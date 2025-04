8 melhores alternativas de e-mail para comunicação empresarial

Ah, o e-mail. Ele é simples. É familiar. É... desatualizado e dolorosamente lento. 🐌

Claro, ele é bom para discussões formais ou para enviar documentos importantes. Mas, à medida que dependemos mais da colaboração digital, ficou claro que o e-mail simplesmente não foi projetado para lidar com comunicações colaborativas em grande escala.

Felizmente, existem muitas alternativas de e-mail que foram projetadas para suportar comunicações globais colaboração em tempo real . E ao adotar uma ou várias dessas alternativas de e-mail, você pode acelerar a produtividade de suas tarefas de colaboração.

Ainda não tem certeza se está pronto para abandonar o e-mail? Não se preocupe. Nós entendemos! Para ajudá-lo a entender o nosso ponto de vista, vamos analisar rapidamente por que o e-mail não está preparado para atender às suas necessidades modernas de comunicação empresarial.

Em seguida, compartilharemos oito das melhores alternativas de e-mail e ferramentas de comunicação para otimizar sua equipe e comunicações empresariais . 🙌

3 razões pelas quais você precisa de uma alternativa de e-mail

O e-mail é o lugar onde a colaboração vai morrer.

Não, sério, não estamos exagerando; 70% dos funcionários acham que o e-mail é um grande dreno de produtividade.

_Por quê?

Porque, ao contrário de outros soluções híbridas para o local de trabalho o e-mail não tem os recursos e a flexibilidade que promovem a colaboração eficaz.

Vamos dar uma olhada nos três principais problemas do e-mail. 👀

1. O e-mail não é apropriado para um ciclo de feedback em tempo real 🔁

O feedback orienta nosso aprimoramento contínuo e ágil. Quanto mais rápido e mais regularmente você receber feedback, mais cedo poderá usá-lo para fazer alterações informadas.

O problema do e-mail, porém, é que ele é notoriamente lento e não confiável.

Imagine que você tenha enviado um documento por e-mail a dez pessoas para revisão. Agora, quanto tempo você terá que esperar para que elas respondam?

Algumas horas? Um dia? Uma semana ou duas? Na verdade, como você sabe se eles viram seu e-mail? (Deixe o e-mail de acompanhamento passivo-agressivo)

Sem a capacidade de facilitar um ciclo de feedback em tempo real, o e-mail faz com que o desenvolvimento e o crescimento avancem em um ritmo de caracol.

2. Os e-mails podem se perder facilmente em tópicos 📨

O e-mail é um beco sem saída de informações.

Depois de algumas mensagens de ida e volta, localizar informações específicas em uma conversa de e-mail começa a ficar difícil - e isso apenas quando se trata de uma conversa individual. Acrescente algumas outras pessoas à mistura e encontrar informações específicas em uma conversa será como tentar encontrar um grão de sal em uma caixa de areia.

De fato, 73% dos funcionários dizem que gastam muito tempo tentando localizar e-mails. 56% consideram extremamente frustrante toda a tarefa de procurar documentos em sua caixa de entrada.

3. O e-mail não é ágil 🐌

Se você deseja criar uma obra-prima, precisa ser capaz de ter conversas colaborativas ágeis. As ideias devem fluir e refluir; os planos devem se tornar mais complexos; os elementos devem ser descartados e aprimorados à medida que o projeto toma forma.

O e-mail não dificulta apenas as conversas ágeis.

Nenhuma das suas conversas está acontecendo em tempo real. Grandes linhas de e-mail tornam-se confusas e difíceis de navegar. Os funcionários são deixados de fora dos novos desenvolvimentos, o que leva a silos de conhecimento e desperdício de produtividade. Todos esses problemas têm o poder de prejudicar seu fluxo de trabalho interno e a qualidade de seus projetos.

8 alternativas de e-mail para comunicação empresarial

Nem tudo está perdido - há muitas alternativas de e-mail que você pode utilizar para suas comunicações comerciais.

Primeiro, vamos dar uma olhada no software de gerenciamento de projetos.

1. Software de gerenciamento de projetos

Uma grande parte de suas comunicações comerciais gira em torno de software de gerenciamento de projetos certo? Mas você já tentou gerenciar um projeto no Gmail ou no Outlook?

É tedioso. É confuso. Não há um sistema de armazenamento central para compartilhamento de arquivos, nenhum ciclo de feedback em tempo real ou visibilidade do projeto. E tudo isso acontece porque as plataformas de e-mail simplesmente não foram criadas para o gerenciamento de projetos.

a solução?_ Software de gerenciamento de projetos.

a solução para os entusiastas de e-mail? Gerenciamento de projetos de e-mail no ClickUp !

Melhor ferramenta: Software de gerenciamento de projetos de e-mail da ClickUp

Gerencie seus e-mails e trabalhe em um só lugar - envie e receba e-mails em qualquer lugar no ClickUp, crie tarefas a partir de e-mails, configure a automação, anexe e-mails a qualquer tarefa e muito mais

Se o que você está procurando é um gerenciamento de projetos sem dor de cabeça, o ClickUp é o ideal. Mas o que exatamente faz do ClickUp uma ferramenta de gerenciamento de projetos cinco estrelas?

Bem, softwares de gerenciamento de projetos como o ClickUp foi projetado para simplificar o processo de gerenciamento de projetos e ajuda indivíduos e equipes de todos os tamanhos a aumentar a produtividade, reunindo todo o trabalho em um só lugar.

Os recursos flexíveis e avançados permitem atribuir e acompanhar facilmente as tarefas, gerenciar com eficiência várias tarefas, configurar automação personalizada, comunicar-se em tempo real com os membros da equipe e muito mais - tudo em uma plataforma centralizada.

O ClickUp também evita que suas comunicações comerciais se transformem em uma teia de aranha do caos. Ele centraliza as comunicações e oferece a você visibilidade de ponta a ponta de cada conversa (com serviço de e-mail seguro, é claro).

Com o E-mail ClickApp os usuários do Outlook, IMAP, Office 365 e Gmail podem conectar suas contas de e-mail ao ClickUp para enviar e receber e-mails diretamente de uma tarefa do ClickUp, facilitando a simplificação das comunicações, o acompanhamento das conversas e a economizar tempo de pular para uma guia diferente para gerenciar e-mails. 📧

Envie e receba e-mails no ClickUp para otimizar o gerenciamento de e-mails

Você não só pode enviar e receber e-mails diretamente das tarefas, como também pode: