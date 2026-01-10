ClickUp x Notion: qual ferramenta de gerenciamento de projetos é melhor?

Você acabou de passar 20 minutos procurando um documento que está com certeza “em algum lugar” no seu espaço de trabalho.

Spoiler: não foi o que você imaginava. 📄

Se isso soa como uma terça-feira comum para você, está na hora de conferir o confronto entre o ClickUp e o Notion.

À primeira vista, ambas as ferramentas podem parecer semelhantes. Ambas podem armazenar documentos. Ambas podem acompanhar o trabalho. Ambas podem se tornar “o lugar onde tudo acontece”.

Mas elas foram criadas para atender a necessidades diferentes:

O ClickUp é um sistema operacional de trabalho. Ele tem uma visão bem definida sobre a execução: tarefas, cronogramas, responsáveis, dependências e relatórios

O Notion é um criador de espaços de trabalho flexível. É excelente em termos de conhecimento e estrutura, mas muitas vezes você precisa montar seu próprio fluxo de trabalho.

Então, qual delas se adapta melhor à sua equipe? Vamos analisar. 🔓

ClickUp x Notion: Resumo

Critérios <2>ClickUp Notion Principal ponto forte Execução completa do trabalho (projetos + tarefas + relatórios + colaboração) com documentos integrados Documentos e bancos de dados flexíveis para conhecimento, planejamento e fluxos de trabalho simplificados Gerenciamento de tarefas e projetos Feito para isso: dependências, prioridades, sprints, Gantt, controle de tempo, automações, carga de trabalho É possível por meio de bancos de dados, mas muitos “recursos de gerenciamento de projetos” exigem configuração ou soluções alternativas Documentos e wikis ClickUp Docs + páginas aninhadas, edição em tempo real, permissões e vinculação estreita de tarefas A melhor da categoria para wikis estruturados, hubs internos e páginas interligadas Bancos de dados Tabelas + Campos personalizados + visualizações + relações (mais orientado para o “sistema de trabalho”) Bancos de dados poderosos com excelente interface do usuário para a criação de sistemas personalizados Visualizações Mais de 15 visualizações (Lista, Quadro, Calendário, Gantt, Linha do tempo, Carga de trabalho, etc.) Quadro, Calendário, Linha do tempo, Tabela (dependendo da configuração) Relatórios e painéis Painéis avançados, acompanhamento de status, carga de trabalho, relatórios de tempo, metas (ótimo para equipes) Relatórios básicos por meio de visualizações de banco de dados; painéis avançados geralmente exigem configuração manual Colaboração Bate-papo, comentários, quadros brancos, revisão, comentários atribuídos e @menções, tudo vinculado ao trabalho Comentários, menções, edição colaborativa (menos “nativa para execução”) IA ClickUp Brain + pesquisa sensível ao espaço de trabalho + resumos + agentes de automação IA do Notion para redação/resumos e assistência à criação de páginas (menos focada em execução/operações) Automações Automações nativas de fluxo de trabalho + agentes (desenvolvidas para garantir a consistência operacional) Existem automações, mas geralmente são mais simples e mais centradas em páginas/bancos de dados Escalabilidade e governança Ideal para operações com várias equipes, fluxos de trabalho padronizados e permissões por espaço/pasta/lista Excelente para expansão do conhecimento; a governança de operações complexas pode se tornar mais difícil à medida que os sistemas se expandem Melhor opção Equipes que precisam de documentos e de entrega confiável, visibilidade e responsabilidade Equipes que vivem em documentos/conhecimento e querem um espaço de trabalho flexível para desenvolver suas atividades

Como avaliamos softwares na ClickUp Nossa equipe editorial segue um processo transparente, baseado em pesquisas e independente de fornecedores, para que você possa confiar que nossas recomendações se baseiam no valor real do produto. Aqui está um resumo detalhado de como avaliamos softwares na ClickUp.

O que é o ClickUp?

Experimente o ClickUp gratuitamente Gerencie o trabalho sem esforço com o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho

O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de trabalho projetada para reduzir a dispersão de tarefas, reunindo tarefas, documentos e comunicação da equipe em um único lugar. Em vez de gerenciar projetos em várias ferramentas desconectadas, as equipes podem planejar, executar e colaborar dentro de um único espaço de trabalho, com contexto compartilhado integrado. A IA ajuda a automatizar tarefas rotineiras, destacar informações relevantes e manter os projetos em andamento sem a necessidade de coordenação manual constante.

Em sua essência, o ClickUp foi projetado para a execução de projetos. Recursos como gráficos de Gantt, planejamento de sprints, controle de tempo e visualizações de carga de trabalho estão integrados desde o início, de modo que as equipes não precisam montar um sistema de gerenciamento de projetos por conta própria antes de poderem usá-lo.

Recursos do ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos para ajudar as equipes a gerenciar tarefas, documentos e fluxos de trabalho em um único local centralizado.

Aqui está um resumo do que a poderosa ferramenta de gerenciamento de projetos oferece e como cada parte se encaixa no trabalho diário. 🪄

Recurso nº 1: Gerenciamento de projetos

As ferramentas de projeto muitas vezes atrapalham quando deveriam ajudar. As soluções de gerenciamento de projetos do ClickUp esclarecem isso e dão a cada parte do seu fluxo de trabalho um lugar específico para se encaixar.

Comece com as tarefas do ClickUp. Cada tarefa inclui responsáveis, prazos, subtarefas, resumos e comentários, para que você não precise ficar alternando entre ferramentas.

Use as Tarefas do ClickUp para atribuir, orientar e acompanhar o trabalho em uma única visualização

Agora, acrescente os detalhes que importam. Adicione campos personalizados do ClickUp para acompanhar itens como tipo de campanha, fonte de leads ou formato de conteúdo. Conecte tarefas usando as dependências do ClickUp para que ninguém inicie a etapa três antes que a etapa um esteja concluída.

É mais fácil acompanhar o progresso quando os status realmente correspondem à forma como sua equipe trabalha. Use status de tarefa personalizados do ClickUp, como “Resumo pronto”, “Rascunho em andamento” e “Enviado para controle de qualidade”, em vez de padrões vagos.

Depois, há as Prioridades de Tarefas do ClickUp. Marque trabalhos de alto impacto para que a equipe possa agir sobre o que é urgente sem precisar pedir duas vezes.

Você pode então visualizar essas tarefas e o andamento do projeto por meio de diferentes visualizações do ClickUp. Você tem a Visualização de Lista para a conclusão rápida de tarefas, a Visualização de Quadro para fluxos de trabalho no estilo Kanban e a Visualização de Calendário para gerenciamento de prazos.

🔍 Você sabia? Na gestão de projetos, o “Triângulo de Ferro” ou “Tríplice Restrição” refere-se ao equilíbrio entre tempo, custo e escopo. Ajustar um elemento invariavelmente afeta os outros, enfatizando a necessidade de um planejamento cuidadoso e de compromissos para manter a qualidade do projeto.

Recurso nº 2: Recursos de IA integrados

Um dos pontos fortes do ClickUp é o ClickUp Brain, seu assistente neural alimentado por IA. Ele integra inteligência em todo o seu espaço de trabalho, desde a geração de conteúdo até o resumo de reuniões e respostas a perguntas contextuais.

Peça ao ClickUp Brain para responder às suas perguntas ou encontrar arquivos em seu espaço de trabalho e nas ferramentas conectadas

O ClickUp Brain acessa todo o seu espaço de trabalho para fornecer respostas em tempo real. Você pode fazer perguntas como: “Quais tarefas recorrentes estão atrasadas na pasta de marketing?” ou “Quem está designado para o webinar do terceiro trimestre?”. E ele pesquisará instantaneamente entre tarefas, subtarefas, comentários, documentos (até mesmo anexos), para que você não precise vasculhar pastas manualmente.

No desktop, o ClickUp BrainGPT oferece suporte ao recurso “Talk to Text”, permitindo que você dite perguntas, notas ou atualizações rápidas em vez de digitar. Sua entrada de voz é convertida instantaneamente em texto e processada com todo o contexto da área de trabalho, para que você possa pesquisar informações, resumir o trabalho ou criar tarefas e acompanhamentos sem interromper seu fluxo de trabalho.

No desktop, o ClickUp BrainGPT oferece suporte ao recurso “Talk to Text”, permitindo que você dite perguntas, notas ou atualizações rápidas em vez de digitar. Sua entrada de voz é convertida instantaneamente em texto e processada com todo o contexto da área de trabalho, para que você possa pesquisar informações, resumir o trabalho ou criar tarefas e acompanhamentos sem interromper seu fluxo de trabalho.

Em conjunto com o ClickUp Enterprise Search, você obtém uma camada de inteligência unificada que extrai respostas de todo o seu espaço de trabalho instantaneamente.

Está com dificuldade para escrever relatórios?

Peça ao ClickUp Brain para escrever para você

Seu AI Writer ajuda você a escrever melhor em tarefas, documentos e comentários. Você pode usá-lo para gerar histórias de usuário instantaneamente, reescrever resumos de projetos ou resumir atualizações densas.

Por exemplo, ao redigir as especificações de um produto, basta usar um modelo de prompt de IA para listar os benefícios para diferentes segmentos de usuários. Ou, se você postou uma série de atualizações em um comentário, peça à IA para resumir o conteúdo.

Transcreva reuniões com itens de ação instantâneos usando o AI Meeting Notetaker do ClickUp

E, por fim, o AI Meeting Notetaker do ClickUp captura as discussões das reuniões, resume os pontos-chave e identifica itens de ação, integrando-os às suas tarefas e documentos. Isso garante que as informações importantes das reuniões sejam documentadas e fiquem acessíveis.

Amplie a supervisão com agentes pré-configurados à medida que o trabalho cresce

Assistentes pessoais de IA ajudam as pessoas a trabalhar mais rápido. Mas, à medida que as equipes crescem e os projetos se multiplicam, a velocidade individual deixa de ser o problema. O problema passa a ser a supervisão.

É aqui que entram os Agentes Pré-configurados do ClickUp.

Automatize suas tarefas rotineiras por meio de entradas de gatilho com os Agentes de IA do ClickUp

Os Agentes pré-configurados são projetados para monitorar continuamente o que está acontecendo em seu espaço de trabalho e agir com base em condições definidas. Em vez de depender de verificações manuais, reuniões de status ou de alguém se lembrar de fazer o acompanhamento, esses agentes mantêm tudo sob controle discretamente em segundo plano.

As equipes costumam usar os Agentes Pré-configurados para:

Gere atualizações recorrentes, como relatórios semanais ou resumos do andamento do projeto

Identifique tarefas paralisadas, trabalhos atrasados ou atualizações pendentes antes que se tornem obstáculos

Responda a perguntas recorrentes no Chat usando o contexto do espaço de trabalho em tempo real

Identifique riscos, atrasos ou padrões incomuns em projetos ativos

O valor aqui é a consistência. A supervisão passa a ser incorporada ao sistema, em vez de depender da vigilância individual. À medida que o trabalho cresce, esse tipo de monitoramento contínuo é o que impede que pequenos problemas se transformem em prazos perdidos ou situações de emergência.

Os agentes pré-configurados são ideais quando as equipes desejam maior visibilidade e controle sem precisar reformular a forma como já trabalham.

Vá além do monitoramento com Super Agentes que atuam como colegas de equipe

À medida que as organizações amadurecem, até mesmo a supervisão começa a atingir seus limites. O monitoramento e os alertas são úteis, mas ainda dependem da intervenção humana para que o trabalho seja realizado.

É aí que entram os Super Agents.

Um Super Agente alimentado por IA que analisa novas tarefas de alto nível, define prioridades e orienta os próximos passos para um gerenciamento eficiente de tarefas

Os Super Agents são colegas de equipe de IA que operam dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp com contexto, memória e autonomia. Eles não ficam apenas observando o que está acontecendo. Eles agem em todos os fluxos de trabalho, do início ao fim.

Você pode tratar um Super Agente como um verdadeiro colega de equipe:

Atribuir a tarefas

Comente nos comentários ou no Chat

Aciona-o por meio de eventos, agendamentos ou condições

Dê acesso às ferramentas, documentos e integrações de que ela precisa

Ao contrário dos Agentes Pré-configurados, os Super Agentes são configuráveis em um nível mais aprofundado. Você define o que eles sabem, como se comportam e quais ferramentas podem usar. Isso os torna capazes de lidar com responsabilidades mais complexas, como coordenar fluxos de trabalho, escalar problemas ou executar processos recorrentes sem a intervenção humana constante.

Entenda melhor com este vídeo:

Os Agentes pré-configurados ajudam as equipes a identificar e se antecipar aos problemas. Os Super Agentes ajudam as equipes a delegar o trabalho por completo. Juntas, elas representam uma mudança em direção a uma forma de trabalho mais convergente, na qual inteligência, ação e coordenação coexistem dentro do mesmo sistema, em vez de ficarem dispersas entre ferramentas e pessoas.

Quando você trabalha em equipe, precisa de ferramentas que unam todos, em vez de criar mais caos. Os recursos de colaboração do ClickUp fazem exatamente isso. 📣

Crie documentos do ClickUp de qualquer lugar do seu espaço de trabalho e resuma-os com o ClickUp Brain

Começando pela documentação, o ClickUp Docs oferece controle total sobre a aparência e a experiência do seu conteúdo. Você tem todas as opções de formatação que esperaria: títulos, listas de verificação, tabelas, blocos de código, tudo o que for preciso.

Digamos que sua equipe de produto esteja elaborando um guia de novos recursos. Eles podem estruturá-lo adequadamente, inserir itens de ação e todos podem participar da edição ao mesmo tempo sem atrapalhar uns aos outros.

Compartilhar controles também é bastante simples. Você decide quem pode ver o quê e quem pode fazer alterações, para que nada seja apagado ou alterado acidentalmente.

É claro que nem tudo acontece em documentos formais. Às vezes, você só precisa de conversas rápidas, e é aí que o ClickUp Chat entra em cena.

O ClickUp Chat fica bem ao lado do seu trabalho, para que você possa marcar colegas de equipe, compartilhar arquivos e vincular tarefas sem precisar alternar entre aplicativos.

Comunique-se com sua equipe e crie tarefas diretamente na janela de chat com o ClickUp Chat

E o que faz com que isso pareça integrado (em vez de “mais uma ferramenta de chat”) é o ClickUp Brain, incorporado diretamente no Chat. No exemplo acima, Joey envia uma solicitação de cliente no canal. Em vez de essa mensagem se tornar um artefato esquecido na rolagem, o ClickUp Brain permite que você clique em “Criar tarefa com IA” e converte instantaneamente a mensagem em uma tarefa real e rastreável (com uma confirmação e um link ali mesmo na conversa).

A partir daí, você pode usar o Catch Me Up para resumir conversas longas, extrair a decisão e garantir que as próximas etapas sejam registradas.

Recurso “Catch me up” ativado com o ClickUp Brain e o Chat

Assim, as conversas continuam leves, mas o trabalho não desaparece.

E para colaboração visual? Você tem os Quadros Brancos do ClickUp.

Visualize com os quadros brancos do ClickUp para esboçar ideias e planejar projetos

Sua equipe de marketing poderia mapear todo o fluxo de uma campanha usando notas adesivas e setas, com todos contribuindo em tempo real nos Quadros Brancos. O ClickUp Brain também funciona aqui. Peça para ele gerar imagens com base no que vocês estão discutindo, e suas sessões de brainstorming ficarão muito mais dinâmicas.

📮 ClickUp Insight: A alternância de tarefas está minando silenciosamente a produtividade da sua equipe. Nossa pesquisa mostra que 42% das interrupções no trabalho vêm da necessidade de alternar entre plataformas, gerenciar e-mails e pular de uma reunião para outra. E se você pudesse eliminar essas interrupções que custam caro? O ClickUp reúne seus fluxos de trabalho (e chat) em uma única plataforma otimizada. Inicie e gerencie suas tarefas a partir do chat, documentos, quadros brancos e muito mais — enquanto os recursos alimentados por IA mantêm o contexto conectado, pesquisável e gerenciável!

Preços do ClickUp

🎥 Este vídeo analisa as melhores ferramentas para organizar ideias, incluindo o Notion e o ClickUp, e mostra como descarregar ideias rapidamente, reduzir o excesso de reflexão e transformar pensamentos dispersos em próximos passos claros.

O que é o Notion?

via Notion

O Notion é uma ferramenta de produtividade construída em torno de blocos de construção digitais, como páginas, bancos de dados e elementos de conteúdo avançado. Você pode organizar, personalizar e interligar esses componentes para criar fluxos de trabalho personalizados, centros de documentação e sistemas de conhecimento.

Ela foi criada para ajudar pessoas e pequenas equipes a organizar seu trabalho, gerenciar projetos, fazer anotações e colaborar de forma integrada.

Com recursos como mídia incorporada, acompanhamento de tarefas, wikis, calendários e automação, o Notion oferece suporte ao planejamento diário e também a operações complexas de equipe. Ele possui uma funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar e modelos de fluxo de trabalho de projetos, permitindo que os usuários o personalizem sem precisar ter conhecimento da plataforma.

🔍 Você sabia? Os fundadores, Ivan Zhao e Simon Last, criaram a Notion Labs em 2013 com a visão de criar um espaço de trabalho flexível que combinasse anotações, gerenciamento de tarefas e bancos de dados em uma única plataforma personalizável.

Recursos do Notion

Veja aqui mais detalhes sobre alguns dos principais recursos do Notion. 👀

Recurso nº 1: Documentos, wikis e projetos

Conecte documentos, wikis e tarefas no espaço de trabalho compartilhado do Notion

O Notion permite criar e editar documentos usando um sistema de blocos de arrastar e soltar — texto, imagens, código, tabelas e elementos incorporados ficam todos na mesma página. Essas páginas podem ser compartilhadas e organizadas como uma wiki, facilitando a manutenção do conhecimento da equipe, a integração de novos membros ou a documentação de processos recorrentes.

Para o acompanhamento de projetos, inclui quadros Kanban, calendários e cronogramas. Você pode atribuir tarefas, definir prazos e conectá-las a páginas ou recursos relacionados.

Recurso nº 2: Pesquisa corporativa e formulários

Colete informações estruturadas com formulários no Notion

A pesquisa empresarial do Notion ajuda as equipes a encontrar conteúdo em páginas, bancos de dados e wikis usando filtros como criador, data da última edição ou tipo de página. Ela exibe resultados em todo o conteúdo do espaço de trabalho, incluindo documentos, tarefas e bancos de dados.

Seu recurso Formulários permite coletar informações por meio de formulários de pesquisa personalizados vinculados diretamente aos bancos de dados de gerenciamento de projetos do Notion. Você pode escolher os tipos de campos e as respostas obrigatórias, permitir envios anônimos e acionar ações de acompanhamento, como atribuir tarefas ou enviar notificações.

Recurso nº 3: Assistência por IA

Automatize resumos de reuniões com a IA do Notion

A IA do Notion oferece suporte a tarefas diárias de redação, como resumir notas, redigir conteúdos e traduzir textos. Ela pode até mesmo consultar outras páginas para fornecer resultados mais personalizados.

Enquanto isso, o recurso de notas de reunião com IA do Notion transcreve reuniões com registros de data e hora, destaques e itens de ação. Você pode ativá-lo digitando /meet ou vinculando-o ao Calendário do Notion.

Agentes personalizados no Notion

O Notion também oferece Agentes Personalizados, que permitem que as equipes criem assistentes de IA personalizados dentro de seu espaço de trabalho.

Esses agentes operam no contexto de páginas e bancos de dados selecionados do Notion e foram projetados para auxiliar em tarefas comuns relacionadas a conhecimento e conteúdo.

Agente personalizado do Notion para delegação

Com os Agentes Personalizados do Notion, as equipes podem:

Resuma páginas longas ou entradas de banco de dados

Crie rascunhos de conteúdo usando informações existentes no espaço de trabalho

Responda a perguntas com base em páginas específicas do Notion

Exiba registros relevantes de bancos de dados mediante solicitação

Os Agentes Personalizados são configurados diretamente no Notion e operam apenas dentro do conteúdo ao qual têm acesso. Isso os torna úteis para fluxos de trabalho com grande volume de documentação, wikis internos e equipes orientadas para a pesquisa que dependem do conhecimento estruturado armazenado no Notion.

🧠 Curiosidade: A palavra “Notion” vem do latim “notionem”, que significa “conceito” ou “ideia”, o que combina perfeitamente com uma ferramenta que ajuda você a organizar todas as suas ideias brilhantes. A palavra já existe desde o século XIV.

Preços do Notion

Gratuito (inclui uma versão de teste do Notion AI)

Além disso: US$ 12/mês por usuário (inclui uma versão de avaliação do Notion AI)

Plano empresarial: US$ 24/mês por usuário (inclui o Notion AI)

Plano Enterprise: Preços personalizados

ClickUp x Notion: comparação de recursos

Agora que já abordamos como cada ferramenta funciona individualmente, vamos ver como seus recursos se comparam lado a lado.

O Notion e o ClickUp costumam ser agrupados porque parecem resolver problemas semelhantes. Quando se analisa os detalhes, as diferenças são fáceis de identificar.

Recurso nº 1: Gerenciamento de tarefas

Veja como ambas as plataformas de gerenciamento de projetos se saem no seu fluxo de trabalho de gerenciamento de tarefas:

ClickUp

O ClickUp foi desenvolvido desde o início como uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Você tem acesso a gráficos de Gantt, planejamento de sprints, status de tarefas personalizados, dependências e controle de tempo logo de cara. É flexível sem ser complexo. Você pode usar mais de 15 visualizações de projeto diferentes para otimizar seu fluxo de trabalho.

Notion

O Notion oferece gerenciamento básico de tarefas, administrando o trabalho por meio de seu sistema de banco de dados. Você pode criar quadros Kanban, adicionar prazos e designar membros da equipe.

Funciona, mas você está basicamente construindo um sistema de gerenciamento de projetos do zero usando os blocos de construção deles. O software de produtividade não oferece recursos como gráficos de Gantt, controle de tempo integrado, dependências e status personalizados.

🏆 Vencedor: O ClickUp leva essa de longe, graças ao seu abrangente sistema de gerenciamento de projetos e tarefas.

💡 Dica profissional: Experimente a estratégia de anotações Zettelkasten Lite. Em vez de manter anotações longas e confusas, divida-as em ideias curtas e interligadas: Revise e atualize semanalmente: Transforme notas dispersas em um sistema de conhecimento pessoal ao longo do tempo

Uma ideia por nota: Mantenha cada nota focada em um único pensamento ou conceito

Use tags ou pastas: Organize por tópico para encontrar e agrupar ideias com facilidade

Notas relacionadas ao link: Adicione contexto conectando notas

Recurso nº 2: Documentação e anotações

O ClickUp e o Notion lidam com documentação, mas abordam o assunto de maneiras muito diferentes.

ClickUp

O ClickUp Docs integra-se perfeitamente ao fluxo de trabalho do seu projeto. Você pode criar documentos formatados, colaborar em tempo real e, aqui está o ponto principal, vincular tudo diretamente a tarefas e projetos. Ao redigir um briefing de projeto, você pode atribuir partes do documento aos membros da equipe ou converter texto em tarefas executáveis sem sair do documento.

Notion

A tela em branco do Notion e seus recursos de interligação fáceis de usar tornam a ferramenta mais intuitiva para qualquer tarefa com grande volume de texto. O sistema baseado em blocos do aplicativo de anotações oferece flexibilidade para criar bases de conhecimento complexas, wikis e documentação interconectada.

🏆 Vencedor: Empate! O ClickUp se destaca na transformação de documentos em ação, enquanto o Notion funciona bem com flexibilidade e fluidez para conteúdos com muito texto.

Recurso nº 3: Recursos de IA

Vamos comparar aqui as ferramentas baseadas em IA do ClickUp e do Notion:

ClickUp

O ClickUp oferece um conjunto abrangente de ferramentas de IA baseadas no ClickUp Brain. Você conta com assistência de redação por IA, a Pesquisa Conectada que localiza informações em todas as suas ferramentas conectadas, transcrição de reuniões com itens de ação automáticos e Agentes Autopilot personalizados ou pré-configurados, capazes de lidar com tarefas rotineiras, como relatórios semanais.

Notion

A IA do Notion lida bem com o básico, incluindo assistência à redação, resumo de conteúdo e notas de reuniões. Ela pode fazer referência a outras páginas em seu espaço de trabalho e ajudar com traduções. No entanto, seu escopo é mais limitado, levando você a considerar alternativas ao Notion.

🏆 Vencedor: os recursos de IA do ClickUp são mais abrangentes e estão melhor integrados aos processos de trabalho reais.

Recurso nº 4: Colaboração

A colaboração é outro aspecto em que as ferramentas se mostram muito diferentes no uso diário.

ClickUp

A IA do ClickUp foi desenvolvida para execução em escala, não apenas para assistência individual.

No centro está o ClickUp Brain, que conecta a IA entre tarefas, documentos, chat, painéis e ferramentas integradas. Ele responde a perguntas usando o contexto do espaço de trabalho em tempo real, resume o trabalho em andamento e transforma conversas em ação automaticamente.

Onde o ClickUp se destaca é com os Agentes.

Agentes pré-configurados ajudam as equipes a gerenciar o volume crescente de trabalho, monitorando o espaço de trabalho e agindo de acordo com condições definidas. Eles lidam com tarefas como identificar trabalhos paralisados, gerar atualizações semanais, responder a perguntas recorrentes no Chat e sinalizar tarefas atrasadas antes que se tornem obstáculos

Super Agents vão um passo além. Eles funcionam como colegas de equipe de IA dentro do espaço de trabalho, com contexto, memória e permissões. Os Super Agents podem receber tarefas, ser mencionados em tarefas ou comentários e ser acionados para executar fluxos de trabalho completos de ponta a ponta em projetos, documentos e chat vão um passo além. Eles funcionam como colegas de equipe de IA dentro do espaço de trabalho, com contexto, memória e permissões. Os Super Agents podem receber tarefas, ser mencionados em tarefas ou comentários e ser acionados para executar fluxos de trabalho completos de ponta a ponta em projetos, documentos e chat

Essa abordagem reforça a ideia mais ampla do ClickUp de Convergência: reunir trabalho, conhecimento, comunicação e IA em um único sistema para que as equipes possam operar com um contexto compartilhado, em vez de ter que lidar com várias ferramentas ao mesmo tempo.

Notion

A IA do Notion está centrada na assistência de conteúdo e conhecimento.

A IA do Notion auxilia na redação, no resumo de páginas, na resposta a perguntas com base em documentos selecionados e na geração de conteúdo estruturado dentro de páginas e bancos de dados. Os Agentes de IA personalizados ampliam isso, permitindo que as equipes criem assistentes que operam em partes definidas do espaço de trabalho.

Essas ferramentas são eficazes para documentação, pesquisa e recuperação de conhecimento, mas permanecem restritas ao conteúdo, em vez de à execução contínua ou à gestão do fluxo de trabalho.

🏆 Vencedor: O ClickUp assume a liderança com seus recursos de colaboração integrados, mantendo tudo, desde tarefas até discussões, em um só lugar.

ClickUp x Notion no Reddit

Existem muitos tópicos no Reddit comparando as duas ferramentas de gerenciamento de tarefas. Vamos dar uma olhada em algumas avaliações para ajudar você a decidir. ⚒️

Os tópicos do Reddit revelam as frustrações e preferências reais dos usuários, por isso são úteis para identificar padrões além das listas de recursos.

Um usuário comparou as duas plataformas de forma clara:

Preço: O ClickUp oferece mais pelo seu dinheiro, com recursos abrangentes. O Notion é ótimo para pessoas físicas, com um plano gratuito generoso. Experiência do usuário: ClickUp: Rico em recursos, ideal para gerenciamento detalhado de projetos. Notion: Mais simples e intuitivo, ótimo para tarefas básicas e uso pessoal. Recursos: ClickUp: Ideal para projetos complexos, graças à sua configuração estruturada. Notion: Altamente personalizável, perfeito para organização flexível de conteúdo.

Preço: O ClickUp oferece mais pelo seu dinheiro, com recursos abrangentes. O Notion é ótimo para pessoas físicas, com um plano gratuito generoso. Experiência do usuário: ClickUp: Rico em recursos, ideal para gerenciamento detalhado de projetos. Notion: Mais simples e intuitivo, ótimo para tarefas básicas e uso pessoal. Recursos: ClickUp: Ideal para projetos complexos, graças à sua configuração estruturada. Notion: Altamente personalizável, perfeito para organização flexível de conteúdo.

Por outro lado, um usuário considerou que o ClickUp era o vencedor indiscutível em termos de recursos essenciais de produtividade, como gerenciamento de tarefas e projetos:

Usei as duas; o ClickUp é definitivamente muito melhor para gerenciamento de projetos/tarefas. Na minha opinião, os documentos também ficaram bem melhores, equiparando-se ao Notion.

Usei as duas; o ClickUp é definitivamente muito melhor para gerenciamento de projetos/tarefas. Na minha opinião, os documentos também ficaram bem melhores, equiparando-se ao Notion.

Alguém que mudou do Notion para o ClickUp explicou exatamente por que não se arrependeu:

Mudei do Notion para o ClickUp há alguns meses. Até agora, o ClickUp parece mais adequado às minhas necessidades (banco de dados de conhecimento, listas de tarefas, gerenciamento de meus projetos pessoais, planejamento de férias, etc.). O recurso que mais se destaca para mim é a integração perfeita e pronta para uso do ClickUp com o Google Agenda. Encontrei algumas maneiras de fazer isso com o Notion, mas eram complicadas (tentei automatizar com o N8N, mas não fiquei satisfeito). Além disso, prefiro a interface do usuário do ClickUp; ela pode ser personalizada para ficar bem cheia ou bem minimalista, o que eu realmente aprecio…

Mudei do Notion para o ClickUp há alguns meses. Até agora, o ClickUp parece mais adequado às minhas necessidades (banco de dados de conhecimento, listas de tarefas, gerenciamento de meus projetos pessoais, planejamento de férias, etc.). O recurso que mais se destaca para mim é a integração perfeita e pronta para uso do ClickUp com o Google Agenda. Encontrei algumas maneiras de fazer isso com o Notion, mas eram complicadas (tentei automatizar com o N8N, mas não fiquei satisfeito). Além disso, prefiro a interface do usuário do ClickUp; ela pode ser personalizada para ficar bem cheia ou bem minimalista, o que eu realmente aprecio…

Outro usuário apontou as lacunas do Notion que o ClickUp já oferece de fábrica:

O ClickUp é muito mais poderoso. O Notion não oferece controle de tempo nem gerenciamento de tarefas (pelo menos não da maneira que deveria funcionar).

O ClickUp é muito mais poderoso. O Notion não oferece controle de tempo nem gerenciamento de tarefas (pelo menos não da maneira que deveria funcionar).

📮 ClickUp Insight: Quando os sistemas falham, os funcionários se tornam criativos — mas isso nem sempre é uma coisa boa. 17% dos funcionários dependem de soluções alternativas pessoais, como salvar e-mails, fazer capturas de tela ou tomar notas meticulosamente para acompanhar o trabalho. Enquanto isso, 20% dos funcionários não conseguem encontrar o que precisam e recorrem a perguntar aos colegas — interrompendo o tempo de concentração de ambas as partes. Com o ClickUp, você pode transformar e-mails em tarefas rastreáveis, vincular conversas a tarefas, obter respostas da IA e muito mais em um único espaço de trabalho! 💫 Resultados reais: Equipes como a QubicaAMF recuperaram mais de 5 horas por semana usando o ClickUp — o que equivale a mais de 250 horas por ano por pessoa — ao eliminar processos desatualizados de gestão do conhecimento. Imagine o que sua equipe poderia criar com uma semana extra de produtividade a cada trimestre!

O vencedor indiscutível para equipes que precisam executar

O veredicto depende do que as equipes realmente precisam. Se o seu trabalho depende de projetos estruturados, responsabilidades claras, automação e alinhamento entre várias equipes, o ClickUp vence com facilidade.

É o ClickUp! 🥇

O Notion funciona bem para documentação e gestão do conhecimento, mas não foi projetado para lidar com as complexidades do gerenciamento de projetos. Quando você precisa acompanhar prazos, gerenciar cargas de trabalho da equipe e manter os projetos em andamento, você precisa de ferramentas específicas para isso.

O ClickUp oferece tudo o que você precisa para gerenciar o trabalho com eficácia. Seus recursos de IA ajudam você a realizar tarefas mais rapidamente, as visualizações de projeto mantêm todos alinhados e as ferramentas de colaboração garantem que nada seja esquecido.

Inscreva-se gratuitamente no ClickUp hoje mesmo! ✅