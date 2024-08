ponad 100 zabawnych wirtualnych aktywności team buildingowych, które podniosą morale zespołu

Nawet z wszystkimi korzyści płynących z wirtualnych Teams ponad 53% pracowników zdalnych uważa, że trudno jest nawiązać połączenie ze współpracownikami zza ekranu.

Wszyscy tam byliśmy!

Choć praca zdalna jest wygodna, pracownicy muszą czasami czuć się samotni.

Wirtualne zajęcia z budowania zespołu to zabawne gry i ćwiczenia, które pomagają współpracownikom współpracować nad wspólnym celem, bez względu na lokalizację. Pomaga to poznać się nawzajem i budować relacje, wspierając spójność i kreatywność.

Większość współpracowników uzna ogłoszenia o wydarzeniach z zakresu budowania zespołu za "meh", ponieważ obawiają się kolejnego nudnego spotkania bez elementu "zabawy".

Aby zintensyfikować wysiłki związane z budowaniem zespołu z pracownikami zdalnymi, przygotowaliśmy listę ponad 100 zabawnych wirtualnych działań i narzędzi do budowania zespołu, które poprawią współpracę i zaangażowanie w zespołach zdalnych.

Do dzieła 🎉

Importance of Virtual Team Building (Znaczenie wirtualnego budowania zespołu)

Wirtualny team building jest niezbędny dla zdalnych teamów, aby pomóc przezwyciężyć izolację, poprawić komunikację, budować zaufanie w zespole i utrzymać zaangażowanie pracowników. Zobaczmy, jak wirtualne działania teambuildingowe pomagają zdalnym teamom pozostać w połączeniu.

Pomagają budować relacje: Wirtualne zajęcia team buildingowe pomagają pracownikom zdalnym poznać się osobiście, mimo że nie są fizycznie obecni w tej samej lokalizacji. Działania te pomagają budować silniejsze relacje, które są niezbędne do maksymalizacji współpracy i wydajności zespołu

Podnoszenie morale i zaangażowania: Angażowanie się w zabawę i interaktywne działania team-building zapewnia przerwę od codziennej harówki i pozwala członkom zespołu odprężyć się i zrelaksować. Takie przerwy pomagają zmniejszyć stres i prowadzą do poprawy morale i ogólnego samopoczucia

Angażowanie się w zabawę i interaktywne działania team-building zapewnia przerwę od codziennej harówki i pozwala członkom zespołu odprężyć się i zrelaksować. Takie przerwy pomagają zmniejszyć stres i prowadzą do poprawy morale i ogólnego samopoczucia Poprawa umiejętności komunikacyjnych: Nasza lista zawiera wiele zabawnych wirtualnych zajęć integracyjnych, które poprawiają komunikację i budowanie więzi w zespole. Działania te obejmują aktywne słuchanie, jasne wyrażanie pomysłów i dostarczanie konstruktywnych informacji zwrotnychutrzymać zaangażowanie pracowników zdalnych. Jeśli jesteś zmęczony przeszkodami w wydajności spowodowanymi błędną komunikacją, to te działania są koniecznością!

Poprawa umiejętności rozwiązywania problemów: Wiele wirtualnych gier teambuildingowych wymaga od uczestników współpracy przy rozwiązywaniu złożonych problemów. Takie wirtualne gry uczą zespół spójnej pracy w celu osiągnięcia wyznaczonych celów

100 wirtualnych aktywności Teams do wypróbowania w 2024 roku

Oto lista ponad 100 wypełnionych zabawą wirtualnych zajęć integracyjnych, które ułatwią Twojemu zespołowi zjednoczenie się w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności.

1. Wirtualne lodołamacze

Czujesz, że członkowie Twojego zespołu jeszcze się nie znają? Czas przełamać lody! 🥶

Wirtualne lodołamacze to działania i ćwiczenia, które zachęcają do rozmowy z członkami zespołu.

Głównym celem icebreakerów jest umożliwienie członkom zespołu prowadzenia swobodnych rozmów w zabawnym, nieformalnym ustawieniu.

Na przykład "Dwie prawdy, jedno kłamstwo" jest doskonałym lodołamaczem. Każdy członek zespołu musi wymyślić trzy stwierdzenia na swój temat. Dwa z tych stwierdzeń są prawdą, a jedno kłamstwem. Reszta zespołu uważnie słucha i próbuje odgadnąć, które stwierdzenie jest kłamstwem. Gdy wszyscy zagłosują, przejdź dalej i ujawnij odpowiedź.

Istnieją również inne wirtualne ćwiczenia na przełamanie lodów, takie jak "Sześciosłowne wspomnienia" i "Inteligencje bezludnej wyspy"

Mówiąc o wprowadzeniu, nie jest łatwo zapamiętać wszystko o wszystkich podczas jednego spotkania. W tym miejscu 'meet the team' szablony mogą pomóc w szybkim przedstawieniu wszystkich osób. Zachowaj te szablony pod ręką, aby zobaczyć tytuły stanowisk, doświadczenie, umiejętności i dane kontaktowe wszystkich osób w jednym miejscu.

Możesz także użyć szablonów kart zespołu, aby udokumentować misję i cele zespołu, aby wszyscy byli na tej samej stronie.

2. Wirtualne gry integracyjne

Interaktywne gry, takie jak Pictionary lub Dumb Charades, to świetny sposób na poprawę pracy zespołowej i przyjazną rywalizację.

Gry te nie są czymś, co można nazwać lodołamaczem; zazwyczaj gra się w nie po nawiązaniu pewnych relacji z członkami zespołu.

Dobrą stroną jest to, że większość aplikacji do wideokonferencji, takich jak Zoom, narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp i aplikacji do współpracy, takich jak MS Teams, jest wyposażona w narzędzia do rysowania i elementy do gry w Pictionary bez konieczności instalowania przez zespół innej aplikacji.

3. Wirtualne pokazy talentów

Zrozumienie odsetków i pasji członków zespołu pomaga w lepszej interakcji z nimi. Czasami oznacza to docenienie współpracowników za ich wyjątkowe talenty.

Wirtualne pokazy talentów mogą być do tego przydatnym narzędziem. Ty i twoi współpracownicy możecie zaprezentować swoje kreatywne strony, a odkrycie możliwego pokrywania się ich odsetków z twoimi pomaga tobie i twojemu zespołowi lepiej się związać!

4. Warsztaty budowania zespołu online

Innym świetnym sposobem na budowanie zespołu jest organizowanie wirtualnych warsztatów lub sesji szkoleniowych. Tematy mogą obejmować przywództwo Teams , umiejętności komunikacyjne, dynamika zespołu oraz wzmacnianie rozwoju zawodowego i współpracy. Na szczególną wzmiankę zasługują warsztaty z odgrywaniem ról i dyskusjami grupowymi.

Chociaż warsztaty te pomogą członkom Teams w rozwoju, wydobycie tego, co najlepsze w każdym z nich wymaga skupienia się na różnych scenach rozwoju teamu

Formularz, burza, normowanie, wykonywanie i zakończenie. Upewnij się tylko, że jesteś obecny na każdej scenie, aby poprowadzić swoich pracowników.

5. Wirtualne spotkania lunchowe

Jedzenie to jeden z najprostszych sposobów na zbliżenie ludzi. Wirtualne spotkania lunchowe umożliwiają członkom zespołu gromadzenie się online, wspólne spożywanie posiłków, czatowanie i nawiązywanie więzi podczas posiłków. Dobrą stroną takich spotkań jest to, że są one niezwykle proste i łatwe do zorganizowania.

Co więcej, wirtualne spotkania przy lunchu raz w tygodniu to doskonała praktyka budowania relacji poza dyskusjami związanymi z pracą. Wykorzystaj te wirtualne spotkania, aby dowiedzieć się więcej o swoich współpracownikach - preferencjach żywieniowych, ulubionych restauracjach i tym, jak lubią spędzać czas poza pracą.

6. Zdalne wieczory filmowe

Wszyscy łączą się przy jedzeniu, a filmy są na drugim miejscu. 🎬

Aby ulepszyć swoją wirtualną grę w budowanie zespołu, rozważ zorganizowanie wirtualnych wieczorów filmowych, podczas których członkowie zespołu wspólnie oglądają filmy za pomocą zsynchronizowanych platform streamingowych.

Na przykład, Netflix Party to obecnie gruba ryba ekosystemu zdalnego oglądania imprez. Działa jako rozszerzenie przeglądarki, pozwalając nawet 50 osobom na wspólne oglądanie czegokolwiek na Netflix.

Podobnie, aplikacje innych firm, takie jak Scener, ułatwiają zdalne oglądanie za pośrednictwem Netflix, Disney+, HBO i innych.

7. Grupowa medytacja lub sesje jogi

Jako lider zespołu, który doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak stresujące może być środowisko pracy, musisz zachęcać swój zespół poprzez działania, które promują dobre samopoczucie psychiczne .

Jeśli interesujesz się medytacją i jogą, możesz prowadzić wirtualne sesje, aby promować relaks, uważność i łagodzenie stresu wśród członków zespołu. Jeśli nie, możesz przeprowadzić grupowe sesje jogi/medytacji, korzystając z przewodników wideo z YouTube, które z pewnością zapewnią wszystkim bardzo potrzebne odstresowanie!

8. Lekcje gotowania online

Do zrobienia? Jeśli tak, może naucz swój zespół przepisu lub dwóch, a nawet poznaj ich ulubione przepisy. 🍴

Alternatywnie, możesz pozwolić członkowi zespołu poprowadzić wirtualną lekcję gotowania. Jeśli nikt w twoim zespole nie gotuje, zorganizuj sesje grupowe, podczas których możesz uczyć się z milionów wideo dostępnych w Internecie!

9. Sesje komediowe online

Co wszyscy kochają oprócz jedzenia? Śmiech, oczywiście!

Możesz organizować sesje komediowe online ze swoim zespołem, podczas których wszyscy udostępniają żarty o sobie nawzajem lub o tym, co dzieje się w ich życiu. Może się okazać, że któryś z kolegów ma ukryty talent do stand-upu! Co więcej, dając swojemu zespołowi szansę na otwarte wyśmiewanie się z twoich dziwactw i traktując to jak sport, staniesz się najfajniejszym szefem zespołu!

10. Wyzwania fitness online

Jeśli jest jedna rzecz, której wszyscy nauczyliśmy się w 2020 i 2021 roku, to jest to znaczenie zdrowego ciała dla zdrowego umysłu. Ustawienie celów fitness dla siebie nawzajem nie tylko pomoże zachować zdrowie, ale także wzmocni poczucie współpracy w dążeniu do wspólnego celu, a ogólny wynik z pewnością odbije się na wydajności twoich projektów!

Szukasz jeszcze kilku propozycji wirtualnych zajęć teambuildingowych? Oto kilka innych aktywności teambuildingowych dla zdalnego zespołu.

Gry, quizy i ciekawostki

11. Wirtualna noc gier planszowych

12. Wirtualne bingo

13. Gra w rzeczywistości rozszerzonej

14. Wirtualne "nigdy przenigdy "

15. Wyzwanie z listą rzeczy do zrobienia

16. Testy osobowości

17. Wirtualna gra "rozmowa emoji "

18. Wirtualne łamanie kodów

19. Wirtualna zagadka morderstwa

20. Ciekawostki dotyczące marketingu cyfrowego

21. Ciekawostki online

22. Wirtualne polowanie na padlinożerców

23. Wirtualny pokaz na wyciągnięcie ręki

24. Wirtualny escape room

25. Konkursy na odgadnięcie emoji

26. Wirtualne "kim jestem "

27. Ciekawostki online dotyczące wehikułu czasu

28. Zgadnij hasło

29. Ciekawostki dotyczące logo

30. Ciekawostki dotyczące podcastów

31. Piątek specjalny - wirtualne spotkanie "poznaj swój Teams "

32. Wirtualne gry wyścigowe

33. Wirtualna rozgrywka na pięć palców

Żarcie i picie

34. Wirtualny pub crawl

35. Wirtualna klasa miksologii

36. Cyfrowa impreza deserowa

37. Wirtualne happy hours

38. Klub książki kucharskiej

39. Ciekawostki kulinarne

muzyka i taniec

40. Wirtualne sesje karaoke

41. Wspólne pisanie sztuk teatralnych online

42. Wirtualna impreza taneczna

43. Wirtualny wieczór otwartych mikrofonów

44. Grupowy konkurs karaoke

45. Wirtualna bitwa DJ-ów

46. Muzyczne jam sessions online

47. Współpraca w ramach grupowej listy odtwarzania

48. wyzwanie "Nazwij ten utwór "

Kreatywne wyrażenia

49. Co by było, gdybyś był X (CEO, gwiazdą filmową lub podobną rozpoznawalną rolą)

50. Wyzwanie udostępniania zdjęć

51. Wirtualna sesja impro

52. Zdalne konkursy kreatywnego pisania

53. Cyfrowe wyzwanie dramatopisarskie

54. Sesja zdalnego opowiadania historii

55. Wirtualne wyzwanie artystyczne

56. Zdalne sesje malowania i popijania

57. Zdalne sesje craftingu

58. Arkusz kalkulacyjny pixel art

59. Wyzwanie rzemieślnicze DIY

60. Wirtualna sesja origami

61. Cyfrowa współpraca artystyczna

62. Wirtualny pokaz mody

63. Wyzwanie DIY związane z wystrojem strony głównej

64. Wewnątrzzespołowe konkursy fotograficzne

65. Zajęcia ze szkicowania online

Dążenia intelektualne

66. Klub debat

67. Wirtualne sesje Sudoku

68. Wirtualny klub książki

69. Godzina mocy

70. Wojny arkuszy kalkulacyjnych

Interaktywne zajęcia integracyjne

71. Odgrywanie roli lidera

72. Cotygodniowe świętowanie zwycięstw

73. Pokaz wskazówek dotyczących wydajności

74. Wyzwanie związane z prezentacją produktu

75. Dzień wymiany działów

76. Wirtualne warsztaty na temat komunikacji

77. Sesje burzy mózgów online

78. Wirtualna praca zespołowa

79. Międzywydziałowy program mentorski

80. gra negocjacyjna "Deal or no deal "

81. Dzień wymiany działów

82. Warsztaty wzmacniające

83. Zbiórki pieniędzy online

84. Dane powstania persony klienta

85. Wirtualny Sekretny Mikołaj

86. Krąg wdzięczności

87. Wirtualne, zespołowe tworzenie historii z wykorzystaniem otaczających przedmiotów

88. Wirtualne doświadczenia budowania zespołu

89. Wirtualne wsparcie społeczne

Wymiana kulturowa i różnorodność

90. Sesja wymiany książek

91. Wirtualna rozmowa o podróżach

92. Wirtualne wycieczki po muzeum

93. Wirtualny sklep z roślinami

94. Dzień spa DIY

95. Udostępnianie ulubionych cytatów filmowych

96. Cyfrowa ucieczka do natury

97. Zdalne dyskusje w klubie książki

98. Wirtualna wymiana językowa

99. Wirtualna sesja wymiany kulturalnej

100. Dyskusje panelowe na temat różnorodności

Narzędzia ułatwiające pracę wirtualnych Teams

Teraz, gdy masz już listę najlepszych wirtualnych działań budujących zespół, potrzebujesz odpowiednich narzędzi do ich realizacji. Zanim wybierzesz działania na dany miesiąc, przedyskutuj je z innymi członkami zespołu.

Zamień pomysły w skoordynowane działania dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Użycie Tablice ClickUp aby omówić różne działania i poprosić członków Teams o sugestie. Na powyższej liście znajduje się wiele zabawnych działań, które można wykonać za pomocą naszej wirtualnej tablicy.

Po wybraniu odpowiednich wirtualnych aktywności budujących zespół, musisz upewnić się, że wszyscy staną się ich częścią. Ponieważ członkowie twojego zespołu mogą znajdować się w różnych częściach świata, upewnij się, że sesje trafią do ich kalendarzy i przypomnij im o nadchodzących zajęciach.

Z Przypomnienia ClickUp , będziesz wolny od kłopotów związanych z ręcznym wysyłaniem przypomnień do członków zespołu. Aplikacja będzie automatycznie często powiadamiać członków, aby upewnić się, że wszyscy uczestniczą w zabawnych zajęciach.

Ustaw przypomnienia w ClickUp, aby pozostać na szczycie nowych pozytywnych nawyków

Podczas gdy budowanie zespołu to świetna zabawa, nasza platforma posiada również funkcje, które pomagają utrzymać porządek w zdalnych zespołach. ClickUp Teams umożliwia współpracę z rozproszonymi zespołami, uzgadnianie wspólnych celów i śledzenie postępów.

Wizualizacja postępów za pomocą pulpitu ClickUp

Podczas współpracy z wirtualnymi Teams istnieje ryzyko błędnej komunikacji, jeśli polegasz wyłącznie na spotkaniach. Musisz wizualizować swoje procesy, plan działania i postępy, aby wszyscy byli na bieżąco.

To jest właśnie to, co nasz wizualnie atrakcyjny Pulpity ClickUp do zrobienia. Dzięki nim wszyscy będą na tej samej stronie, jeśli chodzi o cele zespołu i śledzenie postępów w projekcie. Przypisywanie zadań członkom zespołu sprawi, że będą oni zawsze odpowiedzialni.

The Zadania ClickUp funkcja jeszcze bardziej zwiększa odpowiedzialność i dyskusje w zespole. Dodawaj komentarze, przydzielaj zadania z komentarzami, nagrywanie i udostępnianie klipów głosowych i dodawać priorytety, aby wszyscy w zespole wiedzieli, nad czym pracować w pierwszej kolejności.

Współpracuj z członkami zespołu w ClickUp Docs

Dodatkowo, współpraca Dokumenty ClickUp ułatwiają synchronizację wysiłków i utrzymywanie wszystkich w pętli niezależnie od lokalizacji i czasu (wielkie brawa dla zespołów hybrydowych i zdalnych!) Widok czatu umożliwia również wygodny czat z zespołem w czasie rzeczywistym. Jeśli wolisz, możesz zorganizować rozmowy przez Zoom w ClickUp.

bonus: Jak wydajny jest Twój zespół? Wypełnij quiz dotyczący wydajności aby się dowiedzieć!

Zachowaj zaangażowanie i wydajność zdalnych Teamów z ClickUp

Upewnienie się, że Twój zdalny zespół dobrze się bawi w pracy to poważny biznes! Wypróbuj jeden lub więcej z sugerowanych pomysłów na budowanie wirtualnych zespołów, aby przełamać monotonię pracy i zbliżyć do siebie Teams.

Innym sposobem na utrzymanie produktywności wirtualnego zespołu jest korzystanie z narzędzi do zarządzania zadaniami, takich jak ClickUp. Zaprojektowany, aby pomóc całemu zespołowi efektywnie współpracować, niezależnie od lokalizacji, ClickUp jest platformą dla dużych i małych zespołów na całym świecie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak praca zdalna staje się łatwiejsza dzięki ClickUp? Zarezerwuj demo już dziś !

FAQs

**1. Co to są zajęcia integracyjne w pracy wirtualnej?

Wirtualne działania integracyjne wzmacniają więzi, podnoszą morale i wspierają współpracę między zdalnymi członkami zespołu.

Działania te mogą obejmować wirtualne lodołamacze, takie jak zabawne quizy lub gry online, aby pomóc członkom zespołu lepiej się poznać.

**2. Jak budować pracę zespołową online?

Praca zespołowa online odbywa się za pośrednictwem platform do zarządzania pracą, takich jak ClickUp.

Obejmują one usprawnione procesy, które zapewniają płynny cykl pracy, działania i gry, w których członkowie zespołu na całym świecie mogą uczestniczyć, pracując z domu.

Celem jest zjednoczenie wszystkich członków zespołu, bez względu na to, w której części świata mieszkają.

3. Jak wirtualnie zbudować ducha zespołu?

Wirtualne budowanie ducha zespołu wymaga kreatywności i celowych wysiłków.

Zacznij od planowania regularnych wirtualnych spotkań, podczas których członkowie zespołu mogą wchodzić w interakcje, udostępniać aktualizacje i angażować się w swobodne rozmowy w celu budowania relacji.

Korzystaj z platformy wideokonferencyjnej do interakcji twarzą w twarz, aby naśladować uczucie przebywania w tym samym pomieszczeniu. Włącz wirtualne działania budujące zespół, takie jak gry online, quizy lub wyzwania, które zachęcają do współpracy i pracy zespołowej w zabawny sposób.