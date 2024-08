5 darmowych szablonów lodołamaczy na początek każdego spotkania

Wszyscy byliśmy kiedyś uczestnikami długich i nudnych spotkań. Każdy, kto kiedykolwiek pracował w korporacji wie, jak monotonne mogą być spotkania.

Jednak spotkania niekoniecznie muszą być nudne. W rzeczywistości najbardziej udane spotkania to te, które angażują uczestników i zachęcają do aktywnego uczestnictwa.

W tym miejscu pojawiają się lodołamacze. Lodołamacze to ćwiczenia i gry, które natychmiast angażują uczestników i rozpoczynają rozmowy w grupie.

Używanie lodołamaczy do rozpoczynania spotkań to świetny sposób na zapewnienie ich produktywności i zaangażowania wszystkich w dyskusję.

Będziesz jednak potrzebować gotowej do użycia listy ćwiczeń lodołamaczy do wyboru, dla różnych rodzajów spotkań i wydarzeń. Właśnie w tym mogą pomóc szablony lodołamaczy.

W tym poście znajdziesz pięć darmowych szablonów lodołamaczy, które pomogą ci rozpocząć spotkania i wydarzenia zespołowe z hukiem. Ale najpierw omówmy podstawy.

Czym są szablony lodołamaczy?

Szablony lodołamaczy to szablony zawierające listę pytań, gier lub innych działań mających na celu zwiększenie interakcji w grupie.

Lodołamacze to działania, które pomagają rozpocząć rozmowę lub interakcję między dwiema lub więcej osobami. Szablony lodołamaczy ułatwiają ten proces, zawierając listę takich działań lub pytań.

W środowisku biznesowym menedżerowie lub liderzy zespołów używają szablonów lodołamaczy do rozpoczynania działań lub wydarzeń zespołowych. Potraktuj te działania jako rozgrzewkę przed głównym wydarzeniem.

Są one szczególnie pomocne, gdy uczestnicy nie znają się nawzajem, na przykład, gdy nowy zespół spotyka się po raz pierwszy lub odbywa się wielofunkcyjne spotkanie lub wydarzenie z udziałem wielu zespołów.

Szablony Icebreakerów mogą obejmować:

Pytania: Lista pytań, które pomogą ludziom poznać się nawzajem. Niektóre przykłady obejmują pytania typu "Wolałbyś?" i "Prawda czy kłamstwo?"

Lista pytań, które pomogą ludziom poznać się nawzajem. Niektóre przykłady obejmują pytania typu "Wolałbyś?" i "Prawda czy kłamstwo?" Gry: Szablony te mogą zawierać listę prostych gier, które pomagają zaangażować grupę. Dla budowanie zespołu najlepiej jest użyć zabawnej gry, która podzieli grupę na zespoły

Szablony te mogą zawierać listę prostych gier, które pomagają zaangażować grupę. Dla budowanie zespołu najlepiej jest użyć zabawnej gry, która podzieli grupę na zespoły Aktywności: Szablony lodołamaczy mogą również zawierać listę aktywności, takich jak malowanie, opowiadanie historii i inne

Wszystko, co sprawia, że rozmowa między dwojgiem ludzi lub między grupą ludzi płynie, jest lodołamaczem. W związku z tym możesz tworzyć własne lodołamacze, nie ograniczając się do tych powszechnie używanych.

Co składa się na dobry szablon lodołamacza?

Dobry szablon lodołamacza natychmiast angażuje uczestników, zapewniając adekwatność do kontekstu i uczestników. Tworzy komfortową atmosferę, w której członkowie zespołu czują się zachęceni do interakcji i współpracy.

Oto kilka rzeczy, które powinien posiadać dobry szablon.

Wyczerpująca lista aktywności : Dobry szablon icebreakera powinien mieć długą listę aktywności, gier i pytań, dając użytkownikom wiele opcji do wyboru

: Dobry szablon icebreakera powinien mieć długą listę aktywności, gier i pytań, dając użytkownikom wiele opcji do wyboru Opcje dostosowywania: Szablony powinny zawsze mieć opcję dodawania kolejnych aktywności i wprowadzania zmian w celu dostosowania do konkretnych wymagań użytkownika. Format, projekt i zawartość powinny być konfigurowalne w celu zwiększenia elastyczności

Szablony powinny zawsze mieć opcję dodawania kolejnych aktywności i wprowadzania zmian w celu dostosowania do konkretnych wymagań użytkownika. Format, projekt i zawartość powinny być konfigurowalne w celu zwiększenia elastyczności Jasny zakres i przypadek użycia: Nie każdy szablon lodołamacza jest odpowiedni na każdą okazję. W związku z tym każdy szablon powinien być tworzony z myślą o konkretnym celu i przypadku użycia, z jasnym zakresem tego, jak powinien być używany

Warto również rozważyć wykorzystanie nowych i innowacyjnych

pomysły na spotkania zespołu

aby spotkania nie były nudne i przyziemne. Szablony lodołamaczy mogą jedynie pomóc w rozpoczęciu sesji, ale reszta powinna być równie wciągająca.

Zalety szablonów lodołamaczy

Szablony lodołamaczy oferują wiele korzyści, od pomocy w

rozwijać zespół

z silną więzią, aby zwiększyć zaangażowanie w wydarzenia zespołowe.

Omówmy pokrótce kilka najważniejszych z nich.

1. Pomoc w usuwaniu barier w komunikacji

Jedną z najbardziej oczywistych zalet korzystania z szablonów lodołamaczy jest to, że zapewniają one proste działania, które pomagają rozpocząć rozmowy.

Załóżmy, że organizujesz wydarzenie w całej organizacji i chcesz, aby różne zespoły wchodziły ze sobą w interakcje. Dla niektórych osób może się to odbywać organicznie, a dla innych może skutkować niezręczną ciszą i małomównością.

Korzystanie z szablonów lodołamaczy pomoże ci szybko zacząć, będąc przygotowanym. Lodołamacze są właśnie tym, czego potrzebujesz, aby szybko rozpocząć rozmowy i sprawić, że ludzie poczują się komfortowo.

2. Zachęcanie do budowania więzi i relacji w zespole

Lodołamacze są niezbędnymi elementami każdej sesji integracyjnej, ponieważ dają uczestnikom możliwość nawiązania kontaktów i współpracy.

Większość lodołamaczy zachęca uczestników do dowiedzenia się więcej o sobie nawzajem lub do wspólnej pracy nad osiągnięciem celu. Wiele z nich wymaga od uczestników tworzenia zespołów i wspólnego wykonywania różnych zadań, co zwiększa ich zaangażowanie

współpracę w miejscu pracy

.

Pozwala to grupować ludzi z różnych zespołów lub tych, którzy nie znają się dobrze i pozwala im budować relacje. Pomaga to nawet nieśmiałym lub introwertycznym osobom w

nawiązywać znajomości w pracy

poprzez wspólne uczestnictwo w zabawnych i angażujących zajęciach.

Nie chcesz jednak być pod presją wymyślania takich działań na miejscu i właśnie w tym miejscu przydają się szablony lodołamaczy. Dzięki tym szablonom możesz przygotować listę aktywności do wykorzystania w różnych sytuacjach, w zależności od dynamiki grupy.

3. Zwiększ zaangażowanie i udział w działaniach zespołowych

Oprócz tego, że zachęcają do rozmowy, lodołamacze są również zabawne i rozrywkowe.

Nikt nie lubi nudnych spotkań zespołu z długimi przemówieniami i prezentacjami. Dodanie kilku interesujących ćwiczeń przełamujących lody zapewnia, że ludzie aktywnie uczestniczą w wydarzeniu, zamiast być fizycznie obecni, ale mentalnie nieobecni.

4. Zwiększenie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów

Lodołamacze stymulują umysły uczestników i zachęcają ich do myślenia w inny sposób, co może być cenne podczas burzy mózgów lub stawiania czoła wyzwaniom w grupie.

Jeśli masz szablony lodołamaczy z różnymi opcjami, nie musisz poświęcać czasu na planowanie i burzę mózgów przed każdym wydarzeniem zespołowym. Wystarczy wybrać jedną z aktywności z listy i wykorzystać ją do zorganizowania angażujących wydarzeń integracyjnych.

5 darmowych szablonów lodołamaczy

Zachęcenie ludzi do aktywnego uczestnictwa w działaniach zespołowych nie jest łatwe. Rozpoczęcie rozmowy między ludźmi, którzy się nie znają, jest równie trudne.

Są to dwa z wielu scenariuszy, w których przydatne są lodołamacze, a posiadanie gotowych do użycia szablonów pomaga znaleźć idealny do każdej sytuacji.

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz znaleźć takie szablony, to jesteś we właściwym miejscu. Przedstawiamy pięć szablonów zawierających

zabawne lodołamacze

które działają.

Zalecamy korzystanie z

szablony planów komunikacji

i

szablony get-to-know-me

oprócz tych do prowadzenia bardziej angażujących spotkań i działań zespołowych.

1. Icebreaker Whiteboard Template by ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon

Szablon tablicy do przełamywania lodów ClickUp

jest idealny do tworzenia długiej listy pytań, aby rozpocząć rozmowę z kimkolwiek i gdziekolwiek. Znajdziesz tu istniejącą listę pytań do wyboru oraz opcję dodawania pytań w celu dalszego wzbogacenia listy.

Najlepsze jest to, że ten szablon wykorzystuje grywalizację, aby zaangażować wszystkich zaangażowanych.

Użyj tego szablonu do:

Prowadzić wirtualne działania związane z budowaniem zespołu gdzie uczestnicy piszą lub rysują swoje odpowiedzi na pytania w ramach szablonu. Ludzie mogą nawet przesyłać obrazy lub GIF-y, aby odpowiadać na pytania

Rozpocznij rozmowę w sytuacjach, w których nie znasz dobrze danej osoby

W jaki sposób to pomaga?

Zwiększa to więzi w zespole, dając członkom zespołu zabawny sposób na nawiązanie kontaktu i dowiedzenie się więcej o swoich współpracownikach.

Chociaż ten interaktywny szablon pozwala uczestnikom na interakcję wirtualną, lista pytań jest przydatna nawet w konfiguracji offline. Zamiast interakcji za pośrednictwem szablonu, można zadawać pytania i odpowiadać na nie twarzą w twarz. Pobierz ten szablon Idealny przypadek użycia: Aby rozpocząć interesujące rozmowy między członkami zespołu podczas wirtualnej sesji łączenia zespołu.

2. Szablon koła emocji od ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon

ClickUp Emotions Wheel Icebreaker Template (Szablon koła emocji ClickUp)

zawiera interesujące ćwiczenie, które świetnie nadaje się do rozpoczynania wirtualnych spotkań zespołu.

Oto krok po kroku proces korzystania z szablonu.

Udostępnij Emotions Wheel każdemu uczestnikowi spotkania zespołu lub aktywności grupowej. ClickUp sprawia, że bardzo łatwo jest udostępnić ten interaktywny szablon tablicy każdemu w organizacji za pomocą kliknięcia przycisku

Poproś każdą osobę o zidentyfikowanie emocji, którą odczuwa w danej chwili, a następnie przeciągnij i upuść kolor, który ją reprezentuje. W ten sposób każdy może łatwo podzielić się swoimi uczuciami

Gdy wszyscy skończą, przedyskutuj, dlaczego ludzie wybrali emocje, które wybrali i doprecyzuj, jeśli czują się komfortowo

Jest to dobre ćwiczenie na przełamanie lodów w trudnych sytuacjach w miejscu pracy, ponieważ pozwala ludziom dzielić się swoimi uczuciami w bezpiecznej przestrzeni.

Szablon jest interaktywny, więc może być wykorzystywany do wirtualnych sesji zespołowych. Użyj go, aby pomóc pracownikom zdalnym poczuć więź z resztą zespołu. Pobierz ten szablon Idealny przypadek użycia: Aby pomóc ludziom radzić sobie ze stresem w miejscu pracy, dzieląc się swoimi przemyśleniami i uczuciami z członkami zespołu w nieoceniającej przestrzeni.

3. Zabawny szablon agendy spotkania od ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon

Szablon agendy spotkania ClickUp Fun

jest idealny dla liderów zespołów, którzy chcą, aby ich spotkania były bardziej żywe i angażujące dla uczestników.

To prawda, że spotkania zespołu powinny być produktywne i mieć jasne cele, ale nie oznacza to, że muszą być nudne. Dodanie krótkich lodołamaczy do spotkań zespołu może wnieść element zabawy, zwiększając uczestnictwo i zaangażowanie członków.

Oto jak można to wykorzystać:

Ustaw agendy spotkań, które zawierają lodołamacze i aktywności zespołowe oprócz kluczowych punktów agendy. Szablon umożliwia tworzenie zadań dla każdego punktu agendy, które można odhaczyć po zakończeniu. Ułatwia to śledzenie wszystkich punktów agendy i zapewnia, że niczego nie przegapisz

Udostępnij agendę wszystkim uczestnikom przed spotkaniem, aby upewnić się, że wszyscy znają cel spotkania i zaplanowane działania. Pomoże im to przygotować się i aktywnie uczestniczyć w spotkaniu.

Użyj struktury tabelarycznej do oznaczania obecności i odnotowywania nieobecności w celu śledzenia spotkań Pobierz ten szablon Idealny przypadek użycia: Do tworzenia agend spotkań zespołu i dołączania lodołamaczy, aby uczynić je bardziej interesującymi.

4. Szablon spotkania zespołu od ClickUp

Pobierz ten szablon

Czasami najprostszy i najłatwiejszy sposób robienia rzeczy jest najlepszy. The

Szablon ClickUp Poznaj zespół

sprawia, że przedstawienie zespołu jest proste, ale skuteczne.

Wykorzystuje minimalistyczny design ze zdjęciem profilowym każdego członka zespołu i krótką biografią przedstawiającą go.

Użyj go jako części prezentacji podczas pierwszego spotkania zespołu lub podczas przedstawiania zespołu klientowi. Szablon jest wszechstronny i nadaje się zarówno do spotkań osobistych, jak i zdalnych, podczas których należy przedstawić członków zespołu.

Oto jak powinieneś użyć tego szablonu:

Poproś każdego członka zespołu o udostępnienie swoich najlepszych zdjęć profilowych i krótkiej biografii opisującej ich doświadczenie zawodowe i osobiste zainteresowania

Zbierz wszystkie treści i użyj szablonu, aby uporządkować informacje dla wszystkich członków zespołu

Przenieś je do wygodnego dla Ciebie formatu, takiego jak slajd prezentacji, i używaj go w razie potrzeby

Najlepsze jest to, że sekcja biografii jest otwarta i nie jest ograniczona do ścisłego formatu. Daje ci to elastyczność w pytaniu ludzi o konkretne szczegóły, które chcesz podkreślić.

Na przykład, jeśli celem jest przedstawienie sobie nawzajem nowych członków zespołu, warto uwzględnić bardziej zabawne i osobiste rzeczy, takie jak hobby i zainteresowania.

Jeśli jednak chcesz zaprezentować swoją wiedzę klientom, powinieneś skupić się na umiejętnościach technicznych i doświadczeniu zawodowym każdego członka zespołu.

W zależności od celu, dostosuj szablon do swoich potrzeb. Alternatywnie można utworzyć wiele wersji dla różnych przypadków użycia. Pobierz ten szablon Idealny przypadek użycia: Jest to bardziej wszechstronny szablon, który jest przydatny w każdej sytuacji, w której konieczne jest wprowadzenie zespołu. Może to być

pierwsze spotkanie z nowym zespołem

lub spotkanie z klientem, na którym chcesz zaprezentować doświadczenie swojego zespołu.

5. Szablon wirtualnego białego słonia od ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon

Szablon wirtualnego białego słonia ClickUp

jest idealny w sytuacjach, w których potrzebujesz zabawnej gry, aby zaangażować uczestników w zdalne spotkanie. White Elephant to klasyczna świąteczna gra polegająca na wymianie prezentów, a ten szablon pozwala na wirtualną zabawę.

Oto jak można wykorzystać ten szablon do gry:

Zdefiniuj zasady gry, takie jak liczba prezentów, które dana osoba może podarować i proces wymiany prezentów

Udostępnij te zasady, wraz z zaproszeniem na wydarzenie, wszystkim uczestnikom. Użyj szablonu Widok kalendarza ClickUp aby zaplanować wydarzenie i wysłać zaproszenia

Użyj ClickUp, aby utworzyć zadania dla każdego uczestnika w celu przygotowania prezentów na wirtualne wydarzenie

Niech ludzie otwierają swoje prezenty jeden po drugim podczas spotkania. Odbiorcy mogą zatrzymać prezent lub wymienić się nim z inną osobą

Granie w tę grę jest zabawnym ćwiczeniem przełamującym lody, które ożywi każde spotkanie lub wirtualną sesję integracyjną zespołu. Pobierz ten szablon Idealny przypadek użycia: Aby rozpocząć wirtualne spotkanie zespołu w okolicach świąt, takich jak Boże Narodzenie lub Święto Dziękczynienia.

**Którego z tych szablonów lodołamaczy użyjesz w pierwszej kolejności?

Oto lista pięciu szablonów lodołamaczy do planowania i organizowania zabawnych zajęć, które angażują uczestników spotkania lub wydarzenia.

Dodaj wybrany szablon do panelu ClickUp, dostosuj go do swoich potrzeb i zacznij go używać. To takie proste.

Spotkania ClickUp

oferuje również różne funkcje do planowania i organizowania spotkań zespołu. Niezależnie od tego, czy chcesz ustawić agendę spotkania, czy sporządzić protokół ze spotkania, ClickUp ma odpowiednie narzędzia, aby ułatwić Ci ten proces.

ClickUp Brain

umożliwia na przykład automatyczne sporządzanie notatek ze spotkań i przekształcanie elementów działań w zadania. Widok kalendarza ClickUp umożliwia planowanie i śledzenie spotkań oraz synchronizację z Kalendarzem Google, aby ułatwić pracę.

Dodatkowo, rozbudowany zestaw funkcji ClickUp pomaga we wszystkich aspektach zarządzania zespołem i projektami. Odkryj wszystko, co ma do zaoferowania

zapisując się do ClickUp

za darmo.