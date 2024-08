10 darmowych szablonów Poznaj mnie, aby dowiedzieć się więcej o swoim zespole

Przedstawianie się jest czymś, do zrobienia częściej niż myślisz. Od czasów, gdy musiałeś spotkać się z nauczycielem w pierwszym dniu szkoły, aż do chwili, gdy przedstawiasz się potencjalnym klientom.

Przedstawianie się to nie tylko szansa na pokazanie się z jak najlepszej strony. To sposób na pochwalenie się tym, kim jesteś, podkreślenie wartości, którą dostarczasz i nawiązanie osobistych połączeń. Co więcej, to świetny sposób, aby ktoś dowiedział się więcej o tym, kim jesteś lub mógł kogoś poznać.

Szukasz łatwiejszych sposobów na nawiązanie znajomości i dowiedzenie się więcej o osobach z twojego otoczenia? Na szczęście istnieje mnóstwo szablonów Get To Know Me, które pozwalają nawiązywać lepsze połączenia, budować relacje w pracy i ustalać wspólne cele.

Poniżej przedstawiamy 10 najlepszych szablonów Get To Know Me. Skorzystaj z nich, aby przedstawić się nowym pracownikom lub zbudować głębsze więzi z ludźmi w swoim zespole. 💪

Co to jest szablon Get To Know Me?

Szablon Get To Know Me to poręczny arkusz, który przedstawia ludziom, kim jesteś. Istnieją szablony dla różnych scenariuszy, w tym lekkich przedstawień w mediach społecznościowych i formalnych ustawień w miejscu pracy.

Różne style szablonów obejmują szablony Get To Know Me Instagram Story, plakaty All About Me, arkusze Ask Me questions i raporty My Favorite Things. Szablony te sprawdzają się zarówno w ramach zajęć pozalekcyjnych, jak i jako narzędzia w miejscu pracy, dzięki którym można dowiedzieć się więcej o swoim zespole.

Szablony można edytować i drukować, dzięki czemu idealnie nadają się do udostępniania podczas osobistego spotkania lub wirtualnie. Niestandardowe możliwości pozwalają na udostępnianie informacji, które pokazują umiejętności, talent i osobowość w najlepszym świetle.

Niezależnie od tego, czy jest to twój pierwszy tydzień w nowej pracy, czy chcesz lepiej połączyć się z obecnym zespołem, szablon Get To Know Me ujawnia szczegóły, które trudno zmieścić w kilku chwilach rozmowy przed lub po spotkaniu.

Jest to szczególnie ważne w przypadku pracy zdalnej. Szablony Get To Know Me skutecznie budują relacje, dostarczając wglądu w osobowość, którego nie można zobaczyć za pośrednictwem zwykłych kanałów pracy. 🤩

Co składa się na dobry szablon Get To Know Me?

Ponieważ szablony te są narzędziami kreatywnymi, istnieje mnóstwo opcji przy wyborze idealnego. Ogólnie rzecz biorąc, szablon powinien oferować następujące elementy:

interaktywność wsparcie : W tym ćwiczeniu chodzi o to, aby się spotkać, udostępniać i uczyć. Poszukaj interaktywnych szablonów, w których możeszwspółpracować w czasie rzeczywistym odpowiadać na podpowiedzi lub udostępniać swoje odsetki i dyskutować

: W tym ćwiczeniu chodzi o to, aby się spotkać, udostępniać i uczyć. Poszukaj interaktywnych szablonów, w których możeszwspółpracować w czasie rzeczywistym odpowiadać na podpowiedzi lub udostępniać swoje odsetki i dyskutować Kreatywne akcenty : Zabawne funkcje, takie jak niestandardowe czcionki, naklejki, gify i emotikony sprawiają, że proces poznawania użytkownika jest bardziej zabawny i wciągający

: Zabawne funkcje, takie jak niestandardowe czcionki, naklejki, gify i emotikony sprawiają, że proces poznawania użytkownika jest bardziej zabawny i wciągający Sekcje : Podziel aktywność na małe segmenty, koncentrując się na różnych aspektach, takich jak rodzina, odsetki i cele zawodowe

: Podziel aktywność na małe segmenty, koncentrując się na różnych aspektach, takich jak rodzina, odsetki i cele zawodowe Konfigurowalne ustawienia: Niezależnie od tego, czy używasz szablonu do rozmowy kwalifikacyjnej, wydarzenia networkingowego czy spotkania zespołu, chcesz mieć możliwość niestandardowego dostosowania szczegółów, takich jak projekt tła i zasoby brandingowe

10 Free Get To Know Me szablonów w 2024 roku

Zacznij budować lepsze zespoły, pracując od podstaw, aby zrozumieć, co napędza każdą osobę. Dzięki tym 10 darmowym szablonom Get To Know Me dowiedz się więcej o odsetkach, mocnych i słabych stronach każdej osoby w twoim teamie.

Wykorzystaj je jako punkt wyjścia, aby ułatwić wprowadzenie i wykorzystać je do informowania o cyklu pracy i budowania lepszych zespołów strategie komunikacji . 🙌

1. Szablon ClickUp About Me

Skorzystaj z szablonu ClickUp O mnie, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wydarzenia networkingowego lub poznawania nowych członków zespołu Szablon ClickUp O mnie dla dorosłych jest przeznaczony dla członków Teams, aby mogli lepiej poznać siebie nawzajem. Wypełnienie go pozwala pracownikom zastanowić się i ocenić swoje mocne i słabe strony oraz umiejętności.

Ta wersja arkusza All About Me pełni również funkcję sekcji, w których członkowie zespołu zastanawiają się nad projektami, w których odnieśli sukces lub ponieśli porażkę, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Zapewnia to wgląd w osobiste cele i cechy, dzięki czemu jest to zabawne i skuteczne narzędzie.

Pola niestandardowe obsługują 19 różnych atrybutów, w tym takie rzeczy jak ulubiona książka, miejsce urodzenia i poziom wykształcenia. Zachęca to pracowników do zagłębiania się w zabawne i profesjonalne atrybuty, którymi chcą się podzielić z zespołem. 👋🏾

Niestandardowe widoki pozwalają zobaczyć przegląd list O mnie i tablic statusów zespołu, aby sprawdzić, czy szablon został zakończony, czy nie. Formularz O mnie jest również w pełni konfigurowalny, dzięki czemu Twój zespół będzie udostępniał wybrany przez Ciebie rodzaj informacji.

2. Szablon profilu pracownika ClickUp

Szablon ten usprawnia zarządzanie wydajnością i gwarantuje, że nikt nie przegapi żadnego momentu

Szablon Szablon profilu pracownika od ClickUp to narzędzie zaprojektowane w celu zapewnienia wglądu i śledzenia dyskusji na temat wydajności każdego członka zespołu. Zacznij od utworzenia zadania dla każdego pracownika w zespole. Następnie przypisz podzadania do regularnej pracy, w tym informacje zwrotne ze spotkań 1 na 1 i działania związane z rozwojem zawodowym.

Dodaj więcej zadań dla osiągnięć pracowników, spotkań zespołu i cotygodniowych spotkań poza pracą. Skorzystaj z siedmiu pól niestandardowych, aby dotrzeć do informacji, których potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać każdego członka zespołu.

Dzięki rozbudowanym profilom pracowników możesz poprawić współpracę w zespole . Profile te ułatwiają sprawdzenie, kiedy pracownik potrzebuje pomocy w zakresie konkretnej umiejętności i którzy inni członkowie zespołu najlepiej nadają się do tego, by wystąpić w roli mentorów.

3. Szablon Kultura firmy ClickUp

Scentralizuj informacje i zasoby dotyczące kultury firmy w jednej przestrzeni dzięki temu szablonowi ClickUp Docs

Budowanie kultury firmy to świetny sposób na budowanie zaufania, motywowanie pracowników i tworzenie tożsamości, wokół której cały zespół może się zjednoczyć. Wspólny cel firmy zwiększa zaangażowanie pracowników zaangażowanie pracowników , zwiększa wydajność i tworzy lepsze środowisko pracy.

Zastosowanie Szablon kultury firmy ClickUp aby zidentyfikować, co jest najważniejsze dla zespołu, ustalić priorytety wartości i zjednoczyć zespół za misją. 🌻

Zacznij od użycia oprogramowanie Tablicy aby przeprowadzić burzę mózgów. Zapytaj wszystkich, jakie podstawowe cechy ich zdaniem powinny być uwzględnione, a jakich rzeczy chcesz uniknąć. Następnie określ cele, które są zgodne z kulturą firmy.

Po sesji burzy mózgów wypełnij sekcje szablonu kultury firmy, w tym O nas, Misja, Wizja, Wartości firmy i Co oferujemy. Dodaj więcej sekcji w oparciu o sesję burzy mózgów. Zmień uprawnienia udostępniania, aby ułatwić wysyłanie dokumentu do nowych członków zespołu i klientów w razie potrzeby.

4. Szablon ClickUp dla pracowników i menedżerów 1 na 1

Wyczyszczone dokumentowanie wszystkiego podczas spotkań 1 na 1 za pomocą tego prostego szablonu

Poznanie kogoś wymaga więcej niż tylko jednego spotkania. Musisz współpracować, pokonywać wyzwania i budować cele, aby naprawdę nawiązać połączenia ze swoim zespołem. Z czasem nawiążesz głębsze więzi, które poprawią wydajność i popchną firmę do przodu.

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest zaplanowanie regularnych spotkań 1 na 1 między menedżerami i pracownikami w zespole. W ten sposób Szablon spotkania 1 na 1 między pracownikiem a menedżerem od ClickUp czyni ten proces bezproblemowym.

Użyj szablonu jako punktu wyjścia dla pracownika i menedżera, aby dodać elementy do dyskusji przed spotkaniem. Podczas spotkania mogą oni współpracować w celu burzy mózgów i dokumentowania nowych pomysłów w jednej wygodnej przestrzeni.

5. Szablon dziennika menedżera ClickUp

Szablon dziennika menedżera od ClickUp to idealne miejsce, aby pozostać zorganizowanym i śledzić wszystko, o czym musisz pamiętać

Jako menedżer masz wiele na głowie. Nie tylko masz swoją własną pracę do zrobienia, ale także musisz być na bieżąco z zespołem i jego projektami. Używaj Szablon dziennika menedżera ClickUp aby już nigdy nie pominąć żadnego zadania. ✍️

Ten szablon pozwala kontrolować wszystkie zadania, spotkania i rozmowy w jednym miejscu. Z łatwością zapisuj oceny wydajności, notatki i wnioski z rozmów 1 na 1 i innych dyskusji. Podkreślaj podjęte działania, potrzeby eskalacji i projekty w tej samej przestrzeni.

Ponadto jest to idealny sposób na przedstawienie się nowym pracownikom i umożliwienie im wglądu w to, nad czym pracujesz. Po prostu zarejestruj swoje bieżące projekty i użyj go podczas rozmowy wprowadzającej, aby pokazać członkom zespołu jak śledzić zadania i poprawić komunikację z zespołem.

Twórz wyzwalacze, aby automatycznie przypisywać kolejne zadania na podstawie aktywności. Dodawaj etykiety priorytetyzacji, aby wiedzieć, którymi zadaniami należy zająć się w pierwszej kolejności. Niestandardowe statusy i pola pozwalają na dalsze drążenie i śledzenie najważniejszych informacji.

6. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Śledź postępy, mierz wydajność pracowników i identyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki szablonowi dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp

Szablon Szablon dziennego raportowania aktywności od ClickUp ułatwia śledzenie wydajności pracowników i monitorowanie obciążenia pracą w całym zespole. Ponieważ koncentruje się na codziennej pracy, uzyskasz dogłębny wgląd w to, co robi każdy członek zespołu i gdzie potrzebuje wsparcia.

Zacznij od utworzenia dziennego raportu aktywności dla każdego członka zespołu. Dodaj podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, tytuł, obowiązki i projekty, nad którymi obecnie pracują. Pamiętaj o podaniu danych kontaktowych, aby usprawnić komunikację.

Następnie przypisz pracownikowi codzienne zadanie, aby wypełnił swoje dziennik raportowania dziennego . Przypisz drugie zadanie dla menedżera, aby mógł przejrzeć pracę. Dobrym pomysłem jest również zaplanowanie regularnych zadań monitorowania i odpraw, aby być na bieżąco z postępami.

Zaktualizuj ustawienia udostępniania, aby inni członkowie zespołu mogli widzieć nawzajem swoje raporty aktywności. W ten sposób dowiedzą się więcej o pracy każdej osoby i zobaczą obszary, w których mogą współpracować.

7. Szablon do tablicy ClickUp Ice Breaker

Jeśli szukasz sposobu na przełamanie lodów z nowymi pracownikami lub istniejącymi teamami, ten szablon Tablica jest idealnym miejscem do rozpoczęcia pracy

Niezależnie od tego, czy jest to nowy rok szkolny, profesjonalny dom otwarty, czy spotkanie zespołu, lodołamacze sprawiają, że wprowadzenie jest mniej zniechęcające i bardziej zabawne. Są one świetnym sposobem na wdrożenie nowych pracowników lub wykorzystanie ich jako aktywność budowania zespołu w celu stworzenia głębszych więzi z obecnymi członkami zespołu. 👫

Użycie Szablon do tablicy Ice Breaker firmy ClickUp aby rozpocząć prowokujące do myślenia lub beztroskie dyskusje. Interaktywny szablon pozwala wszystkim wymyślać kreatywne odpowiedzi i zabawne wypowiedzi w jednej przestrzeni.

Użyj go jako tablicy ogłoszeń, aby uruchomić konkurencyjną grę lub jako tablicy do rysowania, aby wymyślić kreatywne odpowiedzi na hipotetyczne pytanie związane z twoimi działaniami biznesowymi. Dodaj podpowiedzi i utwórz sekcję często zadawanych pytań (FAQ), aby określić zasady lodołamacza.

8. Szablon harmonogramu lunchu i nauki ClickUp

ClickUp's Lunch and Learn Template pozwala zespołowi zrobić sobie przerwę od regularnej pracy i zanurzyć się głębiej w ustawieniu umiejętności, prowadzonym przez innych Teams'ów

Lunch i nauka to skuteczne narzędzie, które pomaga zespołowi dowiedzieć się więcej o tym, czym zajmują się inne działy, uzyskać wgląd w branżę i rozwinąć nowe umiejętności. W rzeczywistości, lunch i nauka są kluczem do rozwoju Businessu . Ale mogą być również trudne do zaplanowania i zarządzania, szczególnie jeśli pracujesz z dużym zespołem.

Wydarzenia te są świetną okazją dla członków zespołu do wzajemnego poznania się. Dowiadują się o mocnych stronach i obszarach specjalizacji każdego z nich, jednocześnie udostępniając własną wiedzę.

Z Szablon harmonogramu lunchu i nauki ClickUp proces ten jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Wystarczy zacząć wypełniać szablon kluczowymi informacjami, takimi jak cele, nazwiska prelegentów oraz lokalizacja i czas wydarzenia.

Natychmiastowe udostępnianie agend i zasobów spotkania przed wydarzeniem i niestandardowe uprawnienia, aby każdy miał dostęp na poziomie, którego potrzebuje. Wbudowane śledzenie wskaźników pozwala śledzić zaangażowanie i typy sesji, które cieszą się największą popularnością.

9. Szablon Canva Get To Know Me Survey Your Story

via Canva

Canva to narzędzie do projektowania, które podnosi rangę wszystkiego, od zasobów brandingowych po spotkania Teams. Ich darmowe i płatne grafiki są idealne dla menedżerów, którzy muszą tworzyć broszury i prezentacje na spotkania, a także dla członków zespołu lub studentów poznających się nawzajem.

Przed wypełnieniem tego szablonu Get To Know Me, skorzystaj z narzędzi takich jak mapy myśli aby przeprowadzić burzę mózgów z zespołem. Pomyśl o typach pytań, które chcesz uwzględnić i niestandardowych kategoriach.

Pozwól członkom zespołu lub uczniom niestandardowo dostosować projekt. Mogą zaktualizować schemat kolorów, zmienić czcionki i dołączyć elementy, takie jak grafika i emotikony, aby uczynić go bardziej angażującym. 🎨

To ćwiczenie "Wszystko o mnie" można udostępnić w dowolnym miejscu, od posta na Instagramie po slajd prezentacji.

10. Szablon PowerPoint Biografia o mnie

przez Karnawał slajdów

Szablon Biography About Me jest kompatybilny z Google Slides, PowerPoint i Canva. Prezentacja zawiera 25 profesjonalnie zaprojektowanych slajdów do udostępniania wszystkiego, od osobistych odsetków po mocne strony i umiejętności.

Użyj go, aby pozwolić członkom Teams przedstawić się sobie nawzajem lub ożywić pierwsze dni szkoły z uczniami. Wsparcie multimedialne pozwala dodawać wideo, gify i muzykę, aby naprawdę pokazać swoją osobowość. Szablon można łatwo udostępniać w formacie PDF lub JPG, a konfigurowalne elementy sprawiają, że jest on naprawdę Twój.

W przypadku projektów grupowych wbudowane narzędzia do współpracy umożliwiają pracę nad prezentacją z innymi członkami zespołu.

Aby uzyskać największą kreatywność, użyj szablonu w aplikacji Canva, która pełni funkcję biblioteki elementów i projektów. Ponadto narzędzie "przeciągnij i upuść" jest łatwiejsze w użyciu niż układ w PowerPoint i Prezentacjach Google.

Przedstaw się ze wsparciem ClickUp

Niezależnie od tego, czy szukasz sposobu na wprowadzenie nowego pracownika do zespołu, czy też chcesz dowiedzieć się więcej o osobach, z którymi pracujesz, wybierz szablon Get To Know Me. Dzięki tym 10 opcjom znajdziesz idealny szablon do przełamywania lodów, budowania lepszych połączeń i tworzenia bardziej wydajnego środowiska pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zacząć usprawniać kulturę firmy, wprowadzanie pracowników i procesy budowania Teams. Dzięki tym szablonom ClickUp lepiej się poznasz, zbudujesz cykle pracy, które śledzą wydajność i stworzysz atmosferę społeczności, która sprawi, że Twój biznes będzie najlepszym miejscem do pracy. 🥳