Modelos gratuitos de painéis de KPI para acompanhar o desempenho

O que diferencia as equipes de alto desempenho? Visibilidade em tempo real. 🔎

Do custo de aquisição de clientes à taxa de rotatividade, as informações em tempo real levam a decisões mais inteligentes e rápidas. Um modelo de painel de KPI reúne tudo isso. Chega de planilhas dispersas ou relatórios atrasados, basta acessar instantaneamente os dados que impulsionam o crescimento.

Acompanhe KPIs, lucros, fluxo de caixa e desempenho de marketing a partir de um painel elegante e centralizado.

Vamos explorar modelos de painéis de KPI profissionais, gratuitos e fáceis de personalizar, que ajudam você a acompanhar suas métricas, monitorar o desempenho dos negócios e impulsionar o crescimento.

🔍 Você sabia? O segredo para um ótimo KPI está na estrutura SMART. Assim como definir metas, seus indicadores-chave de desempenho devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado! Chega de métricas vagas — apenas insights precisos e quantificáveis!

O que são modelos de painel de KPI?

Um modelo de painel de KPI ajuda você a acompanhar e visualizar os principais indicadores de desempenho, como desempenho de vendas, custo de aquisição de clientes e margem de lucro líquido.

Com o modelo de painel de KPI certo, você pode:

Monitore as principais métricas em tempo real

Identifique tendências usando dados históricos

Tome decisões baseadas em dados com mais rapidez

Visualize o tráfego do site, as taxas de conversão e as taxas de resposta

Mantenha-se alinhado com as metas estratégicas em todos os departamentos

Melhore a eficiência operacional e a satisfação do cliente

Digamos que você esteja acompanhando os esforços de marketing, os gastos com publicidade e o retorno sobre o investimento em publicidade. Com um painel de KPI financeiro, você pode acompanhar os gastos, o valor médio dos pedidos e os novos clientes, sem precisar usar várias ferramentas diferentes.

O que torna um modelo de painel de KPI bom?

Um modelo de painel de KPI bem projetado ajuda sua equipe a tomar decisões informadas rapidamente. Ele fornece uma representação visual clara dos seus principais indicadores de desempenho, extrai dados de fontes confiáveis e oferece insights rápidos.

Veja o que procurar nos melhores modelos de painéis de KPI:

Acompanhamento de dados em tempo real: escolha um modelo que extraia dados de fontes em tempo real, permitindo decisões rápidas e baseadas em dados com escolha um modelo que extraia dados de fontes em tempo real, permitindo decisões rápidas e baseadas em dados com relatórios de KPI atualizados

Hierarquia visual clara: selecione um modelo de painel de KPI que priorize métricas essenciais, como taxas de conversão, valor da vida útil do cliente ou índice de recomendação líquido, usando gráficos, tabelas e quadros claros para facilitar a análise

Personalização para diferentes casos de uso: encontre um modelo que se adapte a diferentes equipes — seja de gerenciamento de projetos, recursos humanos ou marketing — para acompanhar os KPIs de gestão relevantes

Comparações de dados históricos: opte por um modelo que ajude as equipes a identificar tendências e padrões, exibindo dados históricos ao lado opte por um modelo que ajude as equipes a identificar tendências e padrões, exibindo dados históricos ao lado dos relatórios de KPI atuais

Alertas e gatilhos oportunos: escolha um modelo que permita definir notificações para alterações na taxa de rotatividade, satisfação do cliente ou margem de lucro para ajustes oportunos

Layout intuitivo: opte por um modelo de painel de KPI que garanta que os painéis sejam visualmente atraentes, intuitivos e responsivos em dispositivos móveis para melhorar a experiência do usuário e aumentar a adoção entre as equipes

Modelos de painel de KPI em resumo

Modelos de painel de KPI para visualizar seus dados

Aqui estão 11 modelos de painéis de KPI para ajudá-lo a aumentar a eficiência de custos, impulsionar o desempenho operacional e identificar oportunidades mais rapidamente:

1. Modelo de KPI do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe os KPIs e transforme os dados comerciais em ações mais inteligentes com o modelo de KPI do ClickUp

Acompanhar seus principais indicadores de desempenho não deve ser uma tarefa aleatória. Com o modelo de KPI do ClickUp, você obtém uma maneira simplificada e visual de gerenciar, monitorar e melhorar o desempenho das operações da sua empresa. Acompanhe o CAC, as conversões e as metas da equipe com clareza — ele mantém seus KPIs sob controle.

O modelo ajuda você a alinhar equipes, definir metas e focar no que realmente importa. Ele garante que você esteja sempre medindo as métricas certas e tomando decisões informadas e baseadas em dados.

Por que você vai adorar:

Identifique tendências facilmente com cronogramas de desempenho organizados

Mantenha-se no caminho certo monitorando os resultados reais em comparação com as metas

Tome decisões melhores com informações de desempenho em tempo real

🔑 Ideal para: Líderes de equipe, gerentes de marketing, diretores de operações e startups que precisam monitorar o desempenho, alinhar estratégias e impulsionar o crescimento em todas as funções de negócios.

➡️ Leia mais: Como criar um painel de portfólio de projetos para gerenciar projetos

2. Modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe cronogramas, tarefas e o progresso da equipe com o modelo de painel de gerenciamento de projetos ClickUp

Gerenciar projetos não precisa ser uma tarefa difícil. O modelo de painel de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece uma visão centralizada e em tempo real de todas as partes envolvidas — tarefas, prazos, recursos e progresso —, tudo em um só lugar.

Este modelo intuitivo de painel de gerenciamento de projetos ajuda você a se manter organizado, acompanhar o desempenho e colaborar com sua equipe de maneira eficiente. A melhor parte? Você terá uma representação visual do pipeline do seu projeto, permitindo decisões mais rápidas e fluxos de trabalho mais tranquilos.

Além disso, você pode usar os painéis do ClickUp para obter uma visão geral centralizada e em tempo real dos seus projetos. Esse recurso ajuda você a acompanhar facilmente os cronogramas, monitorar a carga de trabalho da equipe e identificar gargalos rapidamente.

Você pode personalizar widgets para visualizar métricas importantes, como o andamento das tarefas e a alocação de recursos, tomar decisões rápidas e baseadas em dados e manter todas as partes interessadas perfeitamente alinhadas.

Por que você vai adorar:

Monitore a carga de trabalho da equipe para gerenciar recursos de forma eficaz

Identifique gargalos e ajuste prioridades em tempo real

Permita a colaboração com atualizações e lembretes compartilhados

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe e PMOs nas áreas de tecnologia, construção, marketing ou operações que gerenciam projetos complexos, equipes distribuídas e entregas com prazos curtos.

3. Modelo de OKRs e metas da empresa ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Defina, alinhe e avalie as metas da empresa com o modelo de OKRs e metas da ClickUp Company

Acompanhar o desempenho da equipe é mais fácil quando todos entendem como seu trabalho se alinha às metas mais amplas da empresa. O modelo de OKRs e metas da ClickUp Company ajuda você a implementar a estrutura OKR em toda a organização, para que sua equipe de marketing, líderes de produto e pessoal de RH estejam todos trabalhando na mesma direção.

Use este modelo para definir objetivos de alto nível, atribuir resultados-chave mensuráveis e manter as equipes responsáveis com tarefas vinculadas e atualizações de progresso em tempo real.

🎥 Assista: Como gerenciar OKRs no ClickUp.

Por que você vai adorar:

Centralize os OKRs da empresa para promover clareza de cima para baixo em todas as equipes

Conecte o trabalho de cada equipe a resultados organizacionais mais amplos

Acompanhe os principais resultados usando métricas de desempenho mensuráveis e vinculadas a metas

Divida grandes objetivos em tarefas viáveis e acompanhe o progresso em um único lugar

🔑 Ideal para: Executivos, líderes de equipe e gerentes de operações que trabalham em empresas, startups de tecnologia ou em expansão e desejam alinhar equipes, impulsionar resultados e acompanhar as metas da empresa com clareza.

4. Modelo de OKRs do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme metas trimestrais em resultados mensuráveis com o modelo OKRs do ClickUp

O modelo OKRs do ClickUp ajuda você a transformar metas em resultados rastreáveis. Gerenciar objetivos individuais ou prioridades em toda a empresa traz estrutura à sua estratégia de definição de metas por meio de planejamento, acompanhamento e relatórios integrados.

O documento de alinhamento, a linha do tempo visual e os painéis de progresso mantêm as equipes focadas e adaptáveis. Você sempre saberá como estão as coisas, desde a definição de objetivos até a medição de resultados.

Por que você vai adorar:

Defina metas alinhadas entre indivíduos, equipes e toda a empresa

Planeje trimestres com eficiência usando documentos centralizados de planejamento de OKR

Mantenha todos responsáveis com o progresso das tarefas fácil de monitorar

🔑 Ideal para: Equipes de estratégia, chefes de departamento e gerentes de RH que desejam otimizar processos, alinhar metas organizacionais, melhorar a execução de metas e aumentar a transparência nos ciclos de planejamento trimestrais.

5. Modelo de estrutura OKR do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Alinhe metas e acompanhe o impacto com o modelo de estrutura OKR do ClickUp

Quando sua equipe está lidando com projetos de marketing, produtos e vendas, é fácil perder de vista os objetivos comuns. O modelo de estrutura OKR do ClickUp traz ordem ao caos, ajudando você a definir objetivos estratégicos, atribuir resultados mensuráveis e acompanhar a execução em um painel visual.

Pense nisso como um plano escalável para o sucesso do OKR, especialmente útil para startups em rápido crescimento ou equipes com prioridades sobrepostas.

Por que você vai adorar:

Use uma abordagem baseada em estrutura para esclarecer objetivos, resultados e tarefas

Visualize o progresso com painéis para verificações rápidas de status

Identifique obstáculos antecipadamente e adapte as metas com base em feedback em tempo real

🔑 Ideal para: Fundadores de startups, líderes de equipe e chefes de departamento que buscam melhorar o alinhamento, a execução de metas e a visibilidade estratégica entre equipes em ambientes de trabalho multifuncionais e dinâmicos.

📮 ClickUp Insight: 55% dos gerentes explicam o “porquê” por trás dos projetos, vinculando as tarefas a desafios ou metas maiores. Isso significa que 45% dos funcionários priorizam o processo em detrimento do objetivo, o que pode levar à falta de motivação e impulso entre os membros da equipe. Mesmo os funcionários de alto desempenho precisam ver a importância do seu trabalho e encontrar significado no que fazem. É hora de preencher a lacuna. Conecte tarefas individuais a metas e objetivos gerais no ClickUp. Use relacionamentos e dependências integrados para mostrar como cada esforço contribui para o panorama geral, tornando as tarefas mais significativas para todos em sua equipe. 💫 Resultados reais: a Cartoon Network utilizou os recursos de gerenciamento de mídias sociais do ClickUp para concluir a publicação de conteúdo quatro meses antes do previsto e gerenciar o dobro de canais sociais com a mesma equipe.

6. Modelo de metas SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Transforme ideias em ações para o sucesso com o modelo de metas SMART do ClickUp

Uma coisa é definir uma meta, outra é torná-la SMART. O modelo de metas SMART do ClickUp ajuda indivíduos e pequenas equipes a definir metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado, com prompts integrados para que a ambição não se perca nos detalhes.

O modelo de metas SMART é perfeito para programas de RH, desenvolvimento profissional e sprints de equipe. Ele mantém suas metas no caminho certo do início ao fim.

Por que você vai adorar:

Divida grandes ambições em tarefas específicas e mensuráveis

Esclareça o “porquê” e alinhe os objetivos com resultados comerciais mais amplos

Mantenha-se responsável com cronogramas e acompanhamento do progresso

🔑 Ideal para: Gerentes de projeto, líderes de equipe, freelancers e equipes de RH que desejam criar planos acionáveis, alinhar metas com a estratégia e aumentar a responsabilidade por objetivos pessoais e profissionais.

🧠 Curiosidade: O primeiro painel de dados da história pode surpreendê-lo. Ele é frequentemente atribuído a Florence Nightingale, em meados do século XIX! Ela usou diagramas de área polar (semelhantes a gráficos circulares) para representar visualmente as taxas de mortalidade na Guerra da Crimeia, influenciando fortemente as reformas sanitárias.

7. Modelo de plano de ação SMART do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Planeje suas metas e alcance todos os marcos com o modelo de plano de ação SMART da ClickUp

Depois que suas metas forem SMART, o modelo de plano de ação SMART Goal do ClickUp ajuda você a planejar o “como”. Defina cada etapa, atribua responsáveis e prazos e acompanhe cada marco. Você sempre saberá exatamente o que precisa ser feito a seguir — e quando.

Use este modelo para transformar estratégia em execução, especialmente ao gerenciar metas que exigem várias etapas ou colaboradores.

Por que você vai adorar:

Divida as metas em itens de ação com cronogramas claros e responsabilidades definidas

Atribua tarefas, defina prazos e visualize o progresso com listas de verificação

Adapte-se rapidamente com base no progresso ou no feedback das partes interessadas

Atribua prazos para garantir um progresso constante e a conclusão das tarefas

Ajuste os planos rapidamente com base no feedback ou nas mudanças nas necessidades

🔑 Ideal para: Profissionais, coaches, líderes de equipe e indivíduos orientados por metas que desejam planejar e executar metas SMART em crescimento pessoal, planejamento de negócios ou entrega de projetos.

➡️ Leia mais: KPIs e métricas de gerenciamento de produtos a serem acompanhados

8. Modelo de relatório analítico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Entenda as métricas de desempenho e impulsione o crescimento com o modelo de relatório analítico do ClickUp

O modelo de relatório analítico do ClickUp simplifica a geração de relatórios de dados, mantendo tudo organizado e prático. Seja para acompanhar vendas, engajamento ou produtividade da equipe, este modelo ajuda você a apresentar suas conclusões em um formato estruturado, visual e fácil de entender.

Desde a definição de KPIs até o compartilhamento de insights detalhados com as partes interessadas, você economizará tempo, reduzirá erros e sempre saberá em que pé está o seu negócio.

Por que você vai adorar:

Visualize os dados para descobrir padrões e oportunidades de crescimento

Organize relatórios e insights em um espaço de trabalho compartilhável

Colabore com as partes interessadas por meio de comentários e atualizações

🔑 Ideal para: equipes de marketing, analistas de negócios, gerentes de operações e executivos que precisam relatar, visualizar e agir com base em insights de dados importantes para impulsionar o desempenho em projetos ou departamentos.

➡️ Leia mais: Aprenda a acompanhar o progresso do projeto com os scorecards de KPI

9. Modelo de relatório de marketing digital ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Acompanhe o sucesso da campanha e tome decisões baseadas em dados com o modelo de relatório de marketing digital do ClickUp

O modelo de relatório de marketing digital do ClickUp ajuda você a esclarecer o desempenho da campanha sem confusão. Em vez de lidar com várias ferramentas e planilhas, você pode coletar, analisar e visualizar todas as suas métricas de marketing digital em um só lugar.

O modelo permite que você tome decisões baseadas em dados mais rapidamente, acompanhando os KPIs em todos os canais e apresentando insights em um formato visual e fácil de entender. Isso significa um marketing mais inovador com relatórios simplificados que alinham sua equipe e as partes interessadas.

Por que você vai adorar:

Visualize as métricas da campanha com gráficos e relatórios envolventes e perspicazes

Identifique tendências e áreas de melhoria para otimizar as estratégias de marketing

Colabore com seus colegas de equipe para interpretar as conclusões e definir os próximos passos

🔑 Ideal para: Gerentes de marketing, especialistas em SEO, agências digitais e equipes de conteúdo que desejam consolidar dados de marketing, acompanhar o ROI e melhorar estrategicamente o desempenho das campanhas.

💡 Dica profissional: use o ClickUp Brain para analisar seus relatórios de marketing instantaneamente. Basta inserir seus dados e o Brain pode resumir o desempenho, identificar os principais canais e destacar mudanças significativas nas métricas. Ele ajuda a identificar rapidamente tendências e anomalias, fornecendo insights cruciais para otimizar suas estratégias sem precisar pesquisar manualmente. O ClickUp Brain ajuda você a resumir relatórios e obter insights

10. Modelo de relatório de marketing do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Resuma, compartilhe e otimize sua estratégia de marketing com o modelo de relatório de marketing do ClickUp

O modelo de relatório de marketing do ClickUp oferece uma maneira mais inteligente de gerenciar, analisar e relatar seus esforços de marketing sem confusão. Ele reúne todos os dados da sua campanha em um único espaço centralizado para que você possa acompanhar facilmente os KPIs, medir o desempenho e criar relatórios impactantes.

O modelo economiza tempo, oferecendo automação e ferramentas visuais que simplificam todas as etapas da geração de relatórios. Isso significa que você pode se concentrar mais na estratégia e menos nas planilhas.

Por que você vai adorar:

Acompanhe as atividades de marketing e avalie o desempenho em todos os principais canais

Colabore com sua equipe para reunir conteúdo e insights em um único espaço

Documente o ROI e o desempenho do orçamento para validar o impacto do marketing

🔑 Ideal para: gerentes de marketing, estrategistas digitais, equipes de conteúdo e agências que precisam relatar os resultados das campanhas, analisar dados de marketing e tomar decisões rápidas e baseadas em dados para otimizar esforços futuros.

11. Modelo de OKR de marketing estratégico do ClickUp

Obtenha um modelo gratuito Crie estratégias de marketing focadas que alinhem metas, equipes e resultados mensuráveis com o modelo OKR de marketing estratégico do ClickUp

Criar uma estratégia de marketing poderosa não precisa ser uma tarefa hercúlea. Com o modelo OKR de marketing estratégico do ClickUp, você obtém uma estrutura clara e prática para alinhar seus esforços de marketing com objetivos comerciais mais amplos. Ele ajuda você a definir metas, identificar os canais certos e acompanhar o progresso em um espaço centralizado.

Este modelo ajuda você a planejar de forma mais inteligente e agir mais rapidamente, desde a definição de objetivos até o ajuste de táticas em tempo real. Você terá todas as ferramentas para executar um plano de marketing que parece ótimo no papel e entrega resultados.

Por que você vai adorar:

Defina metas de marketing claras e alinhadas com os objetivos comerciais mais amplos

Mapeie iniciativas de marketing para OKRs para melhorar a clareza estratégica

Planeje campanhas em vários canais com visibilidade multifuncional

Priorize iniciativas com base no impacto, custo e recursos disponíveis

🔑 Ideal para: Líderes de marketing, fundadores de startups, estrategistas de conteúdo e gerentes de marca que desejam estruturar sua estratégia, alinhar os esforços da equipe e impulsionar o desempenho com decisões baseadas em dados e acompanhamento consistente de OKRs.

💡 Dica profissional: Nunca confunda objetivos com resultados-chave! 🎯 Pense no seu objetivo como um sonho grande e ousado (como “Encantar nossos clientes”). Seus principais resultados são a prova mensurável de que você está alcançando esse objetivo (por exemplo, atingir um NPS de 70 ou reduzir a rotatividade de clientes para 5%). Mantenha-os separados e conquiste-os!

Painéis de KPI gratuitos no Excel, Google Sheets e Power BI

Embora o ClickUp ofereça uma plataforma robusta e completa para gerenciar e acompanhar KPIs em tempo real, muitas equipes ainda dependem de painéis baseados em planilhas ou ferramentas de BI para necessidades mais simples ou processos legados.

Aqui está uma comparação rápida das ferramentas gratuitas mais comuns para painéis de KPI:

Ferramenta Ideal para Principais recursos Limitações Excel Equipes financeiras, analistas, acompanhamento de projetos Tabelas dinâmicas, formatação condicional, visualizações de gráficos Atualizações manuais, problemas de controle de versão Google Sheets Equipes colaborativas, equipes remotas Acesso à nuvem, fórmulas, gráficos, integração com o Google Data Studio Automação limitada, problemas de desempenho com grandes volumes de dados Power BI (plano gratuito) Equipes com grande volume de dados que precisam de insights profundos Painéis visuais, modelagem de dados, filtros avançados Curva de aprendizado, recursos gratuitos limitados sem licença Pro

Se sua equipe precisa de automação, acompanhamento em tempo real e colaboração além das planilhas, considere usar os painéis do ClickUp para otimizar e dimensionar seus relatórios de KPI.

Exemplos de painéis de KPI por equipe

Nem todas as equipes medem o sucesso da mesma maneira. Um ótimo modelo de painel de KPI deve refletir as métricas específicas que impulsionam seu departamento.

Aqui está uma rápida análise das categorias comuns de KPI por equipe:

KPIs de marketing: acompanhe métricas como ROAS (retorno sobre o investimento em publicidade), tráfego do site, taxa de rejeição, custo por lead e taxas de conversão de leads para avaliar a eficácia da campanha

KPIs de vendas: concentre-se na taxa de fechamento, duração do ciclo de vendas, valor do pipeline, cumprimento de cotas e novas receitas para otimizar o desempenho e as previsões

KPIs financeiros: monitore a margem de lucro líquido, o fluxo de caixa, as despesas operacionais, a margem bruta e o custo de aquisição de clientes para manter a saúde financeira da empresa

KPIs de RH: use o tempo de contratação, a retenção de funcionários, a taxa de rotatividade, a taxa de conclusão de treinamentos e o eNPS (Net Promoter Score dos funcionários) para melhorar o crescimento e a satisfação da equipe

KPIs operacionais: monitore o tempo de ciclo, a taxa de atendimento, a pontualidade na entrega, as taxas de defeitos e a utilização da capacidade para maximizar a eficiência

💡 Dica profissional: personalizar seu painel de acordo com as prioridades de cada departamento não apenas aprimora os insights, mas também melhora a adoção, a responsabilidade e o alinhamento em toda a organização.

Acompanhe de forma mais inteligente, cresça mais rápido e atinja todos os KPIs com o ClickUp!

Seus KPIs são mais do que apenas números — eles são o coração da sua estratégia. No entanto, sem um sistema claro para acompanhá-los, as metas de desempenho podem se perder no caos.

É aí que entram esses poderosos modelos de painel de KPI da ClickUp! Eles ajudam você a visualizar o progresso, alinhar equipes e manter o foco no que realmente faz a diferença.

O ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, permite que gerentes de projeto, analistas e líderes de equipe acompanhem KPIs em tempo real, otimizem funis de vendas e melhorem a satisfação do cliente. Com automações, painéis, acompanhamento de metas e relatórios, tudo em um só lugar, sua equipe pode tomar decisões mais inteligentes e rápidas.

E a melhor parte? O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos personalizáveis para turbinar seu fluxo de trabalho.

✅ Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp para fazer com que cada métrica conte! 📊

Perguntas frequentes

Um modelo de painel de KPI é uma estrutura pré-construída para acompanhar e visualizar os principais indicadores de desempenho da sua equipe. Ele ajuda a centralizar dados, identificar tendências e tomar decisões mais rápidas e informadas.

Inclua apenas as métricas mais essenciais e acionáveis. Elas podem variar de acordo com o departamento, mas geralmente incluem receita, rotatividade, progresso das tarefas, taxas de conversão ou satisfação do cliente, dependendo dos objetivos da sua empresa.

Comece com seus objetivos e trabalhe retroativamente. Use a estrutura SMART para garantir que seus KPIs sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado.

O ClickUp é ideal para equipes, com um painel flexível e sem código, com atualizações em tempo real e automação. Outras ferramentas incluem Excel, Google Data Studio, Tableau e Power BI.

Sim! Com ferramentas como os painéis do ClickUp, você pode usar vários widgets e filtros para acompanhar metas, tarefas e métricas de diferentes equipes, tudo em uma única visualização centralizada.