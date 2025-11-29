Modelos gratuitos de painel do cliente para simplificar os relatórios e o acompanhamento do projeto

No mundo acelerado de hoje, oferecer visibilidade em tempo real aos clientes não é apenas algo bom de se ter — é uma necessidade.

Para agências, freelancers e equipes que lidam diretamente com clientes, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade. Você precisa apresentar um panorama completo — desde métricas de vendas e progresso do projeto até o desempenho da campanha — sem sobrecarregar seus clientes.

É aí que entram os painéis de relatórios para clientes e os modelos de painel criados especificamente para esse fim. Ao agregar várias fontes de dados em uma única visualização unificada, os modelos de painel do cliente fornecem um local centralizado para acompanhar as principais métricas, otimizar a comunicação e promover a confiança.

Vamos explorar alguns modelos gratuitos e personalizáveis do ClickUp para relatórios de clientes.

Modelos de painel do cliente em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos melhores modelos gratuitos de painéis de controle e relatórios para clientes:

O que são modelos de painéis do cliente?

Os modelos de painel do cliente são layouts pré-construídos e personalizáveis que exibem os principais dados do cliente — como desempenho financeiro, fluxo de caixa, desempenho de vendas e métricas do projeto — em uma única visualização organizada. Eles extraem informações de várias fontes de dados e as estruturam em gráficos, tabelas e KPIs para que as equipes possam criar rapidamente painéis de relatórios do cliente sem precisar começar do zero. Dessa forma, obtém-se insights acionáveis para tomar decisões baseadas em dados que melhoram diretamente o ROI.

Os modelos de painel do cliente são particularmente úteis para agências, freelancers e empresas que precisam gerenciar várias contas de clientes e organizar dados em um local centralizado.

O que torna um modelo de painel do cliente bom?

Um modelo de painel do cliente deve ser flexível o suficiente para suportar vários métodos de relatórios, permitindo que as partes interessadas entendam o que estão vendo sem precisar de explicações.

Procure modelos que permitam:

Organize as informações dos clientes em seções para projetos, finanças e desempenho.

Conecte-se e extraia dados automaticamente de ferramentas como Google Analytics, CRMs ou aplicativos financeiros.

Personalize os recursos visuais com gráficos, tabelas e quadros para tornar os dados complexos facilmente acessíveis.

Acompanhe com precisão os KPIs de impacto, como fluxo de caixa, taxa de conversão e progresso das vendas.

Compartilhe atualizações em tempo real com os clientes para que eles possam ver dados precisos e atualizados sem precisar atualizar manualmente.

Modelos de painel do cliente

O gerenciamento de clientes não deve parecer um trabalho de detetive. Quando os detalhes do projeto estão espalhados por várias plataformas e ferramentas, você perde tempo procurando informações em vez de realmente agregar valor. Isso é frequentemente chamado de dispersão de trabalho.

O ClickUp resolve isso como o primeiro espaço de trabalho de IA convergente do mundo.

Os painéis do ClickUp reúnem tudo — cronogramas de projetos, entregas, orçamentos e métricas de progresso — em uma única visualização que é atualizada em tempo real. É assim que o ClickUp também funciona como um excelente software de CRM.

Isso elimina todas as formas de dispersão do trabalho, fornecendo 100% do contexto e um único local para que pessoas e agentes trabalhem juntos.

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos de painéis personalizáveis que são fáceis de integrar ao seu processo de relatórios semanais ou mensais. Vamos explorá-los juntos.

1. Modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe marcos, riscos e orçamentos em tempo real com o modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp.

O modelo de painel de gerenciamento de projetos da ClickUp permite que gerentes de projeto e equipes visualizem e executem tarefas do projeto com visibilidade completa de cronogramas, custos e riscos.

Os painéis do ClickUp obtêm automaticamente detalhes dos espaços e listas do seu projeto, fornecendo informações sobre tudo, desde o progresso até o desempenho. Com uma variedade de widgets, você pode personalizar seu painel da maneira que desejar: barras de progresso para taxas de conclusão, gráficos de linha para tendências, gráficos de pizza para contribuições individuais, widgets de carga de trabalho para alocação de recursos e muito mais.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Obtenha um cronograma visual das atividades do projeto, onde você pode ajustar facilmente as datas e durações das tarefas arrastando os itens na visualização Gantt

Acompanhe o progresso automaticamente com campos baseados em fórmulas para Duração e Orçamento restante, eliminando cálculos manuais.

Refine e reequilibre as cargas de trabalho com a visualização de planejamento de capacidade e veja se os membros da equipe estão com carga de trabalho insuficiente ou excessiva.

📌 Ideal para: gerentes de projeto e líderes de equipe nas áreas de construção, TI, marketing ou operações que precisam de um software de painel para monitorar custos, dependências e capacidade da equipe.

📮 Insight do ClickUp: 31% dos gerentes preferem painéis visuais. Outros preferem gráficos de Gantt, painéis ou visualizações de recursos. Mas a maioria das ferramentas obriga você a escolher uma opção. Se a visualização não corresponder à sua maneira de pensar, ela se tornará apenas mais um obstáculo. Com o ClickUp, você não precisa escolher. Alterne entre gráficos de Gantt com inteligência artificial, quadros Kanban, painéis ou visualização da carga de trabalho com um único clique. E com o ClickUp AI, você pode gerar automaticamente visualizações ou resumos personalizados com base em quem está visualizando, seja você, um executivo ou seu designer. 💫 Resultados reais: a CEMEX acelerou o lançamento de produtos em 15% e reduziu os atrasos na comunicação de 24 horas para segundos usando o ClickUp.

2. Modelo de relatório analítico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha o modelo de relatório analítico da ClickUp para transformar dados brutos em resumos visuais claros com referências e tendências.

O modelo de relatório analítico da ClickUp oferece um roteiro claro para estruturar painéis de relatórios para clientes. Em vez de começar com uma página em branco, você obtém seções pré-construídas para uma visão geral dos dados, dependendo das métricas que deseja relatar.

Por exemplo, você pode criar um portal do cliente para demonstrar a eficiência do site, destacando tipos de sessão, visitas à página, conversões, transações e outros KPIs. Você pode inserir números, carregar vários tipos de gráficos ou imagens relevantes para exibir o progresso ou o resultado da execução da estratégia.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Apresente as análises como um relato mensal, passando dos dados do público para as informações sobre receitas.

Adicione contexto ao lado dos gráficos com sugestões para comparações, tendências e conclusões que tornam os relatórios prontos para os clientes.

Transforme análises brutas em resumos acionáveis usando seções prontas para Tráfego, Engajamento, Vendas e Transações que os clientes podem analisar em poucos minutos.

📌 Ideal para: Agências, freelancers e analistas internos que desejam usar um modelo de relatório pronto para uso para visualizar informações essenciais sobre os clientes.

3. Modelo de relatório de marketing digital da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de relatório de marketing digital da ClickUp para destacar o tráfego, as conversões e o ROI em todas as campanhas.

O modelo de relatório de marketing digital da ClickUp oferece às equipes de marketing um formato de relatório pronto para uso para acompanhar campanhas, desempenho e ROI.

Ele também oferece um alto nível de personalização para organizar as metas da campanha, as principais métricas e muito mais em um único documento limpo e visualmente atraente. Cada bloco é editável, permitindo que você adicione detalhes da campanha, envie imagens, destaque as principais métricas e forneça informações de contato.

Veja por que você vai adorar este modelo

Edite seções pré-criadas para campanhas, KPIs e resultados sem precisar criar relatórios do zero.

Use espaços reservados para gráficos e recursos visuais para simplificar a narrativa dos dados.

Personalize os elementos da marca (logotipo, cores, informações de contato) para tornar os relatórios consistentes.

📌 Ideal para: Agências, freelancers e analistas internos que desejam usar um modelo de relatório pronto para uso para visualizar informações essenciais sobre os clientes.

⏱️ Dicas para economizar tempo: Combine insights: junte métricas de vendas, marketing e desempenho financeiro em um único painel para ter uma visão completa sem precisar trocar de aba.

Automatize a coleta de dados: vincule os campos do CRM diretamente ao seu painel para que os dados sejam atualizados automaticamente em tempo real.

Reutilize, não recrie: salve seus melhores exemplos de painéis como modelos e use-os novamente para novos clientes ou projetos.

4. Modelo de relatório de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Avalie os resultados da campanha, o impacto no pipeline e as prioridades futuras com o modelo de relatório de marketing da ClickUp.

Para equipes de marketing, o modelo de relatório de marketing da ClickUp ajuda a consolidar análises de campanhas, desempenho de sites e mídias sociais e insights de clientes. Esse modelo tem seções dedicadas a campanhas, dados de e-mail, tráfego da web e conversões de clientes. Você pode adicionar recursos visuais e notas, mantendo as principais métricas à vista para que as partes interessadas possam ler.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Analise as estatísticas da campanha (anúncios, e-mails e redes sociais) com gráficos integrados para impressões, cliques e conversões.

Acompanhe métricas de sites e mídias sociais, como sessões, taxa de rejeição, crescimento de seguidores e outras métricas semelhantes.

Apresente leads e dados de clientes com visualizações claras de MQLs, SQLs e aquisição de novos clientes.

📌 Ideal para: gerentes e analistas de marketing que precisam de um modelo estruturado para apresentar resultados de campanhas, métricas de desempenho e oportunidades de crescimento sem perder tempo formatando relatórios.

5. Modelo de relatório de projeto ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de relatório de projeto da ClickUp para apresentar o progresso, os obstáculos e os próximos trabalhos às partes interessadas.

Quando você quiser capturar a saúde geral dos projetos em um documento estruturado e fácil de compartilhar, experimente o modelo de relatório de projeto da ClickUp. Ele tem seções para detalhes do projeto, status, destaques, riscos e trabalhos futuros, o que facilita a comunicação do progresso sem perder detalhes importantes.

Veja por que você vai adorar este modelo

Acompanhe o status do projeto com indicadores claros de desempenho em termos de execução, orçamento, prazos e qualidade.

Adicione destaques e realizações para registrar conquistas juntamente com resultados mensuráveis.

Registre riscos e obstáculos com os responsáveis e planos de ação para garantir a responsabilidade.

📌 Ideal para: gerentes de projeto e líderes de equipe que precisam apresentar atualizações do projeto de forma clara à liderança, aos clientes ou às partes interessadas multifuncionais, sem perder horas formatando relatórios.

6. Modelo de relatório de vendas do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha o modelo de relatório de vendas do ClickUp para analisar a saúde do pipeline, as taxas de sucesso e previsões precisas em um piscar de olhos.

O modelo de relatório de vendas da ClickUp ajuda os gerentes e equipes de vendas a acompanhar atualizações e desempenho em tempo real ao longo de meses, trimestres e anos em uma visualização estruturada.

Com visualizações integradas, como relatórios anuais, mensais e trimestrais, além da visualização do quadro e cartões de IA, você pode alternar entre insights de nível macro e até mesmo detalhamentos específicos. Além disso, campos personalizados, como valor real das vendas, projeção de vendas, realização de vendas e região, facilitam a filtragem e a comparação das tendências de desempenho.

Veja por que você vai adorar este modelo:

Alterne entre relatórios de vendas anuais, mensais ou trimestrais sem precisar recriar layouts.

Acompanhe o desempenho da receita com campos personalizados para dados reais, projeções e porcentagem de realização.

Use as visualizações Quadro e Painel para acessar e visualizar a saúde do pipeline, juntamente com as tendências regionais.

📌 Ideal para: gerentes de vendas, líderes regionais e equipes de operações de receita que precisam de um sistema de fácil visualização para monitorar metas de vendas, acompanhar tendências de desempenho e gerar relatórios em diferentes períodos de tempo.

7. Modelo de relatório semanal de status da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de relatório semanal da ClickUp para registrar conquistas, prioridades e obstáculos semanais sem precisar enviar e-mails longos.

O modelo de relatório semanal de status da ClickUp oferece às equipes uma maneira confiável de comunicar o progresso, destacar conquistas e sinalizar o que precisa de atenção em um único lugar. Ele reúne as principais atualizações — desde tarefas concluídas e marcos futuros até obstáculos e áreas de risco — em um relatório estruturado. Assim, os clientes recebem um panorama direto da saúde do projeto, sem explicações adicionais. Veja por que você vai gostar deste modelo:

Divida as atividades por tarefa, responsável e status para obter visibilidade rápida.

Registre as realizações semanais em um único lugar para poder avançar de um marco para o próximo com clareza.

Ajude as partes interessadas a ver o que foi feito e o que está por vir, com links para as tarefas relacionadas quando necessário.

📌 Ideal para: gerentes de projeto, equipes de atendimento ao cliente e equipes multifuncionais que precisam de atualizações semanais consistentes para executivos, patrocinadores e clientes.

8. Modelo de relatório de status de vários projetos da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Obtenha o modelo de relatório de status de vários projetos da ClickUp para obter visibilidade em nível de portfólio sobre a saúde, os custos e os cronogramas do projeto.

O modelo de relatório de status de vários projetos da ClickUp é ideal para fornecer aos gerentes uma visão geral de todos os projetos em andamento em um único lugar. Você pode navegar por vários projetos em um único painel de portfólio de projetos e obter uma análise detalhada das entregas, riscos, custos e métricas de qualidade de cada um.

Existem marcadores de status em termos de integridade do projeto (status: íntegro, em risco, fora do prazo), para que sua equipe saiba para onde as coisas estão indo.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Destaque o desempenho relativo (por exemplo, o Projeto A está adiantado, o Projeto B está atrasado).

Verifique se há dependências quando os projetos tiverem recursos compartilhados ou cronogramas conflitantes.

Preencha os valores estimados e reais na tabela de custos e use o orçamento restante para mostrar os gastos acima ou abaixo do previsto.

📌 Ideal para: PMOs, gerentes de programa/portfólio, líderes de agências ou entrega e equipes de operações que supervisionam vários projetos com necessidade de cronogramas prontos para a diretoria.

9. Modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp para transformar atualizações mensais em ações atribuídas com responsáveis e prazos.

Procurando um ponto de partida para relatórios de alto nível? O modelo de relatório mensal de status de negócios da ClickUp permite que gerentes e equipes analisem o progresso de projetos, finanças, KPIs e metas. Você encontrará blocos prontos para edição para atualizações rápidas, trabalhos concluídos, tarefas futuras e desafios.

Personalize o modelo para incluir as métricas e categorias específicas que você deseja, como total de entregas, horas faturáveis, tarefas transferidas e itens de risco.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Transforme os destaques mensais em próximas etapas claras, atribuindo tarefas ou responsáveis.

Identifique instantaneamente alterações no escopo e entregas não realizadas com verificações sim/não integradas.

Adicione contexto com notas, comentários, responsáveis e prazos para manter a responsabilidade clara.

📌 Ideal para: Líderes operacionais, chefes de departamento e líderes de projeto que precisam de um painel de atualizações mensais conciso e repetível para executivos e partes interessadas multifuncionais.

10. Modelo de análise de mídias sociais da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os KPIs entre canais com painéis prontos para o cliente usando o modelo de análise de mídia social da ClickUp.

O modelo de análise de mídias sociais da ClickUp fornece uma visão geral completa para equipes de mídias sociais medirem KPIs em todos os canais de mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest e Snapchat.

Ele pode ser transformado em um painel de operações totalmente funcional com campos personalizados para referências, resultados almejados e resultados reais, permitindo que você veja onde as campanhas estão superando ou ficando aquém das expectativas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Compare o desempenho da campanha em todas as plataformas sem exportar dados para planilhas.

Agrupe os KPIs por responsável, tags ou prioridade para que a propriedade e a responsabilidade fiquem bem claras.

Use campos personalizados para referências, metas, resultados reais e planos de ação para ir além dos relatórios superficiais.

Alterne entre diferentes visualizações, como a visualização em lista ou tabela , para obter detalhamentos no nível da plataforma e comparações entre canais.

📌 Ideal para: gerentes de mídias sociais e equipes internas de marketing, além de agências que buscam relatórios multiplataforma com KPIs em tempo real e responsabilidades claras.

11. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de KPI do ClickUp para medir metas versus resultados e sinalizar proativamente métricas fora do caminho.

Com o modelo de KPI da ClickUp, é fácil acompanhar metas, linhas de base e resultados reais em um só lugar, para que você possa medir os KPIs em tempo real.

Use a lista Resumo para visualizar o status de todos os KPIs ou alterne para OKR departamental para revisar as conquistas de KPI por equipe. Há também os quadros de progresso e a visualização da linha do tempo, que permitem agrupar por status, responsável ou departamento. É uma ótima maneira de identificar lacunas de responsabilidade e conflitos de datas.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Defina uma automação no ClickUp como Quando o real < meta em 10% → defina o status como “Em risco” e @mencione o proprietário para intervir antes que as metas sejam perdidas.

Preencha a linha de base (valor atual ou média anterior) e a meta (o que você pretende atingir) para comparações significativas.

Metas do ClickUp para que o progresso seja agregado automaticamente ao acompanhamento de metas e Vincule os KPIs àspara que o progresso seja agregado automaticamente ao acompanhamento de metas e aos painéis executivos

📌 Ideal para: Líderes de operações, marketing, vendas, RH e PMO que precisam de um painel de KPI prático que suas equipes realmente usarão.

12. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company para comparar metas e resultados reais e acompanhar o andamento dos projetos.

O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company é o que você precisa para gerenciar fluxos de trabalho OKR de ponta a ponta. Use o formulário Envio de OKR (Construir → Configurações → Visualizar) para capturar solicitante, patrocinador, linha de base e meta e, em seguida, crie automaticamente tarefas OKR em sua lista de Objetivos com campos mapeados e proprietários definidos.

Use Todos os itens OKR relacionados para revisar e aprovar propostas em uma tabela, agendar check-ins no Calendário OKR e acompanhar o progresso nas visualizações Lista/Quadro com status e prioridade.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Padronize a recepção de OKRs com formulários de envio que criam tarefas instantaneamente em seu espaço de trabalho para um encaminhamento e revisão rápidos.

Aprove e implemente metas mais rapidamente filtrando Todos os itens OKR relacionados por Estágio de aprovação e atribuindo em massa proprietários, datas e prioridades.

Mantenha a entrega dentro do prazo com um Calendário OKR e o progresso calculado automaticamente (linha de base → meta → real) visível para líderes e equipes.

📌 Ideal para: Líderes de PMO/operações que implementam OKRs em toda a empresa e precisam de recebimento → aprovação → programação → acompanhamento em um único sistema.

13. Modelo de plano de ação para metas SMART da ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Use o modelo de plano de ação de metas SMART da ClickUp para definir metas estruturadas e mensuráveis e acompanhar a execução sem esforço.

Para equipes que precisam de um painel de trabalho para metas SMART que possam realmente cumprir, o modelo de plano de ação para metas SMART da ClickUp vem em seu socorro.

Use este modelo para acompanhar o progresso com campos personalizados, como “Taxa de conclusão” e “Saúde da meta”, registrar obstáculos e transformar objetivos-chave em marcos do ClickUp. Além disso, considere adicionar um calendário para agendar pontos de verificação ou um painel para visualizar tendências, de modo que o plano de ação permaneça visível sem a necessidade de verificações manuais com cada membro da equipe.

Veja por que você vai gostar deste modelo:

Arraste as metas pelas etapas SMART para realizar verificações semanais reais (sem necessidade de um deck de status separado).

Agrupe por Iniciativa de Meta ou Equipe Principal para ver quais fluxos de trabalho fazem a diferença.

Promova itens importantes para marcos e fixe uma visualização de calendário para reforçar a cadência das revisões.

📌 Ideal para: Gerentes e fundadores que precisam de um sistema simples e alinhado com o SMART para transformar metas em execuções rastreáveis.

