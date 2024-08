10 melhores integrações do Figma para melhorar seu fluxo de trabalho de design em 2024

Deseja otimizar seus processos criativos e evitar o malabarismo com várias ferramentas de design? Nós temos o que você precisa. Há uma série de integrações de aplicativos Figma que facilitarão o trabalho. De ferramentas de web design para colaboração em equipe vale a pena dar uma olhada nessas integrações do Figma.

Temos as dez melhores integrações do aplicativo Figma que revolucionarão seu fluxo de trabalho de design, tornando-o mais eficiente do que nunca.

Você está pronto para integrar o Figma com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho para liberar todo o seu potencial de design? Vamos começar! 📝

O que você deve procurar nas integrações do Figma?

O Figma é um dos aplicativos web de design mais visitados na Internet, com mais de 4 milhões de usuários globais e 101 milhões de visualizações por mês. Mas tudo se resume a escolher as integrações do Figma certas para a sua equipe.

Procure a compatibilidade com as ferramentas existentes, a facilidade de uso e a capacidade de aprimorar seufluxo de trabalho de design* Uma integração ideal deve se fundir sem esforço com o aplicativo Figma, adicionando funcionalidade sem interromper seu fluxo de trabalho atual

Escolha ferramentas que tragam eficiência, promovam a colaboração e forneçam recursos exclusivos adaptados para solucionar desafios específicos de design enfrentados pela sua equipe

Com isso, vamos às melhores integrações do Figma que você pode considerar. ▶️

As 10 melhores integrações do Figma para usar em 2024

Use o ClickUp para gerenciar seus projetos com mais de 15 visualizações, modelos predefinidos e vários recursos de colaboração de forma eficiente. Integração do Figma com o ClickUp reúne duas ferramentas poderosas, fornecendo às equipes de design e gerenciamento de projetos a tão necessária ajuda para a colaboração. Ele oferece às equipes de design um ambiente abrangente para acompanhar o progresso, o feedback e gerenciar tarefas em um só lugar!

Integração ClickUp x Figma elimina a lacuna entre os designers e a equipe de gerenciamento de projetos. A integração permite co-designs fáceis, comunicação rápida e muitos recursos incorporados, como a capacidade de aplicar zoom e rolar pelas alterações.

Melhores recursos do ClickUp:

Trabalhe em arquivos Figma diretamente no Clickup usandocolaboração em tempo realo Clickup é uma ferramenta de colaboração em tempo real que torna a comunicação perfeita para os designers

Converta elementos de design em tarefas práticas com facilidade. (Dê uma olhada emTarefas do ClickUp para agilizar outros fluxos de trabalho)

Trabalhe diretamente na versão mais recente do design, pois o Clickup mantém o histórico de versões. Diga adeus aos arquivos desatualizados

Elimine a lacuna entre o design e o gerenciamento de projetos, pois a integração do Figma com o Clickup atende a diferentes aspectos de um projeto

Beneficie-se deSoftware de gerenciamento de projetos do ClickUp integração com uma infinidade de outros aplicativos no mundo do design e da produtividade

O ClickUp é o seu hub visual centralizado para transformar de forma colaborativa as ideias da equipe em ações coordenadas

Limitações do ClickUp:

Uma série de recursos significa que pode haver uma curva de aprendizado acentuada

A integração é on-line portanto, a colaboração off-line ainda não está disponível

Preço do ClickUp:

Uso pessoal: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Plano ilimitado para equipes pequenas: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Plano empresarial para equipes de médio porte: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Plano empresarial para equipes grandes: ContatoVendas do Clickup *ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/mês para membros do Workspace

Avaliações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (3900+ avaliações)

Dica profissional: Confira alguns dos outros Integrações do ClickUp que farão sua produtividade disparar. Também listamos as 16 principais integrações que tornarão sua vida profissional muito mais fácil.

2. Espaço de trabalho do Google

via Espaço de trabalho do Google Figma Integre o Figma ao Google Workspace para otimizar seu processo de design e colaboração. Todos os aplicativos do Google suportam integrações.

Compartilhe designs durante reuniões usando o Google Meet ou deixe comentários no Google Docs, mas também integre arquivos de design ao Google Agenda para ajudar os colegas de equipe a se prepararem para uma reunião com os recursos certos.

Essa poderosa combinação é benéfica para o design, desenvolvimento de produtos , operações de TI ou equipes de marketing.

Melhores recursos:

Colabore facilmente com sua equipe de design, pois você trabalha com designs do Figma no Google Workspace

Incorpore arquivos Figma diretamente em todos os aplicativos do Google Workspace, incluindo Google Docs, Sheets e Slides

Veja todas as atualizações dos arquivos Figma no Google Workspace em tempo real, sem mudar de plataforma

Limitações:

Os usuários sugerem que não é possível editar designs no Google Workspace; é preciso mudar para o Figma

Gerenciar as permissões de acesso aos arquivos é complexo se você tiver uma equipe grande

Preços do Google Workspace:

Business Starter: US$ 6 por usuário por mês

US$ 6 por usuário por mês Business Standard: US$ 12 por usuário por mês

US$ 12 por usuário por mês Business Plus: US$ 18 por usuário por mês

US$ 18 por usuário por mês Plano Enterprise: Você precisará entrar em contato com a equipe de vendas para obter os preços

google Workspace* avaliações e críticas:

G2: 4,6/5 (mais de 40.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 40.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 15.000 avaliações)

3. Confluence e Figma

via Figma x Confluence O Figma para Confluence combina a tecnologia colaborativa design gráfico recursos do Figma com os recursos de documentação e trabalho em equipe da plataforma Confluence da Atlassian.

O recurso Smart Link oferece suporte a uma visualização totalmente incorporada que parece uma página contínua. Você nunca precisa sair do seu fluxo de trabalho para fazer alterações.

A integração Confluence X Figma é uma escolha inteligente para equipes de design criativo que trabalham com o departamento de marketing e para criadores de conteúdo que trabalham internamente ou como freelancers.

Melhores recursos:

Incorporar designs do Figma diretamente nas páginas do Confluence

Trabalhe com vários membros da equipe em um projeto de design simultaneamente nas páginas do Confluence

Aproveite os mesmos recursos de controle de versão do Confluence que o Figma, para que não seja necessário alternar entre plataformas para fazer edições

Gerencie as configurações de permissão do Confluence que também se aplicam aos designs incorporados do Figma para que somente usuários autorizados visualizem e editem arquivos de design

**Limitações

Alguns usuários sugerem que alguns dos recursos do Figma ainda não estão disponíveis nas páginas do Confluence

Ambos os serviços são cobrados separadamente, o quepode aumentar os custos para pequenas empresas, dependendo do uso, as taxas mensais podem chegar a mais de US$ 100

Preços do Influence:

Gratuito: US$ 0 por usuário por mês

US$ 0 por usuário por mês Padrão: US$ 6,05 por usuário por mês

US$ 6,05 por usuário por mês Premium: US$ 11,55 por usuário por mês

US$ 11,55 por usuário por mês **Empresarial: cobrado anualmente; entre em contato com a equipe de vendas da Atlassian

Confluence avaliações e críticas:

G2: 4,1/5 (mais de 3.600 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

4. Noção e Figma

via Integração do Figma Notion Integre o Figma ao Notion para incorporar designs, quadros e protótipos do Figma diretamente em suas páginas do Notion. Essa integração permite que as equipes consolidem ativos de design e documentação do projeto em um espaço de trabalho coeso.

Se você é um web designer se você é um designer web, designer gráfico, gerente de projetos ou desenvolvedor, esse ambiente unificado simplifica o acesso ao trabalho de design essencial.

Melhores recursos:

Incorpore arquivos, quadros e protótipos do Figma diretamente nas páginas do Notion

Colabore em tempo real no Notion - o que facilita o trabalho de equipes ocupadas

Trabalhe diretamente nos designs mais recentes incorporados ao Figma no Notion, pois ele mantém a versão do Figma

Desfrutar da colaboração entre designers, desenvolvedores e outros membros da equipe, promovendo uma colaboração mais coesafluxo de trabalho* Mostre à sua equipe protótipos interativos criados no Figma diretamente no Notion

Limitações:

Integração do Figma com o Notion atualmente oferece acesso somente leitura

Os usuários relataram que alguns recursos avançados de prototipagem não são acessíveis dentro do design incorporado no Notion

Notion preço:

Free: US$ 0 por usuário por mês

US$ 0 por usuário por mês Plus: US$ 10 por usuário por mês

US$ 10 por usuário por mês Business: $18 por usuário por mês

$18 por usuário por mês Enterprise: Solicite uma demonstração à equipe de vendas do Notion

Notion classificações e avaliações:

G2: 4,7/5 (4.800+ avaliações)

4,7/5 (4.800+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

Dica profissional: Se você é um web designer, é fundamental ter um design correto e ficar por dentro do processo de desenvolvimento do site. Recomendamos dar uma olhada em Modelo de desenvolvimento de site do ClickUp para realizar suas tarefas!

5. GitLab

via Figma x Gitlab A integração da Figma com o GitLab é uma solução de colaboração e controle de versão que permite que designers e desenvolvedores trabalhem juntos em projetos de design dentro da plataforma GitLab sem problemas.

Essa integração estabelece uma conexão entre os pipelines do GitLab e os eventos de CI/CD com tarefas para monitorar o progresso em tempo real. Isso garante que os gerentes de projeto recebam atualizações imediatas sobre modificações de código, status de compilação atuais e o progresso das implementações.

Melhores recursos:

Trabalhe no mesmo arquivo de design simultaneamente com os outros membros da equipe, pois a integração do Figma com o GitLab permite a colaboração em tempo real

Acompanhe as alterações nos arquivos de design, o que significa que você poderá visualizar os históricos de versões e fazer alterações conforme desejar

Armazenar recursos de design como arquivos Figma e componentes de design diretamente nos repositórios do GitLab

Gerar especificações de design e ativos diretamente do Figma, que os desenvolvedores acessam no GitLab

Associar tarefas de design a tarefas de desenvolvimento - graças ao sistema de rastreamento de problemas do GitLab que você vincula aos designs do Figma

Limitações:

Os usuários sugerem que a integração entre o Figma e o GitLab não inclui alguns recursos avançados de colaboração de design

Aqueles que são novos no Figma ou no GitLab terão uma curva de aprendizado ao usar a integração

GitLab preço:

Gratuito: US$ 0 por usuário por mês

US$ 0 por usuário por mês Premium: US$ 29 por usuário por mês

US$ 29 por usuário por mês Ultimate: $99 por usuário por mês

GitLab classificações e avaliações:

G2: 4,5/5 (mais de 700 avaliações)

4,5/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

6. Dropbox e Figma

via Figma x Dropbox O Figma for Dropbox foi projetado para facilitar o fluxo de trabalho de design das equipes de criação. Conecte suas contas do Figma diretamente ao Dropbox e gerencie todos os arquivos lá.

A integração tem controle de versão e colaboração dentro do ambiente Figma. Os designs são atualizados automaticamente, como uma tela ao vivo, tornando a comunicação mais simples.

Acesse e organize facilmente seus arquivos de design armazenados no Dropbox com essa integração e torne-o um hub central para todos os seus ativos de design.

Melhores recursos:

Edite e comente arquivos de design simultaneamente com sua equipe usando os recursos de colaboração em tempo real do Figma integrados ao Dropbox

Acesse versões anteriores de arquivos armazenados no Dropbox

Simplifique o gerenciamento de ativos e tarefas vinculando-os diretamente às pastas do Dropbox, reduzindo a necessidade de duplicar arquivos ou importar ativos manualmente

Aproveite o robusto recurso do Dropboxrecursos de segurançao que significa que seus arquivos de design estão seguros

Use o acesso baseado na Web do Figma e do Dropbox, facilitando o acesso entre plataformas a partir de vários dispositivos e locais

Limitações:

O Dropbox tem limitações de tamanho de arquivo em seus planos básico e gratuito, portantocomprar uma assinatura premium aumenta os custos

A integração se baseia no armazenamento em nuvem do Dropbox e qualquer problema com o serviço do Dropbox interrompe seu fluxo de trabalho de design

Preços do Dropbox:

Essenciais: US$ 22 por mês

US$ 22 por mês Business: US$ 24 por usuário por mês

US$ 24 por usuário por mês Business Plus: $32 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Dropbox:

G2: 4,4/5 (mais de 20.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 20.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 21.000 avaliações)

7. Pendo e Figma

via PendoFigma para Pendo é uma integração que melhora a experiência do usuário e a processo de design de qualquer projeto. Essa integração permite a incorporação de wireframes e protótipos diretamente em um guia Pendo.

A integração do Pendo com o Figma permite que as equipes de desenvolvimento de produtos vinculem diretamente o feedback do usuário às tarefas, visualizem as jornadas do usuário e priorizem os recursos com base nas necessidades reais do usuário. Essa colaboração agiliza o desenvolvimento, levando a um processo de desenvolvimento de produtos mais rápido e impactante.

Melhores recursos:

Coloque protótipos de design no Pendo, onde os usuários têm maior probabilidade de interagir com eles e aumentar as taxas de resposta

Utilize os dados comportamentais e de uso do Pendo; essa integração permite um melhor direcionamento dos guias, onde o feedback é significativo e específico

Integre qualquer tipo de arquivo ou protótipo de design Figma, independentemente das configurações de compartilhamento de links do arquivo no Pendo

Limitações:

OFigma está disponível para uso apenas com o Pendo Guidanceou seja, não pode ser usada com outros aspectos ou funcionalidades do Pendo

Somente uma incorporação do Figma pode ser adicionadaa cada guia do Pendo Pendo preço :

Plano gratuito

Plano de crescimento para um único aplicativo Web ou móvel: preço personalizado

Plano de portfólio para aplicativos móveis ou da Web ilimitados: preço personalizado

Pendo avaliações e críticas:

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 212 avaliações)

8. Integração do fabricante

via Figma x Criador Quer usar os designs do Figma para criar páginas da Web dinâmicas? O Maker permite que você faça isso! Essa ferramenta é excelente para criar e personalizar conteúdo para páginas de destino, páginas de produtos ou postagens de blog. Diga olá para um melhor envolvimento do usuário e taxas de conversão!

Ao adicionar um link de arquivo Figma ao editor do Maker, o mecanismo Figma-to-web integrado converte automaticamente os designs em páginas da Web que são totalmente responsivas e editáveis na plataforma Maker.

Melhores recursos:

Converta designs do Figma em páginas da Web totalmente editáveis e responsivas em minutos com a integração do Maker

Edite layouts importados no editor de arrastar e soltar do Maker

Mantém camadas, grupos e elementos na mesma estrutura do arquivo Figma

Limitações:

Os usuários relataram que a falta de cores globais dificulta a personalização dos arquivos, afetando a flexibilidade do design

Maker preço:

Entre em contato com a Maker para saber o preço

Avaliações e resenhas:

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

9. Asana e Figma

via Asana Integre o Figma à Asana para permitir que as equipes idealizem, criem, testem e enviem designs melhores, mantendo as tarefas estruturadas na Asana.

O widget da Asana no Figma e no FigJam permite que você puxe o Asana projetos e tarefas no canvas para discussão e converter stickies em tarefas Asana. Incorpore designs Figma em projetos Asana para fornecer atualizações em tempo real e reduzir a sobrecarga de gerenciamento de arquivos.

Melhores recursos:

Incorpore designs do Figma em projetos Asana e obtenha atualizações nos arquivos de design em tempo real refletidas na Asana

Editar tarefas Asana e visualizar informações detalhadas no Figma, simplificandogerenciamento de tarefas* Converta Stickies criados em arquivos Figma ou FigJam sem esforço em tarefas Asana, auxiliando na tradução de sessões de brainstorming em itens acionáveis

Limitações:

A curva de aprendizado é íngreme para pessoas que são novas na Asana ou no Figma

Alguns usuários sugeriram que a integração pode não atender a requisitos de fluxo de trabalho muito específicos ou exclusivos de determinadas equipes

Asana Preço:

Básico: Gratuito

Gratuito Premium: US$ 10,99/mês por usuário

US$ 10,99/mês por usuário Business: US$ 24,99/mês por usuário

US$ 24,99/mês por usuário Empresa: Entre em contato com a equipe de vendas da Asana para saber os preços

Asana avaliações e críticas:

G2: 4,3/5 (mais de 9.500 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

10. Avocode e Figma

via Figma x Avocode O Avocode, uma poderosa plataforma de design para código, simplifica a tradução dos designs do Figma em código, simplificando a colaboração e garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente e eficaz.

Ele capacita as equipes a preencher a lacuna entre o design e o desenvolvimento, facilitando suas vidas.

A integração do Avocode com o Figma ajuda a criar designs prontos para o desenvolvimento, permitindo que os designers façam suas próprias tarefas enquanto os desenvolvedores têm acesso a arquivos atualizados. Projetar para codificar nunca foi tão fácil!

Melhores recursos:

Exporte os designs do Figma diretamente para o Avocode, onde os desenvolvedores acessarão os ativos de design, gerarão trechos de código e inspecionarão os elementos de design

Aproveite os recursos de inspeção de design com perfeição de pixels do Avocode para desenvolvedores, como medir distâncias, obter códigos de cores e examinar estilos e tamanhos de fontes

Acesse as últimas alterações de design no Avocode usando o controle de versão do Avocode - os designers e desenvolvedores atualizarão no Figma

Exporte CSS, Swift, Android XML e outros trechos de código diretamente do Avocode

Limitações:

Se o seu fluxo de trabalho de design inclui o uso de outras ferramentas além do Figma, a integração com o Avocode oferecerá funcionalidade limitada

O Avocode pode ter uma curva de aprendizado para novos usuários, especialmente se eles não estiverem familiarizados com ferramentas de transferência de design e geração de código

Avocode preço:

Entre em contato com a Avocode para obter os preços

Avocode classificações e avaliações:

G2: 4.1/5 (mais de 20 avaliações)

Pronto para usar as melhores integrações do Figma para impulsionar seu fluxo de trabalho de design?

Essa é a lista das principais integrações do Figma para que sua equipe de design trabalhe de forma coesa!

A chave é entender suas necessidades e integrar perfeitamente essas ferramentas em seu fluxo de trabalho para uma jornada de design mais eficiente. Ao considerar essas opções, lembre-se de que a verdadeira mágica acontece quando você encontra uma solução unificada que simplifica em vez de complicar. É aí que o ClickUp se destaca.

O ClickUp não é mais do que uma integração; é uma ferramenta completa que otimiza sua jornada de design do início ao fim. Com colaboração em tempo real, controle de versão e gerenciamento abrangente de projetos, o ClickUp redefine o que é possível no seu fluxo de trabalho de design.

Então, você está pronto para elevar seu fluxo de trabalho de design com o ClickUp ? vamos tornar sua jornada de design produtiva e extraordinária.