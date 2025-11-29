Melhores alternativas ao WorkMax para gerenciamento da força de trabalho em campo

O sol mal nasceu, sua equipe está no local e todos aguardam orientações. Você abre o Workmax, acessa as planilhas de horas, verifica os formulários e começa a organizar os registros de ativos. Mas as pequenas coisas atrasam seu trabalho.

Podem ser problemas de geofence, planilhas de horas de trabalho desajeitadas, filtros de código de trabalho limitados e automação insuficiente. E logo essas “pequenas coisas” se tornam problemas reais. Imagine custos mais altos, equipes frustradas, atrasos no pagamento de salários e horas de trabalho administrativo que você nunca planejou fazer.

Nesta postagem do blog, exploraremos algumas das melhores alternativas ao WorkMax para suas necessidades de gerenciamento da força de trabalho em campo que resolvem esses pontos críticos de forma direta. Vamos começar! 🎯

As melhores alternativas ao WorkMax num relance

Aqui está uma tabela comparando todas as alternativas ao WorkMax neste blog. 📊

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços* ClickUp Gerenciamento de projetos, execução de tarefas e coordenação de campo tudo em um para equipes pequenas, empresas de médio porte e grandes empresas. Tarefas e campos personalizados, visualizações flexíveis (lista, quadro, Gantt, calendário), quadros brancos, documentos, painéis, controle de tempo integrado, planejamento de carga de trabalho e recursos, chat nativo e Clips, IA integrada e automações de fluxo de trabalho robustas. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. Connecteam Agendamento, comunicação e operações diárias da força de trabalho móvel para pequenas equipes de campo. Ferramentas voltadas para dispositivos móveis, incluindo tarefas rápidas, programação de trabalhos, relógio de ponto com geofence e modelos de turnos. Gratuito; plano pago a partir de US$ 35/mês para 30 usuários Clockify Controle simples do tempo, registros de atividades e relatórios de horas faturáveis para equipes que desejam planilhas de horas precisas. Fácil registro de tempo com rastreador de tempo, modo planilha de horas, quiosque, rastreamento GPS, projetos e tarefas e bloqueio de tempo no calendário. Gratuito; plano pago a partir de US$ 4,99/mês por usuário Bitrix24 CRM integrado, gerenciamento de tarefas e hubs de comunicação para empresas de médio porte. Um conjunto de ferramentas que oferece pipelines de CRM, grupos de trabalho, modelos de tarefas, tempo e presença, fluxo de atividades e telefonia. O plano pago começa em US$ 61/mês para cinco usuários. Wrike Automação do fluxo de trabalho, acompanhamento estruturado de projetos e coordenação entre equipes para organizações que gerenciam grandes volumes de trabalho e aprovações. Ferramentas avançadas de projeto, como fluxos de trabalho personalizados, projetos, controle de tempo, relatórios em tempo real, formulários de solicitação e aprovações. Avaliação gratuita por 14 dias. O plano pago começa em US$ 10/mês por usuário. Jibble Reconhecimento facial para controle de presença, rastreamento por GPS e planilhas de horas automatizadas para empresas que exigem registros precisos de ponto e equipes de operações empresariais. Controle preciso da frequência usando um relógio de ponto com reconhecimento facial, captura de localização por GPS, planilhas de horas trabalhadas, controle de atividades, horários de trabalho, configurações de horas extras e exportações. Gratuito; plano pago a partir de US$ 4,99/mês por usuário QuickBooks Time Captura de tempo com base na localização, sincronização da folha de pagamento e cálculo de custos de trabalho para equipes que dependem do QuickBooks para contabilidade e controle de mão de obra. Ferramentas de cálculo de custos e folha de pagamento, incluindo rastreador de tempo por GPS, editor de planilhas de horas, alertas de horas extras, sincronização da folha de pagamento e rastreamento baseado na equipe. Os planos pagos começam em US$ 14/mês por usuário. Buddy Patch Ferramentas de ponto online, regras personalizáveis e gerenciamento de PTO para equipes que desejam monitorar a frequência. Ferramentas flexíveis de presença com arredondamento de pontos, fotos da webcam, acompanhamento de acúmulo de férias, pausas automáticas e códigos de departamento. 14 dias de avaliação gratuita, plano pago a partir de 5,49/mês por usuário. Rippling Administração unificada de RH, folha de pagamento, dispositivos e força de trabalho para organizações que buscam um sistema que gerencie os funcionários. Plataforma integrada para a força de trabalho que combina perfis unificados de funcionários, tempo e presença, folha de pagamento, políticas e permissões. Preços personalizados ClockShark Controle de tempo com GPS, cálculo de custos de trabalho e rotas para equipes de construção e serviços de campo. Recursos focados em campo, como controle de tempo por GPS, KioskClock, rastreamento da equipe, revisão de planilhas de horas e relatórios de custos de trabalho. Avaliação gratuita por 14 dias. Planos pagos a partir de US$ 49/mês por usuário.

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

O que você deve procurar nas alternativas ao WorkMax?

Quando você procura uma alternativa ao WorkMax, o objetivo é corrigir as lacunas operacionais diárias que atrasam as equipes de campo. Aqui está o que mais importa:

Rastreamento confiável de localização: evita registros imprecisos de ponto e reduz correções manuais decorrentes de erros de geofence.

Regras de tempo flexíveis: oferece suporte a estruturas personalizadas de horas extras para sindicatos, tipos de trabalho e requisitos regionais.

Experiência móvel simples: minimiza falhas no aplicativo de planilha de horas , pontos perdidos e interrupções relacionadas a atualizações para equipes de campo.

Seleção precisa do código do trabalho: ajuda os trabalhadores a escolher o código certo do trabalho ou custo com filtros e opções predefinidas.

Aprovações digitais: permite que os funcionários revisem e aprovem planilhas de horas, intervalos e horas extras antes do processamento da folha de pagamento.

Opções de automação: reduz tarefas administrativas repetitivas, como limpeza de planilhas de horas, validação de intervalos e registro de troca de tarefas.

Exportações fáceis e relatórios personalizáveis: compartilha dados de planilhas de horas com o departamento de folha de pagamento, contabilidade ou clientes sem capturas de tela ou reconstruções manuais.

Integrações escaláveis: conecta-se às ferramentas de contabilidade, programação, gestão de ativos e RH que você já utiliza.

📮 ClickUp Insight: Embora 40% dos funcionários gastem menos de uma hora por semana em tarefas invisíveis no trabalho, surpreendentes 15% estão perdendo mais de 5 horas por semana, o equivalente a 2,5 dias por mês! Essa perda de tempo aparentemente insignificante, mas invisível, pode estar corroendo lentamente sua produtividade. ⏱️ Use o controle de tempo e o assistente de IA do ClickUp para descobrir exatamente onde essas horas invisíveis estão desaparecendo. Identifique ineficiências, deixe a IA automatizar tarefas repetitivas e recupere tempo crucial!

As melhores alternativas ao WorkMax

Aqui está uma lista selecionada das principais alternativas ao WorkMax que melhoram o agendamento automatizado, o planejamento de recursos e a eficiência operacional. 🎯

1. ClickUp (ideal para gerenciamento de projetos, execução de tarefas e coordenação de campo tudo em um)

As equipes superam o WorkMax por diferentes motivos. Algumas precisam de melhores integrações com sistemas de contabilidade ou CRM. Outras querem mais flexibilidade no controle das horas dos funcionários nos locais de trabalho.

E, para ser sincero, o desafio não é apenas encontrar outra ferramenta de controle de tempo, mas sim uma plataforma que conecte o gerenciamento da força de trabalho ao restante de suas operações.

Melhore a coordenação da equipe e o progresso do canteiro de obras com o ClickUp para equipes de construção.

O ClickUp para equipes de construção consolida esses fluxos de trabalho como o primeiro espaço de trabalho com IA convergente do mundo, reunindo todos os aplicativos, dados e fluxos de trabalho.

O controle de tempo está diretamente ligado às tarefas e projetos, de modo que as horas dos funcionários estão vinculadas a trabalhos e clientes específicos.

O ClickUp elimina a dispersão do trabalho, fornecendo 100% do contexto em uma única plataforma baseada em nuvem, onde os gerentes podem ver em tempo real a alocação da força de trabalho, o andamento do projeto e a disponibilidade de recursos.

Veja como seu fluxo de trabalho pode ficar com o ClickUp:

Crie tarefas ClickUp a partir de formulários

Os formulários ClickUp permitem capturar dados de campo em tempo real, centralizar feedback e encaminhar respostas para as equipes certas, tudo conectado ao seu fluxo de trabalho. Você pode personalizar cada parte do seu formulário com campos obrigatórios, lógica condicional e uploads de arquivos para garantir a coleta precisa de dados, perfeito para:

Relatórios diários de trabalho, registros de incidentes ou listas de verificação de inspeção

Auditorias de segurança, solicitações de equipamentos e tickets de manutenção

Deixe o ClickUp Forms capturar solicitações, dados e detalhes para convertê-los instantaneamente em tarefas do ClickUp

Cada envio de formulário se torna instantaneamente uma tarefa do ClickUp, completa com anexos, comentários e detalhes do responsável para ação imediata. Você pode até arrastar e soltar campos personalizados do ClickUp para adicionar texto, menus suspensos, caixas de seleção, anexos e muito mais para coletar dados precisos todas as vezes.

Registre as horas de campo com o ClickUp Time Tracking

Com o Controle de Tempo do Projeto do ClickUp, você pode registrar com precisão cada minuto gasto no trabalho, esteja sua equipe em campo, em suas mesas ou alternando entre tarefas.

Defina estimativas de tempo para dar às suas equipes de campo expectativas claras e manter todos os projetos dentro do prazo com o Controle de Tempo de Projeto do ClickUp

Registre o tempo diretamente do seu desktop, aplicativo móvel ou navegador da web usando a extensão do ClickUp para o Chrome. Você pode iniciar ou parar os cronômetros de qualquer dispositivo com o Cronômetro Global do ClickUp ou registrar o tempo manualmente após um turno.

Depois de registrar seu tempo, mantenha-o organizado e fácil de ler:

Adicione notas para especificar em que você trabalhou.

Marque o tempo faturável para o faturamento do cliente.

Classifique e filtre por datas, tags ou prioridades para analisar onde o tempo é gasto.

Acumule o tempo gasto em tarefas e subtarefas para ver o esforço total despendido.

Revise, edite e aprove entradas de tempo em planilhas detalhadas por dia, semana ou intervalo personalizado.

O aplicativo móvel ClickUp estende todos esses recursos ao campo, permitindo que o controle de tempo da agência seja feito diretamente dos telefones e até mesmo offline, com sincronização automática quando voltar a ficar online.

Otimize o trabalho de campo com o ClickUp Brain

O ClickUp Brain, assistente com inteligência artificial da plataforma, conecta todas as camadas do seu espaço de trabalho. Ele entende o seu trabalho em andamento e ajuda você a gerenciar projetos, resumir atualizações e revelar insights.

Gere relatórios de progresso instantâneos com o ClickUp Brain para manter os supervisores informados e as equipes em dia em todos os locais de trabalho

Veja o que você pode fazer com o ClickUp Brain:

Gere resumos de IA para qualquer projeto ou tarefa para ver o que mudou.

Use o AI Progress Update para resumir o que foi concluído no último dia, semana ou intervalo de tempo personalizado.

Extraia itens de ação de notas de reuniões, relatórios de campo ou de notas de reuniões, relatórios de campo ou ClickUp Docs e converta-os em tarefas ou subtarefas.

Crie AI StandUps que resumem o progresso recente da sua equipe e os próximos passos.

Por exemplo, se você estiver gerenciando três locais de trabalho ativos esta semana. Em vez de esperar pelos check-ins no final do dia, basta perguntar ao ClickUp Brain: “O que está atrasando o progresso do Local A?” Ele verificará todas as tarefas, notas de campo e atualizações da equipe para informar exatamente onde as aprovações estão pendentes.

E quando duas equipes registram reparos semelhantes em equipamentos, a ferramenta de IA identifica a sobreposição, ajudando você a eliminar entradas duplicadas.

Monitore as atividades no local de trabalho nos painéis do ClickUp

Quando você precisar de um panorama atualizado do que está acontecendo em seus locais de trabalho, os painéis do ClickUp reúnem sua mão de obra, ativos, progresso, atrasos e relatórios de campo em um só lugar.

Cada painel é atualizado automaticamente a cada 30 minutos, garantindo que os supervisores e agentes de campo sempre vejam os dados mais recentes. Isso é especialmente útil quando é necessário tomar decisões rápidas em locais ativos.

Aqui estão alguns exemplos de painéis de dados que você pode criar:

Horas registradas (por meio de Cartões de Controle de Tempo )

Progresso do trabalho (usando Lista de Tarefas ou Cartões de Gráfico Circular )

Distribuição da carga de trabalho para equilibrar as atribuições e evitar o esgotamento

Respostas de formulários para visualizar relatórios de campo à medida que chegam

Rastreamento de ativos ou segurança por meio de integrações com cartões personalizados e mapas.

Use os painéis do ClickUp para visualizar a alocação de recursos e o trabalho em andamento com atualizações integradas pelo ClickUp Brain

Integrado aos painéis do ClickUp, o ClickUp Brain fornece atualizações rápidas sobre as horas de trabalho, ajuda a verificar o status das tarefas e permite monitorar atualizações urgentes enquanto você se desloca entre os locais. As equipes de campo podem acessá-lo para ver as tarefas prioritárias ou alterações programadas sem esperar pelas atualizações do escritório.

💡 Dica profissional: No ClickUp Tasks, você pode adicionar comentários, marcar sua equipe e conversar em tempo real a partir do seu desktop, celular ou navegador. Dessa forma, todos têm contexto sobre a tarefa e a comunicação permanece específica.

Melhores recursos do ClickUp

Automatize os fluxos de trabalho de campo: acione atribuições de tarefas, envie alertas e atualize status após o envio de formulários ou entradas de tempo com acione atribuições de tarefas, envie alertas e atualize status após o envio de formulários ou entradas de tempo com o ClickUp Automations.

Conecte seus sistemas: sincronize dados de folha de pagamento, GPS, programação e gerenciamento de ativos entre ferramentas usando sincronize dados de folha de pagamento, GPS, programação e gerenciamento de ativos entre ferramentas usando as integrações do ClickUp.

Pesquise tudo instantaneamente: recupere tarefas, comentários, arquivos e informações anteriores do local de trabalho com . recupere tarefas, comentários, arquivos e informações anteriores do local de trabalho com a pesquisa empresarial ClickUp

Trabalhe em qualquer dispositivo: registre o tempo, envie formulários e atualize tarefas em qualquer lugar com o aplicativo móvel do ClickUp.

Gerencie projetos do seu jeito: alterne entre as visualizações do ClickUp , como Linha do tempo, Calendário, Carga de trabalho, Lista e muito mais.

Limitações do ClickUp

Com sua ampla gama de recursos e opções de personalização, o ClickUp pode levar algum tempo para que as equipes dominem totalmente.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Esta avaliação da G2 resume bem:

O ClickUp é, sem dúvida, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais flexível e poderosa com a qual já trabalhei. Como fundador da WRKSTN, ajudo agências e equipes criativas a otimizar suas operações — e o ClickUp é fundamental para isso. A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua evoluindo.

O ClickUp é, sem dúvida, a ferramenta de gerenciamento de projetos mais flexível e poderosa com a qual já trabalhei. Como fundador da WRKSTN, ajudo agências e equipes criativas a otimizar suas operações — e o ClickUp é fundamental para isso. A capacidade de personalizar tudo, desde tipos de tarefas até automações, combinada com ferramentas como painéis, formulários e agora o ClickUp Brain, significa que posso construir sistemas escaláveis e eficientes para qualquer fluxo de trabalho. Além disso, adoro a rapidez com que a plataforma continua evoluindo.

💡 Dica profissional: As automações do ClickUp eliminam o trabalho administrativo repetitivo que o afasta da supervisão real em campo. Configure gatilhos que notificam automaticamente os supervisores quando as horas dos funcionários excedem o tempo programado, encaminhem os pedidos de folga para o aprovador correto ou movam as tarefas para “Concluído” quando as equipes registrarem suas horas finais. Use o ClickUp Automations para acompanhar o progresso, gerenciar tarefas e manter seus projetos de construção dentro do prazo e do orçamento. Você também pode criar automações que atribuem tarefas de acompanhamento quando incidentes de segurança são relatados ou acionam a criação de faturas quando os trabalhos atingem determinados status — tudo com uma lógica simples do tipo “se isso, então aquilo” que não requer suporte de TI.

2. Connecteam (ideal para programação de força de trabalho móvel e operações diárias)

via Connecteam

O Connecteam é uma solução de gerenciamento de força de trabalho criada para equipes que não trabalham em escritórios. Ele combina controle de tempo, programação, gerenciamento de tarefas e listas de verificação digitais. As equipes podem registrar o ponto, verificar detalhes do trabalho, enviar formulários, revisar procedimentos de segurança e receber atualizações sobre os turnos diretamente de seus telefones.

A plataforma permite que você crie turnos com modelos de controle de tempo, e os trabalhadores de campo podem preencher formulários com entrada de voz, traduzir atualizações para seu idioma preferido ou acessar módulos de treinamento no meio do turno sem sair do aplicativo.

A comunicação também ocorre no mesmo aplicativo; você tem acesso a bate-papos em grupo, feeds da empresa, pesquisas e muito mais.

Melhores recursos do Connecteam

Crie cronogramas inteligentes com o Auto Scheduling , atribuindo automaticamente as pessoas certas com base nas funções, disponibilidade e requisitos do local de trabalho.

Acompanhe as horas de trabalho com precisão através do relógio de ponto com GPS integrado no aplicativo para monitorar a assiduidade e converter as horas exatas em folhas de ponto prontas para o cálculo da folha de pagamento.

Crie formulários digitais com Formulários e listas de verificação para capturar assinaturas, fotos e registros de GPS para relatórios de campo.

Acelere o treinamento com o AI Course Creator para transformar qualquer processo ou requisito de segurança em módulos de aprendizagem prontos para dispositivos móveis.

Limitações do Connecteam

Os dados de back-end dos formulários são inconsistentes e carecem de um esquema estável, dificultando a extração e a automação confiáveis.

Os usuários avançados muitas vezes precisam criar soluções manuais devido à falta de recursos de integração perfeita entre os módulos, ao contrário das alternativas ao Connecteam.

Preços do Connecteam

Gratuito

Básico: US$ 35/mês para 30 usuários

Avançado: $59/mês para 30 usuários

Especialista: US$ 119/mês para 30 usuários

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Connecteam

G2: 4,6/5 (mais de 3.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Connecteam?

Uma avaliação resume assim:

Ter tudo ao alcance das mãos e consolidado em um único local torna tudo incrivelmente conveniente. A plataforma parece muito profissional e é fácil de gerenciar [...] Às vezes, os processos parecem comprometidos porque não conseguimos espelhar completamente nossas operações existentes, o que, para ser honesto, não é nada grave.

Ter tudo ao alcance das mãos e consolidado em um único local torna tudo incrivelmente conveniente. A plataforma parece muito profissional e é fácil de gerenciar [...] Às vezes, os processos parecem comprometidos porque não conseguimos espelhar completamente nossas operações existentes, o que, para ser honesto, não é nada grave.

🧠 Curiosidade: Pesquisadores descobriram que o simples fato de estar ciente de um cronômetro aumenta o foco e a precisão. Esse fenômeno é chamado de efeito de referência temporal.

Assista: Neste vídeo, analisamos os melhores softwares de gerenciamento de projetos de construção para ajudá-lo a manter o controle, o orçamento e o cronograma.

3. Clockify (ideal para controle simples de tempo e relatórios de horas faturáveis)

via Clockify

O Clockify é uma plataforma baseada em nuvem projetada para profissionais da construção civil, serviços de campo e outros setores com operações que exigem muito tempo. Ele oferece um cronômetro, modo quiosque e acompanhamento offline. Os funcionários podem registrar o ponto em dispositivos compartilhados, acompanhar seu trabalho em dispositivos móveis ou preencher planilhas de horas semanais, conforme necessário.

Além do controle básico do tempo dos funcionários, ele oferece fluxos de trabalho operacionais, como orçamento de projetos, codificação de custos, programação e gerenciamento de folgas.

E como sincroniza entre dispositivos, incluindo web, aplicativos móveis, desktop e extensões de navegador, o Clockify continua sendo confiável para equipes que trabalham em áreas remotas ou alternam entre ambientes de escritório e de campo.

Melhores recursos do Clockify

Monitore os orçamentos dos projetos para se antecipar aos riscos de gastos excessivos entre clientes e tarefas usando Estimativas e Alertas .

Organize os custos de mão de obra para calcular ganhos, despesas e lucratividade com Taxas e Códigos de Custo .

Visualize o tempo monitorado com calendário, painel e relatórios para aumentar a produtividade e gerenciar horários.

Categorize as entradas de tempo usando tags, campos personalizados e hierarquias baseadas em projetos.

Limitações do Clockify

Não possui controles administrativos avançados e alguns recursos essenciais de aprovação, ao contrário das alternativas ao Clockify.

Ações de webhook e opções de automação limitadas, restringindo a personalização do fluxo de trabalho ou integrações externas.

Preços do Clockify

Gratuito

Básico: $6,99/mês por usuário

Padrão: US$ 9,99/mês por usuário

Empresa : US$ 14,99/mês por usuário

Pacote de produtividade: US$ 15,99/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Clockify

G2: 4,5/5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 9.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clockify?

De um usuário verificado:

O que mais gostei no Clockify foi a simplicidade e conveniência com que ele facilitou o controle de tempo. Eu o usei diariamente e ele rapidamente se tornou parte natural da minha rotina. A interface é limpa e fácil de navegar, então registrar horas ou alternar entre tarefas levava apenas alguns cliques. [...] O aplicativo móvel pode parecer instável às vezes. Além disso, personalizar e exportar relatórios detalhados nem sempre é intuitivo e poderia ter sido melhor projetado.

O que mais gostei no Clockify foi a simplicidade e conveniência com que ele facilitou o controle de tempo. Eu o usei diariamente e ele rapidamente se tornou parte natural da minha rotina. A interface é limpa e fácil de navegar, então registrar horas ou alternar entre tarefas levava apenas alguns cliques. [...] O aplicativo móvel pode parecer instável às vezes. Além disso, personalizar e exportar relatórios detalhados nem sempre é intuitivo e poderia ter sido melhor projetado.

4. Bitrix24 (ideal para CRM integrado e gerenciamento de tarefas)

via Bitrix24

O Bitrix24 oferece um conjunto de ferramentas para CRM, gerenciamento de tarefas, comunicação em equipe e automação do fluxo de trabalho. Para supervisores de serviços de campo e gerentes de construção, ele fornece acesso a conversas com clientes, atualizações de trabalhos, documentos de trabalho e progresso das tarefas.

Suas ferramentas integradas de automação de fluxo de trabalho sem código ajudam a mover os leads por diferentes estágios. Por exemplo, crie tarefas quando atualizações do cliente forem recebidas e notifique a equipe quando o trabalho avançar.

Sua Automação Robótica de Processos (RPA) permite otimizar tarefas rotineiras e não técnicas, como aprovar documentos automaticamente, gerar tarefas e enviar e-mails.

Melhores recursos do Bitrix24

Gerencie pipelines e acompanhe os clientes potenciais desde a admissão até a conclusão do trabalho com ferramentas de gerenciamento de leads e negócios.

Receba pagamentos por meio do Pagamentos Online , integrado diretamente com orçamentos e faturas.

Encaminhe as consultas dos clientes com seu centro de contato omnicanal por chat, e-mail, telefonia e canais sociais.

Gere conteúdo de marketing com o AI CoPilot para e-mails, transcrições de chamadas, ideias e preenchimento de campos de CRM.

Limitações do Bitrix24

Carece de recursos avançados para relatórios, análises e ferramentas de gerenciamento de projetos, ao contrário de outras alternativas ao Workmax.

O desempenho pode ficar lento com conjuntos de dados muito grandes ou durante picos de uso.

Preços do Bitrix24

Básico: US$ 61/mês para cinco usuários

Padrão: US$ 124/mês para 50 usuários

Profissional: US$ 249/mês para 100 usuários

Empresa: US$ 499/mês para 250 usuários

Avaliações e comentários do Bitrix24

G2: 4,1/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Bitrix24?

De acordo com uma análise da Capterra:

É uma excelente ferramenta de gerenciamento de tarefas, comunicação em equipe e acompanhamento de projetos. Oferece muitos recursos úteis, como bate-papos e videochamadas, reuniões, calendário, controle de tempo, lembretes de tarefas e compartilhamento de documentos. [...] Possui uma interface de usuário complexa que pode ser difícil de entender para um novato. É um programa caro, com opções de personalização limitadas.

É uma excelente ferramenta de gerenciamento de tarefas, comunicação em equipe e acompanhamento de projetos. Oferece muitos recursos úteis, como bate-papos e videochamadas, reuniões, calendário, controle de tempo, lembretes de tarefas e compartilhamento de documentos. [...] Possui uma interface de usuário complexa que pode ser difícil de entender para um novato. É um programa caro, com opções de personalização limitadas.

🔍 Você sabia? O conceito de “horas faturáveis ” remonta ao início do século XX nos escritórios de advocacia. Originalmente, era visto como um sistema justo, cobrando dos clientes apenas pelo tempo trabalhado, mas depois se tornou uma métrica de produtividade em todos os setores.

📖 Leia também: Principais alternativas e concorrentes do Bitrix24

5. Wrike (ideal para automação de fluxo de trabalho e acompanhamento estruturado de projetos)

via Wrike

O Wrike se posiciona como uma plataforma de gerenciamento de trabalho criada para planejamento, execução e relatórios em equipes dinâmicas. As equipes de campo podem capturar trabalhos recebidos por meio de formulários de solicitação detalhados, direcionar tarefas usando regras automatizadas e contar com o Wrike Spaces para configurações centralizadas.

Seus painéis, completos com widgets, gráficos e dados em tempo real, mostram imediatamente o progresso, os padrões de carga de trabalho e os atrasos críticos para a segurança.

Enquanto os gráficos de Gantt e as ferramentas de gerenciamento de recursos fornecem clareza sobre a sequência e a capacidade, o acesso a dispositivos móveis garante que os supervisores de campo possam atualizar tarefas, revisar cronogramas e aprovar documentação em qualquer lugar.

Melhores recursos do Wrike

Capture a entrada de trabalho estruturada usando formulários de solicitação personalizados com perguntas condicionais e encaminhamento automatizado.

Wrike AI Copilot , que resume atualizações, prioriza o trabalho e gera conteúdo. Aumente a produtividade da equipe móvel com o, que resume atualizações, prioriza o trabalho e gera conteúdo.

Registre entradas de tempo em massa ou edite/exclua entradas anteriores conforme necessário para uma tomada de decisão informada.

Analise orçamentos de projetos, marcos e desempenho da equipe com relatórios dinâmicos e integrações de inteligência de negócios.

Limitações do Wrike

A priorização de tarefas é limitada apenas a um sinalizador de alta importância, sem configurações de prioridade diferenciadas para orientar os fluxos de trabalho de maneira eficaz.

Não possui ferramentas avançadas de gerenciamento de tempo, como rastreamento por GPS, geofencing e diferenciação de horas extras, ao contrário das alternativas ao Wrike

Preços do Wrike

Avaliação gratuita por 14 dias

Plano gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.400 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

De acordo com um usuário verificado:

O Wrike é uma das plataformas de gerenciamento de projetos mais fáceis de configurar e começar a usar. Ele nos ajuda a organizar projetos por prazo, cliente e assunto, além de personalizar nosso fluxo de trabalho. [...] O Wrike faz o trabalho, mas a interface parece muito complexa para uma equipe pequena que procura uma plataforma simples. Alguns recursos, como alterar cronogramas e configurar dependências, levam tempo e podem confundir os iniciantes.

O Wrike é uma das plataformas de gerenciamento de projetos mais fáceis de configurar e começar a usar. Ele nos ajuda a organizar projetos por prazo, cliente e assunto, além de personalizar nosso fluxo de trabalho. [...] O Wrike faz o trabalho, mas a interface parece muito complexa para uma equipe pequena que procura uma plataforma simples. Alguns recursos, como alterar cronogramas e configurar dependências, levam tempo e podem confundir os iniciantes.

🧠 Curiosidade: O primeiro relógio de ponto mecânico foi inventado em 1888 por Willard Bundy, um joalheiro de Nova York. Seu “relógio de ponto” marcou o início da medição automatizada do tempo. Aqui está ele com o relógio! Fonte

📚 Leia também: Melhor software de programação de equipes

6. Jibble (ideal para reconhecimento facial e planilhas de horas automatizadas)

via Jibble

O Jibble Positions é uma plataforma de controle de tempo criada para equipes que se deslocam de um local para outro. Ele captura as horas de trabalho diretamente do campo por meio de dispositivos móveis, tablets ou desktops. Ele sincroniza tudo automaticamente quando a conexão é restaurada.

A plataforma combina registros de ponto simples com camadas de verificação avançadas, como reconhecimento facial e captura por GPS. Dessa forma, você pode garantir que cada registro reflita com precisão quem estava no local, quando chegou e onde o trabalho foi realizado.

O Jibble também calcula horas extras de acordo com suas regras, atribui horas a projetos ou clientes específicos e gera planilhas de horas trabalhadas prontas para o cálculo da folha de pagamento.

Melhores recursos do Jibble

Divida as horas por local, atividade, ofício ou empreiteiro, identificando turnos com falta de pessoal ou lacunas na produtividade dos funcionários com seu mecanismo de relatórios.

Restrinja a presença a locais específicos e bloqueie registros fora do alcance por meio de geofencing.

Garanta um registro preciso do tempo gasto em tarefas e projetos usando suas ferramentas de controle de projetos e atividades.

Limitações do Jibble

Opções limitadas de personalização e visualizações de relatórios, como painéis ou gráficos.

O aplicativo móvel leva tempo para sincronizar os dados ao mudar de rede.

Preços do Jibble

Gratuito

Premium: US$ 4,99/mês por usuário

Ultimate: US$ 9,99/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jibble

G2: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 1.400 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jibble?

Como diz um usuário:

O Jibble oferece uma interface limpa e intuitiva que torna o registro de entrada e saída incrivelmente fácil, esteja você em uma mesa ou em trânsito. O aplicativo móvel é responsivo e confiável, o que é crucial para nossas equipes remotas ou aquelas que trabalham em campo. [...] Embora a funcionalidade principal seja forte, as opções de personalização são um pouco limitadas, especialmente quando se trata de filtros de relatórios e formatos de exportação.

O Jibble oferece uma interface limpa e intuitiva que torna o registro de entrada e saída incrivelmente fácil, esteja você em uma mesa ou em trânsito. O aplicativo móvel é responsivo e confiável, o que é crucial para nossas equipes remotas ou aquelas que trabalham em campo. [...] Embora a funcionalidade principal seja forte, as opções de personalização são um pouco limitadas, especialmente quando se trata de filtros de relatórios e formatos de exportação.

👀 Você sabia? De acordo com a Forrester Research , em um período de três anos, as organizações que utilizam o ClickUp alcançaram um retorno sobre o investimento (ROI) estimado em 384%. Essas organizações geraram cerca de US$ 3,9 milhões em receita incremental por meio de projetos viabilizados ou aprimorados pelo ClickUp.

📖 Leia também: Melhores alternativas e concorrentes do Timely

7. QuickBooks Time (ideal para captura de tempo com base na localização e sincronização da folha de pagamento)

via Quick Books Time

O QuickBooks Time é uma boa opção para pequenas empresas que já utilizam o QuickBooks para processar folhas de pagamento ou faturas. Ele elimina um dos maiores problemas que você pode enfrentar: a inserção manual de horas.

Com planilhas de horas automatizadas, captura por GPS, ferramentas de controle de tempo e aprovações integradas, você gasta menos tempo coletando horas. O plano Elite inclui controle de quilometragem, estimativas de projetos versus resultados reais, geofencing e feeds detalhados de atividades.

Isso proporciona uma visão clara de como o tempo se traduz em orçamentos e prazos. E, por fazer parte do ecossistema mais amplo do QuickBooks, as empresas obtêm um fluxo de trabalho conectado para controlar horas, processar folhas de pagamento, faturar clientes e manter a conformidade.

Principais recursos do QuickBooks Time

Crie, ajuste e compartilhe turnos usando as opções de programação de equipes integradas ao software de contabilidade.

Configure um dispositivo Time Kiosk compartilhado para as equipes no local.

Compare o esforço com as expectativas com Estimativas do projeto vs. Resultados reais .

Acompanhe automaticamente os movimentos em campo usando o Rastreamento de quilometragem.

Limitações do QuickBooks Time

Os funcionários não podem acessar dados da folha de ponto além de dois períodos de pagamento, limitando a referência histórica para o controle de tempo.

Faltam opções de relatórios e não é possível arquivar o trabalho, causando ineficiência.

Preços do QuickBooks Time

Time Premium: US$ 20/mês por usuário

Time Elite: US$ 40/mês por usuário

Time Premium + Payroll Premium: US$ 88/mês por usuário

Time Elite + Payroll Elite: US$ 134/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 6.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks Time?

Veja a opinião de um usuário sobre a plataforma:

Adoro que o QB Time se integre ao nosso software de gerenciamento de práticas e ao QBO. Dito isso, existem alguns recursos ausentes que podem ser mais impactantes para aqueles que controlam o tempo de trabalhos específicos. [...] Não gosto que os trabalhos não possam ser arquivados no Quickbooks. Então, temos que percorrer anos de itens de trabalho antigos para controlar o tempo.

Adoro que o QB Time se integre ao nosso software de gerenciamento de práticas e ao QBO. Dito isso, existem alguns recursos ausentes que podem ser mais impactantes para aqueles que controlam o tempo de trabalhos específicos. [...] Não gosto que os trabalhos não possam ser arquivados no Quickbooks. Então, temos que percorrer anos de itens de trabalho antigos para controlar o tempo.

📖 Leia também: Modelos de planilhas de horas trabalhadas do Google Docs

💡 Dica profissional: As operações de serviço de campo geram grandes quantidades de dados, que se acumulam rapidamente. Entender tudo isso enquanto coordena equipes em vários locais é uma tarefa difícil. O ClickUp Brain MAX transforma esses dados em inteligência acionável. Veja como: Atualizações por voz em campo : use : use o Talk to Text para registrar as horas dos funcionários, atualizar o status do trabalho, relatar problemas com equipamentos ou atribuir tarefas sem usar as mãos enquanto dirige entre os locais de trabalho ou caminha pelas instalações.

Pesquisa instantânea em todos os seus sistemas : encontre formulários de inspeção de segurança, estimativas de trabalho, manuais de equipamentos ou contratos de clientes pesquisando simultaneamente no ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint e todos os aplicativos conectados.

IA contextual que conhece suas operações: acesse vários modelos de IA, como ChatGPT, Claude e Gemini, que já entendem os horários da sua equipe, os cronogramas dos projetos e a alocação de recursos. Obtenha insights inteligentes do seu espaço de trabalho com o ClickUp Brain MAX.

via Buddy Punch

O Buddy Punch é um software de controle de tempo desenvolvido para consultores. Ele oferece uma interface intuitiva para registrar o ponto no campo, no escritório ou em um quiosque compartilhado. Além disso, inclui ferramentas para evitar roubo de tempo, fazer cumprir horários e garantir a precisão das horas trabalhadas pelos funcionários.

Recursos como reconhecimento facial, foto no ponto, carimbos GPS, geofencing e bloqueios IP eliminam as suposições em torno da assiduidade. Alertas em tempo real ajudam os supervisores a detectar atrasos, faltas e saídas antecipadas antes que se tornem problemas na folha de pagamento.

Principais recursos do Buddy Punch

Avalie o esforço por trabalho usando Códigos de Trabalho para o controle de tempo baseado em projetos.

Automatize os cálculos de tempo com Regras de horas extras , Arredondamento e Controle de intervalos .

Processe a folha de pagamento mais rapidamente com horas calculadas automaticamente, integrações diretas e exportação de relatórios.

Veja o status da força de trabalho em tempo real através do Painel Quem está Trabalhando.

Limitações do Buddy Punch

A visualização do calendário e a exibição dos turnos apresentam problemas de layout, como espaço desnecessário e opções limitadas para marcar condições específicas dos turnos.

A publicação dos turnos deve ser feita para todos os turnos de uma só vez. Não é possível publicar turnos específicos individualmente.

Preços do Buddy Punch

14 dias de avaliação gratuita

Starter: US$ 5,49/mês por usuário

Pro: US$ 6,99/mês por usuário

Empresa: US$ 11,99/mês por usuário

Avaliações e comentários do Buddy Punch

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,8/5 (mais de 1.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Buddy Punch?

De acordo com o feedback de um usuário:

O software é bastante intuitivo. Gosto do fato de ele nos notificar sobre turnos atrasados, antecipados ou perdidos, e também gosto da opção de desativar todos os alertas, se necessário. [...] Gostaria que a versão para computador facilitasse o preenchimento dos campos em branco durante o agendamento. Embora goste do recurso de arrastar e soltar, ele acaba sendo bastante lento e demorado quando preciso mover turnos para o funcionário certo.

O software é bastante intuitivo. Gosto do fato de ele nos notificar sobre turnos atrasados, antecipados ou perdidos, e também gosto da opção de desativar todos os alertas, se necessário. [...] Gostaria que a versão para computador facilitasse o preenchimento dos campos em branco durante o agendamento. Embora goste do recurso de arrastar e soltar, ele acaba sendo bastante lento e demorado quando preciso mover turnos para o funcionário certo.

🧠 Curiosidade: O conceito de “geofence ” surgiu já na década de 1990 em sistemas de rastreamento de animais e logística, antes de se tornar comum em aplicativos para a força de trabalho. Ele foi usado pela primeira vez para criar cercas virtuais para gado.

9. Rippling (ideal para gestão de RH, folha de pagamento, dispositivos e força de trabalho)

via Rippling

O Rippling é uma plataforma de gerenciamento de serviços de campo projetada para administrar RH, folha de pagamento, TI, finanças e conformidade em conjunto. Seu modelo de dados Employee Graph une tudo, desde horários e dados de localização até códigos de trabalho, taxas de remuneração e estruturas organizacionais.

Dessa forma, os sistemas de tempo, presença e folha de pagamento são sincronizados automaticamente. O controle de ponto se conecta diretamente às políticas da empresa, permitindo automatizar cálculos de horas extras, verificações de geolocalização, integração, auditorias e muito mais. Os gerentes têm visibilidade em tempo real de quem está no local, quem está atrasado e se as horas estão alinhadas com os planos de pessoal.

Principais recursos do Rippling

Configure políticas personalizadas para regras de programação, conformidade, horas extras e alocação de pessoal.

Crie automações avançadas com o Workflow Studio usando dados em tempo real de funcionários e aplicativos.

Integre os funcionários em minutos com provisionamento automático, contratos, acesso e configuração de dispositivos.

Reduza o risco de não conformidade com atualizações automáticas das leis trabalhistas, requisitos de treinamento e auditorias.

Limitações do Rippling

Muitos recursos importantes são oferecidos como complementos pagos, aumentando inesperadamente a proliferação de ferramentas.

Os recursos de relatórios carecem de funcionalidades avançadas, como tabelas dinâmicas, drill-downs e visualizações na plataforma, ao contrário das alternativas ao Rippling

Preços escalonados

Preços personalizados

Avaliações e comentários da Rippling

G2: 4,8/5 (mais de 11.000 avaliações)

Capterra: 4,9/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Rippling?

Veja o que diz uma avaliação do G2:

Adoro o recurso de ajuda e chat, acho que até mesmo a opção de IA é superabrangente, mas também é ótimo poder conversar com um agente rapidamente, com pessoas realmente prestativas. Sempre há um acompanhamento do recurso de suporte. [...] Gostaria que houvesse uma integração com o Docusign para que as cartas de oferta que enviamos pudessem ser integradas. Também não gosto da quantidade de e-mails por dia, que inundam minha caixa de entrada.

Adoro o recurso de ajuda e chat, acho que até mesmo a opção de IA é superabrangente, mas também é ótimo poder conversar com um agente rapidamente, com pessoas realmente prestativas. Sempre há um acompanhamento do recurso de suporte. [...] Gostaria que houvesse uma integração com o Docusign para que as cartas de oferta que enviamos pudessem ser integradas. Também não gosto da quantidade de e-mails por dia, que inundam minha caixa de entrada.

🔍 Você sabia? Os seres humanos são famosos por serem ruins em avaliar quanto tempo as coisas levarão. A falácia do planejamento explica essa peculiaridade. Nossos cérebros tendem a presumir que tudo correrá bem, ignorando atrasos, distrações e as inúmeras pequenas tarefas que surgem. Imaginamos a versão ideal de um projeto, não a real.

10. ClockShark (ideal para controle de tempo e cálculo de custos de projetos com GPS)

via ClockShark

O ClockShark é um software de faturamento de tempo para equipes que trabalham em trânsito. Em vez de depender da memória no final do dia, o aplicativo móvel solicita que os trabalhadores selecionem o trabalho e a tarefa assim que eles registram o ponto.

Cada minuto registrado é sincronizado automaticamente com o código de custo de mão de obra correto, proporcionando um cálculo preciso dos custos do trabalho, dados precisos da folha de pagamento e um registro claro de quem trabalhou e onde.

O Crew Clock facilita aos supervisores o registo do ponto de equipas inteiras, enquanto as ferramentas de agendamento permitem atribuir tarefas, adicionar instruções e notificar instantaneamente as equipas sobre alterações. Com suporte offline, lembretes geofenced e integrações profundas com QuickBooks, Sage, Xero, ADP e Paychex, o ClockShark mantém as suas operações a funcionar sem problemas.

Melhores recursos do ClockShark

Registre a frequência com precisão com Rastreamento GPS , Rastros de navegação e Quem está trabalhando agora .

Armazene detalhes do trabalho, notas e instruções usando ferramentas de gerenciamento de trabalho sem papel.

Gere relatórios e painéis em tempo real sobre tempo, assiduidade, produtividade e finanças para tomar decisões baseadas em dados.

Limitações do ClockShark

Não possui capacidade de controle de tempo offline, o que pode ser problemático para locais de trabalho com conectividade fraca ou sem internet.

Ele permite apenas uma integração ativa por vez, o que pode ser restritivo para empresas que utilizam vários sistemas.

Preços do ClockShark

Avaliação gratuita por 14 dias

Padrão: US$ 49/mês por usuário

Pro: US$ 71/mês por usuário US$ 11/mês por usuário

Avaliações e comentários do ClockShark

G2: 4,6/5 (mais de 300 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClockShark?

Este revisor resume bem:

Todos os meus funcionários estão em um único aplicativo. Posso ver suas agendas, adicionar compromissos, ver onde estão e onde estiveram durante o dia, e meus funcionários podem me enviar notas. [...] Gostaria que houvesse um recurso de registro de data e hora para rastrear quando um compromisso foi originalmente marcado ou quando uma nota foi inserida.

Todos os meus funcionários estão em um único aplicativo. Posso ver suas agendas, adicionar compromissos, ver onde estão e onde estiveram durante o dia, e meus funcionários podem me enviar notas. [...] Gostaria que houvesse um recurso de registro de data e hora para rastrear quando um compromisso foi originalmente marcado ou quando uma nota foi inserida.

Execute operações de campo de ponta a ponta com o ClickUp.

Em alguns dias, não são os grandes problemas que atrasam suas equipes, mas sim o atrito constante. Se as frustrações diárias com o WorkMax estão se tornando rotina, é um sinal de que sua próxima plataforma precisa fornecer dados mais claros, processos mais ágeis e melhor visibilidade em todos os locais de trabalho.

As ferramentas desta lista abordam as lacunas do WorkMax de diferentes maneiras.

Mas se você está procurando uma solução que unifique toda a sua operação de campo, incluindo tarefas, controle de tempo, formulários, comunicação e suporte de IA, o ClickUp se destaca.

Com o ClickUp Time Tracking para registro preciso de tarefas, o ClickUp Forms para coleta de dados de campo em dispositivos móveis e o ClickUp Brain para respostas contextuais, você obtém um único espaço de trabalho que elimina todos os silos.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ⚓