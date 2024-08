Práticas recomendadas para a implementação do gerenciamento de projetos DevOps

DevOps pode ser definido como o conjunto de filosofias culturais, ferramentas e operações de práticas recomendadas para melhorar a estabilidade da empresa e fornecer mais aplicativos e serviços em uma velocidade mais rápida.

Ele se resume a ajudar as organizações a alcançar esse objetivo por meio de maior comunicação - desenvolvimento, operações de TI, engenharia de qualidade e segurança. Essas funções são tradicionalmente isoladas e tendem a praticar uma maior colaboração com uma implementação de DevOps.

Como o nome sugere, o DevOps se concentra em unir o desenvolvimento (Dev) e as operações (Ops). Isso significa que todo o ciclo de vida do processo de desenvolvimento é integrado nos níveis de pessoas, processos e tecnologia.

Neste blog, você aprenderá mais sobre como agilizar o gerenciamento de projetos implementando metodologias de DevOps em sua empresa.

O que é gerenciamento de projetos DevOps?

De acordo com um estudo, o tamanho do mercado global de DevOps foi de US$ 7.398 milhões em 2021, e espera-se que aumente para uS$ 37.227 milhões até 2030 com um CAGR significativo de 20% de 2022 a 2030.

Dito isso, o gerenciamento de projetos DevOps continuará sendo essencial para qualquer empreendimento comercial significativo, a fim de concluir o projeto dentro do prazo e do orçamento. Isso implica um planejamento cuidadoso, alocação de recursos e coordenação entre várias partes interessadas.

Ao combinar a desenvolvimento e operações a abordagem DevOps para o desenvolvimento de software expande as ideias do desenvolvimento ágil.

O DevOps, por exemplo, modifica fundamentalmente como As equipes de TI abordam os projetos em termos de gerenciamento de projetos, afastando-se da velocidade e agilidade extraordinárias e demoradas do ciclo de vida de desenvolvimento de software em projetos complicados. Uma combinação das duas disciplinas, o gerenciamento de projetos DevOps, foi projetada para se adequar e apoiar a abordagem DevOps.

Benefícios da utilização de metodologias DevOps e gerenciamento de projetos

As metodologias DevOps melhoram o trabalho interno da sua empresa durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software e ajudam a visualizar todo o processo DevOps, do desenvolvimento à implantação. As metodologias DevOps para gerenciamento de projetos podem levar sua empresa a melhores resultados e criar mais visibilidade para os gerentes de projeto e membros da equipe que trabalham no mesmo projeto para atingir os mesmos objetivos.

O gerenciamento de projetos DevOps é eficaz para que as equipes e os gerentes de projeto possam lidar com o projeto de forma eficiente. Ele permite que os gerentes de projeto e as equipes assumam a responsabilidade pela formulação de estratégias, organização de ferramentas, motivação de engenheiros e controle do projeto geral.

E essa abordagem integrada influencia diretamente a velocidade de entrega para as várias unidades de negócios, o que se traduz na velocidade de desenvolvimento, na entrega de serviços e no GTM do produto.

Visualize fluxos de trabalho Agile com o ClickUp Board View e defina quadros por status, data de vencimento, prioridade e muito mais para alinhar melhor sua equipe

O DevOps promove uma atmosfera em que as operações da empresa são mais bem integradas e coordenadas, o que acelera o processo de desenvolvimento desenvolvimento de aplicativos corporativos . Como resultado, o processo da organização se torna mais eficiente, e há menos erros ou desenvolvimento de projetos questões.

Muitas empresas podem evitar a disrupção digital e acompanhar os desenvolvimentos mais recentes e as rápidas mudanças nas expectativas dos consumidores combinando as tecnologias DevOps com a nuvem.

Como resultado da adaptabilidade do DevOps, os métodos de gerenciamento de projetos utilizados para monitorar o progresso do projeto também são aprimorados. Ele dá suporte aos gerentes de projeto no alinhamento das metas de transformação dos negócios com os objetivos do projeto de TI, promovendo a otimização em toda a empresa. Se ainda não o fez, é hora de pensar nas possíveis vantagens de uma cultura DevOps para sua empresa.

Você poderá atribuir funções adequadamente

O trabalho em equipe pode ajudá-lo a superar a mentalidade de silo

Você pode acompanhar o status do projeto

Fazer uso da implementação de nuvem híbrida

Finalmente, você pode criar um MVP

Qual é a função de um gerente de projeto de DevOps?

As funções dos gerentes de projeto evoluíram devido ao Scrum e a outras abordagens ágeis. Os gerentes de projeto em uma metodologia de gerenciamento de projetos DevOps fazem a ligação entre vários colaboradores e acompanham os prazos e compromissos.

Eles também precisam ter uma forte consciência do processo de desenvolvimento e das habilidades necessárias para produzir o produto final e trabalhar em estreita colaboração com a equipe de DevOps.

Os gerentes de projeto de DevOps têm a responsabilidade de lidar com o gerenciamento e a coordenação do produto, desde o desenvolvimento até a produção. Eles trabalham principalmente com detalhes técnicos, enquanto um gerente de projeto tradicional não está envolvido na execução dessas tarefas.

Os gerentes de projeto de DevOps garantem o gerenciamento da integração, do fluxo de desenvolvimento, dos testes, da coordenação e da implantação do projeto.

Tratar a equipe de desenvolvimento e operações como uma única organização

O DevOps exige um líder que possa ajudar a equipe a ver o fluxo do início ao fim, da mesma forma que a função de um gerente de projeto típico é planejar, adquirir e executar o projeto. A criação de mapas de fluxo de valor deve ser uma extensão natural das habilidades de planejamento do gráfico de Gantt do gerente de projeto.

Use a visualização do gráfico de Gantt no ClickUp para agendar tarefas acompanhar o andamento do projeto, gerenciar prazos e lidar com gargalos.

Tratar a equipe de desenvolvimento e operações como uma única organização é importante para evitar silos de trabalho. Essas duas equipes são fundidas em uma única equipe para trabalhar em todo o ciclo de vida do aplicativo e desenvolver várias habilidades, desde o desenvolvimento e os testes até a implementação e as operações.

As tentativas de usar o DevOps não serão bem-sucedidas a menos que as equipes de desenvolvimento e operações colaborem de forma mais eficaz. As equipes de desenvolvimento e operações têm vários impactos sobre o tratamento de tarefas: educar e compartilhar responsabilidades entre as equipes de desenvolvimento e operações, melhorar a produtividade e a colaboração, compreender os riscos da implementação, conhecer a qualidade da ferramenta e gerenciar tarefas adicionais.

É importante que as equipes de desenvolvimento e operações estejam sempre atualizadas para lidar com esses impactos de forma mais eficiente.

Adotar mudanças de forma eficaz

As gerenciamento ágil de projetos a metodologia ágil esclarece que é fundamental abraçar a mudança em vez de se ater ao plano. É preciso muita comunicação e trabalho em equipe para gerenciar as mudanças e lançar recursos de forma incremental. A comunicação é a principal habilidade de um gerente de projeto. As empresas devem fazer uso desse potencial.

Por exemplo, os gerentes de projeto de DevOps precisam adotar algumas mudanças para seu crescimento profissional, como começar a trabalhar em projetos pequenos, usar a abordagem MVP, usar as ferramentas corretas de planejamento ágil, eliminar silos, reduzir as transferências de projetos, criar visibilidade do projeto em tempo real, reduzir a sobrecarga do projeto e gerenciar as mudanças de forma colaborativa.

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar seu fluxo de trabalho de acordo com suas necessidades

Uma ferramenta de gerenciamento de projetos que pode dar suporte ao seu processo ágil, como ClickUp o ClickUp, Inc., economizará seu tempo ao permitir que você acompanhe o trabalho e as metas, defina marcos, colabore no Docs, automatize o trabalho intenso, personalize tarefas, crie campos personalizados e adicione listas de verificação.

5 práticas recomendadas para o gerenciamento de projetos DevOps

As recomendações a seguir ajudarão os gerentes de projeto com formação mais convencional a adotar a metodologia DevOps.

1. Desenvolva uma cultura colaborativa

A comunicação aprimorada e a eliminação de silos entre as equipes de desenvolvimento, operações e garantia de qualidade são os principais objetivos do DevOps. O desenvolvimento de software e a entrega aos clientes podem ser feitos mais rapidamente com esse método.

A atitude e a mentalidade de toda a equipe de engenharia devem mudar, e deve haver um objetivo compartilhado ou um conjunto de metas para atingir esse grau de colaboração. Siga estas etapas para desenvolver uma cultura de colaboração com o DevOps:

Obtenha a adesão da liderança desde o início

Implemente as ferramentas e tecnologias certas

Alinhe as pessoas certas para a equipe

Eduque e treine a equipe

Capacite a equipe com um senso de autonomia e propriedade

Estabelecer um padrão de aprimoramento e aprendizado contínuos

Inculcar um senso de responsabilidade compartilhada

Priorizar a comunicação aberta e transparente

Estabelecer um ambiente de confiança e respeito

Compartilhar objetivos e visão comuns

2. Adotar a perspectiva do MVP

A iteração mais simples de um aplicativo que ainda satisfaz os objetivos fundamentais de desenvolvimento de software do projeto é conhecida como produto mínimo viável (MVP). Ele é usado para testar modelos de negócios e é considerado o melhor esquema de lançamento de uma startup. Não é um protótipo de tecnologia, mas o ajudará a validar suas vendas comerciais.

O objetivo principal do MVP é testar sua ideia de negócio a um custo mínimo, encontrar mais iterações para avançar no desenvolvimento do valor e encontrar uma resposta do público-alvo. Se você criar funcionalidade suficiente, os clientes começarão a adorar seu produto rapidamente após o lançamento.

O DevOps adota o MVP como uma mentalidade para garantir que sempre haja uma entrega após cada sprint, sem causar atrasos na entrega devido a um escopo extenso. Isso muda significativamente as técnicas convencionais de gerenciamento de projetos que enfatizam o resultado monolítico final.

Visualize seu carga de trabalho pelas tarefas deixadas em seu caminho crítico com uma única alternância no ClickUp!

O DevOps é visto menos como um processo linear com datas de início e término predeterminadas e mais como um processo de desenvolvimento contínuo. Os clientes recebem entregáveis mais rapidamente com a abordagem MVP e, como resultado, a equipe de desenvolvimento pode corrigir o curso mais cedo no ciclo, graças à contribuição do usuário.

A ideia principal por trás do MVP é fornecer o melhor produto para atrair clientes e observar seu comportamento com o uso de produtos e serviços. Um dos principais usos dessa abordagem é entender o interesse do cliente no produto e fornecer os resultados necessários.

O MVP pode fazer alterações no produto com base no feedback dos clientes. Ele oferece mais benefícios para que as empresas mantenham os primeiros usuários de seus produtos. DevOps e MVP são uma ótima combinação porque várias equipes podem planejar adequadamente suas tarefas diárias, implementar ferramentas de automação, começar a automatizar os processos de TI e se comunicar perfeitamente com as equipes.

Na ausência disso, a equipe de DevOps pode utilizar uma técnica em cascata para produzir o produto final e descobrir que não atendeu às necessidades do usuário e, nesse caso, o processo deve ser reiniciado.

3. Adote a integração contínua (CI) e a entrega contínua (CD)

A integração contínua (CI), uma prática recomendada essencial de DevOps, integra atualizações de código de vários colaboradores em um repositório central. A CI permite que os desenvolvedores integrem as alterações de código com frequência e usem ferramentas automatizadas para verificar a precisão do código. O controle de versão do código-fonte é usado para implementar a CI. A ideia por trás da CI é que é mais simples encontrar falhas e outros problemas de qualidade em partes menores de código do que em uma vasta base de código produzida durante um longo período.

via DZone Onde termina a integração contínua (CI), começa a entrega contínua (CD). O método pelo qual o código da CI é usado é a CD, um componente do DevOps. As implementações de software tornam-se atividades simples e de baixo risco que a CD pode realizar sempre que necessário.

Essa abordagem pode implantar até mesmo os mais complexos programas de grande escala em processos previsíveis e sob demanda.

4. Aproveite as melhores ferramentas de DevOps

Uma estratégia eficaz de DevOps gira em torno da automação. Os desenvolvedores e engenheiros de operações que trabalham em uma organização de DevOps acham mais conveniente quando o desenvolvimento de software, o processo de lançamento e a testes ágeis são automatizados. DevOps são programas fáceis de integrar e autônomos para funcionar nas principais plataformas, extensíveis por meio de plug-ins e facilmente distribuídos entre máquinas para acelerar compilações, implementações e testes.

Para isso, você precisará de acesso a Ferramentas de DevOps . Seja um programa que monitora suas métricas de desempenho, emite alertas quando algo dá errado ou oferece visibilidade geral do desenvolvimento do seu produto. As ferramentas de DevOps funcionam facilmente com o AWS e o GCP e simplificam a migração para a nuvem. Elas oferecem suporte suficiente para adicionar recursos, realizar correções, automatizar atualizações, fechamento de dependências e dependências transitivas.

As equipes ágeis podem fazer entregas mais rápidas com o Simple Sprints Quadro Kanban modelo por ClickUp

Por exemplo, a melhor plataforma de produtividade para equipes ágeis e de DevOps é ClickUp que unifica todo o trabalho em uma única interface e monitora as versões e a colaboração em sprints. Gerentes, desenvolvedores, parceiros externos, segurança e RH podem usar o ClickUp para personalizar seus espaços de trabalho.

As equipes podem usar o ClickUp como uma ferramenta ágil ferramenta de gerenciamento de projetos para visualizar projetos de dias a meses no futuro ou para acessar rapidamente informações detalhadas sobre o status de uma tarefa. Ele também oferece uma Modelo de gerenciamento de projetos ágeis para ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho ágil em poucos minutos.

Experimente o modelo de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

5. Acompanhe as métricas certas Práticas recomendadas de DevOps recomendam o monitoramento constante do desempenho. Você pode usar

ferramentas de gerenciamento de projetos com relatórios analíticos incorporados para fornecer informações sobre os dados e os recursos de monitoramento de desempenho. Com esse aplicativo, você também deve criar painéis de equipe para ajudar todos os envolvidos a monitorar o trabalho, os indicadores de desempenho e o progresso geral.

Acompanhar os indicadores de desempenho corretos, como tempo de espera, tempo médio para detecção e gravidade do problema, para avaliar a eficácia de uma abordagem de DevOps. O acompanhamento desses indicadores é essencial, pois permite que você identifique problemas com antecedência e tome medidas corretivas rápidas.

As metas e os padrões da sua empresa determinarão as métricas de DevOps que você precisa monitorar. Qualquer equipe de engenharia e desenvolvimento pode se beneficiar de alguns indicadores relacionados à lucratividade, como o custo unitário.

Como isso permite que você desenvolva um software econômico desde o início, monitorar o custo unitário como uma medida de DevOps é uma prática excelente. Isso ocorre porque você tem uma compreensão antecipada dos seus custos, o que lhe permite planejar suas iniciativas e fazer compensações de forma proativa.

Criar painéis personalizados no ClickUp para obter uma visão geral de alto nível de todo o seu trabalho

obtenha mais ideias e maneiras de melhorar seu Processos de DevOps com nossos modelos de prompt de IA ._

Implementando o gerenciamento de projetos DevOps: Desafios e possíveis soluções

Vamos agora explorar algumas barreiras típicas à adoção do DevOps e várias abordagens para superar esses desafios.

Desafio 1: mudar da infraestrutura legada para microsserviços

Mesmo que tenha servido à empresa por muitos anos, a infraestrutura mais antiga pode apresentar problemas. Ela pode apresentar problemas de estabilidade, bem como falta de financiamento. A principal preocupação é que uma empresa fique para trás neste mundo acelerado se continuar a usar uma infraestrutura desatualizada.

O processo de desenvolvimento muda ao usar a infraestrutura como código e os microsserviços, outro passo em direção à inovação contínua no futuro.

Isso ajuda no mercado rápido, e os consumidores precisam de adaptação. Podemos ver que outra pessoa ultrapassará rapidamente uma empresa se ela não continuar a ser criativa.

Pode ser possível acelerar a inovação e o desenvolvimento substituindo ou alterando aplicativos desatualizados por uma arquitetura de microsserviços mais moderna. No entanto, a adoção de microsserviços tem alguns problemas, e esses problemas precisam ser resolvidos.

Possível solução

Uma empresa deve ter o gerenciamento de configuração, os blocos de construção da automação e a entrega contínua usados na infraestrutura antiga antes de converter para uma arquitetura de microsserviços. Isso permite que ela lide com a demanda operacional adicional que os microsserviços oferecem.

Use receitas de automação pré-criadas ou personalize-as com base em suas necessidades, para que sua equipe possa se concentrar no que é mais importante

Desafio 2: tornar a estratégia de automação de testes uma realidade

Sua empresa conhece a função crítica dos testes automatizados em CI/CD (Integração contínua / Desenvolvimento contínuo ) e outras técnicas de DevOps. Então, o que está impedindo o progresso da automação de testes? Além de apenas apresentar o método de teste e dar exemplos de como ele é usado, é fundamental ajudar as equipes. Os três métodos e as técnicas de BDD estão incluídos, bem como soluções para aspectos essenciais como:

De que forma gerenciamos os dados para nossos testes?

Podemos utilizar bibliotecas compartilhadas e práticas recomendadas de código aberto?

Como devem ser estruturados os testes de ponta a ponta para a nossa base de código?

Quais são os objetivos reais dos nossos testes de fumaça?

Possível solução

Você pode resolver esse problema implantando a automação de testes em toda a organização, minimizando os ciclos de feedback, e lançamentos mais rápidos de produtos podem ajudá-lo a aprender como executar a estratégia de teste.

Desafio 3: adoção de novas ferramentas

As ferramentas mais recentes do kit de ferramentas DevOps parecem ser capazes de lidar com qualquer problema. Apesar de ter todas as ferramentas necessárias, você ainda precisa ensinar suas equipes a usá-las com eficiência.

A ferramentas de gerenciamento a adesão às diretrizes de segurança e a interação adequada com a infraestrutura atual são os outros dois fatores mais importantes. Esses problemas podem distrair a empresa de uma tarefa vital.

Os dois componentes mais essenciais do DevOps são uma estrutura organizacional e uma equipe. A produtividade de uma equipe aumentará se a empresa estiver adequadamente estruturada. A empresa deve se concentrar em seus pontos fortes e não em recursos externos.

Os membros da equipe são o componente mais importante na mudança para o DevOps.

Possível solução

Use ferramentas de gerenciamento de projetos equipadas com recursos para ajudar a planejar, gerenciar e acompanhar projetos com eficiência. Use modelos para ajudá-lo a começar/fornecer à sua equipe uma abordagem estruturada. Exibir todos os modelos do ClickUp

Desafio 4: Aversão à mudança

A maioria dos membros da equipe e das partes interessadas essenciais pode achar a mudança para DevOps perturbadora. O fato de dizer a alguém que ele precisa mudar pode gerar uma reflexão negativa sobre quem está dando o conselho. A transição para o DevOps será suave e progressiva; não acontecerá de repente.

Todos terão a oportunidade de adquirir progressivamente a cultura DevOps e descobrir as inúmeras maneiras de oferecer a fase de desenvolvimento.

Possível solução

Encontre um pequeno produto ou uma parte de um programa existente e replique-o usando as técnicas de DevOps como um experimento. Outras empresas desejarão implementar as novas práticas de trabalho se a equipe puder ver as vantagens do DevOps. Muitas empresas se beneficiarão de sua entrada no DevOps e de sua capacidade de continuar operando no campo atualmente.

Desafio 5: abordagem orientada por incentivos

Enquanto a equipe de operações fornece disponibilidade, governança, segurança e estabilidade, as equipes de desenvolvimento têm como objetivo reduzir o tempo de lançamento no mercado. Embora inicialmente pareça irrelevante para o assunto, essa barreira afeta significativamente as práticas de DevOps.

Possível solução

Em vez de ter um objetivo unificado de satisfação do cliente, a estratégia organizacional mais comum é que cada unidade se concentre em suas vantagens específicas.

Se todas as equipes trabalharem com o mesmo objetivo, não haverá fim para as discussões sobre

prioridades e recursos

.

Implemente com sucesso o gerenciamento de projetos DevOps com as ferramentas e práticas certas

É possível melhorar a colaboração entre os membros da equipe e as metas gerais da iteração fundindo a prática de DevOps com as ideias de gerenciamento de projetos.

As ferramentas de gerenciamento de projetos de DevOps simplificam esse processo e incentivam a visibilidade entre os gerentes de projeto, garantindo que os escopos das tarefas sejam definidos com precisão, que as dependências sejam rastreadas, que melhores resultados sejam obtidos e que um aplicativo pronto para implantação seja produzido.

A equipe deve se comunicar para garantir que todos estejam na mesma página e busquem os mesmos objetivos. Qualquer organização disposta a levar seus negócios para o próximo nível pode obter suporte profissional da empresa de transformação digital para se beneficiar das soluções de gerenciamento de projetos DevOps e ficar à frente da concorrência.

Escritor convidado_:

Madhu Kesavan , CEO e fundador da W2S Solutions , uma empresa de desenvolvimento de software empresarial reconhecida mundialmente. Ele capacita empresas e governos em sua jornada digital. Com mais de 20 anos no setor de TI, ele usa a tecnologia para fornecer soluções sustentáveis.