10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências em 2025

Com mais de 10.000 agências digitais somente nos EUA, nunca foi tão importante para as marcas terem uma presença forte na mídia social para se manterem competitivas.

E para as agências de marketing que gerenciam uma ou várias marcas, desde a criação de conteúdo até os relatórios de desempenho, o uso do conjunto certo de ferramentas pode ajudá-lo a fazer exatamente isso. De software de gerenciamento de projetos para planejar, gerenciar e acompanhar todas as partes do seu fluxo de trabalho de mídia social à colaboração de conteúdo, essas ferramentas garantirão que você maximize os esforços da sua equipe e estabeleça uma estratégia de conteúdo vencedora.

Chegou a hora de aprimorar seu jogo de mídia social. Aqui estão 10 das melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências disponíveis atualmente!

## O que são ferramentas de gerenciamento de mídia social?

As ferramentas de gerenciamento de mídia social ajudam agências e empresas a gerenciar suas contas de mídia social com mais eficiência.

Essas ferramentas oferecem uma série de recursos, como:

Planejamento e programação de postagens

Monitoramento de mídia social

Colaboração da equipe

Análises e relatórios

Gerenciamento de projetos e gerenciamento de campanhas E mais



Em suma, eles foram projetados para reduzir o tempo gasto em trabalhos pesados, para que as agências possam se concentrar em trabalhos valiosos.

O que faz uma boa ferramenta de gerenciamento de mídia social?

Uma ferramenta sólida de gerenciamento de mídia social deve ter os seguintes aspectos:

Interface de usuário intuitiva

Um recurso de calendário que ofereça uma visão geral do conteúdo em várias plataformas

Funcionalidades de feedback e colaboração

Fluxos de trabalho de aprovação com opções personalizadas ou predefinidas

Preços acessíveis e de fácil escalonamento

Por que sua agência deve usar uma ferramenta de gerenciamento de mídia social?

Como agência, pode ser um desafio acompanhar várias campanhas de clientes em diferentes canais de mídia social. Uma boa ferramenta de gerenciamento de mídia social permite que as agências encontrem soluções para todo o trabalho essencial: analisar dados, medir o desempenho, colaborar com os clientes e criando e distribuindo conteúdo.

Dito isso, vamos nos aprofundar em 10 ferramentas de gerenciamento de mídia social que ajudarão a levar sua agência para o próximo nível. 🚀 📈

10 melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social que você precisa conhecer em 2024

1. ClickUp

Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração de equipe tudo-em-um

Monitore as atualizações do projeto gerencie fluxos de trabalho e colabore com a equipe, tudo a partir do seu ClickUp Workspace ClickUp é uma plataforma líder em gerenciamento de projetos e produtividade. Em sua essência, o ClickUp foi projetado como uma solução completa de gerenciamento de projetos para ajudar as equipes a manter o controle de suas tarefas, gerenciar com eficiência cada parte do fluxo de trabalho e atingir suas metas.

Então, por que essa ferramenta é útil para as agências de marketing? Aqui estão alguns motivos:

1️⃣ Plataforma totalmente personalizável e repleta de recursos flexíveis: Ele oferece centenas de recursos poderosos, uma interface amigável e uma plataforma totalmente personalizável. Isso significa que você pode configurar o ClickUp da maneira que precisar para atender às necessidades do seu projeto, caso de uso, preferências e fluxo de trabalho, tornando essa ferramenta a combinação perfeita para qualquer equipe, inclusive equipes de marketing de mídia social.

2️⃣ Gerenciamento de projetos e Colaboração em equipe : Com o ClickUp, as equipes de marketing terão acesso a recursos avançados de colaboração e gerenciamento de projetos. Escolha mais de 15 exibições personalizadas para organizar projetos de marketing de conteúdo seu caminho, um conjunto de ferramentas, incluindo Documentos do ClickUp para blogs, wikis, SOPs e outros necessidades de documentação e quadros brancos colaborativos para brainstorming, planejamento de estratégias e mapeamento de conceitos. Os gerentes e as equipes de mídia social também podem encontrar muito valor na visualização Calendar do ClickUp, onde podem planejar, coordenar e gerenciar a mídia social e o calendário de conteúdo.

Programe publicações sociais, blogs e anúncios juntamente com outras tarefas e reuniões usando a visualização Calendar no ClickUp

Experimente a visualização Calendar do ClickUp

3️⃣ Permite convidados, como clientes e equipes externas: Quanto à comunicação com clientes e equipes externas, as agências podem convidar pessoas para participar em seu espaço de trabalho e usar o Configurações de compartilhamento e privacidade para controlar a que os convidados têm acesso. Conceder aos clientes acesso ao ClickUp significa que você pode trabalhar com eles na plataforma e usar recursos como Proofing, que permite anotar imagens, vídeos e PDFs para facilitar a comunicação e acelerar o processo de feedback e aprovação.

Centralize o feedback e agilize os processos de aprovação com o Proofing, atribuindo comentários diretamente nos anexos de tarefas

4️⃣ Uma biblioteca de modelos personalizáveis: O ClickUp oferece uma biblioteca de modelos para cada caso de uso, incluindo um modelo para iniciantes Mídia social Template e o Modelo moderno de calendário de mídia social para fornecer uma estrutura sólida para o seu fluxo de trabalho no ClickUp. Há também um modelo de nível avançado para ajudá-lo a desenvolver sua estratégia de mídia social e gerenciar todo o seu trabalho, equipes e clientes em um só lugar: o Modelo de postagens de mídia social do ClickUp !

O Social Posts Template do ClickUp inclui visualizações pré-construídas flexíveis, status personalizados, campos personalizados e muito mais. Seu modelo pessoal de mídia social oferece a base perfeita para conectar, criar estratégias e otimizar seu conteúdo

Seja para agências, pequenas equipes, grandes empresas ou para qualquer outro tipo de atividade, o ClickUp pode ajudá-lo a se manter organizado e produtivo. Reúna seus projetos de marketing de mídia social e mantenha-os funcionando sem problemas com essa ferramenta completa de gerenciamento de projetos - pode ser exatamente o que sua agência de mídia social precisa.

Melhores recursos

Mais de 15 visualizações personalizadas : mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do seu jeito, incluindo uma visualização de calendário

: mais de 15 visualizações personalizadas para visualizar seu trabalho do seu jeito, incluindo uma visualização de calendário ClickUp Brain: Criar Conteúdo gerado por IA usando a ferramenta de IA do ClickUp

Criar Conteúdo gerado por IA usando a ferramenta de IA do ClickUp Visualização do calendário : Gerencie seu calendário social, desenvolva seu conteúdo de mídia social e muito mais em uma única exibição

: Gerencie seu calendário social, desenvolva seu conteúdo de mídia social e muito mais em uma única exibição Plataforma totalmente personalizável : Personalize o ClickUp para qualquer necessidade. Use-o para gerenciamento de projetos de sites gerenciamento de conteúdo e muito mais

: Personalize o ClickUp para qualquer necessidade. Use-o para gerenciamento de projetos de sites gerenciamento de conteúdo e muito mais Provas : Acelere o processo de feedback e aprovação fazendo anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs e marcando membros da equipe ou clientes

: Acelere o processo de feedback e aprovação fazendo anotações diretamente em imagens, vídeos e PDFs e marcando membros da equipe ou clientes Tags : Adicione tags personalizadas para organizar suas tarefas por categoria

: Adicione tags personalizadas para organizar suas tarefas por categoria Sinalizadores de prioridade : Marque suas tarefas como urgentes, de alta, normal e baixa prioridade para garantir que sua equipe saiba o que deve ser priorizado Modelos personalizáveis : Escolha entre mais de 1.000 modelos personalizáveis para cada caso de uso, incluindo modelos de calendário de conteúdo Aplicativo para celular : O ClickUp está disponível no celular. Acesse seu trabalho a qualquer momento e de qualquer lugar

: Marque suas tarefas como urgentes, de alta, normal e baixa prioridade para garantir que sua equipe saiba o que deve ser priorizado Recursos de integração: Conecte o ClickUp a mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho para reunir todo o seu trabalho em um só lugar e otimizar seu fluxo de trabalho

Preços

Plano gratuito : Para sempre

: Para sempre Ilimitado : uS$ 7 por membro/mês

: uS$ 7 por membro/mês Business : $12 por membro/mês

: $12 por membro/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,7 de 5 (6.547 avaliações)

4,7 de 5 (6.547 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (3.602 avaliações) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Project-Management-CTA.png /%img/ ### 2. Planejável

Melhor para colaboração de conteúdo

via Planable Planejável é uma ferramenta de planejamento e colaboração de conteúdo que ajuda as equipes de marketing a planejar, visualizar, aprovar e colaborar com o conteúdo de mídia social.

Com a Planable, você pode compartilhar facilmente ideias de posts com seus colegas e clientes e receber feedback em tempo real no mesmo lugar. Com sua última atualização, Conteúdo universal com o conteúdo universal, as equipes podem criar e colaborar em qualquer tipo de conteúdo: publicações em mídias sociais, boletins informativos, blogs, descrições de produtos e qualquer outro tipo de conteúdo.

Há várias maneiras pelas quais a Planable simplifica a aprovação de conteúdo. Para começar, os usuários do Planable podem optar por um dos quatro fluxos de trabalho de aprovação: nenhum, opcional, obrigatório e vários níveis de aprovação. O último permite que os usuários personalizem a aprovação de acordo com a configuração mais adequada à sua situação e acrescenta uma camada extra de segurança ao fazer com que as postagens passem por uma cadeia de aprovação antes da publicação. Por exemplo, você pode fazer com que uma postagem tenha que passar primeiro pelo departamento jurídico do cliente antes de ser publicada.

A interface intuitiva do Planable também facilita a colaboração entre diferentes equipes, pois as conversas da sua equipe estão contidas em uma única plataforma e você pode facilmente marcar outros membros para iniciar discussões ou revisar o conteúdo. Isso ocorre porque as conversas são exibidas ao lado da publicação em questão na forma de comentários e respostas.

Há também a colaboração externa. O conteúdo e os comentários podem ser definidos como "internos" até que você tenha 100% de certeza de que estão prontos para a aprovação do cliente. Quanto aos clientes, há a opção de gerar um link que leva diretamente à postagem, o que torna muito fácil para o cliente simplesmente pular e compartilhar suas ideias nos comentários.

Se você é uma boutique agência de marketing ou gerenciando vários clientes diferentes, a Planable fornece as ferramentas para simplificar os processos de colaboração e obter melhores resultados de suas campanhas. Você pode começar com o planejamento do lançamento de um produto e usar o Planable para sincronizar o conteúdo de todos os canais (mídia social, blog, e-mails, banners etc.).

Melhores recursos

Fluxos de trabalho de aprovação em vários níveis e personalizados

Sincronização e/ou ajuste de postagens para plataformas de mídia social (ainda não disponível para conteúdo universal)

Visualização intuitiva e elegante do calendário

Filtros personalizáveis para seu conteúdo que podem ser salvos como visualizações personalizadas

Cinco maneiras de visualizar o conteúdo (grade, lista, feed,Calendário)

Colaboração em tempo real

Uma ferramenta de edição de imagens no aplicativo

Integração com as principais plataformas de mídia social

Preços

Plano gratuito

Básico : uS$ 13 por usuário/mês

: uS$ 13 por usuário/mês Pro : $26 por usuário/mês

: $26 por usuário/mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,6 de 5 (548 avaliações)

4,6 de 5 (548 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (305 avaliações)

3. Hootsuite

Melhor para agências de criação de conteúdo e relatórios

via Hootsuite Hootsuite é uma das ferramentas de gerenciamento de mídia social mais antigas e proeminentes do mercado. A Hootsuite se tornou conhecida como uma das soluções de referência para agências que buscam investir em seus esforços de marketing de mídia social.

O Hootsuite apresenta muitas funcionalidades esperadas de uma ferramenta de mídia social desse calibre, incluindo agendamento de postagens de mídia social, monitoramento, gerenciamento de tarefas e relatórios de desempenho. Graças à sua combinação equilibrada de funcionalidades de relatórios e gerenciamento de projetos, o Hootsuite é uma boa solução para agências que lidam com projetos de desempenho e de alta criatividade.

Melhores recursos

Os gerentes podem atribuir posts específicos de mídia social a membros específicos da equipe.

O calendário da Hootsuite oferece três maneiras de visualizar o calendário (lista, semana, mês) e duas subvisualizações (por status de postagem ou rede social)

Recursos detalhados de análise e relatórios

Limitações

Nenhuma biblioteca de mídia centralizada para compartilhar ativos

Recursos de colaboração relativamente limitados em comparação com outras ferramentas

Preços altos

Não há controle de versão para publicações

Não há como compartilhar postagens com convidados

Preços

Profissional: US$ 99 por mês

US$ 99 por mês Equipe: $249 por mês

$249 por mês Empresarial: $739 por mês

$739 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2 : 4.1 de 5 (3.840 avaliações)

: 4.1 de 5 (3.840 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (3.412 avaliações)

4. Agorapulse

Melhor para gerenciamento de mídia social e gerenciamento de projetos

via Agorapulse Agorapulse é uma plataforma de gerenciamento de mídia social que oferece funcionalidades de agendamento e gerenciamento de tarefas. O que diferencia o Agorapulse de outras ferramentas de mídia social para agências é sua variedade de nichos adjacentes ao marketing, desde análise, monitoramento de palavras-chave e escuta social até gerenciamento de projetos.

Melhores recursos

Calendário de conteúdo visual

Calendário compartilhado complemento para colaboração externa

Abrange uma ampla gama de tarefas de marketing de mídia social

Sólidas funcionalidades de gerenciamento de projetos de mídia social

limitações do ####

Não há aprovação em vários níveis

Curva de aprendizado acentuada

A interface do usuário pode ser aprimorada

Preços

Plano gratuito

Standard: US$ 49 por usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 49 por usuário/mês (cobrado anualmente) Profissional: US$ 79 por usuário/mês (cobrado anualmente)

US$ 79 por usuário/mês (cobrado anualmente) Avançado: $119 por usuário/mês (cobrado anualmente)

$119 por usuário/mês (cobrado anualmente) Personalizado: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (871 avaliações)

4,5 de 5 (871 avaliações) Capterra: 4,6 de 5 (698 avaliações)

5. Sprout Social

Melhor para monitoramento de mídia social

via Sprout Sprout Social é uma ferramenta de gerenciamento de mídia social desenvolvida para agências. O Sprout Social permite que você facilmente gerenciar várias contas em uma única plataforma e colaborar entre equipes . Você também pode avaliar o sucesso de suas campanhas com seus recursos detalhados de análise e relatórios.

Por fim, outro recurso excelente do Sprout Social é sua ampla biblioteca de ativos. Como as agências são, por definição, dependentes de ativos, a biblioteca de ativos do Sprout fornece toneladas de valor ao oferecer uma subplataforma inteira onde as agências podem compartilhar, gerenciar e distribuir ativos com equipes e clientes.

Melhores recursos

Caixa de entrada inteligente para classificar rapidamente as solicitações e o trabalho

Biblioteca de ativos com duas formas de visualização que permite o gerenciamento rápido e fácil de ativos

Recursos avançados de análise, escuta social e monitoramento

A colaboração externa é fácil e direta

limitações do ####

Preços altos para agências de pequeno porte

Não é possível agrupar postagens no calendário

Não há opção de arrastar e soltar no calendário

Preços

Padrão: $249 por mês

$249 por mês Profissional: $399 por mês

$399 por mês Avançado: $499 por mês

$499 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,4 de 5 (2.367 avaliações)

4,4 de 5 (2.367 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (550 avaliações)

Confira estes Alternativas ao Sprout Social !

6. Buffer

Melhor para integrações, relatórios, gerenciamento

via Buffer

Enquanto Buffer ficou famoso graças às suas muitas integrações, mas também é uma ferramenta poderosa para agências de todos os tamanhos.

O Buffer permite que você crie e programe facilmente publicações em várias contas de mídia social. Sua excelente análise permite que você acompanhe o desempenho das postagens, faça relatórios sobre o seu progresso e compare-se com os concorrentes. Além disso, seu recurso de agendamento em massa o torna a ferramenta perfeita para agências com uma grande lista de clientes.

Melhores recursos

Muitas integrações, incluindo o Canva

Acompanhamento e gerenciamento de campanhas; você pode criar conteúdo na janela da campanha e acompanhar postagens agendadas, publicadas, de rascunho e aprovações

Tem um plano de preços literalmente para agências

limitações do ####

Não há rótulos e etiquetas para postagens, o que é essencial em iniciativas de mídia social de grande escala

Não permite a colaboração com equipes externas

A infraestrutura de aprovação da Hootsuite é um pouco limitada no sentido de que, além de um fluxo de trabalho de aprovação de 1 para 1, os usuários não podem estruturar as aprovações por camadas

Preços

Plano gratuito

Essentials: US$ 6 por canal/mês

US$ 6 por canal/mês Equipe: $12 por canal/mês

$12 por canal/mês Agência: US$ 120 por 10 canais/mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,3 de 5 (971 avaliações)

4,3 de 5 (971 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (1.390 avaliações)

7. Enviável

Melhor para agências de pequeno e médio porte

via Sendible

O próximo da lista é Enviável sendible é uma ferramenta poderosa criada para ajudar as agências a gerenciar suas contas de mídia social. O Sendible oferece uma gama decentemente diversificada de recursos, incluindo calendários de conteúdo mensagens automatizadas e recursos de relatório. Além disso, o Sendible permite que os usuários colaborem com os clientes e membros da equipe em projetos em tempo real.

O Sendible tem alguns recursos que o diferenciam de ferramentas semelhantes, como o monitoramento de DM e um painel de controle do cliente. Este último faz um excelente trabalho de simplificar o gerenciamento da equipe e do cliente . Também vale a pena mencionar o editor de imagens incorporado e as sugestões de tópicos.

Melhores recursos

Os usuários podem sincronizar e editar publicações em várias plataformas de mídia social em vez de editar cada publicação individualmente

Calendário de mídia social intuitivo e muito fácil de usar

Monitoramento de DM

O Client Connect permite que os clientes conectem suas redes sociais ao Client Dashboard sem fornecer suas credenciais de login

Fluxos de trabalho de aprovação personalizados para clientes e equipes de mídia social

limitações do ####

A experiência móvel pode ser aprimorada

Preços

Creator: US$ 29 por mês

US$ 29 por mês Traction: US$ 89 por mês

US$ 89 por mês Scale: $199 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,5 de 5 (832 avaliações)

4,5 de 5 (832 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (116 avaliações)

8. Mais tarde

Melhor para agências de mídia social e marketing de conteúdo

via Later Mais tarde é uma excelente opção para qualquer agência que queira levar seu gerenciamento de mídia social para o próximo nível. Seu sistema de agendamento intuitivo permite que os usuários planejem e publiquem conteúdo em vários canais em um só lugar, economizando tempo e esforço. Ele também oferece recursos avançados de análise e ferramentas de SEO.

Além disso, a biblioteca de mídia visual do Later facilita o armazenamento e a organização do conteúdo visual, permitindo que os usuários encontrem rapidamente a foto ou o vídeo perfeito para a próxima publicação. Com recursos poderosos como esses, não é de se admirar que o Later tenha se tornado uma das ferramentas de gerenciamento de mídia social mais populares entre as agências.

Melhores recursos

Integração com o WordPress

Facilidade de uso e interface limpa

Biblioteca de mídia robusta que torna o gerenciamento de ativos para equipes e gerenciamento de clientes mais fácil

Oferece suporte ao link na biografia

Limitações

Sem integração com o Google Profile (anteriormente Google My Business)

Preços um tanto inflexíveis. Por exemplo, os planos Starter e Growth estabelecem limites para 30 e 150 postagens por rede social, respectivamente

Os planos Starter limitam os dados analíticos a até três meses de dados

Preços

Starter: $18 por mês

$18 por mês Growth: US$ 40 por mês

US$ 40 por mês Avançado: $80 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,6 de 5 (289 avaliações)

4,6 de 5 (289 avaliações) Capterra: 4,4 de 5 (358 avaliações)

9. Planejar

Melhor para agências de médio a grande porte

via Planoly Planoly é outra excelente opção para agências que desejam otimizar seu fluxo de trabalho de mídia social. Essa popular plataforma de agendamento funciona com Instagram, Pinterest, Twitter, Facebook e outras plataformas importantes.

O Planoly oferece uma interface visual simples que ajuda a colaborar, planejar campanhas, acompanhar métricas de desempenho e analisar resultados. A Planoly também facilita a criação de visuais impressionantes, oferecendo mais de sete milhões de fotos de estoque, gráficos e fontes de marca.

Melhores recursos

Suporta link na biografia

Planejador de vídeo TikTok robusto e no aplicativo

Suporte à postagem cruzada entre plataformas (por exemplo, vídeos do TikTok para curtas do YouTube)

limitações do ####

O período de teste gratuito dura apenas sete dias

Agências pequenas podem achar o Planoly inacessível porque o plano inicial impõe um limite ao número de uploads mensais

Preços

Plano inicial: $13 por mês

$13 por mês Growth: $23 por mês

$23 por mês Profissional: $43 por mês

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,3 de 5 (64 avaliações)

4,3 de 5 (64 avaliações) Capterra: 4,5 de 5 (46 avaliações)

10. Loomly

Melhor para análise e colaboração

via Loomly

O último item do nosso resumo das melhores ferramentas de mídia social para agências é Loomly .

A Loomly oferece uma interface de usuário intuitiva que facilita o agendamento e a publicação de posts e permite que os usuários visualizem posts em todos os seus diferentes canais e configurem processos de aprovação automatizados com funções e permissões personalizáveis.

Esse último recurso oferece às equipes das agências maior controle sobre o conteúdo de seus clientes, enquanto garantindo a consistência da marca . Usando a Loomly, as agências também podem analisar o desempenho de seu conteúdo com relatórios detalhados sobre engajamento, alcance e outras métricas. Tudo isso faz da Loomly a escolha ideal para as agências que buscam melhorar sua eficiência no gerenciamento de mídia social.

Melhores recursos

Oferece suporte à integração com o Snapchat

Fluxos de trabalho de equipe personalizáveis para aprovação e publicação de conteúdo de mídia social

Ideias de postagens sugeridas e feeds RSS para inspirar sua equipe

Limitações

Sem espaços de trabalho ou pastas

Publicação manual de postagens no Instagram e no Facebook

Problemas de interface do usuário com filtros

Preços

Base: US$ 35 por mês

US$ 35 por mês Padrão: US$ 7 por mês

US$ 7 por mês Avançado: $172 por mês

$172 por mês Premium: $359 por mês

$359 por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e opiniões de clientes

G2: 4,6 de 5 (1.307 avaliações)

(1.307 avaliações) Capterra: 4,7 de 5 (476 avaliações)

Simplifique seu fluxo de trabalho e gerencie várias contas com ferramentas de mídia social

As melhores ferramentas de gerenciamento de mídia social para agências dependem de suas necessidades específicas e de seu tamanho. As agências maiores podem exigir soluções mais avançadas com recursos mais profundos de automação e análise.

Escritor convidado:_

marco Giuliani _é um profissional de marketing de conteúdo da Planable e um aspirante a YouTuber. Sua experiência é em redação de conteúdo, redação de mídia social e romances gráficos neo-noir