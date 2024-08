10 modelos gratuitos de relatórios pós-ação para avaliações abrangentes

As revisões pós-ação foram desenvolvidas inicialmente pelo Exército dos EUA para otimizar os exercícios de treinamento, mas, com o passar dos anos, eles se tornaram uma prática pós-morte para as empresas. Fazem parte do processo retrospectivo para avaliar projetos concluídos em termos mais tangíveis, como correções técnicas ou lições aprendidas.

A criação de relatórios pós-ação pode ser mentalmente desgastante, pois muitas vezes é necessário fazer um brainstorming com uma grande equipe para solucionar problemas. Felizmente, os modelos podem tornar esse trabalho muito mais fácil!

Os modelos de relatório pós-ação oferecem uma abordagem estruturada para a análise retrospectiva, poupando tempo com um formato pré-projetado com seções e títulos já definidos.

Neste artigo, exploraremos os 10 melhores modelos de relatório pós-ação de negócios que o ajudam a refletir sobre projetos concluídos de forma eficiente, deixando-o com mais recursos para tomada de decisões e melhoria do desempenho. 📈

O que é um modelo de relatório pós-ação?

Os relatórios pós-ação (AARs) são ferramentas de aprendizagem organizacional que ajudam a avaliar projetos, incidentes e processos. Eles incentivam a análise de experiências passadas para identificar sucessos e fracassos, reforçar práticas que funcionam e identificar riscos potenciais para projetos futuros.

Um modelo de relatório pós-ação empresarial é um documento pré-construído e formatado que fornece uma estrutura para a criação de AARs. Ele descreve os títulos, as seções e as principais informações a serem incluídas no relatório, facilitando a condução das equipes análise pós-projeto e documentar suas descobertas. 🔎

A maioria dos modelos de AAR é elaborada para responder a quatro perguntas:

_Quais foram os resultados esperados? _Quais foram os resultados reais? _O que deu certo e por quê? como podemos melhorar?

Os modelos também podem incluir componentes de planejamento, preparação, implementação e acompanhamento para garantir uma revisão abrangente e um processo de aprimoramento para projetos em andamento.

O que faz um bom modelo de relatório pós-ação?

Para que um modelo de relatório pós-ação seja funcional, ele deve ser:

Claro e simples: O modelo deve ter uma estrutura clara que contenha todas as seções essenciais, como observações, detalhes do evento, lições aprendidas e recomendações Personalizável: Um bom modelo de AAR geralmente é personalizável para se adequar à marca e à abordagem de tomada de decisões de sua empresa e pode se adaptar às necessidades exclusivas de um projeto Suporte: Ele deve fornecer prompts ou perguntas para orientar os usuários em sua análise de AAR Colaborativo: Deve permitir contribuições de líderes de equipe, funcionários e outras partes interessadas para promover relatórios abrangentes. Os recursos para adicionar comentários e notas adesivas são ideais Visualmente envolvente: você deve ser capaz de incorporar tabelas, gráficos e diagramas para tornar o AAR envolvente e informativo Referenciável:Permite referências cruzadas, servindo como um repositório delições aprendidasmedidas corretivas e planos de ação para projetos futuros

10 modelos de relatório pós-ação de alta qualidade para usar em 2024

O grande número de modelos de AAR disponíveis pode fazer você se sentir como uma criança em uma loja de doces. 🍭

Para sua sorte, compilamos uma lista de 10 modelos de relatórios pós-ação dos principais fornecedores, como ClickUp e SlideTeam para ajudá-lo a avaliar o desempenho de seus projetos concluídos. Vamos explorar seus recursos úteis e possíveis casos de uso a seguir.

1. Modelo de relatório pós-ação do ClickUp

Modelo de relatório pós-ação do ClickUp

O relatório Modelo de relatório pós-ação do ClickUp é uma ferramenta versátil para explorar os resultados de qualquer projeto ou processo interno. Ele segue um processo de revisão de ação testado e comprovado para acessar os principais conhecimentos de seus colegas de equipe sem sobrecarregá-los.

Esse modelo de documento amigável para iniciantes ajuda a criar um documento abrangente com seções predefinidas para os participantes, objetivos do projeto , partes interessadas, escopo e ideias para workshops. 💡

O modelo prepara o cenário para avaliar o desempenho do projeto, comparando os resultados esperados e os reais. Você pode identificar objetivos e resultados esperados antes ou durante o projeto e transformá-los em tarefas. Use os status personalizados para acompanhar o progresso delas até o fim do projeto.

Quando estiver pronto para o exercício de AAR, sua equipe poderá analisar os resultados em uma única página e chegar a conclusões imediatamente. Essa revisão de ações o ajudará em projetos futuros e identificará as lições aprendidas.

Termine seu relatório com uma conclusão que resuma os principais pontos de discussão e apresente um plano de ação para o futuro à sua equipe.

Este modelo de documento pode fazer parte de seu repositório de conhecimento em Documentos do ClickUp para tirar conclusões melhores. Seus dados de avaliação e as lições aprendidas permanecem centralizados para referência de desempenho futuro.

Como o ClickUp se integra a serviços populares de e-mail e ferramentas de videoconferência, você pode compartilhar o modelo de revisão de ação finalizado com os participantes da equipe do projeto com apenas alguns cliques.

2. Modelo de relatório pós-ação mais simples do ClickUp

Modelo de relatório pós-ação mais simples do ClickUp

Avalie o sucesso de seu projeto, evento ou atividade com o modelo minimalista e funcional Modelo de relatório pós-ação simples do ClickUp .

Esse modelo de documento fácil de usar é dividido em quatro subpáginas para relatórios detalhados de AAR. Digamos que sua empresa de tecnologia esteja analisando o lançamento de seu mais recente smartphone. Veja como essas subpáginas seriam úteis:

Visão geral do exercício:Insira as informações básicas essenciais, como:

Escopo do exercício: O lançamento do modelo de smartphone XYZ

Data de início: DD/MM/AA

Data final: DD/MM/AA

Área da missão: Mercado de tecnologia móvel

_Objetivos e metas: Obter um aumento de 10% na participação de mercado nos primeiros três meses

riscos potenciais: Falhas técnicas e demanda imprevisível_ Análise de recursos essenciais: Avaliar os desafios associados a diferentes aspectos do exercício, como design do produto e promoção no mercado Relatório de recursos essenciais:Aprofunde-se em recursos específicos, como marketing, destacando os pontos fortes, as áreas de aprimoramento (por exemplo, marketing direcionado para segmentos específicos de clientes) e as referências para aprimoramento (por exemplo, práticas recomendadas do setor) Plano de aprimoramento: Incorporar uma visão geral concisa do plano de aprimoramento, destacando áreas como:

Foco (por exemplo, um aumento de 20% nas vendas no próximo trimestre)

O departamento ao qual se refere (marketing, desenvolvimento de produtos ou cadeia de suprimentos)

Duração

O modelo é totalmente personalizável, portanto, ajuste qualquer parte do documento para alinhar-se à sua abordagem de AAR. Adicione colunas às tabelas, renomeie os cabeçalhos, crie páginas totalmente novas ou exclua seções indesejadas para adequá-las ao seu projeto. 🎨

3. Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Modelo de plano de ação diário do ClickUp

Se você estiver executando um grande projeto com várias partes móveis, precisará de um processo AAR de monitoramento mais prático antes das reuniões. Divida projetos complexos em tarefas gerenciáveis com o Modelo de plano de ação diário do ClickUp .

Essa poderosa ferramenta o ajuda a colaborar com a sua equipe de projeto em objetivos e monitorar os resultados diários em um único lugar. Conclua as tarefas e registre sua abordagem estratégica para melhorar o desempenho futuro.

Use este Modelo de lista para adicionar tarefas com datas de vencimento específicas. Os campos personalizados estão à sua disposição para ajudá-lo a definição de prioridades com etiquetas codificadas por cores, gerenciando cargas de trabalho e monitorando datas importantes. Use tópicos de comentários para detectar e revisar riscos de conclusão.

Veja todas as suas tarefas como cartões organizados por departamentos na visualização Goals Board. Os cartões fornecem um instantâneo das informações da tarefa, com a opção de anotar detalhes extras, anexar arquivos e adicionar notas. Atualize tarefas departamentais sem esforço por meio de uma ação simples de arrastar e soltar.

Abra a visualização Timeline Gantt para examinar as dependências das tarefas e obter insights claros sobre os menores desvios no cronograma roteiro do projeto ou resultados, permitindo que você se concentre em resolvê-los.

4. Modelo de plano de ação do ClickUp

Modelo de plano de ação do ClickUp

Revise os planos de ação diários, semanais, mensais e trimestrais usando o Modelo de plano de ação do ClickUp . Este modelo de quadro interativo pode tornar seu processo de AAR altamente visual e envolvente, servindo como uma tela 100% personalizável para registrar as revisões. Mapeie seus processos use conectores para vincular revisões a tarefas ou utilize formas e cores para categorização. 🌈

Esse modelo permite adicionar notas adesivas para identificar partes interessadas ou tarefas. Mova-as arrastando e soltando para alterar o status de progresso de To Do e Doing para Done.

Adicione ou modifique texto ou use um recurso Draw para circular, sublinhar ou conectar itens para facilitar a navegação. O modelo tem análises e visualizações incorporadas para rastrear métricas de progresso e medir resultados.

5. Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp

Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp

Gerenciamento equipes híbridas que alternam entre trabalho remoto e presencial pode ser um desafio, assim como ajudar os funcionários que retornam ao trabalho após uma pausa prolongada. O Modelo de plano de ação de retorno ao trabalho do ClickUp foi criado especificamente para empresas que precisam de suporte com:

Gerenciamento do espaço de trabalho

Retorno seguro ao trabalho após uma interrupção

Planejamento de retorno ao trabalho para trabalhadores individuais

Este modelo de lista com código de cores o ajudará a identificar e implementar as etapas essenciais para qualquer cenário de retorno ao trabalho, garantindo segurança e coerência em todo o processo.

Ele oferece uma combinação harmoniosa de flexibilidade e organização, fornecendo campos e status para estabelecer objetivos, um cronograma claro de tarefas e etapas de ação. Rastreie os funcionários para ver se eles precisam de ajuda, alocar recursos e escolher o chefe de departamento responsável por cada tarefa.

Acompanhe as tarefas na visualização Timeline Gantt e crie um cronograma realista por meio de uma interface simples de arrastar e soltar. Veja como um funcionário ou departamento está se adaptando ao trabalho abrindo a visualização Goals board, que exibe métricas de conclusão de tarefas.

O modelo permite a configuração de Tarefas recorrentes para fazer check-ins regulares com sua equipe, melhorando a eficiência de suas revisões pós-ação.

6. Modelo de plano de ação de construção ClickUp

Modelo de plano de ação de construção do ClickUp

A Modelo de plano de ação de construção do ClickUp ajuda as equipes de construção a delinear as etapas e estratégias necessárias para atingir os compromissos, estabelecendo as bases para ciclos de revisão eficazes. 👷

Use o modelo como um hub central para atribuir tarefas com prazos definir orçamentos e organizar subtarefas para aumentar a visibilidade. Você tem seções padrão para abordar:

Linha do tempo Escopo do trabalho Planos para gerenciar recursos Estimativas de custos Atualizações do cronograma Atas e pautas de reuniões Formulários de coleta de dados

Essas seções o ajudam a analisar as atividades reais em relação aos resultados planejados em tempo real. Seus colegas de equipe podem usar o recurso de comentários do ClickUp para adicionar atualizações contextuais sobre revisões, preços ou ajustes de inventário para criar relatórios pós-ação rápidos. Gerencie seus projetos de construção com a Visão de metas e veja os status de conclusão agrupados pelos departamentos responsáveis. Use a visualização dinâmica Timeline Gantt para facilitar o rastreamento de seus marcos. É uma ferramenta super visual para programar tarefas arrastando e soltando-as na data desejada.

7. Modelo Post Mortem do Projeto ClickUp

Modelo Post Mortem do Projeto ClickUp

Aprenda com os erros do passado e identifique as áreas que podem ser melhoradas com o Modelo Post Mortem do Projeto ClickUp . É a melhor ferramenta para refletir sobre as reuniões de revisão pós-ação depois que seu projeto tiver sido oficialmente encerrado.

Comece enviando à sua equipe o Insight Input Form - um documento que contém tópicos prioritários e não prioritários para discussão, juntamente com tags de departamento. As respostas registradas estão disponíveis na Lista de entradas.

Esse modelo post-mortem permite que você separe os insights do projeto nas seguintes categorias:

Sucesso : Realizações que merecem reconhecimento

: Realizações que merecem reconhecimento Desafio : Obstáculos encontrados durante o projeto

: Obstáculos encontrados durante o projeto Tarefa pós-projeto : Tarefas pendentes após a conclusão do projeto

: Tarefas pendentes após a conclusão do projeto Desempenho da equipe : Aspectos relativos ao trabalho em equipe em geral

: Aspectos relativos ao trabalho em equipe em geral Aprendizados: Conclusões resumidas

Durante sua reunião post-mortem, o Quadro de status pode funcionar como uma plataforma de discussão. Use a coluna Nova entrada para adicionar um componente de revisão e reposicioná-lo no status apropriado usando o recurso de arrastar e soltar.

O Quadro de reunião pós-mortem serve como uma visão geral de toda a lista, resumindo os destaques, os pontos fracos e os obstáculos do projeto. O Quadro de Tarefas Pendentes exibe as itens de ação acordados após a conclusão do projeto.

8. Modelo de plano de aprimoramento de relatório de revisão pós-ação da SlideTeam

Use o modelo de plano de aprimoramento do relatório de revisão pós-ação da SlideTeam para criar um plano de aprimoramento após avaliar os resultados negativos do seu projeto

O modelo de plano de melhoria do relatório de revisão pós-ação da SlideTeam é uma apresentação personalizável do PowerPoint para apresentar visualmente e discutir ideias de melhoria com sua equipe.

O modelo divide sua discussão AAR em cinco etapas:

Capacidade essencial:Estabeleça o recurso ou a competência fundamental que você deve ter para avaliar com precisão emelhorar o desempenho após um evento ou projeto (por exemplo, uma ferramenta de análise de dados ou habilidades de pensamento crítico) Área de melhoria:Identifique as partes do seu projeto que não tiveram um bom desempenho Ação corretiva:Sugerir medidas a serem tomadas para corrigir áreas problemáticas no futuro Elemento de capacidade:Reconheça os atributos essenciais necessários para atingir os objetivos estratégicos (por exemplo, líderes mais decisivos ou gerenciamento mais forte da força de trabalho) Funcionário principal responsável:Designar funcionários encarregados de melhorar cada elemento

Você pode adaptar o modelo para que ele corresponda à sua marca, alterando a fonte, o tamanho das letras, as cores ou qualquer outro elemento a seu gosto. Use seus próprios ícones ou adicione formas e gráficos para uma apresentação mais envolvente. 📊

9. Modelo de relatório pós-ação do Word por SpeedyTemplate

Avalie seu plano de continuidade de negócios e relate as áreas de melhoria usando o modelo de relatório pós-ação do Word da SpeedyTemplate

Se você deseja avaliar e aprimorar seu plano de continuidade de negócios plano de negócios o modelo de relatório pós-ação do Word da SpeedyTemplate pode ajudar.

O modelo foi criado para apoiar exercícios de plano de continuidade de negócios (BCP). Para os não iniciados, um BCP é usado para testar, avaliar e validar a eficácia de suas operações e processos atuais para que você esteja preparado para responder e se recuperar de situações de crise.

Esse modelo de AAR documenta as interações entre a situação e a resposta, avaliando a eficiência e a eficácia das estratégias de resposta e sugerindo recomendações de melhoria.

Use o modelo para inserir informações cruciais, como o exercício do plano de continuidade de negócios, a data e o local do exercício e os participantes envolvidos. Preencha os campos predefinidos no corpo do documento, detalhando o tipo de exercício, a configuração e a visão geral.

Forneça um resumo do que aprendeu na próxima seção. Descreva as limitações e os sucessos do plano e o quanto o exercício se alinha com seu plano de ação comunicação da equipe padrões. Em seguida, apresente os problemas descobertos juntamente com as ações corretivas para resolvê-los. ✅

10. Modelo de relatório pós-ação da AlertMedia

Certifique-se de aprender com os erros cometidos em projetos anteriores, avaliando-os minuciosamente usando o modelo de relatório pós-ação da AlertMedia

Deseja estar mais preparado para ameaças em circunstâncias de crise? Identifique as lacunas em sua resposta de emergência usando o modelo de relatório pós-ação da AlertMedia e obtenha insights dos erros para garantir que sua organização esteja mais equipada para futuros eventos críticos. ⚒️

Utilize o modelo para registrar o conhecimento adquirido em emergências reais ou exercícios práticos, juntamente com as medidas que podem ser implementadas para aproveitar os pontos fortes e solucionar as deficiências do seu plano de resposta a emergências. Isso o ajuda a formular uma estratégia para melhorar sua prontidão caso ocorra uma situação semelhante no futuro.

O modelo o ajuda a redigir um plano abrangente de pós-ação e garante a cobertura das seguintes seções essenciais:

Recapitulação pós-incidente :Discuta o que se esperava do líder da equipe e do projeto

:Discuta o que se esperava do líder da equipe e do projeto Revisão do incidente :Descreva o que aconteceu

:Descreva o que aconteceu Análise do incidente :Forneça detalhes técnicos relevantes ao incidente para ações futuras

:Forneça detalhes técnicos relevantes ao incidente para ações futuras Melhorias potenciais:Analise os elementos malsucedidos e discuta como seu processo pode ser melhorado

Transforme os erros em degraus com estes modelos de plano pós-ação pontuais Aprendendo com os fracassos do passado é a chave para o sucesso, portanto, enriqueça suas técnicas de avaliação com nossa seleção especializada de modelos de relatórios pós-ação. Quer você esteja refletindo sobre um projeto, um processo ou uma situação indesejável, esses modelos serão a luz que o guiará para as medidas corretivas.

Os Biblioteca de modelos do ClickUp tem muitas outras ferramentas úteis para dar suporte a operações comerciais, fluxos de trabalho de projetos e gerenciamento de equipes práticas com o mínimo de esforço. Dê uma olhada nelas hoje mesmo! 🥰