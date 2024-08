8 princípios de DevOps para aumentar a eficiência do desenvolvimento de software

O que acontece quando se unem as equipes de desenvolvimento de software e de operações de TI? Você obtém o DevOps, uma metodologia projetada para melhorar a colaboração e a eficiência do ciclo de vida típico de desenvolvimento de software.

Além de reunir duas equipes, o DevOps combina diferentes ferramentas filosofias e práticas para fornecer produtos de qualidade em tempo recorde, manter os clientes satisfeitos e garantir melhores resultados utilização de recursos .

Tudo isso é possível graças aos princípios do DevOps - eles servem como diretrizes para que as equipes de desenvolvimento e operações otimizem os processos envolvidos na criação, teste, implementação e manutenção de produtos de software. A adoção desses princípios fundamentais leva à melhoria contínua, à eliminação de silos de departamentos e a uma cultura de responsabilidade compartilhada pelos resultados.

Neste artigo, exploraremos os oito princípios de DevOps mais proeminentes para ajudá-lo a criar equipes de alto desempenho, flexíveis e transparentes equipes multifuncionais prontas para enfrentar qualquer desafio que surja em seu caminho. 💪

O que é DevOps? DevOps é uma metodologia híbrida em que as equipes de desenvolvimento de software (Dev) e de operações de TI (Ops) unem forças para otimizar todo o processo de desenvolvimento e fornecer software mais rapidamente. Agora, você pode pensar que isso é tão fácil quanto colocar as duas equipes na mesma sala e dizer a elas para trabalharem juntas?

Bem, as coisas não são tão simples assim. Para fazer o DevOps funcionar e garantir que seja ágil, eficiente e econômico, você deve seguir algumas regras básicas, também conhecidas como princípios do DevOps. Eles permitem que você transforme o modelo tradicional de desenvolvimento de software e conduza a equipe na direção certa. ➡️

8 Princípios de DevOps para criar uma equipe de software vencedora

Vamos explorar oito princípios fundamentais de DevOps para ajudá-lo a melhorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e impulsionar sua equipe.

1. A colaboração é imprescindível

Como o DevOps combina desenvolvimento e operações, ele não pode sobreviver sem colaboração eficiente . O sucesso de cada equipe de DevOps depende em grande parte de quão bem ela funciona em conjunto durante o desenvolvimento e a implantação.

Em primeiro lugar, a ênfase está no compartilhamento de informações. Todos na equipe devem se sentir à vontade para se manifestar e expressar suas opiniões e atitudes. Se você perceber um problema, por menor que ele pareça, compartilhe-o com os outros o mais rápido possível. É provável que você tenha detectado um problema logo no início e poupado horas de trabalho de toda a equipe para tentar corrigi-lo.

Mesmo as equipes mais sincronizadas se sentirão perdidas se não souberem por que estão fazendo algo, portanto, a definição eficiente de metas é uma condição importante para incentivar a colaboração. Essas metas são a estrela-guia da sua equipe, e é seu trabalho como gerente garantir que elas sejam realistas e claramente definidas. ⭐

Todos em uma equipe de DevOps têm uma função. Porém, essas funções estão interconectadas - se uma pessoa não tiver um bom desempenho, todos serão afetados. Para evitar isso, você deve fornecer espaço suficiente para brainstorming, elaboração de estratégias e planejamento. Dessa forma, todos estarão envolvidos em todo o processo e poderão acompanhar facilmente seus colegas de equipe para garantir fluxos de trabalho tranquilos .

2. O feedback contínuo é muito útil

O feedback positivo e negativo dá à equipe um impulso de motivação e a ajuda a se manter no caminho certo durante todo o processo melhoria contínua .

Os membros da equipe devem dar feedback uns aos outros por meio de avaliações entre pares, e você (o gerente) deve fazer isso ocasionalmente avaliações de desempenho . Além desse feedback oficial, você deve realizar reuniões regulares para se manter informado sobre o trabalho da sua equipe.

O feedback é o herói desconhecido de todo ciclo de desenvolvimento e implantação e nunca deve ser ignorado. Manter um olhar atento sobre indicadores-chave de desempenho (KPIs) por meio de monitoramento contínuo, fornecerá insights suficientes para dar feedback construtivo e levar sua equipe ao sucesso.

3. As versões incrementais são essenciais para um fluxo de trabalho estável

Se você já esteve em um inferno de mesclagem, sabe como é difícil sair: grandes lançamentos que exigem códigos de mesclagem geralmente resultam em incompatibilidade e vários erros. A correção desses erros exige tempo e esforço, portanto, em vez de se concentrar em tarefas de alto valor, você acaba em um ciclo interminável de tentativas de fazer com que as fusões de código funcionem.

A metodologia DevOps garante que você nunca acabe no inferno da fusão, concentrando-se em versões incrementais, o que permite alocar adequadamente os recursos e minimizar o desperdício. Lançamentos pequenos e frequentes Permitem revisões rápidas, testes fáceis e identificação de erros. Ao identificar os problemas logo no início, você poderá resolvê-los na hora, sem interromper o fluxo de todo o projeto.

Outro benefício das versões incrementais é a adaptabilidade. Seu cliente analisa cada versão e fornece feedback - se ele gostar de algumas mudanças, você poderá implementá-las mais rapidamente, pois não precisará voltar muito atrás.

Dividir seu produto em partes menores tem suas vantagens, mas, para que isso funcione, você precisa de um ambiente colaborativo e de uma cultura de feedback contínuo. Essa é uma prova da dependência mútua dos princípios do DevOps - eles precisam um do outro para funcionar. ☯️

4. A automação lhe dá impulso

Um dos principais objetivos da metodologia DevOps é fornecer software mais rapidamente. O mesmo vale para revisões, testes e atualizações - todo processo gira em torno da velocidade.

Isso não significa que você deve apressar seu trabalho. Pelo contrário, sua meta é trabalhar rapidamente sem comprometer a qualidade. Embora não exista um botão mágico que o torne rápido como um raio, existe uma arma não tão secreta que pode ajudá-lo a simplificar o trabalho rotineiro ou repetitivo e a se concentrar em tarefas de alto valor - a automação.

As equipes de DevOps visam a automatizar processos e tarefas para manter a velocidade, minimizar erros e economizar tempo em atividades que exigem muita mão de obra. O que eles querem automatizar? Tudo o que puderem! Testes automatizados, integração contínua, entrega contínua e infraestrutura como código são apenas alguns dos métodos que as equipes de DevOps usam para automatizar o provisionamento, as revisões de código, os testes, as transferências e o monitoramento.

Além de economizar muito tempo, a automação pode aumentar a satisfação no trabalho. Os membros da sua equipe não investirão mais sua energia em tarefas tediosas e poderão se concentrar em fornecer mais valor, o que faz com que se sintam melhor em relação ao trabalho, e quem não gosta disso? 🥰

5. Decisões baseadas em dados são as decisões certas

Você viu um anúncio de um novo e incrível software de teste que promete reduzir a fase de testes em 50% e oferece muitas opções de automação. Você pensa: "Nossa, minha equipe de DevOps adoraria isso", mas, em vez de fazer uma compra por impulso, você decide verificar os dados.

Você examina as métricas da fase de teste atual e percebe que elas são perfeitas - não há ineficiências ou problemas relatados. Em seguida, pede a opinião da sua equipe e todos concordam que o software existente preenche todos os requisitos, portanto, você desiste de investir em uma nova plataforma.

Esse exemplo simples mostra como as decisões em DevOps devem ser tomadas - tudo precisa ser respaldado por dados.

Os dados são o seu informante. Eles revelam segredos sobre cada fase de um pipeline de DevOps e revelam ineficiências e possíveis sinais de alerta. 🚩

A observação dos dados não só o ajudará a tomar melhores decisões. Ela também mostrará seu progresso ao longo do tempo, portanto, é uma excelente estratégia de automonitoramento.

6. Os clientes são suas estrelas-guia

Assim como os planetas do sistema solar orbitam em torno do sol, as equipes de DevOps orbitam em torno dos clientes.

Seu objetivo final é manter o cliente satisfeito, portanto, cada respiração e cada movimento que você fizer deve refletir isso. 🎶

A maneira mais direta de saber o que seus clientes pensam é perguntar a eles, e você pode fazer isso por meio de formulários de feedback . Após cada lançamento, entre em contato com seu cliente e pergunte se ele gostou do que viu. Incentive-o a fornecer feedback completo, o que o ajudará a ajustar suas estratégias (se necessário) e a garantir que o resultado seja perfeito.

7. Uma mentalidade de responsabilidade coletiva é fundamental

A equipe de desenvolvimento de software escreve o código e constrói o produto, depois o entrega à equipe de operações para revisão, teste e implantação. No entanto, a equipe de operações descobre erros enormes que precisam ser corrigidos enquanto a equipe de desenvolvimento aproveita seu tempo livre.

Se você acha que isso é injusto, você está certo. A metodologia DevOps destrói essa abordagem tradicional para destacar a responsabilidade coletiva.

Isso significa que todos os membros da equipe são responsáveis pelo produto em todas as etapas. As equipes de desenvolvimento de software e operações unem forças para encontrar as melhores soluções, descobrir problemas e eliminar bugs para fornecer software de qualidade.

O DevOps enfatiza a velocidade e a qualidade. Se os desenvolvedores cometerem um erro ao escrever o código, são eles que o corrigirão. Essa responsabilidade garante que todos deem 100% de si ao trabalhar em uma tarefa.

8. Todo fracasso é uma lição

O DevOps não evita os fracassos - ele incentiva o aprendizado com eles. Isso não significa que você deva fazer seu trabalho mal feito e entregar produtos de baixa qualidade. Significa que você não deve ter medo de experimentar e correr riscos quando isso fizer sentido.

Seja o que for que você queira testar, é melhor fazê-lo na fase inicial de testes. Dessa forma, se seu experimento falhar, o cliente não será afetado pelo resultado.

Não se esqueça de documentar suas falhas - saber o que não funciona evita que você repita os mesmos erros.

Use o ClickUp para implementar os princípios de DevOps ClickUp é um tudo em um

gerenciamento de tarefas e projetos Plataforma que pode servir a muitos propósitos. Você pode usá-la para agilizar os fluxos de trabalho comunicação, colaboração e gerenciamento de documentos e, portanto, pode ser um companheiro perfeito para equipes de software em geral e equipes de DevOps em particular.

Vamos nos aprofundar em alguns recursos do ClickUp que podem ajudar a aumentar o desempenho da sua equipe, manter todos na mesma página e garantir que nenhuma informação passe despercebida.

Quadros brancos do ClickUp

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos visualmente colaborativos do ClickUp

A colaboração eficiente é a base dos princípios do DevOps. Portanto, se quiser que sua equipe de DevOps seja excelente, você precisa fornecer a ela ferramentas que permitam a comunicação em tempo real , brainstorming fácil e estratégias, e personalização, e é exatamente isso que o Quadros brancos ClickUp são sobre.

Os ClickUp Whiteboards são telas digitais infinitas onde sua equipe de DevOps pode discutir projetos e tarefas e desenvolver as melhores ideias para resolver problemas. Você pode usar notas adesivas, símbolos, formas, cores e imagens para expressar seus pensamentos e liberar o potencial criativo da sua equipe.

Cada participante recebe um cursor codificado por cores com seu nome acima dele, para que não haja risco de confusão ou caos.

Outra vantagem do ClickUp Whiteboards é que você pode criar tarefas sem sair da tela. Por exemplo, se a sua equipe tiver uma excelente ideia para tornar a etapa de teste mais eficiente, você poderá transformá-la em uma tarefa na hora. Ela será adicionada sem problemas aos seus fluxos de trabalho. ✨

Visualização do ClickUp Chat

Adicione membros da equipe a discussões e colabore com o ClickUp Chat em um único espaço e evite alternar entre softwares

O ClickUp tem mais de 10 visualizações que permitem examinar suas tarefas e projetos de vários ângulos e dar zoom em elementos específicos, como cargas de trabalho, calendários ou cronogramas.

Se o seu foco é a comunicação em tempo real, você vai adorar o Visualização do ClickUp Chat . Graças a essa visualização, você não precisa mais alternar entre aplicativos para enviar mensagens aos membros da sua equipe - em vez disso, você pode conversar dentro do ClickUp. Você também pode usar @menções, atribuir comentários, incorporar arquivos e links e usar a edição avançada para formatar suas mensagens.

A visualização do ClickUp Chat também pode ser perfeita para conhecer seus colegas de equipe fora do ambiente de trabalho - converse sobre a vida, livros favoritos, animais de estimação, aquecimento global ou o que quer que passe pela sua cabeça.

Visualização de formulários do ClickUp

Crie formulários detalhados no ClickUp 3.0 com recursos de arrastar e soltar para inserir campos e adicionar lógica condicional para coletar um feedback melhor

Mencionamos a importância do feedback interno e externo na metodologia DevOps - ele ajuda a simplificar processos, fazer ajustes e inspirar a equipe.

O ClickUp oferece a ferramenta perfeita para fornecer feedback - o Visualização de formulários . Ele permite coletar informações dos membros da sua equipe ou dos clientes e transformar automaticamente as respostas deles em tarefas. Use os campos de tarefas no lado esquerdo do formulário para personalizar sua aparência e coletar apenas as informações necessárias.

Tarefas do ClickUp

Crie, gerencie e visualize tarefas usando o ClickUp Tasks

Divida seu trabalho em partes menores e mantenha o controle sobre elas com o Tarefas do ClickUp um poderoso opção de gerenciamento de tarefas .

Com ela, você pode criar tarefas para qualquer tipo de trabalho, adicionar vários responsáveis a uma única atribuição e dividir as tarefas em subtarefas para facilitar a navegação.

Personalizar status das tarefas para refletir seus fluxos de trabalho e criar relações e dependências de tarefas para garantir a ordem de execução adequada.

O ClickUp Tasks anda de mãos dadas com o Campos personalizados do ClickUp . Essa funcionalidade exclusiva permite que você forneça detalhes sobre suas tarefas e adicione diferentes tipos de dados, como data e hora, funções matemáticas, barras de progresso ou listas suspensas.

ClickUp Docs

ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

A manutenção meticulosa de registros é essencial para entender e melhorar os processos e ajuda a construir uma base de conhecimento na qual sua equipe pode confiar. Documentos do ClickUp Permite criar, editar, gerenciar, organizar e armazenar todos os tipos de documentos, desde escopos de projeto e planos para registros de funcionários e políticas de férias.

Você pode criar e editar documentos por conta própria ou adicionar membros da equipe e permitir que eles participem. Todos recebem um cursor, portanto, todas as alterações são fáceis de rastrear. 👀

O ClickUp permite que você categorize seus documentos para facilitar a navegação. Você também pode conectar documentos específicos a tarefas para maior conveniência e eficiência.

ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para fazer perguntas sobre tarefas e documentos, criar automações e economizar tempo

Perder-se em meio a pilhas de tarefas e documentos é um pesadelo recorrente para muitos desenvolvedores e gerentes de projeto. Se você se perder e precisar de ajuda com algo, pedirá ajuda aos membros da sua equipe ou ao gerente. Mas, se eles estiverem ocupados, não há mais nada a fazer do que sentar e esperar, perdendo um tempo precioso. ⏰

Deixe essas situações no passado com Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é uma opção revolucionária que sobrecarrega seus fluxos de trabalho com IA. O ClickUp Brain absorve informações de suas tarefas, documentos e processos em segundos e funciona como seu assistente pessoal de IA . Sempre que tiver uma dúvida sobre uma tarefa ou documento, você pode pedir ajuda ao ClickUp Brain.

O recurso fica na parte superior do seu espaço de trabalho, para que você possa acessá-lo facilmente. Ele pode sugerir a próxima tarefa a ser executada e explicar processos específicos, garantindo fluxos de trabalho tranquilos e melhorando o desempenho.

No ClickUp Brain, você tem o recurso AI Project Manager. Com ele, você pode automatizar o trabalho repetitivo para permitir que sua equipe de DevOps se concentre em tarefas de alto valor.

Modelos do ClickUp

O ClickUp oferece um impressionante biblioteca com mais de 1.000 modelos que abrangem tudo, desde TI até marketing e RH.

Vamos poupá-lo do trabalho de navegar por essas opções (embora seja muito fácil) e apresentaremos a você o Modelo de estrutura de decomposição de trabalho do ClickUp DevOps o modelo de estrutura de decomposição de trabalho do ClickUp DevOps, seu valioso aliado para organizar e otimizar o trabalho.

Organize o trabalho, promova a colaboração e garanta alta visibilidade com o modelo de estrutura analítica de trabalho do ClickUp DevOps

Com esse modelo multifuncional, você pode dividir seu trabalho em tarefas, atribuir responsabilidades a membros específicos da equipe, identificar gargalos e acompanhar o progresso.

Visualize todo o seu projeto, desde o planejamento até a implementação, incentivar a transparência e garantir que seus clientes fiquem satisfeitos com os resultados. 😍

Este modelo é apenas um dos muitos que podem se encaixar perfeitamente e melhorar seus processos de DevOps. Algumas outras opções são:

Implemente uma cultura DevOps e aumente a colaboração e a eficiência com o ClickUp

A implementação dos princípios de DevOps em seus fluxos de trabalho diários é muito mais fácil se você estiver usando as ferramentas certas. O ClickUp oferece tudo o que você precisa para seguir cada princípio à risca e promover uma cultura de colaboração que prioriza a qualidade e o aprendizado com os erros. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode se encaixar em seus fluxos de trabalho de DevOps.