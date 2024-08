Como criar um gráfico de Gantt no Notion (com instruções passo a passo)

Gerenciar várias equipes significa ficar atento a atrasos ou a quem está ficando para trás.

Se você é um gerente de projetos, provavelmente lida com isso diariamente, supervisionando várias equipes em suas tarefas de projeto, cronogramas e dependências.

Você perceberá rapidamente como é difícil alocar recursos sem as ferramentas e estratégias certas. É nesse momento que as pessoas recorrem a ferramentas como o Notion para criar gráficos de Gantt. O Notion oferece aos gerentes uma visão panorâmica das tarefas, ajudando a definir cronogramas e marcos com fluxos de trabalho visuais.

Um gráfico de Gantt do Notion combina gerenciamento de projetos e rastreamento de tarefas em um único painel. Ele permite que você visualize as tarefas e evite gargalos. Com modelos personalizáveis e colaboração em tempo real, vale a pena experimentá-lo para um gerenciamento eficaz de recursos.

Neste artigo, vamos entender como criar um gráfico de Gantt do Notion e gerenciar melhor as tarefas.

Como criar um gráfico de Gantt no Notion

Siga estas etapas simples em como criar um gráfico de Gantt em Notion:

Etapa 1: Configure seu espaço de trabalho do Notion e crie uma nova página

Organize seu espaço de trabalho do Notion para criar e gerenciar várias páginas. Isso ajuda a manter a clareza e o foco.

Considere a possibilidade de manter um espaço de trabalho dedicado ao gerenciamento de projetos para simplificar o processo

Abra o Notion e navegue até as páginas e espaços de trabalho atuais na barra lateral esquerda

Clique no sinal "+" próximo ao botão Private. Isso cria uma nova página em branco, que você pode usar como espaço de trabalho para o gráfico de Gantt

Dê a essa página um título relevante, como 'Practice Gantt Chart on Notion'

O Notion permite a configuração de vários projetos para que você possa ver todo o seu trabalho em um relance

O Notion oferece vários modelos para essas páginas. Selecione a opção Empty (Vazio) para começar com um quadro em branco. Agora você pode criar um gráfico de Gantt do Notion sem nenhum formato pré-existente

Etapa 2: Configure seu banco de dados e adicione colunas

Em seguida, você precisará de um banco de dados com os pontos de dados e os tipos de dados que preencherão o gráfico de Gantt.

Use sua nova página para digitar '/table' na região de conteúdo

O Notion agora liberará um menu suspenso com três opções

Escolha 'Table View' na guia do banco de dados

A exibição de tabela do Notion oferece personalização para representar vários parâmetros de seu projeto

Observe que a tabela vem com colunas padrão. Você precisa personalizá-las para atender às necessidades de seu projeto e avaliação. Um bom começo seria clicar no cabeçalho de cada coluna e renomeá-la com uma tag exclusiva, conforme necessário.

A personalização integrada do Notion adapta sua tabela para capturar os dados específicos necessários para seu gráfico de Gantt.

As propriedades do Notion também permitem melhorar seu banco de dados com estrutura, categorização e organização. Agora você pode concluir sua construção

Clique no cabeçalho da primeira coluna e renomeie-a para 'Nome da tarefa'. Você pode usar essa coluna para inserir manualmente os nomes de cada tarefa envolvida em seu projeto. Torne esses nomes descritivos para entender melhor como seus recursos são gastos em tarefas específicas

Pressione o ícone "+" à direita de sua tabela para adicionar uma nova coluna. Selecione "Date" como o tipo de propriedade no menu suspenso. Nomeie essa coluna como 'Start Date' e use-a para especificar quando cada tarefa está programada para começar

Adicione uma coluna chamada 'End Date'. Essas duas colunas permitem que você visualize a duração das tarefas

Adicione outra coluna novamente e escolha 'Select' como seu tipo de propriedade. Renomeie a coluna como 'Status' e continue definindo os diferentes status que você gostaria de adicionar para monitorar cada tarefa. Considere opções como 'Yet to Start', 'In Progress', 'Completed' e 'Published'

As opções de rastreamento ajudam a monitorar o progresso de cada tarefa do seu projeto

Etapa 3: criar o gráfico de Gantt do Notion adicionando uma visualização de linha do tempo

Você sabia que linhas do tempo e gráficos de Gantt são ferramentas diferentes de controle de progresso? É hora de transformar essa tabela em um gráfico de Gantt adicionando uma visualização de linha do tempo.

Clique no botão "+" abaixo do nome da tabela e role para baixo para escolher "Timeline View". Essa visualização representa visualmente quais tarefas estão levando quanto tempo de acordo com as datas

Uma olhada na visualização da linha do tempo do Notion para gráficos de Gantt

Você também será solicitado a nomear essa visualização de linha do tempo. Clique na caixa de título que diz 'Sem título' e renomeie-a para 'Gráfico de Gantt' para indicar sua finalidade

Lembre-se de selecionar as propriedades de data para a linha do tempo do seu projeto. As colunas 'Start Date' e 'End Date' normalmente são suficientes

A visualização da linha do tempo do Notion reflete com precisão o cronograma do projeto.

Etapa 4: inserir tarefas, datas e status

Em seguida, adicione as tarefas e subtarefas do seu projeto com suas respectivas datas de início e vencimento.

Use a coluna 'Nome da tarefa' para inserir os nomes de todas as tarefas em seu projeto. Sua intenção aqui é precisão e clareza

Em seguida, comece a preencher as datas de início e término para definir a linha do tempo de cada tarefa e como ela aparece no gráfico de Gantt

Além disso, atualize a coluna de status para categorizar a posição de cada tarefa em seu pipeline de desenvolvimento

Um exemplo de exibição de tabela no modelo de gráfico de Gantt do Notion

Etapa 5: personalizar seu gráfico de Gantt definindo dependências

A definição de dependências entre as tarefas facilita a compreensão da sequência e do relacionamento das atividades do projeto.

Essas dependências indicam quais tarefas devem ser concluídas antes que outras possam começar.

Abra as propriedades da tarefa clicando na respectiva tarefa na visualização da linha do tempo

Clique em 'Adicionar uma nova propriedade' e escolha 'Relação' entre os tipos de propriedade

Lembre-se de que a relação deve estar vinculada à mesma tabela, permitindo que você crie dependências no gráfico de Gantt

Por fim, na propriedade de dependência, selecione as tarefas que devem ser concluídas antes que a tarefa atual possa ser iniciada. Isso oferece um vínculo visual entre as tarefas na visualização da linha do tempo, ajudando-o a gerenciar as sequências de tarefas

Defina as dependências adicionando as propriedades Relation

Etapa 6: Atribuir tarefas

Atribua tarefas a membros específicos da equipe para supervisionar a prestação de contas e fazer com que todos estejam cientes de suas responsabilidades.

Clique no botão "+" novamente, selecione 'Person' como propriedade e adicione uma coluna chamada 'Assigned To'. Agora é possível adicionar um ou vários membros da equipe responsáveis por cada tarefa nessa coluna. Sua tela agora demonstra um exemplo clássico de um gráfico de Gantt do Notion que pode ser usado para gerenciamento de projetos

Use a seção de comentários em cada tarefa para comunicar o resumo exato da tarefa aos respectivos membros da equipe.

Um gráfico de Gantt completo no Notion

Tente testar as 8 etapas acima para criar gráficos de Gantt com propriedades diferentes.

Limitações dos gráficos de Gantt de noções

Apesar da simplicidade do processo de criação de um gráfico de Gantt de Noção, ele tem várias limitações. Vamos explorá-las aqui:

Os problemas de escalabilidade o tornam inadequado para grandes projetos

Embora o Notion seja uma ferramenta poderosa para gerenciar projetos de pequeno e médio porte, ele geralmente tem dificuldades para gerenciar projetos maiores e mais complexos. À medida que o número de tarefas e dependências aumenta, os gráficos de Gantt do Notion podem se tornar desordenados e mais difíceis de gerenciar.

Embora flexível, a interface do Notion não foi projetada para lidar com as demandas complexas de um gerenciamento de projetos extenso.

Por exemplo, a visualização de muitas tarefas em uma única linha do tempo pode ser um desafio, e o desempenho pode diminuir com o volume de dados.

O gerenciamento de dependências exige esforço manual dos gerentes de projeto

O gerenciamento de dependências é crucial no planejamento de projetos em um ambiente com várias equipes, pois ajuda a monitorar os esforços necessários e a reprogramar automaticamente as tarefas se elas estiverem atrasadas. Os gráficos de Gantt do Notion não têm recursos de reprogramação automática, o que dificulta a configuração de dependências de tarefas.

**Por exemplo, imagine que você tenha um cronograma de projeto com tarefas principais e subtarefas dependentes vinculadas. Você decide alterar o período da primeira tarefa, mas a segunda tarefa não se ajusta automaticamente. Isso significa que suas dependências não estão vinculadas no Notion, o que vai contra o propósito dos gráficos de Gantt funcionais

Para ajustar os cronogramas do projeto, você precisa reprogramar manualmente todas as tarefas dependentes se a anterior estiver atrasada. Esse processo manual consome muito tempo e é propenso a erros a longo prazo, especialmente em projetos com muitas tarefas interdependentes.

O Notion também não fornece indicadores visuais ou alertas para conflitos de dependência. O cronograma do projeto pode ficar desalinhado se você não conseguir identificar esses problemas de forma proativa.

A falta de relatórios embutidos dificulta a análise do progresso

Quase todas as ferramentas de gerenciamento de projetos têm recursos de relatórios incorporados para ajudar a acompanhar o progresso da equipe e planejar melhor as coisas. No entanto, o Notion não tem esse recurso básico.

Use o ClickUp Dashboards para processar e classificar dados antes de criar gráficos de Gantt

As integrações de relatórios estão disponíveis no Notion, mas têm um preço elevado. Felizmente, Clickup Dashboards ajudam você a visualizar os dados do projeto por meio de gráficos de velocidade, gráficos de burnup, gráficos de burndown e muito mais, sem cobrar nada a mais.

Criar gráficos de Gantt no ClickUp

Quando se trata de criar gráficos de Gantt, o ClickUp se destaca como uma alternativa superior ao Notion devido ao seu amplo conjunto de recursos e ao design centrado no usuário.

Embora o Notion seja altamente personalizável, ele não consegue lidar com necessidades complexas de gerenciamento de projetos. Por outro lado, o ClickUp resolve essas limitações com uma funcionalidade interna robusta que dá suporte a projetos complexos.

Modelos do ClickUp

O catálogo de modelos pré-criados do Clickup reduz significativamente o tempo de configuração e estabelece uma estrutura para seus projetos. Isso economiza esforço na configuração de tabelas e no gerenciamento manual de dependências de tarefas coincidentes.

Recursos como gerenciamento automatizado de tarefas, colaboração em tempo real e relatórios avançados também ajudam a otimizar seu fluxo de trabalho.

Faça o download deste modelo Modelo de Gantt simples do ClickUp automatiza a manipulação das dependências de tarefas e aumenta a produtividade coletiva da sua equipe.

Ele oferece uma visão geral abrangente do pipeline de desenvolvimento do seu projeto, insights sobre cronogramas específicos de tarefas, fluxos de tarefas e o desempenho da sua equipe em relação aos prazos.

Os gráficos de Gantt do ClickUp usam componentes dinâmicos que interagem com elementos como listas de tarefas, calendários e painéis.

Os recursos do gráfico de Gantt do ClickUp também permitem que você organize e defina prioridades Gráficos de Gantt do ClickUp promovem a fácil leitura dos status das tarefas com vários esquemas de cores. Desde a conversão automática de tarefas em marcos e a reutilização de modelos de tarefas nos gráficos de Gantt, o ClickUp tem tudo isso.

O ClickUp também é compatível com o importação de espaços de trabalho do Notion, para que você possa atualizar seus recursos de gerenciamento de projetos sem perder os dados existentes. A importação dos dados do Notion para o Clickup também permite o acesso a recursos de controle de tempo e metas, integração com ferramentas de terceiros e configurações de colaboração em tempo real.

Notion vs. ClickUp - Qual ferramenta é melhor para criar gráficos de Gantt?

Aqui está uma breve tabela de comparação sobre usando Notion vs ClickUp :

Aqui está uma visão ampliada de como ClickUp ajuda suas equipes a concluir mais trabalhos .

Recursos exclusivos do ClickUp para gráficos de Gantt

Ao contrário do Notion, o gerenciamento avançado de dependências do ClickUp permite ajustes automatizados quando os cronogramas das tarefas mudam, garantindo que todas as tarefas dependentes sejam atualizadas adequadamente. Isso reduz o esforço manual e o risco de erros.

As robustas ferramentas de agendamento do ClickUp, incluindo blocos de tempo e integrações de calendário, alinham os membros da sua equipe no mesmo cronograma. Lembretes e notificações automatizados garantem que os prazos não sejam perdidos.

A escalabilidade e a versatilidade do software de gerenciamento de projetos são um dado adquirido quando se usa o ClickUp para gráficos de Gantt. Veja a seguir alguns recursos exclusivos do ClickUp.

Rastreamento de tempo do ClickUp

Atualize seu tempo de qualquer lugar integrando todos os dispositivos e aplicativos com o recurso Time Tracking do ClickUp Recurso de controle de horas do ClickUp permite o rastreamento de vários dispositivos em qualquer local e oferece relatórios abrangentes sobre a atividade dos funcionários. Ele também permite a sincronização de aplicativos de controle de tempo em sua interface e ajuda a filtrar, classificar e rotular os resultados.

Metas do ClickUp

Defina e acompanhe metas em relação ao desempenho da sua equipe

Outro recurso é o Metas do ClickUp do ClickUp, que permite definir metas mensuráveis e monitorar o progresso com marcos específicos de tarefas e projetos. Você pode até mesmo definir metas monetárias e outras com descrições e KPIs mencionados.

ClickUp Recurring tasks

Use tarefas para alocar deveres aos membros da equipe e permitir colaborações dentro da tarefa

Também, Recurso Recurring Tasks (Tarefas recorrentes) do ClickUp permite que você evite o preenchimento repetido de resumos de tarefas e automatize os locais de trabalho diários para economizar tempo.

Aumentar o nível de seus gráficos de Gantt com o ClickUp

Criar um gráfico de Gantt do Notion é extremamente simples; o difícil é gerenciá-lo e desenvolvê-lo. Você pode aproveitar o Notion como um excelente ponto de partida para configurar e organizar projetos.

Mas, à medida que suas necessidades de gerenciamento de projetos aumentam, o ClickUp pode acomodar aspectos mais essenciais, como agendamento de tarefas, gerenciamento de prazos e revelação de gargalos.

O melhor de tudo é que você pode usar uma simples ação de passar o mouse para determinar o caminho crítico e ver dinamicamente a porcentagem do projeto ou da tarefa. A partir daí, você pode priorizar as tarefas cruciais para a conclusão do projeto.

Está pronto para elevar suas habilidades de gerenciamento de projetos com o ClickUp?

