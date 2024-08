10 melhores integrações do Notion para conectar seus aplicativos

Para a maioria de vocês, o Notion é mais do que um aplicativo de anotações.

Ele combina gerenciamento de documentos, gerenciamento de tarefas e colaboração no mesmo lugar, tornando o trabalho mais fácil com recursos como páginas aninhadas e edição colaborativa. Além disso, recursos como Notion AI tornaram o trabalho cotidiano mais fácil.

No entanto, o Notion é apenas uma solução parcial para os complexos processos e operações de seu local de trabalho atualmente. Muitas organizações usam de cinco a oito outras ferramentas para comunicação interna, controle de tempo, armazenamento de arquivos, formulários, CRMs e gerenciamento de tarefas.

Fazer malabarismos com várias ferramentas ao longo do dia pode ser incômodo. Para aumentar a produtividade e reduzir a troca de guias compilamos uma lista de 10 aplicativos populares disponíveis como integrações do Notion.

O que você deve procurar nas integrações do Notion?

Embora a integração de ferramentas com o Notion possa aprimorar a colaboração, ela pode não ser adequada em casos de custos mais altos, configurações complexas ou preocupações com a segurança.

Aqui estão cinco aspectos importantes a serem observados ao integrar seus aplicativos de trabalho com os espaços de trabalho do Notion:

IU simples e fácil de usar: A interface do usuário (IU) de uma ferramenta afeta muito o seu funcionamento. Uma IU simples e fácil de usar é necessária para manter os usuários interessados e executar as operações sem problemas

A interface do usuário (IU) de uma ferramenta afeta muito o seu funcionamento. Uma IU simples e fácil de usar é necessária para manter os usuários interessados e executar as operações sem problemas Recursos de colaboração: Integre-se a aplicativos que promovam o compartilhamento eficiente de informações, fluxos de trabalho sincronizados e trabalho em equipe eficaz. Isso ajuda a promover uma cultura de trabalho colaborativo e reduz os silos

Integre-se a aplicativos que promovam o compartilhamento eficiente de informações, fluxos de trabalho sincronizados e trabalho em equipe eficaz. Isso ajuda a promover uma cultura de trabalho colaborativo e reduz os silos Tipo de integração : Alguns aplicativos oferecem integrações diretas com a API do Notion, enquanto outros exigemferramentas de terceiros, como o Zapier ou Zoho Flow. Avalie os prós e os contras de cada opção com base em suas necessidades específicas

: Alguns aplicativos oferecem integrações diretas com a API do Notion, enquanto outros exigemferramentas de terceiros, como o Zapier ou Zoho Flow. Avalie os prós e os contras de cada opção com base em suas necessidades específicas Flexibilidade: Procure integrações do Notion que ofereçam opções de personalização para que você possa configurá-las de acordo com suas preferências

Procure integrações do Notion que ofereçam opções de personalização para que você possa configurá-las de acordo com suas preferências Escalabilidade : Verifique se a integração pode se adaptar à medida que você amplia seus negócios, seja adicionando fluxos de trabalho mais complexos ou um número maior de funcionários

: Verifique se a integração pode se adaptar à medida que você amplia seus negócios, seja adicionando fluxos de trabalho mais complexos ou um número maior de funcionários Custo : Algumas integrações podem ser gratuitas, enquanto outras podem ter uma taxa de assinatura ou um preço baseado no uso. Considere seu orçamento e escolha integrações que sejam econômicas e otimizem suas operações de trabalho

: Algumas integrações podem ser gratuitas, enquanto outras podem ter uma taxa de assinatura ou um preço baseado no uso. Considere seu orçamento e escolha integrações que sejam econômicas e otimizem suas operações de trabalho Automação: Certifique-se de que a integração esteja alinhada com seus fluxos de trabalho e processos existentes e não atrapalhe a forma como sua equipe opera

As 10 melhores integrações do Notion para usar em 2024

Vamos explorar algumas das principais integrações do Notion disponíveis para aumentar a eficiência e a colaboração da sua equipe e tornar a vida profissional organizada e produtiva.

Embora alguns aplicativos populares desta lista sejam integrações diretas com o Notion, talvez você precise usar um software de integração de terceiros ou serviço para outros aplicativos. Também adicionamos algumas opções para isso.

1. IFTTT

via IFTTT O IFTTT (If This Then That) é um serviço popular baseado na Web que permite automatizar tarefas e conectar aplicativos usando instruções condicionais simples conhecidas como applets. Embora o IFTTT não seja um aplicativo funcional, ele ajuda a integrar o Notion com o restante dos aplicativos do seu espaço de trabalho usando acionadores e ações simples.

Com o IFTTT, você pode gerar novas páginas do Notion por meio de comandos de voz (usando Alexa ou Siri) e sincronizar suas listas de tarefas entre plataformas.

Alguns applets prontos para uso para o Notion incluem:

Adicionar eventos do Google Agenda à sua lista de tarefas no Notion

Adicionar postagens com marcadores do Medium ou Pocket a um banco de dados no Notion

Sincronização de novas entradas no Planilhas Google com bancos de dados do Notion e vice-versa

Você também pode criar applets personalizados de várias ações usando os acionadores e as ações disponíveis no IFTTT.

Melhores recursos do IFTTT

Crie e inicie sua automação para o Notion sem escrever nenhum código

Vincule sua conta do Notion a mais de 700 aplicativos e serviços, mesmo aqueles que não têm sua própria integração com o Notion

Crie automação com várias ações em uma sequência e simplifique suas operações de trabalho

Integre-se com assistentes de voz, como Alexa e Siri, para que você não precise ficar preso aos seus dispositivos

Limitações do IFTTT

Alguns miniaplicativos (como as tarefas do Notion para menções no Twitter) estão disponíveis somente nos planos pagos

O IFTTT oferece apenas um acionador e duas ações para o Notion

Preços do IFTTT

IFTTT Free

IFTTT Pro: $3,49/mês

$3,49/mês IFTTT Pro+: $14,99/mês

IFTTT ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

2. Zapier

via Zapier O Zapier é uma ferramenta on-line automação de fluxo de trabalho plataforma que ajuda a automatizar tarefas repetitivas entre suas ferramentas de negócios usando "Zaps" - um fluxo de trabalho condicional que conecta dois ou mais aplicativos para automatizar uma ação específica ou um conjunto de ações.

O Zapier permite a integração fácil e descomplicada entre o Notion e mais de 5.000 aplicativos, incluindo aplicativos de trabalho comuns, como Airtable, Google Workspace e Slack.

Seja para sincronizar tarefas e projetos, adicionar respostas de formulários a bancos de dados ou sincronizar dados de clientes, você pode fazer tudo isso em minutos usando Zaps pré-existentes ou criando Zaps personalizados.

Melhores recursos do Zapier

Automatize o trabalho em vários aplicativos, simplificando seu fluxo de trabalho e economizando tempo

Conecte vários aplicativos e crie fluxos de trabalho complexos em um único Zap

Descreva seu fluxo de trabalho para o assistente de IA do Zapier e faça com que ele crie seu Zap

Automatize tarefas recorrentes, como relatórios mensais ou chamadas, com zaps programados

Limitações do Zapier

Os usuários relatam que algumas integrações não são muito robustas

A configuração de Zaps complexos e de várias etapas pode consumir muito tempo

Preços do Zapier

Gratuito

Inicial : uS$ 29,99/mês

: uS$ 29,99/mês Profissional : uS$ 73,50/mês

: uS$ 73,50/mês Equipe : uS$ 103,50/mês

: uS$ 103,50/mês Empresa: Preços personalizados

Zapier ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2750 avaliações)

3. Forma de digitação

via Formulário de digitação Se você deseja criar formulários e pesquisas interativos, considere o Typeform. Um aplicativo popular entre as empresas, ele é conhecido por sua interface amigável, designs visualmente atraentes e a capacidade de coletar dados em um formato de conversação.

O Typeform oferece uma integração direta com o Notion que você pode usar para sincronizar as respostas do formulário com os bancos de dados do Notion. Por exemplo, você pode criar uma nova entrada de banco de dados no Notion para cada resposta de formulário criada no Typeform. Isso ajuda a compartilhar todas as respostas do formulário com a sua equipe para que ela possa responder a qualquer solicitação usando os resultados.

No entanto, essa integração só é compatível com "Bancos de dados de tabela" no Notion e não com outros, como Gallery ou Calendar.

Melhores recursos do Typeform

Liste apenas uma pergunta em cada página e facilite a resposta das pessoas sem se distrair

Adicione formulários aos seus sites ou e-mails para obter respostas relevantes e fazer perguntas de acompanhamento

Integre-se diretamente com o Notion sem precisar usar um aplicativo intermediário como o IFTTT ou o Zapier

Mantenha seus dados atualizados, sincronizando-os em tempo real

Limitações do Typeform

Se um token de webhook do Notion expirar, você terá de criar um novo formulário do zero, pois o token não pode ser recriado

Você pode mapear as respostas do formulário somente para uma tabela de banco de dados e não para outros tipos de bancos de dados, como quadros ou calendários

Preços do Typeform

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Mais : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Business : $99/mês

: $99/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Typeform

G2 : 4.5/5 (mais de 700 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 800 avaliações)

4. GitHub

via GitHub O GitHub é uma das plataformas de desenvolvedor baseadas em nuvem mais usadas do mundo. Ele fornece às equipes de desenvolvimento e às empresas soluções para criar e enviar código e manter sua base de código.

A integração da sua conta do Notion com o GitHub pode facilitar a colaboração entre as equipes de engenharia e não engenheiros no desenvolvimento de produtos e na criação de tarefas para bugs e problemas.

A integração integrada do Notion com o GitHub permite que os usuários do Notion executem várias tarefas, como adicionar um link de solicitação pull (PR) a uma tarefa e atualizar o status da tarefa no Notion com base na propriedade PR.

Melhores recursos do GitHub

Crie uma base de código central para seu produto e uma única fonte de verdade para todos os desenvolvedores

Facilitar para os membros da equipe a visualização do código e o fornecimento de feedback, pois os links do GitHub mostram automaticamente uma visualização do código no Notion

Crie uma sincronização em tempo real entre as propriedades do GitHub em um repositório e o banco de dados do Notion para garantir a precisão dos dados

Mantenha os projetos organizados adicionando automaticamente um link PR às tarefas que você cria no Notion

Limitações do GitHub

Os iniciantes relatam uma curva de aprendizado acentuada

Alguns usuários relatam que sofrem interrupções frequentes durante períodos de alta utilização

Preços do GitHub

Gratuito

Equipe : uS$ 4,00/usuário por mês

: uS$ 4,00/usuário por mês Empresa: uS$ 21,00/usuário por mês

Avaliações e opiniões do GitHub

G2 : 4.7/5 (mais de 2000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4.8/5 (5500+ avaliações)

5. Asana

via Asana A Asana é uma ferramenta de colaboração e gerenciamento de projetos baseada na Web, criada para ajudar as equipes a organizar o trabalho, gerenciar projetos e monitorar tarefas. Ela fornece uma plataforma centralizada onde as equipes podem colaborar, comunicar-se e monitorar o progresso do projeto.

As equipes que usam a Asana como sua software de gerenciamento de projetos e o Notion como sua ferramenta de documentos podem integrar ambos para garantir um fluxo de dados simplificado e criar um espaço de trabalho unificado. Ambas as plataformas oferecem integrações diretas que você pode usar para executar ações específicas.

O Notion também oferece uma ferramenta gratuita Asana Importer para importar todos os seus projetos Asana para o Notion como um banco de dados.

Melhores recursos da Asana

Visualize o status de tarefas e projetos da Asana no Notion, adicionando-os como visualizações de links

Adicione suas páginas do Notion às tarefas da Asana para que todos os colaboradores possam acessar os documentos facilmente

Crie um banco de dados com todos os detalhes do projeto apenas colando o link Asana do seu projeto no Notion

Limitações da Asana

Alguns usuários relatam que acham difícil implementar a Asana em toda a sua equipe, e os novos usuários enfrentam uma curva de aprendizado acentuada

As alterações feitas na Asana não serão atualizadas no Notion em tempo real. Você terá que sincronizar os dados manualmente para atualizar as alterações

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante : 13.49 USD/usuário por mês

: 13.49 USD/usuário por mês Avançado : 30.49 USD/usuário por mês

: 30.49 USD/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2 : 4.3/5 (9600+ avaliações)

: 4.3/5 (9600+ avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12300 avaliações)

6. Folga

via Folga Ter uma plataforma de mensagens integrada ao Notion facilita a comunicação. Você pode usar o Slack, da Salesforce, como uma plataforma de mensagens de equipe para melhorar a comunicação e a colaboração.

Ele oferece canais e tópicos para discussões em grupo, mensagens diretas para comunicação individual e huddles para comunicação por áudio e vídeo.

Por integração do Slack com o Notion você pode reduzir simultaneamente o trabalho ocupado e manter sua equipe informada. Os membros da equipe podem se comunicar em tempo real no Slack enquanto acessam a documentação detalhada e os recursos de gerenciamento de tarefas no Notion.

Melhores recursos do Slack

Notifique os colegas de equipe no Slack quando eles forem marcados em um documento do Notion, quando uma página for atualizada ou quando uma nova entrada for adicionada a um banco de dados

Adicione mensagens do Slack ao Notion como tarefas, entradas de banco de dados ou até mesmo novas páginas

Responda aos comentários e atualize as permissões de compartilhamento dos documentos do Notion no console do Slack

Adicione um link de mensagem do Slack ao Notion para gerar uma visualização e atualizar a conversa em tempo real

Limitações do Slack

Fluxos de trabalho e automação não estão disponíveis no plano gratuito

Pode ser caro para equipes grandes

Preços do Slack

Gratuito

Pro : uS$ 8,75/usuário por mês

: uS$ 8,75/usuário por mês Business +: US$ 15/usuário por mês

+: US$ 15/usuário por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Slack

G2 : 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 23.000 avaliações)

7. Webex

via Webex O Webex da Cisco é uma plataforma popular de videoconferência que facilita a comunicação e a colaboração virtual entre organizações e equipes.

A integração de suas soluções de reunião, mensagens e webinar com o Notion pode promover o compartilhamento de conhecimento e a transparência dentro da sua equipe.

Ele também vem com atalhos como @notion track e @notion share para executar ações rápidas, como obter uma lista das atualizações recentes em um banco de dados do Notion ou compartilhar um documento com outras pessoas.

Para Webex Meetings, você pode usar uma ferramenta de terceiros como Zapier ou suas alternativas para integrá-lo à API do Notion.

Melhores recursos do Webex

Configure um fluxo de trabalho automatizado para criar uma nova página do Notion para cada nova reunião

Adicione o bot do Notion ao seu espaço de trabalho do Webex e use-o para executar tarefas como compartilhar documentos

Economize tempo com atalhos específicos do Notion

Limitações do Webex

Não há integração direta disponível entre o Webex Meeting e o Notion

Mesmo em serviços de terceiros, o Webex oferece apenas um acionador e nenhuma ação

Preços do Webex

**Gratuito

Webex Meet : uS$ 14,50/usuário por mês

: uS$ 14,50/usuário por mês Webex Suite : uS$ 25/usuário por mês

: uS$ 25/usuário por mês Webex Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Webex

G2 : 4.3/5 (mais de 22.700 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 22.700 avaliações) Capterra: 4.4/5 (6800+ avaliações)

8. Forma de papel

via Forma de papel O Paperform é um criador de formulários on-line que ajuda as pequenas empresas a criar formulários, realizar pesquisas e elaborar questionários. Ele também oferece uma das integrações mais completas e robustas com o Notion.

Você pode sincronizar entradas de formulários com um banco de dados do Notion, criar um novo formulário com base em propriedades de um banco de dados do Notion existente e até mesmo projetar formulários para que se pareçam com a interface do Notion.

O Paperform oferece muita flexibilidade - você pode decidir quais páginas em um espaço de trabalho do Notion devem ser integradas ao Paperform e criar integrações privadas.

Melhores recursos do Paperform

Colete pagamentos por meio de formulários, pois o Paperform se integra a gateways de pagamento populares

Adicionar envios de formulários ao Notion como entradas de banco de dados para manter o controle dos envios em tempo real

Adicionar formulários a documentos e páginas do Notion e fazer com que os entrevistados enviem entradas

Use a fonte "inter" para formulários que serão incorporados ao Notion, para que seja semelhante à fonte das páginas do Notion

Limitações do formulário de papel

O Paperform não salva envios parciais de formulários

Pode ser caro para pequenas empresas que estão apenas começando

Preços do Paperform

Essenciais : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Pro : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Business: uS$ 199/mês

Avaliações e resenhas do Paperform

G2 : 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

9. Google Drive

via Google Drive O Google Drive é um serviço de armazenamento de arquivos baseado em nuvem do Google que permite armazenar arquivos na nuvem, sincronizá-los entre dispositivos e compartilhá-los com outras pessoas.

A integração do Notion com o Google Drive permite que você traga seu Google Docs, Slides e Sheets diretamente para o espaço de trabalho do Notion. Isso cria um espaço unificado para todas as suas informações e permite que sua equipe acesse e colabore facilmente nos documentos.

Você pode usar serviços de terceiros, como o Zapier ou o Integromat, para executar fluxos de trabalho complexos, como exportar e carregar novos documentos do Notion para o Google Drive.

Os melhores recursos do Google Drive

Crie árvores de links, bancos de dados ou páginas no Notion que façam referência aos seus arquivos do Google Drive, facilitando a organização e a localização de documentos pela sua equipe

Acompanhe projetos facilmente vinculando documentos relevantes a tarefas ou projetos específicos no Notion

Limitações do Google Drive

A integração direta do Notion com o Google Drive é bastante limitada, e talvez seja necessário usar um serviço de terceiros para automação mais avançada

Tem um limite de tamanho de arquivo que pode ser carregado por dia

Preços do Google Drive

Business Starter : uS$ 6/usuário por mês

: uS$ 6/usuário por mês Business Standard : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Business Plus : $18/usuário por mês

: $18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Drive

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: 4.8/5 (27300+ avaliações)

10. Figma

via Figma A Figma (adquirida pela Adobe) é uma ferramenta de design e prototipagem baseada em nuvem que facilita o trabalho colaborativo em projetos de design de interface do usuário (UI) e experiência do usuário (UX).

Ela é amplamente usada por designers, equipes de produtos e desenvolvedores para criar protótipos e ideias para soluções digitais e editá-los de forma colaborativa.

Por integração do Figma com o Notion é possível aumentar a colaboração entre equipes de designers, gerentes de produtos, engenheiros e profissionais de marketing, permitindo que todos eles (mesmo aqueles sem uma conta Figma) forneçam feedback sobre o design.

Melhores recursos do Figma

Adicione um link do Figma a um documento do Notion para ver uma visualização ao vivo do design no documento, facilitando a revisão do design por todos os membros da equipe

Vincule arquivos Figma a tarefas específicas para que a equipe possa fazer referência e colaborar com os elementos de design associados a cada tarefa

Crie links ou incorporações para facilitar o acesso aos seus arquivos de design e protótipos diretamente do seu espaço de trabalho do Notion

Limitações do Figma

As incorporações do Figma só podem ser acessadas por meio de um navegador e não pelo aplicativo para desktop

Os usuários relataram atrasos ao trabalhar com arquivos de design grandes ou várias pranchetas

Preços do Figma

Inicial : Grátis

: Grátis Profissional : uS$ 12/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 12/mês (cobrado anualmente) Organização : uS$ 45/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 45/mês (cobrado anualmente) Empresarial: uS$ 75/mês (cobrado anualmente)

Figma avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1030 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1030 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 700 avaliações)

Outras ferramentas de integração de gerenciamento de projetos

Embora tenhamos explorado algumas das principais integrações do Notion na seção anterior, há muitas outras software de gerenciamento de tarefas ferramentas que, quando integradas ao Notion, podem simplificar o gerenciamento de projetos, os esforços de colaboração e a eficiência operacional geral de sua organização.

Integrações adicionais de gerenciamento de tarefas com o Notion podem melhorar a responsabilidade e a transparência da equipe, fornecendo a todos os membros da equipe uma visão geral dos status e das contribuições individuais.

Uma dessas ferramentas é o ClickUp!

ClickUp

O ClickUp é um aplicativo de espaço de trabalho completo com vários recursos, incluindo gerenciamento de projetos, comunicação em equipe e gerenciamento de documentos.

O Notion oferece uma opção básica de "visualização de links" para adicionar suas tarefas e projetos do ClickUp aos documentos do Notion. Para fluxos de trabalho mais avançados, use um serviço de terceiros como o Zapier para ativar um fluxo de dados bidirecional entre o ClickUp e o Notion.

Por exemplo, usando o Zapier, você pode adicionar cada nova entrada de item do banco de dados como uma lista de verificação no ClickUp ou criar novas páginas do Notion para cada novo item, evento ou tarefa criada no ClickUp.

Embora o ClickUp seja uma boa opção de integração, ele também é uma ótima alternativa ao Notion . O ClickUp oferece uma ferramenta abrangente de documentos e soluções avançadas de colaboração e gerenciamento de projetos.

Obtenha uma visão rápida de todas as suas subpáginas e relacionamentos conectados no ClickUp Docs para se manter organizado e manter o trabalho conectado

Como o Notion, Documentos do ClickUp também permite que as equipes criem belos documentos e wikis, colaborem com eles, configurem fluxos de trabalho automatizados para vincular documentos a projetos e muito mais.

O ClickUp também vem com funcionalidades adicionais (e avançadas) como Quadros brancos do ClickUp e mapas mentais para incentivar o brainstorming e recursos avançados de colaboração, como videoclipes e consoles de bate-papo - tudo dentro do espaço de trabalho do ClickUp.

Com recursos como prompts predefinidos para vários casos de uso e acesso móvel, IA do ClickUp também é um alternativa válida para o Notion AI .

Torne todas as informações instantaneamente acessíveis com o ClickUp Universal Search Pesquisa Universal do ClickUp do ClickUp é outro recurso que o destaca. Isso permite que você pesquise e encontre informações em todos os aplicativos integrados ao ClickUp a partir do ClickUp.

Isso quebra os silos de informações e garante fácil acesso aos arquivos para todos os membros da sua equipe. Ele também oferece resultados de pesquisa personalizados.

Melhores recursos do ClickUp

Crie um espaço de trabalho digital central para gerenciar todos os aspectos do seu trabalho em uma única janela

Trabalhe de forma mais inteligente com a IA do ClickUp, que resume o conteúdo, edita documentos e executa ações rápidas

Incentive a comunicação em tempo real e assíncrona da equipe com ferramentas como bate-papo, quadros brancos, mapas mentais e muito mais

Use os recursos e modelos de gerenciamento de projetos integrados do ClickUp para acompanhar o progresso do projeto, medir suas metas e fazer muito mais

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI está disponível somente nos planos pagos

Há uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Business Plus: $19/mês por usuário

$19/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados o ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.900+ avaliações)

Trabalhe de forma mais rápida e inteligente com o ClickUp

Você já viu quantas integrações úteis do Notion estão disponíveis para facilitar seu trabalho. Mas alguma delas parece mais fácil do que o ClickUp?

Ao contrário do Notion, onde você precisa criar seu sistema de gerenciamento de projetos, rastreadores de metas ou bancos de dados do zero, o ClickUp vem com soluções integradas (e mais de 1.000 modelos ) que permitem começar e manter o ritmo sem esforço.

Os recursos do ClickUp, como espaços de equipe, quadros brancos e consoles de bate-papo, podem ajudar a simplificar suas operações e melhorar a colaboração da equipe .

Curioso para saber se o ClickUp pode ser sua alternativa ao Notion? Registre-se gratuitamente e explore como o ClickUp pode ajudá-lo a melhorar a colaboração e a produtividade da equipe.