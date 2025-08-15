as 10 melhores alternativas ao Axosoft em 2025 para gerenciamento ágil de projetos

Se você tem enfrentado dificuldades com a interface desajeitada, as atualizações lentas ou os fluxos de trabalho rígidos do Axosoft, já sabe que ele não foi desenvolvido para o modo como as equipes ágeis trabalham atualmente.

Existem ferramentas melhores. Ferramentas que eliminam a necessidade de vasculhar menus suspensos intermináveis apenas para atualizar uma história de usuário. Essas ferramentas oferecem visibilidade em tempo real, painéis intuitivos de arrastar e soltar, planejamento de sprints assistido por IA e integrações que realmente funcionam sem falhar a cada sprint.

Neste guia, deixamos de lado os detalhes irrelevantes e destacamos as alternativas ao Axosoft que realmente funcionam. Esta lista é para você — o gerente de projetos que lida com o caos multifuncional, o líder de desenvolvimento que precisa de quadros de sprint organizados ou o fundador de uma startup que procura algo que funcione. Vamos lá!

👀 Você sabia? Na década de 1990, os departamentos de software de nível mundial frequentemente estavam entre os piores em desempenho — os projetos atrasavam, excediam os orçamentos e, às vezes, fracassavam completamente. A virada aconteceu em 2001, com a introdução do Manifesto Ágil, que provocou uma mudança dramática das práticas rígidas de gerenciamento para uma abordagem mais flexível e colaborativa do desenvolvimento.

Por que escolher alternativas ao Axosoft?

O Axosoft não é uma ferramenta ruim, mas está desatualizado em relação aos fluxos de trabalho ágeis modernos. Veja por que a maioria das equipes ágeis está abandonando-o:

IU e experiência desatualizadas : a interface parece desajeitada e pouco intuitiva em comparação com ferramentas ágeis mais modernas

Curva de aprendizado íngreme : a integração de novos membros da equipe pode ser lenta e frustrante

Recursos de colaboração limitados : edição em tempo real, : edição em tempo real, ferramentas de colaboração para desenvolvimento , comentários e integrações estão ausentes ou são insatisfatórias

Fluxos de trabalho rígidos : personalizar o Axosoft para se adequar ao processo real da sua equipe geralmente exige mais esforço do que deveria

Baixa escalabilidade : gerenciar várias equipes ou projetos de grande escala pode rapidamente se tornar caótico

Falta de recursos modernos: sem gerenciamento de backlog assistido por IA, automação limitada de tarefas e menos modelos integrados, fica mais difícil justificar o uso

Alternativas ao Axosoft em resumo

Aqui está uma rápida visão geral dos casos de uso e estruturas de preços para cada alternativa ao Axosoft que discutimos neste post:

Ferramenta Principais recursos Ideal para Preços* ClickUp • Quadros ágeis com sprints, backlog, Gantt, documentos, painéis • Gerenciamento de projetos e conhecimento com IA com ClickUp Brain • Fluxos de trabalho personalizados, integrações de ferramentas de desenvolvimento (por exemplo, GitHub, GitLab) Equipes de médio a grande porte que precisam de gerenciamento ágil de projetos de ponta a ponta Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Jira • Quadros Scrum/Kanban, fluxos de trabalho personalizados • Filtragem poderosa com JQL • Integrações de desenvolvimento nativas com Confluence e Bitbucket Equipes ágeis de médio a grande porte que precisam de personalização e acompanhamento detalhados Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 8,60/usuário/mês; preços personalizados para empresas GitLab • DevOps + planejamento ágil unificados • CI/CD integrado, solicitações de mesclagem, testes de segurança • Controle de versão + rastreamento de código Equipes DevSecOps de organizações de médio porte a grandes empresas Plano gratuito disponível; preços personalizados para empresas Wrike • Visualizações de tarefas e carga de trabalho, painéis, formulários • Atualizações em tempo real, revisão, controle de tempo • Análises e relatórios avançados Equipes multifuncionais gerenciando projetos e cargas de trabalho de forma colaborativa Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 10/usuário/mês; preços personalizados para empresas Monday.com • Visualizações Kanban, linha do tempo e Gantt • Automações de fluxo de trabalho, painéis • Modelos e integrações ágeis pré-construídos Equipes de pequeno a médio porte que precisam de fluxos de trabalho visuais e personalizáveis Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 12/usuário/mês; preços personalizados para empresas Asana • Visualizações de cronograma e carga de trabalho, dependências • Acompanhamento de metas, visualização do portfólio • Automação e alinhamento de OKR Equipes ágeis em startups e organizações de médio porte focadas na execução rápida Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 13,49/usuário/mês; preços personalizados para empresas Targetprocess • Suporte às estruturas SAFe/LeSS/Nexus • Mapeamento do fluxo de valor, roteiros • Alinhamento estratégico e em nível de equipe Equipes ágeis de grande escala usando estruturas ágeis empresariais Preços personalizados para empresas Trello • Quadros Kanban com recurso de arrastar e soltar • Power-Ups para calendário, votação e campos personalizados • Construtor de automação Butler Indivíduos e pequenas equipes que gerenciam fluxos de trabalho ágeis simples ou pessoais Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 6/usuário/mês; preços personalizados para empresas Zoho Sprints • Epics, backlog, planejamento de sprints • Integrações com o pacote Zoho • Relatórios e retrospectivas ágeis Startups e pequenas equipes ágeis que buscam uma solução ágil e acessível Planos pagos a partir de US$ 1/usuário/mês; preços personalizados para empresas YouTrack • Scrum/Kanban, controle de tempo, automação • Gráficos de Gantt, integração com helpdesk • Fluxos de trabalho e scripts personalizados Equipes técnicas de qualquer tamanho que gerenciam tarefas de desenvolvimento e rastreamento de problemas Plano gratuito disponível; planos pagos a partir de US$ 4,40/usuário/mês; preços personalizados para empresas

As 10 melhores alternativas ao Axosoft para usar

Como analisamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e neutro em relação aos fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações são baseadas no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como analisamos softwares na ClickUp.

Aqui estão as principais alternativas ao Axosoft e softwares de automação de tarefas para equipes ágeis modernas:

1. ClickUp (Melhor para gerenciamento ágil de projetos de ponta a ponta)

Comece a gerenciar seus sprints no ClickUp Execute sprints ágeis com eficiência com a plataforma de gerenciamento de sprints ClickUp para planejar, acompanhar e revisar cada iteração com visibilidade completa em toda a sua equipe

Se você está cansado de alternar entre várias ferramentas para gerenciar sprints, backlogs, documentação e cronogramas, o ClickUp — o aplicativo completo para o trabalho — reúne tudo em um único espaço limpo e personalizável.

A experiência de gerenciamento de sprints do ClickUp é muito fácil: você pode definir a duração dos sprints, atribuir pontos de história e acompanhar métricas de velocidade ou burndown com painéis integrados que são atualizados automaticamente. Cada sprint pode ser encerrado automaticamente, as tarefas podem ser arquivadas automaticamente e você tem visibilidade total do que está sendo feito e do que está atrasado.

O acompanhamento do backlog é igualmente simples. Em vez de planilhas confusas ou ferramentas onde os itens ficam perdidos, o ClickUp permite arrastar, soltar, marcar e priorizar itens do backlog em quadros Kanban com controle total. Adicione subtarefas, atribua dependências e vincule itens do backlog diretamente a épicos ou metas. Tudo fica organizado e rastreável para simplificar seu processo de planejamento de sprints.

Visualize os cronogramas dos projetos com clareza com a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para mapear tarefas, dependências e marcos de forma a manter sua equipe alinhada e à frente

E quando chegar a hora de mapear tudo visualmente, a visualização do gráfico de Gantt do ClickUp fornece um cronograma completo do projeto, que é atualizado em tempo real conforme as dependências ou durações mudam. Ele foi desenvolvido especificamente para evitar o caos de última hora que geralmente ocorre quando os cronogramas não são claros.

Documente tudo, desde planos de projeto até bases de conhecimento internas com o ClickUp Docs para criar, colaborar e conectar conteúdo diretamente ao seu fluxo de trabalho

A documentação é onde muitas equipes ágeis ficam presas. As histórias dos usuários ficam no Jira. As especificações técnicas ficam escondidas em páginas aleatórias do Confluence. Notas retrospectivas? Enterradas em algum lugar nas conversas do Slack. O ClickUp Docs muda isso.

Os documentos são incorporados diretamente em seus fluxos de trabalho, para que retrospectivas de sprints, backlogs de produtos, notas de reuniões e planos de teste estejam sempre a um clique das tarefas às quais se referem. Você pode @mencionar membros da equipe ou atribuir comentários para coletar feedback deles, formatar blocos de código, organizar tudo em uma estrutura que cresce com sua equipe e até mesmo criar tarefas do ClickUp a partir de texto com um clique. Chega de silos e de excesso de abas.

Automatize tarefas repetitivas sem esforço com o ClickUp Automations para economizar tempo, reduzir erros e manter os projetos em andamento sem verificações manuais

Para economizar ainda mais tempo, o ClickUp Automations cuida do trabalho administrativo tedioso para você. Você pode configurar automações sem código que movem tarefas por etapas com base em gatilhos predefinidos, reatribuem membros da equipe ou enviam atualizações no momento em que algo muda. Para equipes ágeis que iteram rapidamente, isso significa até 12% mais eficiência e mais tempo para investir na criação de um ótimo software.

Acesse respostas instantâneas a partir dos dados do seu espaço de trabalho, gere conteúdo e priorize tarefas de forma mais eficaz com o ClickUp Brain

E ainda tem o ClickUp Brain — a IA de trabalho mais completa do mundo, que ajuda você a planejar, escrever e construir, sem sair do ClickUp. Ele pode extrair atualizações dos seus sprints, priorizar seu backlog com base no que está atrasado e até responder a perguntas internas, analisando os documentos e tarefas do seu espaço de trabalho.

Peça para ele elaborar um relatório de planejamento de sprint ou resumir a última retro, e ele vai gerar uma visão geral precisa.

Você pode até alternar entre os principais LLMs, como ChatGPT, Gemini, DeepSeek e Claude, dependendo do estilo de saída ou da profundidade que você precisa. Essa flexibilidade é um grande diferencial em comparação com todas as outras ferramentas, oferecendo às equipes mais controle, melhor gerenciamento de contexto e resultados de maior qualidade — tudo isso sem sair do ClickUp.

Alterne entre vários LLMs usando o ClickUp Brain e otimize o modelo para a tarefa em questão

💡 Dica profissional: Quer automatizar relatórios diários ou semanais para sua equipe? É simples com os Agentes Autopilot pré-construídos no ClickUp! Basta definir seus gatilhos, definir o escopo (como tarefas concluídas ou bloqueadores) e deixar o agente gerar e compartilhar relatórios — sem necessidade de acompanhamento manual. Fique por dentro de suas tarefas diárias com os agentes autopilot pré-configurados no ClickUp

Tudo está integrado com a solução de gerenciamento ágil de projetos da ClickUp . Ela oferece suporte a Kanban, Agile Scrum e fluxos de trabalho híbridos — tudo o que sua equipe precisa — e facilita a configuração de painéis visuais, relatórios e ciclos de sprints recorrentes.

Isso ajudou organizações líderes como a Stanley Security a reduzir em até 50% o tempo gasto na criação e compartilhamento de relatórios .

Obtenha um modelo gratuito Inicie seu processo ágil mais rapidamente com o modelo de gerenciamento de projetos ágeis ClickUp para obter fluxos de trabalho pré-construídos que se adaptam às abordagens Scrum, Kanban ou híbridas

A melhor parte? Se você está procurando uma vantagem inicial, o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp é uma das melhores configurações pré-criadas disponíveis.

Inclui um layout completo do quadro para histórias e tarefas dos usuários, uma lista de pendências, sprints integrados e painéis para monitorar o desempenho da equipe — tudo personalizável. Não é apenas plug-and-play; foi criado para ajudar você a expandir.

Assista a este vídeo para saber mais sobre como criar fluxos de trabalho ágeis no ClickUp.

Para equipes de software que precisam conectar tudo, desde o planejamento até a entrega, a solução de gerenciamento de projetos para equipes de software da ClickUp vem repleta de recursos. Ela oferece suporte a épicos, rastreamento de recursos, relatórios de bugs e até mesmo transferências de controle de qualidade, além de se integrar a ferramentas de desenvolvimento como o GitHub. Sua equipe não precisa alternar entre o ClickUp e o Jira ou o Confluence — tudo está em um só lugar, desenvolvido especificamente para o desenvolvimento.

Organize projetos de desenvolvimento de software de maneira inteligente com as ferramentas de gerenciamento de projetos de equipe de software da ClickUp para acompanhar compilações, gerenciar lançamentos e colaborar

Além disso, ao contrário do Axosoft, ele foi projetado para uma colaboração mais ampla, além da engenharia. Ele se adapta igualmente bem a fluxos de trabalho em marketing, design, RH, TI, etc.

Melhores recursos do ClickUp

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem enfrentar uma curva de aprendizado íngreme ao trabalhar na plataforma pela primeira vez

Preços do ClickUp

Avaliações e comentários sobre o ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 44.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Um avaliador do G2 diz:

A melhor parte do ClickUp é a capacidade de criar painéis personalizados que priorizam determinados tipos de tarefas. É fácil usar a visualização da carga de trabalho para atribuir essas tarefas à sua equipe e compartilhar os painéis mencionados acima com seus clientes, para que eles possam ver o que é importante para eles em uma área dedicada. O melhor de tudo é que ele se integra a serviços existentes, como o GitHub, e, se você é desenvolvedor, é fácil criar integrações personalizadas, se preferir. Agora uso isso diariamente para gerenciar todos os meus projetos.

A melhor parte do ClickUp é a capacidade de criar painéis personalizados que priorizam determinados tipos de tarefas. É fácil usar a visualização da carga de trabalho para atribuir essas tarefas à sua equipe e compartilhar os painéis mencionados acima com seus clientes, para que eles possam ver o que é importante para eles em uma área dedicada. O melhor de tudo é que ele se integra a serviços existentes, como o GitHub, e, se você for um desenvolvedor, é fácil criar integrações personalizadas, se for mais do seu gosto. Agora uso isso diariamente para gerenciar todos os meus projetos.

📮ClickUp Insight: 13% dos participantes da nossa pesquisa querem usar IA para tomar decisões difíceis e resolver problemas complexos. No entanto, apenas 28% afirmam usar IA regularmente no trabalho. Um motivo possível: preocupações com a segurança! Um cliente pode não querer compartilhar dados confidenciais de tomada de decisão com uma IA externa. O ClickUp resolve isso trazendo a resolução de problemas com IA diretamente para o seu espaço de trabalho seguro. De SOC 2 a padrões ISO, o ClickUp está em conformidade com os mais altos padrões de segurança de dados e ajuda você a usar com segurança a tecnologia de IA generativa em todo o seu espaço de trabalho.

2. Jira (ideal para equipes de desenvolvimento com fluxos de trabalho complexos)

via Jira

Se você está executando fluxos de trabalho ágeis complexos, o Jira é uma das ferramentas mais utilizadas no setor. É ideal para gerenciar ciclos de sprint complexos, backlogs, épicos e dependências, tornando-o uma boa escolha para equipes de desenvolvimento.

Você pode personalizar quase todas as partes do seu processo, desde fluxos de trabalho até regras de automação, e vincular tarefas diretamente a lançamentos. Use quadros Scrum ou Kanban integrados para visualizar o trabalho em andamento. E gere gráficos de velocidade ou burndown para monitorar o desempenho em tempo real.

Melhores recursos do Jira

Estruture projetos com organização do backlog, tipos de problemas personalizados e insights de sprints

Configure fluxos de trabalho com ramificações, condições, validadores e pós-funções

Integre-se profundamente com Bitbucket, Confluence e Figma para obter visibilidade completa do ciclo de vida

Defina permissões e níveis de segurança para controle de acesso granular

Pesquise e filtre com JQL em projetos de grande escala

Limitações do Jira

Pode ser complicado para equipes pequenas ou sem conhecimentos técnicos

A configuração e a personalização exigem tempo e experiência administrativa

Preços do Jira

Gratuito

Padrão: US$ 8,60/mês por usuário

Premium: US$ 17/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Jira

G2: 4,3/5 (mais de 6.300 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.600 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Jira?

Um avaliador da Capterra diz:

Gosto do conceito de gerenciamento ágil de sprints para o qual o Jira foi projetado. Gosto da forma como as tarefas são organizadas no quadro de tarefas do Jira... A interface do usuário tem espaço para melhorias, pode ser mais modular

Gosto do conceito de gerenciamento ágil de sprints para o qual o Jira foi projetado. Gosto da forma como as tarefas são organizadas no quadro de tarefas do Jira... A interface do usuário tem espaço para melhorias, pode ser mais modular

3. GitLab (ideal para equipes que combinam DevOps e planejamento ágil)

via GitLab

Se você está cansado de procurar diferentes ferramentas para controle de código-fonte, CI/CD, verificação de segurança e gerenciamento de projetos, escolha o GitLab.

Elimina totalmente a fragmentação. Oferece um único aplicativo para planejar, criar, proteger e implantar software. Você pode gerenciar problemas, colaborar em revisões de código, configurar pipelines automatizados com monitoramento em tempo real e até mesmo aplicar padrões de segurança e conformidade, tudo sem sair da plataforma.

Os fluxos de trabalho de solicitações de mesclagem do GitLab, as integrações com o Kubernetes e a verificação de vulnerabilidades integrada permitem que suas equipes passem da ideia à produção sem perder a supervisão ou a qualidade. É robusto para grandes organizações que gerenciam pipelines complexos de DevSecOps e desejam visibilidade consistente da equipe.

Principais recursos do GitLab

Vincule problemas a repositórios, commits e solicitações de mesclagem para visibilidade do DevOps e verifique-os

Automatize implantações e atualizações sem ferramentas de terceiros

Sincronize fluxos de trabalho com épicos, marcos e CI/CD em um único espaço de trabalho

Monitore a produtividade com métricas de tempo de ciclo, implantação e conclusão

Acompanhe o tempo automaticamente por meio de registros baseados em solicitações de problemas e mesclagem

Limitações do GitLab

A interface pode parecer densa e pouco intuitiva para quem não é desenvolvedor

Preços do GitLab

Gratuito

Premium: Preço personalizado

Ultimate: Preço personalizado

GitLab Dedicado: Preços personalizados

GitLab Dedicado para o Governo: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o GitLab

G2: 4,5/5 (mais de 820 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 1.180 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o GitLab

Um revisor do Reddit diz:

O GitLab é praticamente um balcão único para o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ele tem repositórios git, rastreamento de problemas, CI/CD, Wiki, repositório de contêineres e muito mais integrado em um único aplicativo. Algumas pessoas criticam isso por ser pesado. Pessoalmente, gosto de ter uma única ferramenta para a qual posso obter suporte e que tudo está bem integrado...

O GitLab é praticamente um balcão único para o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ele tem repositórios git, rastreamento de problemas, CI/CD, Wiki, repositório de contêineres e muito mais integrado em um único aplicativo. Algumas pessoas criticam isso por ser pesado. Pessoalmente, gosto de ter uma única ferramenta para a qual posso obter suporte e que tudo está bem integrado...

👀 Você sabia? Apenas 25% das empresas da Fortune 500 têm uma abordagem consistente e estruturada para antecipar e lidar com rupturas estratégicas, deixando a maioria delas vulneráveis a mudanças inesperadas.

4. Wrike (ideal para equipes multifuncionais com acompanhamento detalhado de tarefas)

via Wrike

O Wrike oferece uma alternativa moderna ao Axosoft, especialmente para equipes que desejam ir além do rastreamento básico de backlog. Ele foi desenvolvido para lidar com trabalhos em todos os níveis — individual, equipe ou empresa — com fluxos de trabalho personalizáveis, formulários de solicitação dinâmicos, painéis em tempo real e visualizações detalhadas da carga de trabalho.

Ao contrário do Axosoft, que pode parecer rígido e desatualizado, o Wrike oferece suporte a revisões criativas, análises avançadas e colaboração multifuncional, tornando-o uma opção flexível tanto para gerenciamento de projetos quanto para supervisão operacional.

Principais recursos do Wrike

Crie formulários de solicitação e fluxos de trabalho para otimizar o recebimento e personalizar os processos

Defina dependências de tarefas e habilite atualizações em tempo real para evitar gargalos

Veja a capacidade da equipe com gráficos de carga de trabalho para equilibrar recursos e evitar o esgotamento

Acompanhe o desempenho com relatórios e controle de tempo para obter insights sobre projetos e orçamentos

Limitações do Wrike

O Wrike compartilha o DNA de gerenciamento de projetos do Axosoft, mas se inclina mais para marketing, operações e equipes multifuncionais. Embora ofereça suporte a quadros ágeis e dependências, ele não possui os detalhes específicos de desenvolvimento que o Axosoft oferece

Preços do Wrike

Gratuito

Equipe: US$ 10/mês por usuário

Negócios: US$ 25/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Pinnacle: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 4.270 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 2.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Wrike?

Um avaliador do G2 diz:

Gosto muito das várias visualizações disponíveis, desde a possibilidade de acessar a caixa de entrada, painéis e listas de tarefas. A disponibilidade dessas visualizações permite que eu e minha equipe acompanhemos nosso trabalho e sejamos mais colaborativos. Também nos permite trabalhar com diferentes equipes em nossa agência.

Gosto muito das várias visualizações disponíveis, desde a possibilidade de acessar a caixa de entrada, painéis e listas de tarefas. A disponibilidade dessas visualizações permite que eu e minha equipe acompanhemos nosso trabalho e sejamos mais colaborativos. Também nos permite trabalhar com diferentes equipes em nossa agência.

5. Monday.com (Melhor para planejamento visual e colaboração em toda a equipe)

Se a interface do usuário do Axosoft parece muito rígida ou desatualizada, o Monday.com oferece uma alternativa nova e visual. Seus quadros personalizáveis tornam o planejamento ágil intuitivo e colaborativo, com fácil alternância entre as visualizações Kanban, Linha do tempo, Gantt e Calendário.

Quando comparado ao Axosoft, o Monday.com torna a automação e as integrações mais acessíveis, sem exigir conhecimento técnico.

Melhores recursos do Monday.com

Crie modelos de projeto com automações de arrastar e soltar e gatilhos personalizados

Agrupe fluxos de trabalho em painéis compartilhados com dados em tempo real de vários quadros

Automatize a criação de projetos, a atribuição de tarefas e os lembretes usando modelos ágeis

Sincronize atualizações automaticamente no Slack, Teams e notificações por e-mail

Limitações do Monday.com

Relatórios limitados nos planos de nível inferior

Pode ficar caro à medida que a equipe cresce

Preços do Monday.com

Gratuito

Básico: US$ 12/mês por usuário

Padrão: US$ 14/mês por usuário

Pro: US$ 24/mês por usuário

Empresa: Preço personalizado

Classificações e avaliações da Monday.com

G2: 4,7/5 (mais de 12.800 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (mais de 5.450 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Monday.com?

Um avaliador da Capterra diz:

monday.com oferece um espaço de trabalho digital que nos permite consolidar nossos esforços e colaborar em nossas tarefas. Facilitou nosso trabalho nas operações de rotina, ajudando-nos a planejar com antecedência.

monday.com oferece um espaço de trabalho digital que nos permite consolidar nossos esforços e colaborar em nossas tarefas. Facilitou nosso trabalho nas operações rotineiras, ajudando-nos a planejar com antecedência.

📖 Leia também: Um dia na vida de um desenvolvedor de software

6. Asana (ideal para equipes ágeis focadas em simplicidade e velocidade)

via Asana

O Asana é uma boa opção para equipes ágeis que apreciam velocidade e simplicidade. Ele oferece quadros ágeis, fluxos de trabalho de sprint, dependências de tarefas e marcos do projeto sem que a interface da ferramenta pareça sobrecarregada.

As equipes podem alinhar os projetos do departamento aos OKRs trimestrais e às metas da empresa com hierarquias de metas. Tudo é claro, rápido e organizado, tornando-o ideal para equipes que preferem fluxos de trabalho mais leves e gerenciamento de tarefas mais rápido.

Melhores recursos do Asana

Organize o trabalho com portfólios e metas para obter visibilidade executiva do projeto em tempo real

Acione ações automatizadas, como atribuições de tarefas ou movimentações de cartões, com base no progresso ou nas datas de vencimento

Evite conflitos de recursos em projetos entre equipes com o recurso Carga de trabalho do Asana

Mapeie e gerencie iniciativas visualmente usando a visualização da linha do tempo e linhas de dependência

Limitações do Asana

Relatórios avançados estão disponíveis apenas em planos superiores

Preços do Asana

Pessoal: Gratuito

Starter: US$ 13,49/mês por usuário

Avançado: US$ 30,49/mês por usuário

Empresa: Preços personalizados

Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Asana

G2: 4,4/5 (mais de 11.420 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.410 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Asana?

Um revisor do Reddit diz:

Recentemente, testei o Asana para avaliar seus recursos, valor, facilidade de uso e funcionalidades gerais. Embora tenha considerado o Asana uma solução mais cara do que algumas outras ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado, acredito que seja um excelente produto.

Recentemente, testei o Asana para avaliar seus recursos, valor, facilidade de uso e funcionalidades gerais. Embora tenha considerado o Asana uma solução mais cara do que algumas outras ferramentas de gerenciamento de projetos disponíveis no mercado, acredito que seja um excelente produto.

7. Targetprocess (ideal para escalar o Agile em equipes empresariais)

via Targetprocess

Se você está executando programas ágeis em grande escala, como SAFe ou LeSS, o Targetprocess é uma das poucas ferramentas criadas para esse nível de orquestração. Ele preenche a lacuna entre a estratégia e a execução de maneira excelente, oferecendo gerenciamento de portfólio e planejamento PI, além de quadros de tarefas detalhados.

Visualizações personalizáveis, métricas em tempo real e roteiros estratégicos tornam-no popular entre empresas que gerenciam centenas de equipes ágeis.

Principais recursos do Targetprocess

Suporte a estruturas ágeis (SAFe, LeSS, Nexus) com mapeamento hierárquico

Conecte itens de trabalho entre equipes, programas e fluxos de valor de forma visual

Ajuste as visualizações no nível da equipe, do portfólio ou da solução com tabelas dinâmicas e roteiros

Alinhe os objetivos de TI e de negócios com o acompanhamento da estratégia até a execução

Analise o progresso, os gargalos e as tendências com relatórios personalizáveis

Limitações do Targetprocess

A configuração pode ser demorada para organizações complexas

A interface do usuário parece um pouco desatualizada em comparação com as ferramentas ágeis mais recentes

Preços do Targetprocess

Preços personalizados

Avaliações e comentários sobre o Targetprocess

G2: 4,3/5 (mais de 240 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 540 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Targetprocess?

Um avaliador da Capterra diz:

É fácil de usar e oferece recursos de rastreamento, planejamento e gerenciamento de projetos.

É fácil de usar e oferece recursos de rastreamento, planejamento e gerenciamento de projetos.

8. Trello (ideal para quadros Agile leves e integração rápida)

via Trello

O Trello oferece uma abordagem simples para o gerenciamento de projetos que se adapta surpreendentemente bem a uma variedade de casos de uso. É uma das alternativas leves ao Axosoft.

Com base nos princípios do Kanban, os usuários podem criar quadros com listas e cartões de tarefas fáceis de adaptar a listas pessoais de tarefas, pipelines de desenvolvimento de produtos, calendários de conteúdo e muito mais.

Embora a interface principal permaneça limpa e intuitiva, os Power-Ups do Trello — integrações e complementos — permitem que ele ofereça suporte a fluxos de trabalho avançados. Pense em recursos como vinculação de vários painéis, visualizações de linha do tempo, tarefas recorrentes e campos personalizados.

Melhores recursos do Trello

Automatize atribuições de tarefas, lembretes de prazos e classificação de cartões com o Butler

Adicione recursos extras como votação, calendário, vencimento de cartões e TeamGantt aos quadros do Trello

Expanda o Kanban com recursos avançados, como cronogramas e visualizações de painéis ágeis no Trello Premium

Acompanhe detalhes como orçamentos, prioridades ou horas com campos personalizados nos cartões

Limitações do Trello

Pode parecer muito básico para dimensionar equipes ágeis

As automações são limitadas, a menos que sejam atualizadas

Preços do Trello

Gratuito

Padrão: US$ 6/mês por usuário

Premium: US$ 12,50/mês por usuário

Empresa: US$ 17,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e comentários sobre o Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.680 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 23.510 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

Um revisor do Reddit diz:

Sou obcecado pelo Trello e o uso para muitas coisas – desde planejar minhas tarefas no trabalho até planejar minhas tarefas fora do trabalho, organizar viagens e projetos domésticos e planejar refeições... literalmente uso para todo tipo de coisa. E uma das coisas que adoro é que, em um nível básico, é muito simples – como você disse, um quadro kanban básico com listas que você pode arrastar.

Sou obcecado pelo Trello e o uso para muitas coisas – desde planejar minhas tarefas no trabalho até planejar minhas tarefas fora do trabalho, organizar viagens e projetos domésticos e planejar refeições... literalmente uso para todo tipo de coisa. E uma das coisas que adoro é que, em um nível básico, é muito simples – como você disse, um quadro kanban básico com listas que você pode arrastar.

9. Zoho Sprints (ideal para equipes ágeis pequenas com orçamento limitado)

via Zoho Sprints

Se você deseja funcionalidades ágeis essenciais com um orçamento limitado, o Zoho Sprints é a escolha certa. Ele oferece acompanhamento de histórias de usuários, gerenciamento de backlog de produtos, sprints, relatórios, planilhas de horas e gerenciamento de reuniões, tudo sem exigir um orçamento empresarial.

É simples o suficiente para startups, mas ainda assim poderoso o suficiente para executar um ciclo ágil completo com eficiência.

Principais recursos do Zoho Sprints

Gerencie histórias de usuários, tarefas, bugs e épicos em um ambiente ágil para pequenas e médias empresas

Melhore a estimativa com gráficos de burndown em tempo real, acompanhamento da velocidade e planejamento de lançamentos

Integre o planejamento de sprints com o Zoho Projects, CRM e ferramentas de terceiros para obter visibilidade

Realize retrospectivas com modelos integrados e acompanhamento de itens de ação

Personalize quadros scrum com raias, limites de WIP e campos de metas de sprint

Limitações do Zoho Sprints

Integrações limitadas em comparação com os maiores players

Os relatórios podem parecer básicos para as necessidades empresariais

Preços do Zoho Sprints

Starter: US$ 1/mês por usuário (cobrado anualmente)

Elite: US$ 3/mês por usuário

Premier: US$ 6/mês por usuário

Avaliações e comentários sobre o Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 280 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho Sprints?

Um avaliador do G2 diz:

A interface de usuário/experiência de usuário limpa e intuitiva facilita o gerenciamento de fluxos de trabalho ágeis. Também aprecio a forma como os princípios ágeis são implementados na plataforma. As opções de personalização são bastante flexíveis e a visualização global oferece uma visão geral útil de vários projetos. O preço também é competitivo.

A interface de usuário/experiência de usuário limpa e intuitiva facilita o gerenciamento de fluxos de trabalho ágeis. Também aprecio a forma como os princípios ágeis são implementados na plataforma. As opções de personalização são bastante flexíveis e a visualização global oferece uma visão geral útil de vários projetos. O preço também é competitivo.

🧠 Curiosidade: Mais de 90% das organizações adotaram práticas ágeis de alguma forma para gerenciar projetos e acelerar a entrega.

10. YouTrack (ideal para rastreamento de problemas com fluxos de trabalho personalizáveis)

via YouTrack

O YouTrack reflete a experiência amigável para desenvolvedores do Axosoft, com quadros Agile, rastreamento de problemas e fluxos de trabalho controlados pelo teclado. Ao contrário de muitos sistemas rígidos, ele permite definir fluxos de trabalho personalizados, campos de problemas e quadros Agile para se adequar aos processos naturais da sua equipe.

Ele oferece suporte a metodologias Scrum, Kanban ou mistas, além de rastreamento detalhado de problemas, controle de tempo e um recurso de base de conhecimento.

É importante ressaltar que o YouTrack oferece amplos recursos de automação e modelos de backlog de produtos, desde regras personalizadas até scripts completos, permitindo que as equipes automatizem lógicas de negócios complexas diretamente dentro da ferramenta.

Principais recursos do YouTrack

Personalize fluxos de trabalho com comandos em linguagem natural (por exemplo, “Corrigir até sexta-feira, atribuir a @John”)

Suporte ao gerenciamento ágil e tradicional de projetos ( gerenciamento de projetos Scrum + Waterfall)

Combine acompanhamento de projetos, tickets de helpdesk e base de conhecimento em uma única plataforma

Analise a saúde do projeto com relatórios integrados, como fluxo cumulativo, burndown e gráficos de Gantt

Localize espaços de trabalho em vários idiomas e fusos horários para equipes globais

Limitações do YouTrack

A interface do usuário pode parecer menos moderna em comparação com ferramentas mais recentes

Um ecossistema de aplicativos menor do que outras ferramentas desta lista

Preços do YouTrack

Gratuito

Pago: US$ 4,40/mês por usuário

Avaliações e comentários do YouTrack

G2 : 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 90 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o YouTrack?

Um avaliador da Capterra diz:

... é muito flexível, pode se adaptar a vários estilos de fluxo de trabalho. Além disso, o software em si é bastante leve e rápido...

... é muito flexível, pode se adaptar a vários estilos de fluxo de trabalho. Além disso, o software em si é bastante leve e rápido...

Pronto para ir além do Axosoft? Torne-se ágil com o ClickUp!

Se o Axosoft começou a parecer um obstáculo em vez de uma plataforma de lançamento, não é só você, nem é sua equipe. Sua ferramenta de gerenciamento de projetos deve parecer uma extensão dos melhores instintos da sua equipe: flexível, rápida e criada para uma colaboração real.

Todas as alternativas que abordamos têm seus pontos fortes, mas se você está procurando a solução mais completa e adaptável, o ClickUp é difícil de superar.

Desde a criação de fluxos de trabalho ágeis que fazem sentido até o acompanhamento de metas, automação de cerimônias de sprint e vinculação de tarefas diretamente a iniciativas maiores, o ClickUp coloca tudo em um só lugar sem sobrecarregar você. Ele foi projetado para equipes que desejam avançar mais rapidamente sem sacrificar a clareza ou o controle.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp e comece a criar um fluxo de trabalho melhor ainda hoje.