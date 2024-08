Os 10 melhores aplicativos de produtividade para Android para trabalhar em 2024

Estamos sempre tentando otimizar tudo o que fazemos para sermos mais produtivos, certo?

Mas alguns dos maiores impactos vêm das menores mudanças, como o simples download de um novo aplicativo. É por isso que achamos que vale a pena conhecer os melhores aplicativos de produtividade para dispositivos Android.

Esses aplicativos tipos de aplicativos ajudam a melhorar sua eficiência e eficácia em tudo o que você faz. E se você for um usuário do Android, há uma infinidade de aplicativos que podem ser usados para ajudar melhorar a produtividade .

Não se preocupem, pessoal do iPhone - muitos desses aplicativos de produtividade para Android estão disponíveis para iOS também.

O desafio é identificar qual aplicativo tem a melhor classificação em termos de funcionalidade. E escolher o aplicativo errado parecerá uma perda de tempo e esforço.

Não é tão produtivo, não é?

Por isso, vamos dar uma olhada mais de perto nos 10 melhores aplicativos de produtividade para Android em 2024!

Melhores aplicativos de produtividade para Android em 2024

1.

ClickUp

O ClickUp funciona em todos os seus dispositivos para ser realmente o único aplicativo de que você precisa para trabalhar

O primeiro é o nosso favorito e, esperamos, o seu em breve. ClickUp é o número 1 ferramenta de produtividade que você precisa hoje para ajudá-lo a agilizar e conquistar seu dia de trabalho.

Então, o que o ClickUp pode fazer que o coloca acima dos demais?

Para começar, se você for um gerente de projeto ou simplesmente estiver tentando gerenciar seu vida pessoal (ou talvez ambos), essa abrangente ferramenta de produtividade fornece as ferramentas necessárias para alinhar seu trabalho de forma ordenada e fácil de entender.

A interface do ClickUp foi projetada com o usuário em mente. Use nossa Recurso de documentos para criar, gerenciar e organizar todos os seus documentos. Ou experimente o ClickUp's recursos de controle de tempo para monitorar o tempo gasto em tarefas específicas, criar tarefas adicionais e definir lembretes. Ele também vem com "Quick Actions" (ações rápidas) que permitem que você faça isso rapidamente.

Os recursos de controle de tempo do ClickUp facilitam o registro, a etiqueta e a organização do seu tempo com mais eficiência Lembretes do ClickUp são personalizáveis, pois são definidos como privados por padrão, mas podem ser compartilhados com outras pessoas. Isso ajuda quando há colegas de trabalho ou de equipe usando o ClickUp para colaborar em um documento ou acompanhar o status do projeto.

O "pão com manteiga" do aplicativo é o Bloco de Notas. Aumente ou diminua a escala facilmente, dependendo do nível de complexidade necessário, e escreva ou registre notas quando a inspiração surgir. Se essa ideia mais tarde se transformar em uma tarefa que você precisa atribuir a si mesmo ou a outra pessoa, basta convertê-la em uma tarefa com um simples clique.

O recurso ClickUp Notepad ajuda a organizar rapidamente suas tarefas e muito mais

Se você tiver vários projetos para os quais deseja criar documentos, poderá fazer isso. O recurso de painel do ClickUp permite que você visualize seus vários projetos na barra lateral. Você pode rotulá-los com títulos distintos para manter o trabalho separado.

O ClickUp também tem um recurso de espaço de trabalho em que você pode configurar um local para trabalhar em projetos individuais. Se quiser mudar de projeto a qualquer momento, vá para o menu de configurações e escolha a capacidade de alternar entre espaços de trabalho.

Embora cada um dos produtos listados nesta postagem represente atualmente um dos melhores aplicativos de produtividade para Android, nenhum deles oferece o pacote completo de gerenciamento do seu tempo e atenção como o ClickUp. Ele incentiva a criatividade, a inovação e a organização na forma de uma solução de produtividade simples, mas extremamente eficaz.

O ClickUp também tem uma variedade de pacotes disponíveis, dependendo do tamanho da sua equipe. Eles variam desde a versão Free Forever até o plano Unlimited de apenas US$ 5 por usuário por mês. Então, por que hesitar? Comece a usar e baixe nosso aplicativo para Android hoje mesmo .

2. IFTTT

O IFTTT permite que você use a automação para controlar as horas de trabalho ou até mesmo para saber quando a Estação Espacial Internacional passa

Quando se trata de aumentar a produtividade, a automação pode ser um de seus aliados mais poderosos. É aí que entra a IFTTT é o que mais ajuda você. É um aplicativo que permite automatizar os aplicativos e dispositivos que você mais usa.

Ele permite que você crie rapidamente uma automação avançada para que possa personalizar e moldar suas integrações de acordo com suas especificações precisas. Filtre códigos, realize consultas ou sincronize várias contas - tudo em um único dispositivo.

Se você não for um desenvolvedor de software, não precisa se preocupar. O IFTTT é uma plataforma sem código. Isso significa que, independentemente do seu nível de habilidade, você poderá automatizar seus aplicativos de qualquer lugar.

Você pode compartilhar conteúdo em várias plataformas, criar e comercializar eventos ou até mesmo personalizar seu assistente de voz para ajudá-lo em vários sistemas.

3. LastPass

O LastPass é excelente para equipes que precisam compartilhar logins entre plataformas

Para qualquer pessoa com presença digital, você tem um monte de senhas para rastrear (pelo menos esperamos que tenha, por uma questão de segurança).

Sejam senhas de contas comerciais, financeiras ou pessoais, você pode se beneficiar do uso de uma plataforma para fazer login em todas as suas contas. A maioria segurança cibernética os especialistas dirão para você usar uma ferramenta de senha porque um erro pode se transformar em uma das maiores dores de cabeça da sua vida.

Então, o que você pode fazer?

Usar um aplicativo para rastrear e registrar suas senhas com LastPass . É um aplicativo de gerenciamento de senhas que armazena todas as suas senhas em vários aplicativos e contas.

Funciona da seguinte forma: você salva todas as suas senhas no aplicativo. Em seguida, sempre que fizer login em um aplicativo de qualquer dispositivo, você poderá simplesmente usar o LastPass para preencher automaticamente a senha para você. Agora você não precisará mais lembrar suas senhas nem cometer outras falhas cibernéticas, como mantê-las salvas em um documento.

Também é ótimo para fazer compras on-line. Você pode salvar seu endereço e informações de pagamento, e o LastPass as preencherá quando necessário. Ele não se limita a senhas de aplicativos - associações e informações de seguro estão entre os outros tipos de dados que você pode armazenar.

Se você tiver problemas para criar senhas fortes, o LastPass também pode ajudar. Seu recurso de gerador de senhas desenvolverá senhas complexas e sofisticadas que deixarão os hackers com a cabeça coçando.

4. TickTick

O TickTick funciona em produtos Android e Apple

Pode haver algumas pessoas produtivas que não incorporam listas de tarefas em sua rotina diária, mas não estamos cientes delas. A lista de tarefas é uma das ferramentas mais simples, porém mais eficazes, da planejar e gerenciar sua produtividade .

O desafio para muitas pessoas é quando elas têm tarefas concorrentes entre o trabalho e a vida pessoal para gerenciar. TickTick é um aplicativo que revoluciona a maneira como você aborda sua lista de tarefas.

Ele tem um sistema de lembrete automatizado que garantirá que você nunca se esqueça de um compromisso ou tarefa. O aplicativo também oferece cinco visualizações distintas de calendário para que você veja o seu dia da maneira que melhor lhe convier, personalizando a forma como você consome sua agenda.

A parte mais legal do TickTick é o recurso de integração que permite colaborar com outros usuários. Quer você esteja concluindo uma tarefa de trabalho com outros colegas ou planejando um passeio em família, essa é uma ótima ferramenta para quando suas listas de tarefas dependem de outras pessoas.

Com mais de 30 recursos, TickTick também pode ser integrado em mais de 10 plataformas. É uma ferramenta versátil para qualquer pessoa que priorize o planejamento e queira ser produtiva.

5.

Trello

O Trello usa Quadro Kanban visualizações para mover facilmente as tarefas para o próximo status ou fase

Quer esteja trabalhando com uma equipe ou sozinho, iniciar qualquer tipo de projeto exige mais do que apenas foco. É preciso ter a capacidade de rastrear todas as tarefas, desde a concepção até a conclusão. Um dos aplicativos testados e aprovados para isso é o Trello.

O Trello foi projetado para Gerenciamento de projetos Kanban que é uma forma de Gerenciamento ágil para rastrear tarefas. Ao configurar um quadro do Trello, você também pode criar cartões para projetos ou tarefas separadas. Dentro desses cartões, você pode preenchê-los com listas de verificação, atualizações de status e uma série de outros recursos.

Você pode atribuir rótulos a cada cartão, descrever rótulos e usar descritores para cada status. O Trello pode ajudar a aumentar a produtividade, reduzindo o tempo gasto na busca de atualizações de status.

6.

Word para Android

O Microsoft Word para Android tem os recursos de que você gosta, mas para uso em trânsito

Muitos de nós que trabalhamos em um ambiente de escritório temos experiência no uso do pacote de produtos da Microsoft. Do ponto de vista da produtividade, o Microsoft Office 365, que inclui o Word para Android, facilita praticamente tudo o que você precisa em um ambiente profissional.

Com o Word, você pode redigir, revisar e editar documentos para fins de planejamento ou compartilhamento. Insira facilmente gráficos impressionantes para ajudar a ilustrar pontos em seus documentos ou insira tabelas ou gráficos. Ou importe qualquer Planilhas do Excel que você desenvolveu.

Talvez você tenha se acostumado a pensar no Word como um programa para usar no PC, mas o Word para Android tem todas as mesmas funcionalidades excelentes da versão original. A capacidade de criar rapidamente documentos claros e legíveis pode ajudar a sua equipe a permanecer produtiva durante todo o projeto. O Word para Android permite que você faça isso no conforto do seu telefone.

7. CamScanner

O CamScanner funciona diretamente de seu smartphone para digitalizar e armazenar arquivos

Com frequência, você precisará ou desejará digitalizar um documento durante seu dia de trabalho. Pode ser uma foto ou outro documento com informações que você precisa armazenar ou lembrar. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso fácil a uma impressora ou scanner. CamScanner garante que tudo o que você precisará é do seu telefone. Ele ajuda você a enviar documentos digitalizados e converte documentos em arquivos PDF nítidos. É fácil otimizar a imagem e salvar os dados no aplicativo em um sistema de armazenamento em nuvem.

Esses não são todos os recursos aos quais o CamScanner dá acesso. Você pode digitalizar imagens de livros, otimizar a resolução HD das imagens digitalizadas e até mesmo converter as imagens digitalizadas em Excel. Se você já precisou remover uma marca d'água ou um anúncio de uma imagem, o CamScanner também pode fazer isso.

8.

Evernote

Organize notas, crie atalhos, fixe listas de tarefas ou trabalhe em um bloco de rascunho no Evernote

Uma das características de uma pessoa bem-sucedida é entender os limites de sua própria memória. Pessoas assim tendem a anotar coisas ou fazer anotações de ideias e fatos importantes para lembrar mais tarde.

Uma caneta e papel costumavam ser suficientes para isso, mas com o aprimoramento da tecnologia, há mais ferramentas do que nunca para fazer isso em seu telefone. Em nossa lista dos melhores aplicativos de produtividade para Android, o Evernote é um aplicativo clássico de anotações. Ele permite que você faça anotações e depois as organize em listas ou cadernos, conforme necessário.

Faça anotações sobre vários tópicos, envie e-mails para o aplicativo e deixe que ele funcione como seu centro de coleta de informações.

9. **Google Keep

O Google Keep ajuda a organizar notas e listas de tarefas em seu Google Suite de produtos

Embora o Evernote seja uma ótima ferramenta, muitas pessoas já se sentem confortáveis usando o pacote de produtos do Google. A resposta do Google ao Evernote é Google Keep . Se você é fã do Google Workspace (e, como usuário do Android, essa pode ser sua preferência), o Google Keep pode ser o aplicativo de anotações ideal para você.

O Google Keep é um aplicativo de anotações simples. Você pode criar listas para ajudá-lo a monitorar seu trabalho ou definir lembretes para quando você ou um membro da equipe precisar saber sobre um prazo futuro.

Cada lista pode receber um rótulo, o que facilita muito a organização de suas informações. Há também uma função de arquivamento para quando você quiser limpar uma lista da página do Google Keep e ainda assim ter acesso a ela mais tarde.

10.

Microsoft To-Do

O Microsoft To-Do organiza listas em um planejador diário no Office 360

Outro dos melhores aplicativos de produtividade para Android é o Microsoft To-Do . Esse é outro excelente recurso da Microsoft e, se você adora criar planejamentos diários, mas sempre quis poder fazer isso no seu telefone, essa é uma ótima solução de produtividade para você.

O To-Do tem um recurso chamado My Day (Meu dia), no qual você pode configurar sua programação diária com base no que precisa ser feito. O aplicativo também aplica IA para oferecer recomendações personalizadas de adições às suas listas de tarefas semanais ou diárias.

É possível gerenciar o To-Do em várias plataformas, o que significa que você pode usá-lo no Android ou em seu laptop. Além disso, é fácil compartilhá-lo com outros membros da sua equipe.

Um dos componentes de produtividade mais fortes do To-do é sua capacidade de dividir as tarefas em partes mais gerenciáveis. Basta adicionar etapas às suas tarefas, definir prazos e automatizar lembretes.