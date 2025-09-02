Resolvendo a dispersão do trabalho: o vice-presidente geral de marketing da ClickUp fala sobre o futuro do trabalho

A dispersão do trabalho é o assassino silencioso da produtividade, da inovação e do moral no local de trabalho atual, muitas vezes enraizada em ferramentas e processos desconectados. Eu vivi isso, liderei isso e, o mais importante, aprendi como combatê-lo. Neste artigo, quero compartilhar minha jornada com a dispersão do trabalho, os custos ocultos que descobri e por que acredito que o futuro do trabalho depende de espaços de trabalho unificados e IA que realmente funcionam para as pessoas.

O que é a dispersão do trabalho? Minha opinião pessoal

Quando comecei a liderar equipes de marketing B2B e desenvolvimento de vendas, achei que o maior desafio era simplesmente gerenciar custos, garantindo que não gastássemos demais com ferramentas. Mas, com o passar dos anos, percebi que o verdadeiro problema era muito mais profundo e insidioso.

O que eu realmente enfrentava era a dispersão do trabalho — algo que agora defino como a fragmentação do trabalho em muitas ferramentas, sistemas e processos desconectados. É quando suas equipes alternam entre plataformas, perdem o contexto e gastam mais tempo atualizando uns aos outros do que realmente realizando o trabalho.

O impacto na produtividade foi inegável. As equipes ficaram mais lentas, duplicaram esforços e gastaram mais tempo se alinhando do que executando. As informações ficaram dispersas, a colaboração se fragmentou e os projetos perderam impulso antes mesmo de começarem.

As quatro faces da expansão

1. Expansão de aplicativos

Foi aqui que tudo começou para mim. Lembro-me de assumir uma nova função e descobrir que nossa equipe estava usando dezenas de ferramentas diferentes, muitas das quais faziam a mesma coisa ou, pior ainda, não faziam nada. Estávamos pagando por produtos que não eram utilizados, e o diretor financeiro estava (com razão) frustrado. Mas o custo não era apenas financeiro. A falta de integração levava à fragmentação do trabalho e à perda de alinhamento — sinais clássicos da proliferação de tarefas.

2. Expansão do contexto

*Isso foi o que mais me impressionou como líder. Eu tentava ter uma visão clara do que minhas equipes estavam fazendo, mas descobri que as informações estavam espalhadas pelo Google Docs, Slack, threads de e-mail e ferramentas de gerenciamento de projetos. Não havia uma única fonte de verdade. Eu estava constantemente “costurando” uma narrativa — resultado de ferramentas fragmentadas que careciam de convergência por padrão. Perdi visibilidade e minhas equipes perderam o contexto necessário para fazer seu melhor trabalho.

3. Expansão dos processos

*Já vi isso prejudicar até mesmo as melhores equipes. Quando cada grupo usa suas próprias ferramentas e fluxos de trabalho, não há um processo unificado. Já observei equipes tentando “encaixar” seus processos, mas acabando com ineficiências, confusão e oportunidades perdidas de colaboração. É um exemplo perfeito do que causa a dispersão do trabalho: ferramentas isoladas, equipes desalinhadas e decisões precipitadas.

4. Expansão da IA

Este é o desafio mais recente e de crescimento mais rápido. Na pressa para adotar a IA, tenho visto organizações (incluindo a minha) reunirem um conjunto heterogêneo de ferramentas de IA que resolvem pequenos problemas, mas não se conectam ao panorama geral. Essas ferramentas rapidamente se tornam obsoletas, assim como as ferramentas SaaS antes delas. Pior ainda, quando a IA não é integrada ao contexto real, ela produz resultados ruins e corrói a confiança — um custo oculto que a maioria das equipes não reconhece até que a adoção diminua.

Os custos ocultos: o que a maioria dos líderes não percebe

Pesquisa da ClickUp sobre a expansão da IA: opinião dos trabalhadores sobre a consolidação das ferramentas de IA

Eu costumava pensar que o principal custo da dispersão era um item do orçamento. Mas os custos reais estão ocultos, como o iceberg sob a água.

Moral e inovação

Quando as pessoas não têm contexto, elas se sentem isoladas e desmotivadas. Já vi profissionais de alto desempenho usarem a “força bruta” para obter as informações necessárias — marcando reuniões extras, procurando colegas e reunindo insights. Mas nem todos podem fazer isso, e é exaustivo mesmo para aqueles que podem.

Se dermos a todos a oportunidade de entender o que está acontecendo, o moral e a inovação aumentarão. Caso contrário, estaremos limitando o potencial de todos.

Diminuição da produtividade

Uma estatística que me chama a atenção: o trabalhador do conhecimento médio alterna entre aplicativos e sites quase 1.200 vezes por dia, gastando mais de quatro horas por semana apenas para se reorientar. Eu vi isso em primeira mão — pessoas copiando e colando, duplicando o trabalho e perdendo horas todas as semanas com “trabalho duplicado” — uma espécie de incompatibilidade espacial digital entre informação e execução. Não é apenas ineficiente, é desmoralizante.

A IA sem contexto é inútil

Já vi muitos projetos de IA fracassarem por falta de contexto, especialmente em empresas de tecnologia em rápida evolução, onde as equipes dependem de precisão e clareza. Se sua IA não conhece as diretrizes da sua marca, a metodologia de vendas ou as nuances do seu negócio, ela está apenas gerando ruído. E quando as pessoas perdem a confiança na IA, a adoção cai drasticamente.

Como estou resolvendo a dispersão na ClickUp

Convergência: o poder de um espaço de trabalho unificado

O ClickUp reúne as informações de todos os seus diferentes aplicativos

A grande descoberta para mim foi perceber que a convergência — reunir aplicativos, processos, pessoas, conhecimento e IA em um só lugar — muda tudo. Na ClickUp, estamos construindo um espaço de trabalho onde o contexto não se perde, os processos são mapeados e a IA é verdadeiramente integrada.

A dispersão do trabalho geralmente começa com notas espalhadas e ideias meio esquecidas que nunca voltam para o sistema de registro. É por isso que usamos recursos como o Talk to Text no ClickUp Brain Max — ele preenche essa lacuna capturando pensamentos no momento em que eles surgem e transformando-os diretamente em tarefas, documentos ou lembretes — sem digitação, sem busca de contexto — apenas uma captura de conhecimento perfeita que mantém o trabalho avançando.

Com o Brain integrado nativamente, não vejo apenas meu trabalho convergir, vejo inteligência incorporada a ele. Precisa redigir um resumo, sintetizar um documento ou automatizar um fluxo de trabalho? Tudo isso acontece dentro do mesmo sistema onde o trabalho é realizado. O ClickUp Brain ajuda os usuários a otimizar o trabalho, resumindo conversas, criando tarefas e gerando conteúdo — tudo em um espaço de trabalho integrado e moderno

Anedota pessoal: O AI Notetaker

Uma das ferramentas mais transformadoras para mim tem sido o ClickUp AI Notetaker. Não posso participar de todas as reuniões, mas com o AI Notetaker, não preciso fazer isso. Ele captura a discussão, resume os pontos principais e compartilha o contexto com todos que precisam. Lembro-me de ter perdido uma reunião importante sobre um produto e, como muitos, adaptando-me ao trabalho remoto, simplesmente revisei o resumo gerado pela IA em vez de procurar notas ou uma recapitulação. Fiquei instantaneamente atualizado e pude tomar decisões sem demora.

Documentando e compartilhando conhecimento

Aprendi da maneira mais difícil que o contexto mais valioso geralmente fica preso na cabeça das pessoas. Eu incentivo minhas equipes — e a mim mesmo — a reservar 20 minutos para anotar as coisas. Não é fácil, mas é essencial. Quando documentamos nossos aprendizados, processos e insights, criamos um repositório compartilhado que beneficia a todos.

Lições de liderança: o que eu digo a todos os executivos

1. Mapeie seus processos

Não é possível automatizar o que não foi mapeado. Reserve um tempo para documentar como o trabalho é feito e, em seguida, procure maneiras de otimizar e automatizar.

2. Priorize o contexto

Facilite o acesso das pessoas (e da IA) às informações de que precisam. Centralize o conhecimento, padronize a documentação e elimine silos.

3. Integre a IA de forma ponderada

Não persiga objetos brilhantes. Invista em IA que esteja profundamente integrada aos seus fluxos de trabalho e contexto, e não apenas em mais uma solução pontual.

Além disso, para aproveitar ao máximo a IA, é importante escolher ferramentas que se adaptem às necessidades e aos fluxos de trabalho da sua equipe. Com o ClickUp Brain, você pode alternar entre grandes modelos de linguagem (LLMs) para personalizar sua experiência de IA. Essa flexibilidade garante que a IA que você usa não seja apenas uma solução genérica, mas uma solução adaptada ao seu contexto e objetivos específicos.

Alterne entre LLMs no ClickUp Brain para personalizar sua experiência de IA

4. Lidar com a expansão do trabalho

A transformação não é apenas técnica, é cultural. Modele os comportamentos que você deseja ver: transparência, documentação e disposição para mudar.

O futuro do trabalho: minha visão

Acredito que o futuro pertence às organizações que conseguem resolver a dispersão — não apenas cortando custos, mas construindo culturas de clareza, colaboração e melhoria contínua. Agentes de IA integrados, espaços de trabalho unificados e um foco incansável no contexto libertarão as pessoas para fazerem seu melhor e mais criativo trabalho. Esse é o poder de um espaço de trabalho de IA convergente — não apenas agrupar ferramentas, mas reconstruir o próprio trabalho em torno de uma única plataforma inteligente.

A visão é simples: libertar os seres humanos de tarefas repetitivas, capacitá-los com contexto e permitir que se concentrem no que realmente importa. É assim que nos manteremos competitivos em um mundo em rápida mudança.

A dispersão do trabalho não se resolve sozinha. Ela retarda suas equipes, obscurece sua estratégia e custa mais do que você pode controlar. É hora de liderar com clareza — comece experimentando o que criamos para combatê-la.

