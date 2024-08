10 najlepszych alternatyw dla OpenAI Playground w 2024 roku (recenzje i ceny)

Open AI Playground to predykcyjne narzędzie językowe z AI wyszkolonym do reagowania tak, jak człowiek na podpowiedź lub pytanie, ale tylko z jego ogromną wiedzą.

Jak sama nazwa wskazuje, możesz bawić się podpowiedziami i pytaniami oraz przeprowadzać eksperymenty.

OpenAI Playground ma limity - brakuje mu funkcji, daje niewiarygodne wyniki, budzi obawy o prywatność i ma powolny czas reakcji. Limity te mogą poważnie spowolnić eksplorację modelu językowego, hamując badania i rozwój.

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli szukasz alternatywy dla OpenAI Playground do przeprowadzania bardziej zaawansowanych eksperymentów językowych.

Podzielimy się 10 najlepszymi alternatywami dla OpenAI Playground, które mają więcej funkcji, lepsze możliwości niestandardowe i koncentrują się na prywatności danych, dzięki czemu możesz uzyskać lepsze wyniki swoich eksperymentów.

Czego należy szukać w alternatywach dla OpenAI Playground

Dobra alternatywa dla OpenAI Playground powinna pomóc ci uczyć się, eksperymentować i być kreatywnym. Porównując dostępne opcje, należy zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Intuicyjny interfejs: Szukaj platform, które zapewniają interakcję w czasie rzeczywistym i są przyjazne dla użytkownika. Pozwalają one uzyskać natychmiastową informację zwrotną podczas eksperymentowania z modelami

Szukaj platform, które zapewniają interakcję w czasie rzeczywistym i są przyjazne dla użytkownika. Pozwalają one uzyskać natychmiastową informację zwrotną podczas eksperymentowania z modelami Opcje dostosowywania: Należy rozważyć, czy alternatywa pozwala na niestandardowe parametry. Pomoże to skonfigurować środowisko specyficzne dla wymagań eksperymentu i dostroić modele

Należy rozważyć, czy alternatywa pozwala na niestandardowe parametry. Pomoże to skonfigurować środowisko specyficzne dla wymagań eksperymentu i dostroić modele Skalowalność: Rozważ, czy narzędzie AI (sztucznej inteligencji) może obsłużyć skalę twoich projektów i podjąć się różnych zadań, od prostych fragmentów kodu po bardziej złożone eksperymenty

Rozważ, czy narzędzie AI (sztucznej inteligencji) może obsłużyć skalę twoich projektów i podjąć się różnych zadań, od prostych fragmentów kodu po bardziej złożone eksperymenty Wsparcie dla wielu języków programowania: Poszukaj alternatyw, które obsługują różne języki programowania, umożliwiając eksperymentowanie z różnymi technologiami i narzędziami AI

Poszukaj alternatyw, które obsługują różne języki programowania, umożliwiając eksperymentowanie z różnymi technologiami i narzędziami AI Społeczność i wsparcie: Oceń dostępność społeczności lub systemu wsparcia, w którym możesz szukać pomocy, zadawać pytania i dzielić się wiedzą z innymi użytkownikami. Silna społeczność jest cenna dla współpracy i rozwiązywania problemów

10 najlepszych alternatyw dla OpenAI Playground do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp to platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która płynnie łączy wszystkie zadania, dokumenty i pracę zespołową w jednym miejscu, dzięki czemu wszystko jest łatwe i wygodne.

Podwyższone możliwości AI to ClickUp AI -spersonalizowany asystent oparty na AI, skrupulatnie zaprojektowany, aby sprostać Twoim konkretnym potrzebom. Usprawnij swoje zarządzanie projektami z ponad 100 ręcznie stworzonymi i opartymi na badaniach narzędziami AI, które pasują do każdej roli.

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko

Najlepsze funkcje ClickUp

Pomoc w pisaniu: Zrób krok naprzód w pisaniu! Sprawia, że Twoja praca jest przejrzysta i wciągająca oraz oszczędza czas dzięki gotowym do użycia nagłówkom, tabelom i nie tylko. ZPomoc w pisaniu ClickUpzawartość jest nie tylko dobrze napisana, ale także wygląda profesjonalnie dzięki odpowiedniemu formatowi

Zrób krok naprzód w pisaniu! Sprawia, że Twoja praca jest przejrzysta i wciągająca oraz oszczędza czas dzięki gotowym do użycia nagłówkom, tabelom i nie tylko. ZPomoc w pisaniu ClickUpzawartość jest nie tylko dobrze napisana, ale także wygląda profesjonalnie dzięki odpowiedniemu formatowi Podsumowania: Uzyskaj kluczowe punkty i wnioski z wątków komentarzy i dyskusji związanych z Twoim projektem pisania, ponieważ ClickUp AI usprawnia proces podsumowania

Uzyskaj kluczowe punkty i wnioski z wątków komentarzy i dyskusji związanych z Twoim projektem pisania, ponieważ ClickUp AI usprawnia proces podsumowania Szablon podpowiedzi: Zwiększ swoje doświadczenie w pisaniu dzięki ClickUpSzablony podpowiedzi. Dostarcza ustrukturyzowane ramy do generowania pomysłów, poprawy stylu pisania i przezwyciężania bloków twórczych. Możesz również uzyskać dostęp do ponad 200 podpowiedzi i wykorzystać zaawansowaną technologię przetwarzania języka naturalnego (NLP) w procesie twórczym i uzyskać wgląd w swój styl pisania i preferencje

Szablon oferuje ponad 190 podpowiedzi AI do generowania pomysłów i zawartości do zarządzania projektami Six Sigma

Niestandardowe widoki: Wizualizuj moją pracę tak, jak lubisz, wybierając spośród ponad 15 szablonów Konfigurowalne widoki ClickUp takich jak Gantt, lista, kalendarz AI, mapa myśli i inne

Zarządzaj projektami małych firm na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektów za pomocą ClickUp

Twórz dokumenty: Twórz i organizuj różne rodzaje dokumentów za pomocą ClickUp Docs . Możesz uzyskać dostęp do funkcji ClickUp AI za pomocą poleceń /Slash i generować wysokiej jakości zawartość w dokumentach

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

Limity ClickUp

Pełne zrozumienie potencjału rozszerzonych funkcji oferowanych przez ClickUp może zająć trochę czasu

Aplikacja mobilna może nie być tak płynna, jak wersja desktopowa

Cennik ClickUp

Free Forever: Darmowa wersja demonstracyjna

Darmowa wersja demonstracyjna Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Promptsandbox.io

przez Promptsandbox.io Promptsandbox.io to przystępna platforma do szybkiego testowania i udoskonalania modeli - bez konieczności martwienia się o infrastrukturę lub ustawienia. Graj na wstępnie wytrenowanych modelach GPT i bezproblemowo poprawiaj i udoskonalaj swoje dane powstania AI.

Skorzystaj z Promptsandbox.io, aby eksperymentować z modelami GPT, dopracować swoje projekty AI lub współpracować z ich forum społeczności.

Najlepsze funkcje Promptsandbox.io

Łatwe prototypowanie: Błyskawiczne prototypowanie własnych modeli AI bez konieczności zajmowania się infrastrukturą lub ustawieniami

Błyskawiczne prototypowanie własnych modeli AI bez konieczności zajmowania się infrastrukturą lub ustawieniami Wstępnie wytrenowane modele GPT: Dostęp i eksperymentowanie z wstępnie wytrenowanymi modelami GPT dla różnych aplikacji i scenariuszy testowych

Dostęp i eksperymentowanie z wstępnie wytrenowanymi modelami GPT dla różnych aplikacji i scenariuszy testowych Narzędzia AI: Precyzyjne dostrajanie i udoskonalanie modeli AI w ramach platformy, usprawniające proces rozwoju

Precyzyjne dostrajanie i udoskonalanie modeli AI w ramach platformy, usprawniające proces rozwoju Forum społeczności: Zaangażuj się w tętniące życiem forum społeczności, współpracując z innymi użytkownikami, udostępniając pomysły i otrzymując cenne wsparcie

Ograniczenia Promptsandbox.io

Możesz napotkać wyzwania podczas pracy w trybie offline, ponieważ platforma w dużym stopniu opiera się na Internecie w celu wykonania modelu

Platforma może nie zapewniać rozszerzenia opcji trenowania modeli od podstaw

Promptsandbox.io ceny

Cennik nie jest dostępny publicznie na ich stronie internetowej

Promptsandbox.io oceny i recenzje

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra:: Za mało ocen

3. ChatGPT

przez ChatGPT ChatGPT to model językowy / chatbot AI opracowany przez OpenAI, specjalnie dostrojony, aby dobrze radził sobie w kontekstach konwersacyjnych AI. Jest niezwykle spersonalizowany i ma darmowe rozszerzenie do Chrome, chociaż nie ma postaci AI, takich jak Chatsonic lub Character AI.

Działa w oparciu o architekturę GPT (Generative Pre-trained Transformer), w szczególności wersję gpt-3.5-turbo, aby generować odpowiedzi, które brzmią jak ludzie w oparciu o otrzymane dane wejściowe.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Dogłębna wiedza: Korzystaj z szerokiego szkolenia modelu na różnorodnych tekstach, dostarczając ci bogactwa informacji (podobnie jak inteligentna wyszukiwarka) i niuansów językowych

Korzystaj z szerokiego szkolenia modelu na różnorodnych tekstach, dostarczając ci bogactwa informacji (podobnie jak inteligentna wyszukiwarka) i niuansów językowych Dostosowana interakcja: Spersonalizuj swoje doświadczenie, wypróbowując różne podpowiedzi, abyś mógł wybrać odpowiedzi, które idealnie pasują do twoich preferencji

Spersonalizuj swoje doświadczenie, wypróbowując różne podpowiedzi, abyś mógł wybrać odpowiedzi, które idealnie pasują do twoich preferencji Bezproblemowa integracja: IntegracjaChatGPT bez wysiłku do swoich aplikacji za pomocą dostarczonego API, umożliwiając programowe wykorzystanie jego możliwości generowania języka

Limity ChatGPT

Jeśli dostawca nie poda dokładnych danych wejściowych, ChatGPT może wygenerować nieprawidłowe informacje

Model AI może wykazywać różnice, ponieważ jest wrażliwy na zmiany w sposobie formułowania danych wejściowych

Ceny ChatGPT

Model GPT 3.5 : Free forever

: Free forever GPT 4 Model: $20/miesiąc

ChatGPT oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (32+ opinii)

4. Sudowrite

przez Sudowrite Sudowrite to aplikacja oparta na AI asystent pisania zaprojektowany w celu usprawnienia procesu pisania. W przeciwieństwie do ChatGPT, zapewnia pomysły, zawartość generowaną przez AI i różne inne funkcje do pisania projektów i poprawy jakości pracy.

Sudowrite najlepsze funkcje

Funkcje pisania: Zintegruj Sudowrite ze swoimi aplikacjami, stronami internetowymi lub projektami badawczymi, aby wykorzystać jego funkcje pomocy w pisaniu. Generowanie tekstu ikontury dla Twojej witryny,Zawartość SEOlubmedia społecznościowe, otrzymywać informacje zwrotne i uzyskiwać dostęp do innych przydatnych funkcji

Zintegruj Sudowrite ze swoimi aplikacjami, stronami internetowymi lub projektami badawczymi, aby wykorzystać jego funkcje pomocy w pisaniu. Generowanie tekstu ikontury dla Twojej witryny,Zawartość SEOlubmedia społecznościowe, otrzymywać informacje zwrotne i uzyskiwać dostęp do innych przydatnych funkcji Burza mózgów: Użyj tej funkcji, aby pobudzić kreatywne pomysły na prace badawcze, wprowadzać innowacje w nowych funkcjach swojego produktu i wiele więcej

Ograniczenia Sudowrite

Ogromny zestaw narzędzi może być przytłaczający i zakłócać cykl pracy

Brak wbudowanego narzędzia do sprawdzania plagiatu

Nie do zrobienia za darmo

Cennik Sudowrite

Hobby i student: $10/miesiąc (30,000 słów AI/miesiąc)

$10/miesiąc (30,000 słów AI/miesiąc) Profesjonalista : $25/miesiąc (90,0000 słów AI/miesiąc)

: $25/miesiąc (90,0000 słów AI/miesiąc) Max: $100/miesiąc (300,000 słów AI/miesiąc)

Sudowrite oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

5. Liner.ai

przez Liner Liner to potężne narzędzie AI, które pozwala bez wysiłku trenować modele uczenia maszynowego (ML), eliminując potrzebę kodowania lub wiedzy ML.

Wykorzystuje dane treningowe do stworzenia łatwego do zintegrowania modelu ML, który jest gotowy do pracy.

Najlepsze funkcje Liner.ai

Różnorodność przypadków użycia: Poznaj różnorodne szablony projektów obejmujące obrazy, teksty, audio i wideo oraz klasyfikację pozycji dla szerokiego zakresu zadań uczenia maszynowego

Poznaj różnorodne szablony projektów obejmujące obrazy, teksty, audio i wideo oraz klasyfikację pozycji dla szerokiego zakresu zadań uczenia maszynowego Nie wymaga GPU: Uzyskaj szybkie wyniki bez konieczności posiadania wysokiej klasy sprzętu - ta platforma płynnie trenuje zarówno na CPU, jak i GPU

Uzyskaj szybkie wyniki bez konieczności posiadania wysokiej klasy sprzętu - ta platforma płynnie trenuje zarówno na CPU, jak i GPU Optymalizacja brzegowa: Integracja wytrenowanych modeli z urządzeniami mobilnymi i brzegowymi, wsparcie dla wielu platform w celu elastycznego wdrożenia

Limity Liner.ai

Ograniczone zaangażowanie społeczności i zasoby wsparcia

Ceny Liner.ai

Free Forever na zawsze

Liner.ai oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

6. Inteligentna automatyzacja zawartości Doxis

przez Ser Inteligentna automatyzacja zawartości Doxis firmy SERgroup to platforma do zarządzania zawartością w przedsiębiorstwie.

To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji łączy i automatyzuje zawartość w całym ekosystemie organizacyjnym, w wyniku czego powstaje kompleksowy 360-stopniowy widok Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje inteligentnej automatyzacji treści Doxis

Integracja biznesowa: Połączenie z szerokim zakresem wiodących aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Salesforce, Microsoft itp. w celu zapewnienia interoperacyjności i płynnej integracji

Połączenie z szerokim zakresem wiodących aplikacji biznesowych, takich jak SAP, Salesforce, Microsoft itp. w celu zapewnienia interoperacyjności i płynnej integracji Pakiety rozwiązań: Udostępnianie cennych informacji w różnych aspektach organizacji dzięki strategicznie zaprojektowanym pakietom rozwiązań natywnych dla chmury

Udostępnianie cennych informacji w różnych aspektach organizacji dzięki strategicznie zaprojektowanym pakietom rozwiązań natywnych dla chmury ECM nowej generacji: Zwiększ wydajność cyklu pracy dzięki kompleksowej automatyzacji i zarządzaj zawartością bez wysiłku dzięki najlepszym w swojej klasie systemom

Ograniczenia inteligentnej automatyzacji zawartości Doxis

Ograniczone możliwości niestandardowe w wersji mobilnej utrudniają pełne wykorzystanie potencjału oprogramowania

Ceny inteligentnej automatyzacji zawartości Doxis

Ceny nie są wzmiankowane na stronie

Doxis intelligent content automatyzacja oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Niewystarczająca ocena

7. Kolaboratorium

przez Kolaboratorium Colaboratory, lub Colab, to interaktywna platforma opracowana przez Google. Umożliwia ona użytkownikom pisanie i wykonywanie kodu Pythona bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Oferuje kilka funkcji, które sprawiają, że kodowanie, analiza danych i zadania uczenia maszynowego są bardziej dostępne i oparte na współpracy.

Najlepsze funkcje Colaboratory

Interaktywne samouczki: Zaangażuj się w interaktywne samouczki zaprojektowane w celu ułatwienia podróży w uczeniu maszynowym i sieciach neuronowych

Zaangażuj się w interaktywne samouczki zaprojektowane w celu ułatwienia podróży w uczeniu maszynowym i sieciach neuronowych Darmowe usługi w chmurze: Dostęp do darmowej usługi w chmurze, która obejmuje układy GPU i TPU, zapewniając solidne zasoby obliczeniowe

Dostęp do darmowej usługi w chmurze, która obejmuje układy GPU i TPU, zapewniając solidne zasoby obliczeniowe Interakcja z GitHub: Importuj lub publikuj Notebooki bezpośrednio z i do GitHub, zwiększając swoje możliwości współpracy i udostępniania swojej pracy bez wysiłku

Limity Colaboratory

Platforma oferuje kilka typowychNarzędzia AIale mogą one nie być odpowiednie do specjalistycznych zadań

Będziesz musiał działać w ograniczonym środowisku i uruchamiać tylko wstępnie dołączone do niego pakiety Pythona

Cennik Colaboratory

Free forever: Free, z ograniczeniami niektórych funkcji

Free, z ograniczeniami niektórych funkcji Colab pro: $11.79/miesiąc (100 jednostek obliczeniowych/miesiąc)

$11.79/miesiąc (100 jednostek obliczeniowych/miesiąc) Colab pro+: $58.99/miesiąc (500 jednostek obliczeniowych/miesiąc)

$58.99/miesiąc (500 jednostek obliczeniowych/miesiąc) Colab Enterprise: Płać za to, czego używasz

Colaboratory oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

8. Jupyter

przez JupyterLab Jupyter to oprogramowanie typu open-source, które jest dostawcą internetowej interaktywnej platformy obliczeniowej. Umożliwia tworzenie i udostępnianie dokumentów zawierających kod na żywo, równania, wizualizacje i tekst narracyjny.

Najlepsze funkcje Jupyter

Wsparcie językowe: Dostęp do wsparcia dla ponad 40 języków programowania, co pozwala na korzystanie z ulubionego języka - czy to Python, Julia, czy R

Dostęp do wsparcia dla ponad 40 języków programowania, co pozwala na korzystanie z ulubionego języka - czy to Python, Julia, czy R Współpraca i udostępnianie: Łatwe udostępnianie swoich notatników innym osobom w powtarzalny sposób poprzez e-mail, Dropbox, GitHub i inne platformy

Łatwe udostępnianie swoich notatników innym osobom w powtarzalny sposób poprzez e-mail, Dropbox, GitHub i inne platformy Interaktywne dane wyjściowe: Obserwuj, jak dokumentacja kodu ożywa dzięki bogatym interaktywnym danym wyjściowym, w tym HTML, obrazom, wideo, LaTeX i niestandardowym typom MIME

Limity Jupyter

Początkujący mogą napotkać pewną krzywą uczenia się podczas dostosowywania się do opartego na komórkach charakteru Jupyter Notebooks

Ceny Jupyter

Free forever

Oceny i recenzje Jupyter

G2: 4.6/5 (ponad 220 recenzji)

4.6/5 (ponad 220 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

9. Fast.ai

przez Fast.ai Fast.ai to biblioteka głębokiego uczenia stworzona dla użytkowników z doświadczeniem w kodowaniu, oferująca komponenty wysokiego poziomu do osiągania najlepszych wyników w popularnych obszarach głębokiego uczenia.

Umożliwia również badaczom korzystanie z niskopoziomowych komponentów do tworzenia innowacyjnych metod i wykorzystuje dynamikę Pythona wraz z biblioteką PyTorch.

Najlepsze funkcje Fast.ai

Dwukierunkowy system oddzwaniania: Ułatwia dynamiczne zmiany na dowolnej scenie treningowej dzięki innowacyjnemu dwukierunkowemu systemowi oddzwaniania, zapewniając dostęp do dowolnej części danych, modelu lub optymalizatora

Ułatwia dynamiczne zmiany na dowolnej scenie treningowej dzięki innowacyjnemu dwukierunkowemu systemowi oddzwaniania, zapewniając dostęp do dowolnej części danych, modelu lub optymalizatora Zaawansowany optymalizator: Usprawnij swoje zadania optymalizacyjne bez wysiłku i zaimplementuj algorytmy optymalizacyjne w zaledwie 4-5 wierszach kodu

Ograniczenia Fast.ai

To narzędzie AI nie ma wsparcia dla systemu Mac OS i wymaga systemu Linux lub Windows do zrobienia instalacji

Ceny Fast.ai

Free forever

Fast.ai oceny i recenzje

G2: Za mało ocen

Za mało ocen Capterra: Za mało ocen

10. Transformers by Hugging Face

przez Transformatory Transformers, biblioteka open-source autorstwa Hugging Face, oferuje szeroki zakres wstępnie wytrenowanych modeli i narzędzi do zadań NLP i uczenia maszynowego. Hugging Face specjalizuje się w technologiach uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego (NLP).

Korzystanie z tych wstępnie wytrenowanych modeli pomaga obniżyć koszty obliczeniowe, zmniejszyć ślad węglowy oraz zaoszczędzić czas i pieniądze zasoby . Pozwala to uniknąć kłopotów z trenowaniem modeli całkowicie od zera.

Transformers najlepsze funkcje

Wstępnie wytrenowane modele: Przeglądaj szeroki szyk wstępnie wytrenowanych modeli obsługujących różnorodne zadania NLP, takie jak modelowanie języka, tłumaczenie, klasyfikacja tekstów i obrazów i nie tylko

Przeglądaj szeroki szyk wstępnie wytrenowanych modeli obsługujących różnorodne zadania NLP, takie jak modelowanie języka, tłumaczenie, klasyfikacja tekstów i obrazów i nie tylko Interoperacyjność frameworków: Możliwość przełączania się między frameworkami przez cały cykl życia modelu. Integracja z frameworkami uczenia się, takimi jak PyTorch, TensorFlow i JAX

Możliwość przełączania się między frameworkami przez cały cykl życia modelu. Integracja z frameworkami uczenia się, takimi jak PyTorch, TensorFlow i JAX Szybka tokenizacja: Poprawa szybkości w porównaniu do tradycyjnych metod tokenizacji przy użyciu tokenizerów Swift wspieranych przez bibliotekę Tokenizers

Limity Transformers

Dostrajanie modeli i praca z dużymi modelami językowymi (LLM), takimi jak GPT-3.5, może wymagać dużej ilości zasobów

Niektóre pliki są zbyt duże do załadowania, co może mieć wpływ na wrażenia użytkownika

Ceny Transformers

Hugging Face hub: Free na zawsze

Free na zawsze Pro: $9/miesiąc

$9/miesiąc Enterprise: $20/miesiąc

Transformers oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (19+ recenzji)

4.8/5 (19+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

Wybierz najlepszą alternatywę OpenAI Playground dla swoich potrzeb

Zastosowania AI są nieograniczone - im więcej eksperymentujesz, tym bardziej prawdopodobne jest, że znajdziesz nowsze przypadki użycia lub aplikacje dla swojego biznesu.

Gdy wykraczasz poza limity OpenAI Playground, te dziesięć alternatyw służy jako duża szansa, przynosząc prostotę i różnorodność, aby przekształcić uczenie maszynowe i zastosowanie AI

A jeśli chcesz osobistego asystenta AI dla bezwysiłkowego cyklu pracy, sprawdź ClickUp AI -pierwszy asystent AI oparty na rolach.