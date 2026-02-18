Przetestowaliśmy najlepsze alternatywy i konkurentów ChatGPT w 2026 r. (Free i płatne)

W dzisiejszych czasach wydaje się, że wszyscy podążają za modą na AI!

ChatGPT zasłużył na swoją renomę – co do tego nigdy nie było żadnych wątpliwości. Jednak po zapoznaniu się z ChatGPT i innym oprogramowaniem wykorzystującym generatywną AI zdałem sobie sprawę, w jakich obszarach ChatGPT naprawdę się wyróżnia, a gdzie ma pewne braki.

W oparciu o opinie innych entuzjastów sztucznej inteligencji z naszego zespołu stworzyłem listę najlepszych narzędzi AI, które pomogą Ci poruszać się po rozwijającej się przestrzeni sztucznej inteligencji. Każde z tych narzędzi ma swoje unikalne zastosowania, zalety i wady. Czytaj dalej, aby znaleźć najlepszą alternatywę dla ChatGPT.

Ograniczenia ChatGPT

Chociaż ChatGPT doskonale radzi sobie z generowaniem odpowiedzi konwersacyjnych na podstawie Twoich instrukcji i profilu, ma pewne zasadnicze ograniczenia:

Posiada ograniczone wbudowane narzędzia, które pomagają zarządzać zadaniami lub tworzyć złożone cykle pracy

Potrzebujesz aplikacji innych firm, aby zintegrować się z narzędziami do zarządzania projektami lub tworzenia zawartości

Jeśli chcesz mieć większą kontrolę nad tym, jak AI działa w konkretnych cyklach pracy, ChatGPT może okazać się dla Ciebie zbyt ograniczające

Te limity mogą sprawić, że będziesz potrzebować czegoś więcej — do zarządzania projektami, programowania lub tworzenia zawartości.

Wskazówka dla profesjonalistów: Dla zespołów, które potrzebują sztucznej inteligencji dostosowanej do konkretnych potrzeb, a nie ogólnych chatbotów, katalog agentów AI ClickUp oferuje bibliotekę agentów zaprojektowanych pod kątem konkretnych cykli pracy, od zarządzania projektami i marketingu po sprzedaż i obsługę klienta.

Co sprawia, że alternatywa dla ChatGPT jest dobra?

Oceniając każdą alternatywę dla ChatGPT, skupiłem się na przypadkach użycia, do których najlepiej się nadają. Następnie oceniłem je na podstawie następujących kryteriów:

Jakość odpowiedzi : Dokładność i spójność w udzielaniu odpowiedzi na pytania

Świadomość kontekstowa : zdolność do udzielania trafnych, dostosowanych do sytuacji odpowiedzi bez halucynacji

Dostosowywanie : opcje precyzyjnego dostosowywania modeli lub korzystania z gotowych rozwiązań do konkretnych zadań

Wsparcie języków i branż : Możliwość zapewnienia wsparcia dla wielu języków i konkretnych branż

Integracje : Łatwe połączenia z narzędziami innych firm oraz solidny dostęp do API

Bezpieczeństwo i prywatność : Zgodność z przepisami dotyczącymi danych, takimi jak RODO czy CCPA

Funkcje oparte na AI : automatyzacja, generowanie zawartości i wsparcie dla wielu kanałów komunikacji

Komfort użytkowania : Intuicyjny interfejs z opcjami niestandardowego dostosowywania

Wydajność : Szybkie odpowiedzi i skalowalność dostosowana do większych wymagań

Wsparcie i społeczność : Solidna obsługa klienta i aktywna społeczność użytkowników

Etyczne wykorzystanie : Kontrola stronniczości i przejrzystość w kwestiach etycznych

Ceny: przystępne plany z opłatami uzależnionymi od wykorzystania oraz skalowalnością dla przedsiębiorstw

Konkurenci ChatGPT w skrócie

ChatGPT może być Twoim ulubionym asystentem AI, ale w zależności od Twoich potrzeb może istnieć coś lepszego. Niezależnie od tego, czy szukasz unikalnych funkcji, które można bezpośrednio wdrożyć do istniejącego cyklu pracy, lepszej integracji, czy po prostu większego zwrotu z inwestycji, poniżej przedstawiamy najlepsze narzędzia AI podobne do ChatGPT, które mogą spełnić Twoje oczekiwania.

Narzędzie Najlepsze do Najważniejsze funkcje ClickUp Zarządzanie pracą oparte na AI ClickUp Brain – oparta na sztucznej inteligencji automatyzacja zadań, zarządzanie dokumentami, śledzenie projektów, tworzenie streszczeń i wiele więcej Google Gemini Przetwarzanie języka naturalnego i generowanie obrazów Wielomodalna AI, przetwarzanie danych językowych i wizualnych Microsoft Copilot Automatyzacja biurowa na poziomie Enterprise Integracja z pakietem Office, automatyzacja zadań, generowanie dokumentów Claude Etyczna AI do prowadzenia rozmów Rozmowy przypominające ludzkie, duże modele językowe Perplexity AI Wyszukiwanie informacji opartych na faktach w czasie rzeczywistym Wyszukiwanie oparte na cytatach, generowanie danych w czasie rzeczywistym Jasper AI Generowanie zawartości i marketing Tworzenie zawartości oparte na AI, dostosowywalne tonacje i style Meta AI Interakcja w czasie rzeczywistym na platformach Meta Edycja obrazów, rozpoznawanie obiektów, interakcje na czacie grupowym, integracja z Meta Chatsonic Dane w czasie rzeczywistym i rozmowy oparte na AI Dane informacyjne w czasie rzeczywistym, interakcje głosowe, generowanie obrazów Writesonic Tworzenie zawartości oparte na AI Pisanie postów na blogu i artykułów, optymalizacja SEO, data powstania chatbotów opartych na AI Semrush ContentShake AI Tworzenie pomysłów na zawartość i jej optymalizacja Sugestie zawartości zorientowane na SEO, analiza konkurencji OpenAI Playground Eksperymentowanie z modelami AI Konfigurowalne modele AI, eksperymenty z inicjatywy użytkowników Character.AI Tworzenie interaktywnych postaci opartych na AI Odpowiedzi postaci przypominające ludzkie, interaktywne dialogi Elicit Generowanie artykułów naukowych Podsumowania badań generowane przez AI, śledzenie cytowań Surfer AI Tworzenie zawartości z wykorzystaniem SEO Analiza SERP, optymalizacja zawartości pod kątem SEO HuggingChat Otwarta AI konwersacyjna Rozwój modeli oparty na społeczności, modele z możliwością dostosowania Socratic Zarządzanie inżynierią predykcyjną Monitoruj jakość kodu i przepustowość Amazon CodeWhisperer Asystent programowania oparty na AI dla programistów AWS Rekomendacje kodu, sugestie w czasie rzeczywistym YouChat AI Uniwersalna AI do prowadzenia rozmów Ogólne rozmowy, streszczanie zawartości, kodowanie Undetectable.ai Generowanie zawartości i unikanie wykrywania Generowanie zawartości przez AI, tekst generowany przez AI, którego nie da się wykryć GitHub Copilot Pisanie kodu wspomagane przez AI Autouzupełnianie kodu, sugestie w czasie rzeczywistym

20 najlepszych alternatyw dla ChatGPT, które wypróbowaliśmy w 2025 r. (Free i płatne)

Oto szczegółowa lista wszystkich 20 alternatyw dla ChatGPT oparta na moich badaniach. Zawiera ona informacje o wszystkich ich funkcjach, limitach i cenach, które pomogą Ci dokonać oceny. Pomoże Ci to zdecydować, które narzędzie będzie dla Ciebie najlepsze.

1. ClickUp (najlepsze rozwiązanie do zarządzania pracą oparte na AI)

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami oparte na sztucznej inteligencji, zasilane przez ClickUp Brain, najbardziej wszechstronną na świecie sztuczną inteligencję do pracy. Ten asystent AI rozpoznający kontekst jest niezbędny dla każdej roli, ponieważ uczy się na podstawie Twoich zadań, dokumentów i innych danych z obszaru roboczego, aby dostarczać Ci najlepsze wskazówki i sugestie.

Podobnie jak wielu innych w ClickUp, zakochałem się w tym narzędziu. Ponieważ jest ono zintegrowane z pakietem ClickUp, wykracza poza zwykłą automatyzację zadań: wykorzystuje swoje możliwości AI, aby pomóc w optymalizacji planowania projektów i cykli pracy, generowaniu i organizowaniu zawartości, zarządzaniu wiedzą firmową oraz oferowaniu inteligentnych sugestii zwiększających wydajność.

Największą zaletą ClickUp Brain w porównaniu z ChatGPT jest to, że działa on w kontekście Twoich projektów, w przeciwieństwie do ChatGPT, który działa niezależnie od konkretnych systemów zarządzania cyklem pracy lub zadaniami. Ponadto, choć ChatGPT doskonale sprawdza się w zakresie pomocy tekstowej i generowania zawartości, nie zapewnia narzędzi do realizacji projektów.

ClickUp uczy się na podstawie indywidualnych potrzeb Twojego zespołu, oferując bardziej spersonalizowane podejście do zarządzania pracą, które dostosowuje się do celów Twojej organizacji.

Dlaczego jest to lepsza alternatywa dla ChatGPT, zapytacie? Cóż, nie tylko domyślnie znacznie lepiej rozpoznaje kontekst, ale także pozwala na dostęp do ChatGPT — bez dodatkowych opłat i otwierania kolejnej zakładki w przeglądarce! Możecie przełączać się między ChatGPT, Claude, Gemini i innymi wysokiej jakości modelami LLM bezpośrednio w ClickUp i uzyskiwać najlepsze wyniki podczas pisania, analizy danych czy burzy mózgów.

Przełączaj się między wieloma modelami LLM za pomocą ClickUp Brain i optymalizuj model pod kątem danego zadania

Ponadto dzięki komputerowemu asystentowi AI, ClickUp Brain MAX, możesz zadawać pytania dotyczące dowolnego zadania, dokumentu lub projektu w całym swoim obszarze roboczym ClickUp (i połączonych aplikacjach) oraz otrzymywać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi.

Moja ulubiona funkcja to jednak Talk to Text. Pozwala mi planować zadania, blokować terminy w kalendarzu, a nawet dyktować pełnoprawne dokumenty ClickUp bez użycia rąk. Mogę to wszystko zrobić za pomocą komend głosowych. To znaczy bez pisania. I z 100% dokładnością transkrypcji. Od imion moich współpracowników po szczegóły projektów i zadań – wszystko jest zapisywane dosłownie, dzięki czemu natychmiast staję się 4 razy bardziej wydajny.

Zapisuj pomysły, udostępniaj instrukcje i realizuj zadania 4 razy szybciej dzięki funkcji Talk to Text w ClickUp Brain MAX

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: ClickUp nie ogranicza się do generatywnej sztucznej inteligencji. W ClickUp możesz korzystać z agentycznej sztucznej inteligencji, aby zautomatyzować złożone procesy od początku do końca. Dzięki agentom ClickUp Autopilot Twoje środowisko pracy nie tylko sugeruje kolejne kroki, ale sam je wykonuje. Pomyśl: tworzenie powtarzających się zadań, aktualizacja statusów, oznaczanie przeszkód i planowanie działań następczych — bez kiwnięcia palcem. Agenci Autopilot rozumieją Twój cykl pracy i działają w Twoim imieniu, aby projekty posuwały się naprzód.

Najlepsze funkcje ClickUp

Korzystaj z zapytań w języku naturalnym, aby znaleźć odpowiednie dokumenty, zadania, wzmianki i komentarze w całym swoim obszarze roboczym

Zadawaj pytania i uzyskuj jasne, zwięzłe odpowiedzi oraz analizy dotyczące swoich zadań, dokumentów i osób dzięki AI Knowledge Manager

Otrzymuj aktualizacje, raporty o statusie i podsumowania dotyczące zadań, dokumentów i osób za pomocą jednego kliknięcia dzięki AI Project Manager

Twórz zawartość bezbłędną gramatycznie, dokumentację techniczną i materiały marketingowe w swoim unikalnym tonie i stylu dzięki AI Writer for Work

Generuj szablony oparte na AI, aby usprawnić typową komunikację służbową, taką jak aktualizacje statusu czy briefy projektowe

Jeśli łatwiej przyswajasz wiedzę wizualnie, obejrzyj ten wideo na ClickUp Brain

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że ustawienie złożonych cykli pracy wymaga więcej czasu i wysiłku.

Wersja mobilna może nie dorównywać wersji na komputery stacjonarne.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Co mówią o ClickUp prawdziwi użytkownicy?

ClickUp zapewnia wysoce zintegrowaną platformę do zarządzania projektami. Obsługuje zarówno proste, jak i złożone projekty. Zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie tego, z jakich elementów składa się projekt i jak postępują prace nad nimi. Wykorzystuje również AI (ClickUp Brain) w celu zmniejszenia nakładu pracy administracyjnej wymaganej we wszystkich aspektach projektów. Z łatwością generuje raportowanie projektowe. Zapewnia wszystkim członkom projektu kompleksowy przegląd wszystkich elementów projektu oraz tego, kto czym się zajmuje.

Potrzebujesz więcej informacji? Oto szczegółowe porównanie ClickUp i ChatGPT.

2. Google Gemini (najlepsza darmowa alternatywa dla ChatGPT)

za pośrednictwem Google Gemini

Google Gemini to silna alternatywa dla ChatGPT, szczególnie dla użytkowników głęboko osadzonych w ekosystemie Google. Oferuje płynną integrację z narzędziami takimi jak Gmail, Dokumenty Google i Search, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla cykli pracy zwiększających wydajność. Gemini wyróżnia się również dostępem do sieci w czasie rzeczywistym oraz możliwościami multimodalnymi, takimi jak rozumienie obrazów i dużych dokumentów, szczególnie na urządzeniach z systemem Android. Jego bezpłatny poziom często zapewnia dostęp do zaawansowanych modeli, dzięki czemu wysokowydajna AI staje się bardziej dostępna. Chociaż ChatGPT nadal może przodować pod względem jakości rozmów, funkcji pamięci i solidnego ekosystemu aplikacji, Gemini wyróżnia się natywną integracją, praktyczną użytecznością i szybką reakcją na aktualne informacje.

Gemini korzysta z autorskich algorytmów wyszukiwania Google, zapewniając dostęp do danych internetowych w czasie rzeczywistym. Poniżej przedstawiamy niektóre z najlepszych funkcji i ograniczeń, które pomogą Ci wybrać między Google Gemini a ChatGPT.

Najlepsze funkcje Google Gemini

Uzyskaj dostęp do danych internetowych w czasie rzeczywistym dzięki silnikowi wyszukiwania Google

Generuj kreatywną zawartość (Dokumenty Google), projekty (Google Prezentacje) i analizy (Arkusze Google) bezpośrednio z poziomu interfejsu AI

Uzyskaj bogate informacje na podstawie danych z Grafu wiedzy Google

Ograniczenia Google Gemini

Niektórzy użytkownicy narzekają na ograniczone rozumienie kontekstu

Użytkownicy zgłaszali sporadyczne opóźnienia w odpowiedzi podczas obsługi złożonych zapytań multimodalnych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że integracja z usługami innymi niż Google ma limit w porównaniu z innymi narzędziami AI

Ceny Google Gemini

Dostępna jest wersja Free

Business: 20 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Enterprise: 30 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Google Gemini

G2: 4,4/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Google Gemini?

Gemini całkowicie zmieniło sposób, w jaki korzystamy z danych i nimi zarządzamy. Jest to solidna i elastyczna platforma z oszałamiającym zestawem funkcji, która może sprostać wymaganiom zarówno dużych przedsiębiorstw, jak i użytkowników indywidualnych. Gdy po raz pierwszy zaczęliśmy korzystać z Gemini, od razu zauważyliśmy, że wydajność i produktywność użytkowników były priorytetami przy jego projektowaniu. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech Gemini jest płynna integracja z różnymi źródłami danych. Dzięki temu połączeniu nie musimy już zajmować się żmudnym przechodzeniem między kilkoma narzędziami i bazami danych, co daje nam spójny obraz naszych danych. W rezultacie wzrosła produktywność naszego zespołu, a nasze cykle pracy stały się znacznie bardziej wydajne.

3. Microsoft Copilot (najlepsze rozwiązanie zwiększające wydajność dzięki AI w pakiecie Microsoft Office)

za pośrednictwem Microsoft Copilot

Jeśli korzystasz z pakietu Microsoft 365, prawdopodobnie używasz już Microsoft Copilot. Jest to atrakcyjna alternatywa dla ChatGPT, szczególnie dla profesjonalistów, którzy polegają na narzędziach Microsoft 365, takich jak Word, Excel, Outlook i Teams. Wbudowany bezpośrednio w te aplikacje, Copilot zwiększa wydajność, generując podsumowania, tworząc szkice wiadomości e-mail, analizując arkusze kalkulacyjne i nie tylko — a wszystko to w ramach narzędzi, z których użytkownicy już korzystają. Wykorzystuje on potężne modele AI (często pochodzące z OpenAI) z bezpieczeństwem danych i zgodnością na poziomie Enterprise. Dla firm jego wartość polega na pomocy uwzględniającej kontekst, wykorzystującej własne dokumenty i dane. Podczas gdy ChatGPT oferuje szersze doświadczenie czatu AI z niestandardowymi GPT, pamięcią i wielomodalnymi danymi wejściowymi, Copilot wyróżnia się płynnym wbudowaniem AI w codzienne cykle pracy w całym ekosystemie Microsoft.

Ta alternatywa dla ChatGPT to nie tylko kolejny chatbot oparty na AI — wyróżnia się wykorzystaniem rozbudowanych modeli językowych do generowania tekstu w rozmowach i jest w stanie przeprowadzać zaawansowaną analizę danych.

Najlepsze funkcje Microsoft Copilot

Uzyskaj sugestie dotyczące analizy danych, generowania formuł i tworzenia zawartości

Zautomatyzuj powtarzalne zadania, w tym tworzenie szkiców wiadomości e-mail w programie Outlook

Zwiększ efektywność współpracy dzięki integracji z Teams

Ograniczenia Microsoft Copilot

Dostępne wyłącznie dla subskrybentów Microsoft 365

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników, zaznajomionych ze złożonymi narzędziami, możliwości AI mogą wydawać się podstawowe.

Wczesne doniesienia zawierają wzmianki o sporadycznych niedokładnościach w generowaniu niektórych formuł programu Excel

Ceny Microsoft Copilot

20 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Copilot

G2 : 4,3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią prawdziwi użytkownicy o Microsoft Copilot

Copilot ogranicza rutynowe codzienne zadania, takie jak pisanie porządku obrad spotkania lub podsumowywanie wyników wirtualnych spotkań. Korzystam z niego codziennie. Pomaga on w wyszukiwaniu informacji na dany temat, dając znacznie bardziej konkretne i ukierunkowane wyniki niż w przypadku korzystania z wyszukiwarki internetowej. Można też uruchomić prezentację PowerPoint, aby uzyskać kilka pomysłów, gdy próbuję napisać dokument lub raport, ale nie wiem, jak zacząć. Gdy już nauczysz się trochę, jak pisać dobre podpowiedzi, korzystanie z nich jest bardzo łatwe, zwłaszcza gdy są zintegrowane ze wszystkimi narzędziami Office 365, stanowią część Twojej organizacji i mają dostęp do wszystkich dokumentów wewnętrznych.

4. Claude (Najlepsze rozwiązanie do kreatywnego generowania tekstów konwersacyjnych)

Claude to kolejne narzędzie AI do konwersacji, które wypróbowałem, szczególnie do generowania długich tekstów. Opracowane przez firmę Anthropic, Claude ma na celu poprawę bezpieczeństwa i użyteczności sztucznej inteligencji. W porównaniu z ChatGPT wyniki generowane przez to narzędzie do pisania oparte na sztucznej inteligencji wydają się bardziej intuicyjne.

Kiedy poprosiłem go o streszczenie artykułów lub pomoc w burzy mózgów, Claude konsekwentnie dostarczał szczegółowe i spójne odpowiedzi, które były zgodne z intencją moich podpowiedzi dla AI. Używałem Claude'a również do zadań kreatywnych, takich jak pisanie konspektów blogów i tworzenie szkiców raportów, z których obydwoma poradził sobie naprawdę dobrze.

Najlepsze funkcje Claude

Skorzystaj z dogłębnych i dostosowanych do kontekstu rozmów

Wykonuj proste zadania i rozwiązuj złożone zapytania z taką samą łatwością

Zminimalizuj szkodliwe lub stronnicze wyniki dzięki ulepszonym funkcjom bezpieczeństwa i zaangażowaniu w etyczne wykorzystanie AI

Claude limits

Użytkownicy zgłaszają sporadyczne spowolnienia podczas przetwarzania dużej ilości danych wejściowych

Nie posiada możliwości generowania obrazów ani pracy z mediami innymi niż tekst

Ceny Claude

Dostępny Free Plan

Zalety: 20 USD miesięcznie od osoby

Zespół: 25 USD na osobę miesięcznie, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Claude

G2 : 4,7/5 (23 recenzje)

Capterra: Zbyt mało recenzji

Co mówią o Claude'u prawdziwi użytkownicy?

Najbardziej przydatną cechą Claude'a jest zdolność AI do bardziej naturalnego przepływu rozmowy. Podoba mi się, że odpowiedzi przypominają rozmowę między ludźmi. Kolejną rzeczą, która mi się podoba w Claude'u, jest to, że jego odpowiedzi są kontekstowe i angażujące. Podoba mi się również to, że stara się udzielać trafnych odpowiedzi i przyznaje się do swoich limitów, gdy czegoś nie wie.

5. Perplexity AI (najlepsze do wyszukiwania wiarygodnych źródeł danych)

Korzystanie z Perplexity AI przypomina korzystanie z połączenia wyszukiwarki i asystenta konwersacyjnego w celu znalezienia odpowiedzi. Bardzo podoba mi się to, jak potrafi pobierać informacje z wielu wiarygodnych źródeł w sieci, aby udzielać wyczerpujących odpowiedzi bez błędów.

W porównaniu z ChatGPT, który skupia się na generowaniu kreatywnych odpowiedzi, Perplexity AI dostarcza oparte na faktach i badaniach odpowiedzi, których dokładność można zweryfikować dzięki podanym źródłom. Używałem go do odpowiedzi na niszowe pytania, w których potrzebowałem zweryfikowanych danych, i nie zawiódł mnie.

Najlepsze funkcje Perplexity AI

Każda odpowiedź zawiera odniesienia do wiarygodnych źródeł, co zapewnia większą przejrzystość

Uzyskaj dostęp do dokładnych danych do badań i odpowiadania na niszowe zapytania

Ciesz się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który pomaga szybciej znaleźć i zrozumieć odpowiedzi

Ograniczenia Perplexity AI

W porównaniu z innymi narzędziami AI ma ograniczone możliwości generowania zawartości kreatywnej lub konwersacyjnej

Odpowiedzi mogą czasami być zbyt zwięzłe w przypadku złożonych zapytań

Czasami pomija nowsze dane, jeśli nie zostały one indeksowane w bazie źródłowej

Ceny Perplexity AI /AI

Ceny zależą od wielkości tokenów i liczby żądań

Oceny i recenzje Perplexity AI

G2: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Perplexity AI

Mogłem wyszukiwać konkretne tematy wraz ze źródłami. Zamiast podawać losowe informacje, Perplexity pokazuje, skąd pochodzą dane, podając źródło, dzięki czemu mogę sprawdzić, czy pochodzi ono z wiarygodnej strony internetowej. Podczas wyszukiwania zawartości do napisania lub poszukiwania informacji na określone tematy badawcze znalezienie źródeł jest niemal niezbędne, a Perplexity radzi sobie z tym lepiej. Jest łatwy w użyciu na komputerze i telefonie, a jego interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika. Z Perplexity można korzystać i polegać na nim na co dzień, szukając informacji i pisząc.

6. Jasper AI (Najlepsze rozwiązanie do tworzenia zawartości na dużą skalę)

Jasper to generator zawartości oparty na AI, stworzony z myślą o marketerach, twórcach zawartości i agencjach, które muszą szybko tworzyć duże ilości zawartości. Uważam, że jest on szczególnie przydatny do generowania postów na blogu, treści e-maili, treści w mediach społecznościowych oraz opisów produktów.

Rozumie i dostosowuje się do tonu komunikacji Twojej marki lepiej niż ChatGPT, dzięki czemu zawartość pozostaje spójna z przekazem Twojej firmy.

Najlepsze funkcje Jasper AI

Skorzystaj z obszernej biblioteki szablonów, aby szybko tworzyć różnego rodzaju zawartości

Wykorzystaj różne opcje tonu wypowiedzi, aby stworzyć niestandardowe komunikaty marki

Zoptymalizuj zawartość pod kątem wyszukiwarki Google oraz Bing bez korzystania z zewnętrznych platform

Limity Jasper AI

Może generować powtarzalną zawartość bez jasnych wytycznych dotyczących danych wejściowych

Krzywa uczenia się związana z dostosowaniem się do zaawansowanych funkcji platformy może być stroma

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że dokładność zawartości może spaść, gdy podpowiedzi są ogólne

Ceny Jasper AI / AI

Creator: 39 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Pro: 59 USD miesięcznie za użytkownika, rozliczane rocznie

Business: Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje Jasper AI /AI

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

Co mówią o Jasper AI prawdziwi użytkownicy?

Cóż, w sieci dostępnych jest tak wiele narzędzi AI i po wypróbowaniu kilku z tych płatnych narzędzi w końcu zdecydowałem się na jedno, a mianowicie Jasper. Jakość generowanej zawartości, a także możliwość tworzenia niestandardowej zawartości to główne powody, dla których wybrałem tę platformę.

7. Meta AI (Najlepsza pod względem integracji z mediami społecznościowymi i wizualnej AI)

Korzystam z Meta AI i uważam, że idealnie nadaje się do integracji z mediami społecznościowymi. Oferuje kreatywne funkcje na platformach Meta, takich jak WhatsApp, Facebook i Instagram. Ta darmowa alternatywa dla ChatGPT pomaga mi edytować zdjęcia, rozpoznawać obiekty na obrazach, a nawet generować sprytne podpisy.

Model AI pozwala mi edytować zdjęcia w czacie lub bezbłędnie analizować obrazy. Dzięki integracji aplikacji Meta wszystko działa płynnie, od codziennych zadań po działania twórcze.

Najlepsze funkcje Meta AI

Korzystaj z interakcji głosowej, aby uzyskać wsparcie bez użycia rąk za pośrednictwem okularów AR i urządzeń mobilnych

Zintegruj się z platformami Meta, aby uzyskać funkcje generowania obrazów oparte na AI oraz inteligentne sugestie

Użyj etykiety @Meta AI w czatach grupowych, aby prowadzić dynamiczne rozmowy

Ograniczenia Meta AI

Niektóre zaawansowane funkcje edycji mogą nie działać zgodnie z zamierzeniami w przypadku złożonych obrazów

Dostępna w ograniczonej liczbie języków i regionów, co ogranicza jej szersze zastosowanie

Ceny Meta AI /AI

Dostępna jest wersja Free

Oceny i recenzje Meta AI

Niedostępne na szeroką skalę ze względu na integrację z platformami Meta

8. Chatsonic (Najlepszy do czatu głosowego)

Chatsonic sprawia, że czuję się, jakbym rozmawiał z przyjacielem, a nie z maszyną. Jest to jedna z darmowych alternatyw dla ChatGPT, która oferuje integrację z różnymi platformami, co ułatwia włączenie chatbotów AI do Twoich projektów lub aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, jeśli szukasz narzędzia AI łączącego funkcje konwersacji z możliwością odpowiedzi głosowej, Chatsonic jest dobrym wyborem.

Najlepsze funkcje Chatsonic

Korzystaj z internetu w czasie rzeczywistym, aby uzyskać aktualne informacje i kontekst

Dostosuj niestandardowe podpowiedzi, aby dostosować rozmowy do potrzeb użytkowników

Ograniczenia Chatsonic

Funkcje głosowe mogą wymagać dodatkowego wysiłku na ustawienia lub integrację.

Odpowiedzi czatu AI mogą czasami zbaczać z tematu, jeśli podpowiedzi nie są wystarczająco konkretne.

Ceny Chatsonic

Dostępny bezpłatny dostęp

Oceny i recenzje Chatsonic

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

9. Writesonic (Najlepsze rozwiązanie do copywritingu opartego na AI)

Writesonic specjalizuje się w tworzeniu tekstów marketingowych, reklam i długiej zawartości z imponującą szybkością i kreatywnością. W przeciwieństwie do ChatGPT, który skupia się bardziej na zadaniach konwersacyjnych, Writesonic generuje przekonujące teksty, które zwiększają zaangażowanie i konwersje.

Użytkownicy najbardziej cenią w Writesonic intuicyjny interfejs i przyjazną obsługę.

Najlepsze funkcje Writesonic

Wykorzystaj szablony podpowiedzi AI do różnych rodzajów copywritingu

Twórz wiele wariantów wyników, aby wybrać najbardziej atrakcyjną zawartość

Zoptymalizuj zawartość pod kątem wyszukiwarek, korzystając z wbudowanych funkcji SEO

Ograniczenia Writesonic

Czasami konieczna jest edycja w celu uwzględnienia niuansów językowych i kontekstowych

Jeśli przekroczysz limity użytkowania, koszty mogą szybko wzrosnąć.

Ceny Writesonic

Dostępny bezpłatny dostęp

Indywidualny : 16 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Standard : 79 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Niestandardowe ceny dla większych zespołów

Oceny i recenzje Writesonic

G2 : 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 2000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Writesonic

Writesonic okazał się przydatnym narzędziem do szybkiego stworzenia szkicu mojego wpisu na blogu. Pozwolił zaoszczędzić czas, dostarczając uporządkowany zarys i odpowiednią zawartość. Jednak wynik nadal wymagał przeglądu i edycji, aby zapewnić dokładność i nadać tekstowi bardziej osobisty charakter.

10. Semrush ContentShake AI (najlepsze rozwiązanie do optymalizacji zawartości pod kątem SEO)

Semrush ContentShake AI pomaga marketerom i twórcom zawartości w optymalizacji zawartości pod kątem wyszukiwarek, jednocześnie generując artykuły wysokiej jakości. Umożliwia zespołom ds. zawartości analizowanie skuteczności słów kluczowych oraz tworzenie zawartości dostosowanej do uzyskania wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania.

Najlepsze funkcje Semrush ContentShake AI/AI

Zintegruj z zestawem narzędzi SEO firmy Semrush, aby tworzyć strategie zawartości oparte na danych

Szybko generuj szczegółowe briefy i konspekty zawartości

Otrzymuj rekomendacje w czasie rzeczywistym na podstawie słów kluczowych i informacji o odbiorcach

Ograniczenia Semrush ContentShake AI

Bardziej skuteczne dla użytkowników zaznajomionych z SEO i ekosystemem Semrush

Niektóre funkcje mogą wymagać subskrypcji szerszego zakresu usług Semrush.

Ceny Semrush ContentShake AI/AI

Wymagana jest subskrypcja Semrush; ceny zaczynają się od 60 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Semrush ContentShake AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

11. OpenAI Playground (najlepsze do eksperymentowania z modelami AI)

za pośrednictwem OpenAI Playground

OpenAI Playground pozwala mi na interakcję z różnymi modelami OpenAI w przyjaznym dla użytkownika środowisku. Podczas gdy ChatGPT nie pozwala użytkownikom eksperymentować z podpowiedziami, ustawieniami i parametrami, OpenAI Playground to umożliwia. To sprawia, że jest to idealne narzędzie dla programistów i badaczy, którzy chcą dopracować swoje interakcje z AI.

Najlepsze funkcje OpenAI Playground

Uzyskaj dostęp do różnych modeli AI przeznaczonych do różnych zastosowań

Dostosuj ustawienia, aby sprawdzić, jak zmiany parametrów wejściowych wpływają na odpowiedzi AI

Łatwo eksperymentuj z podpowiedziami dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi

Ograniczenia OpenAI Playground

Wymaga dobrego zrozumienia koncepcji AI, aby w pełni wykorzystać jej potencjał

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać wiedzy technicznej w celu ich integracji.

Ceny OpenAI Playground

Ceny uzależnione od wykorzystania w przypadku bardziej zaawansowanych funkcji i wyższych limitów

Oceny i recenzje OpenAI Playground

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

12. Character. AI (Najlepsze do odgrywania ról i interaktywnych rozmów)

Bardzo dobrze bawiłem się, korzystając z Character. AI, zwłaszcza podczas scenariuszy fabularnych i interaktywnego opowiadania historii. Dzięki darmowej wersji Character. AI mogę tworzyć unikalne postacie, co pozwala mi prowadzić dialogi – od żartobliwych przekomarzanek po głębokie dyskusje filozoficzne.

To świetne narzędzie dla pisarzy poszukujących pomysłów lub każdego, kto chce oddać się kreatywnej rozmowie.

Najlepsze funkcje Character. AI

Twórz i dostosowuj niestandardowe postacie do rozmów

Weź udział w scenariuszach z odgrywaniem ról, aby zanurzyć się w opowiadanej historii

Możecie liczyć na stałe ulepszenia odpowiedzi postaci, ponieważ system nieustannie uczy się na podstawie interakcji z użytkownikami.

Limits of Character. AI

Niektóre postacie mogą charakteryzować się limitem w zakresie głębi osobowości, co może wpływać na jakość rozmowy

Może wymagać od użytkowników większej kreatywności, aby zainicjować bardziej złożone dialogi

Ceny Character. AI

Dostępny Free Plan

Premium: 9,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Character. AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

13. Elicit (Najlepsze do badań i gromadzenia danych)

Elicit to niezwykle pomocna alternatywa, jeśli używasz ChatGPT do badań i gromadzenia danych. To narzędzie jest przeznaczone specjalnie dla naukowców i badaczy, ułatwiając im efektywne organizowanie i analizowanie informacji.

W Elicit najbardziej cenię to, że mogę łatwo udostępniać wyniki swoich badań kolegom.

Wykorzystaj najlepsze funkcje

Porządkuj przeglądy literatury i dane badawcze za pomocą ustrukturyzowanych szablonów

Udostępniaj szablony i otrzymuj opinie dzięki rozbudowanym funkcjom współpracy

Generuj pytania na podstawie istniejącej literatury w celu przeprowadzenia głębszej analizy

Ograniczenia

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wymaga pewnego nakładu czasu na naukę

Ceny Elicit

Dostępna jest wersja Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie

Zalety: 42 USD miesięcznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Zbieraj oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

14. Surfer AI (najlepsze rozwiązanie do tworzenia cyklu pracy z zawartością SEO)

Surfer AI pomaga tworzyć zawartość zoptymalizowaną pod kątem wyszukiwarek. Dzięki integracji badania słów kluczowych i optymalizacji na stronie za pomocą tego narzędzia możesz pisać artykuły, które są nie tylko bogate w informacje, ale także przyjazne dla SEO. W przeciwieństwie do ChatGPT, który skupia się na generowaniu zawartości bez uwzględnienia aspektów SEO, Surfer AI łączy kreatywność z optymalizacją opartą na danych.

Możliwość usprawnienia cyklu pracy przy tworzeniu zawartości sprawia, że Surfer AI wyróżnia się na tle innych narzędzi. Oszczędza mi to czas i zwiększa szanse na to, że moje artykuły osiągną dobre wyniki w sieci. To kompleksowe rozwiązanie dla tych, którzy chcą jednocześnie uzyskać wysokiej jakości zawartość i optymalizację SEO.

Najlepsze funkcje Surfer AI

Zintegruj badania słów kluczowych i analizy SEO bezpośrednio z procesem tworzenia zawartości

Zoptymalizuj sugestie dotyczące zawartości w oparciu o analizę najlepszych konkurentów

Twórz uporządkowane konspekty, aby szybko tworzyć artykuły zoptymalizowane pod kątem SEO

Limits of Surfer AI

W dużym stopniu opiera się na trendach SEO, które tylko czasami mogą pokrywać się z celami związanymi z zawartością kreatywną

Dla początkujących, którzy dopiero zaczynają przygodę z SEO, może to być przytłaczające.

Ceny Surfer AI /AI

179 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Surfer AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

15. HuggingChat (Najlepsze rozwiązanie dla projektów AI typu open source)

HuggingChat sprawia, że praca nad projektami AI typu open source staje się prawdziwą przyjemnością. Opracowany przez Hugging Face, HuggingChat pozwala entuzjastom korzystać z obszernej biblioteki wstępnie wytrenowanych modeli AI w celu tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

To, co wyróżnia HuggingChat, to jego elastyczność — od generowania tekstu po tłumaczenia, pomaga on w realizacji Wszystkiego bez konieczności przywiązania do jednej platformy, takiej jak ChatGPT.

Najlepsze funkcje HuggingChat

Uzyskaj dostęp do obszernej biblioteki modeli AI typu open source do różnych zastosowań

Dostosuj modele AI do konkretnych potrzeb i projektów

Możesz liczyć na wsparcie i współpracę ze strony aktywnej społeczności programistów

Ograniczenia HuggingChat

Pełne wykorzystanie jego możliwości wymaga pewnej wiedzy technicznej

Ograniczone do programistów zaznajomionych z frameworkami open source

Ceny HuggingChat

Dostępna jest wersja Free

Plany płatne: Starter: 59 USD/miesiąc Pro: 249 USD/miesiąc Enterprise: niestandardowe ceny dla użytkowników na dużą skalę

Oceny i recenzje HuggingChat

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

16. Socratic (Najlepsze rozwiązanie do predykcyjnego zarządzania inżynierią)

Socratic to prawdziwe dobrodziejstwo dla zespołów inżynierów, które chcą przejść z ręcznego zarządzania projektami na predykcyjne zarządzanie inżynieryjne. Platforma synchronizuje się z narzędziami takimi jak GitHub, umożliwiając zespołom uzyskiwanie wglądu w postępy projektu w czasie rzeczywistym, jednocześnie upraszczając ich cykl pracy.

Socratic wykorzystuje AI do przewidywania osi czasu i wąskich gardeł w obciążeniu pracą, dając zespołom jasny obraz tego, co ich czeka. Oferuje również konfigurowalne widoki i raporty dostosowane do indywidualnych celów zespołu, dzięki czemu śledzenie wyników staje się znacznie bardziej praktyczne.

Najlepsze funkcje Socratic

Zyskaj jasny obraz osi czasu projektów i dystrybucji obciążenia pracą dzięki prognozom AI w czasie rzeczywistym

Efektywnie rozdzielaj zadania i utrzymuj zrównoważoną wydajność zespołu dzięki zarządzaniu obciążeniem pracą

Twórz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby przeprowadzać śledzenie konkretnych wskaźników istotnych dla Twoich projektów i wyników zespołu dzięki konfigurowalnym widokom

Ograniczenia Socratic

Brakuje integracji z innymi narzędziami do zarządzania projektami poza Jira i GitHub

Ustawienie i konfiguracja systemu są czasochłonne w początkowym okresie

Ceny Socratic

Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje Socratic

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

17. Amazon CodeWhisperer (najlepsze rozwiązanie do pomocy w kodowaniu opartej na AI)

za pośrednictwem Amazon CodeWhisperer

Amazon CodeWhisperer usprawnia proces kodowania dla programistów. To narzędzie AI oferuje inteligentne sugestie kodu w formie rozmowy, pomagając pisać, debugować i optymalizować kod szybciej niż kiedykolwiek.

Najlepsze funkcje Amazon CodeWhisperer

Zintegruj sugestie kodu AI bezpośrednio z popularnymi zintegrowanymi środowiskami programistycznymi (IDE)

Twórz aplikacje gotowe do pracy w chmurze, zoptymalizowane pod kątem usług AWS

Skorzystaj z wsparcia dla wielu języków programowania, aby zapewnić wszechstronność w różnych projektach

Limity Amazon CodeWhisperer

Ograniczone do programistów pracujących w ekosystemie AWS

Może generować kod, który nie jest optymalny, szczególnie w zaawansowanych przypadkach użycia

Ceny Amazon CodeWhisperer

Dostępna jest bezpłatna wersja dla indywidualnych użytkowników AWS

Dostępne są płatne plany przeznaczone do użytku na poziomie Enterprise

Oceny i recenzje Amazon CodeWhisperer

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

18. YouChat AI (Najlepsze rozwiązanie do pomocy osobistej i przeglądania stron internetowych)

YouChat AI to świetny wybór, jeśli szukasz osobistego asystenta opartego na AI oraz szybkiego przeglądania stron internetowych. Został zaprojektowany tak, aby udzielać odpowiedzi w czasie rzeczywistym na zapytania dotyczące wiedzy ogólnej. Uważam, że jest pomocny w wyszukiwaniu aktualnych informacji, zwłaszcza na tematy, w których liczy się czas. Niezależnie od tego, czy muszę sprawdzić ostatnie wydarzenie, uzyskać sugestie dotyczące osobistych zadań, czy podsumować długie artykuły, YouChat ułatwia mi to.

Jedną z moich ulubionych cech YouChat AI jest to, że udziela zwięzłych odpowiedzi, nie przytłaczając mnie zbędnymi szczegółami.

Najlepsze funkcje YouChat AI

Uzyskaj wyniki przeglądania stron internetowych w czasie rzeczywistym, aby uzyskać dokładne i aktualne odpowiedzi

Włączanie odpowiednich źródeł i cytatów do odpowiedzi

Ograniczenia YouChat AI

Przeglądanie stron internetowych może spowolnić czas reakcji w porównaniu z innymi modelami AI

Czasami brakuje mu głębi lub kreatywności potrzebnej do prowadzenia złożonych, pełnych niuansów dyskusji

Ceny YouChat AI

Dostępna jest wersja Free

Pro: 15 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Teams: 25 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen

Oceny i recenzje YouChat AI

G2: Za mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

19. Undetectable.ai (Najlepsze do tworzenia zawartości przypominającej ludzką)

Kiedy potrzebowałem stworzyć wysokiej jakości zawartość, która brzmi naturalnie i autentycznie, Undetectable.ai okazało się przełomowym rozwiązaniem. Ta alternatywa dla ChatGPT doskonale radzi sobie z tworzeniem angażujących, przypominających ludzkie tekstów, idealnych do esejów, postów na blogu lub wszelkich zawartości wymagających osobistego akcentu.

Zaawansowane funkcje Undetectable.ai stawiają na pierwszym miejscu płynne i profesjonalne pisanie, co czyni je doskonałym narzędziem dla studentów, pisarzy i specjalistów ds. marketingu zawartości, którzy chcą ulepszyć swoją pracę.

Najlepsze funkcje Undetectable.ai

Generuj teksty przypominające ludzkie, które przyciągną uwagę odbiorców

Użyj niestandardowego stylu pisania dla różnych tonów i poziomów złożoności

Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną na temat czytelności i autentyczności zawartości

Ograniczenia Undetectable.ai

Ograniczone możliwości w zakresie kreatywnego pisania w porównaniu z innymi narzędziami AI

Zawartość może nadal być wykrywalna przez najbardziej zaawansowane systemy wykrywania AI.

Ceny Undetectable.ai

Dostępna jest wersja Free

Płatne: 5,00 USD/miesiąc, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Undetectable.ai

G2 : 4,4/5 (ponad 30 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Undetectable.ai

Ułatwiło mi to pracę przy identyfikowaniu zawartości generowanej przez AI. Sprawdzane są niemal wszystkie prawdopodobieństwa wykrycia AI, dzięki czemu każdy może wygenerować zawartość zgodnie z wymaganiami, zamiast pisać ją od podstaw, co zajmuje sporo czasu.

20. GitHub Copilot (najlepsze rozwiązanie do wsparcia w kodowaniu oprogramowania)

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot, będący wynikiem współpracy między GitHubem a OpenAI, pomaga programistom, dostarczając sugestie dotyczące kodu w czasie rzeczywistym podczas pisania. Nasz zespół uznał to narzędzie za szczególnie przydatne podczas pracy nad złożonymi projektami programistycznymi, ponieważ potrafi ono automatycznie generować całe linie lub bloki kodu w oparciu o kontekst, pomagając nam pisać bardziej przejrzysty i wydajny kod.

Ten model AI potrafi rozpoznawać wzorce w strukturze kodu, aby sugerować rozwiązania, refaktoryzować kod, a nawet dodawać komentarze, co pozwala zaoszczędzić czas i ograniczyć liczbę błędów. Gdy utkniesz przy powtarzalnych zadaniach, takich jak zmiana nazw metod lub wdrażanie podobnej logiki w wielu miejscach, Copilot wykonuje kroki z trafnymi sugestiami.

Najlepsze funkcje GitHub Copilot

Uzyskaj informacje o statusie autouzupełniania kodu w czasie rzeczywistym dla różnych języków programowania i frameworków

Zachowaj spójność między projektami dzięki niestandardowym bazom wiedzy z repozytorii GitHub

Skorzystaj z sugestii kontekstowych opartych na istniejącej strukturze kodu i wzorcach, dzięki czemu narzędzie dostosowuje się do Twojego stylu programowania

Zintegruj je z środowiskami IDE, aplikacją GitHub Mobile i interfejsem CLI, aby uzyskać wszechstronne środowisko programistyczne

Ograniczenia GitHub Copilot

Czasami sugeruje kod, który nie odpowiada potrzebom projektu, co wymaga ręcznej interwencji

Jeśli nie zostaną dokładnie sprawdzone, mogą powodować luki w zabezpieczeniach, zwłaszcza w przypadku projektów wrażliwych lub zastrzeżonych.

Ceny GitHub Copilot

Copilot Individual : 10 USD miesięcznie za użytkownika

Copilot Business : 19 USD miesięcznie za użytkownika

Copilot Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o GitHub Copilot

Github Copilot to jeden z najlepszych asystentów programistycznych w mojej karierze programisty. Generuje kod na podstawie Twojego stylu pisania. Copilot pomógł mi zaoszczędzić mnóstwo czasu, bo generuje powtarzające się fragmenty kodu. Wystarczy jedno naciśnięcie klawisza Tab, żeby zakończyć cały kod. Funkcja „Fix with Copilot” też bardzo mi pomogła, bo nie muszę szukać rozwiązania w internecie. Poza tym łatwo zintegrować go z Visual Studio Code.

Wprowadź sztuczną inteligencję do swojego obszaru roboczego ClickUp dzięki ClickUp Brain

Ponieważ AI nieustannie się rozwija, zawsze warto sprawdzić alternatywy dla ChatGPT, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom. Zebraliśmy kilka świetnych opcji, biorąc pod uwagę jakość odpowiedzi, możliwości dostosowania, ceny i inne czynniki. Jednak większość z nich to samodzielne narzędzia, które wymagają zmiany Twojego cyklu pracy, aby wdrożyć funkcje AI do Twoich projektów.

Spośród tych opcji ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą, które nie zakłóca dotychczasowego sposobu pracy, a wręcz go usprawnia dzięki niezrównanej inteligencji ClickUp Brain. Jeśli potrzebujesz potężnej platformy, która potrafi wszystko — od automatyzacji zadań po zarządzanie dokumentami i śledzenie projektów — gorąco polecam wypróbowanie ClickUp.

FAQ (często zadawane pytania)

Użytkownicy decydują się na zmianę, ponieważ ChatGPT ma ograniczone wbudowane narzędzia do zarządzania cyklem pracy, brakuje mu natywnej integracji z systemami projektowymi i zawartością, a także może wydawać się restrykcyjny, jeśli potrzebujesz automatyzacji lub większej kontroli nad tym, jak AI działa w ramach Twoich procesów. Wiele alternatyw wypełnia te luki dzięki lepszej integracji, multimodalności lub specjalistycznym funkcjom.

ClickUp Brain integruje sztuczną inteligencję rozpoznającą kontekst bezpośrednio w ekosystemie Twojego projektu, ucząc się na podstawie zadań, dokumentów i cykli pracy, aby zapewnić spersonalizowane sugestie, automatyzację zadań i komendy głosowe, w przeciwieństwie do samodzielnego modelu konwersacyjnego ChatGPT.

ClickUp Brain, Microsoft Copilot i Notion AI (wzmiankowane w szerszym ekosystemie) najlepiej sprawdzają się w zespołach, ponieważ czerpią kontekst ze wspólnych dokumentów, zadań i systemów, a nie tylko z podpowiedzi czatu. Dzięki temu lepiej nadają się do współpracy, planowania i realizacji projektów.

Perplexity AI i Google Gemini to najlepsze opcje do uzyskiwania odpowiedzi w czasie rzeczywistym, ponieważ pobierają aktualne dane bezpośrednio z internetu — coś, czego ChatGPT nie zawsze jest w stanie zapewnić w sposób niezawodny. Są idealne do badań, weryfikacji faktów i zapytań, w których liczy się czas.

Tak — ClickUp Brain łączy konwersacyjną sztuczną inteligencję z zarządzaniem zadaniami, obsługą dokumentów, automatyzacją cyklu pracy oraz dostępem do wielu modeli LLM w ramach jednego obszaru roboczego. Został stworzony do wykonywania pracy, a nie tylko generowania tekstu, co odróżnia go od samodzielnych modeli LLM, takich jak ChatGPT.