Métodos de relatórios de clientes: Descubra como criar relatórios convincentes para o cliente

O relatório de clientes é uma ferramenta indispensável na caixa de ferramentas de muitos profissionais. 🧰

Embora às vezes possa parecer uma tarefa árdua, os relatórios exigem tanto cuidado quanto o trabalho que você está fazendo para o cliente. Além de manter o cliente atualizado, os relatórios o ajudam a entender seu esforço e o valor que ele agrega aos negócios dele. Eles mantêm você e o cliente responsáveis e preservam o relacionamento entre vocês.

Para garantir que seus relatórios alcancem esses benefícios, você precisa seguir as práticas recomendadas para relatórios de clientes. Este artigo detalhará os principais elementos dos relatórios de clientes, abordará desafios comuns e oferecerá dicas para ajudar no processo de geração de relatórios. Ao final, você conhecerá todos os segredos para criar relatórios de clientes eficazes e fazê-lo com o mínimo de esforço.

Entendendo os relatórios de clientes Relatórios de clientes refere-se ao processo de atualizar os clientes sobre seu progresso em relação a metas predeterminadas. Os relatórios de clientes fornecem uma detalhe detalhado de seus serviços e o impacto deles nos negócios do cliente. Normalmente, eles incluem métricas como evidência do valor fornecido.

Fazer o trabalho para o cliente cliente ou consumidor

é apenas uma parte do trabalho. Você também precisa manter contato com eles para manter o relacionamento e garantir que estejam sempre na mesma página.

Em geral, a frequência dos relatórios de clientes varia entre as empresas. Ele pode ocorrer enquanto o trabalho está em andamento, bem como após a conclusão, para avaliar e analisar os resultados finais

No campo do marketing digital, um relatório de cliente serve para manter os clientes informados sobre:

Os métodos que você usou

O desempenho mais recente da campanha

A estratégia futura

Dependendo do escopo do projeto

o relatório do cliente pode ser amplo ou específico. Ele pode incluir insights do Google Analytics, como tráfego de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) e taxas de conversão de e-mail, mídia social

estatísticas de engajamento e gastos com anúncios pay-per-click (PPC).

Dica profissional: Usar uma ferramenta de automação e gerenciamento de projetos de alto nível, como ClickUp

pode simplificar a geração de relatórios de clientes, economizando seu tempo e esforço. 🤖

Aproveite o ClickUp e seu modelo de relatório de status do projeto para gerar relatórios abrangentes e atraentes para o cliente

O ClickUp pode ajudá-lo a planejar a execução de qualquer projeto, acompanhar o progresso, gerenciar relacionamentos com clientes

e, o mais importante, criar relatórios de clientes eficazes sem esforço.

A importância dos relatórios de clientes

Relatórios completos e regulares sobre os clientes são do interesse de todos. Seus principais benefícios incluem:

Transparência: O sigilo só é atraente se você for o James Bond. Quando se trata de trabalhar com clientes da vida real, ser transparente é uma obrigação parauma colaboração tranquila . Assim como o cliente deve ser claro quanto às suas necessidades e expectativas, você também deve ser claro quanto às suas habilidades, práticas e resultados. Com um relatório do cliente, não há dúvidas sobre quem é responsável pelo quê e quais são as próximas etapas

Como você foi contratado como prestador de serviços, é provável que o cliente não esteja muito familiarizado com o seu campo de trabalho. O relatório do cliente permite que ele entenda o que você faz e como isso o beneficia. Também os ajuda a justificar o investimento em seus serviços. Ao tornar acessíveis todos os dados relevantes, ele reduz a necessidade de chamadas, e-mails e reuniões Retenção de clientes: Ao fazer verificações regulares, tornar seu trabalho e seus resultados visíveis e educar os clientes, você incutirá confiança. Relatórios regulares permitem que seus relacionamentos floresçam, abrindo caminho para colaborações futuras. Quando o relacionamento entre a agência e o cliente é sólido, você pode usar os relatórios como uma oportunidade para aumentar as vendas, apontando as áreas de melhoria e oferecendo serviços que possam resolvê-las

Dica profissional: Precisa de um atalho para reter clientes? A Modelo de sucesso do cliente ClickUp

permite monitorar a integridade dos relacionamentos com seus clientes de forma granular. Você pode avaliar seu progresso e desempenho em cada projeto de cliente em um relance. Use os dados do modelo para criar relatórios mensais para cada cliente e reduzir a rotatividade de clientes.

Certifique-se de que as necessidades de cada cliente sejam atendidas com o Client Success Template do ClickUp

Componentes obrigatórios de um relatório de cliente que influenciam seu método de relatório

O método de relatório do cliente depende das informações que você deseja que o relatório cubra. A seguir, listaremos os principais elementos de um relatório de cliente e forneceremos alguns exemplos no contexto do marketing digital.

Adicionar uma visão geral do projeto

Normalmente, os relatórios de clientes começam com uma visão geral do projeto. Essa seção resume todos os dados e destaca os principais pontos do relatório para ajudar o leitor a processá-lo posteriormente.

Inclua referências e metas

Os benchmarks representam linhas de base com as quais você pode comparar seus resultados. Eles podem ser padrões do setor, bem como resultados anteriores que você ou empresas concorrentes alcançaram.

O objetivo não é apenas superar esses benchmarks - você também deve ter metas pelas quais se esforçar. Muitos relatórios incluem marcos para identificar eventos significativos que indicam que você está se aproximando da meta.

Para entender melhor o quadro, vamos rever nosso exemplo de marketing. Se você obteve um aumento de 10% no tráfego orgânico do site, esse será seu benchmark para o relatório a seguir. O objetivo de sua estratégia pode ser aumentar o tráfego em 30% no próximo trimestre. Um milestone poderia ser atingir um aumento de 15% até o final do segundo mês.

Dica profissional: Use Metas do ClickUp

para impulsionar seu plano de jogo em qualquer setor. Defina suas principais metas para o trimestre, estabeleça metas específicas e Marcos

e deixe que o ClickUp calcule automaticamente o progresso para você. 🧮

Defina metas e marcos para projetos de clientes e avalie o progresso rapidamente com o ClickUp Goals

Esclareça os KPIs e outras métricas

Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) são a base dos relatórios de seus clientes. Eles devem ser acordados bem antes de você começar a trabalhar no projeto do cliente. **Você usará os KPIs para determinar o quão perto você está de atingir as metas do cliente

Além dos KPIs, talvez você queira incluir métricas adicionais que sejam de valor para o cliente, mas que não sejam específicas das metas predeterminadas.

Quando se trata de marketing digital, ferramentas como Google Analytics, Semrush e Heap permitem que você colete dados e obtenha insights acionáveis para avaliar seus esforços de marketing. digital comum kPIs de marketing

e métricas incluem:

Leads qualificados de marketing ou vendasTaxa de conversão . Essas ferramentas permitem que eles consolidem todos os dados, apresentem as principais métricas de forma compreensível e criem um relatório de marketing interativo. Por exemplo, o Google Data Studio se integra perfeitamente a outras ferramentas do Google, o que o torna uma escolha comum para muitos profissionais de marketing.

Alguns softwares de relatórios de clientes oferecem funcionalidades de relatórios mais diversificadas em uma plataforma centralizada. Essas ferramentas permitem que você trabalhe com mais eficiência importando dados analíticos de outras plataformas de gerenciamento de clientes

garantindo que você não precise interromper o trabalho para alternar entre aplicativos durante a elaboração de relatórios. Vamos lhe contar um pequeno segredo: ClickUp é uma delas

Como o ClickUp ajuda em seu processo de geração de relatórios de clientes

Ao elaborar relatórios de clientes, aproveite os poderosos recursos do ClickUp em cada etapa do processo.

Crie um ClickUp Dashboard personalizado e gere relatórios de clientes eficazes sem esforço Dashboards do ClickUp

funcionam como seu centro de controle de missão, permitindo que você acompanhe o progresso e o desempenho em tempo real de todos os projetos do cliente. Você pode criar seu Dashboard personalizado ideal usando mais de 50 cartões (relatórios), incluindo:

Gráficos personalizados, como barra, linha e pizza

Progresso da tarefa

Carga de trabalho da equipe

Visão geral do status do projeto

Widgets externos incorporados

Use os filtros do Dashboard e do cartão para escolher exatamente o tipo de informação a ser exibida. Os filtros ajudam você a obter rapidamente dados mensais, semanais ou relatórios diários

.

A visualização do quadro do ClickUp oferece uma maneira visualmente atraente de ver todos os seus próximos trabalhos

Você pode gerenciar todos os seus trabalhos e dados dentro de Tarefas do ClickUp

. Crie tarefas, atribua-as, agende-as e adicione subtarefas e listas de verificação para torná-las mais gerenciáveis.

Altere a exibição do seu trabalho escolhendo entre várias opções de visualização Visualizações ClickUp

como, por exemplo Visualização do calendário

e Visualização da placa

. Para distribuir as tarefas de forma eficaz, avalie a capacidade da equipe usando Visualização da carga de trabalho do ClickUp

. Cada membro também pode registrar seu tempo no ClickUp

e contribuem para relatórios realistas. ⏱️

Além disso, O ClickUp pode automatizar muitas ações repetitivas

como atualizar o status do cliente ou enviar relatórios por e-mail, para economizar seu tempo e esforço. Você pode escolher entre 100 automações pré-criadas ou criar as suas próprias.

Com o ClickUp Automations, você pode ignorar todas as tarefas rotineiras e se concentrar no trabalho principal

A plataforma também funciona como um ferramenta de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

permitindo que você colete e organize todos os dados do cliente. O ClickUp pode ser sua única fonte de verdade, fornecendo todos os dados e ferramentas de que você precisa para conduzir seus negócios e garantir o sucesso do cliente

.

Práticas recomendadas de relatórios de clientes

Siga as práticas recomendadas de relatórios de clientes abaixo para se preparar para o sucesso:

1. Comunique-se abertamente desde o início

Não existe uma abordagem universal para os relatórios de clientes. Cada cliente é diferente e tem necessidades exclusivas.

Antes de concluir qualquer trabalho, você deve ter uma discussão completa com o cliente sobre suas necessidades. Você pode ter a expertise, mas o cliente conhece melhor o negócio dele. Você deve combinar esse conhecimento e identificar, de forma colaborativa, as metas e os KPIs mais importantes. Dessa forma, você saberá em que concentrar seu trabalho e seus relatórios. 🎯

2. Mantenha os relatórios curtos e simples

Pode ser tentador incluir o máximo de informações possível no relatório. Mais informações significam mais valor para o cliente, certo?

Não exatamente. Embora os relatórios dos clientes devam ser abrangentes, eles não devem ser longos, complicados e cansativos. 😫

Em vez disso, eles devem ser limpos, concisos e simpatizáveis. Elas devem oferecer um breve resumo do trabalho que você fez, dos resultados que obteve e do seu plano para o futuro. É por isso que as conversas iniciais com o cliente são cruciais. Elas permitem que você priorize as descobertas mais importantes e crie relatórios personalizados para o cliente.

3. Torne as informações facilmente digeríveis

Você deve evitar uma linguagem excessivamente técnica no relatório, a menos que o cliente a solicite especificamente. Algumas palavras e conceitos podem ser muito complicados para o cliente, mesmo que pareçam óbvios para você.

Seus relatórios devem transmitir as informações de forma direta e compreensível. Não basta apresentar os dados e encerrar o assunto - é preciso usar explicações contextuais para criar uma narrativa convincente que o cliente entenda.

Recursos visuais, como gráficos, permitem que você transmita seus pontos de vista com eficiência. Eles facilitam a compreensão dos dados por qualquer cliente e o aproveitamento deles para a tomada de decisões. 📊

4. Adote uma abordagem proativa

O relatório não deve ser complicado, mas ainda assim deve ser abrangente. Além de abordar as principais preocupações do cliente, você deve antecipar e responder às perguntas do cliente e apontar os possíveis problemas. ☝️

Se você achar que algumas mudanças são necessárias, não tenha receio de sugeri-las no relatório, certificando-se de apoiá-las com dados. A maioria dos clientes apreciará o esforço, mesmo que decidam não agir de acordo com suas recomendações.

5. Automatize o máximo de processos que você puder

Quando sua agência de marketing está apenas começando, as planilhas do Excel dão conta do recado. À medida que sua empresa cresce e você conquista mais clientes, as muitas limitações dos relatórios manuais dos clientes vêm à tona. 🌊

Para obter relatórios multicanais eficientes, você deve usar ferramentas de automação e de relatórios de clientes. Quanto mais do processo de geração de relatórios de clientes você puder automatizar, mais tempo você poderá economizar para trabalhos cruciais, como análise estratégica e otimização de campanhas.

Use o ClickUp para obter relatórios de clientes automatizados e eficazes

O relatório do cliente é um aspecto crucial do trabalho com os clientes, e é por isso que você deve fazê-lo com cuidado. Saiba exatamente o que o cliente precisa para criar relatórios concisos e eficazes. Além disso, você pode dividir as informações de forma simples e clara para evitar mal-entendidos e garantir que o cliente obtenha o valor pretendido com o relatório.

As ferramentas de automação e geração de relatórios, como o ClickUp, podem tornar o processo de geração de relatórios para o cliente mais rápido e suave. Registre-se gratuitamente

e comece a simplificar todos os aspectos do trabalho do cliente, inclusive os relatórios do cliente. 🌸