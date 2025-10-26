Modelos gratuitos do Calendário de Conteúdo do Asana para planejar e programar de forma mais inteligente

Planejar conteúdo muitas vezes pode ser mais exigente do que a própria criação de conteúdo.

Você precisa acompanhar datas importantes, anúncios da empresa, atualizações de produtos e a atividade online do seu público-alvo para maximizar o engajamento.

É aí que um calendário de conteúdo se torna essencial. Ele ajuda a manter a consistência, sem dúvida a estratégia mais eficaz para qualquer campanha.

Para simplificar seu fluxo de trabalho, selecionamos os melhores modelos de calendário de conteúdo da Asana, que podem ajudar você a economizar tempo, manter-se organizado e alinhar sua estratégia de conteúdo desde o primeiro dia.

Os melhores modelos de calendário de conteúdo em resumo

Aqui está uma tabela resumida dos melhores modelos de calendário de conteúdo do Asana e do ClickUp:

O que são os modelos de calendário de conteúdo da Asana?

Os modelos de calendário de conteúdo do Asana são estruturas prontas no Asana, projetadas para ajudar profissionais de marketing de conteúdo, gerentes de redes sociais e equipes a planejar, gerenciar, criar modelos e acompanhar todo o fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

Lembre-se: um modelo eficaz deve incluir campos essenciais, como data de publicação, plataforma, tipo de conteúdo e status (por exemplo, Rascunho, Em andamento, Publicado). Ele também deve funcionar como um software de colaboração de conteúdo e oferecer visibilidade clara do seu calendário de conteúdo, facilitando a comunicação entre equipes.

O que torna um modelo de calendário de conteúdo do Asana bom?

Quer você esteja gerenciando um calendário de conteúdo de mídia social, um pipeline de blog ou um calendário editorial, esses modelos:

✅ Oferece estruturas pré-definidas para criar um calendário de conteúdo do zero ou otimizar um já existente

✅ Ajuda a visualizar cada parte do conteúdo — publicações, vídeos, recursos de campanha — em uma visualização de calendário compartilhada

✅ Permite que as equipes atribuam tarefas, definam prazos e adicionem campos personalizados para categorias, canais ou status

✅ Melhora a coordenação entre os membros da equipe, incluindo redatores, designers e aprovadores

✅ Permite acompanhar o progresso, preencher lacunas de conteúdo e manter um cronograma de publicação previsível

Embora tenhamos abordado os recursos fundamentais de um modelo de calendário de conteúdo do Asana acima, procure as seguintes ofertas para uma experiência mais rica:

Permite personalização por meio de campos personalizados para status, público-alvo e categoria de conteúdo

Utiliza seções ou tags para organizar o conteúdo por plataforma, canal ou campanha

Inclui campos detalhados para descrições de postagens, links e recursos para otimizar a execução

Oferece suporte ao acompanhamento do status em tempo real para garantir um fluxo consistente, desde a criação até a publicação

👀 Curiosidade: Hollywood pode ter cunhado o termo “conteúdo”. Na década de 1990, à medida que os estúdios exploravam novos canais de distribuição digital, os executivos começaram a se referir a filmes, programas de TV e promoções como “conteúdo” — um termo abrangente que, desde então, explodiu no vocabulário do marketing.

Modelos gratuitos de calendário de conteúdo do Asana

Os modelos gratuitos são a melhor opção se você deseja pular o processo de configuração e começar a planejar imediatamente.

Aqui estão sete modelos gratuitos de calendário de conteúdo do Asana que oferecem estruturas prontas para uso para organizar suas ideias de conteúdo e gerenciar sua programação de publicação, facilitando a atribuição de novas tarefas.

1. Modelo de calendário de redes sociais da Asana

via Asana

Se você estiver organizando publicações em mídias sociais em plataformas como Facebook, LinkedIn e Instagram, este modelo combina consistência com sua estratégia geral de conteúdo.

O modelo de calendário de mídias sociais do Asana é um calendário de conteúdo gratuito projetado para ajudar as equipes a criar, acompanhar e gerenciar conteúdo de mídias sociais em um espaço de trabalho centralizado.

Com recursos como visualização de calendário, dependências de tarefas e campos personalizados para data de publicação, canal, tipo de conteúdo e status da publicação, este modelo garante total visibilidade da sua programação de publicações.

Além disso, você pode permitir que os membros da equipe atribuam tarefas, revisem detalhes de publicações e atualizem o status em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie as publicações por canal, tipo de conteúdo e data de publicação na visualização do calendário

Atribua responsáveis, defina dependências e acompanhe o status

Filtre por plataforma ou campanha para visualizar melhor os recursos

✨ Ideal para: gerentes de redes sociais, profissionais de marketing de conteúdo e equipes digitais que gerenciam grandes volumes de conteúdo em redes sociais.

2. Modelo de calendário editorial do Asana

via Asana

Você gerencia blogs, boletins informativos, vídeos ou artigos multicanais? O modelo de calendário editorial do Asana é um calendário de conteúdo gratuito projetado para organizar e acompanhar o conteúdo em todas as etapas, desde a concepção até a publicação.

Os campos personalizados permitem que você marque cada tarefa por tipo de conteúdo, plataforma e status, enquanto a visualização do calendário permite que você visualize o que será publicado e quando. Você também pode atribuir tarefas para rascunho, edição e revisão, e colaborar facilmente entre as equipes de marketing, relações públicas e design.

De artigos longos a publicações curtas nas redes sociais, este calendário de conteúdo na Asana ajuda você a planejar com antecedência, acompanhar o progresso e gerenciar atualizações.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize ideias através das etapas de rascunho, edição, revisão e publicação

Marque o conteúdo por tipo, público e canal

Use as visualizações Calendário e Lista para identificar lacunas e equilibrar a carga de trabalho ao longo das semanas

✨ Ideal para: profissionais de marketing de conteúdo, equipes editoriais e líderes de marketing que gerenciam a criação de conteúdo multifuncional.

📖 Leia também: Principais ferramentas de IA para mídias sociais para profissionais de marketing

3. Modelo de calendário de marketing por e-mail da Asana

via Asana

Se sua equipe envia regularmente atualizações de produtos, e-mails de campanha ou boletins informativos, este modelo ajuda a organizar todas as mensagens e evitar sobreposições entre departamentos.

O modelo de calendário de marketing por e-mail da Asana oferece uma maneira estruturada de agendar datas de envio, atribuir tarefas e monitorar o progresso.

Com visualizações de projeto integradas, como Lista e Calendário, você pode gerenciar tudo, desde linhas de assunto e notas de testes A/B até ativos de conteúdo e listas de e-mail segmentadas. Você também pode usar integrações com ferramentas como Gmail, Outlook e Salesforce para otimizar a colaboração e eliminar prazos perdidos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Programe datas de envio, aprovações e tarefas de segmentação

Acompanhe linhas de assunto, ativos e testes A/B em um só lugar

Conecte a caixa de entrada e as integrações de CRM para agilizar a coordenação

✨ Ideal para: profissionais de marketing por e-mail, equipes de CRM e líderes de marketing que coordenam campanhas de e-mail com várias equipes.

👋🏾 Precisa de uma maneira melhor de gerenciar vários calendários? Unifique todos os seus fluxos de trabalho em uma única solução de calendário com tecnologia de IA:

4. Modelo de plano de projeto de design da Asana

via Asana

Se sua equipe criativa passa mais tempo buscando aprovações do que produzindo ativos, este modelo ajuda a simplificar o processo de design, desde o briefing até a entrega.

O modelo de plano de projeto de design da Asana estrutura seu trabalho em etapas claras: brainstorming, criação de ativos, revisões e aprovações, enquanto organiza arquivos, feedback e itens de ação em um espaço de trabalho compartilhado.

As visualizações de calendário e lista oferecem maneiras flexíveis de gerenciar cronogramas, enquanto integrações com ferramentas como o Figma garantem que os arquivos de design e o contexto do projeto permaneçam conectados. Além disso, este calendário de conteúdo no Asana também oferece suporte a dependências de tarefas, garantindo que nada avance sem as aprovações necessárias.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Estruture briefings, criação de ativos, revisões e aprovações

Use dependências e cronograma para desbloquear o trabalho

Anexe arquivos Figma e comentários às tarefas

✨ Ideal para: designers gráficos, equipes criativas e líderes de projetos que gerenciam entregas de design em várias etapas.

💡 Dica profissional: se você já teve dificuldade para se manter atualizado sobre as tendências do seu setor, o artigo Como usar a identificação de tendências (com exemplos) explica exatamente como identificar mudanças antecipadamente.

5. Modelo de estratégia de marketing do Asana

via Asana

O modelo de estratégia de marketing da Asana é uma estrutura gratuita baseada em projetos que ajuda as equipes a definir, implementar e acompanhar seu conteúdo.

Veja como: este modelo de estratégia de marketing de conteúdo divide sua estratégia de marketing em componentes estruturados, como objetivos de negócios, métricas-chave e iniciativas de marketing.

Você pode vincular a estratégia a projetos em andamento, definir cronogramas e manter as equipes de conteúdo, vendas e marketing de produto alinhadas.

Além disso, as integrações com o HubSpot, Salesforce e Google Workspace facilitam a criação de tarefas a partir de atualizações de CRM e o anexo de documentos relevantes.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Transforme objetivos em iniciativas, cronogramas e responsáveis.

Vincule projetos a métricas e campanhas para manter os relatórios vinculados às metas.

Incorpore documentos e atualizações de CRM nas tarefas.

✨ Ideal para: líderes de marketing, equipes de estratégia e gerentes de campanha que alinham metas entre conteúdo, vendas e marketing digital.

Planeje seu conteúdo, crie textos e muito mais com a IA do ClickUp.

6. Modelo de cronograma de projeto do Asana

via Asana

Se você estiver gerenciando um projeto complexo com várias partes móveis, o modelo de cronograma de projeto do Asana ajuda as equipes a dividir grandes iniciativas em etapas viáveis. Para garantir a responsabilidade, você obtém prazos e responsáveis claros.

Usando a visualização da linha do tempo e as dependências das tarefas, você pode criar um roteiro visual que conecta cada tarefa à seguinte. Os recursos de automação integrados permitem alterar datas e acionar atualizações quando as prioridades mudam.

Por fim, campos personalizados, regras e marcos mantêm sua equipe alinhada, enquanto integrações com Gmail, Outlook, Clockwise e Google Workspace trazem o agendamento para seus fluxos de trabalho diários.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Crie um roteiro visual com marcos e dependências.

Altere datas automaticamente com regras quando as prioridades mudarem.

Acompanhe proprietários, status e bloqueadores para garantir que os acompanhamentos sejam específicos e rápidos.

✨ Ideal para: gerentes de projeto, equipes de operações e líderes multifuncionais que gerenciam entregas detalhadas e urgentes.

💡 Dica profissional: Está se sentindo sobrecarregado com blogs, recursos e ideias de conteúdo espalhados? Como criar um banco de dados de conteúdo (com modelos) mostra como organizar tudo em um sistema escalável e pesquisável.

7. Modelo de solicitações criativas do Asana

via Asana

Se sua equipe criativa fica sobrecarregada com solicitações dispersas por e-mail, Slack e reuniões, o modelo de solicitações criativas da Asana traz estrutura e clareza ao processo de recebimento.

Em vez de coletar manualmente briefings dispersos, as equipes podem usar formulários integrados para capturar os requisitos criativos antecipadamente.

Enquanto isso, as regras de tarefas automatizam as transferências, e as integrações com o Figma e outras ferramentas mantêm os comentários e os recursos em um só lugar.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Receba solicitações por meio de formulários com campos obrigatórios para começar a trabalhar com todo o contexto.

Encaminhe automaticamente as tarefas para a equipe e o status certos, para que as transferências sejam feitas sem intervenção manual.

Acompanhe SLAs, ativos e aprovações em uma única fila.

✨ Ideal para: Líderes criativos, designers e equipes de conteúdo que gerenciam grandes volumes de solicitações recebidas em todos os departamentos.

📖 Leia também: As melhores ferramentas de gerenciamento de redes sociais para agências

Limitações do gerenciamento de projetos do Asana

O Asana é amplamente utilizado para o planejamento de conteúdo, mas, como qualquer plataforma, tem suas vantagens e desvantagens. Compreender essas limitações pode ajudar as equipes a decidir se o Asana atende às suas necessidades específicas ou se são necessárias alternativas ao Asana para preencher as lacunas.

O Asana não possui controle de tempo integrado, exigindo integrações de terceiros para monitorar as horas de trabalho ou a duração das tarefas.

Os novos usuários geralmente enfrentam uma curva de aprendizado devido ao volume de recursos e opções de personalização, o que pode parecer complicado no início.

Apenas um responsável é permitido por tarefa, o que limita a colaboração em responsabilidades compartilhadas e muitas vezes leva à duplicação de tarefas

A interface pode parecer complexa para necessidades básicas, especialmente quando projetos simples estão aninhados em muitas visualizações ou recursos

Embora o plano gratuito cubra as necessidades básicas, recursos avançados como a visualização da linha do tempo, campos personalizados e expansões do tamanho da equipe estão disponíveis apenas em planos com preços mais altos

💡 Dica profissional: está com dificuldades para equilibrar a expansão do conteúdo e a manutenção da alta qualidade? O blog Como automatizar a criação de conteúdo mostra como usar a IA para lidar com tarefas repetitivas, para que você possa se concentrar na estratégia, sem se esgotar.

Modelos alternativos do Asana

Se você encontrou limitações com o Asana, o ClickUp oferece soluções imediatas para muitas dessas questões. O software de calendário de conteúdo oferece acompanhamento de tempo integrado, vários responsáveis por tarefa e fluxos de trabalho mais flexíveis.

Aqui estão 15 modelos poderosos de calendário de conteúdo da ClickUp que ajudam as equipes a criar, organizar e acompanhar o conteúdo com mais eficiência:

1. Modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Gerencie o volume de conteúdo e a visibilidade da campanha ao mesmo tempo com o modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp

Digamos que sua equipe esteja planejando o lançamento de um produto, uma série de blogs para o terceiro trimestre e uma campanha de liderança inovadora no LinkedIn. Para garantir que você não perca os prazos, é necessário ver como esses fluxos de conteúdo se alinham ao longo das semanas sem precisar alternar entre painéis.

O modelo de calendário de conteúdo mensal do ClickUp oferece uma visualização consolidada do calendário que mapeia tudo de uma só vez.

Ele foi criado para planejamento de alto nível, permitindo que você acompanhe campanhas, coordene ativos e defina prazos realistas mês a mês. Com campos personalizados para tipo de conteúdo, data de publicação e membros da equipe designados, você pode evitar conflitos de programação e garantir que cada parte apoie sua estratégia mais ampla.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Veja todas as campanhas e publicações em um único calendário

Marque os itens por tipo, canal e proprietário para manter a capacidade mensal equilibrada

Arraste datas e atualize dependências automaticamente

✨ Ideal para: gerentes de conteúdo que coordenam vários fluxos de conteúdo em cronogramas mensais.

🎥 Aprenda a criar um fluxo de trabalho completo para produção de conteúdo com o ClickUp:

2. Modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha suas publicações, prazos e responsáveis pelas tarefas sincronizados ao longo de cada janela de sete dias usando o modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp

Se sua equipe de conteúdo trabalha em sprints semanais, por exemplo, publicando posts no blog todas as segundas-feiras, preparando posts nas redes sociais no meio da semana e revisando rascunhos de boletins informativos até sexta-feira, este modelo oferece o nível certo de controle.

O modelo de calendário semanal de conteúdo do ClickUp é ideal para equipes dinâmicas que precisam gerenciar cronogramas detalhados de publicação semana a semana sem se perder em planilhas.

Ele foi especialmente projetado para ajudar você a agrupar tarefas, coordenar campanhas de curto prazo e se ajustar rapidamente a mudanças de última hora.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Planeje um sprint de sete dias com status e responsáveis

Agrupe o trabalho por canal ou tema para evitar mudanças de contexto

Exiba as visualizações com prazo para hoje e vencidas para ajudar as reuniões diárias a se tornarem mais eficazes

✨ Ideal para: equipes de marketing que operam em sprints semanais ou gerenciam fluxos de trabalho de conteúdo recorrentes.

💡 Dica profissional: Gerenciar campanhas para vários clientes sem cometer erros? O artigo O que é gerenciamento de campanhas de marketing (com exemplos e modelos) mostra como otimizar seu processo, do planejamento à execução.

3. Modelo de lista de calendário de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Vários membros da equipe contribuem para uma única campanha? Garanta a visibilidade com o modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp

Se sua equipe prefere listas de verificação estruturadas em vez de quadros visuais e você precisa de uma maneira de agir rapidamente sem alternar entre visualizações, este modelo baseado em listas mantém tudo claro.

O modelo de lista de calendário de conteúdo do ClickUp é perfeito para profissionais de marketing de conteúdo que desejam uma maneira simples de planejar, programar e publicar conteúdo.

Além disso, ele oferece uma lista linear e classificável de tarefas de conteúdo — completa com datas de vencimento, responsáveis, status e canais — para que você possa gerenciar a produção de conteúdo como uma lista de tarefas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Gerencie uma lista classificável com datas de vencimento, status e canal

Filtre por responsável, estágio ou campanha para que o trabalho certo permaneça em destaque

Edite campos e datas em massa para facilitar as alterações na programação.

✨ Ideal para: coordenadores de conteúdo e profissionais de marketing independentes que preferem trabalhar com visualizações estruturadas e baseadas em listas.

4. Modelo de plano de conteúdo ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Relacione facilmente o conteúdo aos resultados comerciais com o modelo de plano de conteúdo do ClickUp.

Seu diretor de marketing acaba de solicitar um roteiro trimestral de conteúdo dividido por segmento de público, estágio do funil e canal de distribuição... até o final do dia.

Para fazer isso, você precisa do modelo de plano de conteúdo do ClickUp. Esse modelo oferece uma estrutura estratégica para organizar iniciativas de conteúdo por campanha, público e objetivo. Ele foi criado para ajudar você a acompanhar não apenas o que está sendo criado, mas também o motivo.

Com visualizações personalizadas para blogs, vídeos e conteúdo restrito, você pode atribuir tarefas, mapear prazos e monitorar o desempenho, mantendo suas mensagens alinhadas em todos os formatos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie iniciativas para o público, estágio do funil e metas.

Acompanhe briefings, recursos e prazos por iniciativa.

Analise o progresso com visualizações segmentadas.

✨ Ideal para: estrategistas de conteúdo que criam planos de conteúdo estruturados e segmentados para equipes orientadas para o desempenho.

👀 Curiosidade: o calendário mais antigo conhecido data de mais de 10.000 anos. Arqueólogos descobriram uma série de 12 covas na Escócia que se acredita terem sido usadas para acompanhar os meses lunares. Embora não seja exatamente um calendário de blog, isso mostra que nossa tendência de planejar datas é antiga.

5. Modelo de calendário de mídia social moderno do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Programe e saiba o que está funcionando em tempo real com o modelo de calendário de mídia social moderna do ClickUp.

Digamos que você esteja gerenciando três contas de marca, preparando conteúdo de lançamento para dois setores e atendendo a solicitações de promoção de última hora da equipe de vendas. Mas você também precisa manter suas publicações regulares consistentes no Instagram, LinkedIn e X.

O modelo de calendário de redes sociais moderno da ClickUp foi criado exatamente para esse nível de caos (leia-se: multitarefa).

Este modelo usa um único painel para designar todas as tarefas: organize publicações por plataforma, atribua responsáveis, acompanhe o desempenho em tempo real e alinhe as mensagens entre as campanhas.

Com visualizações de programação integradas, acompanhamento de metas e tags de desempenho, você pode permanecer ágil sem perder de vista a estratégia de longo prazo.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize publicações por plataforma com metas e tags.

Monitore os campos de desempenho ao lado das tarefas para que as otimizações sejam feitas em tempo hábil.

Coordene agendas de várias contas em um único quadro para manter o ritmo constante.

✨ Ideal para: gerentes de redes sociais que lidam com várias contas e campanhas e precisam de controle em tempo real e alinhamento entre canais.

💡 Dica profissional: Está com dificuldade para gerenciar campanhas, criadores e calendários de conteúdo ao mesmo tempo? O blog Gerenciamento de projetos de mídia social em 2025 detalha como executar projetos sociais de maneira mais suave e inteligente... passo a passo!

6. Modelo de programação de publicações em redes sociais do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Mantenha seu calendário de publicações organizado sem microgerenciar o processo usando o modelo de programação de publicações em redes sociais do ClickUp.

Seu gráfico está pronto, o texto foi aprovado, mas a equipe de vídeo ainda está editando e ninguém sabe ao certo qual postagem será publicada primeiro. Todos estão trabalhando, mas a sequência continua atrasada.

O modelo de programação de publicações em redes sociais do ClickUp resolve esse dilema, oferecendo à sua equipe uma programação centralizada onde todos os recursos, formatos e datas de publicação são claramente mapeados. Ele foi projetado para ajudar você a coordenar contribuições multifuncionais, redação, design e vídeo sem perder a visão geral.

Além disso, você pode acompanhar a prontidão de cada postagem e garantir que o tempo, a ordem e as mensagens permaneçam intactos em todos os canais.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Organize recursos, formatos e ordem de publicação para manter a sequência clara.

Acompanhe a preparação com listas de verificação e status para que nada seja enviado pela metade.

Sincronize tarefas entre equipes para que o texto, o design e o vídeo sejam criados em conjunto.

✨ Ideal para: equipes que gerenciam publicações em vários formatos que exigem coordenação entre conteúdo, design e mídia.

📖 Leia também: Modelos gratuitos para redação de conteúdo para uma criação mais rápida

7. Modelo de plano de conteúdo de mídia social ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje com antecedência e coordene entre equipes para obter uma voz consistente em todos os canais com o modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Um dos erros mais comuns que as equipes de mídia social cometem é publicar sem uma estrutura clara.

É assim que fica: lançar uma campanha em que o teaser do Instagram é publicado com uma semana de atraso, o tópico do Twitter nunca é publicado e a chamada à ação varia entre as plataformas. Esse cenário muitas vezes deixa sua mensagem fragmentada e esquecível.

O modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp ajuda a evitar isso, oferecendo às equipes um espaço centralizado para mapear o conteúdo específico da plataforma vinculado a objetivos claros.

Você pode até mesmo planejar cada postagem com mensagens consistentes, designar proprietários de conteúdo e programar tudo com antecedência com este modelo de planejamento de mídia.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Defina os temas da campanha e as variações da plataforma

Atribua responsáveis e datas por postagem para acompanhar a responsabilidade

Visualize o calendário e a lista lado a lado para manter a estratégia e a execução interligadas

✨ Ideal para: equipes de mídia social que gerenciam campanhas em várias plataformas que exigem coordenação rigorosa e consistência nas mensagens.

👀 Curiosidade: A palavra “calendário” vem dos registros fiscais romanos. A palavra latina calendae referia-se ao primeiro dia do mês, quando as dívidas eram pagas e os livros contábeis eram fechados.

8. Modelo de calendário editorial do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Ajude as equipes a se manterem responsáveis, mesmo ao gerenciar planos editoriais de longo prazo, com o modelo de calendário editorial do ClickUp

Ao contrário dos calendários de conteúdo básicos, que se limitam às datas de publicação, este modelo oferece visibilidade de todo o processo editorial, desde a concepção da ideia até a aprovação final.

O modelo de calendário editorial do ClickUp foi criado para equipes que gerenciam conteúdo em vários formatos, incluindo blogs, e-mails e campanhas.

Além disso, o documento possui espaços dedicados para resumos de conteúdo, prazos, responsáveis e ciclos de revisão, para que cada parte receba a atenção necessária antes de ser publicada.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Gerencie ideias por meio de briefings, rascunhos, revisões e publicações

Acompanhe proprietários, prazos e bloqueadores

Use o calendário para equilibrar projetos de longo prazo e resultados rápidos

✨ Ideal para: equipes editoriais que lidam com blogs, boletins informativos e conteúdo multicanal com várias camadas de revisão.

📖 Leia também: Os melhores modelos gratuitos de mídia social para publicações, campanhas e conteúdo

9. Modelo de calendário editorial do ClickUp Blog

Obtenha um modelo gratuito Aproveite um sistema estruturado para debater ideias, atribuir tarefas, escrever, revisar e publicar conteúdo de blog com o modelo de calendário editorial do ClickUp Blog

Quando seu blog é um canal de tráfego importante que impulsiona o SEO, a liderança inovadora e as campanhas relacionadas, você precisa de mais do que notas adesivas ou uma tabela do Notion.

Este modelo foi criado especificamente para equipes de blog que tratam a publicação como um processo, e não como uma correria.

O modelo de calendário editorial do blog ClickUp oferece visibilidade total do status de cada postagem, do redator designado e dos prazos, ao mesmo tempo em que revela lacunas em seu pipeline antes que elas se tornem problemas. Com acesso ao calendário ClickUp, você pode organizar as postagens do blog por tópico, estágio do funil ou tipo de conteúdo e definir prazos realistas.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Marque as publicações por tópico, foco em SEO e estágio do funil

Atribua prazos a redatores e revisores para manter a produtividade previsível

Visualize o pipeline no Calendário ou na Lista para identificar gargalos antecipadamente

✨ Ideal para: editores de blogs, profissionais de marketing de conteúdo e escritores independentes que desejam ter controle total sobre a programação de publicação de seus blogs.

10. Modelo de calendário de podcasts do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Colabora com uma equipe de produção distribuída? Mantenha-se atualizado com o modelo de calendário de podcasts do ClickUp

O modelo de calendário de podcasts do ClickUp transforma a produção de podcasts em um processo repetível e organizado.

Veja como: da concepção à promoção, este modelo oferece às equipes um local centralizado para gerenciar tarefas, atribuir funções e visualizar prazos. Ele permite planejar os próximos episódios, atribuir tarefas a editores e apresentadores e definir prazos para gravação e publicação.

Além disso, com as visualizações de calendário e lista, você pode acompanhar cada etapa da produção, garantir que a logística dos convidados seja tratada e manter um cronograma de publicação consistente.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Planeje episódios com tarefas para agendamento, gravação, edição e promoção

Acompanhe a logística e os recursos dos convidados em um só lugar

Programe lançamentos no calendário

✨ Ideal para: equipes de podcast e criadores individuais que precisam de um fluxo de trabalho estruturado para manter os episódios organizados e dentro do cronograma.

11. Modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe redatores, editores e partes interessadas em torno dos objetivos da campanha usando o modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp

Uma estrutura editorial clara geralmente distingue uma estratégia de conteúdo orientada para resultados de publicações dispersas em blogs.

O modelo de calendário editorial de marketing de conteúdo do ClickUp foi criado para equipes de marketing que precisam de visibilidade total sobre o que está sendo criado, por que é importante e quando será publicado.

O modelo ajuda a alinhar redatores, editores e partes interessadas em torno dos objetivos da campanha, mapeando cada parte do conteúdo, desde o briefing até a promoção. Além disso, as equipes de marketing do ClickUp desfrutam de acompanhamento de tarefas integrado, atribuição de funções e gerenciamento de prazos para cada fase da produção.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Alinhe o conteúdo às metas da campanha e aos KPIs

Coordene com redatores, designers e partes interessadas

Relate o status por campanha ou formato

✨ Ideal para: equipes de marketing de conteúdo que gerenciam campanhas longas e multiformato com prazos rigorosos e metas estratégicas.

12. Modelo de calendário promocional do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Tenha uma visão clara das iniciativas futuras com o modelo de calendário promocional do ClickUp

Seu calendário do quarto trimestre inclui uma promoção de fim de ano, um lançamento na Black Friday e um pacote de fim de ano. Cada uma dessas categorias pertence a equipes diferentes, com cronogramas que se sobrepõem.

Sem um calendário centralizado, você corre o risco de causar fadiga promocional, confusão interna ou, pior ainda, publicar mensagens conflitantes.

O modelo de calendário promocional do ClickUp foi criado para evitar isso. Esse modelo oferece à sua equipe uma única fonte de informações para programar, organizar e acompanhar todas as promoções. Você pode mapear campanhas por linha de produtos, designar responsáveis e marcar dependências multifuncionais para evitar conflitos.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Centralize as promoções por linha de produtos e canal

Marque dependências entre equipes para manter uma sequência realista

Compartilhe uma única visualização promocional para que as mensagens permaneçam consistentes em todos os lugares

✨ Ideal para: equipes de marketing e de produtos que gerenciam promoções sobrepostas entre canais e departamentos.

13. Modelo de calendário de publicações do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Aumente a produção sem sacrificar o sono com o modelo de calendário de publicações do ClickUp

Quando seu público vê um fluxo constante de conteúdo relevante e oportuno, ele começa a confiar na sua marca. É por isso que a consistência é essencial para construir confiança a longo prazo.

O modelo de calendário de publicações do ClickUp ajuda você a manter essa consistência, oferecendo à sua equipe um sistema claro e centralizado para gerenciar todas as publicações do blog, atualizações nas redes sociais e anúncios.

Em vez de se afogar em prazos em diferentes ferramentas ou canais, você pode obter visibilidade sobre o que está programado, o que está em revisão e o que está atrasado para manter um ritmo de publicação confiável.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Acompanhe itens agendados, em revisão e atrasados

Agrupe por canal ou proprietário para deixar clara a cobertura e a capacidade

Use tarefas recorrentes para um sistema baseado em séries para garantir a consistência

✨ Ideal para: equipes de marketing e conteúdo comprometidas em construir a confiança do público por meio de publicações oportunas e organizadas.

14. Modelo de calendário de campanhas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Coordene vários pontos de contato entre conteúdo, e-mail e anúncios de maneira simplificada com o modelo de calendário de campanha do ClickUp

O que diferencia este modelo é sua capacidade de conectar as metas da campanha com a execução tática, para que você não esteja apenas programando tarefas, mas também acompanhando o impacto.

O modelo de calendário de campanha do ClickUp foi criado para gerenciar campanhas multifásicas com partes móveis entre equipes.

Esteja você lançando um produto ou realizando uma campanha de geração de leads, este modelo de plano de marketing permite mapear cronogramas, atribuir tarefas multifuncionais e visualizar dependências para garantir que as campanhas permaneçam alinhadas desde o início até a entrega.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Mapeie fases, marcos e dependências para manter todo o arco visível

Atribua tarefas multifuncionais com datas para que a execução siga o plano

Monitore os campos de impacto ao lado das tarefas para manter as decisões vinculadas às metas

✨ Ideal para: equipes de marketing que gerenciam cronogramas de campanhas de alto nível com vários colaboradores e entregas.

15. Modelo de dimensionamento da produção de conteúdo do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha visibilidade total de todas as etapas da produção com o modelo de dimensionamento da produção de conteúdo do ClickUp

Dimensionar o conteúdo pode parecer atraente, mas pode se tornar algo exaustivo quando você precisa gerenciar dezenas de briefings, rascunhos de URLs, status de CMS e cronogramas de publicação em várias ferramentas.

O modelo de dimensionamento da produção de conteúdo do ClickUp foi criado para equipes de alto rendimento que precisam agir rapidamente sem comprometer a qualidade.

Ele centraliza a criação de backlogs, a atribuição de tarefas e os cronogramas de produção em um único espaço de trabalho. Além disso, você obtém visualizações da produção mensal, da responsabilidade pelas tarefas e links para rascunhos em tempo real.

🌻 Veja por que você vai gostar deste modelo

Padronize briefings, status e listas de verificação

Acompanhe o volume mensal e a propriedade

Exiba links de rascunhos e status do CMS

✨ Ideal para: equipes de marketing e conteúdo que produzem grandes volumes de conteúdo em vários canais e precisam de estrutura sem perder velocidade.

ClickUp e contagem regressiva para a consistência do conteúdo

Começamos dizendo que os calendários de conteúdo são essenciais para o planejamento, mas eles são mais do que isso. Os modelos eliminam as suposições, oferecendo estruturas prontas para uso, para que sua equipe gaste menos tempo organizando.

Embora os modelos do Asana ofereçam um bom ponto de partida, as equipes muitas vezes atingem um limite quando os fluxos de trabalho exigem mais flexibilidade, automação ou visibilidade multifuncional. É aí que o ClickUp entra em cena.

O ClickUp é um mecanismo completo de fluxo de trabalho com estrutura, visualizações e modelos para dar suporte a todos os tipos de projetos de conteúdo, desde e-mails de integração até lançamentos de campanhas.

Como disse Alexis Valentin, diretor de Desenvolvimento de Negócios Globais da Pigment:

Com o ClickUp, reduzimos o tempo necessário para distribuir tarefas e executá-las de alguns dias para algumas horas. Agora, as pessoas sabem quais tarefas estão pendentes para sua integração e o que precisam fazer — o que seria um pesadelo tentar organizar por e-mail. Graças aos modelos, os gerentes estão a um clique de distância de criar painéis de integração para cada novo colaborador. Uma grande mudança.

Com o ClickUp, reduzimos o tempo necessário para distribuir tarefas e executá-las de alguns dias para algumas horas. Agora, as pessoas sabem quais tarefas estão pendentes para sua integração e o que precisam fazer — o que seria um pesadelo tentar organizar por e-mail. Graças aos modelos, os gerentes estão a um clique de distância de criar painéis de integração para cada novo colaborador. Uma grande mudança.

Dê à sua equipe as ferramentas necessárias para se manter atualizada inscrevendo-se hoje mesmo no ClickUp!