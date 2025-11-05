As 11 melhores ferramentas de software de colaboração na área da saúde para 2025

Na área da saúde, a colaboração não se resume apenas ao trabalho em equipe — trata-se de economizar tempo, reduzir erros e, em última análise, melhorar os resultados dos pacientes. Mas quando equipes de atendimento, administradores e equipes de TI precisam lidar com dezenas de sistemas e canais de comunicação, até mesmo uma simples coordenação pode parecer um labirinto.

É aí que entra o software de colaboração na área da saúde.

Essas ferramentas reúnem todos — desde líderes clínicos até gerentes de consultórios — em uma única plataforma para compartilhar atualizações, acompanhar informações dos pacientes e otimizar os fluxos de trabalho.

Se você está tentando reduzir gargalos administrativos, melhorar a comunicação da equipe ou fortalecer a coordenação entre departamentos, o software certo pode ajudar a tornar isso realidade.

Nesta postagem do blog, analisamos algumas das melhores ferramentas com base em fluxos de trabalho clínicos reais para melhorar o atendimento ao paciente.

Vamos começar!

Visão geral dos melhores softwares de colaboração na área da saúde

Aqui está um rápido resumo das principais soluções de software de colaboração na área da saúde.

Ferramenta Ideal para Melhores recursos Preços ClickUp Coordenação unificada de cuidados e operações para equipes clínicas, de pesquisa e administrativas em ambientes em conformidade com a HIPAA. Gerenciamento de projetos em conformidade com a HIPAA com funções personalizadas, mensagens contextuais com o ClickUp Chat, SOPs e documentação compartilhadas via ClickUp Docs, coordenação inteligente de cuidados com o ClickUp Brain, agendamento em tempo real via AI Calendar, rastreamento de PHI em nível de tarefa com campos personalizados, visualizações centralizadas para fluxos de trabalho de pacientes e funcionários e listas de verificação de alta geradas por IA e referências do CDC. Gratuito para sempre; personalizações disponíveis para empresas. TigerConnect Mensagens clínicas e coordenação em tempo real para hospitais, médicos e equipes de resposta a emergências. Comunicação baseada em funções com equipes dinâmicas, integração do fluxo de trabalho de cuidados por meio de EHR e sistemas de monitoramento, mensagens móveis seguras com escalonamento automático e encaminhamento de alta urgência com alertas prioritários. Preços personalizados Sickbay Monitoramento em tempo real dos pacientes e acompanhamento de riscos para hospitais de pesquisa e sistemas de saúde com várias instalações. Plataforma de dados independente de fornecedores para análise de telemetria, análise de tendências históricas, colaboração remota em eventos clínicos e painéis de continuidade para várias unidades. Preços personalizados OceanMD Gerenciamento de encaminhamentos e interoperabilidade para redes de prestadores de serviços médicos com várias clínicas Encaminhamentos e consultas eletrônicas entre províncias, ferramentas automatizadas de agendamento e check-in, análises sobre tempos de espera e feedback dos pacientes, além de integração de prontuários eletrônicos em mais de 30 plataformas. Preços personalizados CareCloud Documentação, faturamento e fluxos de trabalho de prontuários eletrônicos (EHR) com tecnologia de IA para clínicas ambulatoriais e especializadas. Suporte cirrusAI para notas clínicas automatizadas, geração de recursos, chat assistente EHR, orientação de cuidados baseada em evidências e interoperabilidade certificada pela ONC com sistemas externos. Preços personalizados Microsoft Teams Comunicação segura e videoconferências para sistemas hospitalares e equipes de atendimento Chats em equipe em conformidade com a HIPAA, consultas por vídeo e agendamento de turnos via Microsoft Cloud, canais estruturados para especialidades e lançamentos contínuos de EHR com integração FHIR. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 5,25/mês por usuário. Slack Comunicação interna em conformidade com a HIPAA para equipes de pesquisa, pagadores e administrativas. Controle de acesso de nível empresarial, Workflow Builder para automação de processos de atendimento, Slack Connect para discussões entre organizações e suporte a DLP para uso seguro de arquivos e mensagens. Gratuito; planos pagos a partir de US$ 8,75/mês por usuário. Zoom para a área da saúde Consultas de telessaúde e rondas virtuais para clínicas e equipes de atendimento distribuídas Sessões de vídeo em conformidade com a HIPAA com acesso fácil para os pacientes, integração de EHR com ferramentas como MyChart, streaming de dispositivos durante consultas virtuais e Zoom Rooms para clínicas inteligentes. Os planos pagos começam em US$ 16,99/mês por usuário. Google Workspace Colaboração e produtividade baseadas em documentos para educação em saúde e planejamento entre equipes Google Docs e Meet em conformidade com a HIPAA, centros de treinamento integrados via Google Sites, Formulários e Planilhas sincronizados para admissão e acesso seguro a dispositivos móveis. Os planos pagos começam em US$ 8,40/mês por usuário. Epic Systems Gerenciamento abrangente de prontuários eletrônicos e operações clínicas para hospitais e sistemas de saúde empresariais. Interface de usuário Hyperspace específica para cada função, resumo de gráficos com IA com o Comet, comunicação segura através do In Basket e acesso móvel ao EHR através do Haiku e do Canto. Preços personalizados Oracle Health (Cerner) Gerenciamento integrado de dados clínicos, financeiros e operacionais em grandes redes Fluxos de trabalho unificados através do Cerner Millennium, envolvimento do paciente através do HealtheLife, análise da saúde da população com o HealtheIntent e APIs abertas para ferramentas de terceiros. Preços personalizados

Por que a área da saúde precisa de software de colaboração

A gestão tradicional de projetos na área da saúde muitas vezes tem dificuldade em acompanhar as exigências da prática médica moderna. O software de colaboração na área da saúde responde a esses desafios:

Melhoria da comunicação interprofissional: facilita a comunicação em tempo real, segura e centralizada entre profissionais de saúde, garantindo o alinhamento e o compartilhamento preciso de informações.

Otimização dos fluxos de trabalho clínicos: integra-se aos sistemas existentes para automatizar tarefas, reduzindo a carga administrativa e permitindo que os médicos se concentrem mais no atendimento ao paciente.

Suporte a modelos remotos e híbridos: acomoda equipes de telessaúde e atendimento móvel, garantindo comunicação contínua independentemente da localização.

Garantindo conformidade e segurança: cumpre regulamentos como a Lei de Portabilidade e Responsabilidade do Seguro Saúde (HIPAA) para proteger os dados dos pacientes e manter a confiança em todo o ecossistema de saúde.

💡 Dica profissional: Documente as decisões de tratamento de forma a explicar o “porquê”, e não apenas o “o quê”. Isso facilita que outros médicos de cuidados primários ou novos membros da equipe se alinhem rapidamente ao raciocínio sem ter que voltar atrás.

Quais são os benefícios de usar um software de colaboração na área da saúde?

A implementação de software de colaboração para a área da saúde oferece inúmeras vantagens. Entre elas estão:

Redução de erros médicos: documentação clara e canais de comunicação simplificados ajudam a minimizar mal-entendidos e erros.

Maior satisfação dos pacientes: tempos de resposta mais rápidos e atendimento coordenado levam a melhores experiências e resultados para os pacientes.

Tomada de decisão acelerada: as ferramentas de comunicação em tempo real permitem consultas e aprovações mais rápidas, reduzindo atrasos no atendimento ao paciente.

Compartilhamento ativo de conhecimento: as ferramentas de colaboração permitem que os profissionais de saúde compartilhem insights e melhores práticas para o aprendizado contínuo.

Melhor alocação de recursos: elas ajudam a rastrear e gerenciar recursos com eficiência, garantindo elas ajudam a rastrear e gerenciar recursos com eficiência, garantindo o gerenciamento ideal da utilização e reduzindo o desperdício.

🧠 Curiosidade: A colaboração pode até melhorar a recuperação após procedimentos cardíacos. Pacientes que tiveram médicos e enfermeiros trabalhando juntos em um “modelo de atendimento colaborativo” estruturado relataram melhor sono, saúde mental mais forte e maior qualidade de vida em três meses.

O que você deve procurar em um software de colaboração na área da saúde?

Selecionar o software de colaboração em saúde certo é essencial para melhorar a coordenação da equipe e o atendimento ao paciente. Aqui estão os principais fatores a serem considerados:

Interface intuitiva: opte por plataformas intuitivas e fáceis de navegar, minimizando a curva de aprendizado para os profissionais de saúde.

Acessibilidade móvel: certifique-se de que o software seja acessível em vários dispositivos, permitindo que os profissionais de saúde permaneçam conectados e informados em qualquer lugar.

Recursos de integração: escolha soluções que se integram perfeitamente aos registros eletrônicos de saúde (EHR) existentes e outros sistemas clínicos para otimizar os fluxos de trabalho.

Notificações personalizáveis: procure recursos que permitam alertas e notificações personalizados, garantindo respostas oportunas às necessidades críticas dos pacientes.

Ferramentas abrangentes de relatórios: selecione um software de saúde com recursos robustos de análise e relatórios para monitorar o desempenho e os resultados dos pacientes de maneira eficaz.

🔍 Você sabia? A colaboração também ajuda no tratamento de doenças crônicas. Uma meta-análise descobriu que o atendimento interprofissional (diferentes profissionais de saúde trabalhando juntos) reduziu a pressão arterial sistólica, o colesterol LDL e o HbA1c nos pacientes, além de diminuir o tempo de internação hospitalar.

O melhor software de colaboração na área da saúde

Aqui estão nossas escolhas para o melhor software de colaboração na área da saúde. 👇

1. ClickUp (ideal para equipes de saúde que precisam de uma plataforma de colaboração segura para gerenciar cuidados e operações)

Nossa primeira escolha é o ClickUp, e por motivos óbvios.

O software de gerenciamento de projetos de saúde da ClickUp é uma plataforma de colaboração segura que reúne equipes clínicas e administrativas em um espaço de trabalho unificado.

Elas foram projetadas para lidar com tudo, desde fluxos de trabalho e documentação de pacientes até programação de equipes e gerenciamento de estoque, tudo em um ambiente em conformidade com a HIPAA.

Contextualize conversas com o ClickUp Chat Garanta que a comunicação da equipe permaneça contextualizada dentro do espaço de trabalho com o ClickUp Chat.

Otimize a comunicação em tempo real

A comunicação é um elemento fundamental da colaboração na área da saúde, e o ClickUp Chat torna-a perfeita com funcionalidades como Discussões baseadas em canais e Respostas encadeadas.

Por exemplo, uma equipe de cuidados que gerencia pacientes cardíacos pode criar um canal de bate-papo dedicado à “Cardiologia”, onde os enfermeiros atualizam os sinais vitais em tempo real, um farmacêutico faz ajustes na medicação e o cardiologista de plantão é notificado instantaneamente com uma @Menção para uma consulta rápida.

Como as conversas estão diretamente ligadas às tarefas dos pacientes e aos documentos relacionados, as instruções de alta ou alterações na medicação permanecem visíveis e acionáveis para todos os envolvidos.

Conhecimento e documentação centralizados

O ClickUp Docs permite que as equipes criem e compartilhem materiais como SOPs, materiais educativos para pacientes ou protocolos, vinculando-os diretamente a tarefas relacionadas ou casos de pacientes. Isso garante que todos tenham as informações mais recentes.

Crie registros centralizados no ClickUp Docs

Você também pode incorporar referências do PubMed ou Scopus para colaborar em publicações ou dados experimentais.

Com a colaboração em tempo real, vários médicos ou pesquisadores podem editar, comentar e atualizar documentos simultaneamente.

Gerencie os casos dos pacientes com clareza

O ClickUp Calendar, com tecnologia de IA, centraliza consultas, horários de turnos e reuniões da equipe de atendimento em um local seguro e acessível. Com atualizações em tempo real, visibilidade compartilhada e integração perfeita com as tarefas, ele ajuda as equipes de saúde a se coordenarem com eficiência e reduzir erros de agendamento.

Com o ClickUp Tasks, as equipes de atendimento podem atribuir e acompanhar o acompanhamento dos pacientes, agendar encaminhamentos ou gerenciar fluxos de trabalho administrativos, como aprovações de seguros.

Organize todas as etapas do atendimento ao paciente com o ClickUp Tasks

Os campos personalizados do ClickUp permitem que as equipes capturem detalhes essenciais, como informações de saúde protegidas, identidades dos pacientes ou níveis de urgência, eliminando a confusão durante o agendamento de consultas e os processos de admissão.

Use a IA para conectar a equipe clínica

Por fim, o ClickUp Brain, o assistente de IA integrado, une tudo isso.

Você pode usar o ClickUp Brain para resumir notas de reuniões, extrair itens de ação de discussões sobre cuidados ou gerar listas de verificação de acompanhamento de pacientes sem gastar tempo extra com documentação manual.

Obtenha respostas rápidas sobre políticas, protocolos ou fluxos de trabalho dos pacientes com o ClickUp Brain

Por exemplo, uma equipe de controle de infecções hospitalares pode usar o ClickUp Brain para processar relatórios diários de incidentes e extrair tendências importantes (como fontes recorrentes de infecção).

Você pode até mesmo gerar uma lista de ações priorizadas para a equipe e fornecer acesso instantâneo aos protocolos mais recentes do CDC dentro do mesmo espaço de trabalho.

📌 Experimente estas sugestões: Resuma as notas da reunião da equipe multidisciplinar de hoje e liste os itens de ação para as equipes de cardiologia, enfermagem e farmácia separadamente.

Gere uma lista de verificação de acompanhamento para pacientes pós-operatórios com base neste protocolo de alta e atribua tarefas à unidade de recuperação.

Destaque as questões recorrentes dos relatórios de incidentes de controle de infecções desta semana e sugira três ações prioritárias para a próxima reunião de revisão.

Forneça uma referência rápida das diretrizes do CDC para conformidade com a higiene das mãos e vincule-a ao nosso documento de controle de infecções.

Explore mais maneiras de usar o ClickUp Brain como assistente pessoal:

Melhores recursos do ClickUp

Proteja dados confidenciais com segurança: adicione funções personalizadas para controlar o acesso e as permissões, para que apenas as pessoas certas possam visualizar ou editar informações críticas.

Organize o inventário e os recursos visualmente: acompanhe as datas de validade das vacinas, os níveis de EPI e os equipamentos médicos usando as visualizações do ClickUp , como gráficos de Gantt e quadros Kanban.

Automatize processos rotineiros: configure o ClickUp Automations para lidar com lembretes de consultas, envio de formulários de admissão ou reposição de suprimentos, dando à equipe mais tempo para se concentrar no atendimento ao paciente.

Monitore tudo em um só lugar: crie crie painéis ClickUp para obter visibilidade em tempo real dos fluxos de trabalho dos pacientes, horários da equipe e status do inventário para uma tomada de decisão rápida.

Colete e organize informações com eficiência: crie crie formulários ClickUp para coletar dados de pacientes, solicitações de suprimentos ou relatórios de incidentes. As respostas são preenchidas automaticamente como tarefas, mantendo as informações centralizadas e fáceis de rastrear.

Fique conectado em qualquer lugar: gerencie listas de tarefas, publique atualizações, verifique notificações e muito mais com o aplicativo móvel do ClickUp.

Limitações do ClickUp

Começar a usar a ampla gama de recursos e personalizações do ClickUp pode parecer um pouco complicado.

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.500 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 4.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Uma análise da G2 resume isso perfeitamente:

O ClickUp torna muito simples organizar e acompanhar meu trabalho diário no escritório. Posso criar tarefas rapidamente, definir lembretes e acompanhar as atividades em andamento sem confusão. Não demorei muito para começar a usar e acho fácil trabalhar com ele todos os dias. Também gosto do fato de ele se conectar bem com outras ferramentas que usamos, o que economiza tempo e esforço. O suporte ao cliente também é útil sempre que preciso de orientação.

O ClickUp torna muito simples organizar e acompanhar meu trabalho diário no escritório. Posso criar tarefas rapidamente, definir lembretes e acompanhar as atividades em andamento sem confusão. Não demorei muito para começar a usar e acho fácil trabalhar com ele todos os dias. Também gosto do fato de ele se conectar bem com outras ferramentas que usamos, o que economiza tempo e esforço. O suporte ao cliente também é útil sempre que preciso de orientação.

2. TigerConnect (ideal para comunicação clínica e coordenação de cuidados)

via TigerConnect

O TigerConnect é uma plataforma de comunicação e colaboração clínica (CC&C) nativa da nuvem, projetada para preencher as lacunas de comunicação entre as organizações de saúde.

Ele consolida mensagens, alertas e fluxos de trabalho clínicos em uma única plataforma, garantindo que as equipes de atendimento, desde médicos e enfermeiros até prestadores de serviços médicos de emergência, tenham acesso oportuno a informações críticas.

O software de gerenciamento de projetos de saúde se integra profundamente aos sistemas hospitalares existentes, incluindo soluções de chamada de enfermeiros, dispositivos de monitoramento e ferramentas de agendamento médico. Isso permite que as equipes de atendimento colaborem em tempo real, encaminhem mensagens urgentes automaticamente e mantenham uma conexão contínua, mesmo durante interrupções de TI.

Melhores recursos do TigerConnect

Melhore a coordenação dos cuidados enviando alertas ricos em contexto a partir de prontuários eletrônicos, sistemas de monitoramento e solicitações de consulta diretamente aos membros certos da equipe.

Simplifique a comunicação com o Role-Based Messaging , permitindo que os médicos entrem em contato com qualquer profissional de saúde por função, em vez de nome.

Ative instantaneamente as Equipes Dinâmicas Personalizadas para alinhar a equipe em fluxos de trabalho urgentes e transferências de pacientes.

Garanta que as mensagens urgentes sejam tratadas com Mensagens Prioritárias e Escalonamento de Mensagens para alertas não atendidos.

Limitações do TigerConnect

Suporte ao cliente ao vivo limitado, com números projetados para evitar chamadas diretas com representantes

Atrasos ocasionais durante o login, o que pode atrapalhar a comunicação rápida

Os usuários relataram a impossibilidade de marcar pessoas específicas nas mensagens, o que reduz a clareza na comunicação.

As permissões de arquivo são muito amplas; alguns usuários que têm acesso ao arquivo veem todas as mensagens, mesmo aquelas às quais, idealmente, não deveriam ter acesso.

Preços do TigerConnect

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o TigerConnect

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 40 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o TigerConnect?

Veja o que um usuário tem a dizer:

Acho que a plataforma é uma excelente ferramenta para se conectar com seus pacientes/clientes usando uma modalidade diferente (SMS/mensagem de texto). Também acho que funciona muito bem como solução de videoconferência. No entanto, há várias coisas sobre a plataforma que eu gostaria que fossem diferentes. Acho que seria útil se também pudéssemos interagir com as pessoas por meio de outras modalidades, como e-mail, tudo dentro do mesmo produto.

Acho que a plataforma é uma excelente ferramenta para se conectar com seus pacientes/clientes usando uma modalidade diferente (SMS/mensagem de texto). Também acho que funciona muito bem como solução de videoconferência. No entanto, há várias coisas sobre a plataforma que eu gostaria que fossem diferentes. Acho que seria útil se também pudéssemos interagir com as pessoas por meio de outras modalidades, como e-mail, tudo dentro do mesmo produto.

🔍 Você sabia? Em UTIs médicas, as rondas diárias realizadas por equipes multidisciplinares reduzem a mortalidade dos pacientes. Hospitais com equipes médicas intensivas e equipes de atendimento completas apresentaram taxas de mortalidade significativamente mais baixas, mesmo em casos graves como sepse.

3. Sickbay (ideal para análise de dados de monitoramento de pacientes e fluxos de trabalho)

via Sickbay

O Sickbay é um software de colaboração na área da saúde independente de fornecedores que torna os dados de monitoramento dos pacientes acionáveis em todo o continuum de cuidados.

Além do monitoramento, o Sickbay transforma os dados em uma ferramenta para pesquisa, melhoria operacional e atendimento proativo. Ele permite que executivos, equipes de TI e equipe clínica colaborem de forma integrada, anotem eventos e padronizem práticas de atendimento.

Você também pode otimizar a alocação de pessoal e recursos usando painéis de monitoramento de pacientes em tempo real e insights de telemetria, para que os profissionais de saúde certos estejam sempre no lugar certo, na hora certa.

Melhores recursos do Sickbay

Padronize os fluxos de trabalho clínicos e de pesquisa usando o Analyze , fornecendo insights acionáveis com dados históricos e quase em tempo real.

Otimize as operações em várias instalações com o Automate , digitalizando fluxos de trabalho e reduzindo transferências manuais.

Permita pesquisas em nível populacional e melhorias operacionais com análises integradas e ferramentas colaborativas.

Melhore a continuidade do atendimento acompanhando os pacientes entre as unidades e compartilhando informações relacionadas a riscos de maneira eficiente.

Limitações da enfermaria

Isso coloca o ônus da configuração, manutenção e solução de problemas sobre a equipe interna de TI do hospital.

Médicos e pesquisadores precisam de treinamento extensivo para usar seus recursos avançados de análise de dados.

Preços da Sickbay

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Sickbay

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: as parcerias fora dos hospitais também são importantes. Quando clínicas, governos locais e serviços sociais trabalham juntos, os resultados de saúde da comunidade melhoram. No entanto, o sucesso depende muito de como essas colaborações são estruturadas e mantidas.

4. OceanMD (ideal para conectividade de rede de prestadores e gerenciamento de encaminhamentos)

via OceanMD

OceanMD é uma plataforma de gerenciamento clínico criada para conectar pacientes, profissionais médicos e sistemas de saúde sem atritos.

Projetado com a interoperabilidade em seu núcleo, o OceanMD se integra aos principais EMRs e sistemas de informações de saúde, permitindo a troca segura de dados entre clínicas, hospitais e províncias.

A plataforma é igualmente valiosa para a equipe da linha de frente e para os pacientes. Com o Patient Engagement Suite, as clínicas podem oferecer ferramentas de autoatendimento, como agendamento online, lembretes e check-ins digitais, enquanto a Ocean Provider Network simplifica eReferrals, eConsults e eOrders.

Melhores recursos do OceanMD

Ofereça aos pacientes maior comodidade com agendamento online, mensagens para pacientes, lembretes e quiosques/tablets para check-in.

Acompanhe os resultados usando ferramentas avançadas de relatórios que fornecem dados de uso, publicações sobre tempo de espera e métricas de experiência do paciente.

Integre-se a mais de 30 sistemas de informações clínicas e repositórios usando APIs abertas e baseadas em padrões.

Crie modelos de registro de novos pacientes que preencham automaticamente os campos do prontuário com as respostas dos pacientes.

Limitações do OceanMD

O OceanMD foi projetado para facilitar a troca de dados e não é uma solução de armazenamento de longo prazo para informações de pacientes.

O sistema de agendamento online exige uma correspondência exata entre as informações inseridas pelo paciente (nome, data de nascimento, número do cartão de saúde) e o que consta em seu prontuário médico. Mesmo pequenas discrepâncias podem causar erros.

Preços do OceanMD

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o OceanMD

G2: Não há avaliações suficientes

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Registe os conhecimentos adquiridos em casos interequipas numa base de conhecimento interna. Se um percurso de cuidados para um paciente revelou um truque de coordenação ou uma melhoria no fluxo de trabalho, documente-o para que toda a organização beneficie.

5. CareCloud (ideal para documentação clínica com inteligência artificial e integração de prontuários eletrônicos)

via CareCloud

Para a maioria dos consultórios, o maior obstáculo é a rotina diária de documentação, faturamento e silos de sistemas. O CareCloud resolve esses pontos críticos combinando EHR, gerenciamento de consultórios, otimização do ciclo de receita e interoperabilidade.

O que diferencia o CareCloud de outros softwares de gerenciamento de pacientes é seu pacote cirrusAI, desenvolvido com base em IA generativa para notas clínicas mais inteligentes, automação de recursos e suporte à tomada de decisões.

Adicione a isso ferramentas de interoperabilidade certificadas pela ONC, como o CareCloud Connector, e sua clínica ganhará uma maneira segura e escalável de trocar dados entre laboratórios, registros de imunização e sistemas de prontuários eletrônicos.

Melhores recursos do CareCloud

Automatize a documentação clínica com o cirrusAI Notes , capturando conversas entre pacientes e profissionais de saúde para notas prontas para EHR.

Apoie a precisão do tratamento com as recomendações baseadas em evidências e impulsionadas por IA do cirrusAI Guide durante as consultas de saúde.

Acelere o reembolso com o cirrusAI Appeals , gerando cartas de recurso personalizadas a partir dos dados do pedido de reembolso e dos requisitos do pagador.

Ofereça suporte em linguagem natural à equipe com o cirrusAI Chat, um assistente integrado ao prontuário eletrônico do paciente (EHR) para integração e navegação no fluxo de trabalho.

Limitações do CareCloud

Não há aplicativo Android disponível.

O software trava com frequência e os usuários precisam lidar com o desempenho lento e a latência.

Os usuários relatam graves problemas no atendimento ao cliente.

Atrasos no faturamento e no processamento de pedidos de reembolso, com usuários relatando perdas financeiras

Preços do CareCloud

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o CareCloud

G2: 3,6/5 (mais de 30 avaliações)

Capterra: 3,6/5 (mais de 100 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CareCloud?

Veja como um usuário descreve:

Uma das melhores características do CareCloud é que ele é baseado na web, em vez de precisar ser instalado localmente em seu(s) computador(es). A interface é muito organizada e permite uma navegação rápida dentro do sistema. Mas a câmara de compensação não tem a capacidade de enviar eletronicamente pedidos de indenização para seguradoras de acidentes de trabalho ou de veículos motorizados, o que faz com que esses pedidos tenham que ser impressos em papel e enviados pelo correio tradicional.

Uma das melhores características do CareCloud é que ele é baseado na web, em vez de precisar ser instalado localmente em seu(s) computador(es). A interface é muito organizada e permite uma navegação rápida dentro do sistema. Mas a câmara de compensação não tem a capacidade de enviar eletronicamente pedidos de indenização para seguradoras de acidentes de trabalho ou de veículos motorizados, o que faz com que esses pedidos tenham que ser impressos em papel e enviados pelo correio tradicional.

💡 Dica profissional: Crie ciclos de feedback diretamente nas ferramentas colaborativas. Por exemplo, permita que os enfermeiros sinalizem se um plano de alta parece irrealista ou que os farmacêuticos marquem prescrições pouco claras. A contribuição em tempo real evita erros mais tarde na cadeia.

6. Microsoft Teams (ideal para reuniões de equipes de saúde e colaboração segura)

via Microsoft Teams

Nos hospitais, decisões rápidas dependem de uma comunicação fluida, mas atualizações importantes muitas vezes ficam perdidas em telefonemas, e-mails ou mensagens não respondidas. O Microsoft Teams resolve esse problema, oferecendo aos profissionais de saúde uma maneira segura e em conformidade com a HIPAA de conversar, se reunir e compartilhar atualizações em tempo real.

Integrado ao Microsoft Cloud for Healthcare, o Teams se integra diretamente aos EHRs habilitados para FHIR, facilitando o início de uma consulta com o paciente ou a atualização de planos de tratamento a partir dos sistemas existentes.

Seja uma mensagem urgente rápida, uma consulta por vídeo agendada ou um fluxo de trabalho estruturado com Listas e Aprovações, o Teams ajuda os hospitais a reduzir atrasos e manter o fluxo de informações.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Inicie consultas por vídeo e reuniões de equipe usando conferências de áudio/vídeo integradas.

Agende consultas com o aplicativo Bookings , que gera automaticamente sessões do Teams.

Aplique modelos prontos para a área da saúde para configurar canais e aplicativos para equipes médicas rapidamente.

Coordene os horários da equipe da linha de frente com o aplicativo Shifts para simplificar os fluxos de trabalho administrativos.

Limitações do Microsoft Teams

Recursos administrativos limitados, restringindo certas tarefas de TI, como entrada de credenciais ou gerenciamento de dispositivos por meio do Teams.

Configurações complexas de notificação dificultam a personalização eficaz dos alertas pelos usuários.

Uma experiência de usuário inconsistente entre dispositivos/plataformas pode prejudicar seu fluxo de trabalho.

Preços do Microsoft Teams

Gratuito

Empresa: US$ 5,25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Microsoft 365 F3: US$ 8/mês por usuário (cobrado anualmente)

Premium: US$ 10/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (mais de 16.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 10.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Microsoft Teams?

Aqui está um feedback direto de uma avaliação do G2:

O Teams facilita muito o bate-papo, as chamadas ou a participação em reuniões rápidas sem precisar alternar entre aplicativos. Gosto do fato de tudo — mensagens, arquivos e calendário — estar em um só lugar. O aplicativo é um pouco pesado tanto para desktop quanto para dispositivos móveis e demora para carregar. A interface do usuário para bate-papo também precisa de melhorias.

O Teams facilita muito o bate-papo, as chamadas ou a participação em reuniões rápidas sem precisar alternar entre aplicativos. Gosto do fato de tudo — mensagens, arquivos e calendário — estar em um só lugar. O aplicativo é um pouco pesado tanto para desktop quanto para dispositivos móveis e demora para carregar. A interface do usuário para bate-papo também precisa de melhorias.

📖 Leia também: Principais alternativas ao Microsoft Teams para colaboração

7. Slack (ideal para fluxos de trabalho de comunicação em conformidade com a HIPAA)

via Slack

O Slack é uma ferramenta de colaboração segura que oferece um ambiente flexível para se conectar, compartilhar atualizações e coordenar cuidados. Seu plano Enterprise Grid é configurável para HIPAA, permitindo que provedores, pagadores e pesquisadores troquem informações eletrônicas protegidas de saúde (ePHI) enquanto mantêm a conformidade.

Com canais dedicados, integrações seguras e controles de segurança robustos, elas ajudam a reduzir atrasos no atendimento ao paciente e garantem que os dados confidenciais permaneçam protegidos.

Integrações com plataformas como Salesforce Health Cloud e Service Cloud centralizam os dados dos pacientes e membros.

Melhores recursos do Slack

Automatize processos repetitivos, desde o atendimento ao paciente até relatórios de incidentes e aprovações, com o Workflow Builder .

Colabore com segurança com organizações externas por meio dos canais compartilhados do Slack Connect .

Use ferramentas de prevenção contra perda de dados para monitorar o uso do Slack pela sua equipe e aplicar restrições a mensagens e arquivos.

Analise as atualizações dos pacientes de forma assíncrona com o Clips e realize reuniões rápidas com a equipe usando o Huddles.

Limitações do Slack

A funcionalidade de pesquisa é limitada, tornando mais difícil recuperar mensagens ou arquivos antigos em comparação com alternativas ao Slack

Não há opção para limpar mensagens diretas em massa, obrigando os usuários a excluir manualmente conversas antigas.

O Slack proíbe explicitamente o uso de sua plataforma para comunicação com pacientes (pacientes, membros do plano, familiares ou empregadores) quando há envolvimento de informações de saúde protegidas (PHI). Todas as discussões que envolvam PHI devem ser exclusivamente internas.

Preços do Slack

Gratuito

Prós: US$ 8,75/mês por usuário

Business+: US$ 18/mês por usuário

Enterprise+: Preço personalizado

Avaliações e comentários sobre o Slack

G2: 4,5/5 (mais de 35.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 24.000 avaliações)

8. Zoom (ideal para consultas de telessaúde e reuniões virtuais de equipes de atendimento)

via Zoom

O Zoom for Healthcare foi desenvolvido para simplificar a forma como os profissionais de saúde se conectam com pacientes e colegas.

Sua oferta específica para a área da saúde inclui conformidade com a HIPAA, BAAs dedicados e integrações com os principais sistemas de EHR. Isso garante que os dados confidenciais permaneçam protegidos, permitindo que os provedores realizem consultas de telessaúde, administrem clínicas virtuais ou colaborem com especialistas em diferentes locais.

O Zoom equilibra a acessibilidade do paciente com a eficiência do fluxo de trabalho clínico. Os pacientes podem participar de consultas virtuais a partir de um único link, geralmente por meio de portais como o MyChart, sem precisar baixar ou instalar nenhum software.

Melhores recursos do Zoom

Use o chat da sala de espera e as notificações dos profissionais de saúde para otimizar o fluxo de pacientes.

Conecte dispositivos médicos como o TytoCare durante consultas virtuais para transmitir dados e imagens ao vivo dos pacientes diretamente aos médicos.

Instale carrinhos de telessaúde nos quartos dos pacientes com smart TVs usando a tecnologia Zoom Rooms.

Colabore visualmente com o Zoom Whiteboard para comitês de tumores e planejamento de tratamentos.

Limitações do Zoom

Atualizações pesadas do sistema e patches frequentes podem interromper reuniões em momentos inconvenientes.

Preocupações com a segurança decorrentes de vulnerabilidades passadas (por exemplo, zoom bombing, falhas de criptografia) ainda geram hesitação para casos de uso sensíveis.

Faltam certos recursos integrados específicos para a área da saúde, como formulários de admissão pré-consulta, lembretes automáticos e fluxos de trabalho EHR integrados; esses recursos geralmente precisam ser adicionados por meio de ferramentas externas.

Preços do Zoom

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

Business, Business Plus e Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e comentários do Zoom

G2: 4,6/5 (mais de 60.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoom?

De acordo com uma análise recente da G2:

Uma das características mais marcantes do Zoom Workplace é a forma como reúne várias ferramentas de colaboração numa única plataforma simplificada. A integração das ferramentas Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard e Scheduling numa única interface poupa muito tempo e reduz a necessidade de alternar entre várias aplicações. A experiência móvel pode ser inconsistente.

Uma das características mais marcantes do Zoom Workplace é a forma como reúne várias ferramentas de colaboração numa única plataforma simplificada. A integração das ferramentas Zoom Meetings, Team Chat, Whiteboard e Scheduling numa única interface poupa muito tempo e reduz a necessidade de alternar entre várias aplicações. A experiência móvel pode ser inconsistente.

🧠 Curiosidade: A colaboração fortalece a cultura de segurança. Nos hospitais japoneses, quando o trabalho em equipe e o aprendizado organizacional aumentam juntos, a segurança hospitalar melhora — os funcionários se sentem mais à vontade para relatar erros, envolver as famílias e trabalhar para prevenir danos.

📖 Leia também: As melhores alternativas ao Zoom

via Google Workspace

O Google Workspace reúne ferramentas do dia a dia, como Gmail, Docs, Sheets e Meet, em um ambiente compatível com a HIPAA, feito sob medida para a área da saúde e ciências da vida.

Como a maioria dos funcionários e médicos já está familiarizada com esses aplicativos, a adoção é rápida e requer um treinamento mínimo. A familiaridade facilita a redução dos silos entre as equipes clínicas.

O foco duplo do Google Workspace oferece suporte aos profissionais de saúde e acelera as pesquisas na área de ciências da vida. Combinado com segurança zero trust e criptografia integrada, ele permite que as organizações colaborem em grande escala sem os custos adicionais de VPNs ou patches constantes.

Melhores recursos do Google Workspace

Recolha informações e feedback dos pacientes com o Google Forms e sincronize as respostas instantaneamente com o Google Sheets .

Permita um agendamento conveniente com o Google Agenda .

Realize sessões seguras de telessaúde, reuniões de equipe ou eventos de treinamento por meio do Google Meet .

Crie portais de integração e centros de treinamento com o Google Sites e o Google Vids .

Capacite a equipe da linha de frente com Chromebooks e dispositivos Android Enterprise para acesso seguro e móvel.

Limitações do Google Workspace

Alguns aplicativos externos não sincronizam corretamente, causando desafios de agendamento ou fluxo de trabalho em comparação com as alternativas do Google Workspace

Os administradores consideram o console de administração do Google Workspace complicado devido ao grande número de opções de configuração.

O Google Contacts (que nem sempre é coberto pelo BAA) pode armazenar automaticamente dados de contato e linha de assunto, expondo potencialmente as PHI (informações de saúde protegidas).

Preços do Google Workspace

Inicial: US$ 8,40/mês por usuário

Padrão: US$ 16,80/mês por usuário

Mais: $26,40/mês por usuário

Enterprise Plus: US$ 42/mês por usuário

Avaliações e comentários do Google Workspace

G2: 4,6/5 (mais de 46.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 17.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Google Workspace?

Um usuário resumiu assim:

Gosto de como tudo está perfeitamente conectado em uma única plataforma. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Sheets, o Calendar e o Meet integrados facilita a colaboração. É muito fácil de usar, fácil de implementar e acessível a partir de qualquer dispositivo. A colaboração em tempo real em documentos e planilhas economiza tempo e mantém todos alinhados, o que é especialmente útil para trabalho remoto ou híbrido.

Gosto de como tudo está perfeitamente conectado em uma única plataforma. Ter o Gmail, o Drive, o Docs, o Sheets, o Calendar e o Meet integrados facilita a colaboração. É muito fácil de usar, fácil de implementar e acessível a partir de qualquer dispositivo. A colaboração em tempo real em documentos e planilhas economiza tempo e mantém todos alinhados, o que é especialmente útil para trabalho remoto ou híbrido.

💡 Dica profissional: Incorpore listas de tarefas do ClickUp para processos recorrentes, como planejamento de alta hospitalar ou preparação pré-cirúrgica. A padronização torna a colaboração mais fácil, eliminando suposições de tarefas de alto risco. Crie listas de tarefas no ClickUp para otimizar processos recorrentes

10. Epic Systems (ideal para gerenciamento abrangente de prontuários eletrônicos e fluxos de trabalho clínicos)

via Epic Systems

O Epic atua como um sistema de registro, melhorando a forma como médicos, administradores e até mesmo prestadores externos coordenam o atendimento ao paciente. Sua interface, Hyperspace, se adapta à função de cada usuário, seja médico, enfermeiro ou funcionário do departamento financeiro.

O Comet fornece insights preditivos sobre riscos, resultados e tempo de internação, enquanto os recursos de IA generativa da Epic auxiliam na elaboração de gráficos, codificação e até mesmo na redação de comunicações amigáveis para os pacientes.

Os profissionais de saúde podem compartilhar informações de maneira integrada quando os pacientes são transferidos entre diferentes instalações habilitadas para Epic. O sistema lida com tarefas clínicas e administrativas, mantendo as equipes de atendimento coordenadas, estejam elas no mesmo prédio ou em locais diferentes.

Melhores recursos da Epic Systems

Gerencie comunicações e tarefas seguras por meio de mensagens e alertas no In Basket (Cesta de entrada).

Amplie o acesso a provedores de referência usando o EpicCare Link para compartilhamento de registros baseado na web.

Reduza o tempo de documentação com o AI Charting e recursos de IA generativa.

Analise e faça pedidos em qualquer lugar com os aplicativos Haiku (celular) e Canto (tablet).

Limitações da Epic Systems

A escassez de dados históricos dificulta a análise de tendências ao longo do tempo.

Tempo de implementação longo, com média de nove meses, antes da adoção total

Algumas integrações externas são difíceis

Preços da Epic Systems

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Epic Systems

G2: 4,2/5 (mais de 900 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

💡 Dica profissional: Crie caminhos de escalonamento dentro do seu sistema de colaboração. Se um resultado de laboratório ou uma observação do paciente for sinalizado como crítico, ele deve notificar automaticamente a equipe sênior responsável, em vez de ficar sem ser lido na fila de alguém.

11. Oracle Health (ideal para gerenciamento integrado de dados clínicos e operacionais)

via Oracle Health

A Cerner, agora parte da Oracle Health, oferece uma plataforma de EHR criada para conectar dados clínicos, financeiros e operacionais.

Sua solução principal, Cerner Millennium, oferece às organizações de saúde um ambiente único onde os profissionais podem documentar os cuidados, fazer pedidos e acessar o histórico dos pacientes em tempo real.

O que destaca a Cerner é sua ênfase na interoperabilidade e no envolvimento do paciente. Por meio de ferramentas como HealtheIntent para saúde populacional e HealtheLife para acesso do paciente, ela amplia a colaboração além das equipes internas.

Melhores recursos do Oracle Health

Gerencie pedidos, documentação e planos de cuidados diretamente do PowerChart .

Troque registros de forma integrada através das redes CommonWell Health Alliance e Carequality.

Amplie a funcionalidade do sistema usando as APIs Oracle Health Developer e integrações de terceiros.

Envolva os pacientes diretamente em seus cuidados com o HealtheLife, que permite mensagens seguras, acesso a resultados de exames laboratoriais e solicitações de consultas.

Limitações do Oracle Health

Falta de personalização na prestação de serviços para necessidades organizacionais específicas

Manter grandes conjuntos de dados, especialmente com recursos de IA, pode ser complexo e caro.

Preços do Oracle Health

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre a Oracle Health

G2: 4,1/5 (mais de 20 avaliações)

Capterra: Não há avaliações suficientes

🧠 Curiosidade: o trabalho em equipe entre enfermeiros e médicos melhora os resultados cirúrgicos. Um grande estudo com mais de 1,3 milhão de pacientes em 665 hospitais de cuidados intensivos mostrou que, quando essas equipes trabalham bem, as chances de morte dentro de 30 dias após a cirurgia diminuem.

Como escolher o software de colaboração na área da saúde certo

Há muito em jogo na seleção de um software de colaboração para a área da saúde. Veja por onde começar.

Comece com seus pontos fracos atuais.

Antes de analisar qualquer software, acompanhe seus problemas de comunicação durante uma semana. Anote quando as mensagens se perdem, quando a equipe não consegue encontrar atualizações sobre os pacientes ou quando informações importantes chegam tarde demais. Esses exemplos reais irão orientar sua escolha melhor do que qualquer lista de recursos.

Obtenha opiniões de usuários reais.

Não escolha um software sem consultar as pessoas que o usarão diariamente.

Converse com enfermeiros, médicos e funcionários da recepção sobre seus maiores problemas de comunicação. O que os atrasa? Quais informações eles precisam rapidamente? As respostas deles são mais importantes do que as promessas dos fornecedores.

💡 Dica profissional: os usuários vão adorar o recurso Talk to Text do ClickUp, que permite ditar rapidamente notas clínicas, atualizações sobre pacientes ou instruções de cuidados — sem usar as mãos e em qualquer lugar. Isso agiliza a documentação, reduz a digitação manual e ajuda os profissionais de saúde a capturar informações críticas em tempo real, melhorando a precisão e a eficiência.

Veja como elas funcionam com seus sistemas atuais.

Sua ferramenta de colaboração deve se conectar facilmente ao seu software EMR, de agendamento e de faturamento existente. Se a equipe tiver que alternar entre vários programas ou inserir dados duas vezes, ela não irá utilizá-la.

Peça ao fornecedor detalhes específicos sobre como o software se integra ao que você já possui.

Não é preciso dizer que tudo o que você usa precisa estar em conformidade com a HIPAA.

Teste-as em situações reais.

Teste o software durante períodos de grande movimento com casos reais de pacientes. Experimente-o durante mudanças de turno, emergências e fluxos de trabalho diários típicos. Veja como ele se sai quando sua rede está lenta ou quando a equipe está com pressa.

Pense nas necessidades futuras

Escolha um software que possa crescer junto com sua clínica. Ele consegue lidar com o dobro de usuários? O fornecedor adiciona novos recursos regularmente? Escolha uma plataforma que funcionará por anos, não apenas por meses.

Casos de uso de software de colaboração na área da saúde

O software de colaboração na área da saúde está transformando os fluxos de trabalho clínicos em várias especialidades. Aqui estão algumas aplicações do mundo real:

Assistência cirúrgica remota: certas plataformas permitem que os cirurgiões orientem procedimentos de qualquer lugar usando realidade aumentada e transmissões de vídeo ao vivo. Essa tecnologia tem sido fundamental na realização de cirurgias complexas durante a pandemia da COVID-19.

Coordenação do pronto-socorro: em ambientes de alta pressão, como salas de emergência, o software de colaboração facilita a comunicação instantânea entre equipes multidisciplinares. Essa troca rápida de informações é crucial para decisões oportunas e informadas.

Educação médica e aprendizagem entre pares: essas plataformas permitem que profissionais de saúde compartilhem casos reais de pacientes e discussões, promovendo a aprendizagem colaborativa. Essa troca de conhecimento entre pares aumenta a precisão do diagnóstico e aprimora as habilidades clínicas.

Detecção de fraudes em pedidos de reembolso de cuidados de saúde: as ferramentas de IA na área da saúde ajudam a detectar atividades fraudulentas, como pedidos de reembolso falsos e cobranças excessivas. Isso ajuda as organizações de saúde a minimizar as perdas decorrentes de fraudes.

💡 Dica profissional: Os agentes de IA do ClickUp podem automatizar muitas de suas tarefas repetitivas, como acompanhamento de pacientes e coordenação de cuidados. Por exemplo, você pode configurar um ClickUp Custom Agent para monitorar quando o status de um paciente muda (como alta ou um novo resultado de exame) e, em seguida, atribuir automaticamente tarefas de acompanhamento aos membros da equipe de atendimento, enviar lembretes e resumir as principais atualizações em um canal de chat seguro. Isso reduz o esforço manual, garante o atendimento oportuno ao paciente e melhora a eficiência e os resultados dos pacientes. Aprenda a configurar seu primeiro agente de IA sem código:

🔍 Você sabia? Hospitais com melhor colaboração entre enfermeiros e médicos relatam uma mortalidade muito menor do que o esperado. Um estudo mostrou cerca de 41% menos mortes do que o previsto em hospitais com alta colaboração, enquanto aqueles com colaboração fraca excederam a mortalidade prevista em 58%.

📖 Leia também: Modelos gratuitos de fichas de relatório de enfermagem para melhores transferências de pacientes

Una suas equipes de atendimento no ClickUp

Chamadas perdidas, notas dispersas ou agendas desatualizadas podem se transformar em atrasos críticos para os pacientes. O ClickUp corrige essa dispersão de trabalho, oferecendo às equipes de saúde um espaço seguro para coordenar tratamentos, documentar atualizações e gerenciar fluxos de trabalho.

As equipes de atendimento podem atribuir responsabilidades, documentar protocolos e acompanhar as atualizações dos pacientes sem precisar alternar entre ferramentas. As conversas no ClickUp Chat permanecem vinculadas à tarefa relevante do paciente, para que o contexto nunca se perca. O ClickUp Docs permite a colaboração em tempo real em diretrizes de tratamento, notas de pesquisa ou instruções de alta, enquanto os campos personalizados capturam detalhes como identificadores de pacientes ou níveis de urgência diretamente no fluxo de trabalho.

O ClickUp Brain adiciona outra camada ao revelar riscos, gerar listas de verificação de acompanhamento e responder a perguntas críticas sob demanda.

O ClickUp é uma plataforma segura que faz com que a colaboração na área da saúde realmente funcione — para que suas equipes possam se concentrar menos na coordenação e mais no atendimento.

Perguntas frequentes (FAQ)

O software de colaboração na área da saúde conecta médicos, funcionários e pacientes, centralizando a comunicação, o gerenciamento de tarefas e o compartilhamento de dados. Essas ferramentas ajudam a reduzir silos, melhorar a coordenação do atendimento e otimizar os fluxos de trabalho entre equipes e departamentos.

O ClickUp Enterprise oferece suporte à conformidade com a HIPAA quando combinado com um contrato de parceria comercial (BAA) assinado. Outras plataformas, como Slack Enterprise Grid e Microsoft Teams (planos empresariais), também podem ser configuradas para conformidade com a HIPAA, desde que sejam configuradas corretamente e utilizadas sob políticas de segurança rigorosas.

Para uma comunicação rápida e segura, o ClickUp e o TigerConnect são populares. Por outro lado, para uma troca segura de dados clínicos, a Epic Systems e a Oracle Health se destacam.

Se sua prioridade é o acesso direto aos dados dos pacientes e registros clínicos, ferramentas integradas ao EHR, como Epic ou Cerner, são as melhores opções. Se você precisa de um gerenciamento de projetos mais amplo, fluxos de trabalho entre departamentos ou integrações com vários aplicativos, plataformas gerais como o ClickUp oferecem mais flexibilidade.

O software de colaboração na área da saúde ajuda as equipes do setor a compartilhar informações mais rapidamente, reduzir falhas de comunicação e coordenar o tratamento de forma mais eficaz. Isso leva a menos atrasos, decisões mais precisas e um melhor atendimento geral ao paciente.

Os preços variam muito: plataformas de gerenciamento de projetos de saúde, como o ClickUp, começam com um plano gratuito e oferecem vários níveis, incluindo um plano empresarial relevante para a HIPAA, enquanto ferramentas específicas para a área da saúde, como Epic ou Oracle Health, podem custar centenas de milhares por ano aos hospitais, dependendo da escala e da personalização.

Não, as ferramentas de colaboração complementam, mas não substituem os prontuários eletrônicos. Embora gerenciem a comunicação e os fluxos de trabalho, os prontuários eletrônicos continuam sendo o sistema central de registro de documentação clínica e históricos dos pacientes. Os dois funcionam melhor quando integrados.