Modelos gratuitos de listas de tarefas do Asana para organizar tarefas

Você finalmente se senta para enfrentar o trabalho do dia, mas percebe que passou mais tempo decidindo o que fazer do que realmente fazendo.

É aí que uma lista de tarefas sólida pode fazer toda a diferença. Se você usa o Asana, seus modelos gratuitos de lista de tarefas oferecem uma maneira rápida de organizar prioridades diárias, entregas da equipe ou metas pessoais.

Mas se você já sentiu que sua lista de tarefas não consegue acompanhar o seu dia de trabalho, você não está errado. Continue lendo até o final e você descobrirá que existe uma maneira mais inteligente de gerenciar tudo isso com o ClickUp. 🤩

O que são modelos de lista de tarefas do Asana?

Um modelo de lista de tarefas do Asana é uma configuração de projeto pré-criada, projetada para otimizar o acompanhamento de tarefas no Asana.

Ele oferece um espaço de trabalho reutilizável onde as tarefas são organizadas em seções, como listas diárias, semanais ou por projeto. Você pode usá-lo para designar responsáveis, definir prazos e estabelecer dependências em uma grade personalizável.

O que torna um modelo de lista de tarefas do Asana bom?

Os melhores modelos de lista de tarefas oferecem equilíbrio entre estrutura e flexibilidade, ajudando as equipes a evitar configurações repetitivas para tarefas diárias e, ao mesmo tempo, adaptando-se às necessidades específicas de cada projeto.

Aqui está uma análise dos principais elementos para apoiar a produtividade a longo prazo da sua equipe. 👀

Seções centralizadas: configura colunas estruturadas como “Tarefas”, “Em andamento” e “Concluídas” para acompanhar o status das tarefas e manter o fluxo de trabalho na ordem certa

Informações detalhadas sobre as tarefas: Inclui responsáveis, prazos, subtarefas e tags em cada tarefa para reduzir ambiguidades e acompanhamentos

Campos personalizados estruturados: implementa campos para prioridade, status ou esforço, padronizados por meio de campos da biblioteca para facilitar a filtragem e a geração de relatórios

Automações e dependências: usa regras personalizadas para organizar trabalhos concluídos ou definir sequências de tarefas, melhorando a transferência de tarefas e a precisão do fluxo de trabalho

Várias visualizações: oferece layouts de lista, quadro, calendário ou linha do tempo para que você possa alternar as perspectivas de acordo com as demandas das tarefas

Aperfeiçoamento regular: atualiza o modelo com base no feedback da equipe e nos padrões de trabalho em evolução para manter a eficiência

Modelos gratuitos de lista de tarefas do Asana

Aqui estão os melhores modelos de lista de tarefas do Asana, que podem ajudá-lo a criar um sistema de lista de tarefas e simplificar o gerenciamento de tarefas.

1. Modelo de lista de tarefas semanais do Asana

via Asana

Este modelo de lista de tarefas semanal oferece um espaço de trabalho digital flexível para organizar, ajustar e planejar sua semana com facilidade. Use quadros Kanban para classificar tarefas por dia da semana, atribuir responsáveis, definir prazos e adicionar dependências que mantêm o trabalho multifuncional alinhado. Conforme as prioridades mudam, basta arrastar e soltar as tarefas para reordená-las.

📌 Ideal para: Equipes ou indivíduos que lidam com várias prioridades ao longo da semana

2. Modelo de planejador diário do Asana

via Asana

Este modelo ajuda você a planejar cada dia com mais estrutura do que apenas anotar tarefas. Ele permite mapear suas tarefas com o contexto intacto — pense em prioridades, esforço, blocos de tempo e prazos.

Use campos personalizados para marcar e classificar tarefas do seu jeito e Minhas tarefas para obter uma visualização personalizada do painel com tudo o que você precisa fazer.

📌 Ideal para: Pessoas que gerenciam um grande volume de trabalho em dias agitados

3. Modelo de metas de curto prazo do Asana

via Asana

Este modelo de lista de tarefas do Asana ajuda a dividir objetivos ambiciosos em planos de ação focados e de curto prazo. Use-o para definir marcos menores e mais alcançáveis, vinculá-los a estratégias de longo prazo e ganhar impulso com indicadores de progresso visíveis.

O modelo também fornece à sua equipe um roteiro a ser seguido, ajudando você a acompanhar as tarefas, adaptar planos e avançar em direção ao objetivo geral.

📌 Ideal para: Equipes que definem metas trimestrais ou objetivos de sprint que contribuem para resultados comerciais mais amplos

🔍 Você sabia? Aquela caixa desmarcada na sua lista de tarefas está incomodando você? Os psicólogos chamam isso de Efeito Zeigarnik, quando nosso cérebro se fixa em tarefas incompletas em vez de comemorar as que concluímos.

4. Modelo de lista de verificação para iniciar um negócio no Asana

via Asana

Este modelo de lista de tarefas do Asana é ideal para quem deseja lançar seu negócio, mas se sente sobrecarregado com a ideia. Se você não tem ideia por onde começar, não se preocupe. Ele vem pré-construído com seções estruturadas, incluindo Estratégia, Registro da sua empresa, Branding e marketing e Logística. Isso ajuda você a executar cada etapa na ordem certa, sem estresse.

Cada seção inclui acompanhamento do progresso, orçamentos estimados versus propostos e espaço para ajustes conforme as prioridades mudam. Além disso, você pode compartilhar tarefas com cofundadores ou colaboradores para dividir responsabilidades e sinalizar riscos antecipadamente.

📌 Ideal para: Fundadores que estão criando seu primeiro roteiro operacional, desde o registro até o lançamento

5. Modelo de matriz de Eisenhower para Asana

via Asana

Baseado no método da Matriz de Eisenhower, este modelo ajuda você a separar as tarefas em quatro categorias claras com base em sua urgência e importância: Fazer, Agendar, Delegar e Excluir.

O layout reutilizável permite arrastar e soltar tarefas no quadrante correto. Anexe contexto a essas tarefas com campos personalizados, adicione documentos ou notas, defina datas de início e inclua colegas de equipe para itens delegados.

📌 Ideal para: Líderes que priorizam tarefas semanalmente para uma tomada de decisão eficiente

6. Modelo de registro de trabalho do Asana

via Asana

Este modelo de lista de tarefas do Asana ajuda você a registrar as atividades diárias de acordo com seu status. Identifique facilmente o que você planejou, o que realmente foi feito e quanto tempo cada tarefa levou.

Ao contrário das planilhas de horas genéricas, ele permite que você marque tarefas com contexto, como tipo de faturamento, nível de esforço e prioridade. Isso torna mais simples identificar padrões, rastrear perdas de tempo de baixo valor e ajustar fluxos de trabalho em tempo real.

📌 Ideal para: Profissionais que acompanham a produção diária para otimizar o uso do tempo, o faturamento e as tendências de produtividade

💡 Dica profissional: em projetos Lean ou Agile, experimente o método Weighted Shortest Job First (tarefa mais curta com maior peso) para priorizar tarefas de acordo com seu retorno. Divida o custo do atraso pelo tamanho da tarefa e você saberá exatamente qual tarefa oferece o maior ROI.

7. Modelo de plano de projeto de design do Asana

via Asana

Quer passar de uma simples lista de verificação para um plano de projeto estruturado para fluxos de trabalho de design?

Este modelo ajuda você a planejar e acompanhar ativos criativos em vários formatos, incluindo banners da web, gráficos sociais e recursos visuais para e-mail, para que você não perca nada.

Você pode organizar o trabalho em seções claras, como Referência, Ativos da Web, Ativos Sociais e muito mais, com campos personalizados para especificar tipos ou status de ativos. As equipes também podem usá-lo como uma lista de materiais de trabalho para projetos multifuncionais em que a coordenação é fundamental, como a implementação de uma campanha de segurança cibernética.

📌 Ideal para: Equipes criativas que coordenam recursos visuais em vários canais com vários colaboradores

💡 Dica profissional: Comece por realizar a tarefa mais importante (e geralmente mais intimidante). O método Eat That Frog ajuda-o a ganhar impulso logo no início, para que o resto do dia seja mais leve.

8. Modelo de metas e objetivos comerciais da Asana

via Asana

Este modelo foi criado para apoiar o planejamento orientado para resultados. Ele simplifica a atribuição de responsáveis, o estabelecimento de prazos e a divisão de metas em componentes mensuráveis usando OKRs ou estruturas semelhantes.

Você pode alinhar tudo, desde metas de receita e métricas de satisfação do cliente até metas de contratação, em um só lugar. Use-o para vincular a estratégia à execução, acompanhar as contribuições da equipe e dar a todos visibilidade sobre como seu trabalho contribui para o sucesso da empresa.

📌 Ideal para: Equipes de liderança que traduzem metas estratégicas em planos de execução entre equipes.

📖 Leia também: Os melhores aplicativos de lista de tarefas com IA

9. Modelo de colaboração para agências Asana

via Asana

O modelo de lista de tarefas do Asana oferece às equipes internas e agências visibilidade sobre os trabalhos futuros, as tarefas ativas e o fluxo de clientes. Cada seção, como Tarefas de planejamento, Trabalho em andamento e Entregas futuras, ajuda a esclarecer o que precisa de atenção, até quando e por quem.

Além disso, ele mantém cronogramas claros, garantindo que as aprovações não sejam atrasadas.

📌 Ideal para: Equipes de marketing ou operações que trabalham com agências e desejam otimizar campanhas, cronogramas e aprovações

10. Modelo de plano de projeto multifuncional do Asana

via Asana

Quando várias equipes estão envolvidas em um projeto, os mínimos detalhes podem se perder facilmente entre ferramentas e caixas de entrada. Este modelo de gerenciamento de projetos do Asana ajuda a centralizar o planejamento multifuncional, fornecendo visibilidade de cada fase do projeto: Planejamento, Marcos, Próximos passos e Plano de comunicação.

Ele ajuda você a visualizar dependências em uma linha do tempo no estilo Gantt e ajustá-las facilmente conforme as programações mudam.

📌 Ideal para: Líderes de projetos que gerenciam iniciativas envolvendo vários departamentos, com prazos e entregas variáveis

Limitações do modelo de lista de tarefas do Asana

É verdade que os modelos de lista de tarefas do Asana podem ajudar as equipes a começar a trabalhar imediatamente. No entanto, eles vêm com várias restrições que podem prejudicar a eficiência e a escalabilidade.

Aqui estão alguns exemplos:

Escopo limitado do projeto: Os modelos são restritos a projetos individuais, portanto, as alterações feitas posteriormente não atualizam retroativamente as cópias existentes

Configuração manual para tarefas recorrentes: Exige que os usuários reconfigurem as regras de recorrência cada vez que o modelo é reutilizado, adicionando trabalho repetitivo

Lacunas na automação de subtarefas: as regras geralmente ignoram subtarefas, a menos que etapas adicionais ou configurações alternativas sejam aplicadas

Armazenamento restrito de modelos: Limita o número de modelos de tarefas salvos por projeto, sem gerenciamento centralizado de modelos

Comportamento inconsistente dos campos entre projetos: Os campos personalizados não adicionados através da biblioteca de campos não são sincronizados nem reportados de forma fiável nas visualizações entre projetos

As limitações atuais do Asana em termos de flexibilidade de modelos, profundidade de relatórios e integrações de calendário apresentam desafios. Muitos dos nossos modelos exigem revisão manual, e as regras de automação podem ser pouco confiáveis quando escalonadas entre projetos

Em resumo, os modelos do Asana geralmente funcionam de forma isolada, o que é ótimo para um único projeto, mas pode ser difícil de alinhar entre departamentos sem duplicação.

Modelos alternativos do Asana

O ClickUp corrige as limitações do Asana com modelos que unem tarefas, documentos, cronogramas e listas de verificação em um único espaço de trabalho unificado. Como um software de gerenciamento de tarefas, ele facilita a visibilidade compartilhada entre os modelos sem comprometer o controle no nível da tarefa.

As automações são muito úteis e as tarefas e listas dos modelos economizam muito tempo. Adoro o layout e a personalização, desde os campos personalizados até as visualizações.

Aqui estão os melhores modelos do ClickUp que combinam a estrutura das listas de tarefas com a flexibilidade de fluxos de trabalho personalizáveis. 🧰

1. Modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie tarefas variáveis e recados pessoais com o modelo básico de lista de tarefas do ClickUp

O modelo básico de lista de tarefas do ClickUp elimina a complexidade do gerenciamento de tarefas e oferece uma configuração simples para planejar seu dia e manter as prioridades em dia. Com essa alternativa ao Asana, você pode começar imediatamente usando colunas predefinidas, alternar entre formatos de acordo com seu estilo e atualizar o andamento das tarefas.

Veja como isso ajuda você a se manter focado e organizado:

Alterne entre a Visualização do quadro para uma linha de tarefas visual e a Visualização da lista para listas de verificação estruturadas

Use os dois status integrados, A fazer e Concluído , para manter seu sistema organizado e prático

Adicione e edite tarefas rapidamente sem complicações de configuração usando o layout minimalista

📌 Ideal para: Pessoas que gerenciam tarefas pessoais ou profissionais diárias e precisam de uma estrutura leve para se organizar rapidamente

📮 ClickUp Insight: Acha que sua lista de tarefas está funcionando? Pense novamente. Nossa pesquisa mostra que 76% dos profissionais usam seu próprio sistema de priorização para gerenciar tarefas. No entanto, pesquisas recentes confirmam que 65% dos trabalhadores tendem a se concentrar em tarefas fáceis em vez de tarefas de alto valor, sem uma priorização eficaz. As prioridades de tarefas do ClickUp transformam a forma como você visualiza e lida com projetos complexos, destacando facilmente as tarefas críticas. Com os fluxos de trabalho alimentados por IA e os sinalizadores de prioridade personalizados do ClickUp, você sempre saberá o que fazer primeiro.

2. Modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha o foco em cumprir suas metas diárias com o modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp

O modelo de lista de tarefas diárias do ClickUp foi criado para dar ao seu dia uma estrutura que ajuda a alcançar seus objetivos diários. Ele ajuda você a identificar o que é importante no momento, para que o planejamento diário pareça mais um ritmo do que uma reinicialização.

Este exemplo de lista de tarefas ajuda você a:

Crie consistência com um Contador de Sequências para acompanhar os hábitos diários

Classifique as tarefas usando os campos Categoria e Onde para agrupar itens domésticos, de trabalho ou recados

Visualize seu dia na Visualização de calendário ou alterne entre as Visualizações de carga de trabalho e Gantt ao planejar entre equipes

📌 Ideal para: Profissionais que precisam equilibrar várias prioridades ao longo do dia e querem se concentrar em tarefas de alto impacto a cada hora

3. Modelo de lista de tarefas do calendário ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Tenha um hub central que filtra tarefas com base em funções e categorias com o modelo de lista de tarefas do calendário do ClickUp

Se sua agenda muda constantemente, experimente o modelo de lista de tarefas do ClickUp Calendar para se manter atualizado. Ele transforma sua lista de tarefas em um calendário dinâmico que ajuda você a planejar, visualizar e ajustar sua carga de trabalho ao longo dos dias ou semanas.

Ele também funciona como uma lista de tarefas para TDAH, e você pode se concentrar nas ações essenciais com a Visualização por função, que filtra as atribuições por responsabilidade.

Veja como este modelo traz clareza:

Veja todas as tarefas em uma linha do tempo usando a Visualização de agendas para planejamento semanal ou mensal

Use campos personalizados como Categoria, Recursos e Nível de produtividade para avaliar rapidamente o contexto da tarefa

Planeje reuniões com um objetivo através da Visualização de solicitações de reunião, que sincroniza as ações a serem realizadas antes da reunião

📌 Ideal para: Equipes e freelancers que gerenciam tarefas com prazos que exigem bloqueio de tempo preciso e programação visual

🔍 Você sabia? Benjamin Franklin é frequentemente creditado como o inventor da lista de tarefas, oficialmente, como parte de sua busca por viver de acordo com 13 virtudes pessoais. Sua lista de tarefas não era apenas um conjunto de itens, mas estava organizada por hora. Ela começava às 5 da manhã com “Levantar, lavar-se e abordar a Bondade Poderosa”

4. Modelo de lista de tarefas do ClickUp Work

Obtenha o modelo gratuito Mantenha o ritmo em suas metas profissionais com o modelo de lista de tarefas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas do ClickUp agrupa suas tarefas relacionadas ao trabalho por tipo (trabalho do cliente, administração, divulgação), registra informações críticas diretamente nos cartões de tarefas e ajuda a identificar instantaneamente atrasos ou bloqueios.

Veja como este modelo ajuda a controlar sua semana de trabalho:

Adicione detalhes contextuais usando campos personalizados como Tipo de tarefa, Notas importantes e Frequência

Planeje sua semana com a Visualização do calendário semanal e alterne para a Visualização mensal para um planejamento mais abrangente

Mantenha a comunicação relacionada às tarefas organizada com campos como E-mail de contato e Recursos

📌 Ideal para: Equipes multifuncionais e líderes de equipe que precisam dividir fluxos de trabalho, atribuir responsabilidades e acompanhar o andamento do trabalho de forma clara

5. Modelo de lista de atividades do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe as atividades em várias camadas — projetos, métricas, responsáveis — com o modelo de lista de atividades do ClickUp

O modelo de lista de atividades do ClickUp ajuda você a organizar, monitorar e gerenciar uma variedade de atividades em andamento em vários contextos. Ele inclui campos e visualizações específicos do fluxo de trabalho que ajudam você a conectar atividades a projetos, funções e métricas de progresso.

Veja o que torna este modelo excepcionalmente funcional:

Gerente de projeto e Nome do projeto Atribua responsabilidades com os campos personalizados no ClickUp para evitar ambiguidades

Acompanhe o progresso em tempo real usando o campo Progresso da conclusão

Gerencie grandes conjuntos de atividades com subtarefas aninhadas e várias visualizações para coordenar cronogramas complexos e equilibrar a capacidade da equipe

📌 Ideal para: Gerentes de operações, equipes de atendimento ao cliente ou qualquer pessoa que supervisione fluxos de trabalho em camadas que exijam mais do que uma lista de verificação linear

💡 Dica profissional: Se você está cansado de priorizar com base na intuição, a estrutura RICE ajuda a pontuar as tarefas com base no alcance, impacto, confiança e esforço, para que você saiba o que realmente vale a pena fazer primeiro. É especialmente útil para gerentes de produto que precisam justificar prioridades e mostrar como as decisões foram tomadas.

6. Modelo de gerenciamento de tarefas ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Priorize e planeje melhor as tarefas com o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Quando tudo parece igualmente urgente, o modelo de gerenciamento de tarefas do ClickUp permite classificar as tarefas por impacto e prazo. Você obtém uma pasta estruturada e pronta para uso que classifica seu trabalho em etapas claras: Ações a realizar, Ideias e Backlog.

O que torna este modelo uma atualização para o gerenciamento de tarefas? Vamos descobrir:

Defina o escopo e atribua tarefas de maneira inteligente usando a Visualização da equipe para visualizar a responsabilidade pelas tarefas

Acompanhe instantaneamente os detalhes essenciais das tarefas com campos personalizados pré-carregados, como Responsável, Data de vencimento e Tempo estimado

Mude de perspectiva usando seis visualizações dinâmicas, incluindo a Visualização do quadro para acompanhamento no estilo Kanban e a Visualização do calendário para agendamento com recurso de arrastar e soltar

📌 Ideal para: Gerentes e chefes de departamento que desejam coordenar tarefas entre projetos sem alternar entre aplicativos de lista de tarefas

7. Modelo de lista de tarefas móvel do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize uma mudança sem complicações com o modelo de lista de tarefas para mudanças do ClickUp

Coordenar uma mudança, seja da sua casa ou do escritório, pode parecer como gerenciar centenas de microprojetos ao mesmo tempo. O modelo de lista de tarefas para mudanças do ClickUp ajuda você a dividir todas as tarefas em etapas claras e práticas para que nada seja esquecido.

Com este modelo, você pode:

Abra a Visualização de etapas da mudança para mapear cada fase da mudança

Acompanhe o progresso com status personalizados, como A fazer , Agendado ou Concluído

Atribua responsabilidades e classifique tarefas com campos personalizados, como Responsável, Localização ou Nível de urgência

📌 Ideal para: Indivíduos ou gerentes internos de escritório que lidam com logística detalhada de realocação

Para qualquer organização que tenha dificuldade em gerenciar seus projetos, o ClickUp ajudará na colaboração de tarefas. Com este software, as pessoas podem acompanhar os itens da lista de tarefas e trabalhar nessas tarefas dentro do prazo estipulado. Ele também ajuda a equipe de gerenciamento de projetos a acompanhar o andamento geral dos projetos para garantir que os prazos sejam cumpridos.

8. Modelo de lista de desejos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Dê estrutura às suas aspirações com o modelo de lista de desejos do ClickUp

O modelo de lista de desejos do ClickUp é um sistema de acompanhamento de metas para pessoas que desejam transformar grandes sonhos em planos tangíveis. Ele permite que você:

Agrupe e filtre ideias com campos personalizados, como Continente, Destino, Pessoas envolvidas e Satisfação

Mantenha as memórias no contexto usando o campo Fotos para anexar inspirações visuais ou uploads pós-experiência

Priorize metas usando a Visualização por classificação ou filtre viagens e projetos com base em quem está participando por meio da Visualização por pessoas

Planeje com base na geografia ou no tema usando a Visualização por continente e divida metas maiores em subtarefas rastreáveis

📌 Ideal para: Profissionais orientados para objetivos que desejam acompanhar ambições pessoais, metas de desenvolvimento de habilidades ou aspirações para experiências de longo prazo

9. Modelo de lista de tarefas para atribuições de aulas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Facilite o gerenciamento de tarefas acadêmicas com o modelo de lista de tarefas para trabalhos escolares do ClickUp

Gerenciar planos de aula, notas e check-ins dos alunos nem sempre é fácil. O modelo de lista de tarefas para atribuições de aula do ClickUp ajuda você a ficar por dentro de tudo sem precisar vasculhar pastas isoladas.

Com 12 status de tarefas prontos, visualizações predefinidas como Lista por data de vencimento ou Documentos e campos para Nota, Tipo de tarefa e Tópicos abordados, você obtém visibilidade sem precisar reinventar a roda a cada semestre.

Veja o que você pode fazer:

Defina lembretes de avaliação usando as Tarefas Recorrentes do ClickUp , para que as tarefas de longo prazo não passem despercebidas

Acompanhe o progresso ao longo do semestre com uma visualização da linha do tempo que destaca as metas semanais de ensino e a carga de notas

📌 Ideal para: Educadores, equipes acadêmicas ou pais que educam seus filhos em casa e acompanham os trabalhos escolares, entregas e ciclos de notas

10. Modelo ClickUp para realizar tarefas

Obtenha o modelo gratuito Organize seu sistema de tarefas para obter o máximo impacto com o modelo Getting Things Done do ClickUp

Criado com base na metodologia GTD de David Allen, o modelo Getting Things Done do ClickUp ajuda você a capturar, esclarecer e executar tarefas, classificando-as em sete listas GTD prontas, como Próximas ações, Aguardando e Arquivo de lembretes.

Marque as tarefas com base no ambiente e no tempo/energia necessários

Acesse sete listas pré-salvas que correspondem a cada etapa do GTD, desde a captura da caixa de entrada até a revisão semanal

Fixar a Visualização do Documento GTD para criar SOPs, notas de reuniões ou um guia GTD dinâmico para sua equipe

📌 Ideal para: Entusiastas da produtividade que utilizam o método GTD para decompor ideias, priorizar ações e colocar tarefas em execução

💡 Dica profissional: Mudar de contexto prejudica a produtividade. Agrupe suas tarefas por tipo, como trabalho administrativo, tarefas que exigem concentração profunda ou respostas rápidas, e organize-as em intervalos de tempo específicos para manter o foco ininterrupto. Pense em “Segunda-feira de reuniões” ou “Quarta-feira de redação”.

11. Modelo de lista de tarefas para reforma residencial do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Fique por dentro das tarefas de reforma com o modelo de lista de tarefas para reforma residencial do ClickUp

Está tentando gerenciar uma reforma em casa entre chamadas no Zoom e e-mails tarde da noite? O modelo de lista de tarefas para reforma residencial do ClickUp simplifica esse processo. Ele divide seu projeto de reforma em fases claras e permite mapear tarefas por cômodo, designar empreiteiros e sequenciar dependências para que você não agende a pintura antes do encanamento.

Use a Visualização do quadro para organizar o trabalho em etapas como Design, Aquisição e Execução

Adicione campos de controle de custos para monitorar mão de obra e materiais por tarefa

Atribua tarefas a prestadores de serviços ou fornecedores com prazos e marcadores de status

📌 Ideal para: Proprietários e empreiteiros que planejam reformas, gerenciam orçamentos e coordenam fornecedores ou equipes

⚙️ Bônus: combine esses modelos de lista de tarefas com o poder do ClickUp Brain, o assistente de IA integrado e sensível ao contexto do ClickUp. Você pode pedir para ele priorizar tarefas, sugerir prazos ideais e muito mais! Peça ao ClickUp Brain para sugerir prazos ideais para as tarefas e priorizar melhor seu trabalho

12. Modelo de lista de verificação de produtos digitais do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mapeie as fases do desenvolvimento do produto com o modelo de lista de verificação de produtos digitais do ClickUp

O modelo de lista de verificação de produtos digitais do ClickUp oferece aos membros das equipes de produto e marketing um layout de documento pronto para uso para cada etapa crítica. Você pode inserir detalhes de responsabilidade, prazos e arquivos importantes diretamente no documento.

Veja como você pode se beneficiar com isso:

Adicione campos personalizados, como Data de lançamento, Departamento e Sinalizadores de risco, para acompanhar o contexto do trabalho

Incorpore gravações de tela por meio do ClickUp Clips e comentários colaborativos para centralizar o feedback

Combine-o com as automações do ClickUp ou os resumos do ClickUp Brain para otimizar tarefas repetitivas e transferências

📌 Ideal para: fundadores, gerentes de produto ou equipes de desenvolvimento que acompanham atualizações de recursos, itens em atraso e marcos de lançamento

13. Modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Divida seu evento em etapas simples para facilitar o planejamento com o modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para planejamento de festas do ClickUp ajuda você a organizar tudo em um só lugar para realizar o encontro perfeito. Crie e gerencie listas de convidados e informações de fornecedores. Adicione detalhes sobre decoração, cronogramas e aquelas tarefas de última hora que sempre surgem. Você também pode marcar o que está em andamento, o que está em espera e o que ainda precisa ser decidido, para que nada seja esquecido.

Veja por que você precisa disso:

Classifique as tarefas em Etapas do evento para registrar o progresso visual e atualizações em tempo real

Use status personalizados como Precisa de mais informações e Bloqueado para saber sempre o que está acontecendo e o que precisa de atenção

Acompanhe a preparação de refeições, decoração e entretenimento em visualizações separadas, como Quadro de fornecedores ou Lista de verificação de decoração , para evitar idas e vindas

📌 Ideal para: Planejadores de eventos que coordenam uma celebração com várias partes móveis, como catering e decoração

14. Modelo de lista de tarefas para autocuidado do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Planeje rotinas diárias e semanais de cuidados pessoais com o modelo de lista de tarefas de autocuidado do ClickUp

O modelo de lista de tarefas para autocuidado do ClickUp ajuda você a reservar um tempo intencional para o seu bem-estar com o mesmo nível de estrutura que você traz para o trabalho ou para as prioridades da equipe. Você pode criar um plano personalizado para cuidar da sua mente, corpo e espírito, com status rastreáveis para identificar padrões e se manter responsável.

Como este modelo ajuda você a gerenciar tarefas pessoais?

Categorize hábitos usando campos personalizados como Notas, Referências, Tipo de autocuidado e Tipo de bem-estar

Monitore o andamento com status como Em andamento, Fora do caminho e Em espera

Planeje rotinas usando a Visualização de Calendário ou agrupe-as por tipo com a Visualização por Tipo de Cuidado Pessoal

📌 Ideal para: Profissionais ocupados que desejam criar hábitos de bem-estar consistentes em suas rotinas físicas, mentais e emocionais

15. Modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Adicione clareza ao seu processo de controle de qualidade com o modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp

O modelo de lista de verificação de controle de qualidade do ClickUp ajuda você a identificar lacunas, sinalizar problemas e registrar resultados em um espaço centralizado. Com campos predefinidos como Procedimento de teste, Crítico, Menor e Resultados, você pode categorizar e priorizar problemas instantaneamente.

Veja como você pode usar este modelo para controle de qualidade:

Documente os resultados da inspeção de documentos e os níveis de gravidade com oito seções, incluindo Resultados, Crítico e Procedimento de teste

Aplique status personalizados, como Nova aprovação ou Rejeitado , para mostrar em que estágio do pipeline de controle de qualidade cada item se encontra

Alterne entre Exibição da lista de projetos e Exibição em tabela para gerenciar inspeções da maneira que for melhor para você

📌 Ideal para: equipes de controle de qualidade e líderes de produção que supervisionam a fabricação, auditorias de processos ou análises de conformidade regulatória

16. Modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Mantenha seu conteúdo alinhado aos algoritmos de pesquisa com o modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp

O modelo de lista de verificação de SEO do ClickUp rastreia tags de título, dados estruturados, links internos e otimizações específicas da página para o seu conteúdo. Com campos predefinidos como Página inicial, Página de detalhes do produto, Página de perguntas frequentes e Importância, você pode segmentar facilmente as tarefas com base em onde elas estão e quanto impacto têm.

O que destaca este modelo de lista de verificação de SEO:

Acompanhe o status da otimização usando tags predefinidas como Concluído , Em andamento ou Em espera

Use visualizações integradas, como Lista de verificação de SEO e Capacidade da equipe , para acompanhar o andamento das tarefas e a disponibilidade da equipe

Adicione referências ou notas de auditoria diretamente no campo Referência para centralização

📌 Ideal para: Estrategistas de conteúdo, especialistas em SEO ou profissionais de marketing que acompanham correções técnicas e otimizações em nível de página em grande escala

17. Modelo de lista de verificação para contratação do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Acompanhe todos os pontos de contato dos candidatos com o modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp

O modelo de lista de verificação de contratação do ClickUp ajuda você a acompanhar os candidatos, gerenciar entrevistas e organizar as etapas de integração dos novos funcionários. Cada etapa do processo de contratação é mapeada para que você possa acompanhar o status, os prazos e a responsabilidade por cada tarefa rapidamente.

A visualização em lista mantém tudo transparente para sua equipe, enquanto subtarefas aninhadas e threads de comentários garantem a colaboração e o acompanhamento.

Veja como você pode usar esta lista de verificação para contratação:

Aplique os campos Fonte do candidato e Fase da entrevista para rastrear de onde cada candidato veio e em que fase do processo ele se encontra

Registre comentários sobre a triagem e decisões finais diretamente em cada tarefa usando os campos Notas da entrevista e resultado da contratação

Classifique os candidatos por departamento ou função usando visualizações filtradas, como Pipeline específico por função ou Progresso da contratação por departamento

📌 Ideal para: Recrutadores e equipes de RH que gerenciam vagas de emprego, entrevistas e tarefas de integração

💡 Dica profissional: mantenha uma lista única e abrangente de prioridades para todas as tarefas e ideias que estão passando pela sua cabeça. Em seguida, todas as manhãs, selecione de 3 a 5 tarefas para uma lista diária com base na prioridade e nos níveis de energia. Dessa forma, você permanecerá focado sem se sentir sobrecarregado.

18. Modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Gerencie vários resultados simultaneamente com o modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp

O modelo de lista de verificação de projetos do ClickUp não é uma lista de verificação comum. Ele ajuda você a acompanhar a sequência, o status e o impacto de cada tarefa, facilitando o gerenciamento de fluxos de trabalho complexos entre departamentos ou equipes.

Veja como esta lista de verificação de gerenciamento de projetos ajuda você a se manter pronto para a execução:

Identifique fases de alto risco usando os campos Risco de progresso e Tipo de fase

Automatize transferências entre funções usando as relações de tarefas do ClickUp com gatilhos integrados

Monitore prazos em alteração com atualizações em tempo real na Visualização da linha do tempo do projeto

Identifique rapidamente as lacunas de recursos com a Visualização resumida da alocação da equipe, projetada para destacar sobrecargas em projetos paralelos

📌 Ideal para: Líderes de projetos que coordenam iniciativas multifásicas que exigem sequenciamento, acompanhamento do status e transparência em toda a equipe

19. Modelo de lista de verificação de férias do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Use o modelo de lista de verificação de férias do ClickUp para planejar um tempo relaxante e aproveitar sua ausência

Ninguém quer passar as férias se estressando com carregadores esquecidos ou reservas de última hora. O modelo de lista de verificação de férias do ClickUp mantém tudo organizado, desde confirmações de reservas até lembretes para levar protetor solar e tênis, para que você possa aproveitar suas férias sem precisar verificar suas malas dez vezes.

Você pode acompanhar o que ainda precisa ser comprado, o que já foi embalado e até mesmo atribuir tarefas de preparação de viagem ao seu parceiro, filhos ou colegas de equipe, se estiver planejando uma viagem em grupo.

Veja como funciona este modelo:

Segmente os itens de viagem em A embalar, Embalado e A comprar usando os status das tarefas

Categorize itens essenciais com os campos Tipo de item, Viagem de férias e Quantidade para uma preparação mais rápida

Navegue entre visualizações como Lista de compras e Visualização do status do item para identificar lacunas instantaneamente

📌 Ideal para: Planejadores e viajantes frequentes que organizam itens essenciais para viagens, malas e cronogramas

20. Modelo de lista de verificação para aposentadoria do ClickUp

Obtenha o modelo gratuito Organize sua vida após a aposentadoria com o modelo de lista de verificação para aposentadoria do ClickUp

O modelo de lista de verificação para a aposentadoria do ClickUp é um centro de planejamento estruturado dentro do ClickUp Docs que permite centralizar documentos, links, notas e cronogramas. Se você tem adiado tarefas importantes, como transferir um plano 401(k) ou definir benefícios pós-aposentadoria, este modelo ajuda você a colocá-las em prática com um plano sólido.

Veja o que torna este modelo eficaz:

Planeje marcos importantes antes da aposentadoria com grupos de tarefas como Preparação financeira, Preparação jurídica e Planejamento de estilo de vida

Use os links de referência e a seção de documentos incorporados para manter formulários, detalhes de políticas e informações de fornecedores em um só lugar

Defina lembretes do ClickUp para itens de baixa prioridade, mas urgentes, como inscrições no Medicare ou prazos para redução do tamanho da propriedade

📌 Ideal para: Profissionais que estão se preparando para uma transição, acompanhando marcos importantes, como planejamento financeiro, definição de benefícios e mudanças no estilo de vida

Os modelos de lista de tarefas do Asana estruturam tarefas simples, mas quando o seu dia envolve lidar com prazos variáveis, colaborações multifuncionais ou tarefas pessoais, é fácil ultrapassar esses formatos.

É aí que entra o ClickUp.

Os modelos de lista de tarefas do ClickUp oferecem visualizações personalizáveis, títulos de tarefas detalhados, campos de acompanhamento mais aprofundados e estruturas personalizáveis adaptadas a tudo, desde SEO até autocuidado, adaptando-se à sua maneira de trabalhar.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo e crie um sistema de tarefas que se adapta a você! ✅