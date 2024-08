Budowanie silniejszych zespołów: Przewodnik po etapach rozwoju zespołu

Budowanie dobrego zespołu to nie gra, choć może przypominać układanie puzzli. 🧩

Musisz dokładnie zbadać talenty i możliwości ludzi oraz zainwestować swój czas, umiejętności przywódcze, perswazyjne i zasoby organizacyjne, aby zjednoczyć ludzi z różnych środowisk dla wspólnej sprawy. Tylko wtedy można stworzyć kolektyw, który będzie w stanie osiągnąć zamierzone cele.

Na tym jednak bitwa się nie kończy! Po zebraniu zespołu należy przekształcić go z grupy osób w wysoce wydajną i spójną jednostkę.

W tym artykule poznamy pięć scen rozwoju zespołu i zrozumiemy, jak nimi zarządzać, aby zbudować wysokowydajne zespoły, które będą w stanie zrobić to, co do nich należy. Zanim to jednak nastąpi, przyjrzyjmy się, czym właściwie jest rozwój zespołu.

Czym jest rozwój zespołu?

Tak jak my przechodzimy przez różne fazy rozwoju, począwszy od dzieciństwa, przez wiek nastoletni, aż po dorosłość, tak i Teams przechodzą długi proces rozwoju, który można podzielić na wiele scen.

Jeśli jesteś liderem zespołu, który chce wydobyć to, co najlepsze z każdego członka zespołu, ważne jest, aby w pełni zrozumieć ten proces rozwoju, tak jak ważne jest, aby nadrzędne osoby w pełni zrozumiały drogę rozwoju swojego dziecka. Koncepcja scen rozwoju zespołu stanowi do tego doskonałe ramy.

5 Scen Rozwoju Teamu

Via: Teamhood Pięć scen rozwoju zespołu zostało po raz pierwszy zdefiniowanych przez amerykańskiego psychologa Bruce'a Tuckmana w 1965 roku. W eseju pod tytułem Sekwencje rozwojowe w małych grupach tuckman wyjaśnił, w jaki sposób małe Teams rozpoczynają swój cykl życia na scenie formacji i kończą go na scenie zakończenia. Zrozumienie tych scen i swojej roli jako lidera lub członka w każdej z nich jest kluczowe dla zapewnienia powodzenia wspólnego wysiłku. Przeanalizujmy je szczegółowo.

Scena 1: Formularz

Kiedy członkowie zespołu zbierają się przy tabeli po raz pierwszy, zazwyczaj nie ma między nimi żadnego połączenia. Nawet jeśli niektórzy z nich znają się już wcześniej, ich wzajemne relacje są minimalne style pracy lub podejścia do projektu. Krótko mówiąc, kształtuje się podstawa powiązań roboczych zespołu; dlatego scena ta nazywana jest team building lub formowanie sceny. 🧱

Jednocześnie na tej scenie wśród członków teamu panuje duży entuzjazm. Są oni podekscytowani wprowadzeniem czegoś nowego i pracą z nowymi ludźmi. Entuzjazm ten może przejawiać się jako ciekawość lub niepokój, jeśli czują, że nie są tak utalentowani jak niektórzy członkowie ich zespołu.

Rola team leadera

Rolą lidera zespołu na tej pierwszej scenie rozwoju zespołu jest upewnienie się, że każdy zapoznał się ze swoimi rolami i obowiązkami, a także z tymi, które spoczywają na członkach jego zespołu. Krystalicznie czyste zrozumienie tych aspektów do zrobienia cudów dla współpracy w zespole i rozwój grupy. 💁

Twoim obowiązkiem jest również odpowiadanie na wszelkie pytania, które mogą wynikać z ciekawości członków zespołu. Co więcej, musisz złagodzić wszelkie obawy związane z wydajnością, informując ich, że zostali wybrani do pełnienia określonych ról tylko po dokładnym rozważeniu ich talentów i możliwości.

Scena 2: Burza mózgów

W miarę poznawania się członków zespołu i stopniowego rozpoczynania wspólnej pracy nad projektem, może pojawić się szereg konfliktów i problemów. Na przykład:

Niektórzy członkowie zespołu mogą nie czuć się komfortowo ze stylem pracy innych osób

Niektórzy mogą mieć sprzeczne widoki na to, jak projekt powinien przebiegać

Niektórzy mogą odczuwać niepokój z powodu nadmiaru informacji

Nie zapominajmy też, że niektórzy członkowie zespołu mogą mieć własne ambicje lub plany, które chcą realizować w celu szybkiego rozwoju kariery.

Wszystkie te problemy mogą stworzyć burzliwe środowisko, dlatego ten drugi etap rozwoju zespołu nazywany jest etapem burzy. ⛈️

Rola lidera teamu

Ta scena może przyczynić się do sukcesu lub porażki teamu, w zależności od tego, jak liderzy zespołu sobie z nią poradzą. Jeśli odpowiednio wyjaśniłeś role i obowiązki wszystkich członków zespołu w pierwszej scenie, twoja praca będzie łatwiejsza. Ale jeśli zaobserwujesz utrzymujące się zamieszanie i konflikty, nadszedł czas, aby ponownie jasno je zdefiniować dla wszystkich (być może przy użyciu oprogramowanie do planowania siły roboczej ).

Jeśli istnieją nieporozumienia co do kierunku projektu, jasne określenie misji i celu zespołu może przywrócić go na właściwe tory. Może to przynieść bardzo potrzebną jasność całemu zespołowi i pomóc w określeniu idealnego podejścia i kierunku projektu, z którym każdy może czuć się komfortowo. 🤝

Wreszcie, nie bój się nieporozumień, podczas gdy konflikty mogą być śmiertelne bez odpowiedniego podejścia zarządzanie Teams nie muszą być złe. W rzeczywistości są one całkowicie naturalne, a nawet świadczą o tym, że członkowie zespołu wkładają w projekt całą swoją pasję i wiedzę.

Ważne jest jednak, aby podpowiedź rozwiązywać z autorytetem, zamiast próbować ich unikać lub ukrywać. Takie podejście zapobiega eskalacji tych drobnych problemów w poważne problemy, które mogą zagrozić projektowi.

Scena 3: Normowanie

Jak sama nazwa wskazuje, etap ten odnosi się do normalizacji burzy, która zebrała się między członkami teamu w poprzedniej scenie. Członkowie Teams stopniowo dostosowali się do swojego profesjonalnego podejścia i stali się otwarci na konstruktywne informacje zwrotne od swoich kolegów lub menedżerów.

Rola lidera teamu

Gdy członkowie zespołu zaczynają rozumieć siebie nawzajem i kierunek projektu, twoim zadaniem jest wykorzystanie tego nowo odnalezionego ducha zespołu poprzez formułowanie i dopracowywanie procesów i cyklów pracy, które umożliwiają płynną współpracę.

Innymi słowy, jest to idealny czas na optymalizację procesu . Jeśli masz już wdrożone pewne procedury, dostosuj je nieco do specyfiki projektu, a także osobowości i stylu pracy członków twojego zespołu. Dla przykładu, jeśli członkowie teamu czują się sfrustrowani koniecznością wielokrotnego aktualizowania statusu projektu, można usprawnić ten krok za pomocą procedury narzędzie do automatyzacji cyklu pracy .

Scena 4: Wykonanie

Scena wydajności to ta, w której zespół osiąga szczytową wydajność. Do tej pory członkowie zespołu prawdopodobnie nauczyli się efektywnie współpracować i przestrzegają dobrze zdefiniowanych procedur, aby osiągnąć cele zespołu jako jednej spójnej jednostki. Może to być widoczne w rosnącej wydajności i zmniejszonej liczbie konfliktów. 🤩

Rola lidera teamu

Gdy członkowie grupy osiągają cele projektu jeden po drugim, nadchodzi czas na świętowanie wspólnego powodzenia. Jest to również idealny moment na ocenę ich wydajności i dostarczenie konstruktywnych informacji zwrotnych, zwłaszcza tym, którzy mogą nie być w najlepszej formie. Wreszcie, powinieneś również poklepać się po plecach za poprowadzenie swojego zespołu do tej sceny.

Scena 5: Zakończenie

Piąta scena jest czasami nazywana etapem żałoby, ponieważ ma miejsce, gdy projekt został zakończony lub osiągnął zamierzony cel. Członkowie teamu mogą wejść w okres niskiej wydajności w oczekiwaniu na zakończenie projektu.

Mogą również przez pewien czas zmagać się z pracą w innych teamach, głównie dlatego, że przyzwyczaili się do stylu pracy swoich byłych kolegów. Właśnie dlatego początek każdego nowego cyklu rozwoju zespołu jest tak trudny - członkowie Teams muszą oderwać się od swoich starych sposobów i przyjąć coś nowego.

Rola Teams Leadera

Świętuj wszystko, co ty i członkowie twojego zespołu osiągnęliście i zastanów się, co można było zrobić lepiej. Te wyciągnięte wnioski mogą służyć jako nieocenione szablony planów rozwoju podczas budowania kolejnego teamu.

Może to być również czas, w którym emocje sięgają zenitu, gdy członkowie zespołu zdają sobie sprawę, że ich podróż z projektem i ludźmi, którym oddali swoje serce i duszę, dobiega końca. Twoim obowiązkiem jako lidera jest pomóc im zrozumieć tę fazę przejściową i przygotować ich na to, co ich czeka.

Jak zarządzać scenami rozwoju Teams za pomocą ClickUp

Przeanalizowaliśmy już, w jaki sposób liderzy powinni zarządzać poszczególnymi scenami rozwoju Teams. Jednak przejście od teorii do praktyki i wprowadzenie tego wszystkiego w życie może być twardym orzechem do zgryzienia, nawet dla najbardziej wykwalifikowanych menedżerów. Poza tym członkowie zespołu mogą mieć trudności ze zrozumieniem i wypełnianiem swoich ról. 🤔

To właśnie tam platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym", taka jak ClickUp wkracza do akcji, by uratować dzień (i Teams). Jego Zarządzanie projektami funkcje ułatwiają każdą scenę rozwoju zespołu dzięki szykowi narzędzi do zarządzania zadaniami, płynnej współpracy, optymalizacji cyklu pracy i śledzenia celów. Zobaczmy, jak ClickUp zbliża Teams do siebie na drodze do powodzenia w realizacji projektów.

Zrozumienie ról, obowiązków i cykli pracy

ClickUp pozwala na tworzenie i przypisywanie zadań członkom zespołu, aby każdy miał jasny obraz tego, co musi zrobić w danym momencie. Możesz użyć Pola niestandardowe aby przypisać zadaniom wszystkie szczegóły niezbędne do ich pomyślnego zakończenia lub dodać pliki, komentarze lub etykiety w celu uzyskania dodatkowego kontekstu. Co więcej, zadania mogą być połączone relacjami i zależnościami, dzięki czemu członkowie zespołu mogą łatwo zrozumieć swoje priorytety. 🙂

Łatwo i szybko ustawiaj daty rozpoczęcia i zakończenia w ramach zadania lub używaj ustawień warunkowych, aby powtarzać daty lub tworzyć nowe zadanie po jego zakończeniu

Wiele widoków ClickUp (tj. wykres Gantta, tablica, oś czasu, kalendarz itp.) pozwala na wizualizację wszelkich informacji związanych z projektem w celu łatwiejszego zarządzania zespołem i koordynacji. Dla przykładu, widoki Tablica i Lista dają zgrabny przegląd pracy i postępu projektu, podczas gdy widok Kalendarz pozwala wizualizować terminy i harmonogramy zespołu.

Zwiększ wydajność poprzez usprawnienie zadań i wykorzystanie adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich typów pracy

Co więcej, ClickUp ułatwia pracę w zespole dzięki funkcji Widok zespołu i widok osobisty (ja) opcje. Pozwalają one bez wysiłku przełączać skupienie z osobistych zadań na to, nad czym pracuje cały zespół.

ClickUp 3.0 zapewnia uproszczony widok obciążenia pracą całego zespołu lub pojedynczej osoby, aby zapewnić ciągłość pracy

Można również tworzyć całe wiki dla swoich projektów do których członkowie Twojego zespołu mogą się odwoływać w razie wątpliwości za pomocą Dokumenty ClickUp to narzędzie platformy do zarządzania dokumentami. Służy jako wbudowany redaktor tekstu dla obszaru roboczego ClickUp, umożliwiając łatwe tworzenie bogatych dokumentów i załączanie ich do zadań lub udostępnianie członkom zespołu.

Uzyskaj szybki widok wszystkich połączonych podstron i powiązań w ClickUp Docs, aby zachować porządek i utrzymać połączenie w pracy

Wreszcie, użyj Cele ClickUp do definiowania i śledzenia konkretnych i mierzalnych celów i kamieni milowych, które musi osiągnąć Twój zespół i poszczególni pracownicy.

Ustanawiaj mierzalne cele dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele ze zdefiniowanymi ośmioma czasu i wymiernymi celami

Współpraca z członkami Teams

Chociaż istnieje wiele aplikacji do współpracy dostępnych obecnie na rynku, posiadanie funkcji współpracy wbudowanej w podstawową platformę do zarządzania projektami usprawnia cykl pracy i minimalizuje konieczność przełączania kontekstu. Na szczęście, ClickUp posiada wiele funkcji ułatwiających współpracę współpracę nad projektami między członkami zespołu. 👯

Instancja, Tablica ClickUp umożliwia Twojemu zespołowi tworzenie planów i wizualizację procesów przy użyciu notatek samoprzylepnych, rysunków, bloków tekstu itp. Dzięki Widok ClickUp Chat członkowie Twojego zespołu mogą komunikować się ze sobą i zadawać pytania związane z pracą, a funkcje takie jak etykiety, komentarze i udostępnianie plików umożliwiają im współpracę nad plikami i innymi zasobami w obszarze roboczym ClickUp. Mapy myśli ClickUp pozwala im szkicować procesy zespołowe z osadzonymi w nich zadaniami dla lepszego zrozumienia i łatwego wykonania.

Burza mózgów, strategie lub mapa cyklu pracy z wizualnie współpracującymi tablicami ClickUp

Śledzenie statusu i wydajności projektów

Wreszcie, ClickUp może pomóc w następujących kwestiach śledzenie projektów umożliwiając monitorowanie celów zespołu, kluczowych wskaźników wydajności i wydajności wszystkich członków zespołu w niestandardowy sposób Pulpity ClickUp .

I z ClickUp Team Insights i raportowanie , możesz łatwo śledzić i wizualizować dane dotyczące wydajności zespołu lub dowolne inne metryki z pulpitu. Możesz również udostępniać te dane innym interesariuszom w raportach, które można szybko wygenerować za pomocą gotowych narzędzi szablonów raportowania . 📄

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

ClickUp: Twoja tajna broń dla efektywnego rozwoju Teams

Jest o wiele więcej rzeczy, które można zrobić do zrobienia, aby skutecznie zarządzać zespołem i projektami za pomocą ClickUp - funkcje wymienione tutaj to tylko wierzchołek góry lodowej. Odkryj resztę poprzez zapisując się do ClickUp za darmo i zobacz, jak pomaga Tobie i Twojemu zespołowi odnieść sukces na każdej scenie rozwoju grupy. 🤞