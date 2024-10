Free Alignment Chart szablony i memy

Wyobraź sobie spotkanie w poniedziałek rano: masz do zrobienia nowy projekt, nikt nie jest zaznajomiony z tym, co robią inni, a powietrze jest gęste od niewypowiedzianych pytań i ogólnej niezręczności.

Wyobraź sobie, że przełamujesz te lody za pomocą prostego mema, który oddaje unikalne osobowości twojego zespołu. To drobny akcent, ale może zmienić atmosferę, sprawiając, że rozmowy będą bardziej zrozumiałe i zabawne.

Wykresy zgodności nie służą tylko do śmiechu; to sprytny sposób na wizualizację dynamiki zespołu i wspólne stawianie czoła wyzwaniom.

Na tym blogu zbadamy, w jaki sposób szablony wykresów wyrównania mogą poprawić kulturę pracy i sprzyjać silniejszym połączeniom między członkami zespołu. 🫱🏽‍🫲🏾

Co to są szablony wyrównania?

Szablony wykresów zgodności to narzędzia wizualne, które tworzą mapę i wyjaśniają, w jaki sposób różne osoby lub grupy zgadzają się w różnych problemach, celach lub wartościach.

Szablony te często mają układ siatki lub matrycy, w którym można wykreślić różne elementy w oparciu o dwie osie - dobry vs. zły (jak bardzo ktoś jest moralny) i praworządny vs. chaotyczny (jak bardzo ktoś trzyma się ustalonych praw).

Każda oś ma trzy różne parametry, które przecinają się, definiując dziewięć różnych cech osobowości.

Spójrz na poniższą tabelę.

Axis One → Good 😇 Neutral 😐 Evil 👿 Axis Two ↓ Praworządny Praworządny Dobry Praworządny Neutralny Praworządny Zły Neutralny Neutralny Dobry Prawdziwie Neutralny Praworządny Neutralny Chaotyczny Chaotyczny Dobry Neutralny Zły Chaotyczny Zły

Tabela wyrównania

Tabele zgodności zostały po raz pierwszy spopularyzowane przez grę stołową Dungeons and Dragons (D&D), gdzie były używane do opisywania osobowości postaci.

Od tego czasu znalazły one szersze zastosowanie w kulturze popularnej, edukacji, rozrywce, a nawet badaniach naukowych. Ponadto, stały się hitem jako szablony memów! Można ich używać do porównywania różnych osób, co często prowadzi do śmiechu każdego, kto je zobaczy.

Via: Reddit Przy odrobinie wyobraźni i kreatywności można je również zastosować w ustawieniach zawodowych. Mogą one być przydatne do oceny osobowości członków zespołu i ich stylów podejmowania decyzji, a także etykiety ich podejścia do przywództwa.

Pomyśl o zabawie polegającej na dopasowywaniu osobowości współpracowników do znanych przyporządkowań - na przykład praworządny dobry dla kolegi przestrzegającego zasad lub chaotyczny neutralny dla nieprzewidywalnego kreatywnego. Najlepsze jest to, że wszyscy będą się śmiać i posłuży to jako zabawny lodołamacz wirtualna aktywność budująca Teams .

Co składa się na dobry szablon wykresu dopasowania?

Dobry szablon wykresu dopasowania musi być przejrzysty, uporządkowany wizualnie i konfigurowalny. Oto kluczowe cechy dobrego szablonu wyrównania:

Wyczyszczony układ: Upewnij się, że szablon ma dobrze zdefiniowane osie i kategorie, które nie nakładają się na siebie, z wystarczającą przestrzenią, aby dodać osoby lub cechy, które chcesz uwzględnić

Upewnij się, że szablon ma dobrze zdefiniowane osie i kategorie, które nie nakładają się na siebie, z wystarczającą przestrzenią, aby dodać osoby lub cechy, które chcesz uwzględnić Prostota: Wykresy powinny być proste, ponieważ mają być przyjemne dla oka. Każdy kwadrat w siatce powinien mieć krótką, wyczyszczoną etykietę, która ułatwia przypisywanie osobowości

Wykresy powinny być proste, ponieważ mają być przyjemne dla oka. Każdy kwadrat w siatce powinien mieć krótką, wyczyszczoną etykietę, która ułatwia przypisywanie osobowości Adaptowalność: Niestandardowy szablon powinien pasować do różnych kontekstów, od dynamiki w miejscu pracy po osobiste refleksje

Niestandardowy szablon powinien pasować do różnych kontekstów, od dynamiki w miejscu pracy po osobiste refleksje Zaangażowanie: Zaprojektuj atrakcyjny wizualnie szablon, który przyciąga uwagę i pobudza do dyskusji, dzięki czemu jest bardziej skuteczny w angażowaniu odbiorców

6 szablonów wykresów dopasowania

Szablon tabeli zgodności może wyglądać na prosty, ale nie wszystkie są sobie równe. Nie musisz się jednak martwić - wybraliśmy sześć najlepszych szablonów do wyboru!

1. Szablon wykresu wyrównania ClickUp

Wprowadź trochę zabawy do swojego środowiska pracy, zachowując jednocześnie porządek dzięki szablonowi ClickUp Alignment Chart Template

Humor w miejscu pracy nie musi odbywać się kosztem wydajności, a Szablon wykresu wyrównania ClickUp doskonale zachowuje tę równowagę.

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest idealny do organizowania zadań, strategii i obowiązków w sposób, który jest zarówno angażujący, jak i skuteczny. Dzięki gotowej do użycia tablicy, która sortuje wysiłki według zgodności etycznej i moralnej, możesz mapować inicjatywy, przypisywać własność i dotrzymywać terminów.

Upewnij się tylko, że dyskusja jest lekka i swobodna. Nie chcesz, aby ktokolwiek poczuł się urażony, gdy zostanie przyporządkowany do określonej kategorii.

Jak korzystać z szablonu ClickUp Alignment Chart:

Zaangażuj wszystkich: Zacznij od zebrania zespołu. Niewielki udział może znacznie przyczynić się do tego, że wszyscy poczują się włączeni.

Wybierz kategorie: Zdecyduj, jakie aspekty chcesz przedstawić na mapie. Możesz dostosować tabelę zgodności do swojego unikalnego kontekstu, niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowanie ról w zespole, celów projektu, czy nawet zabawnych tematów, takich jak ulubione przekąski. Ta elastyczność pozwala dostosować szablon do różnych dyskusji, od poważnych sesji strategicznych po lekkie ćwiczenia spajające zespół.

Planowanie: Użyj siatki, aby umieścić elementy lub członków zespołu. Szablon zapewnia przejrzysty, ustrukturyzowany format do wizualizacji, gdzie każdy członek zespołu lub pomysł pasuje do szerszego kontekstu. Zachęć do lekkiej debaty - dlaczego Linda jest "Chaotycznym Dobrem" twojej grupy? Kto jest członkiem zespołu Lawful Neutral, który trzyma wszystkich w ryzach?

Wizualizacja wkładu: Wypełniając tabelę, uzyskasz wizualną reprezentację tego, jak każdy pasuje do struktury zespołu. Może to pomóc zidentyfikować luki w umiejętnościach lub rolach i otworzyć rozmowy na temat współpracy.

Wykorzystaj narzędzia do współpracy: Skorzystaj ze zintegrowanych funkcji współpracy w czasie rzeczywistym, umożliwiając członkom zespołu przekazywanie swoich spostrzeżeń i sugestii bezpośrednio w szablonie. Sprzyja to integracji środowiska, w którym każdy może zabrać głos.

Śledzenie postępów: Połącz szablon z funkcjami zarządzania zadaniami ClickUp, umożliwiając śledzenie postępu inicjatyw zmapowanych w szablonie. Funkcja ta pomaga zapewnić odpowiedzialność i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie w odniesieniu do terminów i obowiązków.

Urozmaicaj dyskusje: Wprowadzając zabawne kategorie (takie jak Chaotic Evil dla niekonwencjonalnych pomysłów), szablon dodaje element grywalizacji do dyskusji, czyniąc je bardziej angażującymi i zapadającymi w pamięć. Może to podnieść morale zespołu i zachęcić do kreatywnego myślenia.

Udostępnianie i omawianie: Po zakończeniu tworzenia wykresu, podziel się nim z zespołem. Jest to świetny początek rozmowy i może prowadzić do zabawnych dyskusji na temat tego, jak twoje osobowości są zgodne (lub kolidują) w miejscu pracy!

Jest to przydatne narzędzie do wykrywania luk, zrozumienia, w jaki sposób poszczególne role przyczyniają się do realizacji większych celów, a także do zwiększania efektywności pracy współpracę w zespole -wszystko przy jednoczesnym dodaniu odrobiny zabawy z tym, co umieścisz w sekcji "zło".

Przykład: Możesz użyć tego szablonu do kategoryzacji członków zespołu w oparciu o ich podejście do terminów realizacji projektów: Lawful Good dla tych, którzy zawsze dotrzymują terminów, Chaotic Neutral dla tych, którzy mogą oddawać rzeczy w ostatniej chwili i Lawful Evil dla tych, którzy dotrzymują terminów, ale idą na skróty.

2. Szablon Miro Alignment Chart

Nadaj strukturę organizacji i celom swojego zespołu dzięki szablonowi Miro Alignment Chart

Szablon Szablon wykresu wyrównania Miro jest idealnym narzędziem do wprowadzenia zabawy i osobowości do dyskusji w zespole.

Można go używać do organizowania prawie wszystkiego, w tym osobowości zespołu, pomysłów na projekty, a nawet przekąsek biurowych. Czy lasagne w stołówce powoduje problemy żołądkowe? Zdecydowanie należy do sekcji chaotycznego zła!

Szablon może być również używany jako lodołamacz, aby zachęcić zespół do uczestnictwa. Ustawienie go również jest proste! Wybierz temat, wybierz zabawne obrazy dla kategorii i pozwól szablonowi automatycznie posortować wszystko za ciebie. To takie proste!

Przykład: Wyobraź sobie, że organizujesz preferencje dotyczące przekąsek w biurze, gdzie Chaotic Evil reprezentuje członka zespołu, który przynosi najbardziej dziwaczne przekąski, a Lawful Good to kolega, który zawsze trzyma się zdrowych opcji.

3. Szablon memu Kapwing Alignment Chart

Przełam schematy dzięki w pełni konfigurowalnemu szablonowi memu Kapwing I'd Die For You Alignment Chart

The Szablon memu Kapwing I'd Die For You Alignment Chart odchodzi od tradycyjnego formatu siatki, aby urozmaicić wygląd.

Szablon ten skłania się ku humorowi, dzięki czemu świetnie nadaje się do poprawy nastroju w każdej sytuacji. Chociaż może to nieco zmniejszyć jego znaczenie w miejscu pracy, nadal możesz go używać w różnych kontekstach, jeśli uważasz, że twój zespół będzie czuł się komfortowo.

Kategoryzuje odpowiedzi na kogoś, kto mówi: "Umarłbym dla ciebie", w zakresie od zdrowych odpowiedzi, takich jak "Umarłbym dla ciebie pierwszy", po sarkastyczne, takie jak "Więc zgiń"

Możesz edytować próbkę tekstu i dodawać obrazy, aby odzwierciedlić swoje dynamika zespołu dla lekkiego podejścia do biurowych przekomarzanek.

Przykład: Wyobraź sobie scenariusz, w którym Twój Teams przeprowadza burzę mózgów na temat sposobów okazywania sobie nawzajem wdzięczności. Możesz użyć tego szablonu, aby zwizualizować odpowiedzi na żartobliwe podpowiedź, "Umarłbym za ciebie." Oto jak możesz skategoryzować różne reakcje:

Bardzo dobre: "Przynosiłbym ci kawę każdego ranka!": Reakcja odzwierciedlająca niezawodność i życzliwość.

"Przynosiłbym ci kawę każdego ranka!": Reakcja odzwierciedlająca niezawodność i życzliwość. Neutralne dobro: "Zawsze będę cię wspierać!": Okazywanie wsparcia bez żadnych załączonych ciągów.

"Zawsze będę cię wspierać!": Okazywanie wsparcia bez żadnych załączonych ciągów. Chaotic Good: "Upiekłbym ci ciasto... z niespodziewanym składnikiem!": Zabawny i nieoczekiwany sposób na okazanie troski.

"Upiekłbym ci ciasto... z niespodziewanym składnikiem!": Zabawny i nieoczekiwany sposób na okazanie troski. Lawful Neutral: "Przestrzegałbym zasad i pomagałbym ci w projektach.": Demonstrowanie commitu do etyki pracy.

"Przestrzegałbym zasad i pomagałbym ci w projektach.": Demonstrowanie commitu do etyki pracy. Prawdziwie Neutralny: "Pomyślę o tym!": Żartobliwa, niezobowiązująca odpowiedź.

"Pomyślę o tym!": Żartobliwa, niezobowiązująca odpowiedź. Chaotic Neutral: "Mogę zrobić psikusa lub dwa!": Odzwierciedla spontaniczność i nieprzewidywalność.

"Mogę zrobić psikusa lub dwa!": Odzwierciedla spontaniczność i nieprzewidywalność. Praworządne Zło: "Zaplanowałbym twój następny ruch, aby uzyskać maksymalny efekt!": Podkreślenie przebiegłego podejścia do wsparcia.

"Zaplanowałbym twój następny ruch, aby uzyskać maksymalny efekt!": Podkreślenie przebiegłego podejścia do wsparcia. Neutralne zło: "Wykorzystałbym twoje umiejętności dla własnego zysku." : Humorystyczne podejście do własnej korzyści.

"Wykorzystałbym twoje umiejętności dla własnego zysku." : Humorystyczne podejście do własnej korzyści. Chaotyczne zło: _"Więc giń, nie masz pojęcia, co cię czeka!": Żartobliwa i bezczelna odpowiedź, która wprowadza humor do mieszanki.

4. Szablon wykresu wyrównania Edrawmind

Uwolnij swoją artystyczną stronę dzięki wizualnej estetyce szablonu EdrawMind Alignment Chart Template

Szablon Szablon wykresu wyrównania EdrawMind to fantastyczny sposób na wizualizację i udostępnianie swoich opinii - czy to na temat filmów, polityki, czy nawet kultura Teams .

W tym przypadku ponownie wracamy do prostej siatki 3×3, która pozwala łatwo kategoryzować pomysły za pomocą klasycznych osi.

To, co wyróżnia ten szablon, to jego zakończone możliwości dostosowania. Możesz dodać kolory, grafiki i czcionki, aby dopasować je do swojego unikalnego stylu. Szablon jest idealny do tworzenia zabawnych lub poważnych materiałów, dzięki czemu doskonale nadaje się do pobudzania dyskusji i debat.

Przykład: Możesz użyć tego szablonu do kategoryzacji opinii zespołu na temat ostatniego projektu, gdzie Lawful Good może reprezentować konstruktywne opinie, a Chaotic Neutral odzwierciedla nieszablonowe sugestie, które mogą nie pasować do zakresu projektu.

5. Tiermaker D&D Alignment Chart Generator

Wizualizuj cechy postaci i wywołuj dyskusje za pomocą generatora schematów wyrównania w D&D od Tiermakera

The Tiermaker D&D Alignment Chart Generator to proste narzędzie do tworzenia wykresów dopasowania. Ułatwia wizualizację cech postaci lub dynamiki grupy.

Generator ten oferuje wiele niestandardowych opcji, umożliwiając przesyłanie obrazów do każdego z dziewięciu slotów i dostosowywanie etykiet tekstu do wybranych motywów. Po stworzeniu idealnego wykresu można go łatwo pobrać, klikając przycisk "Eksportuj obraz".

Przykład: Użyj tego generatora, aby skategoryzować członków swojego zespołu w oparciu o ich style rozwiązywania problemów, z Lawful Good reprezentującym tych, którzy postępują zgodnie z procesami i Chaotic Evil dla tych, którzy zbuntowali się.

6. Imgflip Alignment Chart Meme Generator

Twórz niestandardowe wykresy w wybranym przez siebie stylu dzięki Generatorowi Memów Wykresów Wyrównania Imgflip

The Generator memów Imgflip Alignment Chart to wszechstronne narzędzie do tworzenia zabawnych i powiązanych memów w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy sortujesz fikcyjne postacie, zwyczaje biurowe czy pomysły na firmowe rekolekcje ten szablon oferuje system oparty na siatce, umożliwiający umieszczanie dowolnych elementów w klasycznym układzie 3×3.

To powiedziawszy, Imgflip, podobnie jak Tiermaker, jest internetowym narzędziem do generowania. Dzięki temu można łatwo niestandardowo dostosować kolory, rozmiary siatki i tekst na wykresie wyrównania. Możesz także dołączyć zabawne ikony, takie jak okulary przeciwsłoneczne i kapelusze, aby jeszcze bardziej je spersonalizować.

Przykład: Możesz stworzyć mem porównujący różne typy spotkań, takie jak Lawful Good dla dobrze zorganizowanych, wydajnych spotkań i haotic Evil dla tych, które wydają się trwać w nieskończoność bez jasnego planu.

Nowe przykłady wykresów wyrównania, które Cię zainspirują

Szukasz inspiracji do stworzenia własnego wykresu dopasowania? Sprawdź inne przykłady, które prezentują kreatywne sposoby kategoryzowania cech i osobowości!

Notatka: Te przykłady nie są edytowalne.

Chart Grupy Przyjaciół

Via: Pinterest Ten wykres grup znajomych z Pinteresta kategoryzuje twoich kolegów lub przyjaciół na podstawie testu osobowości związanego z ich zachowaniem w restauracji sushi z przenośnikiem taśmowym, pomagając ci lepiej zrozumieć siebie nawzajem.

Na przykład, możesz mieć kategorie takie jak Poszukiwacz przygód, który zawsze próbuje nowych rolek sushi; Wybredny smakosz, który trzyma się swoich ulubionych, takich jak rolki kalifornijskie; i Motyl towarzyski, który spędza więcej czasu na rozmowach z przyjaciółmi niż na jedzeniu.

PM Alignment Chart

Via: X PM Alignment Chart jest cennym narzędziem do odkrywania różnych stylów menedżerów produktu (PM), jednocześnie dodając odrobinę humoru do miejsca pracy.

Wykres ten kategoryzuje różne role PM-ów wzdłuż klasycznych osi Praworządny-Chaotyczny i Dobry-Zły, w zakresie od przestrzegającego zasad Praworządnego Dobrego (Wizjoner) do nieprzewidywalnego Chaotycznego Neutralnego (Pivoter), a nawet przebiegłego Neutralnego Złego (Oportunista).

Na przykład, można skategoryzować PM-ów jako Praworządnych Dobrych (Wizjonerów), którzy mają jasną mapę drogową dla projektu; Chaotycznych Neutralnych (Pivoter), którzy szybko dostosowują się do zmian; oraz Neutralnych Złych (Oportunistów), którzy strategicznie wykorzystują sytuacje, aby osiągnąć swoje cele.

To tworzy pozytywne środowisko pracy , zachęcając do refleksji nad dynamiką zespołu i sprzyjając lekkim dyskusjom wśród kolegów na temat ich stylów zarządzania.

Jak radzić sobie z ludźmi, którzy się z tobą nie zgadzają Wykres

Via: Tumblr Wykres "Jak radzić sobie z ludźmi, którzy się z tobą nie zgadzają" to kreatywny i zabawny sposób kategoryzowania różnych podejść do radzenia sobie z nieporozumieniami. Ten szablon w humorystyczny sposób ilustruje różne reakcje, od spokojnego, otwartego widoku "ich opinia jest tak samo ważna jak moja" po bardziej powściągliwe lub pośrednie metody.

W humorystyczny sposób ilustruje takie reakcje jak "Ich opinia jest tak samo ważna jak moja" dla spokojnego negocjatora, "Zgódźmy się nie zgadzać" dla taktownego unikacza i "Mam rację i oto dlaczego" dla asertywnego pretendenta.

To świetny przykład włączenia dowcipy o pracy do swoich dyskusji, aby atmosfera była bardziej wciągająca.

Uczyń pracę zabawną dzięki wykresom dopasowania i ClickUp

Wykresy dopasowania służą zarówno jako zabawne, jak i wnikliwe narzędzie do oceny dynamiki w miejscu pracy.

Szablony te pozwalają badać różne osobowości i zachowania w zespołach, ostatecznie poprawiając współpracę i komunikację.

Niezależnie od tego, czy używasz ich do ćwiczeń z zakresu budowania zespołu, czy też do lekkich memów, wykresy dopasowania mogą wzmocnić kulturę pracy, poprawić więzi międzyludzkie i sprawić, że biuro stanie się bardziej angażującym i przyjemnym miejscem.

