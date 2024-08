ABC w miejscu pracy (sojusznicy, kumple i koledzy): Przewodnik po tym, jak zdobyć przyjaciół w pracy

Dorosłe życie zawodowe oznacza niewiele czasu na spotkania towarzyskie poza pracą.

Pomiędzy pracą, obowiązkami domowymi, różnymi zobowiązaniami i wieloma innymi obowiązkami - prawie nie ma czasu ani energii, aby podejść do osoby, którą uważamy za interesującą, nawiązać rozmowę, nawiązać więź ze względu na wspólne odsetki i rozwinąć przyjaźń.

Jest jednak miejsce, w którym można łatwo nawiązać nowe znajomości - miejsce pracy.

A badanie przeprowadzone przez Survey Center on American Life odkryło, że ludzie są bardziej skłonni do nawiązywania przyjaźni w pracy niż w jakimkolwiek innym miejscu! W końcu w pracy spędzamy sporą część naszego dorosłego życia.

Tak więc, niezależnie od tego, czy zaczynasz nową pracę, czy też chcesz dołączyć do wcześniej ustalonych grup, oto twój przewodnik, jak nawiązywać znajomości w pracy.

Ważność przyjaciół w pracy

Przyjaźnie w pracy nie są wystarczająco doceniane. A ostatnie badanie Gallupa badania wykazały, że posiadanie najlepszego przyjaciela w pracy jest ściśle połączone z wyższą wydajnością, lepszym morale, większą satysfakcją z pracy i pozytywnymi wynikami biznesowymi. To nie wszystko; istnieje wiele badań potwierdzających korzyści płynące z nawiązywania przyjaźni w pracy.

Oto kilka wskazówek, które potwierdzają, dlaczego przyjaciele w pracy mają znaczenie:

Wsparcie emocjonalne : Przyjaciele z pracy mają głębsze zrozumienie kultury pracy oraz celów i zmagań zawodowych. Potrafią wczuć się i zaoferować emocjonalne wsparcie i zachętę w trudnych chwilach w pracy. Te słowa afirmacji podnoszą morale i łagodzą stres, pomagając jednostkom przezwyciężyć niepowodzenia

: Przyjaciele z pracy mają głębsze zrozumienie kultury pracy oraz celów i zmagań zawodowych. Potrafią wczuć się i zaoferować emocjonalne wsparcie i zachętę w trudnych chwilach w pracy. Te słowa afirmacji podnoszą morale i łagodzą stres, pomagając jednostkom przezwyciężyć niepowodzenia Współpraca : Bycie w przyjaznych stosunkach ze współpracownikami buduje zaufanie w zespole i przejrzystość. Wzajemna sympatia i zaufanie pomagają członkom zespołu współpracować i pracować razem bardziej efektywnie.

: Bycie w przyjaznych stosunkach ze współpracownikami buduje zaufanie w zespole i przejrzystość. Wzajemna sympatia i zaufanie pomagają członkom zespołu współpracować i pracować razem bardziej efektywnie. Poczucie przynależności : Przyjaźnie w miejscu pracy budują poczucie koleżeństwa. Poczucie przynależności w miejscu pracy tworzy pozytywne środowisko pracy, w którym pracownicy czują się zaangażowani i docenieni, zamiast czuć się jak trybiki w kole

: Przyjaźnie w miejscu pracy budują poczucie koleżeństwa. Poczucie przynależności w miejscu pracy tworzy pozytywne środowisko pracy, w którym pracownicy czują się zaangażowani i docenieni, zamiast czuć się jak trybiki w kole Znacząca komunikacja: Silne powiązania w miejscu pracy kultywują otwartą i szczerą komunikację. Zapobiega to nieporozumieniom i poprawia pracę zespołową. Nawet jeśli Teams stanie w obliczu jakiegoś konfliktu, łatwiej będzie mu go rozwiązać i szybko wrócić do normalnego funkcjonowania

ClickUp Chat View pomaga zespołom prowadzić otwarte rozmowy

Dobre samopoczucie : Niezależnie od tego, czy chodzi o korki, czy udostępnianie wewnętrznych żartów, przyjaciel z pracy jest oazą ulgi między spotkaniami, presją pracy i rosnącymi terminami. Promują dobre samopoczucie psychiczne, zmniejszając stres i zwiększając odporność

: Niezależnie od tego, czy chodzi o korki, czy udostępnianie wewnętrznych żartów, przyjaciel z pracy jest oazą ulgi między spotkaniami, presją pracy i rosnącymi terminami. Promują dobre samopoczucie psychiczne, zmniejszając stres i zwiększając odporność Wyższa wydajność : Pozytywne środowisko pracy zwiększa motywację i wydajność, ponieważ pracownicy czują się bardziej zaangażowani w swoją pracę. Tak wysoki poziom zaangażowania zachęca Teams i poszczególne osoby do dawania z siebie wszystkiego

: Pozytywne środowisko pracy zwiększa motywację i wydajność, ponieważ pracownicy czują się bardziej zaangażowani w swoją pracę. Tak wysoki poziom zaangażowania zachęca Teams i poszczególne osoby do dawania z siebie wszystkiego Satysfakcja z pracy : Posiadanie przyjaciela w pracy sprawia, że dzień pracy staje się przyjemniejszy. Połączenie emocjonalnego wsparcia i poczucia przynależności zwiększa poziom zadowolenia z pracy i sprawia, że nie możesz się doczekać bycia w pracy

: Posiadanie przyjaciela w pracy sprawia, że dzień pracy staje się przyjemniejszy. Połączenie emocjonalnego wsparcia i poczucia przynależności zwiększa poziom zadowolenia z pracy i sprawia, że nie możesz się doczekać bycia w pracy Rozwój zawodowy: Posiadanie współpracownika jako przyjaciela katalizuje rozwój zawodowy, ponieważ oferuje on mentoring, cenne informacje zwrotne, a nawet porady dotyczące kariery. Mogą również służyć jako cenne połączenie w organizacji, oferując ci dostęp do nowych projektów, możliwości i sieci kontaktów

Jak zdobyć przyjaciół w pracy: 11 prostych wskazówek i trików

Oto kilka prostych sposobów na nawiązanie (i podtrzymanie) przyjaźni w miejscu pracy:

1. Zaangażuj się w small talk i przełam lody

Nigdy nie lekceważ potęgi "Cześć, jak się masz?"

Aby zaprzyjaźnić się w miejscu pracy, przygotuj się na kontakt z ludźmi. Przedstawiaj się, pytaj ludzi o siebie i od czasu do czasu wdawaj się w pogawędki.

Jeśli jesteś nowy, najpierw trzymaj się pytań związanych z pracą, takich jak jak długo ktoś pracuje w organizacji, co lubi w pracy tam, ich ścieżka kariery i tak dalej. Po przełamaniu lodów możesz powoli przejść do bardziej osobistych rzeczy, takich jak hobby i odsetki, gusta muzyczne lub plany weekendowe.

Takie proste wymiany zdań mogą utorować drogę do głębszych i bardziej znaczących rozmów. Do zrobienia tego pamiętaj, że rozmowa to ulica dwukierunkowa. Jeśli ktoś nie chce dobrowolnie ujawniać informacji lub uważa small talk za niezręczny, pozwól mu na to.

2. Używaj imion innych osób

Mówi się, że nie ma nic bardziej muzykalnego dla czyichś uszu niż ich własne imię. Używanie imion ludzi w rozmowach jest jedną z najskuteczniejszych metod komunikacji

strategii komunikacji

aby zbudować więź emocjonalną.

Naucz się imion swoich współpracowników i używaj ich jak najczęściej. Od _hello_s i _goodbye_s do zwracania się do ludzi w grupach (lub podczas rozmowy Teams), używaj ich imion, aby potwierdzić ich tożsamość. W ten sposób pokażesz im, że jesteś zainteresowany poznaniem ich bliżej.

3. Połączenie przez jedzenie

Wiesz, jak witamy nowych sąsiadów świeżo upieczonymi ciasteczkami lub ciastem? Dlaczego nie spróbować tego samego w pracy? Nie muszą to być koniecznie wypieki. Bądź kreatywny w kuchni i wypróbuj swój rodzinny przepis. Jeśli gotowanie nie jest twoją filiżanką herbaty (lub jest zbyt pracochłonne), kup wspólne opakowania ulubionych przekąsek. Alternatywnie, możesz odwiedzić lokalną piekarnię lub kawiarnię i wybrać bestsellery.

Rozdaj przekąski współpracownikom lub zostaw je w pokoju socjalnym z małą notatką. Tak czy inaczej, twoi koledzy docenią przemyślany gest i poczują do ciebie sympatię.

4. Spędzaj czas w miejscach wspólnych

Łącz się z innymi w obszarach wspólnych za pośrednictwem Unsplash Mówiąc o pokojach socjalnych, wspólne obszary są doskonałym miejscem do zawierania przyjaźni w miejscu pracy.

Udostępniane przestrzenie, takie jak kafeteria, strefa wypoczynkowa i chłodziarka do wody, oferują relaksujące ustawienie, w którym współpracownicy mogą się zrelaksować, nawiązać kontakty towarzyskie i połączyć się ze sobą. Niezależnie od tego, czy chcesz coś przekąsić, czy rozprostować nogi, rozważ spędzanie czasu w miejscach wspólnych. Rozszerza to również krąg znajomych poza biurko lub piętro, ponieważ można tam spotkać osoby z różnych teamów lub działów.

5. Rozpocznij lub dołącz do kanału Slack

Łatwiej jest nawiązywać znajomości, gdy mijamy się na korytarzach biurowych lub jemy razem lunch. Jednak osoby pracujące na pozycjach zdalnych nie mają takiej wygody. Nie oznacza to jednak, że muszą żyć w izolacji!

Rozpocznij lub dołącz do kanału Slack z osobami o podobnych poglądach, aby przezwyciężyć tę powszechną walkę z brakiem "osobistego" kontaktu. Nawiązuj więzi w oparciu o wspólne odsetki, takie jak seriale telewizyjne, sport, książki, przepisy kulinarne lub gry online. Możesz nawet prowadzić wirtualne aktywności, takie jak oglądanie imprez, spotkania klubów książki, wspólne pieczenie lub turnieje.

Po prostu skonsultuj się ze swoim przełożonym lub kierownikiem, aby upewnić się, że grupa odsetkowa nie narusza żadnych zasad firmy.

6. Wykazywanie pozytywnej pozycji

Pozytywne nastawienie jest magnesem dla przyjaźni w pracy. Ciepła i przyjazna postawa w pracy przyciągnie do ciebie ludzi. W zamian spotkasz pozytywne, podobnie myślące osoby, które podniosą cię na duchu, gdy sytuacja stanie się trudna.

Pozytywna pozycja

nawyki związane z pracą

takie jak pomaganie innym, podejmowanie kroków w trudnych momentach i wspieranie współpracowników, pokażą, że jesteś niezawodnym graczem zespołowym.

7. Angażowanie się w działania zespołowe

Większość organizacji organizuje

działania związane z budowaniem zespołu

w danym okresie. Wiele z nich uwzględnia również takie działania w fazie wdrażania nowych pracowników. Te okresowe wydarzenia w pracy wzmacniają ducha zespołu i przynależność poprzez udostępnianie wspólnych doświadczeń.

Niezależnie od tego, czy jest to wirtualna gra w szarady, czy piesza wyprawa w plener, każda aktywność zespołowa jest okazją do nawiązania przyjaźni w pracy. Macie już wspólne cele i wyzwania. Dodatkowo, wspólne rozwiązywanie problemów oznacza, że będziecie musieli polegać na sobie nawzajem i rozwijać zaufanie, wzmacniając przyjaźń.

8. Bądź otwarty na spotkania towarzyskie po pracy

Podstawową różnicą między zajęciami zespołowymi a spotkaniami towarzyskimi po pracy jest to, że te drugie nie są obowiązkowe.

Pojawianie się na wydarzeniach towarzyskich po pracy pokazuje twoje zaangażowanie w nawiązywanie przyjaźni w pracy. Chwycenie drinka podczas wirtualnej happy hour lub udział w firmowej kolacji w okolicach Bożego Narodzenia pozwala współpracownikom na połączenie się w zabawnym, zrelaksowanym i nieformalnym ustawieniu poza pracą.

Przyjaciele z pracy postrzegani są jako indywidualności i odkrywane są ich ukryte talenty, odsetki lub hobby. Gdy rozmowy przepływają swobodniej, a koledzy dzielą się śmiechem, nawiązujesz trwałe wspomnienia i prawdziwe przyjaźnie.

9. Świętowanie kamieni milowych i osiągnięć

Świętowanie może być doskonałą okazją do nawiązania przyjaźni w pracy. Wyrażaj pochwały za dobrze zrobione zadania i gratuluj współpracownikom zwycięstw.

Niezależnie od tego, czy chodzi o promocję, czy świetną prezentację, docenienie współpracowników pokazuje wsparcie i może być początkiem rozmowy.

Oczywiście takie pochwały powinny być autentyczne. Chcesz świętować ich powodzenie jako swoje własne i uznać ich mocne strony i wkład. Drobne tokeny uznania, takie jak notatka z podziękowaniami lub nawet e-kartka, mogą znacznie zwiększyć czyjąś samoocenę. A kiedy nadejdzie twój czas, twoi przyjaciele będą pamiętać twoje miłe gesty i traktować cię z takim samym entuzjazmem.

10. Wolontariusz

Firmy często oferują pracownikom możliwość wolontariatu w dobrej sprawie. Jest to świetny sposób na nawiązanie przyjaźni w pracy, którzy są tak samo pasjonatami sprawy jak ty.

Niezależnie od tego, czy twoje biuro prowadzi akcję sprzątania, organizuje charytatywne wypieki, czy biegnie w maratonie obejmującym całe miasto, wolontariat w takich wydarzeniach to szansa na zrobienie czegoś dobrego i nawiązanie więzi z kolegami o podobnych odsetkach.

Praca na rzecz ważnej sprawy da ci również poczucie celu poza miejscem pracy, ponieważ twój wkład przyniesie korzyści społecznościom i społeczeństwu.

11. Bądź cierpliwy

Przyjaźnie w pracy nie tworzą się z dnia na dzień. Potrzeba dni, tygodni i miesięcy, aby zmaterializowały się w coś autentycznego.

Nie oczekuj, że znajdziesz swoją najlepszą przyjaciółkę z pracy podczas pierwszej biurowej happy hour, w której weźmiesz udział. Po prostu bądź sobą i wchodź w interakcje ze współpracownikami. Nie chcesz też wymuszać przyjaźni tylko po to, by zaprzyjaźnić się w pracy. Znajdź kogoś, kto wkłada taki sam wysiłek i energię, a czasem nawet dokłada wszelkich starań, abyś czuł się wartościowy w pracy.

Przezwyciężanie nieśmiałości i budowanie połączeń w pracy

Czy jesteś osobą nieśmiałą lub niezręczną społecznie, która chciałaby nawiązać znajomości w pracy, ale boi się ujawnić? Widzimy cię. Oto kilka szybkich wskazówek dla Ciebie:

Ustaw cele komunikacyjne: Stawiaj sobie proste wyzwania cele komunikacyjne . Powiedz sobie, że będziesz kontaktować się z kilkoma współpracownikami w ciągu dnia lub rozmawiać z nową osobą w każdym tygodniu. Takie małe, osiągalne cele podniosą twój poziom pewności siebie i popchną cię do kultywowania relacji w miejscu pracy Ćwicz aktywne słuchanie: Wykorzystaj swoją nieśmiałość na swoją korzyść, przyjmując rolę "dobrego" słuchacza. Ćwicz aktywne słuchanie, będąc obecnym i uważnym podczas rozmów. Zadawanie otwartych pytań uzupełniających może utrzymać przepływ rozmowy bez wyczerpywania baterii społecznej Używaj otwartego języka ciała: Mowa ciała to kolejny sposób na uczestniczenie w rozmowach bez konieczności mówienia. Nawiązuj kontakt wzrokowy, uśmiechaj się i kiwaj głową w stosownych przypadkach, a będziesz aktywnym uczestnikiem rozmowy bez wypowiadania ani jednego słowa Wykorzystaj technologię: Jeśli interakcje twarzą w twarz wydają się onieśmielające, użyj technologii do komunikacji cyfrowej. Masz do dyspozycji wiele opcji, od komunikatorów internetowych, przez e-mail, po wideokonferencje, aby budować relacje ze współpracownikami

Używaj narzędzi takich jak ClickUp Chat, aby rozmawiać z członkami zespołu

Dołącz do grup odsetkowych: Widzieliśmy już, jak łatwo jest pielęgnować przyjaźnie, gdy udostępnia się wspólną płaszczyznę. Rozważ dołączenie do grup zainteresowań, aby budować połączenia wykraczające poza pracę. Ponadto, może być ci łatwiej porozmawiać z kimś nowym, gdy macie wspólne odsetki Ucz się, obserwuj i improwizuj: Na szczęście znajdziesz kilka książek zwiększających umiejętności komunikacyjne . Wyciągnij z nich wnioski i spróbuj nawiązać połączenie ze swoimi współpracownikami Teams up: W każdym miejscu pracy jest jeden ekstrawertyczny kolega, który zna wszystkich. Nawiąż przyjaźń z taką osobą, a pośrednio zaprzyjaźnisz się ze wszystkimi innymi Korzystaj z pomocy: Nie bój się szukać wsparcia u swojego przełożonego, mentora lub współpracownika. Porozmawiaj z nimi o swoich konkretnych wyzwaniach, a być może udzielą ci wsparcia, które pomoże ci zbudować znaczące połączenia Ćwicz współczucie dla samego siebie: Jeśli zamarzasz w ustawieniach społecznych lub boisz się wydarzeń sponsorowanych przez firmę, rozpoznaj tę emocję i powiedz sobie, że to w porządku tak się czuć. Ćwicz współczucie dla siebie i nie bądź dla siebie zbyt surowy. Przypomnij sobie, że takie rzeczy wymagają czasu, a będziesz mieć jeszcze kilka okazji do nawiązania przyjaźni w pracy

Używanie platform online do budowania relacji w pracy

W pracy korzystasz z różnych platform internetowych do wszystkiego, od

zarządzanie zespołem

do planowania swojego tygodnia. Czy wiesz jednak, że możesz również wykorzystać te platformy internetowe do zrobienia i pielęgnowania relacji w miejscu pracy?

Oto jak to zrobić.

Narzędzia komunikacji wewnętrznej

Prawie wszystkie organizacje używają różnych

narzędzia komunikacji w miejscu pracy

, takie jak klienci poczty e-mail, komunikatory internetowe lub platformy do wideokonferencji. Pomagają one w utrzymaniu wydajnej synchronicznej i asynchronicznej komunikacji między członkami zespołu niezależnie od lokalizacji.

Korzystaj z tych kanałów i narzędzi, aby kontaktować się z kolegami z pracy. Ustaw czaty i kanały Slack oparte na odsetkach, zaplanuj wirtualne spotkania przy kawie lub umów się na tete-a-tete z nowym znajomym z pracy. Połączenie wspólnych odsetków, doświadczeń i wyzwań położy podwaliny pod głębokie przyjaźnie.

Platformy współpracy

Platformy współpracy

Narzędzia do współpracy są często używane w połączeniu z

Narzędzia do współpracy są często używane w połączeniu z

oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej

rozwiązania. Zapewniają one scentralizowaną lokalizację dla Teams do udostępniania plików, tworzenia i edytowania dokumentów, wymiany pomysłów i współpracy nad projektami. Wysiłki te przyczyniają się do budowania zespołu, ponieważ wszyscy pracują nad osiągnięciem wspólnego celu.

Korzystaj z platform takich jak ClickUp, aby wchodzić w interakcje i współpracować ze współpracownikami w celu rozwiązywania złożonych problemów. Wspólne pokonywanie wyzwań zwiększy wartość waszej przyjaźni.

Portale społecznościowe

Łączenie się ze znajomymi z pracy za pośrednictwem portali społecznościowych, takich jak Instagram, może dla niektórych stanowić szarą strefę. Oczywiście zależy to całkowicie od poziomu komfortu i głębokości przyjaźni; jednak nie każdy może chcieć, aby współpracownicy pojawiali się w jego mediach społecznościowych.

Tak więc, aby utrzymać przyjaźnie w pracy, zachowując jednocześnie odrębność życia osobistego, rozważ połączenie się za pośrednictwem profesjonalnych platform, takich jak LinkedIn. Wykorzystaj je do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, mentorami i liderami oraz poszerzania swojego kręgu zawodowego.

Uczenie się i rozwój umiejętności

Ty i twoi współpracownicy możecie zapisać się do programów nauki i rozwoju umiejętności. Platformy edukacyjne online, projekty podnoszące kwalifikacje, wirtualne wydarzenia i interaktywne webinary pomagają podnosić umiejętności. Uczestnictwo w takich programach wraz ze współpracownikami może również wzmocnić relacje.

Pomaganie sobie nawzajem w osiąganiu celów zawodowych i przyspieszaniu postępów w trakcie kariery wzbogaca relacje w pracy, sprawiając, że mają one większą wartość.

Platformy zaangażowania pracowników

Większość organizacji korzysta z platform zaangażowania pracowników. Platformy te mogą rozwijać poczucie przynależności i budować społeczność, która wzbogaca relacje w miejscu pracy. Od uczestnictwa w działaniach integracyjnych po świętowanie osiągnięć zawodowych, te portale zaangażowania oferują szansę na tworzenie więzi i budowanie pozytywnych i znaczących relacji.

Bonus:_ Szablony planów komunikacji Granice zawodowe w przyjaźni w miejscu pracy

Chociaż nawiązywanie przyjaźni w pracy ma swoje zalety, należy również zachować granice zawodowe, aby zapewnić zdrowe i pełne szacunku środowisko pracy. Do zrobienia tego potrzeba umiejętności, ponieważ nie chcesz wyjść na niegrzecznego lub nieugiętego podczas egzekwowania granic.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci w tym:

Ustaw i szanuj granice: Pamiętaj o granicach i preferencjach swoich znajomych z pracy, a także jasno określaj swoje oczekiwania i granice. Szanuj prywatność swoich nowych znajomych i dawaj im przestrzeń w razie potrzeby

Pamiętaj o granicach i preferencjach swoich znajomych z pracy, a także jasno określaj swoje oczekiwania i granice. Szanuj prywatność swoich nowych znajomych i dawaj im przestrzeń w razie potrzeby Prywatność w profesjonalizmie: Unikaj omawiania głęboko osobistych tematów i drażliwych problemów, takich jak przekonania religijne lub polityczne w profesjonalnym ustawieniu. Zachowaj prywatne sprawy w tajemnicy, aby utrzymać serdeczne relacje ze wszystkimi

Unikaj omawiania głęboko osobistych tematów i drażliwych problemów, takich jak przekonania religijne lub polityczne w profesjonalnym ustawieniu. Zachowaj prywatne sprawy w tajemnicy, aby utrzymać serdeczne relacje ze wszystkimi Zrozumienie hierarchii w miejscu pracy: Pamiętaj o dynamice władzy w miejscu pracy podczas nawiązywania przyjaźni w pracy. Jasne, twój nowy szef może być fajny, ale nie chcesz stworzyć sytuacji, która może mieć wpływ na twoje cele zawodowe

Pamiętaj o dynamice władzy w miejscu pracy podczas nawiązywania przyjaźni w pracy. Jasne, twój nowy szef może być fajny, ale nie chcesz stworzyć sytuacji, która może mieć wpływ na twoje cele zawodowe Unikaj plotek: Unikaj plotkowania lub bawienia się plotkami. Ustal od samego początku znajomości, że nie będziesz uczestniczyć w bezproduktywnych i negatywnych rozmowach o innych. Jeśli zostaniesz wciągnięty w biurowy dramat, po prostu przestań się angażować i pozostań bierny, dopóki wszystko się nie uspokoi

Unikaj plotkowania lub bawienia się plotkami. Ustal od samego początku znajomości, że nie będziesz uczestniczyć w bezproduktywnych i negatywnych rozmowach o innych. Jeśli zostaniesz wciągnięty w biurowy dramat, po prostu przestań się angażować i pozostań bierny, dopóki wszystko się nie uspokoi Przedkładaj pracę nad spotkania towarzyskie : Podczas gdy naturalne jest nawiązywanie przyjaźni w pracy i posiadanie swojego udziału w zabawie, pamiętaj, że głównym celem twojego miejsca pracy jest utrzymanie wydajności. Staraj się nie traktować swojej pracy i obowiązków priorytetowo

: Podczas gdy naturalne jest nawiązywanie przyjaźni w pracy i posiadanie swojego udziału w zabawie, pamiętaj, że głównym celem twojego miejsca pracy jest utrzymanie wydajności. Staraj się nie traktować swojej pracy i obowiązków priorytetowo Sprawiedliwe traktowanie wszystkich: Traktuj wszystkich współpracowników sprawiedliwie i równo, niezależnie od powiązań poza pracą. Nie okazuj stronniczości ani faworyzowania, zwłaszcza podczas podejmowania decyzji lub rozwiązywania konfliktów, i zachowaj obiektywizm

Używanie platform online do budowania relacji w pracy

ClickUp wspiera Cię jak przyjaciel

Nawiązywanie i podtrzymywanie przyjaźni w pracy nie jest łatwe - ale nie musi też być skomplikowane, zwłaszcza gdy masz do dyspozycji narzędzia takie jak ClickUp.

ClickUp oferuje wykrywanie współpracy

umożliwiając pracę z członkami zespołu nad udostępnianym projektem. Można wspólnie tworzyć i edytować dokumenty, dodawać komentarze i przydzielać sobie nawzajem zadania. Można również używać

narzędzi do tablic

do dzielenia się pomysłami z zespołem, omawiania możliwych rozwiązań, tworzenia map myśli i rysowania cykli pracy oraz wspólnej pracy nad osiągnięciem wspólnego celu.

A potem są

widoki czatu

które sortują rozmowy w wątkach, dzięki czemu możesz uczestniczyć w wielu interakcjach, zachowując przy tym zdrowy rozsądek!

ClickUp sprawdza wszystkie pola, aby być tym jedynym przyjacielem w pracy, który nigdy Cię nie zawiedzie.

Dowiedz się, jak ClickUp pomaga Ci dawać z siebie wszystko.

Zarejestruj się teraz za Free

!

Najczęściej zadawane pytania

**1. Jak mogę zaprzyjaźnić się w pracy, jeśli jestem nowy?

Jeśli jesteś nowy w biurze i chcesz się zaprzyjaźnić, rozważ przedstawienie się kolegom z pracy, prowadzenie pogawędek, uczestnictwo w wydarzeniach związanych z pracą i udział w zajęciach zespołowych, aby lepiej poznać swoich współpracowników.

**2. Jakie są korzyści z nawiązywania przyjaźni w pracy?

Nawiązywanie przyjaźni w pracy rozwija poczucie koleżeństwa i przynależności. Jest to antidotum na izolację i samotność, a jednocześnie poprawia współpracę i komunikację między członkami Teams. Zwiększa zaangażowanie, co poprawia morale i zwiększa zadowolenie z miejsca pracy. Co więcej, może odblokować możliwości nawiązywania kontaktów w celu rozwoju osobistego i kariery.