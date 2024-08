A nata da safra do design colaborativo: 10 melhores alternativas ao Figma em 2024

O Figma é a joia da coroa do mundo do design - suas opções de design colaborativo, prototipagem realista e gráficos vetoriais fazem dele a escolha preferida de muitos profissionais. De quadros brancos on-line a quadros pré-carregados, o Figma simplifica o processo de cocriação e economiza tempo.

Embora a Figma seja, sem dúvida, uma das melhores aplicativos colaborativos as melhores plataformas de design e prototipagem do mercado, mas não é a única - além disso, tem suas falhas. Alguns usuários acham que ela é muito complicada, enquanto outros acham que é muito cara para o que oferece.

Seja qual for o motivo que o leve a procurar uma alternativa ao Figma, há muitas opções que podem ajudá-lo a se destacar no jogo do design. Neste artigo, apresentaremos as 10 principais alternativas ao Figma, discutiremos seus prós e contras e o ajudaremos a encontrar a melhor solução para seus fluxos de trabalho de design.

O que é o Figma e como funciona o design colaborativo?

O Figma é uma plataforma de design popular que permite criar designs vibrantes, protótipos e desenhos vetoriais para várias finalidades. Ela apresenta layouts automáticos, opções de personalização, recursos de automação e integrações que simplificam os processos criativos.

via Figma As equipes geralmente escolhem o Figma por causa de seus recursos colaborativos que dão suporte aos membros da equipe que trabalham remotamente. O processo funciona graças ao FigJam, o quadro branco digital da Figma para brainstorming, diagramação, discussão de ideias, desenvolvimento de estratégias de design e realização de reuniões.

Cada pessoa tem seu cursor, o que evita confusão e garante que cada movimento seja registrado. Deixe comentários, reaja a ideias, convide pessoas de outras equipes para participar e personalize seus quadros brancos para que se alinhem aos seus projetos. ✨

Quais recursos procurar nas alternativas do Figma?

O mercado está repleto de aplicativos e plataformas que se apresentam como excelentes alternativas ao Figma. Para fazer a escolha certa, procure estas características:

Opções de colaboração : A plataforma deve permitir quadros brancos digitais, anotações, comentários e edição em tempo real que mantenham sua equipe unida e informada sobre as menores alterações no design Modelos: Ela deve oferecer modelos prontos paradesign gráficoconstrução de portfólios,criação de diretrizes de marcarevisão de designs, personalização de logotipos etc. Gerenciamento de projetos de design: A ferramenta deve permitir que você divida seus projetos em tarefas, adicione responsáveis e prazos, defina prioridades, acompanhe o progresso e garanta entregas pontuais Escalabilidade: Ela deve ser capaz de atender às crescentes necessidades de design de sua empresa e aos principais recursos necessários para criar protótipos e lidar com projetos complexos Personalização: A plataforma deve ter recursos que permitam a você criar designs exclusivos que se alinhem às metas da empresa e às demandas dos clientes Interfaces de usuário com foco em ferramentas de design: Uma alternativa ao Figma deve ter um recurso de arrastar e soltar para adicionar rapidamente aos designs, um designer de afinidades e ferramentas de colaboração para conectar equipes de vários domínios

10 melhores alternativas ao Figma em 2024

Depois de analisar dezenas de ferramentas de design colaborativo, selecionamos as 10 melhores e descrevemos seus principais recursos, prós e contras. Confira a lista para encontrar a solução certa e permitir que sua equipe expresse sua criatividade sem limites. 🖌️

Usando o ClickUp Whiteboards para colaborar e fazer brainstorming de ideias com suas equipes em tempo real

O ClickUp é um gerenciamento de tarefas e projetos **O Figma é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e projetos, portanto nem todos estão familiarizados com os recursos que o tornam uma das melhores alternativas ao Figma. Alguns deles incluem colaboração, planejamento de projetos, organização e rastreamento, o que lhe rendeu um lugar na lista.

A plataforma tem tudo a ver com trabalho em equipe e vem com os recursos favoritos dos designers Quadros brancos ClickUp . Este tela digital permite que você libere seu lado artístico e se junte a colegas de trabalho para desenvolver as melhores soluções de design. Faça brainstorming, discuta, deixe comentários e conecte ideias com sua rica barra de ferramentas de edição. Colabore com seus colegas de trabalho em tempo real e garanta que você não perca uma única atualização.

Precisa de um design bonito, mas não quer começar do zero? Os ClickUp Templates o levam aos seus objetivos mais rapidamente com seções predefinidas (mas personalizáveis). Recomendamos o uso de Modelos de quadro branco para obter o máximo de liberdade criativa, mas você pode se aprofundar em A biblioteca de modelos do ClickUp com mais de 1.000 outras opções. Gerenciamento de projetos de design também pode ser um desafio, mas o ClickUp torna isso muito fácil - divida os projetos em tarefas, atribua-as aos seus colaboradores e veja seus designs ganharem vida, peça por peça.

Como o ClickUp integra-se a mais de 1.000 plataformas você pode aumentar sua funcionalidade e centralizar seus processos sem esforço. Ele também é fornecido com um plano gratuito (que aumenta vários recursos importantes) e um modelo de preço útil que depende do tamanho e das necessidades da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Quadros brancos infinitos para facilitar a colaboração e o brainstorming

Formulários do ClickUp para coletar solicitações de design e feedback

Visualização de bate-papo para discussões instantâneas

Modelos amigáveis para design

ClickUp Dashboards para visualizar fluxos de trabalho de design

Disponível em dispositivos móveis e desktop

Altamente escalável

mais de 1.000 integrações

Recurso de prova para aprovações rápidas de design

Limitações do ClickUp

Personalizá-lo de acordo com as necessidades da sua equipe pode levar algum tempo

O aplicativo móvel tem recursos limitados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços *Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.500 avaliações) Capterra: 4.7/5 (3.700+ avaliações)

2. Freehand da InVision

Via: InVision Aprimore suas habilidades de design com o Freehand da InVision - um software de alto nível **plataforma de colaboração visual que mantém sua equipe alinhada.

O Freehand é um Intelligent Canvas adequado para brainstorming, discussão de ideias e trabalho em projetos. O canvas tem três componentes que trabalham juntos para otimizar seus processos:

Objetos inteligentes: Objetos que contêm dados com a capacidade de interagir com outros objetos na tela Conectores: Conectam objetos e permitem que você automatize fluxos de trabalho Integrações bidirecionais: Permitem que você se conecte à mão livre e garanta que nenhuma alteração na tela passe despercebida

O Freehand também apresenta opções avançadas de gerenciamento de projetos - arraste e solte cartões de pessoas para atribuir tarefas, use conectores para gerenciar a capacidade e tire proveito de várias exibições para observar seus projetos de diferentes perspectivas.

Recursos importantes como Leaderboard, Buzzers and Spinners e Flip Cards estimulam a colaboração em equipe e tornam o trabalho divertido. 🥰

melhores recursos do #### Freehand by InVision

Tela inteligente

Design de arrastar e soltar

Várias visualizações

Ferramentas de envolvimento da equipe

Limitações do Freehand by InVision

O trabalho em telas grandes pode ser lento

Falta de opções avançadas de edição

Preços do Freehand by InVision

**Gratuito

Pro : uS$ 4/mês por usuário

: uS$ 4/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Freehand by InVision avaliações e comentários

G2 : 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4.2/5 (menos de 5 avaliações)

3. Moldura

Via: Moldura Deseja criar sites funcionais e visualmente atraentes? O Framer é o caminho a seguir! 💪

Um dos motivos pelos quais a Framer é tão popular são suas opções de design e layout. Escolha um dos layouts predefinidos ou expresse sua criatividade por meio da tela de forma livre da plataforma.

Se você já trabalhou no Figma, ficará feliz em saber que pode simplesmente copiar e colar seus designs no Framer e continuar trabalhando neles.

Use os breakpoints da Framer para garantir que seu site funcione perfeitamente em qualquer dispositivo. As amplas opções de posicionamento sem código permitem que você personalize barras de navegação, emblemas, barras laterais e outros elementos para criar um site que se alinhe aos requisitos do cliente.

Dê vida ao seu site com animações de aparência e rolagem e personalize cada componente para atrair visitantes. Como o Framer conta com recursos robustos de SEO e desempenho, ele é muito mais do que um simples aplicativo ferramenta de web design .

Crie metadados, use tags semânticas e veja como seu site se classifica nos mecanismos de pesquisa com essa ferramenta de design.

melhores recursos do #### Framer

Criador de sites sem código

Opções avançadas de design e layout

Integração perfeita com o Figma

Recursos de SEO e desempenho

Limitações do Framer

Sem personalização de categoria

Bugs ocasionais

Preços do Framer

**Gratuito

Mini : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Básico : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Pro: uS$ 30/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Framer avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 15 avaliações)

4. UXPin

Via: UXPin Com suas poderosas opções para prototipagem, design de UX e UI, wireframing e mockups, o UXPin é o cremè da le cremè dos aplicativos de design. 🎩

Um de seus recursos de destaque é o UXPin Merge, com o qual você pode projetar usando o React e garantir a consistência em toda a linha. Essa opção permite que você use os mesmos componentes para design E desenvolvimento - tudo o que você precisa fazer é escolher a origem dos itens da interface do usuário e criar protótipos que correspondam perfeitamente ao seu produto final.

Como em outras plataformas, o UXPin permite que você crie sistemas de design a partir do zero. Mas você também pode importar modelos do Material Design ou do Bootstrap ou sincronizar uma biblioteca de sistemas de design existente, aumentando sua produtividade e simplificando os processos.

Essa alternativa ao Figma prioriza a colaboração - compartilhe seu trabalho com outras pessoas para obter feedback ou aprovação com apenas alguns cliques e trabalhe em seus projetos em tempo real.

Melhores recursos do UXPin

Oferece suporte a todo o processo de design

UXPin Merge para consistência no desenvolvimento de produtos

Ferramentas avançadas de sistema de design

Favorável à colaboração

Limitações do UXPin

Problemas ocasionais de salvamento automático no aplicativo da Web

Documentação limitada para alguns problemas de fluxo de trabalho

Preços do UXPin

Gratuito

Avançado : uS$ 29/mês por editor

: uS$ 29/mês por editor Profissional : $69/mês por editor

: $69/mês por editor Empresa : $119/mês por editor

: $119/mês por editor Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do UXPin

G2 : 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 20 avaliações)

5. Esboço

Via: Esboço Se você é usuário de macOS e está em busca de uma plataforma de design funcional, não procure mais: Sketch!

A plataforma apresenta uma interface de arrastar e soltar com barras de ferramentas e atalhos personalizáveis, suporte à Touch Bar e verificação ortográfica integrada para facilitar seu trabalho.

O Sketch começou como uma plataforma de edição de vetores e ainda conta com opções como operadores matemáticos abreviados e edição sem esforço para várias bordas, facilitando o processo de design.

A plataforma vem com uma tela infinita onde sua equipe pode discutir ideias em tempo real. Não consegue encontrar inspiração? Use os modelos e as pranchetas como pontos de partida!

Símbolos responsivos com layout inteligente facilitam seu trabalho: crie um componente, reutilize-o mais tarde e garanta que os símbolos sejam redimensionados automaticamente para se ajustarem ao conteúdo.

Passe das ideias à realidade com as ferramentas de prototipagem da plataforma - use sobreposições e uma interface de usuário dedicada para testar seus designs e ver como eles ficam no Mac ou no iPhone com essa alternativa ao Figma.

Melhores recursos do Sketch

Nativo do macOS

Tela infinita

Centenas de modelos e pranchetas

Ferramentas avançadas de prototipagem

Limitações do Sketch

Disponível somente no macOS

Opções limitadas de plugins

Preços do Sketch

Padrão : uS$ 10/mês por editor

: uS$ 10/mês por editor Business : uS$ 20/mês por editor

: uS$ 20/mês por editor Licença somente para Mac: uS$ 120 por licença

Sketch classificações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 750 avaliações)

6. Siter

Via: Siter.io A primeira coisa que você notará no Siter é sua interface intuitiva - a barra de ferramentas no lado esquerdo da tela permite acessar dezenas de opções com um ou dois cliques.

Com o Siter, você organiza suas camadas em grupos para facilitar a navegação. Bloqueie, oculte e mova os grupos para manter o contorno desejado e evitar confusão.

A plataforma oferece milhares de ícones predefinidos para o seu site, mas também permite que você crie seu próprio sistema de design. Você pode:

Personalizar links e opções no site

Adicionar decorações atraentes para dar destaque à página

Salvar e reutilizar estilos de fontes e cores em todas as páginas para manter a consistência

Graças à colaboração em tempo real, os membros da sua equipe podem trabalhar como um só, mesmo que não estejam na mesma sala (ou estado - ou continente!).

Se você já tiver iniciado seu projeto no Figma, ficará feliz em saber que o Siter tem um plugin que permite importá-lo sem codificação.

Melhores recursos do Siter

Interface familiar e fácil de usar em comparação com as principais alternativas do Figma

Classifica camadas em grupos para projetos criativos ou de web design mais eficientes

Oferece suporte a importações do Figma

Colaboração em tempo real entre equipes

Limitações do Siter

Opções limitadas de modelos

Não há versão gratuita real e tem um preço mensal mais alto em comparação com plataformas semelhantes

Preços do Siter

Pessoal : uS$ 12/mês para um colega de equipe

: uS$ 12/mês para um colega de equipe Profissional : uS$ 19/mês para até cinco colegas de equipe

: uS$ 19/mês para até cinco colegas de equipe Agência: uS$ 39/mês, colegas de equipe ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Siter avaliações e comentários

Trustpilot : 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 20 avaliações) AlternativeTo: 5/5 (menos de 5 avaliações)

7. Moqups

Via: Moquetes Antes de apresentar seu site ao mundo, você precisa criar wireframes e protótipos para garantir que tudo fique bem. O Moqups é a plataforma ideal para isso - ele ajuda você a visualizar e revisar os designs de sites.

A plataforma permite criar wireframes diretamente do seu navegador. Use a interface de arrastar e soltar para mover os elementos e criar o layout perfeito.

O Moqups oferece uma biblioteca impressionante de conjuntos de ícones, widgets e formas inteligentes para usar em seu site. Use extensores e conectores de diagramas para criar diagramas e fluxogramas. Há também centenas de opções de fontes para escolher, e a integração com o Google Fonts abre as portas para muitas outras.

A plataforma apresenta um quadro branco on-line no qual você pode equipe pode colaborar adicionar arquivos, criar estratégias, fornecer e receber feedback e visualizar seus projetos.

Melhores recursos do Moqups

Interface de arrastar e soltar

Suporta a criação de diagramas e fluxogramas

Quadro branco on-line

Biblioteca de ativos avançada

Limitações do Moqups

Não pode ser usado off-line

Ocasionalmente, o carregamento da página é mais lento

Preços do Moqups

**Gratuito

Solo : uS$ 9/mês por assento

: uS$ 9/mês por assento Equipe : $15/mês por cinco assentos

: $15/mês por cinco assentos Ilimitado: uS$ 40/mês para assentos ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Moqups ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 20 avaliações)

8. Penpot

Via: Pote de tinta Não quer se preocupar com compatibilidade de plataformas, planos de preços caros e instalação pesada de software? Dê uma olhada no Penpot, um software de código aberto baseado na Web para criar protótipos e projetar sites. 😍

O Penpot usa gráficos vetoriais escaláveis (SVG), portanto, você pode esquecer os problemas de formatação. Com o Penpot, você pode:

Acelerar seus fluxos de trabalho com componentes reutilizáveis

Criar interfaces flexíveis que se alinham aos padrões CSS

Fazer upload das fontes desejadas para obter o máximo de personalização

Defina acionadores e ações para dar vida aos seus projetos, gere transições atraentes e aproveite os benefícios da tela infinita para dar asas à sua imaginação.

Se quiser evitar distrações, use o Focus Mode para selecionar os elementos nos quais deseja trabalhar e ocultar o restante.

O Penpot oferece suporte à colaboração em tempo real - com opções para compartilhar apresentações internamente, deixar comentários e exportar objetos e arquivos para compartilhá-los com colaboradores externos.

Melhores recursos do Penpot

Código aberto e baseado na Web

Baseado em SVG

Modo de foco favorável à produtividade

Opções úteis de compartilhamento de arquivos

Limitações do Penpot

A interface às vezes pode apresentar falhas

Não há modo escuro

Preços do Penpot

Grátis

Avaliações e resenhas do Penpot

G2 : 4.5/5 (mais de 10 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 10 avaliações) Product Hunt: 4.9/5 (mais de 80 avaliações)

9. Corel Vector (Gravit Designer Pro)

Via: CorelDRAW O Corel Vector, anteriormente conhecido como Gravit Designer Pro, é um aplicativo de gráficos vetoriais baseado na Web. Você pode usá-lo para praticamente qualquer projeto relacionado a gráficos e design, desde a criação de logotipos até materiais de marketing, maquetes de design e sites.

A plataforma é conhecida por suas opções de edição vetorial. Crie formas geométricas sem esforço usando primitivos de formas inteligentes com pontos de controle mágicos. Use as ferramentas Pen, Knife, Bezigon e Lasso para manipular caminhos vetoriais. Implante cantos vivos e ferramentas vetoriais à mão livre para obter o máximo controle do design.

Além de apresentar uma interface intuitiva, vale a pena mencionar que você pode trabalhar com essa ferramenta online e offline.

Com uma rica paleta de cores, mais de 35 efeitos e ajustes dinâmicos e não destrutivos e amplo suporte a formatos de arquivo, o Corel Vector pode ajudá-lo a alcançar novos patamares de design.

Melhores recursos do Corel Vector

Modo on-line e off-line

Interface intuitiva

mais de 35 efeitos e ajustes ao vivo e não destrutivos

Opções avançadas de manipulação vetorial

Limitações do Corel Vector

Não há plano gratuito

Nem todo mundo gostou das alterações após o rebranding

Preços do Corel Vector

uS$ 69,99/ano

Corel Vector avaliações e comentários

AlternativaPara: 3.2/5 (mais de 20 avaliações)

10. Lunação

Via: Loucura Se você quiser um aplicativo de design com tecnologia de IA com opções avançadas, vai ficar louco (pun intended) com o Lunacy!

A plataforma oferece opções que você esperaria em um aplicativo de qualidade design colaborativo colaboração em tempo real no aplicativo, deixando comentários, variáveis de cores e prototipagem sem esforço.

Mas a Lunacy vai além e oferece algumas opções exclusivas. Você obtém uma rica biblioteca de gráficos integrada com mais de 1.000.000 de ícones, mais de 70.000 ilustrações e mais de 140.000 fotos - você certamente encontrará algo que lhe agrade.

Você também pode usar os eliminadores de rotina, ou seja, opções que economizam seu tempo ao realizar tarefas repetitivas para você. Experimente o AI Background Remover, o Avatar Generator e o AI Upscaler e deixe que eles façam o trabalho comum.

Use a Árvore de camadas inteligente para desativar as camadas que você não vê, ajustar as cores das formas automaticamente e atualizar o conteúdo gerado automaticamente!

melhores recursos do #### Lunacy

Ampla biblioteca de gráficos integrada

Eliminadores de rotina

Árvore de camadas inteligente

Atualizações automáticas do conteúdo gerado

Limitações de lunação

Alguns usuários mencionam que são desconectados ocasionalmente

Poderia usar mais extensões

Preços da Lunacy

Grátis

Lunacy avaliações e resenhas

G2 : 4.4/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 20 avaliações)

Melhore seu jogo de design com as alternativas certas de Figma

As alternativas ao Figma listadas permitem que você liberte sua criatividade com recursos poderosos para criar sites, aplicativos, logotipos e outros produtos criativos.

Se você deseja uma plataforma que ofereça suporte à colaboração criativa e opções robustas de gerenciamento de projetos de design, recomendamos inscrever-se no ClickUp !