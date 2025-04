35 przezabawnych memów z ChatGPT do polubienia

Chcesz dotrzeć do tłumu ponad 100 milionów użytkowników? Pozwól nam wyjaśnić.

Memy stały się dzisiejszą walutą społecznościową, a baza użytkowników ChatGPT to osiągając ponad 100 milionów .

Sekret? Twórz memy ChatGPT, które przemawiają do codziennych frustracji - jak proszenie ChatGPT o A i zabawne otrzymywanie wyniku B.

Memy ChatGPT, które zawierają humor, pomogą ci szybko się roześmiać, wzmocnić połączenie z twoimi celami, którzy zaczną postrzegać twoją markę jako zabawną i zwiększą zaangażowanie marki i budowanie społeczności.

Gotowy, by zacząć? Wszystko, czego potrzebujesz, to kreatywność, dowcip, zaufany pomocnik AI (do inspirowania memów) i niesamowite narzędzie do zwiększania wydajności, takie jak ClickUp aby zaplanować światową dominację memów.

Po pierwsze, zrozummy memy ChatGPT i dlaczego są one tak popularne.

Czym są memy ChatGPT?

ChatGPT i memy? Tak, ich historia sięga daleko wstecz.

Wystarczy spojrzeć na wirusowe wyzwanie na Instagramie z sierpnia 2024 r., w którym ponad 310 000 osób połączyło siły, aby zostać zabawnie "upieczonym" przez chatbota.

Wyzwanie, nazwane " Poproś ChatGPT, by upiekł twój kanał ," podpowiedział użytkownikom, by poprosili ChatGPT o sprytne obelgi i kalambury na temat ich profili na Instagramie, zamieniając kulturę memów w nową formę łańcuszka.

Wyzwanie wyglądało następująco: Użytkownicy Instagrama udostępniali szablon historii z przyciskiem umożliwiającym znajomym ponowne udostępnienie lub samodzielne wypróbowanie.

Wystarczyło pobrać aplikację ChatGPT, wysłać zrzut ekranu swojego kanału na Instagramie z podpowiedzią "Roast my Instagram feed in one paragraph" i pozwolić chatbotowi uwolnić swoją kreatywną krytykę.

Niektóre pamiętne oparzenia?

"Za bardzo staram się być spontaniczny"

"LinkedIn profili na Instagramie"

"Tablica na Pintereście, na której skończyły się pomysły"

Następnie użytkownicy udostępniali swoje wyniki i kanały, pozwalając światu na zabawę wspomaganą przez AI.

źródło:_ Balet australijski 🧠 Czy wiesz: OpenAI zaczynało jako organizacja non-profit, ale teraz ma potężnego sojusznika - Microsoft! Jako największy inwestor z 49% udziałów w OpenAI LP, Microsoft integruje ChatGPT w swoich produktach. Tak więc, za każdą dowcipną odpowiedzią ChatGPT kryje się odrobina magii Microsoftu, która pomaga ją urzeczywistnić!

Dlaczego memy ChatGPT stały się wirusowe

Internet praktycznie brzęczy od użytkowników, którzy przesuwają ChatGPT do granic możliwości, próbując odkryć "prawdziwą naturę" AI.

Od dociekliwych pytań po zwykły trolling, ludzie uwielbiają widzieć, jak daleko może posunąć się technologia ChatGPT - i, bądźmy szczerzy, gdzie zabawnie się potyka i popełnia błąd.

Niezależnie od tego, czy AI planuje dominację nad światem, czy też nie, zdecydowanie ma trochę do zrobienia w ludzkich rozmowach. Wystarczy spojrzeć na poniższy obrazek jako przykład.

via Buzzfeed Podobał ci się ten mem na ChatGPT? Zostań w pobliżu; wiele innych zabawnych memów ChatGPT sprawi, że będziesz się śmiać!

PS: Jeśli zastanawiasz się, czy twoje memy szkodzą ChatGPT, zajrzyj tutaj:

35 popularnych memów na ChatGPT

Oto 35 zabawnych memów ChatGPT, które oddają humor, dziwactwa i niespodzianki, jakie może dostarczyć tylko AI.

ChatGPT Roasts

Mądra praca, nie ciężka praca

źródło:_ Locobuzz

Pieczeń... bardziej jak tost?

źródło:_ Locobuzz /AI vs. człowiek

Przejmowanie zadań

źródło:_ Pinterest

Granice są ważne

źródło:_ Pinterest

Podpowiedź inżyniera

źródło:_ Memy Chamelon /AI dominacja nad światem może poczekać

Różnica wieku

źródło:_ Pinterest

Zabawa w lekarza

źródło:_ Pinterest

Przed i po

AI jest w ogniu

źródło:_ Buzzfeed

Podziękowania za wsparcie?

źródło:_ Reddit Pro tip: Nie bój się iteracji. Pomyśl o ChatGPT jak o kumplu od burzy mózgów. Jeśli twoja podpowiedź nie trafi w sedno za pierwszym razem, dopracowuj ją dalej - z każdą próbą będzie coraz lepiej.

Bonjour le monde

źródło:_ 9gag

To było takie oczywiste

Kamień, papier, nożyczki i AI

źródło:_ Buzzfeed

"Daj mi znać, jeśli potrzebujesz pomocy z czymkolwiek innym :)"

źródło:_ Engati

Klasyczne nieporozumienie

źródło:_ Buzzfeed

Dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają

G w GPT oznacza pokolenie Z

źródło:_ Yahoo

Od zera

źródło:_ Locobuzz

Yapper zakodowany

źródło:_ Locobuzz

Kreatywne podpowiedzi

W ten czy inny sposób

źródło:_ Buzzfeed

Szczęśliwa żona, szczęśliwe życie

źródło:_ Facebook

Wyłącznie do celów edukacyjnych

Kiedy język jest przyjazny dzieciom, ale zawartość już nie tak bardzo

źródło:_ Buzzfeed

Sup?

To nie AI, to ludzie

Zapominamy o naszych korzeniach

źródło:_ Memedroid

To samo, ale inaczej

Nie bez powodu nazywa się go asystentem AI

źródło:_ Locobuzz

Problemy z załącznikami

źródło:_ Pinterest

Ctrl+c, Ctrl+v

źródło:_ Locobuzz

Przyjazny dla inwestorów

źródło:_ Engati

Obrona ludzkości

źródło:_ Locobuzz Zabawny fakt: Według Elizy Kosoy z MIT's Center for Brains, Minds, and Machines, maszyny już teraz prześcigają ludzi na kilka imponujących sposobów. Doskonale radzą sobie z grami strategicznymi, takimi jak szachy i Go, obsługują operacje chirurgiczne, pilotują samoloty, a nawet prowadzą samochody - choć mogą potrzebować kilku prób, aby zdać egzamin na prawo jazdy!

Pranks on GPT

Pogoda na sweter

źródło:_ Reddit

Zachowanie Pookie

Utrzymywanie humoru przy życiu

źródło:_ Engati 35. Ile jeszcze podpowiedzi?

źródło:_ Obłąkany

Wpływ memów ChatGPT na postrzeganie AI

Do tej pory stało się jasne, że memy ChatGPT stały się dla użytkowników sposobem na ujawnienie swoich zmagań z AI, od tych bezczelnych odpowiedzi po niekończące się memy z komendami "zdefiniuj to" i "zrób tamto".

Podczas gdy niektórzy nadal postrzegają AI jako zimną, wyrachowaną, a nawet zagrażającą ludzkiej pracy, memy ChatGPT pomagają złagodzić te postrzeganie dla wielu. Poprzez humor, AI przekształca się z onieśmielającej siły w dziwacznego, omylnego asystenta - dzięki czemu staje się bardziej przystępna. Ta dwoistość pozwala markom i osobom prywatnym wywoływać rozmowy na temat AI, jednocześnie łącząc się z odbiorcami na poziomie emocjonalnym.

Zastanawiasz się, jak możesz zacząć tworzyć własne memy AI i podbić internet dla swojej marki? Przyjrzyjmy się szczegółom.

Stwórz własne zabawne memy ChatGPT

Podczas gdy mamy zapas zabawnych memów ChatGPT gotowych do śmiechu, tworzenie własnych może być jeszcze bardziej zabawne - i powiązane!

Z ClickUp cały proces tworzenia memów staje się prosty.

Oto jak zacząć:

Krok #1: Burza mózgów jak profesjonalista z Tablicami ClickUp

Korzystanie z Tablice ClickUp , możesz zaprosić przyjaciół, rodzinę lub współpracowników do magii tworzenia memów.

Tablice pozwalają rzucać szalone pomysły, organizować je wizualnie i budować atmosferę współpracy wokół projektu.

Krok #2: Przełamywanie blokad twórczych za pomocą AI

Potrzebujesz świeżych pomysłów? ClickUp Brain jest idealny do wymyślania wartych zapamiętania momentów z tych klasycznych pomyłek ChatGPT!

Pisz lepsze memy ChatGPT z zaawansowanym asystentem pisania ClickUp AI

Krok #3: Użyj map myśli, aby połączyć kropki

Mózg pełen rozproszonych pomysłów? Spróbuj Mapy myśli ClickUp aby poskładać wszystko w całość.

Niezależnie od tego, czy zaczniesz od długopisu i papieru, czy też przejdziesz do wersji cyfrowej za pomocą węzłów ClickUp typu "przeciągnij i upuść", mapy myśli pomagają połączyć na wpół uformowane pomysły i stworzyć fabułę memów.

wizualizuj i organizuj swoje memy ChatGPT za pomocą ClickUp Mind Maps_

Krok #4: Organizuj zadania jak maszyna do memów

Gdy masz już pomysły, zarządzaj procesem ich powstania za pomocą narzędzi do zarządzania zadaniami ClickUp. Ustaw konkretne terminy, organizuj pliki i śledź opinie za pomocą komentarzy, aby zapewnić płynny przepływ projektu.

Priorytetyzuj swoje zadania związane z memami ChatGPT dzięki funkcji priorytetyzacji zadań ClickUp Widok kalendarza ClickUp umożliwia przeciąganie i upuszczanie zadań, dzięki czemu wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem, a żaden mem nie pozostaje w tyle!

Krok #5: Udostępnianie i dopracowywanie za pomocą ClickUp Docs

Użyj Dokumenty ClickUp aby stworzyć scentralizowany hub dla swojego projektu, przedstawiający koncepcje memów, podpisy i opinie w jednym miejscu. Dzięki temu wszyscy są na tej samej stronie i zapobiega się powstawaniu silosów informacyjnych.

Twórz, edytuj i udostępniaj memy ChatGPT swojemu zespołowi w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Teraz możesz łatwo współpracować, edytować i dopracowywać pomysły ze swoim zespołem, zanim pojawi się duży mem.

💡 Pro tip: Organizuj zadania wizualnie za pomocą kolorowych etykiet i Pola niestandardowe ClickUp . Kategoryzując zadania za pomocą etykiet, takich jak "Wysoki priorytet" lub "W trakcie", można łatwo zauważyć, co wymaga uwagi.

Udostępnianie memów ChatGPT w mojej pracy

Stworzyłeś zabawny mem ChatGPT? Udostępniaj je swojemu Teamsowi używając ClickUp Chat .

Podziel się swoimi ulubionymi memami i żartami z ChatGPT w ClickUp Chat

Stwórz dedykowany kanał udostępniania memów na ClickUp Chat lub wrzuć go do dowolnego czatu, aby natychmiast nawiązać koleżeńską więź. Czat sprawia, że jest to łatwe dzięki wiadomościom w czasie rzeczywistym, wzmiankom, załącznikom plików i reakcjom emoji dla tych wyjątkowo zabawnych momentów.

Szybka przerwa na mema to wszystko, czego potrzeba, aby utrzymać wszystkich w połączeniu i dodać energii - dzięki czemu praca będzie jeszcze przyjemniejsza!

Najlepsze praktyki podczas udostępniania memów w pracy

Rozprzestrzenianie śmiechu w biurze za pomocą memów jest niesamowite. Wystarczy pamiętać o tych najlepszych praktykach, aby zapewnić wszystkim pozytywne, integracyjne środowisko pracy:

😊 Uważaj na ton: Wybieraj memy, które są lekkie i przyjazne. Unikaj wszystkiego, co mogłoby zostać zinterpretowane jako obraźliwe lub dzielące, szanując wszystkie środowiska, przekonania i osobowości

Ustaw wyczyszczone wytyczne: Upewnij się, że polityka miejsca pracy kładzie nacisk na szacunek, zakazując humoru, który ma na celu płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne lub inne cechy osobiste

Przemyślane wdrażanie nowych członków Teams: Uwzględnij szkolenie z zachowania w miejscu pracy, aby zapoznać ich z kulturą firmy, z jasną listą zakazów i zakazów dotyczących humoru w miejscu pracy

Zachęcaj do stawiania się w roli wzorców pozytywnego humoru: Liderzy nadają ton! Kiedy liderzy angażują się w pozytywny, inkluzywny humor, sygnalizuje to zdrowy standard dla wszystkich

Utrzymuj dobrowolność uczestnictwa: Humor powinien budować ducha zespołu, a nie wywierać presję. Szanuj wybór każdego, czy chce uczestniczyć w zabawie, czy nie, upewniając się, że wszyscy czują się komfortowo i mają wsparcie

Twórz śmieszne memy na ChatGPT z ClickUp

Profesor na Uniwersytecie Pensylwanii w Wharton School wystawił ChatGPT na próbę z prawdziwym egzaminem MBA.

ChatGPT uzyskał wynik między B- a B, udowadniając, że ma mózg do biznesu lub przynajmniej regurgitacji tego, co już istnieje.

Ale ma też swoje głupie momenty, które sprawiają, że popularne narzędzie AI jest godne memów.

Gotowy do przekształcenia własnych doświadczeń w zabawne memy ChatGPT? Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku przeprowadzać burze mózgów, organizować i udostępniać swoje pomysły (i memy najwyższej jakości).

Baw się dobrze- zarejestruj się na ClickUp za Free już dziś!