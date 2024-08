Os 10 principais softwares de colaboração de marketing para capacitar as equipes de marketing

O marketing é uma operação multifacetada que exige a participação de todos. 👐

Para que sua campanha seja bem-sucedida, tudo e todos precisam estar em sinergia. Embora as planilhas e os e-mails possam ajudá-lo a organizar seu trabalho até certo ponto, os problemas surgem quando sua equipe e sua clientela começam a se expandir.

Quando se trata de empreendimentos complexos como o marketing, uma ferramenta de colaboração eficaz pode ser um salva-vidas. Ela pode tornar o trabalho dos gerentes e dos profissionais de marketing menos estressante e mais focado.

Confira nossa lista dos 10 melhores para encontrar uma ferramenta de marketing software de colaboração para aprimorar seu fluxo de trabalho e aumentar o ROI de sua campanha .

O que é um software de colaboração de marketing?

O software de colaboração de marketing é um sistema que facilita a comunicação e a coordenação do trabalho entre agências de marketing e equipes.

Com uma ferramenta de colaboração de marketing adequada, a intrincada operação que é o marketing parece mais gerenciável. O software conecta diferentes departamentos, como SEO e criação, permitindo que eles se unam e criem uma narrativa de marca coesa que gere engajamento. 🏆

Desde a organização do tempo e dos recursos até a coleta de feedback dos colegas de trabalho, o software de colaboração de marketing é uma ferramenta indispensável para a execução de campanhas de marketing bem-sucedidas.

O que você deve procurar nas ferramentas de colaboração de marketing?

Além dos recursos de comunicação aparentes, tenha em mente as seguintes funcionalidades ao escolher seu próximo software de colaboração de marketing:

Gerenciamento de projetos : Uma ferramenta de colaboração de marketing deve permitir que você crie e mantenha um fluxo de trabalho eficaz com tarefas, agendamento e acompanhamento do progresso

: Uma ferramenta de colaboração de marketing deve permitir que você crie e mantenha um fluxo de trabalho eficaz com tarefas, agendamento e acompanhamento do progresso Facilidade de uso : O software deve servir ao usuário e não o contrário. A ferramenta de colaboração escolhida deve ser intuitiva e exigir um mínimo de treinamento

: O software deve servir ao usuário e não o contrário. A ferramenta de colaboração escolhida deve ser intuitiva e exigir um mínimo de treinamento Automação : Quanto mais tarefas repetitivas o software puder automatizar, mais tempo e esforço você terá para ideação e controle de qualidade

: Quanto mais tarefas repetitivas o software puder automatizar, mais tempo e esforço você terá para ideação e controle de qualidade Edição de conteúdo : Se o software permitir a criação e a edição de conteúdo, ele também deverá ter recursos de revisão e controle de versão para facilitar o processo

: Se o software permitir a criação e a edição de conteúdo, ele também deverá ter recursos de revisão e controle de versão para facilitar o processo Integração : Os esforços de marketing raramente estão contidos em uma única plataforma. É por isso que o software escolhido deve se integrar a outros softwares, como os de videoconferência, marketing por e-mail e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM)

: Os esforços de marketing raramente estão contidos em uma única plataforma. É por isso que o software escolhido deve se integrar a outros softwares, como os de videoconferência, marketing por e-mail e gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) Escalabilidade: Se tudo correr bem, o número de clientes e membros da equipe deverá crescer. O software de colaboração de marketing deve ser capaz de acomodar isso com o mínimo de atraso

Os 10 melhores softwares de colaboração de marketing para usar em 2024

Para ajudá-lo a descobrir a opção ideal para sua equipe, escolhemos a dedo 10 de nossos softwares de colaboração de marketing favoritos, apresentando seus prós, contras, preços e classificações.

Observe que essas ferramentas não foram projetadas principalmente para colaboração, mas hospedam vários recursos que facilitam a comunicação e a eficiência da equipe durante toda a campanha.

O ClickUp está equipado com tudo o que você precisa para uma colaboração tranquila com sua equipe de marketing

Como um tudo em um gerenciamento de projetos hub, o ClickUp tem mais recursos do que podemos listar em uma única sessão. Por isso, selecionamos cinco das funcionalidades mais valiosas para equipes de marketing :

O ClickUp já tem recursos para cobrir a maioria dos processos de marketing, mas você pode integrá-lo a mais de 1.000 outros aplicativos para simplificar ainda mais suas operações.

Não sabe como começar a aproveitar os muitos pontos fortes do ClickUp? Dê uma olhada neste aplicativo pré-construído Modelo de operações da equipe de marketing do ClickUp para um início rápido. 🏃

Melhores recursos do ClickUp

Organize o trabalho com tarefas, subtarefas e listas de verificação

Crie ideias coletivamente com os quadros brancos do ClickUp

Gerencie recursos e o tempo com as visualizações de carga de trabalho, linha do tempo e Gantt do ClickUp

Gerar, editar e revisar conteúdo com o ClickUp Docs e a revisão

Automações prontas e personalizadas

Comunique-se com comentários de tarefas e visualização de bate-papo

Integração com mais de 1.000 ferramentas

Metas, marcos e controle de progresso

ClickUpAssistente de escrita com IA Limitações do ClickUp

O grande número de funcionalidades leva algum tempo para se acostumar

Tempos de carregamento ocasionalmente lentos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês/usuário

: uS$ 7/mês/usuário Negócios : $12/mês/usuário

: $12/mês/usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços IA do ClickUp está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. CoSchedule

Via: Cronograma O CoSchedule oferece uma série de ferramentas diferentes projetadas com os profissionais de marketing em mente. Sua família de produtos Marketing Suite é composta por:

Organizador de calendário Organizador de conteúdo Organizador de trabalho Organizador de ativos

O Work Organizer é o centro dos bastidores para todos os aspectos da colaboração. Alguns de seus recursos dignos de nota incluem listas de tarefas de funcionários em tempo real, um calendário para acompanhamento diário, semanal e mensal do progresso em relação aos prazos e modelos para tarefas recorrentes e projetos de marketing.

Você pode definir regras e acionadores de tarefas para alternar automaticamente entre os estágios. Por exemplo, você pode tornar as aprovações legais e de conformidade um requisito, garantindo que seus projetos atendam a todos os padrões do setor. ✅

Melhores recursos do CoSchedule

Visualização em tempo real das listas de tarefas dos funcionários

Calendário de gerenciamento de trabalho com controle de progresso

Modelos de tarefas recorrentes com estimativas de datas de vencimento

Regras de tarefas e acionadores inteligentes para automação

Ferramentas dedicadas para mídia social emarketing de conteúdo* Relatórios personalizados para compartilhar com as partes interessadas

Várias exibições, incluindo Kanban e Calendário

Limitações do CoSchedule

Reclamações sobre a aparência e o layout da interface do usuário

Alguns usuários acham que ele é caro a longo prazo

Preços do CoSchedule

Calendário : Gratuito

: Gratuito Calendário Social : uS$ 19/mês (faturamento anual)

: uS$ 19/mês (faturamento anual) Calendário de conteúdo : Preços disponíveis mediante solicitação

: Preços disponíveis mediante solicitação Marketing Suite: Preços disponíveis mediante solicitação

CoSchedule ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 200 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 100 avaliações)

3. Compartilhe

Via: Compartilhamento Com o Sharelov, você e sua equipe de marketing podem deixar sua criatividade fluir enquanto o software cuida do resto. Disponível em qualquer dispositivo, o Sharelov mantém todos os seus dados organizados e em uma nuvem para que qualquer pessoa possa acessá-los com facilidade. ☁️

**Crie tarefas para cada membro da equipe e monitore o progresso e as alterações de cada criativo em todos os departamentos. Quando estiver pronto, compartilhe os ativos com o cliente e, ao mesmo tempo, controle o acesso deles para que seu trabalho interno permaneça em sigilo. Para definir as datas de publicação dos criativos, basta colocá-los no calendário compartilhado e pronto.

Melhores recursos do Sharelov

Baseado na nuvem e acessível em todos os dispositivos

Feedback e atualizações registrados em cada ativo criativo

O feedback se transforma automaticamente em itens de ação

Publicação de campanhas emmídia social* Compartilhamento fácil com os clientes

Arraste e solte ativos na mídia compartilhadacalendário de conteúdo Limitações do Sharelov

Não há versão gratuita

Não há recurso de mensagens

Preços do Sharelov

Uso ilimitado por US$ 15/mês/usuário

Sharelov ratings and reviews

G2 : Nenhuma avaliação

: Nenhuma avaliação Capterra: 5/5 (3 avaliações)

4. Figma

Via: Figma Embora não seja primariamente uma ferramenta de marketing, o Figma tem muito a oferecer às equipes de marketing. Ele permite idealizar, desenvolver e ajustar ativos visuais impressionantes para suas campanhas. 🖼️

Mantenha os ativos organizados nas páginas de projeto e trabalhe com eles em tempo real. Seja você um observador ou um designer, é possível ver o design ganhar vida à medida que os participantes dão seu feedback. Você pode marcar elementos específicos e adicionar comentários e, em seguida, rotulá-los como completos para finalizar a decisão.

Não está satisfeito com o resultado final? Você sempre pode reverter para uma das iterações salvas anteriormente. ◀️

Melhores recursos do Figma

Brainstorming com o quadro branco FigJam

Páginas de organização de projetos e equipes

Edição colaborativa em tempo real de ativos de marketing visual

Marcação de componentes específicos

Comentários e menções

Histórico de versões

Limitações do Figma

É principalmente uma ferramenta de design, portanto, não possui recursos específicos de programação e marketing

Ocasionalmente fica defasado em comparação com outros softwares de colaboração de marketing

Preços do Figma

Inicial : Gratuito para sempre

: Gratuito para sempre Profissional : uS$ 12/editor/mês

: uS$ 12/editor/mês Organização : uS$ 45/editor/mês

: uS$ 45/editor/mês Empresa: uS$ 75/editor/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Figma classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 600 avaliações)

5. Semrush

Via: Semrush A Semrush é uma celebridade de alto nível no mundo da marketing digital . Ele oferece uma ampla gama de ferramentas de marketing para startups e empresas, como pesquisa de palavras-chave e rastreamento de backlinks.

Quando se trata de colaboração, a SEMRush facilita as coisas ao reunir todos os dados e ferramentas sob o mesmo teto e permitir que você controle quem pode acessar o quê. Você pode compartilhar projetos e resultados de pesquisa com colegas de equipe, tomando decisões coletivas em cada etapa da campanha.

A Semrush também simplifica o gerenciamento de clientes. Nos cartões de clientes, você pode criar e compartilhar tarefas individuais. Atribua a elas prioridades, tipos e estimativas de tempo, e inclua o link para as ferramentas da Semrush que podem realizar o trabalho. 💼

Melhores recursos da Semrush

Todos os dados e ferramentas de marketing de que você precisa em um só lugar

Distribuição de carga de trabalho e controles de acesso

Compartilhamento de projetos e visão geral das métricas no painel de projetos

Gerenciamento de clientes com cartões de clientes

Marca coesa ourelatórios de marca branca em toda a equipe com modelos

Limitações da Semrush

Pequenas empresas e pessoas com orçamento limitado podem ter dificuldades com os preços

Curva de aprendizado acentuada

Preços da Semrush

**Profissional: uS$ 108,33/mês

Guru : $208,33/mês

: $208,33/mês Business: $416,66/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Semrush

G2 : 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 2.000 avaliações)

6. Acústico

Via: Acústico O Acoustic é um serviço de marketing omnichannel escalável software de automação que permite projetar, publicar e gerenciar campanhas sem esforço. A Acoustic ajuda os clientes a desenvolver uma compreensão profunda das necessidades e dos hábitos de seus clientes com a análise baseada em intenção, dando a suas campanhas a melhor chance de sucesso.

Você pode organizar seus ativos em bibliotecas públicas, privadas e somente leitura e até mesmo ativar o arquivo do Shutterstock no Acoustic. Os criadores de conteúdo podem fazer upload de rascunhos para revisões e aprovações, enquanto os editores podem colocar seus dois centavos nos comentários. 🪙

Melhores recursos do Acoustic

Multicanalsoftware de automação de marketing* Escalável

Três tipos de bibliotecas para gerenciamento de ativos

Limite de tipo e tamanho de arquivo nas bibliotecas

Biblioteca incorporada da Shutterstock

Revisão e aprovação de conteúdo

Limitações acústicas

Interface desatualizada

Pode ser lenta às vezes, especialmente quando se trata de relatórios

Preços do Acoustic

Essenciais : Disponível mediante contato

: Disponível mediante contato Padrão : Disponível mediante contato

: Disponível mediante contato Premium: Disponível mediante contato

Avaliações e opiniões sobre o Acoustic

G2 : 3.7/5 (mais de 200 avaliações)

: 3.7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 3 avaliações)

7. Canva

Via: Canva O Canva combina recursos valiosos de design e colaboração para criar uma poderosa ferramenta de marketing. Com o Canva, você e sua equipe podem criar imagens e vídeos promocionais e garantir que eles sempre se mantenham dentro da marca com o kit de marca, as diretrizes e os modelos.

O Canva também simplifica seu fluxo de trabalho de design e aprovação. Você pode lançar ideias no quadro branco, atribuir tarefas, trabalhar em designs juntos simultaneamente e otimizá-los instantaneamente para diferentes canais. Use o Canva Docs para escrever cópias que complementem seus belos recursos visuais. ✨

Melhores recursos do Canva

Colaboração em tempo real em ativos visuais

Diretrizes e modelos de marca

Fluxo de trabalho otimizado de design e aprovação

Quadro branco para ideação

Redimensionamento do Magic Switch para otimizar o conteúdo para diferentes canais

Documentos do Canva

Insights de engajamento para avaliar o impacto de seus designs

Limitações do Canva

As imagens da biblioteca poderiam ser de melhor qualidade

Sem acesso off-line

Preços do Canva

Gratuito

Canva Pro :$119,99/ano para uma pessoa

:$119,99/ano para uma pessoa Canva para equipes: uS$ 300/ano para as primeiras cinco pessoas

Canva ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 11.000 avaliações)

8. Funil

Via: Funil Se não forem feitas corretamente, as análises e os relatórios podem ficar confusos. É nisso que o Funnel pretende ajudar. Ele atua como seu hub para análise de desempenho de marketing, reunindo dados de vários canais. Ele os armazena de forma segura e os organiza automaticamente para análise. Você pode gerenciar a visibilidade dos dados e compartilhá-los com os membros relevantes da equipe, conforme necessário.

O Funnel economiza tempo e esforço da sua equipe, poupando-o de tarefas desnecessárias, como atualizações de relatórios. Com uma única fonte de verdade, você pode trabalhar com mais eficiência e se concentrar no que importa - atingir todos os objetivos de marketing objetivos do projeto . 🎯

Melhores recursos do funil

Desempenho de marketing análise simplificada

Centralização de dados de todos os canais

Armazenamento seguro e organização automática de dados

Integração com mais de 500 ferramentas, sem necessidade de codificação

Gerenciamento e compartilhamento da visibilidade dos dados

Otimização do orçamento de marketing

Limitações do funil

A configuração inicial pode ser demorada

Complexo; alguns novos usuários precisam de treinamento

Preço do funil

**Gratuito

Starter : a partir de US$ 360/mês

: a partir de US$ 360/mês Business : a partir de US$ 1.000/mês

: a partir de US$ 1.000/mês Empresa: Entre em contato com o departamento de vendas para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do funil

G2 : 4.5/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 10 avaliações)

9. Hubspot

Via: Hubspot A Hubspot se tornou um nome conhecido, oferecendo uma ampla gama de Produtos de CRM conectando vários departamentos. Seu Marketing Hub é robusto e personalizável de acordo com as necessidades da sua equipe.

A barra lateral de colaboração permite que você e sua equipe comentem sobre os ativos, busquem e concedam aprovações e acompanhem as atribuições com listas de verificação. Ela também lhe dá acesso ao calendário de marketing para obter uma visão geral rápida da linha do tempo do projeto. Na caixa de entrada de conversas, você pode iniciar discussões com sua equipe ou participar de tópicos existentes. 🗣️

O Operations Hub permite construir um fluxo de trabalho tranquilo com ferramentas de automação de marketing. Por exemplo, se a sua equipe se comunica via Slack ou Zoom, você pode integrar com o Hubspot e configurar ações de acionamento diretamente desses aplicativos.

Melhores recursos do Hubspot

Um conjunto abrangente de produtos para coordenar todos os departamentos

Hub centralizado para todos os contatos e dados de campanha

Barra lateral de colaboração com comentários, listas de verificação de tarefas, calendário de marketing e aprovações

Caixa de entrada de conversas

Muitas oportunidades de automação, incluindo aplicativos de terceiros

Limitações do Hubspot

Problemas com integrações específicas

Pode ser complicado para iniciantes devido ao número de recursos

Preços da Hubspot (Marketing Hub)

Iniciante : a partir de US$ 18/mês

: a partir de US$ 18/mês Profissional : a partir de US$ 800/mês

: a partir de US$ 800/mês Enterprise: a partir de US$ 3.600/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Hubspot (Marketing Hub)

G2 : 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

10. Buffer

Via: Buffer Se o marketing de mídia social é a sua praia, o Buffer pode ser o seu ganha-pão. 🍞

O Buffer ajuda você a criar conteúdo que atenda ao seu público e o publica para você. No que diz respeito à colaboração, os cinco recursos a seguir se destacam:

Níveis de permissão Defina quais membros da equipe podem publicar em qual canal Fluxo de trabalho de aprovação Analise cada postagem antes de publicá-la, rejeitando-a ou aprovando-a em um clique Espaço de ideias Crie novas ideias de conteúdo em equipe Relatórios automatizados-Gere relatórios de desempenho de marca sem esforço Comentários internos-Converse com colegas de equipe em cada publicação

Melhores recursos do Buffer

Mídia socialotimização do fluxo de trabalho* Controles de nível de permissão

Aprovação e rejeição de postagens com um clique

Ideias: um espaço dedicado para brainstorming

Relatórios de desempenho automatizados e com marca

Comunicação por meio de comentários nas postagens

Limitações do Buffer

A interface poderia ser mais atraente em comparação com outros softwares de colaboração social e de marketing

Modelo de preço elevado em comparação com alguns de seus concorrentes

Preços do Buffer

Gratuito

Essenciais : uS$ 5/mês/canal

: uS$ 5/mês/canal Equipe : $10/mês/canal

: $10/mês/canal Agência: uS$ 100/mês/10 canais

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Buffer

G2 : 4.3/5 (mais de 900 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1.000 avaliações)

Libere todo o potencial da sua equipe com o software de colaboração de marketing

Executar uma campanha de marketing bem-sucedida é uma coisa, mas fazer isso com eficiência é outra completamente diferente. Se quiser superar a concorrência, sua equipe de marketing deve funcionar como um relógio. ⏰

Embora todos os softwares de colaboração de marketing listados acima possam reduzir o atrito, opte pelo ClickUp se você quiser uma solução abrangente para aumentar a produtividade da sua equipe e ajudá-lo a atingir todos os seus oKRs de marketing com facilidade.