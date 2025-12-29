TickTick kontra Todoist: która aplikacja do tworzenia list zadań jest lepsza? 2026

TickTick i Todoist to dwa najpopularniejsze programy do zarządzania zadaniami, ale mają różne podejścia.

TickTick stawia na prostotę dzięki wbudowanym narzędziom zwiększającym wydajność, podczas gdy Todoist oferuje bardziej zaawansowaną organizację złożonych projektów.

Oto porównanie ich funkcji i cen oraz wskazówka, która z nich najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy.

TickTick kontra Todoist – przegląd

Organizacja: Bardziej zaawansowana organizacja; podfoldery; trzy darmowe filtry

Narzędzia zwiększające wydajność: szablony, funkcja szybkiego dodawania, zaawansowane rozpoznawanie języka naturalnego

Przypomnienia: przypomnienia w wersji Premium; powiadomienia z możliwością dostosowania; oparte na lokalizacji

Ceny: Free; Pro 4 USD/miesiąc; Business 6 USD/miesiąc

Organizacja: proste foldery; filtry niestandardowe wymagają wersji Premium

Narzędzia zwiększające wydajność: zadania uruchamiane głosem, wbudowana metoda Pomodoro, szumy białe

Przypomnienia: irytujące powiadomienia; wiele przypomnień; oparte na lokalizacji

Ceny: Free; Premium 27,99 USD/rok

Czym jest Todoist?

Za pośrednictwem Todoist

Todoist to aplikacja do zarządzania zadaniami, z której korzysta ponad 100 000 organizacji na całym świecie. Doskonale sprawdza się w zarządzaniu codziennymi zadaniami i jest idealnym rozwiązaniem do obsługi złożonych projektów. Używaj jej, niezależnie od tego, czy przygotowujesz się do ważnej prezentacji w pracy, czy planujesz kolejną epicką podróż samochodem. 🚗

Jeśli chodzi o współpracę zespołową, Todoist ma wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. Twórz projekty, dodawaj nowe zadania z terminami wykonania i przypisuj je sobie lub członkom swojego zespołu.

Każde zadanie w Todoist pozwala na udostępnianie plików, rozmawianie na czacie z zespołem i śledzenie postępów. Jeśli jesteś menedżerem, możesz przeglądać statystyki wydajności swojego zespołu na pulpicie wydajności — co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz rozłożyć obciążenie pracą na mniej zajętych członków zespołu.

Todoist oferuje przede wszystkim widok listy, ale jeśli wolisz, możesz też skorzystać z widoku tablicy Kanban z funkcją „przeciągnij i upuść”, przypominającego Trello. Zawiera nawet widok kalendarza, który wyświetla zaplanowane zadania Todoist w Twoim kalendarzu.

Funkcje Todoist

Chociaż Todoist z pewnością nadaje się do śledzenia osobistych celów i zadań, jego zaawansowane funkcje najlepiej sprawdzają się w profesjonalnych zespołach realizujących złożone projekty. Oto zestawienie najlepszych funkcji, które usprawnią Twój cykl pracy.

1. Solidne zarządzanie zadaniami

Łatwo zarządzaj zadaniami na swoim urządzeniu mobilnym dzięki Todoist

Todoist jest przyjazny dla użytkownika, ale jednocześnie wystarczająco wydajny, by zarządzać wszystkimi zadaniami, które masz do wykonania. Lepiej zarządzaj zadaniami w Todoist dzięki:

Powtarzające się terminy zadań, które zakończyłeś regularnie

Organizowanie zadań w sekcjach

Dodawanie podzadań, aby podzielić złożone projekty na mniejsze części

Tworzenie zadań lub dodawanie komentarzy w Todoist za pośrednictwem skrzynki odbiorczej e-mailowej

Ustawienie poziomy priorytetów dla każdego zadania, aby dokładnie wiedzieć, na czym należy się najpierw skupić

Dodawanie kontekstu do zadań za pomocą notatek głosowych, komentarzy lub zrzutów ekranu

Nie masz czasu na zastanawianie się nad szczegółami zadań? Po prostu skorzystaj z funkcji Szybkiego dodawania.

Ten skrót Todoist pozwala utworzyć zadanie jednym kliknięciem. Wystarczy kilka sekund, aby wpisać nazwę zadania, zaplanować je i dodać do listy zadań. ✨

Todoist archiwizuje również zakończone zadania i oferuje rozbudowaną funkcję wyszukiwania. Jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować znaleźć zadanie, które zakończyłeś sześć miesięcy temu, znajdziesz je w mgnieniu oka.

2. Przypomnienia i powiadomienia

Możesz dowolnie dostosować sposób i częstotliwość otrzymywania powiadomień z Todoist. Aplikacja powiadamia Cię, gdy ktoś skomentuje zadanie lub je zakończy. Jeśli nie chcesz otrzymywać zbyt wielu powiadomień, poproś Todoist o wysyłanie codziennego lub cotygodniowego podsumowania.

Reminders to zaawansowana funkcja powiadomień dostępna wyłącznie dla użytkowników planu premium. Jeśli się na nią zdecydujesz, Todoist będzie wysyłać automatyczne przypomnienia o zbliżających się terminach lub wydarzeniach. Zamiast ustawiać codzienne zadanie, aby przypomnieć sobie o przygotowaniach do ważnego spotkania, Todoist zajmie się tym za Ciebie.

3. Todoist Karma

Zwiększ swój poziom karmy dzięki tej zabawnej funkcji Todoist

System Karma w Todoist dodaje odrobinę zabawy i motywacji do Twojej listy zadań, zamieniając wydajność w — czy możemy to tak powiedzieć? — przyjemną przygodę. Zdobywaj punkty Karma w Todoist za wykonywanie zadań i korzystanie z niektórych zaawansowanych funkcji, dzięki którym Twój dzień przebiega płynniej.

Karma działa jak punkty w programie „Whose Line Is It Anyway?”. Nie można ich na nic wymienić, ale wizualizują one Twoje postępy za pomocą przyjemnych grafik i osiągnięć, które sprawiają, że praca staje się bardziej ekscytująca. 🏆

4. Szablonok Todoist

Todoist zawiera ograniczoną liczbę szablonów, które przyspieszają tworzenie projektów. Znajdziesz tam gotowe szablony do takich projektów, jak pisanie książki, śledzenie błędów w oprogramowaniu, a nawet do zadań osobistych, takich jak częstsze gotowanie w domu. 🍳

5. Integracje i kompatybilność

Todoist oferuje integrację z wieloma aplikacjami innych firm, w tym:

Kalendarz Google

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist nie zwraca uwagi na to, jakie urządzenie, aplikację lub przeglądarkę preferujesz. Synchronizuje się na wszystkich urządzeniach i posiada aplikację internetową dla systemów macOS, Windows i Linux. Oferuje również aplikacje mobilne na Androida, iPhone'a, iPada oraz Apple Watch.

Pamiętaj, aby pobrać rozszerzenia do przeglądarki — a także rozszerzenia do Gmaila i Outlooka — aby zminimalizować czas poświęcany na przełączanie się między platformami.

Ceny Todoist

Free

Pro: 4 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: 6 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Czym jest TickTick?

Za pośrednictwem TickTick

TickTick to prosta aplikacja do zwiększania wydajności, która pozwala organizować zarówno cele zawodowe, jak i osobiste w jednym miejscu. Jej prosty interfejs użytkownika jest przyjazny i przejrzysty. Nie daj się jednak zwieść tej prostocie: TickTick cieszy się popularnością nie bez powodu.

Z łatwością współpracuj ze współpracownikami lub współmałżonkiem, aby udostępniać listy, przydzielać zadania i mieć widok na pełną historię zadań związanych z każdym elementem na liście.

TickTick automatycznie generuje przypomnienia o jednorazowych i powtarzających się zadaniach — o ile tylko podasz datę i godzinę terminu wykonania. Korzystaj z pięciu różnych widoków kalendarza, ustalaj niestandardowy czas trwania zadań i spójrz na swoje zadania z zupełnie nowej perspektywy. 💡

Funkcje TickTick

Od intuicyjnych funkcji zarządzania zadaniami po wbudowane narzędzia do śledzenia czasu — TickTick zapewnia użytkownikom funkcjonalne i przyjemne doświadczenie. Przyjrzyjmy się pięciu najważniejszym funkcjom TickTick.

1. Inteligentne tworzenie zadań

Tworzenie zadań za pomocą aktywacji głosowej w aplikacji TickTick

Kto ma czas na wpisywanie mnóstwa zadań? TickTick to platforma oparta na obsłudze głosowej, więc łatwo jest tworzyć zadania za pomocą poleceń głosowych. Jeśli korzystasz z iPhone'a, włącz Siri w aplikacji TickTick, aby bez wysiłku tworzyć zadania za pomocą asystenta głosowego.

Użytkownicy Androida mogą wypróbować funkcję Quick Ball, która pozwala tworzyć zadania z poziomu strony głównej telefonu — nawet gdy jest on zablokowany. Wszyscy użytkownicy smartfonów mają również dostęp do widżetu TickTick oraz funkcji „e-mail-to-task”, która tworzy zadania na podstawie wiadomości z skrzynki odbiorczej. 📩

Płatna subskrypcja TickTick pozwala na współpracę z 29 innymi osobami nad listą zadań. Obejmuje to również użytkowników bezpłatnej wersji TickTick, jednak aby uzyskać dostęp do funkcji Premium na liście, potrzebują oni płatnej subskrypcji. Oznacza to, że jeśli korzystasz z filtrów niestandardowych (funkcja płatna), osoby korzystające z Free Planu na Twojej liście nie będą widzieć tego filtra.

2. „Irytujące powiadomienia” i przypomnienia

Widok osi czasu w TickTick

Jeśli jesteś osobą, która rano ustawia sześć budzików, żeby wstać z łóżka, z pewnością spodoba ci się funkcja „Annoying Alert” w TickTick. Dzięki niej otrzymujesz wiele przypomnień o zadaniach o wysokim priorytecie, dzięki czemu masz je na uwadze przez cały dzień, każdego dnia. ⏰

Aplikacja TickTick na Androida i iOS oferuje również przypomnienia oparte na lokalizacji. Jeśli chcesz pamiętać o medytacji przed rozpoczęciem dnia pracy, ustaw przypomnienia, które uruchomią się w momencie, gdy usiądziesz przy biurku.

3. Organizacja zadań

Za pośrednictwem TickTick

Organizuj zadania w TickTick w folderach lub listach. Platforma automatycznie tworzy inteligentne listy zadań na dziś i jutro, ale wersja płatna pozwala tworzyć niestandardowe filtry.

Ustalaj zadania o wysokim, średnim, niskim priorytetem oraz bez priorytetu — wraz z oznaczeniami kolorystycznymi — aby skupić uwagę na najważniejszych elementach na liście. Aby wyszukać zadanie, łatwo sortuj według czasu, tytulu, etykiety, priorytetu lub wybranego przez siebie filtra niestandardowego.

4. Kompatybilność międzyplatformowa i integracje

Podobnie jak Todoist, TickTick jest dostępny na wielu platformach. Posiada aplikacje komputerowe na systemy Windows, Mac i Linux. Oferuje również aplikacje na telefony i tablety z systemem Android, iPhone'a i iPada oraz Apple Watch.

Nie zapomnij o rozszerzeniach do przeglądarek Firefox i Chrome oraz dodatkach do programów Outlook i Gmail. Dzięki temu możesz tworzyć zadania i zarządzać nimi z dowolnego miejsca, bez konieczności otwierania aplikacji TickTick.

TickTick oferuje potężne narzędzia zwiększające wydajność, które pomogą Ci trzymać się wyznaczonego kursu.

Skorzystaj z timera Pomodoro, aby zaplanować bloki czasu wymagające pełnej koncentracji. Aplikacja zawiera również odtwarzacz białego szumu, który idealnie nadaje się do zagłuszania rozmów współpracowników przy dystrybutorze wody.

TickTick oblicza również wynik osiągnięć na podstawie Twojej aktywności w aplikacji. Gdy wykonujesz zadania na czas, zdobywasz więcej punktów i awansujesz na wyższy poziom. A jeśli zapomnisz o zadaniu lub je opóźnisz? Twój wynik spada.

Ceny TickTick

Free

Premium: 27,99 USD/rok

TickTick kontra Todoist: kto wygrywa?

Główną różnicą między TickTick a Todoist jest poziom organizacji i złożoność. Todoist pozwala na utworzenie maksymalnie dwóch podfolderów w każdym folderze zadań, natomiast TickTick umożliwia jedynie bardzo prostą organizację folderów.

W starciu między TickTick a Todoist nie ma jednoznacznego zwycięzcy. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, które funkcje są dla Ciebie najważniejsze. Jeśli nie możesz się zdecydować między tymi dwiema opcjami, oto jak wypadają TickTick i Todoist w porównaniu. 🥊

1. Organizacja

Ponieważ Todoist jest przeznaczony raczej dla firm i zespołów, oferuje znacznie więcej możliwości organizacyjnych. Jeśli realizujesz złożony projekt, Todoist będzie prawdopodobnie lepszym wyborem. Utwórz do dwóch podfolderów w każdym folderze zadań, aby mieć wszystkie zadania w jednym widoku i jednocześnie organizować je bardziej efektywnie.

Aby tworzyć niestandardowe filtry, potrzebujesz płatnej subskrypcji TickTick, podczas gdy darmowa wersja Todoist oferuje trzy filtry.

Zwycięzca: Todoist

W starciu między TickTick a Todoist musimy przyznać, że każda z platform oferuje własne przydatne narzędzia zwiększające wydajność. Zwycięzca w tej kategorii zależy od tego, które funkcje uznasz za najbardziej przydatne.

Oto porównanie aplikacji TickTick i Todoist:

Todoist zawiera szablony, ale TickTick nie

TickTick płynnie integruje się z asystentami głosowymi, ale Todoist tego nie robi

Zarówno TickTick, jak i Todoist zawierają elementy grywalizacji, ale TickTick ukarze Cię (obniżając Twój wynik), jeśli nie dotrzymasz terminów

Zarówno Todoist, jak i TickTick zawierają liczniki Pomodoro, choć mają one różne ustawienia. W Todoist musisz utworzyć specjalny projekt Pomodoro, więc jest to mniej intuicyjne niż licznik Pomodoro w TickTick.

Cykl pracy Pomodoro w Todoist

Zaletą Todoist jest integracja z Toggl, PomoDone i Flat Tomato. Jeśli już korzystasz z tych narzędzi, Todoist będzie lepszym wyborem. Jeśli jednak potrzebujesz prostego narzędzia do śledzenia metodą Pomodoro w ramach systemu zarządzania zadaniami, lepszym rozwiązaniem będzie TickTick.

Zwycięzca: zależy od Twoich potrzeb

2. Przypomnienia

Wersje premium aplikacji TickTick i Todoist oferują przypomnienia. TickTick słynie z przypomnień opartych na lokalizacji, choć warto zauważyć, że Todoist również je oferuje.

Ustaw „irytujące powiadomienie”, aby mieć pewność, że zadanie zostanie wykonane

Naszym zdaniem funkcja „Irytujące powiadomienia” w TickTick wygrywa z Todoist w tej kategorii. Dzięki niej masz pod kontrolą pilne zadania z krótkimi terminami, co jest idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz wielu codziennych przypomnień.

Zwycięzca: TickTick

3. Ceny

Nie możemy rzetelnie porównać aplikacji TickTick i Todoist bez omówienia ich cen. Obie oferują bezpłatne opcje, które pozwolą Ci wiele osiągnąć.

Jeśli chodzi o płatne opcje, które odblokowują wszystkie funkcje, Todoist kosztuje od 48 do 72 dolarów rocznie dla jednego użytkownika, podczas gdy TickTick kosztuje 27,99 dolarów rocznie.

TickTick jest tańszy, ale nie daj się zwieść cenie. Chodzi o to, żebyś dostał coś o wysokiej wartości, więc upewnij się, że korzystasz z TickTick ze względu na jego funkcje, a nie tylko dlatego, że jest niedrogi. 💰

Zwycięzca: TickTick

TickTick kontra Todoist na Reddicie

Mamy własne zdanie na temat sporu między TickTick a Todoist, więc poprosiliśmy użytkowników Reddita o opinię, która aplikacja do tworzenia list zadań jest lepsza.

Jeśli wyszukasz hasło „TickTick vs. Todoist” na Reddicie, zobaczysz, że niektórzy użytkownicy preferują prostotę TickTick, podczas gdy inni wolą zaawansowane przetwarzanie języka naturalnego w Todoist:

„W dniu, w którym Todoist będzie miał wbudowany kalendarz, który pozwoli mi planować czas tak łatwo jak w TickTick, przejdę na tę aplikację. Opcja Kalendarza Google nie jest tak prosta jak to, co oferuje TickTick.”

„Todoist znacznie lepiej radzi sobie z szybkim rejestrowaniem zadań, zwłaszcza dzięki przetwarzaniu języka naturalnego.”

Po długiej dyskusji użytkownicy Reddita doszli do następującego wniosku: jeśli zależy Ci na stabilności, wybierz Todoist. Jeśli zależy Ci na częstych aktualizacjach i potencjalnych ciekawych funkcjach (i nie przeszkadza Ci możliwość pojawienia się błędów), wybierz TickTick.

„Krótko mówiąc: wybierz TickTick, jeśli szukasz ekscytującej aplikacji z wieloma aktualizacjami, ale wybierz Todoist, jeśli zależy Ci na stabilności i spójności.”

