

Preço: gratuito; planos pagos a partir de US$ 20 por mês por usuário

Midjourney

Use o Midjourney como sua ferramenta de design de IA preferida para a geração rápida de imagens ou arte. Para cada comando que você insere, ele cria instantaneamente quatro variações de imagem, o que é fantástico para iterações rápidas nos estágios iniciais.

Principais recursos:

Geração de texto para imagem para uma rápida exploração visual

Experimentação de estilo e estética usando prompts e referências

Visuais conceituais de alta qualidade para apresentações, moodboards e inspiração

Preço: a partir de US$ 10 por mês por usuário

Jasper

Mude para o Jasper para gerar conteúdo escrito, como textos publicitários, legendas para redes sociais, roteiros para o YouTube, descrições de produtos, currículos, publicações no LinkedIn e muito mais.

Principais recursos:

Configuração da voz e do tom da marca para mensagens consistentes

Modelos para títulos, textos de produtos e conteúdo de campanhas

Recursos de colaboração para revisar e refinar textos criativos

Preço: a partir de US$ 69 por mês por usuário

📚 Leia mais: As 20 melhores ferramentas de marketing de IA para se manter produtivo em 2025

2. Design e edição

Essa camada ajudará você a passar mais rapidamente do conceito à execução. Ela automatiza tarefas repetitivas de design, permitindo iterações rápidas entre formatos e canais.

Figma IA

Use o Figma AI para gerar layouts, refinar componentes e acelerar a iteração sem sair do ambiente central de design.

Principais recursos:

Layouts, componentes e sugestões de design gerados por IA

Reescrita inteligente de texto e preenchimento de conteúdo dentro de quadros

Iteração mais rápida por meio do redimensionamento automático e refinamentos de design

Preço: gratuito; planos pagos a partir de US$ 20 por mês por usuário

Adobe Firefly

Se você é usuário da Adobe, o Adobe Firefly permite gerar e editar imagens, videoclipes, storyboards, ativos de marca, modelos de marketing e muito mais dentro do ecossistema da Adobe.

Principais recursos:

Geração de texto para imagem e texto para vetor para ativos criativos

Preenchimento e expansão generativos para edições rápidas e variações

Resultados comercialmente seguros integrados às ferramentas da Adobe

Preço: a partir de US$ 9,99 por mês por usuário

Canva Magic Studio

O Magic Studio da Canva é útil para a criação rápida de gráficos, edições em massa e conteúdo de resposta rápida.

Principais recursos:

Magic Design para layouts instantâneos com base em prompts ou conteúdo

Magic Edit e remoção de fundo para alterações visuais rápidas

Kits de marca para aplicar fontes, cores e estilos de forma consistente

Preço: gratuito; planos pagos a partir de US$ 12,99 por mês por usuário.

3. Colaboração e acompanhamento de projetos

Gerenciar fluxos de trabalho criativos pode ser complicado se você não for um profissional em gerenciamento de projetos. Você tem prazos mudando, clientes atualizando seus requisitos e membros da equipe presos em ciclos intermináveis de feedback.

Para gerenciar tudo isso, experimente o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho.

O software de gerenciamento de projetos de design da ClickUp foi criado exatamente para isso.

Ele vem pré-configurado com todos os componentes essenciais de uma poderosa pilha de tecnologia de IA para design, conectando todas as etapas do seu processo de design e reduzindo a dispersão da IA.

Comece com o modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp para reunir, monitorar e gerenciar facilmente todas as solicitações criativas.

Obtenha um modelo gratuito Automatize e acompanhe todo o seu processo criativo com o modelo de formulário de solicitação criativa do ClickUp.

Divida os projetos em itens simples e acionáveis usando o ClickUp Tasks. Adicione datas de vencimento, dependências, responsáveis e status personalizados a cada um, para que todos tenham clareza sobre suas responsabilidades e prazos.

Em seguida, use o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, para debater e refinar ideias, gerar briefings de design estruturados e produzir conteúdo de marketing em qualquer lugar.

Você também pode usá-la para criar maquetes de design visual, painéis de inspiração e esboços conceituais com prompts em linguagem natural. Não é necessário nenhum conhecimento avançado de engenharia de prompts.

Crie arte com IA em seu espaço de trabalho usando o ClickUp Brain

Além disso, o ClickUp Brain elimina a sobrecarga de contexto que retarda a maioria dos ciclos de design.

Como o assistente de IA entende seu espaço de trabalho, ele pode explicar a intenção por trás de um briefing, resumir as tendências de feedback ou destacar o que mudou entre as versões V2 e V8 de um recurso.

📌 Experimente esta sugestão: Resuma todos os comentários sobre as versões V3 a V5 do banner da página inicial, liste o que ainda está pendente e me informe se algo entra em conflito com o documento de diretrizes da nossa marca.

O ClickUp Chats pode ser sua nova plataforma de mensagens instantâneas favorita. Como ele está integrado ao espaço de trabalho do ClickUp, você não precisa mais sair do trabalho para se conectar com outras pessoas.

⭐ Bônus: configure as automações do ClickUp para eliminar o trabalho manual repetitivo de seus processos internos. Por exemplo, você pode criar uma automação sem código que notifica instantaneamente o aprovador sempre que o status de uma tarefa é atualizado. Dessa forma, ninguém precisa perder tempo verificando constantemente se há atualizações. Crie automações personalizadas com base em gatilhos e condições, e regras do tipo “se isso, então aquilo”.

Preços:

4. Feedback e controle de versões

Essas ferramentas oferecem às equipes de design um único local para coletar informações, rastrear versões e encaminhar ativos para aprovação sem confusão ou retrabalho.

Frame.io

Para revisar recursos de vídeo, use o Frame.io. Você pode adicionar anotações quadro a quadro e até mesmo desenhar diretamente no vídeo com comentários precisos e marcados com data e hora.

Principais recursos:

Comentários com marcação de tempo em vídeos e designs de movimento

Comparação de versões para acompanhar as alterações ao longo das iterações

Links de compartilhamento seguros para revisores externos e clientes

No entanto, ele começa a ficar aquém quando você precisa gerenciar feedback sobre outros tipos de criativos, como cópias de conteúdo, ou para comunicação geral da equipe.

Preço: gratuito; planos pagos a partir de US$ 15 por mês por usuário

ClickUp Proofing

Você (ou seus clientes) não só pode adicionar comentários detalhados em vídeos, imagens e documentos, como o ClickUp centraliza e conecta todo esse feedback diretamente ao seu espaço de trabalho principal.

Usando o recurso de revisão do ClickUp, os revisores podem adicionar, atribuir ou resolver comentários em qualquer arquivo PNG, GIF ou PDF sem sair do ClickUp.

Com o ClickUp para revisões de design, atribua feedback diretamente a um membro da equipe a partir do próprio comentário, transformando sugestões passivas em itens acionáveis.

Use o recurso de revisão do ClickUp para obter feedback sobre elementos específicos de suas criações e ajustá-los

Principais recursos:

Comentários e anotações embutidos em arquivos de design

Histórico de versões vinculado diretamente a tarefas e fluxos de trabalho

Aprovações baseadas em status para passar o trabalho da revisão para a versão final

Preço: gratuito com os planos ClickUp Business e Enterprise.

5. Gerenciamento e entrega de ativos

Você quer que os recursos criativos permaneçam organizados e acessíveis para reutilização. Essa camada ajuda você com isso. Dessa forma, você entrega os recursos certos às pessoas certas, sem ter que vasculhar pastas constantemente ou lidar com links desatualizados.

Bynder

O Bynder é um sistema de gerenciamento de ativos digitais (DAM) para organizar, armazenar e gerenciar grandes volumes de ativos criativos. Você pode armazenar e compartilhar imagens, vídeos, logotipos e materiais de branding entre equipes e clientes.

Principais recursos:

Biblioteca central de ativos com metadados e marcação

Controle de versão para garantir que as equipes usem apenas arquivos aprovados

Compartilhamento controlado para equipes internas e parceiros externos

ClickUp Docs

Use a combinação ClickUp Docs + Brain para criar e armazenar diretrizes de marca, sistemas de design, briefings criativos e notas de entrega.

Use o Docs + Brain para gerar briefings de design e SOPs

Principais recursos:

Documentos centralizados (com controle de versões e permissões de usuário) para diretrizes de marca, sistemas de design e transferência de ativos

Resumos gerados por IA que destacam as principais atualizações, alterações ou aprovações

Redação e edição sensíveis ao contexto, com base em tarefas, comentários e trabalhos anteriores

Preço: gratuito em todos os planos do ClickUp

As integrações com o Google Drive e o Dropbox permitem que você envie e acesse todos os seus recursos com rapidez.

Todas as informações do projeto — ideias, tarefas, arquivos, feedback e aprovações — ficam armazenadas no ClickUp, para que sua equipe sempre tenha um registro claro e pesquisável de cada etapa.

⭐ Bônus: imagine nunca mais ter que classificar manualmente os arquivos nas pastas certas ou mesclar arquivos duplicados em seu espaço de trabalho? Com o ClickUp Super Agents, isso é totalmente possível! Por exemplo, você pode criar um Super Agente de Classificação de Arquivos no ClickUp que analisa automaticamente o conteúdo e os metadados dos arquivos para classificá-los nas pastas corretas. Quer saber mais? Assista a este vídeo para ver como é fácil configurar os Super Agents no ClickUp!

6. Relatórios e insights

A peça final do quebra-cabeça? Uma ferramenta robusta de análise de projetos que ajuda você a monitorar a capacidade da equipe, acompanhar o desempenho do projeto e relatar insights importantes.

Os painéis do ClickUp oferecem a maneira perfeita de fazer isso (sem a necessidade de uma ferramenta de análise separada).

Crie painéis personalizados de gerenciamento de projetos usando widgets simples de arrastar e soltar e cartões de IA para acompanhar todas as facetas do desempenho da sua equipe.

Ao centralizar essas informações, você pode avaliar rapidamente se sua pilha de tecnologia de IA está valendo a pena em termos de velocidade, qualidade de produção, adoção pela equipe e colaboração.

Gere atualizações em tempo real e resumos alimentados por IA no seu painel do ClickUp com os Cartões de IA

Você pode criar visualizações personalizadas usando uma variedade de cartões de IA para rastrear e otimizar cada parte da sua pilha de tecnologia de IA. Alguns exemplos incluem:

Gráfico circular para ver como o tempo de design é dividido entre projetos, clientes ou tipos de ativos, como redes sociais, web ou vídeo.

Gráfico de barras para comparar a produção semanal ou mensal de designs, o número de revisões ou o tempo de resposta entre as equipes

Gráfico de bateria para monitorar o progresso das tarefas de design ativas, etapas de revisão ou prontidão para aprovação

Você também pode usar os Cartões de IA integrados para obter insights, como onde os ciclos de feedback estão ficando lentos, quais ativos estão presos na revisão ou quais designers estão sobrecarregados. Os Cartões de IA podem até sinalizar anomalias, como contagens de revisão excepcionalmente altas ou prazos perdidos.

E como os painéis são atualizados automaticamente e podem enviar resumos programados, os líderes de design não precisam de reuniões de status apenas para entender os obstáculos.

Preço: gratuito com os planos ClickUp Business e Enterprise.

⭐ Bônus: a Visualização da carga de trabalho do ClickUp mostra as tarefas atuais de cada membro da equipe. Você sabe quem está sobrecarregado e pode alocar recursos de acordo com a necessidade. O vermelho mostra excesso de capacidade, o verde mostra a capacidade ideal e o laranja indica que eles têm largura de banda para assumir mais trabalho. Use a visualização de carga de trabalho do ClickUp para avaliar a disponibilidade de cada membro da equipe e atribuir tarefas de forma eficaz

🚀 Vantagem do ClickUp: Reúna todas as ferramentas criativas em um único espaço de trabalho com as integrações do ClickUp. O ClickUp se conecta perfeitamente a mais de 1.000 ferramentas, desde Figma, Adobe e Canva até Slack, Google Drive, Dropbox e Notion. Seus arquivos, comentários, calendários, mensagens e protótipos de design são reunidos em um único espaço de trabalho unificado, eliminando a confusão entre ferramentas. Automatize transferências, sincronize atualizações instantaneamente e mantenha todos os ativos criativos vinculados à tarefa ou projeto certo. Sem precisar reconstruir sua pilha. Sem troca de contexto. Apenas fluxos de trabalho mais suaves e inteligentes de ponta a ponta. Crie uma pilha de tecnologia de IA integrada para equipes criativas usando as integrações do ClickUp

7. Camada de orquestração de trabalho pela ClickUp

Na pilha de IA para equipes de design e criativas, a camada de orquestração do fluxo de trabalho manterá tudo organizado, e o ClickUp desempenha essa função.

O ClickUp BrainGPT foi criado para isso: eliminar a proliferação da IA.

Ele reúne vários recursos de IA em um único espaço de trabalho no desktop, para que os designers não precisem alternar entre ferramentas diferentes para ideação, redação, pesquisa e atualizações.

Veja como as equipes de design a utilizam:

Acesse vários modelos de IA em um só lugar: use o ChatGPT para rascunhos de textos, o Gemini para pesquisa e pensamento estruturado ou o Claude para refinamento narrativo e conceitual sem sair do ClickUp.

Use Talk-to-Text para capturar ideias criativas mais rapidamente: dite briefings, comentários ou atualizações de tarefas instantaneamente. Os designers podem expressar suas ideias no momento em que a inspiração surgir, em vez de interromper o fluxo para digitar.

Pesquisa empresarial em toda a sua pilha de design: faça perguntas em linguagem natural para encontrar trabalhos em tarefas, documentos, comentários, arquivos, ferramentas conectadas e até mesmo na web. Sem precisar vasculhar pastas ou aplicativos. faça perguntas em linguagem natural para encontrar trabalhos em tarefas, documentos, comentários, arquivos, ferramentas conectadas e até mesmo na web. Sem precisar vasculhar pastas ou aplicativos.

Com o BrainGPT, o ClickUp se torna o centro de comando para o trabalho de design. As ideias se transformam em tarefas, o feedback se transforma em ação e os ativos passam para a entrega sem coordenação manual ou verificações constantes de status.

Como disse um usuário do Reddit:

“Tem acesso ao seu ClickUp, o que torna o trabalho muito mais eficiente. É possível criar tarefas facilmente, atualizá-las etc. Muito prático... Permite usar diferentes modelos de IA, o que para algumas pessoas pode ser muito importante, para mim nem tanto, mas vou dar crédito por isso... Ele pode acessar seus outros aplicativos, por exemplo, eu tenho meu drive sincronizado e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que (sic) abrir o drive, procurar etc.”

“Tem acesso ao seu ClickUp, o que torna o trabalho muito mais eficiente. É possível criar tarefas facilmente, atualizá-las etc. Muito prático... Permite usar diferentes modelos de IA, o que para algumas pessoas pode ser muito importante, para mim nem tanto, mas vou dar crédito por isso... Ele pode acessar seus outros aplicativos, por exemplo, eu tenho meu drive sincronizado e é muito mais rápido encontrar uma planilha ou algo assim através do Brain Max do que (sic) abrir o drive, procurar por ela etc.”

Se você já está usando muitas ferramentas de IA, veja como resolver isso antes que as coisas saiam do controle 👇

Benefícios de uma pilha de tecnologia de IA integrada para equipes criativas

Talvez você esteja se perguntando se uma pilha de IA para trabalhos criativos realmente aumentará sua produtividade.

Ou questionando a necessidade de construir uma pilha integrada de IA para equipes criativas quando você poderia simplesmente comprar algumas ferramentas?

Veja como uma pilha de tecnologia de IA acelera o crescimento da receita e por que vale cada centavo.

Prazos mais rápidos entre a concepção e a entrega

A IA generativa, a automação mais inteligente e o gerenciamento centralizado de projetos, juntos, aceleram suas operações criativas.

Isso permite que diferentes equipes lancem campanhas mais rapidamente, respondam às tendências em tempo hábil, testem mais ideias e aproveitem as oportunidades de vendas.

Menos ciclos de feedback e prazos perdidos

As ferramentas de IA certas podem fornecer rascunhos quase prontos para publicação de uma só vez. Isso reduz drasticamente as rodadas de revisão e ajuda você a lançar campanhas no prazo (ou até mesmo antes do prazo).

👀 Você sabia? Muito antes dos geradores de arte com IA atuais, o artista britânico Harold Cohen criou o AARON, um dos primeiros programas autônomos de criação artística. Suas pinturas geradas por IA foram exibidas em grandes museus, incluindo a Tate Gallery.

Inspiração criativa aprimorada por meio da colaboração com IA

Você sabe onde a maioria das equipes criativas perde tempo? No brainstorming de ideias, na pesquisa e na transformação desses pensamentos abstratos em arte tangível.

Uma pilha integrada de IA remove esses bloqueios criativos, ajudando as equipes a explorar rapidamente novas direções e colaborar durante sessões de brainstorming, resultando em ideias muito melhores.

🧠 Curiosidade: The First 5000 Days, de Beeple — uma colagem digital de 5.000 imagens foi leiloada pela Christie's e vendida por US$ 69 milhões. O intrigante é que a licitação começou em apenas US$ 100, mas acabou alcançando uma quantia impressionante, apesar de ser um arquivo digital que pode ser facilmente copiado ou visualizado por qualquer pessoa online.

Maior visibilidade em campanhas e ativos

Nada diminui a produção criativa como uma visibilidade ruim das suas campanhas.

Tanto as ideias quanto a energia se esvaem à medida que você passa mais tempo alternando entre ferramentas, procurando os arquivos certos e mantendo todos em sintonia.

Uma pilha integrada de IA resolve isso. Ela fornece um único espaço de trabalho unificado que organiza automaticamente os ativos e acompanha o progresso, para que você possa finalmente se concentrar no trabalho real.

Narrativa consistente da marca em todas as plataformas

A IA pode aplicar as regras da marca, manter o tom, alinhar cores e estilos, sinalizar ativos incorretos e gerar conteúdo que permaneça fiel à marca em todos os canais.

Essa consistência da marca melhora o desempenho da campanha e ajuda você a conquistar clientes com mais eficiência.

🧠 Curiosidade: Banksy, o artista de rua britânico anônimo conhecido por seus murais satíricos e incisivos, uma vez colocou sua própria obra de arte no Museu Britânico sem permissão. A obra “Wall Art or Peckham Rock ” ficou lá por três dias antes que a equipe percebesse que era não autorizada.

📚 Leia mais: As melhores ferramentas de IA para o comércio eletrônico impulsionarem as vendas

Antes de encerrarmos, vamos dar uma olhada rápida em três coisas que você precisa evitar ao montar sua pilha de IA criativa:

❌ Erros comuns ✅ Soluções Adquirir uma ferramenta de IA separada para cada pequena tarefa Avalie e escolha ferramentas que atendam a várias necessidades e se encaixem perfeitamente em seu fluxo de trabalho existente. Substituindo tudo de uma vez Implemente sua pilha de tecnologia de IA em fases. Comece com um fluxo de trabalho ou equipe e, em seguida, expanda à medida que obtiver sucesso. Ignorando as verificações de desempenho Trate sua pilha de IA como qualquer investimento essencial: avalie regularmente o ROI, acompanhe as principais métricas e ajuste as ferramentas que não estão apresentando os resultados esperados.

📚 Leia mais: Ferramentas de IA para equipes e projetos de manufatura

Impulsione seus fluxos de trabalho criativos com o ClickUp

Com a IA generativa facilitando a criação de designs e criativos para qualquer pessoa, a verdadeira questão é: como você pode se destacar?

A resposta é simples: aproveitando a inteligência artificial de maneira inteligente em todas as etapas do seu fluxo de trabalho criativo.

Ao integrar a IA de maneira inteligente ao seu trabalho, você deixa de entregar conteúdos sem graça gerados por IA, como todos os outros estão fazendo. Em vez disso, você libera o potencial máximo da sua equipe e atinge o pico da capacidade criativa, à medida que a IA assume a comunicação ineficaz, o trabalho repetitivo e o gerenciamento de projetos.

O ClickUp facilita a adição de IA e a automação de diferentes partes do seu fluxo de trabalho sem adicionar mais ferramentas ao seu conjunto.

Faça brainstorming de ideias, colabore com sua equipe, crie designs criativos, peça feedback aos clientes, acompanhe projetos e relate insights — tudo a partir de um único espaço de trabalho impulsionado por IA.

Para começar, inscreva-se gratuitamente no ClickUp.

Perguntas frequentes (FAQs)

Uma pilha de IA é um conjunto de ferramentas de IA que trabalham juntas para dar suporte a todas as etapas do fluxo de trabalho criativo: ideação, design ou criação de conteúdo, colaboração, revisão, gerenciamento de ativos e entrega do projeto. Pense nisso como um espaço de trabalho conectado que ajuda sua equipe a trabalhar mais rápido, em vez de várias ferramentas independentes que levam à troca de contexto.

A IA acelera o brainstorming e gera rascunhos iniciais, economizando tempo. Ela também pode lidar com tarefas repetitivas, como edição em massa, organização de arquivos, atualização de status, envio de lembretes e compartilhamento de atualizações de progresso.

Ao procurar uma ferramenta de IA para colaboração em design, priorize recursos de comunicação unificada e revisão. Recomendamos o uso do ClickUp para simplificar a colaboração em tempo real e o feedback centralizado para sua equipe de design. Por exemplo, vários membros da equipe podem usar o ClickUp Whiteboards simultaneamente para debater ideias criativas e novas. Você pode enviar mensagens instantâneas para membros individuais, bem como criar canais dedicados para diferentes projetos usando o ClickUp Chats. Os recursos de revisão do ClickUp permitem que revisores e clientes adicionem anotações a ativos criativos, como imagens, vídeos e documentos.

O ClickUp funciona como o centro de todas as atividades criativas. Ele conecta suas ferramentas de design, ferramentas de IA, tarefas, ativos, briefings e feedback em um só lugar. Isso oferece às equipes um sistema único para planejar, acompanhar, colaborar e automatizar diferentes etapas do processo criativo sem precisar alternar entre várias plataformas.

As equipes mantêm a criatividade usando a IA como ponto de partida, não como resposta final. A IA ajuda a quebrar bloqueios criativos, estimular novas direções e lidar com trabalhos repetitivos, mas a equipe ainda orienta as ideias, refina conceitos e traz o julgamento humano para o resultado final. A IA acelera o processo, mas não substitui o pensamento criativo.