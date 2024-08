100 memów i śmiesznych wideo związanych z zarządzaniem projektami

Pewna mądra osoba powiedziała kiedyś: "Sztuka zarządzania projektami polega na synchronizacji trzech najważniejszych rzeczy: zakresu, harmonogramu i zdrowia psychicznego zespołu"

Aby jednak zmotywować swój zespół, utrzymać wysoki poziom energii i zapobiec zlewaniu się ze sobą liczb, wykresów i raportów z postępu prac, potrzebujesz mentalnego odświeżenia! A nie ma lepszego sposobu do zrobienia tego niż dawka humoru!

Świetnie się bawiliśmy, tworząc tę listę 100 najlepszych memów związanych z zarządzaniem projektami. Zawiera ona wszystkie ulubione odniesienia do popkultury i wystarczająco dużo przewracających oczami materiałów wideo, które z pewnością przypadną do gustu Twojemu zespołowi. Więc następnym razem, gdy zauważysz znękanego współpracownika na korytarzu lub podczas rozmowy wideo, nie krępuj się i wyślij mu coś z tej listy.

Zaczynajmy!

100 zabawnych memów i wideo związanych z zarządzaniem projektami

Bycie dobry kierownik projektu nie jest łatwe, nawet przy skutecznym oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzia. Od zarządzania wymagającymi klientami po dynamikę zespołu, przy jednoczesnym utrzymaniu zadowolenia interesariuszy, praca jest często grą o wysoką stawkę.

Chociaż nie możemy pozbyć się stresu, z pewnością możemy zaoferować chwilę lekkości. Ciesz się tymi memami, które doskonale oddają wzloty i upadki tej pracy.

Uniwersalne zmagania kierownika projektu

1. Cicho... nikt się nie dowie!

2. Kto? Ja? Co ja do zrobienia?

3. Jak przebiega projekt?

4. Znajdź różnicę..

5. Czy zatem powinienem stworzyć kartę z zadaniami?

6. Próba kontrolowania wszystkiego jest jak..

7. Mówię, że trudno w to uwierzyć, bo to nieprawda

8. Nie daj się nabrać!

9. Och, to moja druga pełnoetatowa praca!

10. Mistrz wszystkich zawodów, mistrz... czekaj, co to jest?

Memy o wydajności i motywacji

W niektóre dni, pomimo naszych najlepszych wysiłków, wydajność po prostu nie trafia w dziesiątkę. W takich chwilach odrobina humoru może wiele zdziałać.

Memy doskonale oddają te gorsze dni, pokazując nam, że nie jesteśmy sami w tych zmaganiach. Tak więc, gdy sprawy nie idą po twojej myśli, zrób sobie przerwę i pośmiej się.

11. Przypomnienie o ustawieniu przypomnienia

Źródło 💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj Przypomnienia ClickUp umożliwia ustawienie przypomnień z dowolnego komentarza do zadania lub powiadomienia, dzięki czemu można zarządzać zadaniami z dowolnego urządzenia. Pomaga to pozostać na bieżąco i zapewnia, że nie przegapisz żadnych ważnych szczegółów lub terminów.

12. Zawsze dawaj z siebie 100% w pracy

13. Witamy w koszmarze

Źródło A tak na poważną notatkę, czy masz trudności z dotrzymaniem terminów projektów? Spróbuj wszechstronności oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp, aby planować projekty, zarządzać zadaniami i zapewnić płynną współpracę w zespole. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami pomaga tworzyć mapy drogowe projektów, planować i ustalać priorytety zadań projektowych oraz rozbijać złożone zadania na proste elementy działań w celu poprawy wydajności pracy. Oto jak możesz wykorzystać ClickUp do zarządzania projektami:

Planowanie projektów za pomocą AI: Planowanie projektów za pomocąClickUp Brain, asystenta AI ClickUp. Automatyzuje zadania i zapewnia podsumowania dyskusji na temat projektów

Planowanie projektów za pomocąClickUp Brain, asystenta AI ClickUp. Automatyzuje zadania i zapewnia podsumowania dyskusji na temat projektów Wyrównaj cele projektu: Użyj funkcjiWykres Gantta widok, aby śledzić postęp projektu i zobaczyć, jak jest on zgodny z ogólnymi celami firmy

Użyj funkcjiWykres Gantta widok, aby śledzić postęp projektu i zobaczyć, jak jest on zgodny z ogólnymi celami firmy Wizualizuj zadania i projekty zespołowe: Monitoruj postępy zespołu i identyfikuj wąskie gardła projektu za pomocąPulpity ClickUp *Szczegółowa dokumentacja: Scentralizuj zakres projektu, wytyczne i cele w jednym miejscu dziękiDokumenty ClickUp

dostęp do celów projektu, statusów pracy i list zadań w jednym miejscu dzięki ClickUp_

14. Jeśli to sen, nie budź mnie

15. Wszyscy, pracujcie nad tym, co jest aktualnym priorytetem!

Źródło Pro Tip: Bądź na bieżąco z moją pracą dzięki Zadania ClickUp . Niezależnie od tego, czy zadanie ma niski priorytet, czy jest pilne, możesz łatwo zobaczyć, co wymaga uwagi. Następnie ustaw poziomy priorytetów, aby skupić się na krytycznych zadaniach i płynnie śledzić postępy.

priorytetyzuj swoje zadania za pomocą ClickUp Tasks, aby każdy projekt został zakończony na czas

16. Czy powinienem teraz nauczyć się czytać w myślach?

17. Dokąd zmierzamy?

18. Wszystko dobre, co się dobrze kończy... Aż do fazy 2

Źródło

19. Co nowego? To całkowicie normalne.

20. Teraz to jest problem.

21. Właśnie o tym mówię!

Pełzanie po omacku i zarządzanie ryzykiem

Częstą przyczyną niepowodzeń projektów jest brak zarządzania ryzykiem. Powodem może być wszystko, od ograniczeń czasowych po brak komunikacji lub nieefektywne procesy. Ale pozwól nam zmemifikować wynikający z tego chaos.

22. Co zrobić? Jak do zrobienia?

23. Czuję, że podkrada się do mnie "scope creep".

Źródło

24. Niewiedza jest rzeczywiście błogosławieństwem.

25. No cóż, cześć!

26. Jak radzić sobie z ryzykiem?

27. Czy jesteś tym, za kogo cię uważam?

28. Graj w głupie gry i wygrywaj głupie nagrody.

Źródło 💡 Pro Tip: Przyspiesz planowanie i realizację projektów dzięki ClickUp Brain . Automatycznie generuje podzadania w oparciu o opisy zadań, dostarcza podsumowania długich wątków komentarzy i samodzielnie przygotowuje aktualizacje.

Dzięki ClickUp możesz lepiej przygotować się do zarządzania ryzykiem podczas obsługi projektów.

ClickUp Brain obejmuje trzy główne funkcje: AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer for Work. AI Knowledge Manager pomaga znaleźć odpowiedzi w dokumentach, zadaniach i projektach. AI Project Manager automatyzuje zadania, takie jak raportowanie postępów i aktualizacje. Wreszcie, AI Writer for Work usprawnia pisanie dzięki pomocnym podpowiedziom opartym na wykonywanej pracy.

uzyskaj odpowiedzi na wszelkie zapytania dotyczące Twojego projektu dzięki ClickUp Brain_

29. Ostatni raz, obiecuję.

30. Co jeśli...?

31. Najlepsza część zarządzania projektami!

Zarządzanie interesariuszami i współpraca

Zarządzanie projektami i współpraca z interesariuszami są kluczem do powodzenia realizacji projektu. Gdy działy i członkowie teamów skutecznie ze sobą współpracują, projekty mają szansę dotrzymać harmonogramu i osiągnąć założone cele.

Czasami, pomimo naszych najlepszych wysiłków, wszystko idzie nie tak, co prowadzi do czkawek i frustracji. Kiedy komunikacja się psuje, a praca zespołowa słabnie, wyzwania mogą być zarówno zniechęcające, jak i zabawne. Oto nasz wybór memów, które powiedzą ci, że cię czujemy!

32. Nowoczesne problemy wymagają nowoczesnych rozwiązań!

33. Nasza firma jest AGILE!

34. Plan działania nie jest konieczny. A może jest?

Źródło Plan działania działa jak spoiwo w zarządzaniu projektami, ponieważ zapewnia ustrukturyzowane podejście do osiągnięcia celów projektu. Ale wiemy też, że jest to zniechęcające.

Możesz użyć szablony planów działania aby podzielić złożone projekty na konkretne zadania, określić terminy, przydzielić zasoby i zdefiniować obowiązki. Szablon planu działania ClickUp upraszcza planowanie projektu, dzieląc go na możliwe do wykonania kroki. Możesz tworzyć i przydzielać zadania członkom zespołu, ustalać priorytety zadań i łatwo mierzyć postępy w realizacji zadań dzięki wbudowanym funkcjom analitycznym i wizualizacjom.

Usprawnia zarządzanie projektami dzięki funkcjom takim jak reakcje na komentarze, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i etykiety priorytetów, dostarczając kompleksowe rozwiązanie do usprawnienia i wizualizacji planu działania.

Szablon planu działania

35. To było chwilowe, niepotrzebne..

36. To imponujące, ale wiesz co byłoby jeszcze lepsze?

37. Nie chcę tego mówić, ale a nie mówiłem!

38. Nie martw się, poradzimy sobie!

39. Tak, skupmy się na najważniejszej rzeczy.

40. Do zrobienia z rozszerzeniem?

Błędne przekonania na temat zarządzania projektami

"Och, jesteś kierownikiem projektu? Więc po prostu organizujesz harmonogramy wszystkich i upewniasz się, że wykonują swoją pracę?" Ile razy słyszałeś to jako kierownik projektu? Wiemy, że to mit (w pewnym sensie), ale dlaczego nie odpowiedzieć memami jako delikatnym przypomnieniem!

41. Kiedy umiejętność obsługi skrzynki odbiorczej jest twoją sekretną supermocą.

42. Tym razem nic nie pójdzie źle, prawda?

43. Kiedy kierownik projektu zmienia status zadania?

44. Kto jest na moim poziomie?

45. Komunikacja naprawdę jest kluczem.

Źródło Proaktywna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Słaba komunikacja może prowadzić do nieporozumień, niedopasowanych oczekiwań i nierozwiązanych problemów, z których wszystkie mogą zagrozić powodzeniu projektu.

A szablon planu komunikacji to kluczowy dokument dla każdej organizacji, szczegółowo opisujący strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Określa on grupę docelową, rodzaje wiadomości i kanały, wraz z częstotliwością komunikacji.

Można użyć Szablon planu komunikacji ClickUp aby zorganizować i poprawić komunikację w zespole. Dostarcza on ustrukturyzowanych ram do tworzenia skutecznej strategii komunikacji.

Oto, w jaki sposób funkcje ClickUp mogą jeszcze bardziej usprawnić i ulepszyć wysiłki związane z komunikacją:

Definiowanie celów komunikacyjnych: Użyj ClickUp Docs do burzy mózgów i wspólnego ustawienia jasnych celów komunikacyjnych, utrzymując wszystkich w zgodzie

Użyj ClickUp Docs do burzy mózgów i wspólnego ustawienia jasnych celów komunikacyjnych, utrzymując wszystkich w zgodzie Zarządzaj interesariuszami: Organizuj i przypisuj role interesariuszom za pomocą zadań ClickUp, upewniając się, że obowiązki wszystkich są jasne

Organizuj i przypisuj role interesariuszom za pomocą zadań ClickUp, upewniając się, że obowiązki wszystkich są jasne Wybierz kanały komunikacji: Śledź i zarządzaj kanałami komunikacji za pomocą niestandardowych pól ClickUp, pomagając zoptymalizować swoje strategie

Śledź i zarządzaj kanałami komunikacji za pomocą niestandardowych pól ClickUp, pomagając zoptymalizować swoje strategie Śledzenie postępów i powodzenia: Ustawienie kamieni milowych w ClickUp w celu monitorowania postępów i mierzenia skuteczności planu komunikacji

Szablon planu komunikacji ClickUp

46. Teams przydzielony; powodzenia z projektem!

Źródło

47. Przewodnik dla początkujących, jak zostać kierownikiem projektu

Dynamika Teams

Sposób, w jaki członkowie zespołu wchodzą w interakcje, komunikują się i współpracują, może stworzyć lub zepsuć projekt. Efektywna praca zespołowa opiera się na jasno określonych rolach, wzajemnym szacunku i otwartej komunikacji.

Jednak nie zawsze wszystko idzie gładko - ścierają się osobowości, pojawiają się nieporozumienia i mogą wystąpić konflikty. Na szczęście te momenty są często humorystycznie uchwycone w memach, które podkreślają wzloty i upadki pracy w zespole.

48. Gdy menedżer zapomina poinformować cię o urlopie wypoczynkowym twojego zespołu

49. Panie i Panowie, spotkajcie się z drużyną..

SourceRola w projekcie w zespole są tak różnorodne, jak postacie w sitcomie. Od wizjonerskiego kierownika projektu, przez zorientowanych na szczegóły deweloperów, którzy przekształcają pomysły w rzeczywistość, po dyplomatycznych interesariuszy, którzy zapewniają, że potrzeby wszystkich zostaną zaspokojone, każda osoba odgrywa wyjątkową rolę.

50. Post uznania i wdzięczności!

51. Czy to już weekend?

52. Gdzie jest kłamstwo?

53. Jest jak jest (wzrusza ramionami)

54. Kiedy czujesz się jak najmniejsza ryba w dużym stawie

55. Dzień z życia kierownika projektu wygląda..

Source Oczywiście, a dzień z życia kierownika projektu obraca się wokół ciągłych odpraw z zespołem, próbując zrównoważyć niekończące się aktualizacje i utrzymać projekt na właściwym torze.

56. Doskonalenie sztuki przenoszenia odpowiedzialności

57. Zaległości: gdzie pomysły umierają!

58. Najlepsza łamigłówka językowa.

59. Idealna strategia nie istnieje..

60. Idealna lista do zrobienia

Źródło Wypróbuj tę niedocenianą perełkę wśród stosu hacki do zarządzania projektami : zrób listę swoich zadań, oceń ich ważność, a następnie do zrobienia dokładnie to, co nakazuje kierownictwo wyższego szczebla. Reszta to tylko szczegóły!

Oś czasu i terminy

Terminy i oś czasu to podstawa zarządzania projektami. Zapewniają strukturę, ustawienie oczekiwań i utrzymują projekty na właściwym torze.

61. "Wszystko co widzę to deadline, deadline, deadline, deadline"

62. Walka jest prawdziwa!

Źródło Planowanie i ustawienie osi czasu ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami. Oś czasu pozwala śledzić postępy, wcześnie identyfikować potencjalne opóźnienia i dokonywać niezbędnych korekt, zapewniając, że projekt pozostanie na dobrej drodze i zmieści się w budżecie.

Dla tych, którzy preferują wizualne podejście do zarządzania projektami Szablon Tablicy Oś Czasu Projektu ClickUp to pozycja obowiązkowa!

Możesz łatwo przydzielać zadania, ustawiać kamienie milowe i wizualizować oś czasu projektu. Szablon zapewnia przejrzysty widok czasu trwania zadań i terminów, pomagając śledzić postępy i dostosowywać je w razie potrzeby. Upraszcza to planowanie i zapewnia, że zespół pozostaje w zgodzie z celami i oś czasu projektu.

Szablon osi czasu Tablicy Projektu ClickUp

63. Więc, dziś wieczorem?

64. Szacowany czas to zgadywanka, a nie ewangelia.

65. Kiedy "w budżecie" zamienia się w "ups, przekroczyliśmy

66. Zajmę się tym... w pewnym momencie

67. Lepiej późno niż wcale, ale później jest najlepiej!

Klienci w zarządzaniu projektami

Czy znasz te instancje, w których klienci po prostu nie rozumieją procesu zarządzania projektami? Ich prośby o dobre intencje mogą prowadzić do rozszerzenia zakresu i wydłużenia oś czasu. Te memy są dedykowane wszystkim kierownikom projektów, którzy byli w takiej sytuacji!

68. O jak małych projektach dokładnie mówimy?

69. Nie chcę tego słuchać!

70. Nie wiem, ty mi powiedz!

71. Proszę, proszę, proszę, nie psuj mi tego

72. Gdy wszystko idzie zgodnie z planem

Źródło 💡 Pro Tip: Używaj oprogramowanie do zarządzania zadaniami w celu scentralizowania wszystkich informacji związanych z zadaniami, dzięki czemu są one łatwo dostępne dla wszystkich członków zespołu.

73. Do zrobienia?

74. Nic mnie nie przeraża, z wyjątkiem..

75. Gdy klient ma nowe żądanie (żądania)..

76. Czy to jest test?

Stres i wypalenie zawodowe

Stres i wypalenie zawodowe są niestety zbyt dobrze znane w świecie zarządzania projektami. Długie godziny pracy, napięte terminy i ciągłe rozwiązywanie problemów mogą dać się we znaki.

Dobry śmiech może być świetnym środkiem odstresowującym. Tak więc, zanim zaczniesz czuć się przytłoczony, poświęć chwilę, aby cieszyć się kilkoma memami, które pokazują wersje próbne i udręki zarządzania projektami w stresie. I pamiętaj, że nie jesteś w tym sam. Więc trzymaj się!

77. Moment, w którym optymizm z poniedziałku weryfikuje rzeczywistość

78. W końcu dopiero zaczynamy

79. Kiedy twój mózg jest w nadbiegach

80. Tajemnica wyboru funkcji

81. Sześć perspektyw dla PM!

82. Kiedy obietnice są głębokie jak ocean - ale nigdy nie do spełnienia.

83. Żądanie funkcji, płukanie, powtarzanie!

84. Utknąłem w syzyfowym momencie od zawsze.

85. Zacząłeś to spotkanie beze mnie?

86. Kierownicy projektów unikają założeń, jakby to był unihokej.

87. "Ale, ale... ryzyko było nieuniknione!"

Memy Scrum

Scrum jest jednym z najpopularniejszych frameworków Agile w świecie zarządzania projektami. Jednak wiele osób zajmujących się zarządzaniem projektami rzeczywiście uważa go za mniej niż uroczy.

Jeśli jesteś wśród tych, którzy mają relację miłości i nienawiści ze Scrumem, te memy są właśnie dla Ciebie!

88. Dlaczego to zawsze przytrafia się mnie?

89. W razie wątpliwości wybierz cokolwiek innego niż Scrum.

90. Co ja zrobiłem, żeby na to zasłużyć?

91. Siadaj! Teraz moja kolej.

Różne memy i wideo dotyczące zarządzania projektami

Te różne perełki to wpisy z dziką kartą - nieoczekiwanie zabawne i trafiające w sedno codziennych dziwactw i niespodzianek związanych z pracą.

Oto one, ostatnia porcja śmiechu przed powrotem do świata terminów i rezultatów. Gotowy?

92. Stare dobre czasy..

93. Ten jeden członek Teams z Wielkiej Brytanii..

94. Posłuchaj mnie..

95. Kiedy całe twoje istnienie jest kłamstwem!

96. Takie piękne, takie ładne!

97. Jest jak jest..

98. Znowu to samo!

99. Kiedy twój tata jest kierownikiem projektu

100. Wszystko skończone, pa pa

Usprawnij zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Chociaż te memy zapewniają chwilę śmiechu, znamy zmagania związane z byciem kierownikiem projektu - trudne terminy, zarządzanie interesariuszami, oczekujące zadania i tak dalej.

Dobrą rzeczą jest jednak to, że możesz łatwo sprostać tym wyzwaniom dzięki kompleksowemu oprogramowaniu do zarządzania projektami, takiemu jak ClickUp.

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie, które centralizuje działania zespołu, usprawnia współpracę i poprawia wydajność projektu. Zostało zaprojektowane z myślą o zespołach różnej wielkości i z różnych branż, od małych startupów po duże korporacje.

Dzięki ClickUp możesz planować projekty, przydzielać zadania, przeprowadzać burze mózgów, wizualizować postępy i robić jeszcze więcej. Zarejestruj się za Free już dziś, aby zobaczyć jak ClickUp pasuje do Twoich potrzeb!