Os 14 melhores softwares de gestão de agências em 2026

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Muitas agências enfrentam constantemente inúmeros desafios de gestão. Desde o gerenciamento de vários projetos, clientes e prazos até a produção de trabalhos de qualidade e o acompanhamento do progresso, ao mesmo tempo em que buscam novas oportunidades de negócios — as agências têm muito trabalho pela frente.

Ofereça às suas equipes criativas o apoio necessário para o sucesso e evite o esgotamento, utilizando o software de gestão de agências adequado para auxiliar no planejamento de recursos, gestão de projetos, colaboração em equipe, gestão de clientes e muito mais.

Reunimos 14 dos melhores softwares de gestão de agências disponíveis atualmente, juntamente com seus principais recursos, limitações, preços e avaliações de clientes, para ajudá-lo a escolher os mais adequados às suas necessidades!

O que é um software de gestão de agências?

O software de gestão de agências, ou sistema de gestão de agências, é uma solução completa para gerenciar processos e otimizar fluxos de trabalho. Em outras palavras, é uma ferramenta que agiliza as operações e aprimora os processos para ajudar você a expandir seus negócios.

No entanto, encontrar o software de agência certo para sua equipe requer pesquisa e análise cuidadosa, pois nem todas as ferramentas de gestão de agências são criadas da mesma forma! Algumas são mais adequadas para gerenciamento de projetos, enquanto outras são mais indicadas para agendamento de compromissos, coleta de feedback de clientes, gerenciamento de pipeline, etc.

Independentemente do setor em que você atua, os softwares de gestão de agências podem ajudar você a obter o impulso e o suporte necessários para gerenciar todas as partes do seu negócio.

Os 14 melhores softwares de gestão de agências

E agora estamos aqui. Reunimos 14 dos melhores softwares para agências de marketing digital, agências de publicidade, marcas, relações públicas, web design e outras áreas. Dê uma olhada em cada um para entender para que serve cada um, qual ferramenta você pode adicionar ao seu conjunto de ferramentas ou, talvez, qual ferramenta atende a todas as necessidades da sua equipe.

1. ClickUp

Ideal para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe

Acompanhe as atualizações dos projetos, gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu Espaço de Trabalho ClickUp

Vamos começar com o ClickUp.

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e produtividade desenvolvida para todas as equipes de diversos setores, incluindo agências de marketing, desde as fases iniciais até as mais maduras.

Este software repleto de recursos oferece centenas de funcionalidades avançadas para fornecer às agências de marketing as ferramentas necessárias para gerenciar vários projetos, clientes e prazos, melhorar a colaboração em equipe, acompanhar metas e medir o progresso — tudo em um só lugar.

Em primeiro lugar, o ClickUp oferece uma plataforma totalmente personalizável, dando a qualquer equipe a flexibilidade necessária para configurar o ClickUp de acordo com seus fluxos de trabalho e requisitos de projeto específicos. Quanto à visualização do seu trabalho, conte com mais de 15 visualizações personalizadas do ClickUp para visualizar seu trabalho, o que é muito útil ao gerenciar diferentes projetos. Use a visualização de quadro para ver facilmente em que ponto cada projeto se encontra, a visualização de calendário para acompanhar prazos, a visualização de carga de trabalho para gerenciar a capacidade de trabalho da sua equipe e use as outras visualizações para ajudar a facilitar o gerenciamento de projetos. Além disso, a visualização do painel com relatórios em tempo real permite que você crie uma visão geral de alto nível do seu trabalho para um melhor gerenciamento de recursos e mantenha todos informados, atualizados e no caminho certo para atingir as metas da sua agência.

Tenha uma visão geral do andamento do seu projeto nos painéis do ClickUp

Agora, para a colaboração em equipe, as agências digitais também podem aproveitar recursos colaborativos como ClickUp Whiteboards , onde as equipes podem fazer brainstorming e criar roteiros visuais, e ClickUp Docs para delinear estratégias, documentar SOPs e muito mais. Há também um recurso de chat integrado, onde equipes e clientes podem trocar mensagens em tempo real, e o recurso de gerenciamento de e-mails do ClickUp , que permite enviar e receber e-mails sem sair do ClickUp.

Economize tempo e simplifique o gerenciamento de e-mails — envie e receba e-mails diretamente no ClickUp

E com as configurações de compartilhamento e permissões, as agências digitais podem facilmente compartilhar documentos e tarefas com seus clientes ou convidá-los para o seu Workspace, a fim de otimizar a comunicação entre equipes e clientes. Para acelerar o processo de feedback e revisão, basta usar o recurso de revisão e anotação, que permite que equipes e clientes façam comentários diretamente em um anexo.

Essas são apenas algumas das principais funcionalidades a serem destacadas. Confira algumas outras funcionalidades que podem ajudar nas operações da sua agência.

Principais recursos

Visualizações personalizadas : escolha entre mais de 15 visualizações para gerenciar diferentes tarefas e projetos

Automação pré-configurada e personalizada : crie processos eficientes e consistentes e coloque o trabalho manual no piloto automático com : crie processos eficientes e consistentes e coloque o trabalho manual no piloto automático com a automação do ClickUp

Quadros brancos colaborativos : permitem que as equipes colaborem em projetos em tempo real e diferenciam o ClickUp de outras ferramentas de gestão de agências

Recursos de integração : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo alguns aplicativos mencionados nesta seleção ( Make ) : Conecte o ClickUp a mais de 1.000 ferramentas de trabalho, incluindo alguns aplicativos mencionados nesta seleção ( Calendly

Modelos personalizáveis: Tenha acesso a uma biblioteca de modelos para qualquer caso de uso, incluindo um : Tenha acesso a uma biblioteca de modelos para qualquer caso de uso, incluindo um modelo para agências de marketing da ClickUp

O modelo para agências de marketing da ClickUp pode ajudar as agências a gerenciar vários clientes, planejar campanhas e muito mais, tudo em um só lugar

Limitações

Embora o ClickUp ofereça um vasto leque de recursos e seja altamente personalizável, descobrir como usá-los de forma eficiente para aumentar a produtividade pode exigir um certo tempo de adaptação

Preços

Gratuito para sempre : plano gratuito com diversos recursos

Ilimitado : US$ 5 por mês/usuário

Business : US$ 12 por mês/usuário

Business Plus : US$ 19 por mês/usuário

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 4.780 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 3.070 avaliações)

Saiba como outras agências digitais, como a Zenpilot, usam o ClickUp para otimizar seu fluxo de trabalho

2. Calendly

Ideal para agendamento e reservas

Agendamento de reuniões com o Calendly

Calendly é uma ferramenta de gestão de agências que ajuda na retenção de clientes, no pipeline de recrutamento e em tudo o mais, oferecendo inúmeras maneiras de automatizar tarefas e economizar tempo.

Ele oferece qualificação e agendamento automatizados diretamente no seu site, o que facilita muito marcar chamadas com clientes em potencial, seja pelo Zoom, Google Meet ou um sistema de telefonia empresarial. Além disso, libera tempo para que os funcionários possam se dedicar a tarefas de alta prioridade.

O Calendly também envia questionários e acompanhamentos automáticos por e-mail antes e depois das chamadas, o que ajuda as agências a parecerem ainda mais profissionais e contribui para construir relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Principais recursos

Ajuda as equipes a agendar suas reuniões de maneira fácil e eficiente

Muito simples de usar, com uma interface limpa e intuitiva e um processo de configuração prático

Inúmeras integrações e a opção de sincronização com diferentes aplicativos de calendário

Ideal para equipes e startups que podem incorporá-lo em seus sites e até mesmo usá-lo para cobrar por serviços de consultoria

Limitações

O desempenho do Calendly é otimizado quando integrado ao Google Agenda. Houve relatos de inconsistências ao integrar com o Outlook

Não oferece um guia de treinamento nem uma página de suporte dedicada

Preços

Básico : Gratuito

Essentials : US$ 8 por licença/mês

Profissional : US$ 12 por licença/mês

Teams : US$ 16 por licença/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 1.470 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 2.590 avaliações)

3. Walling

Ideal para visualizar, organizar e compartilhar ideias

Organize e compartilhe ideias no aplicativo de gerenciamento de tarefas Walling

Walling é uma ferramenta de gestão de trabalho que organiza ideias, tarefas e projetos de forma visual e, acima de tudo, criativa.

Ele oferece uma visão geral completa de tudo o que está sendo feito no momento e oferece várias opções de visualização – moodboards, quadros Kanban, calendários, etc.

O Walling está repleto de recursos de colaboração em equipe em tempo real, o que facilita muito o andamento das tarefas internas e dos clientes, além de garantir a entrega de todas elas dentro do prazo.

Principais recursos

É um aplicativo para anotações com foco especial na parte visual (paredes e tijolos)

Uma ampla variedade de plataformas para ajudar as equipes a começarem

Ideal para equipes criativas envolvidas nos setores ou departamentos de design/marketing

Limitações

O método de estruturação de dados de Walling tem uma curva de aprendizado e requer compreensão para que sua flexibilidade seja utilizada de forma eficaz

Preços

Plano gratuito

Premium : US$ 5 por membro/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

Product Hunt : 5 de 5 (mais de 100 avaliações)

Capterra: 4,8 de 5 (mais de 25 avaliações)

4. TeamGantt

Ideal para gerenciamento de tarefas

Gerencie tarefas e cronogramas em um gráfico de Gantt com o TeamGantt

TeamGantt é uma ferramenta de gerenciamento de projetos fácil de usar que conta com um gráfico de Gantt para ajudar as agências a gerenciar projetos dentro de um cronograma.

Ele se adapta às necessidades de diferentes tipos de agências e também de funcionários (já que todos na equipe podem personalizar facilmente seu fluxo de trabalho sem interferir nos outros membros).

Com o TeamGantt, tudo está a apenas um clique de distância. Essa ferramenta facilita o planejamento de projetos e a organização de tarefas, documentos e bate-papos, simplifica o controle de tempo, agiliza as comunicações e oferece uma visão geral precisa do andamento do trabalho. Tudo isso elimina dores de cabeça relacionadas a atualizações para os clientes e mantém tanto os clientes quanto as equipes satisfeitos.

Principais recursos

Equipado com recursos de compartilhamento de arquivos, controle de tempo e comunicação no nível das tarefas

Acompanhe visualmente o andamento das tarefas atribuídas a cada membro da equipe

Layout simples e personalizável

Ideal para equipes ou freelancers que preferem acompanhar o andamento de seus projetos por meio de gráficos de Gantt

Limitações

O TeamGantt carece de recursos de acompanhamento de orçamento e finanças, o que dificulta que as equipes acompanhem os custos dos projetos com precisão

A interface do usuário pode ser um pouco difícil de navegar para alguns usuários, tornando um pouco complicado encontrar rapidamente os dados de que precisam

Preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,8 de 5 (mais de 840 avaliações)

Capterra: 3,6 de 5 (mais de 90 avaliações)

5. Faça

Ideal para automação do fluxo de trabalho

Defina gatilhos e condições para automatizar o fluxo de trabalho com o Make

O Make é um software de automação de fluxo de trabalho sem código que exibe tudo o que você está desenvolvendo e criando de maneira visualmente atraente. Essa ferramenta é ótima para agências que desejam melhorar a gestão do fluxo de trabalho e aumentar a produtividade em todas as equipes.

O Make pode ajudar com todas as dificuldades que as agências enfrentam, como geração eficaz de leads, encaminhamento de leads, gestão de contratos e tudo o mais necessário para fechar mais negócios com mais rapidez. Ele se conecta a milhares de aplicativos, incluindo o ClickUp, e torna super fácil reunir tudo o que importa em uma única plataforma.

Principais recursos

Inúmeros cenários de integração de aplicativos e muitos modelos prontos para uso que podem ser compartilhados

A interface do usuário (UI), assim como a experiência do usuário (UX), são bem elaboradas, com um excelente histórico de opções de pesquisa

Automação altamente eficaz da gestão de equipes , sendo possível configurar automações separadas para cada equipe/departamento

A API do Make torna-o adequado para agências de serviços de automação

Limitações

Projetado para sistemas baseados em Unix, o que limita o suporte a plataformas

Sintaxe complexa para definir tarefas de automação, o que dificulta o uso por iniciantes

Preços

Gratuito

Core : US$ 10,59 por mês

Pro : US$ 18,82 por mês

Teams : US$ 34,12 por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 180 avaliações)

Capterra: 4,8 de 5 (mais de 290 avaliações)

6. Sendinblue

Ideal para marketing por e-mail, campanhas de marketing digital e automação de marketing

Crie e crie mensagens de e-mail elegantes no Sendinblue

Sendinblue é uma ferramenta repleta de recursos, desenvolvida para atender às necessidades de agências que desejam impulsionar seus negócios com as ferramentas certas de vendas e marketing.

Este software permite que as agências enviem e-mails, SMS ou mensagens pelo WhatsApp persuasivas para ofertas com prazo limitado e segmentem as mensagens por diferentes públicos e tipos de clientes , a fim de aumentar as taxas de retenção e construir relacionamentos mais sólidos com os clientes.

Ele também permite armazenar todas as informações de contato dos clientes em um único local, acompanhar cada etapa do funil de vendas e monitorar dados e desempenho para identificar áreas que precisam de melhorias.

Principais recursos

Plataforma de marketing completa que permite aos usuários lançar campanhas de marketing por e-mail e SMS, configurar automações e gerenciar contatos por meio de um sistema de CRM integrado

As automações estão disponíveis em todos os planos

Opções de chat integráveis ao site

Campanhas automatizadas e recursos de segmentação de marketing

Limitações

Vários usuários relataram limitações nos recursos de automação

As opções de modelos de e-mail da Sendinblue são limitadas e não são muito personalizáveis

Preços

Gratuito

Starter : A partir de US$ 25 por mês

Negócios : A partir de US$ 65 por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,5 de 5 (mais de 1.530 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 1.540 avaliações)

7. Trafft

Ideal para reservas e agendamento de consultas

Aceite reservas e pagamentos online, gerencie equipes e clientes e muito mais com o Trafft

Manter sua agência organizada nunca foi tão fácil. Graças ao Trafft , agora você pode gerenciar sua agência e expandir sua marca. O software mantém todos os seus compromissos em dia, seus clientes organizados e seus negócios em franca expansão.

O Trafft é a solução para agências que precisam otimizar sua experiência de agendamento, tanto para os membros da equipe quanto para os clientes.

Este software de agendamento cuida de tudo no processo de agendamento, incluindo o envio de e-mails ou lembretes por SMS automáticos aos seus clientes.

Principais recursos

Painel de controle empresarial para monitorar todos os seus compromissos ou eventos

Painel de gestão de clientes para informações detalhadas sobre seus clientes

Calendário inteligente e agendamento

Você pode criar uma página de reservas sem ter conhecimentos de programação

Ele pode lidar com pagamentos online, faturamento e gestão tributária diretamente pelo aplicativo

Limitações

O Trafft não oferece a capacidade de agendar eventos que se estendem por vários dias

O Trafft não está otimizado para uso em dispositivos móveis

Preços

Individual Básico : US$ 12 por mês Pro : US$ 39 por mês Expert : US$ 59 por mês

Básico : US$ 12 por mês

Pro : US$ 39 por mês

Expert : US$ 59 por mês

Empresa Starter : US$ 69 por mês Scaling : US$ 150 por mês Enterprise : Entre em contato para saber os preços

Starter : US$ 69 por mês

Escalabilidade : US$ 150 por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Básico : US$ 12 por mês

Pro : US$ 39 por mês

Expert: US$ 59 por mês

Starter : US$ 69 por mês

Escalabilidade : US$ 150 por mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 16 avaliações)

Capterra: 5 de 5 (mais de 34 avaliações)

8. Sprout Social

Ideal para marketing de mídia social

Visualizando o painel de métricas de desempenho-chave no Sprout Social

Sprout Social é uma ferramenta abrangente utilizada por muitas equipes de mídia social e marketing. Com o Sprout Social, as agências podem entender melhor seus clientes e o público-alvo deles e usar esses dados para adaptar suas estratégias de negócios e marketing.

Além disso, ele ajuda em tudo o que diz respeito a conteúdo, incluindo planejamento, publicação, promoção do engajamento e melhoria da capacidade de resposta. Por último, mas não menos importante, as agências que utilizam o Sprout Social podem acessar painéis repletos de dados e tomar decisões mais estratégicas para expandir seus próprios negócios e os de seus clientes.

Principais recursos

Ajuda a gerenciar as atividades nas redes sociais e a comunicação em várias plataformas

Análises meticulosas permitem que os usuários realizem análises da concorrência e exportem dados com facilidade, garantindo campanhas eficazes nas redes sociais no futuro

Custo-benefício para empresas de médio porte e equipes que desejam maximizar sua presença digital por meio de uma abordagem orientada a dados

Limitações

A plataforma tem uma curva de aprendizado e pode ser um pouco complicada para usuários que não estão familiarizados com ferramentas de gerenciamento de mídias sociais

O preço é relativamente alto, o que pode dificultar a compra por parte de startups e aumentar os custos quando vários membros da equipe precisam acessá-lo

Preços

Padrão : US$ 249 por mês (cada usuário adicional + US$ 199 por mês)

Profissional : US$ 399 por mês (cada usuário adicional + US$ 299 por mês)

Avançado : US$ 499 por mês (cada usuário adicional + US$ 349 por mês)

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,3 de 5 (mais de 2.050 avaliações)

Capterra: 4,4 de 5 (mais de 520 avaliações)

9. Circle

Ideal como plataforma comunitária completa para criadores e marcas

Combine a natureza empolgante e interativa de uma comunidade com o seu conteúdo — tudo em uma experiência integrada com o Circle

O Circle é o tipo de ferramenta de que as agências precisam para atividades de construção de comunidade e de equipe. Este software interativo oferece uma experiência integrada de chats em grupo, transmissões ao vivo e eventos, entre outros.

Seus recursos robustos de engajamento realmente permitem criar uma atmosfera animada dentro da sua agência e capacitar membros de diferentes equipes a trabalharem juntos em torno de uma visão única e unificada. Por outro lado, com o Circle, as agências podem ajudar seus clientes a aumentar o reconhecimento da marca e se conectar com outros profissionais e criadores do setor.

Principais recursos

Permite criar fóruns comunitários, tópicos e discussões para envolver o público em debates abertos

Permite que as empresas, em geral, mantenham uma alta retenção de clientes ao simplificar o engajamento e a interação entre os membros da comunidade

Os usuários podem hospedar e organizar eventos diretamente na plataforma, onde os membros podem publicar e interagir. Além disso, é possível criar transmissões ao vivo e personalizar as configurações de compartilhamento.

Limitações

Não é adequado para criadores de cursos, pois não possui uma página de checkout dedicada e tem um recurso de paywall pouco prático que afeta as conversões

A opção de criar um curso está disponível apenas nos planos Professional e Enterprise

Preços

Básico : US$ 49 por mês

Profissional : US$ 99 por mês

Enterprise: US$ 399 por mês

Avaliações de clientes

App Store : 4,8 de 5 (mais de 2.200 avaliações)

ProductHunt: 3,6 de 5 (mais de 40 avaliações)

10. Canny

O melhor para gestão de clientes e ferramenta de feedback do cliente

Capture, organize e analise feedback sobre produtos no Canny

As agências precisam do feedback dos clientes para melhorar seus serviços e, é claro, para maximizar seu potencial de ganhos. O Canny é um dos melhores softwares de gestão de relacionamento com o cliente do mercado, que facilita a coleta, organização e análise de feedback.

Isso permite não apenas coletar feedback dos clientes, mas também feedback dos colegas de equipe. Dessa forma, as agências podem garantir que as melhores ideias não sejam deixadas de lado e usar seu tempo da maneira mais eficiente – para desenvolver os recursos mais solicitados, diversificar seus serviços ou concentrar seus esforços apenas em um determinado tipo de serviço.

Principais recursos

Colete e analise o feedback dos clientes de maneira simples

Fácil de integrar com várias plataformas externas

Permite configurar um sistema de feedback, seja incorporando-o a um site ou utilizando-o como um subdomínio

Limitações

O quadro de votação do Canny é bastante útil, mas pode, sem querer, distorcer o feedback se não for configurado corretamente, o que pode limitar a eficácia do feedback coletado

Preços

Gratuito

Growth : US$ 400 por mês

Negócios: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

ProductHunt : 4,3 de 5 (mais de 45 avaliações)

Capterra: 4,7 de 5 (mais de 35 avaliações)

11. Depoimento

Ideal para coletar depoimentos de clientes

Colete depoimentos de clientes com o Testimonial

Testimonial , como o nome sugere, é um software para coletar depoimentos de clientes. As agências podem facilmente incorporar depoimentos em vídeo e texto em seus sites e até mesmo criar páginas de destino dedicadas em cerca de 2 minutos, sem precisar contratar desenvolvedores

Depoimentos, quando usados de forma eficaz, podem impulsionar qualquer agência. Além de poderem publicar depoimentos e provas sociais sem precisar programar, as agências podem monitorar e acompanhar o desempenho de cada um, exibi-los em um painel de controle e até mesmo destacar os que apresentam melhor desempenho para atrair mais clientes, o que é um grande impulsionador de receita.

Principais recursos

Colete e exiba elogios, seja em formato de texto ou vídeo, e mostre-os aos clientes em potencial

Os vídeos de depoimentos podem ser compartilhados nas redes sociais e incorporados em sites, além de poderem ser usados em campanhas de marketing

É possível configurar a automação com depoimentos usando aplicativos de terceiros, como o Make

Limitações

Ele não oferece ferramentas integradas para editar e fazer ajustes nos vídeos recebidos dos clientes

Os clientes recebem instruções limitadas sobre como criar vídeos de alta qualidade

Preços

Starter : Gratuito

Premium : US$ 50 por mês

Ultimate : US$ 150 por mês

Agência: A partir de US$ 300 por mês

Avaliações de clientes

ProductHunt: 4,2 de 5 (mais de 15 avaliações)

12. Coda

Ideal para gerenciamento de documentos e arquivos

Gerencie ideias no editor de documentos do Coda

Coda é uma solução completa para gerenciar documentos, tarefas, listas de afazeres e dados de maneira fácil, mas interativa e envolvente. As agências a utilizam para agilizar os processos de tomada de decisão e colaborar com a equipe interna de forma mais eficiente.

Ele é totalmente personalizável para atender às diferentes necessidades das agências e fácil de adaptar à medida que elas crescem. O Coda exibe os dados de forma fácil de entender, enquanto os painéis facilitam o acompanhamento do progresso e das atualizações no trabalho dos clientes.

Principais recursos

Um documento completo que reúne documentos e tabelas para tornar o gerenciamento de tarefas e a colaboração e coordenação interativas o mais fluidas possível

O recurso “Packs” foi desenvolvido para facilitar a integração com outros aplicativos

Ideal para equipes de desenvolvimento de aplicativos (entre outras) que buscam criar uma estrutura organizacional simples que facilite o acesso a documentos e dados

Limitações

O design da interface do Coda é considerado antiquado e menos atraente visualmente

De vez em quando, a estrutura dos documentos no Coda fica desorganizada.

Preços

Gratuito

Pro : US$ 10 por mês/Doc Maker

Equipe : US$ 30 por mês/Doc Maker

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

G2 : 4,7 de 5 (mais de 380 avaliações)

Capterra: 4,6 de 5 (mais de 80 avaliações)

Bônus: Coda x Airtable

13. Tally

Ideal para criar formulários

Crie seu próprio formulário online e colete qualquer tipo de dado com o criador de formulários Tally

Tally é outro excelente software sem código para gestão de agências. Esse criador de formulários vai além da simples criação de formulários, oferecendo suporte a lógica de formulários, calculadoras, mensagens de fechamento personalizadas, upload de arquivos e cobrança de pagamentos, para citar apenas alguns de seus excelentes recursos.

Com o Tally, as agências podem coletar grandes quantidades de dados, analisá-los ou exportá-los e organizá-los por projeto ou por membros da equipe (que podem colaborar ainda mais em formulários e compartilhar os resultados desses formulários em espaços de trabalho compartilhados).

Principais recursos

Criador de formulários com experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI) exclusivas, que permite a criação de um número ilimitado de formulários e enquetes em poucos minutos

Opções infinitas de personalização

Cobrança de pagamentos, cálculos, lógica de formulários e canalização de respostas são alguns dos recursos mais interessantes desse software

Pode ser integrado a praticamente qualquer produto disponível no mercado

Limitações

A falta de recursos como lógica condicional e integração de dados no Tally torna-o menos adequado para tipos mais avançados de formulários e pode reduzir sua funcionalidade geral

Preços

Plano gratuito

Tally Pro: US$ 29 por mês

Avaliações de clientes

ProductHunt: 4,9 de 5 (mais de 70 avaliações)

14. Pitch

O melhor software para apresentações colaborativas

Crie apresentações incríveis em poucos minutos com o Pitch

O Pitch é um software de apresentação que inclui milhares de modelos personalizáveis e criados por profissionais, que as agências podem usar para apresentar seus serviços e planos de projeto aos clientes.

Essa ferramenta facilita a preparação de palestras em conferências e apresentações em reuniões de equipe, além de permitir compartilhar trabalhos e atualizações de maneira elegante e criativa. Por fim, o Pitch oferece recursos de colaboração em equipe e simplifica a apresentação de ideias, o compartilhamento de feedback e a tomada de decisões.

Principais recursos

Plataforma de apresentação colaborativa focada em equipes com uma interface de usuário extremamente intuitiva

O poderoso recurso de chat ao vivo ajuda os membros da equipe a colaborar em apresentações em tempo real com uma sofisticada opção de visualização do palestrante

Vários modelos excelentes para você começar

Os membros da equipe podem acompanhar o status de seu trabalho, bem como os dados, por meio de uma integração com o Google Analytics

Limitações

Disponibilidade limitada de modelos prontos para uso que possam ser facilmente personalizados para atender às necessidades específicas do usuário

Preços

Starter : Gratuito

Pro : US$ 8 por membro/mês

Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços

Avaliações de clientes

ProductHunt : 4,9 de 5 (mais de 120 avaliações)

Capterra: 4,8 de 5 (mais de 25 avaliações)

Escolhendo o software de gestão certo para sua agência

Existem muitos sistemas de gestão de agências disponíveis, e isso é ótimo para você. Agora, o segredo é encontrar as ferramentas que ofereçam flexibilidade para apoiar sua agência à medida que ela cresce, que possam ajudá-lo no planejamento de recursos e que funcionem perfeitamente com outras ferramentas de trabalho para manter seu fluxo de trabalho sob controle.

Como mencionado anteriormente, o ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos e produtividade que oferece uma plataforma totalmente personalizável para dar à sua agência o poder de configurar o ClickUp de acordo com seu fluxo de trabalho e projetos complexos, além de apoiar sua equipe à medida que sua empresa se expande. Só por esse motivo, ele já é considerado um dos melhores softwares de gerenciamento de agências disponíveis atualmente.

E como as agências podem precisar de vários aplicativos para ajudar a gerenciar as operações diárias, você pode sincronizar e conectar facilmente o ClickUp a outras ferramentas de trabalho para reunir todo o seu trabalho em um só lugar.

Começar a usar o ClickUp é fácil e gratuito. É hora de trabalhar de forma mais inteligente com o software de gestão de agências certo à sua disposição. 👌

Autor convidado:

Alladdine Djaidani é um profissional de marketing digital e fundador da Hustler Ethos . Ele gosta de ajudar empresas a obterem boas posições no Google e impulsionarem o crescimento sem gastar muito.