Testes ágeis: A chave para o desenvolvimento de software de alta qualidade

Pronto para aprender sobre Teste ágil ?

A metodologia Agile usa vários testes para garantir que o produto final atenda perfeitamente às necessidades do cliente.

E se você estiver em um Equipe ágil você deve testar tudo.

_Sorta como Rick Sanchez, o mago da ciência da série Rick e Morty

É por isso que usaremos exemplos de Rick e Morty neste artigo para ajudá-lo a entender os testes ágeis.

Você aprenderá os conceitos básicos de todos os 4 tipos de testes ágeis, os quadrantes de testes ágeis e como gerenciar facilmente seu processo de testes ágeis!

Vamos começar!

O que é Agile?

Nota: Esta seção destina-se aos leitores que desejam conhecer os conceitos básicos da Metodologia ágil . Se você já está familiarizado com ela, clique aqui para ir para a seção sobre testes . Gerenciamento ágil de projetos ajuda as equipes a criar produtos melhores e mais centrados no cliente em ciclos de desenvolvimento mais curtos, ao contrário do métodos tradicionais de gerenciamento de projetos .

O método Agile é basicamente adequado para gênios de pensamento rápido, como Rick.

_Por quê?

Porque ele não impede seu progresso com processos desnecessários e ainda permite que ele crie produtos excelentes.

Aqui está um exemplo para ajudá-lo a entender como o método Agile funciona:

Digamos que Rick queira criar um aplicativo que rastreie a localização de seu neto (Morty) quando os dois estiverem em uma aventura. Isso não só ajudará Rick a localizar Morty em dimensões paralelas, mas também ajudará os pais de Morty a acompanhar o paradeiro do filho.

afinal de contas, sabemos como Rick odeia que seu genro, Jerry, reclame de suas aventuras

Se Rick usasse métodos tradicionais de gerenciamento de projetos, ele desenvolveria o produto do início ao fim sem nenhuma contribuição de Jerry. Isso poderia levar anos e até mesmo resultar em um produto final que Jerry odiaria, já que ele nunca foi consultado!

No entanto, se o Rick usar o método Agile, ele criará o aplicativo em vários ' curtos sprints ' e testá-lo após cada sprint. Após o teste, ele pedirá feedback a Jerry e o implementará no próximo sprint, acabando por criar o aplicativo final exatamente como Jerry deseja!

Como há muitos testes envolvidos nesses sprints, uma equipe ágil conta com um conjunto de métodos de teste sofisticados e abrangentes.

Vamos aprender tudo sobre eles...

Nota__: Embora a metodologia ágil possa ser adaptada para qualquer tipo de projeto, neste artigo discutiremos suas aplicações em projetos de software

O que é a estrutura de teste ágil?

O método de teste baseado na Valores ágeis e princípios ágeis é conhecido como a estrutura de teste ágil.

Como resultado, ele segue algumas diretrizes da metodologia de desenvolvimento Agile, como:

Fornecimento defeedback contínuo aos desenvolvedores para melhorar o produto

Manter o processo de teste de software simples

Envolver toda a equipe na medida do possível

Reduzir a documentação e aumentar a comunicação direta

Com base nessas diretrizes, uma equipe ágil usa 4 tipos de técnicas de teste ágil:

(Clique nelas para ir para as seções que tratam de cada um dos tipos de teste .)

Mas por que uma equipe ágil usa seu próprio método de teste ?

Isso é como se perguntar por que Rick cria suas próprias coisas em vez de simplesmente comprá-las!

Porque é muito mais legal!

Mas esse não é o único motivo, é claro.

As equipes ágeis seguem uma metodologia de teste de software diferente, porque os métodos de teste tradicionais não podem ser usados em uma equipe ágil Ambiente ágil .

vamos ver como _Técnicas de teste ágil diferem de testes tradicionais .

A diferença entre as técnicas de teste tradicionais e ágeis

1. Frequência dos testes

Nas metodologias tradicionais de gerenciamento de projetos, como Cascata o produto é testado somente após o término do ciclo de desenvolvimento. Porém, como o escopo do teste teria aumentado exponencialmente até o final do projeto, a equipe ou atrasa o lançamento do produto ou simula o teste de software.

Para evitar isso, a metodologia de teste Agile recomenda testes contínuos seguidos de integração contínua de novos recursos no produto.

Em um ambiente ágil, a equipe cria recursos e os testa simultaneamente quanto à precisão e ao desempenho, o que a ajuda a entregar produtos robustos dentro do prazo.

2. Natureza da equipe de testes

Os testes tradicionais geralmente são conduzidos por uma equipe separada de Garantia de Qualidade ou QA, cujo objetivo é encontrar falhas no produto. No entanto, a equipe de QA não faz parte do processo de solução de problemas com os desenvolvedores, o que pode criar silos de informações na equipe .

Um processo ágil, no entanto, depende da colaboração multifuncional e da construção de um sistema de comunicação para sua equipe de testes.

Todas as equipes trabalham juntas para obter os resultados desejados, e não há necessidade de uma equipe de controle de qualidade separada.

Os desenvolvedores criam o teste, conduzem-no e também encontram soluções. Isso garante que todos na equipe tenham igual propriedade sobre o produto.

Então, quem é um testador ágil?

Qualquer pessoa em uma equipe Agile pode ser um testador, e ninguém é contratado apenas para esse trabalho.

Mas, de acordo com as crenças de Rick sobre especialização, um testador ágil precisa ser hábil em algumas coisas:

Habilidades de comunicação

Colaboração

Auto-organização

Capacidade de resposta a mudanças

Habilidades técnicas (especialmente paratestes automatizados) e experiência emtestes exploratórios* Documentação

Os 4 tipos de testes ágeis

Agora que você já conhece os fundamentos dos testes ágeis, vamos conhecer os quatro tipos de testes e como eles são conduzidos.

vamos nos aprofundar nessa nova dimensão!

Tipo nº 1: Desenvolvimento orientado por comportamento (BDD)

_Lembra-se de como Rick escapou de uma prisão de segurança máxima da Federação Galáctica?

Ele manipulou o sistema para fazer com que seus interrogadores acreditassem que seu plano estava falhando.

E foi assim que ele conseguiu virar o jogo!

**O desenvolvimento orientado por comportamento (Behavior Driven Development, BDD) segue um processo semelhante.

Porque o produto é destinado a falhar no teste !

_Por quê?

Cada vez que um produto falha em um teste de BDD, ele informa aos desenvolvedores exatamente como ele responde a um cenário. Esse conhecimento permite que eles criem recursos que possam corrigir esse comportamento.

_Então, como ele é conduzido?

Juntos, os testadores, desenvolvedores e analistas de negócios criam uma lista de cenários ou "casos de teste" nos quais desejam testar o produto.

Eles são escritos na sintaxe Gherkin: Dado/Quando/Quando

Um exemplo de caso de teste para o aplicativo de rastreamento do Rick's Morty poderia ser:

Dado_ o plano falhar, quando Morty está perdido no espaço e tempo, então o aplicativo deve ser capaz de indicar sua localização e o período de tempo.

A equipe de testes refina ainda mais as etapas e os processos que o produto usará para responder a essa situação.

E como a atividade de teste acontece simultaneamente ao desenvolvimento ágil, o produto deve falhar nesses cenários!

**Junto com o teste, os desenvolvedores criam recursos que ajudarão o produto a passar no teste de BDD.

Eles testam o produto até que ele passe, refinando-o ainda mais a cada sprint.

_É mais ou menos como Rick, Morty e sua irmã, Summer, encontraram uma maneira de dividir o tempo para fazer as coisas simultaneamente!

Entretanto, assim como existem regras para viajar no tempo (que Rick, quase sempre, segue), você precisa estar atento a algumas coisas ao realizar testes BDD.

Algumas práticas recomendadas para testes de BDD incluem:

Escrever casos de teste específicos e definidos que sejam acionáveis

Usar testes automatizados para garantir a uniformidade em todos os casos de teste

Limite a documentação, mas não se esqueça de registrar todos os destaques

Tipo 2: desenvolvimento orientado por testes de aceitação (ATDD)

O ATDD ou teste de aceitação é muito semelhante ao Teste BDD .

Ambos seguem o mesmo processo de:

Escrever critérios de teste -> Testar o produto -> Falhar no teste -> Criar recursos para passar no teste -> Testar novamente -> Passar no teste

Entretanto, o fato de parecerem semelhantes não significa que sejam.

é mais ou menos como Rick e Morty notaram "pequenas diferenças"_ entre os infinitos universos em infinitas dimensões

Da mesma forma, o BDD e o teste de aceitação diferem em dois pontos-chave:

Enquanto o ATDD é conduzido com a participação ativa do cliente , o BDD inclui apenas os analistas de negócios (além dos desenvolvedores)

, o BDD inclui apenas os analistas de negócios (além dos desenvolvedores) O ATDD se concentra em entender o produto por meio da interação humana e, portanto, inclui o cliente. No entanto, o BDD testa apenas seu comportamento técnico.

Isso elimina ainda mais a pressão dos desenvolvedores para entender (ou presumir) as necessidades do cliente. Eles podem simplesmente incluir e perguntar a eles durante o processo!

um exemplo de cenário para o rastreador do Rick's Morty poderia ser: _ _AcceptanceTest

_Ao integrar Jerry, que não está familiarizado com a ciência da viagem no tempo

E, embora isso possa não ter nada a ver com os recursos técnicos do produto, é crucial para a experiência de uso do cliente. Portanto, Rick envolverá Jerry para testar o aplicativo e determinar sua usabilidade .

Aqui estão algumas boas práticas a serem seguidas no teste de aceitação:

Obtenha feedback em primeira mão dos clientes usandogrupos de foco ou pesquisas* Inclua no processo a equipe não técnica e voltada para o cliente para interagir com os clientes

Crie uma lista de "critérios de aceitação" e verifique-a com a equipe voltada para o cliente

Mantenha a resposta dos clientes no centro do processo de desenvolvimento ágil pós-teste

siga todos esses passos e talvez, apenas talvez, você possa salvar Jerry de si mesmo!_

Tipo 3: teste exploratório

Lembra-se de como a rede de TV a cabo interdimensional (que Rick e Morty tanto amam) não parece ter um script_?

_Mas, ei, é por isso que gostamos tanto dele, certo?

E se você for fã de TV improvisada, como Rick e Morty, verá que o Teste exploratório é do seu agrado, pois também não segue um roteiro!

Os testadores que seguem esse método brincam caoticamente com o produto, imitando o comportamento do usuário para encontrar falhas.

no entanto, há um método para essa loucura!

Enquanto estão brincando com o produto, os testadores exploratórios:

Seguem metas específicas e predefinidas

Adotam personas de usuários

Registre suas atividades

Projetar novos testes simultaneamente

Isso torna o processo científico, divertido e aventureiro... exatamente o que você precisa para deixar essa dupla dinâmica entusiasmada!

Para tornar o teste exploratório eficaz, aqui estão algumas práticas recomendadas que você pode seguir:

Criar um registro detalhado da funcionalidade do produto para testar todas elas

Anote as funções que não foram testadas em cada rodada para testá-las posteriormente

Adapte suas personas de usuário para que correspondam à mentalidade do seu grupo-alvo

Documentar e comunicar o maior número possível de detalhes

tipo ### #4: teste baseado em sessão

O teste baseado em sessão é semelhante a Teste exploratório quando se trata de adotar testes criativos e de fluxo livre.

No entanto, o teste exploratório é melhor para testadores experientes que estão familiarizados com os detalhes do produto. Como tal, o método não enfatiza a responsabilidade e a estrutura.

É aí que o Teste baseado em sessão ajuda.

Ele segue o mesmo método improvisado de teste, mas também aplica uma estrutura com:

Cartas de teste que definem os objetivos de cada sessão de teste

que definem os objetivos de cada sessão de teste Sessões com tempo limitado nas quais os testadores devem concluir os testes

nas quais os testadores devem concluir os testes Relatórios de teste que os testadores enviam para relatar a atividade em cada sessão

que os testadores enviam para relatar a atividade em cada sessão Debriefs para discutir a atividade de teste entre os testadores e os gerentes após cada sessão

Esse método de teste é perfeito para equipes que enfrentam desafios para se adaptar ao ritmo do teste exploratório. Mas ele também pode ser um passo para a equipe de testes, para seguir uma abordagem de teste mais aberta.

E para aproveitar ao máximo o teste baseado em sessão, aqui estão algumas boas práticas a serem seguidas:

Esboçar o cronograma de testes (com uma agenda para cada sessão) com antecedência

Definir objetivos claros para cada sessão de teste

Conduzir sessões de teste sem interrupções

Discuta as próximas etapas durante os relatórios pós-sessão

O que são os quadrantes de teste ágil?

Saber tudo sobre os diferentes tipos de testes é ótimo.

Mas você precisa aprender como aplicar esse conhecimento, ou acabará criando algo totalmente inútil como isso_.

Então, qual teste você deve usar e quando?

mais importante ainda, quando você deve incluir **_testes automatizados na estratégia de teste ágil ?

Os quadrantes de teste ágil têm a resposta para essas duas perguntas, e é assim que eles se apresentam:

(Não se preocupe se parecer confuso, pois explicaremos tudo a você!)

Os quadrantes são derivados de acordo com essas especificações:

**Eixo "X": divide os testes em "voltados para o negócio" (respondendo às necessidades dos clientes) e "voltados para a tecnologia" (entendendo o comportamento técnico do produto)

Eixo 'Y': divide os testes em suporte ou crítica ao produto

Isso dá origem a 4 tipos distintos de testes que podem ser resumidos nos quadrantes a seguir:

Quadrante 1 de testes ágeis: testes automatizados

Trata-se de um conjunto de métodos de testes tecnológicos ou unitários que ajudam a equipe a criar um produto melhor. Exemplos: Teste de unidade, testes de componente.

**Quadrante 2 do teste ágil: teste automatizado e teste manual

São testes voltados para os negócios que ajudam a equipe a criar produtos que proporcionam melhor valor comercial. Exemplo: Testes funcionais.

**Quadrante 3 do teste ágil: teste manual

São testes voltados para o negócio, com o objetivo de fornecer feedback para aprimorar o desempenho do produto. Exemplos: Testes de aceitação do usuário, testes exploratórios.

**Quadrante 4 do teste ágil: Ferramentas

São testes técnicos que verificam o desempenho do produto em áreas não funcionais (que não são recursos voltados para o cliente, como segurança, manutenção, escalabilidade etc.) Exemplos: Testes de desempenho e de carga.

Como os testes ágeis seguem os valores e princípios ágeis, eles não recomendam nenhuma regra dura e rápida para os testes. Em vez disso, ele o incentiva a fazer a escolha certa com base nos requisitos da sua equipe.

Ou, como diz Rick:

Por exemplo, embora os quadrantes sejam numerados, você não precisa seguir a mesma ordem.

Você pode escolher um tipo de teste com base no atual requisitos de seu produto .

Portanto, aqui estão algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo antes de criar um plano de teste:

_A sua equipe tem a capacidade (habilidades e recursos) para realizar um determinado teste?

Você está testando os recursos prioritários do seu projeto?

Como você organizará simultaneamente os testes contínuos e os processos de desenvolvimento ágil?

Você precisa de testes manuais ou de automação de testes?

Bônus:_ **Quadrante da dívida tecnológica No final, a única pergunta que você precisa responder é:

**O que você pode fazer para criar um produto centrado no cliente e como os testes ágeis o ajudarão a fazer isso?

Como gerenciar o processo de teste ágil?

lembra por que a Federação Galáctica **_e milhões de mercenários de todo o universo estavam perseguindo Rick por causa de sua arma portal?

Esse é o poder de mudança de vida de uma ferramenta realmente boa!

E embora suas metas de teste Agile não abranjam viagens no tempo e no espaço, seu processo de teste e desenvolvimento pode ser igualmente desafiador.

Você pode se deparar com qualquer um dos seguintes obstáculos em seu processo de teste:

Requisitos em constante mudança

Falta de dados suficientes

Falta de testadores qualificados

Coordenação entre equipes e partes interessadas

E, é claro, o maior desafio para qualquer equipe ágil: testes contínuos, não importa o que aconteça.

Felizmente, há uma maneira de resolver todos esses problemas!

Você precisa de sua "arma portal": um poderoso **_projeto ágil gerenciamento software.

Felizmente, há apenas um tudo-em-um Software ágil de gerenciamento de projetos que você precisa: ClickUp!

